https://ria.ru/20220705/bessonnitsa-1800405759.html

От чего бывает бессонница: причины, последствия и как нормально засыпать

Бессонница: причины, что делать, как избавиться и быстро уснуть

От чего бывает бессонница: причины, последствия и как нормально засыпать

Отсутствие сна может стать для человека причиной серьезных проблем со здоровьем. В чем заключаются причины бессонницы, что делать, если человеку долго не... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:59

2022-07-05T15:59

2022-07-05T16:07

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отсутствие сна может стать для человека причиной серьезных проблем со здоровьем. В чем заключаются причины бессонницы, что делать, если человеку долго не удается уснуть, а ночной отдых не восстанавливает силы, какое лечение может помочь избавиться от этой неприятности - читайте в материале РИА Новости.БессонницаБессонница также известна под названием “инсомния”, однако под любым из терминов скрывается расстройство сна, которое проявляется в различных формах. Например, человек может жаловаться на проблемы при засыпании или, наоборот, испытывать сложности при пробуждении.Если человек страдает от бессонницы, значит, ночной отдых уже не способен полноценно выполнять свои основные функции - восстанавливать силы и перерабатывать всю поступившую за день информацию. Коварство бессонницы нередко заключается в том, что даже если человеку и удается поспать за ночь несколько часов, наутро он все равно чувствует себя вялым и разбитым. А значит, и качество его жизни заметно снижается.Сколько именно часов сна необходимо человеку в сутки для того, чтобы отдохнуть и восстановиться - на этот вопрос сложно дать однозначный ответ. В среднем данный показатель варьируется от 7 до 10 часов, однако есть люди, которым на отдых нужно чуть меньше или чуть больше времени. Однозначно можно утверждать одно: без сна организм человека не способен полноценно функционировать, а потому и проблемы в этой сфере необходимо своевременно решать.ПричиныБессонница - достаточно распространенный недуг в наше время. Проблемы со сном провоцируются разными причинами. Прежде всего инсомния может быть проявлением другого, нередко - весьма серьезного заболевания. Например, депрессии, артрита (возникающие при этом боли не дают человеку заснуть или заставляют просыпаться в течение ночи), проблем мочеполовой системы (человек может часто вставать в туалет по ночам, что также не способствует глубокому сну) или апноэ, при котором ночью отмечается нарушение дыхания.Еще одна достаточно распространенная причина бессонницы - это так называемый синдром беспокойных ног. Его главное проявление - неприятные ощущения в нижних конечностях, которые вынуждают человека постоянно менять положение ног в поисках наиболее комфортной позы.У женщин причиной появления бессонницы могут быть гормональные изменения в организме. Нередко такое происходит во время или в преддверие менструации или менопаузы, а также в период беременности.Проблемы с засыпанием или частые пробуждения могут быть вызваны сильным либо продолжительным стрессом, нарушением режима дня (к примеру, если человеку регулярно приходится работать по ночам), переутомлением, а также не совсем подходящими для полноценного сна условиями (посторонние шумы, проникающий в комнату свет, некомфортная температура и так далее). Свою роль могут сыграть продукты и напитки, которые содержат кофеин.Многие ошибочно полагают, что от проблем со сном можно избавиться при помощи спиртных напитков. На самом деле алкоголь зачастую оказывает на организм прямо противоположный эффект.Бессонница встречается практически в любом возрасте, однако в первую очередь в группе риска находятся пожилые граждане. У детей проблемы со сном нередко связаны с нервным перенапряжением, слишком сильными переживаниями, с которыми пришлось столкнуться в течение дня, а также могут сопровождаться ночными кошмарами.Особенности бессонницыЧем старше человек, тем выше для него риск столкнуться с бессонницей. Как правило, представители старшего поколения спят меньше, чем люди молодые и среднего возраста, у них уходит больше времени на то, чтобы заснуть. При этом пожилые могут устраивать себе тихий час днем, чтобы восстановить силы.Изменения в режиме сна и бодрствования в преклонном возрасте не стоит оставлять без внимания, ведь помимо общего негативного влияния на организм бессонница также может оказаться проявлением другого серьезного недуга, который требует обязательного лечения.Проблемы со сном могут появиться и у беременных. Это связано как с физическим дискомфортом (например, на поздних сроках женщине уже сложнее найти комфортную позу для сна, да и ребенок может быть весьма активным по вечерам), так и с происходящими в ее организме изменениями (например, гормональными), стрессом или сильными переживаниями.Бессонница также может отмечаться и у детей. Причиной проблем со сном в столь юном возрасте чаще всего становятся нервное перенапряжение или сильные негативные эмоции, полученные в течение дня. Ведь нервная система ребенка пока что нестабильна и не всегда может справиться с нагрузкой. Бессонница нередко появляется у ребенка в те периоды, когда ему приходится привыкать к новым условиям (например, период адаптации к школе или детскому саду), в том случае, если обстановка в доме оставляет желать лучшего (родители часто ссорятся и так далее), а также по другим причинам.Нарушения сна у детей могут сопровождаться ночными кошмарами и эпизодами сомнамбулизма (или хождения во сне). Все это также связано с незрелостью нервной системы ребенка, но тем не менее требует консультации со специалистом для исключения серьезной патологии.ВидыВ зависимости от причин, которые привели к возникновению проблем со сном, можно выделить следующие виды бессонницы:Несколько видов бессонницы выделяется и в зависимости от того, как долго человеку приходится жить с ее проявлениями. В их числе:Типы расстройствМожно выделить весьма условное разделение бессонницы в зависимости от того, как и когда именно проявляют себя проблемы со сном:ОсложненияНормальный сон играет очень важное значение как для физического, так и для психологического здоровья. Если человек длительное время страдает от бессонницы, у него неизбежно появляются проблемы со здоровьем. Например, заметно страдает и ослабляется иммунитет: отсутствие нормального ночного отдыха нередко приводит к тому, что у организма недостает сил для того, чтобы противостоять тем или иным недугам, да и процесс выздоровления может проходить дольше и сложнее.Помимо этого на фоне бессонницы вполне могут обостриться и имеющиеся у человека хронические заболевания. Негативно сказывается отсутствие нормального ночного отдыха и на здоровье сердечно-сосудистой системы: могут появиться проблемы с давлением, увеличивается риск серьезных патологий.“В последние десятилетия научные лаборатории по всему миру сделали массу открытий о сне. На основе этого можно утверждать, что длительное нарушение сна — это серьезный удар по здоровью и адекватности мышления человека, - рассказывает Алексей Агапов, практикующий психолог и руководитель бесплатного центра психологических решений "Компас". - Подтвердилась важность сна для формирования памяти, ее перехода из кратковременной в долговременную. Недосып снижает удовольствие от секса. Регулярный недостаток сна может спровоцировать ожирение. Существуют данные, что для здоровья человека лучше рассчитывать сон интервалами по полтора часа, где 1,5 часа – короткий сон, который помогает немного снять усталость, 3 часа – недостаточный сон (помогает восстановить часть сил), 4,5 часа – минимальный сон (может восстанавливать силы на сутки), 6 часов – минимальный здоровый сон (позволяет почти полностью восстановить силы), 7,5 часа – полноценный сон здорового человека, 9 часов – полноценный сон, который помогает восстановиться после недосыпа или перегрузок, а 11,5 часа – избыточный сон (помогает после сильного перенапряжения)”.И, конечно, недостаток сна весьма негативно отражается на нервной системе. Страдающий от бессонницы человек без необходимого лечения может отмечать у себя усиливающуюся раздражительность, перепады настроения, проблемы с памятью (последние, в свою очередь, плохо сказываются на работе или учебе), а со временем могут появиться и другие сложности.Один из самых негативных вариантов развития событий в том случае, если человек с бессонницей не получает помощи - это появление депрессии или формирование других психических расстройств.СимптомыБессонница - это не только проблемы непосредственно со сном. Данное состояние также сопровождается изменением настроения и сонливостью днем, что мешает заниматься привычными делами.Так как ночной отдых не приносит восстановления сил, человек быстро устает даже в том случае, если не занимается тяжелым физическим трудом, хуже запоминает информацию, становится менее внимательным, ему сложнее контролировать собственные эмоции.Помимо проблем с засыпанием признаками бессонницы считаются:Что делать, если мучает бессонницаУчитывая то, насколько серьезное влияние различные нарушения сна могут оказать на самочувствие и здоровье человека, при появлении подобных проблем необходимо обращаться за помощью к врачу.Существуют специалисты, которые специализируются именно на проблемах со сном. Такие врачи называются сомнологами и могут помочь разобраться в причинах бессонницы, а также помочь в борьбе с ней. Однако столь узких специалистов можно найти далеко не во всех российских поликлиниках и больницах. Поэтому, столкнувшись с проявлениями бессонницы, человек может в первую очередь обратиться за помощью к своему терапевту (а в случае с детьми - к педиатру).В зависимости от того, какие именно причины вызвали проблемы со сном, может потребоваться консультация других специалистов. Например, невролога или психолога.Для постановки верного диагноза может понадобиться ряд исследований. Например, полисомнография, которая помогает изучить состояние человека во сне и выявить существующие нарушения. Если есть подозрение, что проблемы со сном вызваны каким-то заболеванием, врач может назначить соответствующие анализы. Пациенту также могут предложить какое-то время вести дневник сна, чтобы зафиксировать, во сколько он засыпает и во сколько просыпается, как часто его сон прерывается ночью и так далее.Лечение бессонницы - это не только прием снотворных препаратов, которые помогают быстрее заснуть и крепче спать по ночам. Важно помнить, что подобные лекарства нельзя использовать без предварительной консультации с врачом, который и должен принимать решение о целесообразности использования медикаментозной терапии и, при необходимости, поможет подобрать верную дозировку. Еще один момент, о котором нужно помнить - многие снотворные препараты способны вызывать привыкание, а также их нельзя сочетать с алкоголем.При бессоннице также могут назначать антидепрессанты и препараты, в состав которых входит мелатонин.Порой в лечение бессонницы не обойтись без помощи психолога.Эффективными при лечении бессонницы могут оказаться и народные методы. Например, препараты на основе трав (таких как пустырник, валериана и другие), а также различные чаи и отвары, которые также обладают легким успокаивающим действием (к таковым относятся мята, мелисса, ромашка и так далее). Считается, что при проблемах со сном хорошо помогает мед.Если в конце напряженного дня сложно отвлечься от беспокойных мыслей и уснуть, можно попробовать успокаивающую ванну с добавлением нескольких капель масла лаванды. Помните: перед применением любых народных средств, даже несмотря на их кажущуюся безобидность, все же стоит проконсультироваться с врачом.Большое внимание при лечении бессонницы уделяется так называемой гигиене сна. Прежде всего важно приучить себя засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время, чтобы установить режим. Если нормальному сну ночью препятствует дневной отдых, то нужно постараться отказаться от дневного сна. Перед тем, как отправляться в постель, важно убедиться, что в комнате созданы все необходимые для этого условия: нет посторонних источников шума или света, которые могут нарушать сон, температура комфортная, кровать удобная и так далее.Как быстро уснуть при бессонницеСуществует немало способов, которые могут помочь побороть бессонницу. Какие именно из них помогут человеку - во многом будет зависеть от того, какие причины вызвали проблемы со сном. Так, если заснуть мешают негативные мысли или накопившийся стресс, можно попробовать успокаивающие ритуалы (дыхательные упражнения, расслабляющая ванна и так далее), чтение (но выбирать не остросюжетную литературу, а что легкое, спокойное), небольшая прогулка на свежем воздухе. Перед сном вообще лучше избегать слишком активных или эмоциональных занятий, в том числе - интенсивных спортивных тренировок.Если никак не получается заснуть, не стоит часами лежать в постели без сна. По возможности стоит встать и заняться чем-то не очень интересным, монотонным, что поможет вновь почувствовать сонливость.Порой нормальному сну мешают внешние факторы, в том числе те, к которым человек уже привык и даже не считает их раздражителями. Например, свет фонаря, который проникает в окно. Если никак не удается заснуть, можно попробовать максимально затемнить комнату, а если это сделать не получается - использовать специальные повязки на глаза.ПрофилактикаУчитывая тот факт, насколько распространены сегодня проблемы со сном, основные меры профилактики бессонницы - тема актуальная для многих граждан. Среди них можно выделить:

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, бессонница, сон, здоровье - общество, отдых