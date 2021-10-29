https://ria.ru/20211029/insult-1756733326.html

Инсульт: как распознать и оказать первую помощь

Инсульт: как распознать и оказать первую помощь - РИА Новости, 29.10.2021

Инсульт: как распознать и оказать первую помощь

Всемирный день борьбы с инсультом, острым нарушением мозгового кровообращения, отмечается 29 октября. В группу риска входят не только пожилые люди — около 30... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T08:43

2021-10-29T08:43

2021-10-29T08:43

инфографика

здоровье - общество

здоровье

всемирный день борьбы с инсультом

первая помощь

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Всемирный день борьбы с инсультом, острым нарушением мозгового кровообращения, отмечается 29 октября. В группу риска входят не только пожилые люди — около 30 процентов тех, кого настиг недуг, моложе 50 лет. Зачастую инсульт приводит к тяжелым осложнениям, но если человеку вовремя оказать медицинскую помощь, шанс на полное восстановление возрастает. Как распознать это опасное состояние и что необходимо сделать до приезда скорой помощи — в видеоинфографике Ria.ru.Благодарим за помощь в создании материала ФМБА России.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Инсульт: как распознать и оказать первую помощь Всемирный день борьбы с инсультом, острым нарушением мозгового кровообращения, отмечается 29 октября. В группу риска входят не только пожилые люди — около 30 процентов тех, кого настиг недуг, моложе 50 лет. Зачастую инсульт приводит к тяжелым осложнениям, но если человеку вовремя оказать медицинскую помощь, шанс на полное восстановление возрастает. Как распознать это опасное состояние и что необходимо сделать до приезда скорой помощи — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-10-29T08:43 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, здоровье, всемирный день борьбы с инсультом, первая помощь, видео