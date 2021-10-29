https://ria.ru/20211029/insult-1756733326.html
Инсульт: как распознать и оказать первую помощь
Инсульт: как распознать и оказать первую помощь - РИА Новости, 29.10.2021
Инсульт: как распознать и оказать первую помощь
Всемирный день борьбы с инсультом, острым нарушением мозгового кровообращения, отмечается 29 октября. В группу риска входят не только пожилые люди — около 30... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:43
2021-10-29T08:43
2021-10-29T08:43
инфографика
здоровье - общество
здоровье
всемирный день борьбы с инсультом
первая помощь
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Всемирный день борьбы с инсультом, острым нарушением мозгового кровообращения, отмечается 29 октября. В группу риска входят не только пожилые люди — около 30 процентов тех, кого настиг недуг, моложе 50 лет. Зачастую инсульт приводит к тяжелым осложнениям, но если человеку вовремя оказать медицинскую помощь, шанс на полное восстановление возрастает. Как распознать это опасное состояние и что необходимо сделать до приезда скорой помощи — в видеоинфографике Ria.ru.Благодарим за помощь в создании материала ФМБА России.
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2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Инсульт: как распознать и оказать первую помощь
Всемирный день борьбы с инсультом, острым нарушением мозгового кровообращения, отмечается 29 октября. В группу риска входят не только пожилые люди — около 30 процентов тех, кого настиг недуг, моложе 50 лет. Зачастую инсульт приводит к тяжелым осложнениям, но если человеку вовремя оказать медицинскую помощь, шанс на полное восстановление возрастает. Как распознать это опасное состояние и что необходимо сделать до приезда скорой помощи — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-10-29T08:43
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PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, здоровье, всемирный день борьбы с инсультом, первая помощь, видео
Инсульт: как распознать и оказать первую помощь
Всемирный день борьбы с инсультом, острым нарушением мозгового кровообращения, отмечается 29 октября. В группу риска входят не только пожилые люди — около 30 процентов тех, кого настиг недуг, моложе 50 лет. Зачастую инсульт приводит к тяжелым осложнениям, но если человеку вовремя оказать медицинскую помощь, шанс на полное восстановление возрастает. Как распознать это опасное состояние и что необходимо сделать до приезда скорой помощи — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-10-29T08:43
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