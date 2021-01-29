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Наука
https://ria.ru/20210129/apnoe-1595057940.html
Ученые рассказали об опасности "тихого убийцы"
Ученые рассказали об опасности "тихого убийцы"
Апноэ во сне оказывает серьезное негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом пишет Express со ссылкой на данные австралийского Института... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T01:27
2021-01-29T01:27
наука
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Апноэ во сне оказывает серьезное негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом пишет Express со ссылкой на данные австралийского Института исследования сердца.Состояние, называемое "тихим убийцей", повышает уровень адреналина, что, в свою очередь, вызывает повышение артериального давления, увеличивает риск возникновения сердечных приступов, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности и инсульта.Люди с апноэ во сне от умеренной до тяжелой степени также имеют более высокий риск развития сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии, головных болей, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации.Апноэ – остановка дыхательных движений. В частности, может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией легких.Отдельно выделяют апноэ во сне - разновидность апноэ, для которого характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще оно длится 20—30 секунд, хотя в тяжелых случаях может достигать 2-3 минут и занимать до 60 процентов от общего времени ночного сна. При регулярных апноэ (обычно не менее 10—15 в течение часа) возникает синдром апноэ во сне с нарушением структуры сна и дневной сонливостью, ухудшением памяти и интеллекта, жалобами на снижение работоспособности и постоянную усталость. Различают обструктивное и центральное апноэ во сне, а также их смешанные формы.Ранее стало известно, что частые пробуждения по ночам могут быть связаны с отклонениями в работе ряда органов, в том числе щитовидной железы, дыхательных путей, а также сердечно-сосудистой системы.За медицинской помощью следует обращаться в том случае, если человек замечает, что просыпается по ночам чаще трех раз в неделю на протяжении нескольких месяцев. Также следует насторожиться при появлении ежедневного храпа.
https://ria.ru/20201210/bessonnitsa-1588526794.html
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Ученые рассказали об опасности "тихого убийцы"

01:27 29.01.2021
 
© Depositphotos / BVDC01Женщина спит с аппаратом, препятствующим остановке дыхания
Женщина спит с аппаратом, препятствующим остановке дыхания - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Depositphotos / BVDC01
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Апноэ во сне оказывает серьезное негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом пишет Express со ссылкой на данные австралийского Института исследования сердца.
Состояние, называемое "тихим убийцей", повышает уровень адреналина, что, в свою очередь, вызывает повышение артериального давления, увеличивает риск возникновения сердечных приступов, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности и инсульта.
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Люди с апноэ во сне от умеренной до тяжелой степени также имеют более высокий риск развития сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии, головных болей, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации.
Апноэ – остановка дыхательных движений. В частности, может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией легких.
Отдельно выделяют апноэ во сне - разновидность апноэ, для которого характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще оно длится 20—30 секунд, хотя в тяжелых случаях может достигать 2-3 минут и занимать до 60 процентов от общего времени ночного сна. При регулярных апноэ (обычно не менее 10—15 в течение часа) возникает синдром апноэ во сне с нарушением структуры сна и дневной сонливостью, ухудшением памяти и интеллекта, жалобами на снижение работоспособности и постоянную усталость. Различают обструктивное и центральное апноэ во сне, а также их смешанные формы.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа 2020, 20:36
Мясников рассказал о неожиданных последствиях храпа
Ранее стало известно, что частые пробуждения по ночам могут быть связаны с отклонениями в работе ряда органов, в том числе щитовидной железы, дыхательных путей, а также сердечно-сосудистой системы.
За медицинской помощью следует обращаться в том случае, если человек замечает, что просыпается по ночам чаще трех раз в неделю на протяжении нескольких месяцев. Также следует насторожиться при появлении ежедневного храпа.
 
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