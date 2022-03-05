Скарлатина: как отличить от ангины и лечить — инструкция для родителей
Скарлатина у детей
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Скарлатина у детей сопровождается характерными признаками: воспаленное горло, сыпь, "малиновый язык", головная боль. Сколько длится инкубационный период, диагностика и лечение скарлатины, как проявляется симптом Филатова, а также актуальная информация для родителей по уходу за больным и описание симптомов с фото – в материале РИА Новости.
Скарлатина у детей
Скарлатина – острое инфекционное заболевание, вызванное бактериями. Развивается она у людей, не имеющих антитоксического (антибактериального) иммунитета.
Ежегодно регистрируются как отдельные случаи заболевания скарлатиной, так и эпидемические вспышки.
"Наиболее высока восприимчивость к заболеванию в детском и молодом возрасте: чаще всего оно встречается у дошкольников и учащихся начальной школы. Дети до года и взрослые болеют редко. Период болезни обычно приходится на осень и зиму", - комментирует Владислав Зяблицкий, заведующий детской клиникой.
Женщина ухаживает за больным ребенком
Возбудитель заболевания
Есть несколько теорий, касающихся возбудителей скарлатины, но наиболее популярная из них - стрептококковая.
Согласно ей, инфекционным агентом (возбудителем) скарлатины выступают бактерии – стрептококки группы А. Такие микроорганизмы внедряются в дыхательную систему человека и вырабатывают экзотоксины (простые белки), которые попадают в кровоток и ткани. Стрептококковая теория за время своего существования накопила немало данных, она признана большинством ученых.
Источники заражения
Заразиться скарлатиной можно после контакта с больным ангиной, скарлатиной или носителем стрептококковой инфекции. Также заболеть можно, если находиться в окружении больных острым тонзиллитом, назофарингитом или бронхитом. При этих заболеваниях тоже выделяется гемолитический стрептококк.
Специалисты называют четыре пути инфицирования:
- 1Воздушно-капельный. Заражение происходит при общении с больными или носителями. Вместе с вдыхаемым воздухом в носоглотку попадают возбудители болезни. В результате бактерии начинают заселять гланды, далее происходит выработка токсинов. Со временем они распространяются на соседние ткани и лимфатические узлы.
- 2Бытовой. Вещи и предметы, которые использует больной, также сохраняют возбудителей скарлатины и могут быть источником заражения. Это происходит, если микробы с вещей вместе с пылью попадут в организм через рот или нос. Бактерия в таком случае прикрепляется к слизистой носоглотки и начинает активно размножаться, вырабатывая токсины. Поэтому эксперты рекомендуют проводить регулярную уборку в комнате, где находится больной.
- 3Алиментарный (пищевой). Если во время готовки на продукты попали бактерии, такая пища для них станет питательной средой и местом размножения. Стрептококки способны длительно находиться в продуктах питания в вирулентном состоянии (способном вызывать заболевание). При употреблении их в пищу в организм незамедлительно попадает большое количество микроорганизмов, которые далее задерживаются на слизистой и провоцируют болезнь.
- 4Поврежденная кожа. Ожог, рана, царапина, повреждение слизистых могут служить "воротами" для попадания бактерий в организм. В таком случае стрептококк размножается не на миндалинах (гландах), а на поврежденной ткани. Инфекция сопровождается сыпью вокруг раны и воспалением лимфатических узлов.
Сыпь у ребенка, больного скарлатиной
Симптомы
Скарлатина имеет характерные симптомы, позволяющими установить верный диагноз.
Помимо боли в горле, первые признаки скарлатины у ребенка – интоксикация острой формы, проявляющаяся в виде:
- —высокой температуры тела (38–39°C). Обычно она резко повышается и на второй день заболевания достигает максимального уровня. В течение последующей недели состояние нормализуется;
- —озноба, ломоты в теле и головной боли. Также ребенок может отказаться от еды. Нередки случаи, когда дети страдают от сильных болей в животе. У малышей может наблюдаться рвота или понос;
- —общей слабости, сонливости. Кроме того, у ребенка может появиться раздражительность и повышенная чувствительность к громким звукам и яркому свету.
Но такие признаки не дают полную картину для постановки диагноза “скарлатина”, так как похожие симптомы наблюдаются при ряде других заболеваний, включая ангину. Но наряду с ними появляются характерные именно для скарлатины признаки:
- —Регионарный лимфаденит. Нередко при скарлатине воспаляются подчелюстные лимфоузлы: происходит увеличение их размера и появляются болезненные ощущения при прощупывании.
- —"Малиновый язык". В начале заболевания появляется белый налет на языке, через который видна его бордово-красная поверхность с белыми точками – воспаленными сосочками. Через несколько дней налет счищается, а язык становится малинового цвета.
- —Мелкоточечная сыпь. Возникает в течение первых двух дней болезни. Характерная для скарлатины сыпь имеет вид мелких красных точек. Изначально высыпания появляются в области шеи и на верхней части груди, затем они быстро распространяются на все тело и лицо. Часто концентрируются в области сгибов рук и ног, на боковых сторонах тела и в складках кожи. Если по месту образования сыпи провести пальцем, то на коже некоторое время останется белая полоса, которая медленно будет менять свой цвет на красный.
- —Шелушение кожи. Начинается на второй неделе болезни после угасания мелкоточечной сыпи на теле. Изначально шелушение появляется на туловище, а в последнюю очередь – на стопах и ладонях. Его характер зависит от места: на ладонях и подошвах – крупные пласты, на теле – мелкие чешуйки. Продолжительность и интенсивность шелушения кожи зависит от выраженности сыпи. Такой период может затянуться до шести недель.
- —Симптом Филатова. Наблюдается покраснение в области лба, щек, висков. При этом носогубный треугольник не меняет цвет и поэтому кожа на этом участке кажется бледной в сравнении с другими частями лица.
Врач осматривает ребенка
Стадии болезни
Эксперты отмечают четыре основные стадии протекания заболевания:
- 1Инкубационный период – время с момента заражения до появления первых симптомов. Средняя продолжительность – два-четыре дня.
- 2Начальный период – промежуток времени от возникновения первых признаков заболевания до образования сыпи. На этой стадии также наблюдается интоксикация, воспалительный процесс в небных миндалинах и подчелюстных лимфатических узлах. Продолжительность – от нескольких часов двух дней.
- 3Период высыпаний. Сыпь появляется чаще всего в первые двое суток болезни. Изначально она яркая, но ближе к 3-4 суткам начинает бледнеть. В этот период возникает симптом Филатова, а немного позднее появляются другие характерные признаки скарлатины – "малиновый язык" и белый дермографизм (изменении цвета кожи в месте легкого раздражения).
- 4Период выздоровления. Наступает на второй неделе болезни. На этом этапе сыпь исчезает и наблюдается шелушение кожи. В это время пациент уже не может заразить окружающих.
Классификация
Эксперты классифицируют скарлатину по симптомам, степени тяжести и характеру течения.
По типу
По симптомам выделяют два вида заболевания:
- 1Типичная форма скарлатины. Для нее характерен стандартный набор симптомов, который чаще всего встречается при скарлатине (сыпь, "малиновый язык", повышение температуры тела, слабость и т.д.).
- 2Атипичная форма скарлатины. Течение заболевания резко отличается от привычной клинической картины. Встречаются достаточно редко.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВ аллерго-респираторном отделении Клинико-диагностического центраКлинико-диагностический центр Владивостока
В аллерго-респираторном отделении Клинико-диагностического центраКлинико-диагностический центр Владивостока
Атипичная форма бывает стертая, экстрафарингеальная, аггравированная.
При стертых формах скарлатины симптомы выражены очень слабо. В основном заболевание протекает с общетоксическими признаками и регрессирует в течение нескольких дней. Такая форма наиболее часто встречается у взрослых.
При экстрафарингеальном варианте отсутствует воспаление слизистых оболочек и лимфатических узлов. В таких случаях инфекция попадает в организм через раны или ожоги.
Для аггравированной (усиленной) формы характерно тяжелое течение заболевания с развитием кровотечений и токсического шока. Такой вариант скарлатины считается наиболее тяжелым.
По течению
По характеру течения скарлатина подразделяется на гладкую и негладкую.
Гладкое течение скарлатины характеризуется стандартным набором симптомов, протекает без осложнений.
Для негладкого характерны:
- —осложнения;
- —присоединение вторичной инфекции;
- —обострение хронических заболеваний.
По степени тяжести
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По степени тяжести скарлатина бывает:
- 1Лёгкая. Температура тела поднимается до 38,5°C, появляется необильная сыпь, ангина выражена слабо, может наблюдаться рвота (однократно). Улучшение состояние ребенка наступает достаточно быстро: на второй-третий день температура снижается.
- 2Средняя. Процесс интоксикации более выражен. Температура тела может достигать 39,5°C. Наблюдается симптом Филатова и яркая сыпь на теле. Также могут появиться признаки поражения печени. Нередко в процессе заболевания возникают осложнения. Ребенок выздоравливает спустя две-три недели.
- 3Тяжелая. Такая форма скарлатины сопровождается расстройством нервной и нарушениями сердечно-сосудистой систем. Может наблюдаться кратковременная потеря сознания, судороги, одышка, посинение губ. Понижается кровяное давление, холодеют конечности. Такое течение заболевания требует немедленной госпитализации.
Существует три основные линии в патогенезе скарлатины тяжелой формы:
- 1Септическая. Для нее характерны воспаления в области проникновения возбудителя и развитие специфических осложнений стрептококковой природы.
- 2Токсическая. Наблюдаются симптомы общей интоксикации: повышение температуры тела, появление сыпи, головная боль, рвота.
- 3Токсико-септическая. Такая форма развивается нечасто, болезнь протекает достаточно тяжело. У пациента наблюдается гипертермия, очень быстро развивается сосудистая недостаточность. Нередко происходит поражение почек, сердца и суставов. Также могут возникнуть септические осложнения в виде лимфаденита, некротической ангины и т.д.
Осложнения
Осложнения у ребенка могут появиться спустя 14-20 дней после начала болезни из-за того, что повышается чувствительность к различным микробам. Чтобы их избежать, необходимо своевременно изолировать выздоравливающего ребенка от больных скарлатиной.
Осложнения могут быть выражены по-разному, в зависимости от возраста больного, состояния здоровья до скарлатины и от ухода за больным в момент протекания болезни.
Наиболее часто встречающиеся последствия:
- —отит;
- —воспаление лимфоузлов на шее;
- —повторная ангина.
Ребенок на приеме у врача
Реже встречаются заболевания сердца и воспаление почек. Они чаще всего проявляются у детей школьного возраста.
Повторная ангина возникает чаще других осложнений. Выявить ее можно по следующим симптомам:
- 1Спустя 14-20 дней с момента заболевания скарлатиной у ребенка резко повышается температура. При этом самочувствие может не меняться.
- 2Одновременно с ангиной может наблюдаться воспаление лимфоузлов на шее, что провоцирует появление другого осложнения – шейного лимфаденита.
- 3В редких случаях в лимфатических узлах образуется гнойник, избавиться от которого можно лишь хирургическим путем.
У детей до трех лет нередко осложнение скарлатины проявляется в виде отита – воспаления среднего уха. К группе риска относятся маленькие дети с хроническим насморком или аденоидами.
Первые симптомы воспаления почек у ребенка – нарушение мочеиспускания и небольшая отечность век по утрам. При несвоевременном обращении к врачу отек может распространиться на все лицо и тело. Моча при воспалении почек становится мутной.
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У некоторых детей процесс выздоровления затягивается, ребенок жалуется на слабость, а температура держится в пределах 37,5. Такого рода симптомы могут свидетельствовать о вяло протекающем воспалении в носоглотке. Также причиной может быть острый ревматизм, который характеризуется тяжелой формой поражения сердца.
Диагностика
Диагностика проводится на основании типичной клинической картины. Диагноз скарлатина ставится при наличии у ребенка характерных симптомов: ангины, сыпи, рвоты и т.д. После осмотра пациента врач назначает лечение. Методы и объем обследования могут изменяться исходя от клинической картины, формы и тяжести заболевания, а также наличия осложнений.
При легкой или среднетяжелой форме протекания скарлатины ребенка лечат дома, соблюдая постельный режим и карантин.
Лечение
Пациенту назначают постельный режим в течение 7-10 дней с момента начала заболевания. Также в период выраженных симптомов ангины врачи рекомендуют придерживаться щадящей диеты и употреблять пищу полужидкой консистенции. Также необходима рациональная витаминотерапия.
Основные препараты, используемые при лечении скарлатины, - антибиотики пенициллинового ряда.
Для лечения очага инфекции необходимо полоскать горло раствором фурацилина, настоями ромашки или календулы. В случаях тяжелого течения заболевания врачи могут назначить инфузионную терапию – введение в кровоток растворов различных концентраций. Чаще всего проводят инфузию растворов глюкозы и солей. При нарушениях сердечно-сосудистой системы прописывают кардиологические препараты.
Нельзя заниматься самолечением. Только врач-педиатр может определить условия проведения терапии и назначить препараты, необходимые больному.
Режим при скарлатине
В начале заболевания у ребенка могут наблюдаться нарушения работы кишечника. Чаще всего они проявляются в виде запоров. Поэтому необходимо прибегнуть к очистительной клизме. На следующих стадиях болезни стул ребенка восстановится.
На третий-четвертый день болезни у детей может наблюдаться повышение активности. Но обязательно нужно соблюдать постельный режим. Можно занять больного книгами, картинками или спокойными играми.
Даже после исчезновения симптомов скарлатины (сыпи, повышенной температуры, ангины) постельный режим отменить может только врач. Обусловлено это тем, что в этот момент могут происходить изменения в сердечно-сосудистой системе и нарушение постельного режима принесёт только вред.
У ребенка в период заболевания может наблюдаться повышенная раздражительность, поэтому врачи рекомендуют создать вокруг больного спокойную обстановку.
Ослабленному организму требуется отдых днем в течение двух часов. Если нет температуры и на улице хорошая погода, можно провести время на свежем воздухе.
Уход за пациентом
Термометр и лекарства на детской кроватке
Комнату больного необходимо регулярно проветривать: летом окна лучше держать открытыми постоянно, а зимой приоткрывать каждые два часа. Свежий воздух благоприятно сказывается на самочувствие ребенка, успокаивая его и улучшая сон.
Посуду больного стоит кипятить после каждого приема пищи. Кроме того, ее необходимо отделить от той, которую используют другие члены семьи.
Тот, кто ухаживает за ребенком, должен надевать медицинскую маску, прикрывающую рот и нос.
Ежедневно по утрам больному нужно умывать лицо и руки. После снижения температуры необходимо принять ванну, сменить одежду и провести влажную уборку в комнате.
Мягкие игрушки и книги, которые находились в комнате ребенка, после выздоровления лучше выбросить. Игрушки, которые легко моются, нужно промыть горячим раствором соды и мыла. Все это необходимо сделать, потому что на предметах, с которыми взаимодействовал ребенок во время болезни, очень долго сохраняются возбудители скарлатины.
Карантин при скарлатине
"У дошкольников и младших школьников карантин длится до 21 дня, у взрослых пациентов – семь дней (при отсутствии осложнений, в этом случае карантин продлевается)", - поясняет Елена Садовская, детский врач-аллерголог-иммунолог.
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Иммунитет после заболевания
После того, как ребенок переболел скарлатиной, его организм приобретает способность бороться с возбудителями этого заболевания в течение многих лет или всей жизни. Такой иммунитет вырабатывается не только после перенесенной болезни, но и после прививок. Вероятность повторно заболеть скарлатиной – минимальная.
Прогноз
В настоящее время в большинстве случаев скарлатина протекает благоприятно, изредка можно встретить больных с токсической или септической формой заболевания. Современная медицина позволяет успешно бороться практически со всеми стрептококковыми инфекциями благодаря применению антибиотиков на ранних стадиях болезни.
Профилактика
Дети, переболевшие скарлатиной, могут вернуться в дошкольное учреждение или школу только после дополнительной изоляции на дому в течение 12 дней с момента выздоровления.
Ребенок, который не болел скарлатиной, но при этом находился в контакте с больным, также не допускается до занятий в школе и детском саду в течение 7 дней с момента изоляции больного. Если здоровый ребенок взаимодействовал с больным в течение всего периода болезни, он должен находиться на изоляции в течение 17 дней с момента начала контакта.