https://ria.ru/20200921/vitaminy-1577542596.html
Ученые рассказали, чем обернется дефицит витамина Е
Американские биологи доказали, что витамин Е играет ключевую роль в формировании мозга и нервной системы на ранних сроках развития эмбриона. Результаты... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:36
2020-09-21T12:36
2020-09-21T18:01
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витамины
биология
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Американские биологи доказали, что витамин Е играет ключевую роль в формировании мозга и нервной системы на ранних сроках развития эмбриона. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-020-71760-x" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Scientific Reports.Ученые из Университета штата <a href="http://ria.ru/location_StateofOregon/" target="_blank" data-auto="true">Орегон</a> в экспериментах на рыбках данио показали, что у эмбрионов, произведенных особями с дефицитом витамина Е, деформированы мозг и нервная система, а после рождения большинство из них умирают в течение 24 часов."Это совершенно потрясающе — мозг их абсолютно физически трансформирован из-за недостатка витамина Е", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Марет Трабер (Maret Traber), профессора Колледжа общественного здравоохранения и гуманитарных наук.Данио — мелкие пресноводные рыбки, которые широко используются учеными как модельный объект для изучения развития и генетики позвоночных. Во-первых, они очень быстро развиваются, за пять дней превращаясь из оплодотворенной яйцеклетки в самостоятельную особь. Во-вторых, рыбки данио имеют поразительное сходство с людьми на молекулярном, генетическом и клеточном уровнях, а это означает, что многие открытия можно распространять на человека. Витамин Е — смесь природных соединений токоферолов и токотриенолов — открыли в 1922 году. Тогда уже стало ясно, что он крайне важен для развития эмбриона, потому что у крыс, лишенных этого витамина, не происходило оплодотворения или они не могли выносить плод.Позднее стало известно, что из всей смеси веществ, входящих в состав витамина Е, для нормального развития плода необходим только альфа-токоферол, содержащийся в растительном масле, оливках, семечках, орехах и авокадо. Но в чем заключается его критически важная роль, до сих пор не было известно.С помощью новейших методов визуализации авторы практически увидели действие витамина Е в мозге. При его отсутствии у эмбрионов рыбок данио неправильно развивались нервная трубка и зачаток мозга, которые отвечают за формирование нервной системы в целом и снабжение нервными клетками всех органов и структур тела.Авторы отмечают, что дефекты проявляются еще на стадии формирования нервного гребня, клетки которого управляют созданием лицевых костей и хрящей.По мнению авторов, результаты исследований позволяют наглядно объяснить, почему женщинам во время беременности так важно регулярно получать необходимую дозу витамина Е с продуктами или в виде лекарственных добавок.
https://ria.ru/20200825/rak-1576278872.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
витамины, биология, здоровье, открытия - риа наука
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Американские биологи доказали, что витамин Е играет ключевую роль в формировании мозга и нервной системы на ранних сроках развития эмбриона. Результаты исследования опубликованы
в журнале Scientific Reports.
Ученые из Университета штата Орегон
в экспериментах на рыбках данио показали, что у эмбрионов, произведенных особями с дефицитом витамина Е, деформированы мозг и нервная система, а после рождения большинство из них умирают в течение 24 часов.
"Это совершенно потрясающе — мозг их абсолютно физически трансформирован из-за недостатка витамина Е", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Марет Трабер (Maret Traber), профессора Колледжа общественного здравоохранения и гуманитарных наук.
Данио — мелкие пресноводные рыбки, которые широко используются учеными как модельный объект для изучения развития и генетики позвоночных. Во-первых, они очень быстро развиваются, за пять дней превращаясь из оплодотворенной яйцеклетки в самостоятельную особь. Во-вторых, рыбки данио имеют поразительное сходство с людьми на молекулярном, генетическом и клеточном уровнях, а это означает, что многие открытия можно распространять на человека.
Витамин Е — смесь природных соединений токоферолов и токотриенолов — открыли в 1922 году. Тогда уже стало ясно, что он крайне важен для развития эмбриона, потому что у крыс, лишенных этого витамина, не происходило оплодотворения или они не могли выносить плод.
Позднее стало известно, что из всей смеси веществ, входящих в состав витамина Е, для нормального развития плода необходим только альфа-токоферол, содержащийся в растительном масле, оливках, семечках, орехах и авокадо. Но в чем заключается его критически важная роль, до сих пор не было известно.
"Зачем эмбриону нужен витамин Е? Мы гонялись за ответом на этот вопрос долгое время", — говорит Трабер, изучавшая действие витамина Е в течение 30 лет.
С помощью новейших методов визуализации авторы практически увидели действие витамина Е в мозге. При его отсутствии у эмбрионов рыбок данио неправильно развивались нервная трубка и зачаток мозга, которые отвечают за формирование нервной системы в целом и снабжение нервными клетками всех органов и структур тела.
"Это было похоже на дефекты нервной трубки при дефиците фолиевой кислоты, — объясняет ученый. — Теперь у нас есть фотографии, показывающие, что витамин Е располагается прямо на смыкающихся краях клеток, формирующих мозг".
Авторы отмечают, что дефекты проявляются еще на стадии формирования нервного гребня, клетки которого управляют созданием лицевых костей и хрящей.
"Действуя как стволовые клетки, клетки гребня важны для головного и спинного мозга, а также являются клетками примерно десяти различных систем органов, включая сердце и печень, — продолжает Трабер. — Из-за того, что у этих клеток возникают проблемы с дефицитом витамина E, происходит нарушение регуляции всего эмбриона. Неудивительно, что мы наблюдаем гибель эмбрионов из-за дефицита витамина E".
По мнению авторов, результаты исследований позволяют наглядно объяснить, почему женщинам во время беременности так важно регулярно получать необходимую дозу витамина Е с продуктами или в виде лекарственных добавок.