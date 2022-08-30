С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму

Классическое абрикосовое варенье
Самый простой и быстрый рецепт, не требующий больших трудозатрат. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
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абрикосы, 1 кг
сахар , 1 кг
вода, 180 мл
Положить абрикосы в таз и залить водой на пять минут, после этого ополоснуть и просушить.
Шаг 1
Разрезать плоды пополам, удалить косточки, положить в таз и засыпать сахаром. Оставить на 12 часов.
Шаг 2
Добавить в таз воды, поставить на средний огонь, ждать полного растворения сахара, периодически помешивая.
Шаг 3
Как только масса закипит, необходимо снимать пену после ее образования, чтобы сироп получился прозрачным.
Шаг 4
Оставить на малом огне на 45 минут. Готовность варенья можно проверить следующим образом: капнуть сироп на блюдце, подождать минуту и повертеть его в разные стороны, если капля не будет растекаться, лакомство готово.
Шаг 5
Разлить в стерильные банки, прикрыть крышками и хранить в холодильнике.
Шаг 6
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
Быстрое классическое абрикосовое варенье
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
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абрикосы, 1 кг
сахар, 600 г
вода, 140 мл
лимонный сок, 60 мл
Абрикосы промыть, разрезать и удалить косточки.
Шаг 1
Налить воду в таз, добавить лимонный сок, абрикосы и сахар, медленно довести до кипения, постоянно помешивая в течение 25-30 минут, снять пену и выключить.
Шаг 2
Разложить варенье по стерилизованным банкам, закрыть крышками, поместить их в разогретую до 100 градусов духовку на 10 минут, дать остыть и убрать на хранение.
Шаг 3
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
Пятиминутка
Тот самый рецепт, "как у бабушки". Для того чтобы получить правильное и вкусное варенье "Пятиминутка", необходимо терпение и отсутствие спешки. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
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абрикосы , 800 г
сахар, 800 г
Абрикосы промыть, разрезать пополам и удалить косточки, засыпать сахаром и оставить на ночь. За это время плоды дадут сок.
Шаг 1
На утро поставить на огонь, довести до кипения и варить пять минут. Снять с плиты и оставить на сутки.
Шаг 2
На следующий день снова поставить на огонь и варить пять минут после закипания, снимать пенку, как только она образуется. Отставить варенье на 12 часов.
Шаг 3
Снова довести до кипения и варить пять минут, оставить на шесть часов.
Шаг 4
Банки и крышки простерилизовать, довести варенье до кипения и разлить по банкам, закатать крышками.
Шаг 5
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
Пряное
Такой вариант имеет необычный вкус и аромат, по этому рецепту можно готовить варенье из персиков. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
2022-08-30T15:15
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абрикосы, 1 кг
апельсины , 3 шт.
сахар, 800 г
корица палочки, 2 шт.
анис звездочка, 1 шт.
Абрикосы помыть, просушить, апельсины обдать кипятком, снять цедру и выжать сок из двух штук, а третий очистить от перегородок и нарезать кусочками.
Шаг 1
Абрикосы нарезать дольками, положить в таз, добавить туда апельсиновый сок, корицу, кусочки апельсинов, засыпать сахаром (600 г), дать настояться один час.
Шаг 2
В отдельную посуду налить 100 мл воды, добавить 200 г сахара, звездочку аниса и цедру апельсинов, довести до кипения и варить на медленном огне 15 минут, убрать анис и цедру.
Шаг 3
Добавить получившийся сироп к абрикосам, дать закипеть и варить 20 минут. Убрать из варенья корицу, разлить по стерилизованным банкам.
Шаг 4
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С миндалем
В этом варианте орехи пропитываются фруктовым сиропом, а варенье приобретает легкий миндальный аромат и вкус. Такой десерт достоин праздничного стола. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
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абрикосы без косточек , 1 кг
миндаль , 100 г
сахар, 600 г
Абрикосы промыть, разрезать пополам, убрать косточки, положить в таз и засыпать сахаром.
Шаг 1
Орехи залить кипятком на 20-30 минут, очистить от шкурки и смешать с абрикосами.
Шаг 2
Утром поставить на огонь, дать закипеть и варить 20 минут, разлить горячее варенье по стерилизованным банкам и закрыть крышками.
Шаг 4
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей и лимоном
Абрикосы и лимон очень хорошо сочетаются по вкусу и аромату, а корица придает варенью пряные нотки. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
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абрикосы без косточек, 1 кг
корица, 1 шт.
лимон, 0,5 шт.
Абрикосы помыть, разрезать и удалить косточки, положить в таз, засыпать сахаром, оставить на ночь.
Шаг 1
Добавить корицу и цедру лимона, поставить на огонь и довести до кипения, выдавить сок из лимона и оставить на медленном огне на один час.
Шаг 2
Разлить по стерилизованным банкам, закатать, дать остыть.
Шаг 3
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С грецкими орехами
Грецкие орехи можно консервировать на зиму, в сочетании с абрикосами они получаются очень вкусными. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
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абрикосы, 400 г
грецкий орех, очищенный, 100 г
сахар, 100 г
Абрикосы помыть, разрезать, удалить косточки, поделить на дольки, засыпать сахаром, оставить на ночь.
Шаг 1
Ядра ореха подсушить на сковороде в течение пяти минут, стряхнуть шелуху.
Шаг 2
Таз с абрикосами поставить на огонь, довести до кипения, варить на слабом огне 30 минут.
Шаг 3
Добавить орехи, варить еще 10 минут, разлить горячее варенье по стерильным банкам, закатать.
Шаг 4
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
2022-08-30T15:15
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абрикосы, 1 кг
сахар, 1 кг
Абрикосы вымыть, удалить косточки, измельчить в блендере до состояния пюре.
Шаг 1
Выложить массу в таз, засыпать сахаром, перемешать и дать настояться час.
Шаг 2
Поставить на огонь, дать закипеть, убрать пенку и варить на медленном огне 20 минут.
Шаг 3
Разлить готовый джем по стерильным банкам, укупорить крышками.
Шаг 4
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
Абрикосы нужны спелые, плотные, без повреждений. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
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абрикосы, 500 г
сахар, 300 г
вода, 1,7 л
Абрикосы аккуратно помыть и просушить.
Шаг 1
Банки простерилизовать, наполнить абрикосами на одну треть, залить кипящей водой небольшими порциями с помощью половника, чтобы они не треснули, накрыть крышками, оставить на 30 минут.
Шаг 2
Слить воду в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения и дать ему полностью раствориться.
Шаг 3
Залить кипящим сиропом банки с абрикосами до "плечиков", закатать крышками, перевернуть, укутать и дать медленно остыть.
Шаг 4
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
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абрикосы, 500 г
сахар, 75 г
вода, 400 мл
Плоды помыть, вытащить косточки, измельчить в блендере до кашицы, разбавить водой по вкусу в зависимости от того, какая консистенция требуется.
Шаг 1
Вылить в кастрюлю и довести до кипения, добавить сахар, размешать, варить 10 минут, залить в стерилизованные банки, закатать.
Шаг 2
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
2022-08-30T15:15
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абрикосы, 2 кг
сахар, 1 кг
Спелые, лучше переспевшие, фрукты помыть, удалить косточки, засыпать сахаром, оставить на два часа.
Шаг 1
Поставить таз на огонь, варить после закипания 20 минут, постоянно помешивая.
Шаг 2
Измельчить массу блендером, разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками.
Шаг 3
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
2022-08-30T15:15
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абрикосы, 600 г
сахар, 500 г
желатин, 15 г
вода, 60 мл
сок лимона, 5 мл
Плоды вымыть, убрать косточки, в глубокую кастрюлю положить желатин, сахар, перемешать.
Шаг 1
Добавить в кастрюлю абрикосы, перемешать с желатином и сахаром, оставить на 20 часов.
Шаг 2
Поставить на огонь, добавить к абрикосам воду и лимонный сок, дать закипеть и варить помешивая и убирая пенку в течение пяти. минут.
Шаг 3
Разложить горячую массу в стерилизованные банки, закрыть крышками.
Шаг 4
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
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абрикосы, 1 кг
сахар, 40 г
Абрикосы вымыть, вынуть косточки, измельчить в блендере, добавить в пюре сахар и перемешать.
Шаг 1
Разогреть духовку до 50 градусов, застелить противень пергаментом, выложить пюре и аккуратно разровнять.
Шаг 2
Сушить пастилу в духовке в течение 4-5 часов. Лакомство должно быть эластичным, не ломаться.
Шаг 3
Свернуть готовую пастилу в рулончик, разложить по банкам и герметично закрыть крышками, хранить в темном месте при комнатной температуре.
Шаг 4
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
2022-08-30T15:15
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абрикосы, 1,5 кг
сахар, 1 кг
вода, 1,2 л
сахарная пудра
Абрикосы помыть, очистить от косточек.
Шаг 1
Смешать воду и сахар, довести до кипения, добавить абрикосы, снова дать закипеть, выключить огонь.
Шаг 2
Оставить на восемь часов, потом снова проварить после закипания 10 минут и снова оставить на то же время. Эти действия повторить еще два раза.
Шаг 3
Вылить жидкость с абрикосами в дуршлаг и дать стечь. Разогреть духовку до 70 градусов, постелить на противень пергамент, разложить на нем абрикосы. Сушить 3-4 часа.
Шаг 4
Вынуть готовые цукаты, посыпать сахарной пудрой.
Шаг 5
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
2022-08-30T15:15
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абрикосы, 1 кг
сахар, 0,5 кг
желатин, 25 г
вода, 500 мл
ванильный сахар , 5 г
Плоды помыть, разрезать и вынуть косточки.
Шаг 1
Положить в кастрюлю с толстыми стенками, залить 250 мл воды, довести до кипения и варить на медленном огне, помешивая, 15 минут.
Шаг 2
Желатин развести 250 мл воды, перемешать, дать набухнуть в течение 10 минут.
Шаг 3
Измельчить абрикосы блендером, перетереть их через сито, чтобы удалить остатки кожицы.
Шаг 4
Добавить сахар, варить на медленном огне, пока объем не уменьшится на треть.
Шаг 5
Струйкой влить желатин, варить постоянно помешивая четыре минуты, снять с огня и дать немного остыть.
Шаг 6
Разлить мармелад по формочкам или банкам, дать остыть до конца при комнатной температуре, поставить в холодильник.
Шаг 7
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
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абрикосы без косточек, 2 кг
вода, 500 мл
сахар, 400 г
Плоды помыть, убрать косточки, выложить в кастрюлю с толстым дном.
Шаг 1
Поставить на средний огонь и варить 30 минут, помешивая и раздавливая ложкой.
Шаг 2
Опрокинуть полученную массу на мелкое сито, застеленное марлей, и поставить на кастрюлю, убрать в холодильник на 8 часов, за это время сироп стечет в емкость. Дополнительно отжимать не нужно, иначе он будет мутным.
Шаг 3
После этого сок поместить в кастрюлю, добавить сахар (400 г на каждые 600 мл), кипятить на сильном огне 5 минут, разлить по стерилизованным банкам, закатать.
Шаг 4
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
2022-08-30T15:15
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абрикосы, 2 кг
вода, 120 мл
сок лимона, 60 мл
сахар, 300 г
Абрикосы помыть, убрать косточки, смешать все ингредиенты, кроме сахара, довести до сильного кипения, помешивая.
Шаг 1
Уменьшить огонь, варить до мягкости абрикосов (10 минут), затем перемолоть блендером до состояния пюре.
Шаг 2
Снова поставить на огонь, добавить сахар, варить после закипания 20 минут, разлить по стерилизованным банкам, укутать, дать остыть.
Шаг 3
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
2022-08-30T15:15
2022-08-30T15:15
2
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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абрикосы, 180 г
вода, 1,7 л
витамин С в таблетках (500 мг), 12 шт.
сахар, 180 г
мед, 180 г
Абрикосы помыть, вынуть косточки.
Шаг 1
В 1 литр воды добавить таблетки витамина С, перемешать, положить половинки абрикоса и дать настояться 5 минут.
Шаг 2
Вынуть абрикосы, положить в горячие стерилизованные банки, налить в отдельную емкость 700 мл воды, смешать с сахаром, дать закипеть, залить этим сиропом банки с абрикосами.
Шаг 3
Закатать банки крышками, перевернуть, укутать одеялом и оставить до полного остывания.
Шаг 4
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
2022-08-30T15:15
2022-08-30T15:15
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абрикосы, 1 кг
сахар, 0,5 кг
Абрикосы помыть, разрезать, вынуть косточки, положить срезом вверх, посыпать сахаром, оставить на ночь.
Шаг 1
Положить в кастрюлю, довести до кипения на медленном огне, откинуть на дуршлаг, дать стечь соку.
Шаг 2
Выстелить противень пергаментом, разложить абрикосы срезом вверх, положить в духовку и сушить на медленном огне (40 градусов) с приоткрытой крышкой.
Шаг 3
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из... РИА Новости, 30.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812845511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_552bbc18f45c0680711ac610a7eb8799.jpg
2022-08-30T15:15
2022-08-30T15:15
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абрикосы, 500 г
Абрикосы помыть, обсушить, вынуть косточки, разложить срезом вниз на чистое полотенце, чтобы стекла влага.
Шаг 1
Взять разделочную доску, расстелить на ней пакет для заморозки, разложить в нем абрикосы, убрать в морозилку до полного замораживания, потом доску можно убрать.
Шаг 2
простые рецепты, китай, армения, европа, еда, питание, сладости
С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из абрикосов: с косточками или без, простые и оригинальные домашние рецепты, способы приготовления десерта без стерилизации, как сварить повидло и желе, пошаговая инструкция с подробным описанием - в материале РИА Новости.
Родиной абрикоса считают Китай
или Армению
, исследователи так и не смогли узнать точно. В Китае абрикосовые деревья начали выращивать свыше 5 тысяч лет назад, а древние римляне именовали этот фрукт армянским яблоком, именно это название и закрепилось в ботанической классификации: Armeniaca vulgaris. Попав в Европу
, абрикос сразу завоевал популярность, ароматные плоды стали использовать повсеместно и не только в кулинарии, но и в народной медицине.
На данный момент в мире насчитывается большое количество сортов этого дерева, которые различаются по скорости созревания, морозостойкости, размеру и вкусу плодов. Солнечный фрукт приносит пользу человеческому организму, так как содержит органические кислоты, флавоноиды и витамины группы В.
В 100 граммах фруктов содержится:
—жиры - 0,39 г;
—углеводы - 11,12 г;
—белок - 1,40 г;
—вода - 86,35 г.
Это 1% от суточной нормы жиров, 2% от нормы белка и 4% от нормы углеводов.
Калорийность составляет 48 кКал.
Также абрикосы содержат в себе витамины А, Е, К, C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9. Кроме того, в них есть и минералы: кальций, железо, магний, фосфор, медь, калий, натрий, цинк, марганец и селен.
Для того чтобы домашние заготовки радовали насыщенным вкусом, в первую очередь необходимо тщательно выбрать плоды для консервации. Следует обратить внимание на:
—Аромат. Спелый фрукт должен иметь приятный абрикосовый запах.
—Окраска. Она должна быть равномерной без коричневых пятен.
—Мягкость говорит о спелости, твердые плоды скорее всего не дозрели.
—Абрикосы с гладкой, а не бархатистой кожицей более сочные.
Перед приготовлением фрукты хорошо промывают и очищают от косточек.
Абрикос издавна использовался для приготовления сладких лакомств. В Древней Персии его сушили, сушеный абрикос (курага) был существенной частью импорта этой страны. Сейчас из абрикосов варят варенье, джемы, делают желе и сок, используют в качестве ингредиента для гарниров.
Сладкое, ароматное лакомство яркого солнечного оттенка нравится детям и взрослым.
Классическое абрикосовое варенье
Самый простой и быстрый рецепт, не требующий больших трудозатрат.
Ингредиенты
Приготовление
1
Положить абрикосы в таз и залить водой на пять минут, после этого ополоснуть и просушить.
2
Разрезать плоды пополам, удалить косточки, положить в таз и засыпать сахаром. Оставить на 12 часов.
3
Добавить в таз воды, поставить на средний огонь, ждать полного растворения сахара, периодически помешивая.
4
Как только масса закипит, необходимо снимать пену после ее образования, чтобы сироп получился прозрачным.
5
Оставить на малом огне на 45 минут. Готовность варенья можно проверить следующим образом: капнуть сироп на блюдце, подождать минуту и повертеть его в разные стороны, если капля не будет растекаться, лакомство готово.
6
Разлить в стерильные банки, прикрыть крышками и хранить в холодильнике.
В абрикосах нет пектина, поэтому варенье из них мягче по текстуре, чем большинство других, говорит Екатерина Деева, владелец джемоварни по приготовлению джемов нестандартных сочетаний "Что-то с чем-то" и предлагает свой рецепт быстрого классического варенья.
Быстрое классическое абрикосовое варенье
Ингредиенты
Приготовление
1
Абрикосы промыть, разрезать и удалить косточки.
2
Налить воду в таз, добавить лимонный сок, абрикосы и сахар, медленно довести до кипения, постоянно помешивая в течение 25-30 минут, снять пену и выключить.
3
Разложить варенье по стерилизованным банкам, закрыть крышками, поместить их в разогретую до 100 градусов духовку на 10 минут, дать остыть и убрать на хранение.
Пятиминутка
Тот самый рецепт, "как у бабушки". Для того чтобы получить правильное и вкусное варенье "Пятиминутка", необходимо терпение и отсутствие спешки.
Ингредиенты
Приготовление
1
Абрикосы промыть, разрезать пополам и удалить косточки, засыпать сахаром и оставить на ночь. За это время плоды дадут сок.
2
На утро поставить на огонь, довести до кипения и варить пять минут. Снять с плиты и оставить на сутки.
3
На следующий день снова поставить на огонь и варить пять минут после закипания, снимать пенку, как только она образуется. Отставить варенье на 12 часов.
4
Снова довести до кипения и варить пять минут, оставить на шесть часов.
5
Банки и крышки простерилизовать, довести варенье до кипения и разлить по банкам, закатать крышками.
Пряное
Такой вариант имеет необычный вкус и аромат, по этому рецепту можно готовить варенье из персиков.
Ингредиенты
Приготовление
1
Абрикосы помыть, просушить, апельсины обдать кипятком, снять цедру и выжать сок из двух штук, а третий очистить от перегородок и нарезать кусочками.
2
Абрикосы нарезать дольками, положить в таз, добавить туда апельсиновый сок, корицу, кусочки апельсинов, засыпать сахаром (600 г), дать настояться один час.
3
В отдельную посуду налить 100 мл воды, добавить 200 г сахара, звездочку аниса и цедру апельсинов, довести до кипения и варить на медленном огне 15 минут, убрать анис и цедру.
4
Добавить получившийся сироп к абрикосам, дать закипеть и варить 20 минут. Убрать из варенья корицу, разлить по стерилизованным банкам.
С миндалем
В этом варианте орехи пропитываются фруктовым сиропом, а варенье приобретает легкий миндальный аромат и вкус. Такой десерт достоин праздничного стола.
Ингредиенты
1 кг
абрикосы без косточек
Приготовление
1
Абрикосы промыть, разрезать пополам, убрать косточки, положить в таз и засыпать сахаром.
2
Орехи залить кипятком на 20-30 минут, очистить от шкурки и смешать с абрикосами.
4
Утром поставить на огонь, дать закипеть и варить 20 минут, разлить горячее варенье по стерилизованным банкам и закрыть крышками.
С корицей и лимоном
Абрикосы и лимон очень хорошо сочетаются по вкусу и аромату, а корица придает варенью пряные нотки.
Ингредиенты
1 кг
абрикосы без косточек
Приготовление
1
Абрикосы помыть, разрезать и удалить косточки, положить в таз, засыпать сахаром, оставить на ночь.
2
Добавить корицу и цедру лимона, поставить на огонь и довести до кипения, выдавить сок из лимона и оставить на медленном огне на один час.
3
Разлить по стерилизованным банкам, закатать, дать остыть.
С грецкими орехами
Грецкие орехи можно консервировать на зиму, в сочетании с абрикосами они получаются очень вкусными.
Ингредиенты
100 г
грецкий орех, очищенный
Приготовление
1
Абрикосы помыть, разрезать, удалить косточки, поделить на дольки, засыпать сахаром, оставить на ночь.
2
Ядра ореха подсушить на сковороде в течение пяти минут, стряхнуть шелуху.
3
Таз с абрикосами поставить на огонь, довести до кипения, варить на слабом огне 30 минут.
4
Добавить орехи, варить еще 10 минут, разлить горячее варенье по стерильным банкам, закатать.
Джем готовится из хорошо созревших плодов, его можно использовать не только как самостоятельное лакомство, но и в качестве начинки для пирогов, намазывать на бутерброды, добавлять в любую выпечку.
Ингредиенты
Приготовление
1
Абрикосы вымыть, удалить косточки, измельчить в блендере до состояния пюре.
2
Выложить массу в таз, засыпать сахаром, перемешать и дать настояться час.
3
Поставить на огонь, дать закипеть, убрать пенку и варить на медленном огне 20 минут.
4
Разлить готовый джем по стерильным банкам, укупорить крышками.
Это один из самых вкусных и полезных напитков, он получается ароматным и в меру сладким, а времени на приготовление требуется совсем немного.
Абрикосы нужны спелые, плотные, без повреждений.
Ингредиенты
Приготовление
1
Абрикосы аккуратно помыть и просушить.
2
Банки простерилизовать, наполнить абрикосами на одну треть, залить кипящей водой небольшими порциями с помощью половника, чтобы они не треснули, накрыть крышками, оставить на 30 минут.
3
Слить воду в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения и дать ему полностью раствориться.
4
Залить кипящим сиропом банки с абрикосами до "плечиков", закатать крышками, перевернуть, укутать и дать медленно остыть.
Сок из абрикосов отличается мягким вкусом и очень нравится детям, его можно делать с помощью соковыжималки или без нее.
Ингредиенты
Приготовление
1
Плоды помыть, вытащить косточки, измельчить в блендере до кашицы, разбавить водой по вкусу в зависимости от того, какая консистенция требуется.
2
Вылить в кастрюлю и довести до кипения, добавить сахар, размешать, варить 10 минут, залить в стерилизованные банки, закатать.
Абрикосовое повидло обладает мягкой консистенцией и легко готовится.
Ингредиенты
Приготовление
1
Спелые, лучше переспевшие, фрукты помыть, удалить косточки, засыпать сахаром, оставить на два часа.
2
Поставить таз на огонь, варить после закипания 20 минут, постоянно помешивая.
3
Измельчить массу блендером, разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками.
Абрикосовое желе хорошо держит форму. Это вкусное и необычное лакомство.
Ингредиенты
Приготовление
1
Плоды вымыть, убрать косточки, в глубокую кастрюлю положить желатин, сахар, перемешать.
2
Добавить в кастрюлю абрикосы, перемешать с желатином и сахаром, оставить на 20 часов.
3
Поставить на огонь, добавить к абрикосам воду и лимонный сок, дать закипеть и варить помешивая и убирая пенку в течение пяти. минут.
4
Разложить горячую массу в стерилизованные банки, закрыть крышками.
Если варенье, джемы и желе уже заготовлены на зиму, а абрикосы еще остались, можно сделать вкусное лакомство - пастилу и съесть ее всей семьей.
Ингредиенты
Приготовление
1
Абрикосы вымыть, вынуть косточки, измельчить в блендере, добавить в пюре сахар и перемешать.
2
Разогреть духовку до 50 градусов, застелить противень пергаментом, выложить пюре и аккуратно разровнять.
3
Сушить пастилу в духовке в течение 4-5 часов. Лакомство должно быть эластичным, не ломаться.
4
Свернуть готовую пастилу в рулончик, разложить по банкам и герметично закрыть крышками, хранить в темном месте при комнатной температуре.
Настоящее восточное лакомство - цукаты из абрикосов - получаются в меру мягкими, не сильно сладкими, таким блюдом можно наслаждаться в любое время и делать с ним выпечку.
Ингредиенты
Приготовление
1
Абрикосы помыть, очистить от косточек.
2
Смешать воду и сахар, довести до кипения, добавить абрикосы, снова дать закипеть, выключить огонь.
3
Оставить на восемь часов, потом снова проварить после закипания 10 минут и снова оставить на то же время. Эти действия повторить еще два раза.
4
Вылить жидкость с абрикосами в дуршлаг и дать стечь. Разогреть духовку до 70 градусов, постелить на противень пергамент, разложить на нем абрикосы. Сушить 3-4 часа.
5
Вынуть готовые цукаты, посыпать сахарной пудрой.
Для того чтобы мармелад получился вкусным, абрикосы нужно выбирать в меру спелые, неповрежденные, крепкие, не вялые и ароматные.
Ингредиенты
Приготовление
1
Плоды помыть, разрезать и вынуть косточки.
2
Положить в кастрюлю с толстыми стенками, залить 250 мл воды, довести до кипения и варить на медленном огне, помешивая, 15 минут.
3
Желатин развести 250 мл воды, перемешать, дать набухнуть в течение 10 минут.
4
Измельчить абрикосы блендером, перетереть их через сито, чтобы удалить остатки кожицы.
5
Добавить сахар, варить на медленном огне, пока объем не уменьшится на треть.
6
Струйкой влить желатин, варить постоянно помешивая четыре минуты, снять с огня и дать немного остыть.
7
Разлить мармелад по формочкам или банкам, дать остыть до конца при комнатной температуре, поставить в холодильник.
Простой в приготовлении, сироп подходит для пропитки коржей для торта, им можно смазывать фрукты на пироге, есть с блинчиками и просто намазывать на хлеб.
Ингредиенты
2 кг
абрикосы без косточек
Приготовление
1
Плоды помыть, убрать косточки, выложить в кастрюлю с толстым дном.
2
Поставить на средний огонь и варить 30 минут, помешивая и раздавливая ложкой.
3
Опрокинуть полученную массу на мелкое сито, застеленное марлей, и поставить на кастрюлю, убрать в холодильник на 8 часов, за это время сироп стечет в емкость. Дополнительно отжимать не нужно, иначе он будет мутным.
4
После этого сок поместить в кастрюлю, добавить сахар (400 г на каждые 600 мл), кипятить на сильном огне 5 минут, разлить по стерилизованным банкам, закатать.
По словам Екатерины Деевой, этот соус хорош сам по себе, его можно использовать на сладких десертах, с креветками (если взбить его с острым соусом), в качестве глазури или просто употреблять вместе с йогуртом.
Ингредиенты
Приготовление
1
Абрикосы помыть, убрать косточки, смешать все ингредиенты, кроме сахара, довести до сильного кипения, помешивая.
2
Уменьшить огонь, варить до мягкости абрикосов (10 минут), затем перемолоть блендером до состояния пюре.
3
Снова поставить на огонь, добавить сахар, варить после закипания 20 минут, разлить по стерилизованным банкам, укутать, дать остыть.
Консервированные абрикосы дольками
Свой рецепт абрикосов дольками в сиропе предлагает Екатерина Деева, это десерт добавлением меда.
Ингредиенты
12 шт.
витамин С в таблетках (500 мг)
Приготовление
1
Абрикосы помыть, вынуть косточки.
2
В 1 литр воды добавить таблетки витамина С, перемешать, положить половинки абрикоса и дать настояться 5 минут.
3
Вынуть абрикосы, положить в горячие стерилизованные банки, налить в отдельную емкость 700 мл воды, смешать с сахаром, дать закипеть, залить этим сиропом банки с абрикосами.
4
Закатать банки крышками, перевернуть, укутать одеялом и оставить до полного остывания.
Вяленые абрикосы без косточек
Курагу все знают с детства, это вяленые абрикосы, рецепт которых появился много тысячелетий назад.
Ингредиенты
Приготовление
1
Абрикосы помыть, разрезать, вынуть косточки, положить срезом вверх, посыпать сахаром, оставить на ночь.
2
Положить в кастрюлю, довести до кипения на медленном огне, откинуть на дуршлаг, дать стечь соку.
3
Выстелить противень пергаментом, разложить абрикосы срезом вверх, положить в духовку и сушить на медленном огне (40 градусов) с приоткрытой крышкой.
Фрукты, замороженные на зиму, пригодятся для приготовления желе, джемов, киселя и компота. Их можно использовать в выпечке и с мясными блюдами.
Ингредиенты
Приготовление
1
Абрикосы помыть, обсушить, вынуть косточки, разложить срезом вниз на чистое полотенце, чтобы стекла влага.
2
Взять разделочную доску, расстелить на ней пакет для заморозки, разложить в нем абрикосы, убрать в морозилку до полного замораживания, потом доску можно убрать.
Для того чтобы абрикосы не разваривались, варенье варят два-три раза, оставляя остывать не менее 12 часов. При этом его не перемешивают, а лишь встряхивают посуду.
Если плоды слишком сладкие, в конце варки в массу можно добавить лимонную кислоту.
Чем больше сахара, тем быстрее уваривается варенье.
Варенье можно готовить из целых абрикосов или удалять косточки. Большинство кулинаров советует избавляться от них.