https://ria.ru/20220921/ves-1818520388.html
Норма веса ребенка: таблицы показателей по возрастам, причины отклонений
Норма веса и роста ребенка: сколько должны весить мальчики и девочки по годам
Норма веса ребенка: таблицы показателей по возрастам, причины отклонений
Вес ребенка — показатель здоровья, который особенно важен в первые недели жизни малыша. Сколько должен весить новорожденный, показатели нормы, таблицы по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:31
2022-09-21T20:31
2022-09-21T20:31
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вес ребенка — показатель здоровья, который особенно важен в первые недели жизни малыша. Сколько должен весить новорожденный, показатели нормы, таблицы по месяцам и годам, причины возможных отклонений — в материале РИА Новости.Норма веса и роста у ребенкаЧтобы понимать, насколько правильно развивается ребенок важно следить за его весом — одним из главных индикаторов здоровья:Почему важно знатьСразу после рождения малыша, в первые несколько суток врачи каждый день отслеживают массу тела ребенка для контроля его состояния. Последующие месяцы и годы взвешивание для ребенка позволяет следить за его ростом и развитием.Кроме того, этот показатель позволяет правильно дозировать лекарства для малыша. Данные о его весе помогают скорректировать грудное или искусственное вскармливание, а также состав и количество прикорма.Влияющие факторыНа то, сколько будет весить ребенок при рождении, могут влиять различные факторы:В дальнейшем к факторам, которые могут влиять на ситуацию, присоединяются, в частности, психологические. У более старших детей, когда они способны воспринимать критику окружающих, слишком сильное внимание к его весу со стороны близких и друзей может спровоцировать стресс:По словам эксперта, это может привести к серьезным расстройствам пищевого поведения.“Факторов, влияющих на рост и вес ребенка, много. Врачи их делят на генетические (более 100 известных генов участвует в кодировке процессов, отвечающих за физическое развитие) и гормональные (инсулин, тиреоидные гормоны, соматотропный гормон, а в подростковом возрасте андрогенные гормоны)”, — поделился педиатр Николай Комов.Какой вес и рост должен быть до годаНормальный вес и рост у ребенка определяют с помощью специальных таблиц от Всемирной организации здравоохранения и центильных таблиц от Минздрава. Однако последние слегка устарели, считает Николай Комов.По словам эксперта, такие таблицы содержат не просто среднее арифметическое — а сложнорассчетные величины, которые охватывают большие группы детей. По ним можно понять, требует ли ребенок углубленного обследования, пора ли бить тревогу или достаточно просто наблюдать.Таблица для мальчиковТаблица для девочекСколько должен весить ребенок после годаСогласно данным ВОЗ, существуют усредненные показатели веса у детей после 1 года и до 18 лет:Значения ИМТ по возрастамВ соответствии с рекомендациями ВОЗ у детей от 0 до 18 лет есть определенные нормы показателей индекса массы тела в зависимости от пола:“Индекс массы тела — особенно часто используется у взрослых и также применяется у старших школьников. В более раннем возрасте используют те же Z-таблицы, только не просто соответствие года и веса, но и веса с ростом”, — добавил врач-педиатр Николай Комов.У девочекУ мальчиковОтклонение от нормыИзбыточным считается вес, при котором жировые отложения наносят вред здоровью и влияют на качество жизни. Отклонением от нормы также является слишком низкий вес, который может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.ПричиныОсновная причина лишнего веса – несоответствие между питанием и энергетическими затратами организма:“То есть, когда ребенок получает больше калорий, чем тратит. Все лишние калории организм переводит в жировые отложения”, — пояснила Рузанна Аванесян.По словам эксперта, набор веса может быть признаком гормональных нарушений, заболеваний ЦНС, но в таких случаях лишний вес — не единственный и не основной симптом.Существуют факторы, которые повышают риск ожирения:К причинам низкого веса относят — плохое питание кормящей матери, несбалансированный/недостаточный рацион, экология, различные заболевания (например, пищевая аллергия или гормональные нарушения), стрессовые ситуации, прием медикаментов и др.К какому врачу нужно обращатьсяЕсли у ребенка дефицит массы тела, то в первую очередь следует проконсультироваться у педиатра:По словам эксперта, бывает так, что присутствует какое-то заболевание, которое не позволяет ребенку расти правильно. Если родители заметили избыток массы тела, то ребенка необходимо показать эндокринологу.
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общество, воз, россия, дети, здоровье, здоровье - общество
Общество, ВОЗ, Россия, Дети, Здоровье, Здоровье - Общество
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вес ребенка — показатель здоровья, который особенно важен в первые недели жизни малыша. Сколько должен весить новорожденный, показатели нормы, таблицы по месяцам и годам, причины возможных отклонений — в материале РИА Новости.
Норма веса и роста у ребенка
Чтобы понимать, насколько правильно развивается ребенок важно следить за его весом — одним из главных индикаторов здоровья:
“Рост и развитие ребенка — определяющие признаки, по которым мы оцениваем общее здоровье и отсутствие болезней у него. Эти признаки стабильны, а их нарушения говорят о потенциальных неприятностях”, — пояснил Николай Комов, педиатр Lahta Junior.
Сразу после рождения малыша, в первые несколько суток врачи каждый день отслеживают массу тела ребенка для контроля его состояния. Последующие месяцы и годы взвешивание для ребенка позволяет следить за его ростом и развитием.
Кроме того, этот показатель позволяет правильно дозировать лекарства для малыша. Данные о его весе помогают скорректировать грудное или искусственное вскармливание, а также состав и количество прикорма.
На то, сколько будет весить ребенок при рождении, могут влиять различные факторы:
—вес родителей (зачастую масса тела новорожденного повторяет этот показатель, который был у матери при ее рождении, однако также может влиять и ДНК отца);
—преждевременные роды — недоношенные дети весят меньше рожденных в срок;
—многоплодная беременность — когда в утробе развиваются сразу несколько детей, то вес каждого по отдельности будет меньше, чем масса одного ребенка во время одноплодной беременности;
—заболевания матери (анемия, диабет и др.) сильно влияют на состояние малыша, из-за чего тот может родится с недостатком веса.
В дальнейшем к факторам, которые могут влиять на ситуацию, присоединяются, в частности, психологические. У более старших детей, когда они способны воспринимать критику окружающих, слишком сильное внимание к его весу со стороны близких и друзей может спровоцировать стресс:
“В случае с избыточным весом говорить с ребенком о его внешности нужно очень аккуратно, избегая негативных оценок: “ты толстый”, “ты ужасно выглядишь” и др.”, — добавила Рузанна Аванесян
, педиатр, ревматолог детской клиники Фэнтези (Москва).
По словам эксперта, это может привести к серьезным расстройствам пищевого поведения.
“Факторов, влияющих на рост и вес ребенка, много. Врачи их делят на генетические (более 100 известных генов участвует в кодировке процессов, отвечающих за физическое развитие) и гормональные (инсулин, тиреоидные гормоны, соматотропный гормон, а в подростковом возрасте андрогенные гормоны)”, — поделился педиатр Николай Комов.
Какой вес и рост должен быть до года
Нормальный вес и рост у ребенка определяют с помощью специальных таблиц от Всемирной организации здравоохранения и центильных таблиц от Минздрава. Однако последние слегка устарели, считает Николай Комов.
По словам эксперта, такие таблицы содержат не просто среднее арифметическое — а сложнорассчетные величины, которые охватывают большие группы детей. По ним можно понять, требует ли ребенок углубленного обследования, пора ли бить тревогу или достаточно просто наблюдать.
Таблица веса и роста для мальчиков до года
Возраст ребенка
Вес (кг)
Рост (см)
Новорожденные
3,53 (±0,45)
50,43 (±1,89)
1 месяц
4,32 (±0,64)
54,53 (±2,32)
2 месяца
5,29 (±0,76)
57,71 (±2,48)
3 месяца
6,26 (±0,72)
61,30 (±2,41)
4 месяца
6,87 (±0,74)
63,79 (±2,68)
5 месяцев
7,82 (±0,80)
66,92 (±1,99)
6 месяцев
8,77 (±0,78)
67,95 (±2,21)
7 месяцев
8,92 (±1,11)
69,56 (±2,61)
8 месяцев
9,46 (±0,98)
71,17 (±2,24)
9 месяцев
9,89 (±1,18)
72,84 (±2,71)
10 месяцев
10,35 (±1,12)
73,91 (±2,65)
11 месяцев
10,47 (±0,98)
74,90 (±2,55)
12 месяцев
10,66 (±1,21)
75,78 (±2,79)
Таблица веса и роста для девочек до года
Возраст ребенка
Вес (кг)
Рост (см)
Новорожденные
3,33 (±0,44)
49,50 (±1,63)
1 месяц
4,15 (±0,54)
53,51 (±2,13)
2 месяца
5,01 (±0,56)
56,95 (±2,18)
3 месяца
6,07 (±0,58)
60,25 (±2,09)
4 месяца
6,55 (±0,79)
62,15 (±2,49)
5 месяцев
7,38 (±0,96)
63,98 (±2,49)
6 месяцев
7,97 (±0,92)
66,60 (±2,44)
7 месяцев
8,25 (±0,95)
67,44 (±2,64)
8 месяцев
8,35 (±1,10)
69,84 (±2,07)
9 месяцев
9,28 (±1,01)
70,69 (±2,21)
10 месяцев
9,52 (±1,35)
72,11 (±2,86)
11 месяцев
9,80 (±0,80)
73,60 (±2,73)
12 месяцев
10,04 (±1,16)
74,78 (±2,54)
Сколько должен весить ребенок после года
Согласно данным ВОЗ
, существуют усредненные показатели веса у детей после 1 года и до 18 лет:
Нормы веса для детей от 1 года до 18 лет
Возраст
Мальчики
Девочки
2 года
13,96 (±1,27)
13,93 (±1,60)
3 года
14,95 (±1,68)
14,85 (±1,53)
4 года
17,14 (±2,18)
16,02 (±2,30)
5 лет
19,70 (±3,02)
18,48 (±2,44
6 лет
21,9 (±3,20)
21,34 (±3,14)
7 лет
24,92 (±4,44)
24,66 (±4,08)
8 лет
27,86 (±4,72)
27,48 (±4,92)
9 лет
30,60 (±5,86)
31,02 (±5,92)
10 лет
33,76 (±5,26)
34,32 (±6,40)
11 лет
35,44 (±6,64)
37,40 (±7,06)
12 лет
41,25 (±7,40)
44,05 (±7,48)
13 лет
45,85 (±8,26)
48,70 (±9,16)
14 лет
51,18 (±7,34)
51,32 ± 7,30
15 лет
56,50 (±13,50)
56,65 ± 9,85
16 лет
62,40 (±14,10)
58,00 ± 9,60
17 лет
67,35 (±12,75)
58,60 ± 9,40
Значения ИМТ по возрастам
В соответствии с рекомендациями ВОЗ у детей от 0 до 18 лет есть определенные нормы показателей индекса массы тела в зависимости от пола:
“Индекс массы тела — особенно часто используется у взрослых и также применяется у старших школьников. В более раннем возрасте используют те же Z-таблицы, только не просто соответствие года и веса, но и веса с ростом”, — добавил врач-педиатр Николай Комов.
Средние показатели ИМТ у девочек до 18 лет
Возраст
Показатель
Новорожденные
13,3
1 месяц
14,6
6 месяцев
16,9
9 месяцев
16,7
1 год
16,4
2 года
15,7
3 года
15,4
4 года
15,3
5 лет
15,3
6 лет
15,3
7 лет
15,4
8 лет
15,8
9 лет
16,1
10 лет
16,6
11 лет
17,2
12 лет
18,0
13 лет
18,8
14 лет
19,6
15 лет
20,2
16 лет
20,7
17 лет
21,0
18 лет
21,3
Средние показатели ИМТ у мальчиков до 18 лет
Возраст
Показатель
Новорожденные
13,4
1 месяц
14,9
6 месяцев
17,3
9 месяцев
17,2
1 год
16,8
2 года
16,0
3 года
15,6
4 года
15,3
5 лет
15,2
6 лет
15,3
7 лет
15,5
8 лет
15,7
9 лет
16,0
10 лет
16,4
11 лет
16,9
12 лет
17,5
13 лет
18,2
14 лет
19,0
15 лет
19,8
16 лет
20,5
17 лет
21,1
18 лет
21,7
Избыточным считается вес, при котором жировые отложения наносят вред здоровью и влияют на качество жизни. Отклонением от нормы также является слишком низкий вес, который может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.
Основная причина лишнего веса – несоответствие между питанием и энергетическими затратами организма:
“То есть, когда ребенок получает больше калорий, чем тратит. Все лишние калории организм переводит в жировые отложения”, — пояснила Рузанна Аванесян
.
По словам эксперта, набор веса может быть признаком гормональных нарушений, заболеваний ЦНС, но в таких случаях лишний вес — не единственный и не основной симптом.
Существуют факторы, которые повышают риск ожирения:
—нездоровые пищевые привычки: большая часть рациона приходится на фаст-фуд, выпечку, сладкую газировку;
—привычка к сидячему образу жизни: в жизни ребенка нет регулярных занятий спортом, и большую часть времени он проводит с гаджетами на диване;
—наследственность: если лишний вес есть у родителей, значит, у ребенка тоже есть риск ожирения;
—еда – способ справиться со стрессом: если родители регулярно утешают ребенка конфетой или пирожком, у него появляется привычка “заедать” скуку и плохое настроение;
—неосознанное питание: если ребенка постоянно заставляют есть больше, чем ему хочется, он перестает чувствовать, когда он наелся, и регулярно переедает;
—нехватка сна: если ребенок регулярно недосыпает, меняется его гормональный фон, и повышается аппетит — особенно сильно хочется сладкого. Это ведет к перееданию.
К причинам низкого веса относят — плохое питание кормящей матери, несбалансированный/недостаточный рацион, экология, различные заболевания (например, пищевая аллергия или гормональные нарушения), стрессовые ситуации, прием медикаментов и др.
К какому врачу нужно обращаться
Если у ребенка дефицит массы тела, то в первую очередь следует проконсультироваться у педиатра:
“Врач оценит проблему и при необходимости направит ребенка к гастроэнтерологу, так как скорее всего что-то идет не так с усвоением нутриентов. Возможно потребуется посетить других профильных специалистов, так как проблема может быть нефрологическая, кардиологическая, урологическая”, — рассказала Анна Завьялова, доцент кафедры общей медицинской практики СПбГПМУ, врач-педиатр.
По словам эксперта, бывает так, что присутствует какое-то заболевание, которое не позволяет ребенку расти правильно. Если родители заметили избыток массы тела, то ребенка необходимо показать эндокринологу.