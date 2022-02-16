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Как давать ребенку витамин D3: симптомы дефицита, как его восполнить

Витамин D3 для детей: как давать, дозировка, инструкция и норма

Как давать ребенку витамин D3: симптомы дефицита, как его восполнить

Витамин Д3 регулирует обмен кальция и фосфора в организме, его часто назначают новорожденным для правильного формирования и роста костной системы. Какую... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:49

2022-02-16T18:49

2022-02-16T18:48

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Витамин Д3 регулирует обмен кальция и фосфора в организме, его часто назначают новорожденным для правильного формирования и роста костной системы. Какую дозировку давать ребенку для профилактики, и сколько по времени принимать витамин - в материале РИА новости.Витамин D3 для детейВрачи назначают витамин D3 всем детям до года с целью профилактики рахита и для развития костной ткани. Особенно он рекомендован малышам, которые родились в осенне-зимний период, получили какие-либо родовые травмы, имеют врожденные заболевания или являются недоношенными.Роль в организмеГлавная функция этого витамина в организме - стимулирование всасывания фосфора и кальция из тонкого кишечника, и повышение их концентрации в плазме крови. Также витамин D3 укрепляет иммунитет и оказывает воздействие на формирование нервной системы новорожденного. Он улучшает усвоение железа, т.к. рахит и железодефицитная анемия у ребенка часто взаимосвязаны между собой.Нехватка витамина может привести к развитию серьезных и хронических заболеваний в будущем. Таких как сахарный диабет, онкология, воспаление кишечника, аутоиммунные проблемы.ИсточникиКоличество витамина D, который попадает в организм, зависит от многих факторов: страна и населенный пункт проживания человека, цвет кожи, качество питания, климатические условия. Также необходимо понимать, что за термином "витамин Д" стоит несколько форм этого витамина - D2, D3, D4, D5, D6. Главное биологическое значение для человеческого организма имеют D2 и D3.Существует три способа получения витамина Д3:Витамин в большом количестве содержится в таких продуктах, как жирная морская рыба, печень трески, сливочное масло, яичный белок, молочные продукты с высоким содержанием жира, говяжья печень.Также богаты им овсяная каша и картофель, среди трав - люцерна и крапива.Но такой вариант не подходит для детей до года. Они не могут употреблять в пищу обычные продукты в том объеме, который способен восполнить дефицит витамина D.Под действием ультрафиолетовых лучей витамин D3 синтезируется в коже. Поэтому ребенок должен быть зимой на прогулке с открытым лицом, а летом желательно оголять большие участки кожи. Физические упражнения на свежем воздухе способствуют увеличению выработки витамина D.Но такой вариант получения суточной нормы витамина может быть осложнен из-за места жительства или осенне-зимнего периода, в который родился ребенок.Витамин Д, который поступает с пищей или образуется в коже, не способен полностью компенсировать потребность растущего организма. Поэтому детям необходимо принимать его в виде лекарственных препаратов. Это либо капли, либо растворимые таблетки.Педиатр Ксения Сысоева рассказала, почему не получится восполнить норму витамина D3 в организме с помощью питания и нахождения на солнце:"Всем детям до 18 лет необходимо принимать витамин D в виде лекарств, не забывая перед этим проконсультироваться с врачом. Желательно, чтобы это были именно лекарственные препараты, а не БАД. Витамин Д действительно образуется в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей. Но при оценке УФ-излучения как источника обеспечения организма витамином D следует учитывать следующие факторы:Витамин Д также содержится в продуктах питания. Но там его количество мало и оно не обеспечивает удовлетворения потребности организма в нем. Поэтому аргумент "питаться нужно разнообразно" - тоже не аргумент, чтобы не принимать витамин Д".Польза и вредНехватка витамина D может нанести непоправимый вред здоровью ребенка. При его дефиците плохо усваивается кальций в костной ткани, что может привести к нарушениям опорно-двигательного аппарата.Самая распространенная болезнь у детей при недостатке витамина D - рахит. Он приводит к размягчению и деформации костей.Витамин D3 называют еще прогормоном, т.к. он участвует не только в обмене веществ, но и влияет на формирование половой системы малыша, его рост и психическое развитие. Оказывает воздействие и на когнитивные функции - способность обучаться, скорость мышления, эмоциональный фон, на работу периферической нервной системы, т.е. чувствительность, проведение импульсов, качество движения частей тела, запоминание движений.При выраженном дефиците D3 снижаются функции щитовидной железы.Также витамин напрямую влияет на состояние волос, кожи и ногтей. Очень часто при недостатке наблюдается шелушение кожи, экземы, обострение псориаза. D3 регулирует свертываемость крови, снижает риск развития тромбозов, улучшает текучесть крови и кровообращение.Однако гипервитаминоз вызывает тяжелые последствия для организма, поэтому прием препаратов необходимо согласовывать с врачом.Врач педиатр Ксения Сысоева считает, что витамин D, принимаемый в профилактических дозах, не может быть опасен. Передозировку получить очень трудно. Для этого нужно выпить чуть ли не целый бутылек препарата. Но все-таки рекомендованную профилактическую дозу препарата без рекомендации врача превышать не нужно.В случае если передозировка произошла, то это грозит заболеваниями печени, нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы и кальциево-фосфорного обмена. Кальций начинает откладываться в мягких тканях, ухудшается работа почек, страдает регуляция массы тела - может возникнуть ожирение.Причины недостатка витаминаПо данным исследований, в конце 2010-х годов недостаток витамина D3 испытывали более 30 % детей и подростков в России.Причины такой ситуации следующие:На количество вырабатываемого витамина влияет даже положение тела в момент нахождения на солнце. При этом солнцезащитные кремы способны снижать метаболизм. Но парадокс в том, что чем больше кожа загорает, тем меньше у нее способность синтезировать витамин Д3 в будущем.Построить полноценный рацион ребенка только на рыбе, яйцах и печени практически невозможно. Также при употреблении некоторых продуктов в больших количествах может случиться передозировка других веществ, что может привести к осложнениям.Например элементы группы В необходимы для активации формы и появления активных метаболитов. Считается, что для полноценной работы витамина Д в организме необходимо поддерживать на нормальном уровне и другие витамины.Например, нарушение гена рецепторов, которые могут приводить к снижению уровня усвоения и чувствительности их к витамину D.СимптомыПервыми симптомами нехватки витамина D у детей являются:У подростков также могут наблюдаться ухудшение внимания, снижение концентрации, постоянная слабость, раздражительность.Как правильно принимать витамин D3 ребенкуЧтобы витамин D работал в организме, необходимо чтобы дозировка была правильная. Прежде чем подобрать препарат, необходимо сдать анализ на содержание витамина Д в организме, а также учесть сопутствующие заболевания и проблемы. Поэтому не стоит назначать препараты ребенку самостоятельно.Суточная нормаВ качестве профилактической дозы ребенку достаточно принимать 500 МЕ в сутки. Такой объём не приведет к передозировке, и поддержит референс витамина на нужном уровне.При пониженном уровне врач может увеличить дозировку до 1500 МЕ. Обычно увеличение дозировки назначают детям с малым весом, недоношенным или рожденным при многоплодной беременности.По мнению эксперта, витамин D можно принимать в любое время в течение дня.Дозировка: от 1 до 12 месяцев - 1000 МЕ/сут (по две капли, например, Аквадетрима или Вигантола); от 1 года до 3 лет - 1500 МЕ/сут (по три капли); от 3 до 18 лет - 1000 МЕ/сут (снова по две капли).ТаблицаВ зависимости от показателя референса витамина D3 в анализе крови можно отследить необходимую дозировку по таблице, рекомендованной российской ассоциацией эндокринологов.Но также необходимо учитывать географическое положение, особенности питания, возраст, состояние здоровья. Рассчитать необходимую в конкретном случае дозировку может только врач.Схемы лечения дефицита и недостаточности витамина DНужно иметь в виду, что объем капель и, таким образом, доза препарата, содержащегося в одной капле, зависят от многих факторов (характер растворителя (водный или масляные раствор), температура раствора, тип пипетки/встроенной капельницы, колебаний пузырька при отмеривании дозы и др.).

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здоровье - общество, дети, витамины, россия