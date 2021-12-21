https://ria.ru/20211221/vitaminy-1764710929.html

Против дефицита витаминов: как выбрать лучший комплекс — советы экспертов

Какие витамины лучше принимать взрослому: как выбрать правильно комплекс

Против дефицита витаминов: как выбрать лучший комплекс — советы экспертов

Как выбрать хороший витаминный комплекс, подходящий конкретному человеку, какие добавки нужно принимать взрослым и детям, когда витамины полезны, а когда могут... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:32

2021-12-21T15:32

2021-12-21T15:36

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Как выбрать хороший витаминный комплекс, подходящий конкретному человеку, какие добавки нужно принимать взрослым и детям, когда витамины полезны, а когда могут нанести вред здоровью, — в материале РИА Новости.Чем опасен недостаток витаминовНарушение баланса витаминов и других полезных веществ в организме человека влияет на физическое и психическое здоровье, состояние кожи, костей, систему пищеварения, а также может спровоцировать развитие различных заболеваний. Жители России крайне редко сталкиваются с авитаминозом — полным отсутствием в организме целой группы витаминов. Чаще у пациентов наблюдается гиповитаминоз — низкое содержание одного или нескольких нутриентов.Как определить дефицит витаминовНехватка может быть связана как с недостаточным поступлением их в организм (голодание, диеты, вегетарианство), так и с патологическими процессами и хроническими заболеваниями. Уровень витаминов и минералов меняется под влиянием стресса, гормонов, состояния окружающей среды. Недостаток тех или иных биологически активных веществ может быть и у здорового на первый взгляд человека. Поэтому для выявления дефицита витаминов стоит обратиться к врачу.Специалисты выделяют следующие признаки дефицита витаминов, макро-и микроэлементов:ПричиныКсения Черная, нутрициолог, натуропат, основатель онлайн-школы “Pro-Здоровье” выделила ряд причин дефицита витаминов:1. Несбалансированное или однообразное питание. За день сложно получить суточную дозу необходимых макро- и микронутриентов. При недостатке витаминов следует уделить пристальное внимание рациону.2. Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. При пониженной кислотности желудка будут плохо усваиваться железо, витамин B12, витамин С, медь, цинк. Если есть проблемы с желчеотделением, то возможны сложности с усвоением жирорастворимых витаминов — A, D и K. При нарушении микрофлоры и воспалении слизистой кишечника будет нарушена абсорбция полезных веществ.3. Употребление сахара, углеводов и трансжиров в больших количествах. Их высокое содержание в рационе может способствовать дефициту витаминов и минералов, препятствуя здоровому всасыванию микроэлементов.Где содержатся основные витаминыБольшинство витаминов, макро- и микроэлементов, необходимых человеку для поддержания иммунитета и обмена веществ, содержатся в продуктах.Диетолог, врач высшей категории, медицинский директор сервиса по подбору персональных витаминов Halsa Екатерина Любаева подчеркнула, что гиповитаминоз возникает из-за дефицита витаминов и микроэлементов в продуктах: "Это связано, в первую очередь, с селекцией. Раньше селекционеры уделяли максимум внимания тому, чтобы овощи и фрукты были не только вкусными, но и полезными. Сегодня основной акцент делается на привлекательный внешний вид. Та же ситуация с продуктами животного происхождения: скот откармливают в закрытых помещениях, животные мало двигаются, не выходят на солнце, едят не свежую траву, а подготовленный корм. Соответственно, витаминов в мясе остается немного".Придерживается этой точки зрения и Тимур Серазев. Эксперт отмечает, что стремление производителей к увеличению экономической эффективности не дает потребителям уверенности в том, что в конкретном взятом с полки овоще или фрукте содержится определенное количество витаминов и микроэлементов. В том числе именно с этим связано развитие рынка витаминных препаратов и БАД во всем мире. В Японии, например, их потребляет более 90% населения.Получить весь комплекс витаминов из пищи, выбирая натуральные продукты и придерживаясь сбалансированного питания, практически невозможно. Поэтому специалисты рекомендуют принимать и аптечные витаминные комплексы. Но перед покупкой необходимо проконсультироваться с врачом.Чем могут навредить витаминыИзбыток витаминов — гипервитаминоз — может привести к нарушениям в организме. Специалисты считают это состояние отравлением.Обращение к врачу необходимо, если наблюдаются следующие симптомы:Кирилл Ювченко, медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+, отмечает, что по некоторым косвенным признакам невозможно определить ни дефицит витаминов, ни гипервитаминоз. Под маской этих симптомов могут скрываться более серьезные заболевания.Какие витамины приниматьПодбором витаминов для каждого конкретного человека должен заниматься специалист. Употреблять их нужно строго в соответствии с указаниями лечащего врача:По словам экспертов, больше всего россиянам не хватает витамина D. Эта проблема есть у 97% населения. Недостаток витаминов группы B и каротиноидов, включая витамин А животного происхождения, встречается у 74% всего населения. Часто наблюдается нехватка этих витаминов сразу.Диетолог Екатерина Любаева отмечает, что жители России хронически недополучают витамин D. Даже летом солнца не хватает, чтобы зарядиться на целый год. Между тем, витамин D необходим взрослым и детям для иммунитета, роста костей, поддержания мышц в тонусе и снижения риска депрессивных расстройств.Также большинство людей склонны к дефициту витаминов группы B. Женщины подвержены железодефицитной анемии: в формировании гемоглобина принимают участие как витамины группы B, так и железо. Это необходимые элементы, которые должна получать каждая женщина до периода менопаузы.Он также отмечает, что на рынке представлены витаминные комплексы для женщин и детей. Витамины для женщин помимо основной категории полезных веществ содержат и такие активные компоненты, как, например, коэнзим Q10, рутин, инозит, альфа-липоевую кислоту, ликопин, различные растительные экстракты. Кроме того, существуют комплексы, содержащие только компоненты, важные для роста ногтей и волос, в частности медь, цинк, витамин С, лизин, цистеин и др. Или, например, витамины для защиты кожи от возрастных изменений с коллагеном и гиалуроновой кислотой в составе.Специалисты подчеркивают, что детям до семи лет нежелательно давать витамины в капсулах. Лучший выбор для ребенка — капли или жевательные таблетки с фруктовым вкусом.Витамины беременным также подбирает врач. В период планирования беременности, вынашивания ребенка и во время лактации организму женщины требуется витаминная поддержка. Часто беременным прописывают фолиевую кислоту и железо. Витамин D помогает в укреплении иммунитета, развитии нервной системы, а также в формировании зубов у плода.Как совмещать прием витаминовПравильное сочетание витаминов — главный аспект при подборе препаратов. Чтобы максимально эффективно восполнить имеющийся дефицит, нужно знать, какие элементы можно и какие нельзя употреблять вместе.Существуют витамины, которые эффективно взаимодействуют друг с другом и при единовременном приеме оказывают комплексный положительный эффект на организм:Но есть и те, что в комбинации уменьшают действенность друг друга и снижают поступление и усвоение полезных веществ:Таблица совместимостиЧтобы получить максимальную пользу от приема витаминов, нужно учитывать их совместимость между собой.Рекомендации экспертовНутрициолог Ксения Черная рекомендует вводить витамины и минералы строго по-одному. Проверять каждое вещество два-три дня и только после этого принимать следующее. Если препарат вызывает дискомфорт, его стоит отменить.Кроме того, эксперт подчеркивает, что прием различных медицинских препаратов влияет на усвоение организмом витаминов и добавок:Кирилл Ювченко считает, что витамины можно пить одновременно, главное употреблять их правильно: водорастворимые (В и РР) с водой, жирорастворимые (А и Е) с маслом. А витамин B12 эффективнее всего получать инъекционно — один укол заменяет целый курс. Чтобы проверить, насколько усвоились витамины после курса приема, специалист рекомендует делать лабораторное тестирование не раньше, чем через две недели после окончания приема препаратов.Если сбалансированное питание и дополнительный прием витаминов не принесли ожидаемых результатов, необходима консультация эндокринолога. Иногда дефицит полезных макро- и микроэлементов не связан с пищевыми привычками. В силу разных причин витамины могут не усваиваться. Разбираться в проблеме и трактовать результаты анализов должен только квалифицированный специалист.

https://ria.ru/20211220/vitamin-1764621531.html

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