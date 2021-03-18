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Что скрывают яйца: все о пользе и вреде для организма женщин и мужчин

Что скрывают яйца: все о пользе и вреде для организма женщин и мужчин

Яйца - натуральный продукт и источник питательных веществ. В чем польза и вред яиц для здоровья взрослого человека и ребенка, сколько их можно есть в день, а... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T19:06

2021-03-18T19:06

2021-03-18T19:06

здоровый образ жизни (зож)

россия

питание

продукты

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Яйца - натуральный продукт и источник питательных веществ. В чем польза и вред яиц для здоровья взрослого человека и ребенка, сколько их можно есть в день, а также как правильно выбрать, вкусно приготовить и сколько хранить - в материале РИА Новости.Состав и калорийностьВ состав яиц входит более 40 витаминов - холин, В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н и РР, а также множество микро- и макроэлементов - калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, хлор, сера, йод, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, олово, титан, кремний, кобальт, никель, алюминий, фосфор и натрий.- Калорийность яиц достаточно неравномерна. Если мы возьмем общую, то это порядка 150 ккал на 100 грамм. При этом основная часть калорийности приходится на желток (он примерно в 8 раз калорийнее белковой части). При оценке состава нутриентов можно увидеть, что большая часть калорий приходится на белки (12-17 грамм в 100 граммах продукта) и жиры (11-12 грамм). Углеводов яйцо практически не содержит и тем самым подходит людям, которые придерживаются низкоуглеводного питания, - рассказала РИА Новости гастроэнтеролог, диетолог Ольга Шестакова.Полезные свойства яицЯйцо – это великолепный источник полноценного белка, который содержит все виды незаменимых аминокислот, необходимых нашему организму.Лютеин, который в большом количестве содержится в желтке, играет важную роль в физиологии зрения - он отвечает за его остроту и так называемую фотопротекцию - защищает глаза от наиболее агрессивной части видимого спектра.Холин в яйцах способен защищать организм человека от болезни Альцгеймера. Также это вещество полезно и для печени.Вред яиц и противопоказания- Несмотря на всю пользу, желток одного яйца содержит большое количество холестерина (180-190 миллиграмм), что составляет больше половины от суточной нормы в 300 миллиграмм. Поэтому именно желтки рекомендуется ограничивать людям с высоким уровнем холестерина в крови, уже имеющимся атеросклерозом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, - пояснила диетолог.В список противопоказаний можно также внести аллергические реакции. Кроме того, с осторожностью яйцо следует употреблять людям с хроническими холециститами и панкреатитами, чтобы избежать обострений болезни.Польза и вред яиц для организма женщин- Биотин, содержащийся в яйце, позволяет сохранить красоту кожи, ногтей и волос, что является приятным бонусом для прекрасного пола, - отметила эксперт.Кроме того, отварные или приготовленные на пару яйца – хороший продукт для перекуса без риска набрать лишние килограммы.Польза яиц для здоровья мужчинМужскому организму яйца несут пользу в виде натурального протеина, который нужен для получения энергии.- Селен и жирорастворимые витамины, которыми богато яйцо, оказывают положительное влияние на качество спермы, - пояснила врач.Польза и вред яиц в питанииЯйца - это популярный продукт питания. При этом свойства продукта, полученного от разных видов птиц, отличаются. Куриные яйцаКуриные яйца ценны минеральным составом, обилием витаминов, а также содержанием незаменимых аминокислот. У них небольшая калорийность относительно гусиных и утиных и хорошая усвояемость. Именно поэтому их часто рекомендуют для диетического стола. Они дешевле, чем, например, перепелиные, и более распространены в магазинах.Перепелиные яйцаПерепелиные яйца считаются самыми полезными, так как содержат мало жира, но зато много витаминов и минералов.- Чем мельче яйцо, тем более "концентрированным" обычно оказывается его белок. Наибольшее количество микронутриентов содержится именно в яйце перепела и цесарки. Однако важно помнить, что и уровень холестерина тоже выше. Так, например, в перепелином яйце его примерно в два раза больше, чем в курином. Связано это с тем, что перепелки быстро растут и рано входят в период полового созревания, а значит, для эмбриогенеза птенца требуется большое количество строительного материала, - отметила врач.Утиные яйцаУтиные яйца имеют голубоватый оттенок и содержат довольно много жира, потому диетическими их не считают. Однако в таком продукте много кальция, фосфора, железа, а также витамины A, B6, B12.При этом утиные яйца чаще бывают заражены сальмонеллой, чем куриные. Их нельзя употреблять в сыром виде.Гусиные яйцаГусиные яйца менее калорийные, чем куриные. Отрицательным качеством многие считают их специфический вкус. Однако это отличие ощущают не все.Риск сальмонеллеза при употреблении такого продукта выше, чем в случае с куриными, но ниже чем с утиными.Яйца цесаркиЦесарочьи яйца – одни из самых полезных. По витаминному составу и диетическим свойствам они уступают только перепелиным.Кроме того, яйца цесарки имеют очень прочную скорлупу, за счет этого они могут храниться при температуре до +10 градусов до полугода.Яйца индейкиИндюшиное яйцо содержит большое количество фолиевой кислоты, а также витаминов В1, В2, В5, В6, и В12, А и РР, а также магний, калий, фосфор, селен, цинк.Однако важно помнить, что в яйце индейки холестерина гораздо больше, чем в курином. Вареные яйцаДля того, чтобы избежать инфицирования сальмонеллой, которая может содержаться в яйце, его необходимо подвергнуть термической обработке.- Способы приготовления, которые снижают риск заражения сальмонеллезом и при этом максимально сохраняют полезные вещества - это варка, тушение и приготовление на пару (в виде омлета), - пояснила медик.Сырые яйцаПо словам врача, польза сырых яиц несколько преувеличена, поскольку преимуществ перед отварными практически нет.- Считается, что тепловая обработка может сокращать количество витаминов, но ведь она уменьшает и риск инфицирования сальмонеллой. Более того, если мы говорим о белке, то он лучше усваивается именно из отварных яиц (процент усвоения доходит до 99%, в то время как у сырого яйца колеблется на уровне 50-60%). Также следует помнить что биотин совсем не усваивается из яиц в сыром виде. Учитывая все сказанное, я бы отдала предпочтение именно термически обработанному яйцу, - пояснила врач.Чтобы яйцо стало безопасным, оно должно вариться примерно 10-15 минут.Жареные яйцаЕсли вы предпочитаете жареные яйца, то лучше готовить на антипригарной сковороде, без масла. Как отметила диетолог, включать в рацион такое блюдо стоит не чаще 1-2 раз в неделю.- А вот людям с уже имеющимися заболевания системы пищеварения от жарки лучше отказаться совсем, чтобы избежать обострений патологии, - подчеркнула Ольга Шестакова.Яйцо пашотЯйцо пашот имеет все полезные свойства продукта, однако из-за того, что желток остается жидким, оно может нести в себе опасность в виде сальмонеллы.Яйцо пашот отваривается 2-3 минуты в кипятке, и такой термообработки недостаточно для того, чтобы убить бактерии.Комментарии врачаСколько яиц можно есть в день?- Имеются противоречивые данные на этот счет. Официальная диетология не рекомендует превышать норму в 2-3 яйца с желтками в неделю, ограничений на белки нет. Однако сейчас начинают появляться исследования, которые не выявляют негативных влияний и при ежедневном их употреблении, - отметила Ольга Шестакова.Можно ли есть яйца каждый день?- Если вы их хорошо переносите, не имеете болезней сердца, заболеваний системы пищеварения в стадии обострения, системного атеросклероза или не придерживаетесь низкобелкового рациона, имеете нормальный уровень холестерина, то вполне можете себе позволить добавлять яйцо в рацион и каждый день. Иными словами, здоровым людям это не навредит, а если вы имеете перечисленные выше болезни, то лучше для начала посоветоваться со своим лечащим врачом для коррекции рациона, - пояснила медик.Можно ли давать детям яйца каждый день?- Если мы говорим о малышах до 6 лет, то лучше ограничиться 2-3 штуками в неделю. Детям более старшего возраста можно есть яйца чаще, если нет аллергических реакций и индивидуальной непереносимости, - отметила врач.Можно ли есть сырые яйца из магазина?- Нежелательно есть любые сырые яйца, так как имеется высокий риск заражения сальмонеллезом. Даже перепела, которые сами не болеют сальмонеллезом, могут стать носителями и распространителями сальмонелл, явившись источником заражения. Кроме риска инфицирования есть еще один момент - авидин белка сырого яйца мешает усвоению биотина, поэтому пользы человек получит меньше, - рассказала эксперт.Какие яйца самые безвредные?- Сложно сказать, каждый из видов яиц несет в себе определенные полезные и опасные свойства. Важно, чтобы в рационе было разнообразие. Выбирать лучше те, что нравятся и не вызывают негативных реакций, - подчеркнула специалист.В чем опасность домашних яиц?- В том же сальмонеллезе. Однако если яйцо хорошо приготовить (варить не менее 10 минут после закипания), то риски заражения минимальны, - отметила диетолог.Сколько по времени усваивается яичный белок?- Яичный белок относится к быстрым видам белка и на поступление полученных из него аминокислот в кровь уходит порядка 1-2 часов. За это время яйцо покидает желудок, поступает в тонкий кишечник, расщепляется на аминокислоты, и начинается их всасывание. Для полного же переваривания требуется от 6 до 9 часов, - пояснила медик.Кому нельзя есть яйца?- Яйца противопоказаны людям с индивидуальной непереносимостью и аллергией, - отметила врач.Можно ли есть яйца при повышенном холестерине?- Людям с высоким уровнем холестерина в крови рекомендуется ограничивать употребление яиц, особенно желтков, - подчеркнула эксперт.Можно ли есть яйца при проблемах с желудком?- При наличии заболеваний ЖКТ важно проконсультироваться с лечащим врачом о диете и вопросе включения в нее яиц. Важно употреблять их дозировано, ограниченно, и не в жареном виде, - отметила специалист.Польза и вред сырых яиц натощак- Сырые яйца – это риск инфицирования сальмонеллезом, потому их в принципе есть нежелательно, - подчеркнула диетологКак правильно выбратьПри покупке важно проверить срок годности. Идеально, если яйца были снесены и отсортированы менее 7 дней назад.Чем дольше хранится яйцо, тем больше вероятность, что в него через микроскопические, невидимые глазу трещинки проникнут микробы, в том числе патогенные. Также в магазине важно открыть упаковку и осмотреть товар. У свежеснесенного яйца скорлупа ма­товая, так как покрыта надскорлупной пленкой, а у лежалого поверхность блестящая.Как вкусно приготовитьБольшинство привыкли варить продукт сразу, как только достали его из холодильника. Повара же рекомендуют выждать период, пока яйцо не наберет комнатную температуру. В таком случае вкус его будет насыщеннее.Чтобы яйца чистились легко и быстро, их закладывают в уже кипящую воду. Однако, в таком случае желток будет перемещаться и прильнет к одной из сторон яйца. А вот при варке в холодной воде он останется в центре. Это нужно учитывать в зависимости от того, для каких целей варится ингредиент.Как и сколько хранитьЯйца лучше всего хранить в холодильной камере. В кладовке, жилом помещении - в любое время года, кроме лета. Место для хранения должно быть сухим, без прямых солнечных лучей. Необходимая температура - от +1 до +19 °C. В квартире яйца пролежат от 6 до 27 дней. В холодильнике - до 12 недель.

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https://ria.ru/20201004/yaytsa-1578171343.html

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здоровый образ жизни (зож), россия, питание, продукты