https://ria.ru/20220305/skarlatina-1776806098.html

Скарлатина: как отличить от ангины и лечить — инструкция для родителей

Скарлатина у детей: информация родителям - симптомы, диагностика и лечение

Скарлатина: как отличить от ангины и лечить — инструкция для родителей

Скарлатина у детей сопровождается характерными признаками: воспаленное горло, сыпь, "малиновый язык", головная боль. Сколько длится инкубационный период,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:08

2022-03-05T18:08

2022-03-05T18:08

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Скарлатина у детей сопровождается характерными признаками: воспаленное горло, сыпь, "малиновый язык", головная боль. Сколько длится инкубационный период, диагностика и лечение скарлатины, как проявляется симптом Филатова, а также актуальная информация для родителей по уходу за больным и описание симптомов с фото – в материале РИА Новости.Скарлатина у детейСкарлатина – острое инфекционное заболевание, вызванное бактериями. Развивается она у людей, не имеющих антитоксического (антибактериального) иммунитета.Ежегодно регистрируются как отдельные случаи заболевания скарлатиной, так и эпидемические вспышки.Возбудитель заболеванияЕсть несколько теорий, касающихся возбудителей скарлатины, но наиболее популярная из них - стрептококковая.Согласно ей, инфекционным агентом (возбудителем) скарлатины выступают бактерии – стрептококки группы А. Такие микроорганизмы внедряются в дыхательную систему человека и вырабатывают экзотоксины (простые белки), которые попадают в кровоток и ткани. Стрептококковая теория за время своего существования накопила немало данных, она признана большинством ученых.Источники зараженияЗаразиться скарлатиной можно после контакта с больным ангиной, скарлатиной или носителем стрептококковой инфекции. Также заболеть можно, если находиться в окружении больных острым тонзиллитом, назофарингитом или бронхитом. При этих заболеваниях тоже выделяется гемолитический стрептококк.Специалисты называют четыре пути инфицирования:СимптомыСкарлатина имеет характерные симптомы, позволяющими установить верный диагноз.Помимо боли в горле, первые признаки скарлатины у ребенка – интоксикация острой формы, проявляющаяся в виде:Но такие признаки не дают полную картину для постановки диагноза “скарлатина”, так как похожие симптомы наблюдаются при ряде других заболеваний, включая ангину. Но наряду с ними появляются характерные именно для скарлатины признаки:Стадии болезниЭксперты отмечают четыре основные стадии протекания заболевания:КлассификацияЭксперты классифицируют скарлатину по симптомам, степени тяжести и характеру течения.По типуПо симптомам выделяют два вида заболевания:Атипичная форма бывает стертая, экстрафарингеальная, аггравированная.При стертых формах скарлатины симптомы выражены очень слабо. В основном заболевание протекает с общетоксическими признаками и регрессирует в течение нескольких дней. Такая форма наиболее часто встречается у взрослых.При экстрафарингеальном варианте отсутствует воспаление слизистых оболочек и лимфатических узлов. В таких случаях инфекция попадает в организм через раны или ожоги.Для аггравированной (усиленной) формы характерно тяжелое течение заболевания с развитием кровотечений и токсического шока. Такой вариант скарлатины считается наиболее тяжелым.По течениюПо характеру течения скарлатина подразделяется на гладкую и негладкую.Гладкое течение скарлатины характеризуется стандартным набором симптомов, протекает без осложнений.Для негладкого характерны:По степени тяжестиПо степени тяжести скарлатина бывает:Существует три основные линии в патогенезе скарлатины тяжелой формы:ОсложненияОсложнения у ребенка могут появиться спустя 14-20 дней после начала болезни из-за того, что повышается чувствительность к различным микробам. Чтобы их избежать, необходимо своевременно изолировать выздоравливающего ребенка от больных скарлатиной.Осложнения могут быть выражены по-разному, в зависимости от возраста больного, состояния здоровья до скарлатины и от ухода за больным в момент протекания болезни.Наиболее часто встречающиеся последствия:Реже встречаются заболевания сердца и воспаление почек. Они чаще всего проявляются у детей школьного возраста.Повторная ангина возникает чаще других осложнений. Выявить ее можно по следующим симптомам:У детей до трех лет нередко осложнение скарлатины проявляется в виде отита – воспаления среднего уха. К группе риска относятся маленькие дети с хроническим насморком или аденоидами.Первые симптомы воспаления почек у ребенка – нарушение мочеиспускания и небольшая отечность век по утрам. При несвоевременном обращении к врачу отек может распространиться на все лицо и тело. Моча при воспалении почек становится мутной.У некоторых детей процесс выздоровления затягивается, ребенок жалуется на слабость, а температура держится в пределах 37,5. Такого рода симптомы могут свидетельствовать о вяло протекающем воспалении в носоглотке. Также причиной может быть острый ревматизм, который характеризуется тяжелой формой поражения сердца.ДиагностикаДиагностика проводится на основании типичной клинической картины. Диагноз скарлатина ставится при наличии у ребенка характерных симптомов: ангины, сыпи, рвоты и т.д. После осмотра пациента врач назначает лечение. Методы и объем обследования могут изменяться исходя от клинической картины, формы и тяжести заболевания, а также наличия осложнений.При легкой или среднетяжелой форме протекания скарлатины ребенка лечат дома, соблюдая постельный режим и карантин.ЛечениеПациенту назначают постельный режим в течение 7-10 дней с момента начала заболевания. Также в период выраженных симптомов ангины врачи рекомендуют придерживаться щадящей диеты и употреблять пищу полужидкой консистенции. Также необходима рациональная витаминотерапия.Основные препараты, используемые при лечении скарлатины, - антибиотики пенициллинового ряда.Для лечения очага инфекции необходимо полоскать горло раствором фурацилина, настоями ромашки или календулы. В случаях тяжелого течения заболевания врачи могут назначить инфузионную терапию – введение в кровоток растворов различных концентраций. Чаще всего проводят инфузию растворов глюкозы и солей. При нарушениях сердечно-сосудистой системы прописывают кардиологические препараты.Нельзя заниматься самолечением. Только врач-педиатр может определить условия проведения терапии и назначить препараты, необходимые больному.Режим при скарлатинеВ начале заболевания у ребенка могут наблюдаться нарушения работы кишечника. Чаще всего они проявляются в виде запоров. Поэтому необходимо прибегнуть к очистительной клизме. На следующих стадиях болезни стул ребенка восстановится.На третий-четвертый день болезни у детей может наблюдаться повышение активности. Но обязательно нужно соблюдать постельный режим. Можно занять больного книгами, картинками или спокойными играми.Даже после исчезновения симптомов скарлатины (сыпи, повышенной температуры, ангины) постельный режим отменить может только врач. Обусловлено это тем, что в этот момент могут происходить изменения в сердечно-сосудистой системе и нарушение постельного режима принесёт только вред.У ребенка в период заболевания может наблюдаться повышенная раздражительность, поэтому врачи рекомендуют создать вокруг больного спокойную обстановку.Ослабленному организму требуется отдых днем в течение двух часов. Если нет температуры и на улице хорошая погода, можно провести время на свежем воздухе.Уход за пациентомКомнату больного необходимо регулярно проветривать: летом окна лучше держать открытыми постоянно, а зимой приоткрывать каждые два часа. Свежий воздух благоприятно сказывается на самочувствие ребенка, успокаивая его и улучшая сон.Посуду больного стоит кипятить после каждого приема пищи. Кроме того, ее необходимо отделить от той, которую используют другие члены семьи.Тот, кто ухаживает за ребенком, должен надевать медицинскую маску, прикрывающую рот и нос.Ежедневно по утрам больному нужно умывать лицо и руки. После снижения температуры необходимо принять ванну, сменить одежду и провести влажную уборку в комнате.Мягкие игрушки и книги, которые находились в комнате ребенка, после выздоровления лучше выбросить. Игрушки, которые легко моются, нужно промыть горячим раствором соды и мыла. Все это необходимо сделать, потому что на предметах, с которыми взаимодействовал ребенок во время болезни, очень долго сохраняются возбудители скарлатины.Карантин при скарлатине"У дошкольников и младших школьников карантин длится до 21 дня, у взрослых пациентов – семь дней (при отсутствии осложнений, в этом случае карантин продлевается)", - поясняет Елена Садовская, детский врач-аллерголог-иммунолог.Иммунитет после заболеванияПосле того, как ребенок переболел скарлатиной, его организм приобретает способность бороться с возбудителями этого заболевания в течение многих лет или всей жизни. Такой иммунитет вырабатывается не только после перенесенной болезни, но и после прививок. Вероятность повторно заболеть скарлатиной – минимальная.ПрогнозВ настоящее время в большинстве случаев скарлатина протекает благоприятно, изредка можно встретить больных с токсической или септической формой заболевания. Современная медицина позволяет успешно бороться практически со всеми стрептококковыми инфекциями благодаря применению антибиотиков на ранних стадиях болезни.ПрофилактикаДети, переболевшие скарлатиной, могут вернуться в дошкольное учреждение или школу только после дополнительной изоляции на дому в течение 12 дней с момента выздоровления.Ребенок, который не болел скарлатиной, но при этом находился в контакте с больным, также не допускается до занятий в школе и детском саду в течение 7 дней с момента изоляции больного. Если здоровый ребенок взаимодействовал с больным в течение всего периода болезни, он должен находиться на изоляции в течение 17 дней с момента начала контакта.

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https://ria.ru/20211217/bol-1764224505.html

https://ria.ru/20211112/bronkhit-1758824455.html

https://ria.ru/20201218/angina-1589978024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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