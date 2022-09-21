https://ria.ru/20220921/ves-1818520388.html

Норма веса ребенка: таблицы показателей по возрастам, причины отклонений

Норма веса и роста ребенка: сколько должны весить мальчики и девочки по годам

Норма веса ребенка: таблицы показателей по возрастам, причины отклонений

Вес ребенка — показатель здоровья, который особенно важен в первые недели жизни малыша. Сколько должен весить новорожденный, показатели нормы, таблицы по... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:31

2022-09-21T20:31

2022-09-21T20:31

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вес ребенка — показатель здоровья, который особенно важен в первые недели жизни малыша. Сколько должен весить новорожденный, показатели нормы, таблицы по месяцам и годам, причины возможных отклонений — в материале РИА Новости.Норма веса и роста у ребенкаЧтобы понимать, насколько правильно развивается ребенок важно следить за его весом — одним из главных индикаторов здоровья:Почему важно знатьСразу после рождения малыша, в первые несколько суток врачи каждый день отслеживают массу тела ребенка для контроля его состояния. Последующие месяцы и годы взвешивание для ребенка позволяет следить за его ростом и развитием.Кроме того, этот показатель позволяет правильно дозировать лекарства для малыша. Данные о его весе помогают скорректировать грудное или искусственное вскармливание, а также состав и количество прикорма.Влияющие факторыНа то, сколько будет весить ребенок при рождении, могут влиять различные факторы:В дальнейшем к факторам, которые могут влиять на ситуацию, присоединяются, в частности, психологические. У более старших детей, когда они способны воспринимать критику окружающих, слишком сильное внимание к его весу со стороны близких и друзей может спровоцировать стресс:По словам эксперта, это может привести к серьезным расстройствам пищевого поведения.“Факторов, влияющих на рост и вес ребенка, много. Врачи их делят на генетические (более 100 известных генов участвует в кодировке процессов, отвечающих за физическое развитие) и гормональные (инсулин, тиреоидные гормоны, соматотропный гормон, а в подростковом возрасте андрогенные гормоны)”, — поделился педиатр Николай Комов.Какой вес и рост должен быть до годаНормальный вес и рост у ребенка определяют с помощью специальных таблиц от Всемирной организации здравоохранения и центильных таблиц от Минздрава. Однако последние слегка устарели, считает Николай Комов.По словам эксперта, такие таблицы содержат не просто среднее арифметическое — а сложнорассчетные величины, которые охватывают большие группы детей. По ним можно понять, требует ли ребенок углубленного обследования, пора ли бить тревогу или достаточно просто наблюдать.Таблица для мальчиковТаблица для девочекСколько должен весить ребенок после годаСогласно данным ВОЗ, существуют усредненные показатели веса у детей после 1 года и до 18 лет:Значения ИМТ по возрастамВ соответствии с рекомендациями ВОЗ у детей от 0 до 18 лет есть определенные нормы показателей индекса массы тела в зависимости от пола:“Индекс массы тела — особенно часто используется у взрослых и также применяется у старших школьников. В более раннем возрасте используют те же Z-таблицы, только не просто соответствие года и веса, но и веса с ростом”, — добавил врач-педиатр Николай Комов.У девочекУ мальчиковОтклонение от нормыИзбыточным считается вес, при котором жировые отложения наносят вред здоровью и влияют на качество жизни. Отклонением от нормы также является слишком низкий вес, который может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.ПричиныОсновная причина лишнего веса – несоответствие между питанием и энергетическими затратами организма:“То есть, когда ребенок получает больше калорий, чем тратит. Все лишние калории организм переводит в жировые отложения”, — пояснила Рузанна Аванесян.По словам эксперта, набор веса может быть признаком гормональных нарушений, заболеваний ЦНС, но в таких случаях лишний вес — не единственный и не основной симптом.Существуют факторы, которые повышают риск ожирения:К причинам низкого веса относят — плохое питание кормящей матери, несбалансированный/недостаточный рацион, экология, различные заболевания (например, пищевая аллергия или гормональные нарушения), стрессовые ситуации, прием медикаментов и др.К какому врачу нужно обращатьсяЕсли у ребенка дефицит массы тела, то в первую очередь следует проконсультироваться у педиатра:По словам эксперта, бывает так, что присутствует какое-то заболевание, которое не позволяет ребенку расти правильно. Если родители заметили избыток массы тела, то ребенка необходимо показать эндокринологу.

https://ria.ru/20220713/vskarmlivanie-1802232530.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/golod-1808348669.html

https://ria.ru/20220514/ves-1788536975.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191125/1561557843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, воз, россия, дети, здоровье, здоровье - общество