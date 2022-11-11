17:28 11.11.2022 (обновлено: 17:29 11.11.2022)
Паническая атака: в чем проявляется, чем опасна, как лечить
Паническая атака у женщины
Оглавление
- Паническая атака
- Причины
- Факторы риска
- Симптомы и признаки
- Психические
- Физические
- Виды
- Особенности
- У женщин
- У мужчин
- Осложнения
- Патогенез ПА
- Диагностика
- Когда необходима помощь врача
- Лечение
- Психотерапия
- Медикаментозное лечение
- Дыхательная гимнастика
- Как самостоятельно избавиться от панических атак
- Первая помощь
- Домашние средства
- Профилактика
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Паническая атака - неожиданный приступ неконтролируемого страха и паники у человека, часто сопровождающийся такими симптомами, как сильное сердцебиение, одышка, липкий пот. Причины возникновения тревоги, методы лечения, как самостоятельно избавиться от приступа и не допустить его в дальнейшем, советы врачей, - в материале РИА Новости.
Паническая атака
Паническая атака (ПА) – приступ плохо контролируемой тревоги, страха, который развивается беспричинно или на фоне стрессовой ситуации.
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"Это реакция организма на стресс, на внутреннюю борьбу человека с агрессивными проявлениями внешнего мира, на вытесненные психологические конфликты, которые не находят выхода, не могут быть осознаны и разрешены вследствие различных причин. Паническую атаку можно сравнить с долго сжимаемой пружиной, которая преодолевает сопротивление и выстреливает. При этом пусковым фактором может быть все, что угодно – от эмоционально значимой ситуации до простого недосыпания", – объясняет Михаил Кумов, врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).
По словам Ольги Понамаревой, психолога, интегративного психотерапевта, существует несколько теорий и гипотез возникновения панических атак.
- 1Катехоламиновая теория. Приступы паники связаны с повышенным уровнем катехоламинов (это физиологически активные вещества, которые являются медиаторами (норадреналин, дофамин, серотонин) и гормонами (адреналин, норадреналин)), а именно адреналина, который действует как стимулятор для нервной системы, также сужаются стенки сосудов и учащается пульс.
- 2Генетическая гипотеза предполагает, что у людей, у чьих родственников были панические атаки, риск развития этого расстройства составляет 10%.
- 3Психоаналитическая теория говорит о том, что тревожные состояния и панические атаки вызывает конфликт человека с самим собой (со своими потребностями).
- 4Поведенческая теория предполагает, что первоначально паническая атака вызывается внешними причинами. Далее эта реакция закрепляется и может возникнуть уже тогда, когда реальной угрозы нет.
- 5Когнитивная теория. К тревоге приводит неправильное объяснение своего состояния, и развивается паническая атака. Как правило, им подвержены люди, которые обладают повышенной чувствительностью и склонны преувеличивать свои ощущения.
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Причины
Паническая атака может длиться несколько минут и более часа, серийно – весь день, – предупреждает клинический психолог, эксперт лаборатории "Гемотест" Валерия Рыжик.
Этиология панических атак может быть весьма различной.
"Существует форма психической патологии, которая так и называется – паническое расстройство. В случае, если человек страдает паническим расстройством, ПА могут происходить и без каких-либо внешних причин. Паническое расстройство проявляется не только в форме ПА, но и в страхе перед их возникновением", - объясняет Вячеслав Сигунов, старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия".
Наиболее распространенными причинами возникновения панической атаки, по словам Инны Вороновой, психолога, президента Мурманского отделения Межрегиональной общественной организации развития психологической помощи (МОО РПП), являются:
- —Генетическая предрасположенность. Если близкие родственники пациента страдали от неконтролируемых приступов тревоги и страха, высока вероятность, что у него это нарушение проявится в зрелом возрасте.
- —Сильный стресс. Хроническое нервное напряжение, постоянные ссоры и конфликты в семье или на работе, развод или потеря близкого родственника влекут за собой возникновение необъяснимого страха. Это чувство иррациональное, человек часто не может объяснить, почему его испытывает, объективных причин для страха у него нет.
- —Нарушение функций щитовидной железы. Этот орган отвечает за продуцирование гормонов, влияющих на состояние организма. Повышенная или пониженная выработка этих веществ провоцирует возникновение симптомов, характерных для панических атак.
- —Низкая самооценка. Если человек ориентируется на мнение посторонних людей, боится опозориться в социуме, является мнительной личностью, он относится к группе риска.
- —Бесконтрольный прием медицинских препаратов. Часто люди с целью нормализации своего состояния употребляют различные медикаменты (успокоительные, седативные, понижающие артериальное давление). Доступность таких лекарств и отсутствие необходимости в рецепте приводит к постоянному употреблению сомнительных препаратов, назначенных самостоятельно. Если определенная доза не помогает, больной ее повышает, чем наносит вред своему организму. Среди негативных последствий – истощение нервной системы, частые сбои в ее работе. Также панические расстройства становятся следствием регулярного употребления больших объемов энергетика или напитков, в которых содержится высокий процент кофеина – черный чай, натуральный кофе.
- —Алкоголь. Хроническая зависимость нарушает работу всего организма, в первую очередь страдает нервная система. Утром после употребления большой дозы спиртного может возникнуть чувство иррационального страха. Часто оно сопровождает астенический синдром, при котором все мысли человека направлены только на прием очередной порции алкоголя. Панические атаки на фоне алкоголизма не проходят сами по себе, только квалифицированная помощь врача-нарколога поможет избавиться от них и победить зависимость.
- —Нарушение режима сна и отдыха. Если человек бодрствует в ночное время, постоянно недосыпает, это истощает его нервную систему. Она начинает работать со сбоями, дает неверные команды организму, которые выражаются в страхе и тревоге без причины. Специалисты рекомендуют спать в ночные часы, суточная норма сна составляет не менее 8 часов. Допускается дневной сон на протяжении 1-2 часов, он важен в период восстановления организма.
- —Фобии. Это психические нарушения, при которых человек боится чего-то определенного. Это может быть страх высоты, замкнутого помещения, мест с большим скоплением людей. Избавиться от них самостоятельно невозможно, требуется помощь психолога или психотерапевта, в запущенных состояниях необходимо обращаться к психиатру. Также среди возможных причин панических атак выделяют психические расстройства.
"Панические атаки могут возникать также в том случае, если человек сконцентрирован на гиперконтроле, гиперответственности, нетерпимости к некоторым чувствам (запрет на чувства). Однако в большей степени высокий уровень тревожности и панические атаки начинаются не просто с расшатанной нервной системы, а с неверных установок, невротических убеждений и привычки иррационально мыслить", – считает Анастасия Егорова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт.
Факторы риска
К факторам риска можно отнести:
- —стрессовые состояния;
- —физические и эмоциональные перегрузки;
- —употребление алкоголя, курение;
- —недосыпы;
- —злоупотребление психотропными веществами;
- —хронические заболевания.
"Паническая атака начинает свое формирование задолго до непосредственного приступа. Среди факторов можно выделить: гормональные нарушения, последствия травмирующего психику и/ или тела события, высокий уровень тревожности, склонность к контролю, негативный образ себя, отсутствие физической активности, неумение выражать эмоции, склонность подавлять свои потребности. Осознанно с панической атакой мы можем столкнуться начиная с подросткового возраста, но симптоматику легко наблюдать и у детей дошкольного и младшего школьного возраста. У маленьких детей паническое расстройство может проявиться в приступах тошноты перед школой или детским садом, в дрожании у школьной доски, в побледнении кожи во время грозы и пр. Подростковый возраст – период, когда ребенок может осознанно размышлять о своих эмоциях и говорить об ощущениях в теле более точно. Обычно, первые визиты к психологу или психиатру приходятся именно на этот возраст", – объясняет Надежда Лукина, ведущий КПТ-терапевт онлайн-института психологии Smart.
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Симптомы и признаки
– Паническая атака обычно сопровождается сильным страхом и ужасом, утратой чувства реальности и ощущением "деперсонализации". Эти психологические переживания значительно усиливают физиологические проявления: сердцебиение и боли в области груди, одышка, потоотделение, сухость во рту, послабление стула и даже недержание мочи, – говорит Валерия Рыжик.
По словам Инны Вороновой, для того, чтобы приступ тревоги можно было идентифицировать, как паническую атаку, в нем должно сочетаться не менее четырех из нижеперечисленных основных психологических и физиологических симптомов.
Психические
К психологическим симптомам относят:
- —дереализацию, деперсонализацию;
- —страх сойти с ума или совершить неконтролируемый поступок;
- —страх смерти;
- —спутанность мыслей.
Физические
К физическим проявлениям ПА относят:
- —ощущение онемения или покалывания в конечностях;
- —бессонницу;
- —учащенный пульс;
- —потливость;
- —чувство нехватки воздуха, одышку, затрудненное дыхание;
- —озноб, тремор, внутреннюю дрожь;
- —болевые или неприятные ощущения в левой части грудной клетки;
- —тошноту;
- —головокружение, предобморочное состояние;
Могут присутствовать и дополнительные симптомы:
- —боль в животе;
- —повышенная температура;
- —расстройство стула;
- —учащенное мочеиспускание;
- —ощущение кома в горле;
- —нарушение походки;
- —нарушение зрения или слуха;
- —судороги в руках или ногах;
- —расстройство двигательных функций;
- —повышенное давление.
Виды
Панические атаки можно подразделить на три вида:
- —Спонтанная. Появляется внезапно, без каких-либо видимых причин, может произойти даже во сне.
- —Ситуационная. "Испытав однажды паническую атаку в определенных обстоятельствах, человек закрепляет ее возникновение за конкретным местом или ситуацией и начинает избегать их. Это иллюзия защиты - приступы могут возникать снова и снова на фоне абсолютно разных случаев", - говорит Валерия Рыжик. По словам Инны Вороновой, к таким местам и ситуациям можно отнести: общественный транспорт; большое скопление людей, замкнутое пространство; необходимость покинуть собственное жилище.
- —Условно-ситуационная. Возникает под воздействием некого химического или биологического воздействия, например, злоупотребление наркотиками и алкоголем, а также так называемый синдром отмены антидепрессантов.
- —Некоторые пациенты характеризуют ожидание панической атаки как более мучительное переживание, чем сам эпизод, и отказываются из-за этого от рутинных задач, ассоциирующихся с потерей контроля и вызывающих тревогу – вождения автомобиля, прогулок и т.п., – объясняет Марчел Додица, главный врач психиатрической клиники Госпитальная.
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Особенности
Существуют некоторые различия в распространенности, истоках и протекании панических атак у мужчин и у женщин.
"Женщины часто испытывают их в период длительного декретного отпуска, при недовольстве своей внешностью. Мужчины склонны к паническим атакам при отсутствии реализации в каком-либо значимом для себя деле. Подобное разделение, конечно условно", – отмечает Надежда Лукина.
У женщин
© Depositphotos.com / diego_cervoЖенщина в состоянии стресса
© Depositphotos.com / diego_cervo
Женщина в состоянии стресса
По словам Вячеслава Сигунова, обращения женщин с симптомами ПА к специалистам происходят, в среднем, в 2-4 раза чаще, чем обращения мужчин. Это связано с физиологическими особенностями женского организма и спецификой образа жизни:
- —проблемы менструального цикла или изменения гормонального фона;
- —беременность и послеродовая депрессия;
- —трудные роды;
- —социально-культурные и бытовые особенности условий жизни;
- —климакс и подобное.
У мужчин
- —Мужчины подвержены паническим атакам реже, чем женщины (обращения к специалистам не являются абсолютно корректным критерием разницы, так как мужчины в принципе менее склонны к обращениям за медицинской помощью в подобных ситуациях), но атаки протекают у них обычно более интенсивно и выражаются по соматике чаще всего более ярко, - объясняет эксперт.
Осложнения
Станислав Самбурский, клинический психолог, преподаватель УЦ “Специалист” при МГТУ им. Баумана и акселератора Спринт, предупреждает, что со временем у человека, подверженного паническим атакам, может сформироваться ограничительное поведение. Пациент начинает бояться, что состояние повторится и, что ещё страшнее, что он не сможет с ним справится. В результате пациент старательно избегает тех мест, где у него случались приступы.
"Если не уделять должного внимания этой проблеме и не обратиться к специалисту, повторяющиеся панические атаки могут привести, помимо жесткого дискомфорта и психических расстройств, к повышенному артериальному давлению, головным болям, проблемам с сердцем и пищеварительным трактом и так далее", – говорит Вячеслав Сигунов.
Патогенез ПА
– При панической атаке дыхание становится учащенным и поверхностным, развивается гиперкапния (увеличение в крови углекислого газа и уменьшение кислорода), тревога нарастает, появляется чувство нехватки воздуха, усиливается паника, дыхание становится еще более частым и поверхностным, – объясняет Михаил Кумов.
По словам Руслана Воробьева, врача-психотерапевта Европейского медицинского центра, тревога – это развившаяся защитная реакция, которая позволяет спастись от угрозы, а вегетативное проявление тревоги – это мобилизация организма на то, чтобы он мог резко отреагировать на внезапно возникшую опасность. При сильной панике эта реакция возникает без реальной причины и отсутствии угрозы. Организм мобилизуется: начинается тахикардия, сердцебиение, голова кружится, ноги ватные, человек не понимает, что происходит, поэтому эти ощущения начинают ошибочно интерпретировать как угрозу для жизни, здоровья. Кто-то больше фиксирует это на ощущение в голове и ему может показаться, что будет инсульт, кто-то – на сердцебиении и думает, что сейчас будет инфаркт, у кого-то меняется визуальное восприятие реальности и тогда возникает страх потери контроля над собой. По сути, изолированная паническая атака достаточно быстрая реакция, потому что в организме на реакцию возбуждения наступает реакция торможения. Через какое-то время парасимпатическая система начинает доминировать над симпатической и наступает успокоение.
Диагностика
Симптомы панической атаки могут быть схожи с другими психическими расстройствами, поэтому врач для постановки точного диагноза должен провести ряд мероприятий, которые включают в себя:
- —внешний осмотр;
- —проверку рефлексов;
- —электрокардиограмму;
- —прослушивание легких;
- —осмотр живота на наличие внутреннего кровотечения;
- —измерение артериального давления;
- —МРТ.
Для исключения астмы пациент должен сдать анализы на определение аллергенов и выполнить дыхательные тесты.
"Значительное влияние оказывает и общее состояние организма: в норме ли уровень и динамика кортизола, пролактина, эстрогена, тиреотропного гормона (ТТГ). Важно обратиться к врачу, чтобы дифференцировать панические атаки от ряда серьезных соматических заболеваний: аритмии, бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца, опухоли надпочечников, тиреотоксикоза и т.д.", – предупреждает Валерия Рыжик.
Когда необходима помощь врача
Руслан Воробьев советует при повторяющихся панических атаках обращаться к специалисту, который даст оценку ситуации, подберет адекватное лечение: лекарственную терапию и психотерапию.
Женщина принимает лекарственные препараты
"Самое главное не скрывать свою проблему, обратиться к психологу, найти "спусковой крючок" ПА и изменить. Если же у человека вследствие панической атаки развилась астения, бессонница, депрессия, неврастения, то нужна помощь комплексная: не только психологическая, но и медицинская", - отмечает Светлана Забродина, психолог онлайн-школы счастливых родителей.
Панические атаки не представляют реальной угрозы для жизни человека, но значительно снижают ее качество. Иногда с ними трудно справиться самостоятельно и необходима помощь специалиста, который поможет разобраться, в чем причина, что стало триггером и как предупредить их в дальнейшем, – резюмирует Валерия Рыжик.
Лечение
Прибегнув к помощи специалиста, можно сначала снизить частоту и интенсивность приступов, а потом и вовсе от них избавиться. Наиболее эффективна комбинация психотерапии и медикаментозного лечения.
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Психотерапия
Практически во всех современных методах психотерапии существуют методики лечения пациентов с паническими атаками. Они разнообразны и подбираются индивидуально.
– Самая важная работа на самом деле происходит не во время панической атаки, а после нее. Часто панические атаки происходят из-за того, что после первой, для которой были какие-то более-менее реальные основания, люди начинают боятся того, что будут бояться. Таким образом, накручивают себя все сильнее, и снова получают паническую атаку. Как раз для этого и необходимо подключать психологов и психотерапевтов, чтобы прорабатывать эти страхи, находить первопричины панических атак и ситуации, когда они появляются, - советует Аркадий Бондарь, психолог, коуч, генеральный директор Института НЛП в Санкт-Петербурге.
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Медикаментозное лечение
По словам Михаила Кумова, в настоящее время существует широкий спектр препаратов, которые используются как для купирования приступов в качестве скорой помощи, так и для базовой терапии. Используются чаще антидепрессанты, транквилизаторы, легкие нейролептики. Кроме того, значимую роль отводят восстановительной терапии.
Дыхательная гимнастика
На самом деле справиться с панической атакой без лекарств возможно, но это требует достаточного уровня осознанности, понимания того, что такое паническая атака, какие ощущения могут возникать в рамках тревоги, как их интерпретировать.
"Человеку легче справиться с панической атакой, когда у него развиты навыки самопомощи, он умеет расслабляться, успокаиваться, используя разные практики управления дыханием, плюс уверенность перед лицом панических атак", – говорит Руслан Воробьев.
По словам Анастасии Егоровой, эффективно дыхание "по квадрату": медленный вдох на 4 секунды, задержка дыхания 4 секунды, выдох 4 секунды, задержка дыхания и повторить.
Существует также дыхательная гимнастика Вейна.
Она позволяет изменить газовый состав крови и не допустить развитие гиперкапнии, тем самым предотвращая формирование порочного круга. Необходимо сконцентрироваться на выдохе, удлиняя его до соотношения вдоха к выдоху 1:2, – советует Михаил Кумов.
Также хорошие результаты дает дыхание в ладони или бумажный пакет.
Станислав Самбурский советует делать дыхательную гимнастику вместе с тем, кто подвергся панической атаке. Человек будет повторять с вами медленные вдохи-выдохи, смотреть на вас, почувствует поддержку и успокоится быстрее.
Как самостоятельно избавиться от панических атак
Существуют простые правила, которые помогают предотвратить развитие панической атаки или значительно уменьшить ее проявления.
Аркадий Бондарь советует в первую очередь позаботиться о своей физической безопасности: сесть, прислониться к стене, отойти от опасных мест. Второе, что можно сделать – это найти себе опору: почувствовать пол или почву под ногами, опереться рукой на что-то. Затем можно подключить внутренний диалог, повторяя себе – это паническая атака, я боюсь, но это сейчас пройдет. Можно осмотреться вокруг и проговорить себе – мне ничего не угрожает.
Первая помощь
По словам Марчела Додицы, при приближении панической атаки следует:
- —Вернуться в границы своего тела. Крепко обнять самого себя, тщательно ощупать своё лицо, руки, ноги.
- —Съесть или выпить что-то очень кислое или горькое, например, лимон или чёрный кофе.
- —Принять холодный душ.
- —Некоторые психотерапевты советуют носить на запястье резинку и оттягивать её при тревоге, чтобы она резко щелкала по коже и отвлекала.
- —Сосредоточиться на одном предмете перед собой: на ручке, дереве, кондиционере. Не выпускать его из фокуса, рассматривать, изучать.
- —Попробовать перечислить предметы вокруг, чем подробнее, тем лучше. Сосредоточиться на том, где они, какие они.
Эта техника называется "Граудинг", "заземление" и может помочь в ситуации, когда теряешь контроль над происходящим. Важно перестать наблюдать за внутренними ощущениями и переместить внимание вовне: бросить разуму "мячик", - значит отвлечь от фиксации на неприятных переживаниях (переключить мозг на визуальные, тактильные, слуховые, обонятельные, вкусовые ощущения).
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Если паническая атака сопровождается учащенным пульсом и затрудненным дыханием, её легко спутать с сердечным приступом, особенно если пациент не знаком с симптомами панических атак. Замедлить сердечный ритм и, возможно, даже вернуть его в норму, поможет проба Ашнера-Даньини. Она призвана стимулировать блуждающий нерв, что замедляет сердечный ритм, а также снизить, задействовав естественные рефлексы организма, артериальное давление и частоту дыхания. Для этого необходимо сесть, облокотившись на спинку стула, или лечь, закрыть глаза. Нащупать кончиками больших пальцев обеих рук внутренние уголки глаз, а верхней частью подушечек — начало бровей, несильно надавить на глазные яблоки, подержать пальцы 4-10 секунд. Повторить через минуту.
"Паническая атака довольно часто настигает человека в закрытых помещениях и в душном метро. Соответственно, первым шагом для того чтобы избавиться от состояния, нужно физически выйти наружу, на свежий воздух", – советует Станислав Самбурский.
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Все вышеперечисленные способы способствуют снятию панических атак, но лишь на определенное время. Это, как таблетка анальгина при головной боли, скоропомощное средство. Но в данном случае речь идет о снятии симптома. Для того чтобы убрать причину и раз и навсегда избавиться от панических атак, необходимо обратиться к психологу или психотерапевту, - предупреждает Инна Воронова.
Домашние средства
Временно уменьшить страх могут и домашние средства, например, сок пустырника, настойка душицы, отвар мелиссы с мятой, настои валерианы, полыни, крапивы, хмеля. Неплохие результаты дает ароматерапия: эфирные масла сосны, эвкалипта, можжевельника, лаванды.
Профилактика
Лучшей профилактикой ПА является положительные взгляд на то, что происходит вокруг, умение не преувеличивать свои проблемы.
"Примите свой страх и все чувства, которые возникают в вас. Испытывать разные эмоции – это нормально и необходимо. Откажитесь от алкоголя, курения, кофе и других стимуляторов. Старайтесь вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться, употреблять витамин D и ненасыщенные жирные кислоты. Занимайтесь спортом, йогой или расслабляющими практиками. Работайте над укреплением самооценки, веры в то, что вы сильный и независимый человек (здесь вам в помощь работа с убеждениями, повторение аффирмацией, чтение соответствующей и мотивационной литературы)", - говорит Ольга Понамарева.