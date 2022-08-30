С корицей, лимоном, миндалем: лучшие рецепты заготовки абрикосов на зиму

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. После сбора урожая абрикосов большинство хозяек стараются максимально сохранить их на зиму и делают вкусные заготовки. Как лучше всего варить варенье из абрикосов: с косточками или без, простые и оригинальные домашние рецепты, способы приготовления десерта без стерилизации, как сварить повидло и желе, пошаговая инструкция с подробным описанием - в материале РИА Новости.

Абрикосы на зиму

Родиной абрикоса считают Китай или Армению , исследователи так и не смогли узнать точно. В Китае абрикосовые деревья начали выращивать свыше 5 тысяч лет назад, а древние римляне именовали этот фрукт армянским яблоком, именно это название и закрепилось в ботанической классификации: Armeniaca vulgaris. Попав в Европу , абрикос сразу завоевал популярность, ароматные плоды стали использовать повсеместно и не только в кулинарии, но и в народной медицине.

На данный момент в мире насчитывается большое количество сортов этого дерева, которые различаются по скорости созревания, морозостойкости, размеру и вкусу плодов. Солнечный фрукт приносит пользу человеческому организму, так как содержит органические кислоты, флавоноиды и витамины группы В.

Пищевая ценность

В 100 граммах фруктов содержится:

— жиры - 0,39 г;

жиры - 0,39 г; — углеводы - 11,12 г;

углеводы - 11,12 г; — белок - 1,40 г;

белок - 1,40 г; — вода - 86,35 г.

Это 1% от суточной нормы жиров, 2% от нормы белка и 4% от нормы углеводов.

Калорийность составляет 48 кКал.

Также абрикосы содержат в себе витамины А, Е, К, C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9. Кроме того, в них есть и минералы: кальций, железо, магний, фосфор, медь, калий, натрий, цинк, марганец и селен.

Подготовка абрикосов

Для того чтобы домашние заготовки радовали насыщенным вкусом, в первую очередь необходимо тщательно выбрать плоды для консервации. Следует обратить внимание на:

— Аромат. Спелый фрукт должен иметь приятный абрикосовый запах.

Аромат. Спелый фрукт должен иметь приятный абрикосовый запах. — Окраска. Она должна быть равномерной без коричневых пятен.

Окраска. Она должна быть равномерной без коричневых пятен. — Мягкость говорит о спелости, твердые плоды скорее всего не дозрели.

Мягкость говорит о спелости, твердые плоды скорее всего не дозрели. — Абрикосы с гладкой, а не бархатистой кожицей более сочные.

Перед приготовлением фрукты хорошо промывают и очищают от косточек.

Популярные рецепты

Абрикос издавна использовался для приготовления сладких лакомств. В Древней Персии его сушили, сушеный абрикос (курага) был существенной частью импорта этой страны. Сейчас из абрикосов варят варенье, джемы, делают желе и сок, используют в качестве ингредиента для гарниров.

Варенье

© Pixabay Абрикосовое варенье © Pixabay Абрикосовое варенье

Сладкое, ароматное лакомство яркого солнечного оттенка нравится детям и взрослым.

Классическое абрикосовое варенье Самый простой и быстрый рецепт, не требующий больших трудозатрат. Ингредиенты 1 кг абрикосы 1 кг сахар 180 мл вода Приготовление 1 Положить абрикосы в таз и залить водой на пять минут, после этого ополоснуть и просушить. 2 Разрезать плоды пополам, удалить косточки, положить в таз и засыпать сахаром. Оставить на 12 часов. 3 Добавить в таз воды, поставить на средний огонь, ждать полного растворения сахара, периодически помешивая. 4 Как только масса закипит, необходимо снимать пену после ее образования, чтобы сироп получился прозрачным. 5 Оставить на малом огне на 45 минут. Готовность варенья можно проверить следующим образом: капнуть сироп на блюдце, подождать минуту и повертеть его в разные стороны, если капля не будет растекаться, лакомство готово. 6 Разлить в стерильные банки, прикрыть крышками и хранить в холодильнике.

В абрикосах нет пектина, поэтому варенье из них мягче по текстуре, чем большинство других, говорит Екатерина Деева, владелец джемоварни по приготовлению джемов нестандартных сочетаний "Что-то с чем-то" и предлагает свой рецепт быстрого классического варенья.

Быстрое классическое абрикосовое варенье Ингредиенты 1 кг абрикосы 600 г сахар 140 мл вода 60 мл лимонный сок Приготовление 1 Абрикосы промыть, разрезать и удалить косточки. 2 Налить воду в таз, добавить лимонный сок, абрикосы и сахар, медленно довести до кипения, постоянно помешивая в течение 25-30 минут, снять пену и выключить. 3 Разложить варенье по стерилизованным банкам, закрыть крышками, поместить их в разогретую до 100 градусов духовку на 10 минут, дать остыть и убрать на хранение.

Пятиминутка Тот самый рецепт, "как у бабушки". Для того чтобы получить правильное и вкусное варенье "Пятиминутка", необходимо терпение и отсутствие спешки. Ингредиенты 800 г абрикосы 800 г сахар Приготовление 1 Абрикосы промыть, разрезать пополам и удалить косточки, засыпать сахаром и оставить на ночь. За это время плоды дадут сок. 2 На утро поставить на огонь, довести до кипения и варить пять минут. Снять с плиты и оставить на сутки. 3 На следующий день снова поставить на огонь и варить пять минут после закипания, снимать пенку, как только она образуется. Отставить варенье на 12 часов. 4 Снова довести до кипения и варить пять минут, оставить на шесть часов. 5 Банки и крышки простерилизовать, довести варенье до кипения и разлить по банкам, закатать крышками.

Пряное Такой вариант имеет необычный вкус и аромат, по этому рецепту можно готовить варенье из персиков. Ингредиенты 1 кг абрикосы 3 шт. апельсины 800 г сахар 2 шт. корица палочки 1 шт. анис звездочка Приготовление 1 Абрикосы помыть, просушить, апельсины обдать кипятком, снять цедру и выжать сок из двух штук, а третий очистить от перегородок и нарезать кусочками. 2 Абрикосы нарезать дольками, положить в таз, добавить туда апельсиновый сок, корицу, кусочки апельсинов, засыпать сахаром (600 г), дать настояться один час. 3 В отдельную посуду налить 100 мл воды, добавить 200 г сахара, звездочку аниса и цедру апельсинов, довести до кипения и варить на медленном огне 15 минут, убрать анис и цедру. 4 Добавить получившийся сироп к абрикосам, дать закипеть и варить 20 минут. Убрать из варенья корицу, разлить по стерилизованным банкам.

С миндалем В этом варианте орехи пропитываются фруктовым сиропом, а варенье приобретает легкий миндальный аромат и вкус. Такой десерт достоин праздничного стола. Ингредиенты 1 кг абрикосы без косточек 100 г миндаль 600 г сахар Приготовление 1 Абрикосы промыть, разрезать пополам, убрать косточки, положить в таз и засыпать сахаром. 2 Орехи залить кипятком на 20-30 минут, очистить от шкурки и смешать с абрикосами. 3 Оставить на ночь. 4 Утром поставить на огонь, дать закипеть и варить 20 минут, разлить горячее варенье по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

С корицей и лимоном Абрикосы и лимон очень хорошо сочетаются по вкусу и аромату, а корица придает варенью пряные нотки. Ингредиенты 1 кг абрикосы без косточек 1 шт. корица 0,5 шт. лимон Приготовление 1 Абрикосы помыть, разрезать и удалить косточки, положить в таз, засыпать сахаром, оставить на ночь. 2 Добавить корицу и цедру лимона, поставить на огонь и довести до кипения, выдавить сок из лимона и оставить на медленном огне на один час. 3 Разлить по стерилизованным банкам, закатать, дать остыть.

© Фото : Pexels/cottonbro Варенье, орехи и корица © Фото : Pexels/cottonbro Варенье, орехи и корица

С грецкими орехами Грецкие орехи можно консервировать на зиму, в сочетании с абрикосами они получаются очень вкусными. Ингредиенты 400 г абрикосы 100 г грецкий орех, очищенный 100 г сахар Приготовление 1 Абрикосы помыть, разрезать, удалить косточки, поделить на дольки, засыпать сахаром, оставить на ночь. 2 Ядра ореха подсушить на сковороде в течение пяти минут, стряхнуть шелуху. 3 Таз с абрикосами поставить на огонь, довести до кипения, варить на слабом огне 30 минут. 4 Добавить орехи, варить еще 10 минут, разлить горячее варенье по стерильным банкам, закатать.

Джем

Джем готовится из хорошо созревших плодов, его можно использовать не только как самостоятельное лакомство, но и в качестве начинки для пирогов, намазывать на бутерброды, добавлять в любую выпечку.

Ингредиенты 1 кг абрикосы 1 кг сахар Приготовление 1 Абрикосы вымыть, удалить косточки, измельчить в блендере до состояния пюре. 2 Выложить массу в таз, засыпать сахаром, перемешать и дать настояться час. 3 Поставить на огонь, дать закипеть, убрать пенку и варить на медленном огне 20 минут. 4 Разлить готовый джем по стерильным банкам, укупорить крышками.

Компот

© Depositphotos / seqoya Компот из свежих фруктов © Depositphotos / seqoya Компот из свежих фруктов

Это один из самых вкусных и полезных напитков, он получается ароматным и в меру сладким, а времени на приготовление требуется совсем немного.

Абрикосы нужны спелые, плотные, без повреждений. Ингредиенты 500 г абрикосы 300 г сахар 1,7 л вода Приготовление 1 Абрикосы аккуратно помыть и просушить. 2 Банки простерилизовать, наполнить абрикосами на одну треть, залить кипящей водой небольшими порциями с помощью половника, чтобы они не треснули, накрыть крышками, оставить на 30 минут. 3 Слить воду в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения и дать ему полностью раствориться. 4 Залить кипящим сиропом банки с абрикосами до "плечиков", закатать крышками, перевернуть, укутать и дать медленно остыть.

Сок

Сок из абрикосов отличается мягким вкусом и очень нравится детям, его можно делать с помощью соковыжималки или без нее.

Ингредиенты 500 г абрикосы 75 г сахар 400 мл вода Приготовление 1 Плоды помыть, вытащить косточки, измельчить в блендере до кашицы, разбавить водой по вкусу в зависимости от того, какая консистенция требуется. 2 Вылить в кастрюлю и довести до кипения, добавить сахар, размешать, варить 10 минут, залить в стерилизованные банки, закатать.

Повидло

Абрикосовое повидло обладает мягкой консистенцией и легко готовится.

Ингредиенты 2 кг абрикосы 1 кг сахар Приготовление 1 Спелые, лучше переспевшие, фрукты помыть, удалить косточки, засыпать сахаром, оставить на два часа. 2 Поставить таз на огонь, варить после закипания 20 минут, постоянно помешивая. 3 Измельчить массу блендером, разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками.

Желе

Абрикосовое желе хорошо держит форму. Это вкусное и необычное лакомство.

Ингредиенты 600 г абрикосы 500 г сахар 15 г желатин 60 мл вода 5 мл сок лимона Приготовление 1 Плоды вымыть, убрать косточки, в глубокую кастрюлю положить желатин, сахар, перемешать. 2 Добавить в кастрюлю абрикосы, перемешать с желатином и сахаром, оставить на 20 часов. 3 Поставить на огонь, добавить к абрикосам воду и лимонный сок, дать закипеть и варить помешивая и убирая пенку в течение пяти. минут. 4 Разложить горячую массу в стерилизованные банки, закрыть крышками.

Пастила

Если варенье, джемы и желе уже заготовлены на зиму, а абрикосы еще остались, можно сделать вкусное лакомство - пастилу и съесть ее всей семьей.

Ингредиенты 1 кг абрикосы 40 г сахар Приготовление 1 Абрикосы вымыть, вынуть косточки, измельчить в блендере, добавить в пюре сахар и перемешать. 2 Разогреть духовку до 50 градусов, застелить противень пергаментом, выложить пюре и аккуратно разровнять. 3 Сушить пастилу в духовке в течение 4-5 часов. Лакомство должно быть эластичным, не ломаться. 4 Свернуть готовую пастилу в рулончик, разложить по банкам и герметично закрыть крышками, хранить в темном месте при комнатной температуре.

Цукаты

Настоящее восточное лакомство - цукаты из абрикосов - получаются в меру мягкими, не сильно сладкими, таким блюдом можно наслаждаться в любое время и делать с ним выпечку.

Ингредиенты 1,5 кг абрикосы 1 кг сахар 1,2 л вода по вкусу сахарная пудра Приготовление 1 Абрикосы помыть, очистить от косточек. 2 Смешать воду и сахар, довести до кипения, добавить абрикосы, снова дать закипеть, выключить огонь. 3 Оставить на восемь часов, потом снова проварить после закипания 10 минут и снова оставить на то же время. Эти действия повторить еще два раза. 4 Вылить жидкость с абрикосами в дуршлаг и дать стечь. Разогреть духовку до 70 градусов, постелить на противень пергамент, разложить на нем абрикосы. Сушить 3-4 часа. 5 Вынуть готовые цукаты, посыпать сахарной пудрой.

Мармелад

© Pixabay / Pixabay Мармелад © Pixabay / Pixabay Мармелад

Для того чтобы мармелад получился вкусным, абрикосы нужно выбирать в меру спелые, неповрежденные, крепкие, не вялые и ароматные.

Ингредиенты 1 кг абрикосы 0,5 кг сахар 25 г желатин 500 мл вода 5 г ванильный сахар Приготовление 1 Плоды помыть, разрезать и вынуть косточки. 2 Положить в кастрюлю с толстыми стенками, залить 250 мл воды, довести до кипения и варить на медленном огне, помешивая, 15 минут. 3 Желатин развести 250 мл воды, перемешать, дать набухнуть в течение 10 минут. 4 Измельчить абрикосы блендером, перетереть их через сито, чтобы удалить остатки кожицы. 5 Добавить сахар, варить на медленном огне, пока объем не уменьшится на треть. 6 Струйкой влить желатин, варить постоянно помешивая четыре минуты, снять с огня и дать немного остыть. 7 Разлить мармелад по формочкам или банкам, дать остыть до конца при комнатной температуре, поставить в холодильник.

Сироп

Простой в приготовлении, сироп подходит для пропитки коржей для торта, им можно смазывать фрукты на пироге, есть с блинчиками и просто намазывать на хлеб.

Ингредиенты 2 кг абрикосы без косточек 500 мл вода 400 г сахар Приготовление 1 Плоды помыть, убрать косточки, выложить в кастрюлю с толстым дном. 2 Поставить на средний огонь и варить 30 минут, помешивая и раздавливая ложкой. 3 Опрокинуть полученную массу на мелкое сито, застеленное марлей, и поставить на кастрюлю, убрать в холодильник на 8 часов, за это время сироп стечет в емкость. Дополнительно отжимать не нужно, иначе он будет мутным. 4 После этого сок поместить в кастрюлю, добавить сахар (400 г на каждые 600 мл), кипятить на сильном огне 5 минут, разлить по стерилизованным банкам, закатать.

Соус

По словам Екатерины Деевой, этот соус хорош сам по себе, его можно использовать на сладких десертах, с креветками (если взбить его с острым соусом), в качестве глазури или просто употреблять вместе с йогуртом.

Ингредиенты 2 кг абрикосы 120 мл вода 60 мл сок лимона 300 г сахар Приготовление 1 Абрикосы помыть, убрать косточки, смешать все ингредиенты, кроме сахара, довести до сильного кипения, помешивая. 2 Уменьшить огонь, варить до мягкости абрикосов (10 минут), затем перемолоть блендером до состояния пюре. 3 Снова поставить на огонь, добавить сахар, варить после закипания 20 минут, разлить по стерилизованным банкам, укутать, дать остыть.

Консервированные абрикосы дольками

Свой рецепт абрикосов дольками в сиропе предлагает Екатерина Деева, это десерт добавлением меда.

Ингредиенты 180 г абрикосы 1,7 л вода 12 шт. витамин С в таблетках (500 мг) 180 г сахар 180 г мед Приготовление 1 Абрикосы помыть, вынуть косточки. 2 В 1 литр воды добавить таблетки витамина С, перемешать, положить половинки абрикоса и дать настояться 5 минут. 3 Вынуть абрикосы, положить в горячие стерилизованные банки, налить в отдельную емкость 700 мл воды, смешать с сахаром, дать закипеть, залить этим сиропом банки с абрикосами. 4 Закатать банки крышками, перевернуть, укутать одеялом и оставить до полного остывания.

Вяленые абрикосы без косточек

Курагу все знают с детства, это вяленые абрикосы, рецепт которых появился много тысячелетий назад.

Ингредиенты 1 кг абрикосы 0,5 кг сахар Приготовление 1 Абрикосы помыть, разрезать, вынуть косточки, положить срезом вверх, посыпать сахаром, оставить на ночь. 2 Положить в кастрюлю, довести до кипения на медленном огне, откинуть на дуршлаг, дать стечь соку. 3 Выстелить противень пергаментом, разложить абрикосы срезом вверх, положить в духовку и сушить на медленном огне (40 градусов) с приоткрытой крышкой.

Заморозка абрикосов

Фрукты, замороженные на зиму, пригодятся для приготовления желе, джемов, киселя и компота. Их можно использовать в выпечке и с мясными блюдами.

Ингредиенты 500 г абрикосы Приготовление 1 Абрикосы помыть, обсушить, вынуть косточки, разложить срезом вниз на чистое полотенце, чтобы стекла влага. 2 Взять разделочную доску, расстелить на ней пакет для заморозки, разложить в нем абрикосы, убрать в морозилку до полного замораживания, потом доску можно убрать.

Советы кулинаров

Для того чтобы абрикосы не разваривались, варенье варят два-три раза, оставляя остывать не менее 12 часов. При этом его не перемешивают, а лишь встряхивают посуду.

Если плоды слишком сладкие, в конце варки в массу можно добавить лимонную кислоту.

Чем больше сахара, тем быстрее уваривается варенье.