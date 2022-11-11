https://ria.ru/20221111/strakh-1830863952.html

Паническая атака: в чем проявляется, чем опасна, как лечить

Паническая атака: симптомы, лечение, признаки, причины у женщин и мужчин

Паническая атака: в чем проявляется, чем опасна, как лечить

Паническая атака - неожиданный приступ неконтролируемого страха и паники у человека, часто сопровождающийся такими симптомами, как сильное сердцебиение, одышка, РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:28

2022-11-11T17:28

2022-11-11T17:29

психология

психиатрия

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Паническая атака - неожиданный приступ неконтролируемого страха и паники у человека, часто сопровождающийся такими симптомами, как сильное сердцебиение, одышка, липкий пот. Причины возникновения тревоги, методы лечения, как самостоятельно избавиться от приступа и не допустить его в дальнейшем, советы врачей, - в материале РИА Новости.Паническая атакаПаническая атака (ПА) – приступ плохо контролируемой тревоги, страха, который развивается беспричинно или на фоне стрессовой ситуации."Это реакция организма на стресс, на внутреннюю борьбу человека с агрессивными проявлениями внешнего мира, на вытесненные психологические конфликты, которые не находят выхода, не могут быть осознаны и разрешены вследствие различных причин. Паническую атаку можно сравнить с долго сжимаемой пружиной, которая преодолевает сопротивление и выстреливает. При этом пусковым фактором может быть все, что угодно – от эмоционально значимой ситуации до простого недосыпания", – объясняет Михаил Кумов, врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).По словам Ольги Понамаревой, психолога, интегративного психотерапевта, существует несколько теорий и гипотез возникновения панических атак.ПричиныПаническая атака может длиться несколько минут и более часа, серийно – весь день, – предупреждает клинический психолог, эксперт лаборатории "Гемотест" Валерия Рыжик.Этиология панических атак может быть весьма различной."Существует форма психической патологии, которая так и называется – паническое расстройство. В случае, если человек страдает паническим расстройством, ПА могут происходить и без каких-либо внешних причин. Паническое расстройство проявляется не только в форме ПА, но и в страхе перед их возникновением", - объясняет Вячеслав Сигунов, старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия".Наиболее распространенными причинами возникновения панической атаки, по словам Инны Вороновой, психолога, президента Мурманского отделения Межрегиональной общественной организации развития психологической помощи (МОО РПП), являются:"Панические атаки могут возникать также в том случае, если человек сконцентрирован на гиперконтроле, гиперответственности, нетерпимости к некоторым чувствам (запрет на чувства). Однако в большей степени высокий уровень тревожности и панические атаки начинаются не просто с расшатанной нервной системы, а с неверных установок, невротических убеждений и привычки иррационально мыслить", – считает Анастасия Егорова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт.Факторы рискаК факторам риска можно отнести:"Паническая атака начинает свое формирование задолго до непосредственного приступа. Среди факторов можно выделить: гормональные нарушения, последствия травмирующего психику и/ или тела события, высокий уровень тревожности, склонность к контролю, негативный образ себя, отсутствие физической активности, неумение выражать эмоции, склонность подавлять свои потребности. Осознанно с панической атакой мы можем столкнуться начиная с подросткового возраста, но симптоматику легко наблюдать и у детей дошкольного и младшего школьного возраста. У маленьких детей паническое расстройство может проявиться в приступах тошноты перед школой или детским садом, в дрожании у школьной доски, в побледнении кожи во время грозы и пр. Подростковый возраст – период, когда ребенок может осознанно размышлять о своих эмоциях и говорить об ощущениях в теле более точно. Обычно, первые визиты к психологу или психиатру приходятся именно на этот возраст", – объясняет Надежда Лукина, ведущий КПТ-терапевт онлайн-института психологии Smart.Симптомы и признаки– Паническая атака обычно сопровождается сильным страхом и ужасом, утратой чувства реальности и ощущением "деперсонализации". Эти психологические переживания значительно усиливают физиологические проявления: сердцебиение и боли в области груди, одышка, потоотделение, сухость во рту, послабление стула и даже недержание мочи, – говорит Валерия Рыжик.По словам Инны Вороновой, для того, чтобы приступ тревоги можно было идентифицировать, как паническую атаку, в нем должно сочетаться не менее четырех из нижеперечисленных основных психологических и физиологических симптомов.ПсихическиеК психологическим симптомам относят:ФизическиеК физическим проявлениям ПА относят:Могут присутствовать и дополнительные симптомы:ВидыПанические атаки можно подразделить на три вида:ОсобенностиСуществуют некоторые различия в распространенности, истоках и протекании панических атак у мужчин и у женщин."Женщины часто испытывают их в период длительного декретного отпуска, при недовольстве своей внешностью. Мужчины склонны к паническим атакам при отсутствии реализации в каком-либо значимом для себя деле. Подобное разделение, конечно условно", – отмечает Надежда Лукина.У женщинПо словам Вячеслава Сигунова, обращения женщин с симптомами ПА к специалистам происходят, в среднем, в 2-4 раза чаще, чем обращения мужчин. Это связано с физиологическими особенностями женского организма и спецификой образа жизни:У мужчинОсложненияСтанислав Самбурский, клинический психолог, преподаватель УЦ “Специалист” при МГТУ им. Баумана и акселератора Спринт, предупреждает, что со временем у человека, подверженного паническим атакам, может сформироваться ограничительное поведение. Пациент начинает бояться, что состояние повторится и, что ещё страшнее, что он не сможет с ним справится. В результате пациент старательно избегает тех мест, где у него случались приступы."Если не уделять должного внимания этой проблеме и не обратиться к специалисту, повторяющиеся панические атаки могут привести, помимо жесткого дискомфорта и психических расстройств, к повышенному артериальному давлению, головным болям, проблемам с сердцем и пищеварительным трактом и так далее", – говорит Вячеслав Сигунов.Патогенез ПА– При панической атаке дыхание становится учащенным и поверхностным, развивается гиперкапния (увеличение в крови углекислого газа и уменьшение кислорода), тревога нарастает, появляется чувство нехватки воздуха, усиливается паника, дыхание становится еще более частым и поверхностным, – объясняет Михаил Кумов.По словам Руслана Воробьева, врача-психотерапевта Европейского медицинского центра, тревога – это развившаяся защитная реакция, которая позволяет спастись от угрозы, а вегетативное проявление тревоги – это мобилизация организма на то, чтобы он мог резко отреагировать на внезапно возникшую опасность. При сильной панике эта реакция возникает без реальной причины и отсутствии угрозы. Организм мобилизуется: начинается тахикардия, сердцебиение, голова кружится, ноги ватные, человек не понимает, что происходит, поэтому эти ощущения начинают ошибочно интерпретировать как угрозу для жизни, здоровья. Кто-то больше фиксирует это на ощущение в голове и ему может показаться, что будет инсульт, кто-то – на сердцебиении и думает, что сейчас будет инфаркт, у кого-то меняется визуальное восприятие реальности и тогда возникает страх потери контроля над собой. По сути, изолированная паническая атака достаточно быстрая реакция, потому что в организме на реакцию возбуждения наступает реакция торможения. Через какое-то время парасимпатическая система начинает доминировать над симпатической и наступает успокоение.ДиагностикаСимптомы панической атаки могут быть схожи с другими психическими расстройствами, поэтому врач для постановки точного диагноза должен провести ряд мероприятий, которые включают в себя:Для исключения астмы пациент должен сдать анализы на определение аллергенов и выполнить дыхательные тесты."Значительное влияние оказывает и общее состояние организма: в норме ли уровень и динамика кортизола, пролактина, эстрогена, тиреотропного гормона (ТТГ). Важно обратиться к врачу, чтобы дифференцировать панические атаки от ряда серьезных соматических заболеваний: аритмии, бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца, опухоли надпочечников, тиреотоксикоза и т.д.", – предупреждает Валерия Рыжик.Когда необходима помощь врачаРуслан Воробьев советует при повторяющихся панических атаках обращаться к специалисту, который даст оценку ситуации, подберет адекватное лечение: лекарственную терапию и психотерапию."Самое главное не скрывать свою проблему, обратиться к психологу, найти "спусковой крючок" ПА и изменить. Если же у человека вследствие панической атаки развилась астения, бессонница, депрессия, неврастения, то нужна помощь комплексная: не только психологическая, но и медицинская", - отмечает Светлана Забродина, психолог онлайн-школы счастливых родителей.Панические атаки не представляют реальной угрозы для жизни человека, но значительно снижают ее качество. Иногда с ними трудно справиться самостоятельно и необходима помощь специалиста, который поможет разобраться, в чем причина, что стало триггером и как предупредить их в дальнейшем, – резюмирует Валерия Рыжик.ЛечениеПрибегнув к помощи специалиста, можно сначала снизить частоту и интенсивность приступов, а потом и вовсе от них избавиться. Наиболее эффективна комбинация психотерапии и медикаментозного лечения.ПсихотерапияПрактически во всех современных методах психотерапии существуют методики лечения пациентов с паническими атаками. Они разнообразны и подбираются индивидуально.– Самая важная работа на самом деле происходит не во время панической атаки, а после нее. Часто панические атаки происходят из-за того, что после первой, для которой были какие-то более-менее реальные основания, люди начинают боятся того, что будут бояться. Таким образом, накручивают себя все сильнее, и снова получают паническую атаку. Как раз для этого и необходимо подключать психологов и психотерапевтов, чтобы прорабатывать эти страхи, находить первопричины панических атак и ситуации, когда они появляются, - советует Аркадий Бондарь, психолог, коуч, генеральный директор Института НЛП в Санкт-Петербурге.Медикаментозное лечениеПо словам Михаила Кумова, в настоящее время существует широкий спектр препаратов, которые используются как для купирования приступов в качестве скорой помощи, так и для базовой терапии. Используются чаще антидепрессанты, транквилизаторы, легкие нейролептики. Кроме того, значимую роль отводят восстановительной терапии.Дыхательная гимнастикаНа самом деле справиться с панической атакой без лекарств возможно, но это требует достаточного уровня осознанности, понимания того, что такое паническая атака, какие ощущения могут возникать в рамках тревоги, как их интерпретировать."Человеку легче справиться с панической атакой, когда у него развиты навыки самопомощи, он умеет расслабляться, успокаиваться, используя разные практики управления дыханием, плюс уверенность перед лицом панических атак", – говорит Руслан Воробьев.По словам Анастасии Егоровой, эффективно дыхание "по квадрату": медленный вдох на 4 секунды, задержка дыхания 4 секунды, выдох 4 секунды, задержка дыхания и повторить.Существует также дыхательная гимнастика Вейна.Она позволяет изменить газовый состав крови и не допустить развитие гиперкапнии, тем самым предотвращая формирование порочного круга. Необходимо сконцентрироваться на выдохе, удлиняя его до соотношения вдоха к выдоху 1:2, – советует Михаил Кумов.Также хорошие результаты дает дыхание в ладони или бумажный пакет.Станислав Самбурский советует делать дыхательную гимнастику вместе с тем, кто подвергся панической атаке. Человек будет повторять с вами медленные вдохи-выдохи, смотреть на вас, почувствует поддержку и успокоится быстрее.Как самостоятельно избавиться от панических атакСуществуют простые правила, которые помогают предотвратить развитие панической атаки или значительно уменьшить ее проявления.Аркадий Бондарь советует в первую очередь позаботиться о своей физической безопасности: сесть, прислониться к стене, отойти от опасных мест. Второе, что можно сделать – это найти себе опору: почувствовать пол или почву под ногами, опереться рукой на что-то. Затем можно подключить внутренний диалог, повторяя себе – это паническая атака, я боюсь, но это сейчас пройдет. Можно осмотреться вокруг и проговорить себе – мне ничего не угрожает.Первая помощьПо словам Марчела Додицы, при приближении панической атаки следует:Эта техника называется "Граудинг", "заземление" и может помочь в ситуации, когда теряешь контроль над происходящим. Важно перестать наблюдать за внутренними ощущениями и переместить внимание вовне: бросить разуму "мячик", - значит отвлечь от фиксации на неприятных переживаниях (переключить мозг на визуальные, тактильные, слуховые, обонятельные, вкусовые ощущения).Если паническая атака сопровождается учащенным пульсом и затрудненным дыханием, её легко спутать с сердечным приступом, особенно если пациент не знаком с симптомами панических атак. Замедлить сердечный ритм и, возможно, даже вернуть его в норму, поможет проба Ашнера-Даньини. Она призвана стимулировать блуждающий нерв, что замедляет сердечный ритм, а также снизить, задействовав естественные рефлексы организма, артериальное давление и частоту дыхания. Для этого необходимо сесть, облокотившись на спинку стула, или лечь, закрыть глаза. Нащупать кончиками больших пальцев обеих рук внутренние уголки глаз, а верхней частью подушечек — начало бровей, несильно надавить на глазные яблоки, подержать пальцы 4-10 секунд. Повторить через минуту."Паническая атака довольно часто настигает человека в закрытых помещениях и в душном метро. Соответственно, первым шагом для того чтобы избавиться от состояния, нужно физически выйти наружу, на свежий воздух", – советует Станислав Самбурский.Все вышеперечисленные способы способствуют снятию панических атак, но лишь на определенное время. Это, как таблетка анальгина при головной боли, скоропомощное средство. Но в данном случае речь идет о снятии симптома. Для того чтобы убрать причину и раз и навсегда избавиться от панических атак, необходимо обратиться к психологу или психотерапевту, - предупреждает Инна Воронова.Домашние средстваВременно уменьшить страх могут и домашние средства, например, сок пустырника, настойка душицы, отвар мелиссы с мятой, настои валерианы, полыни, крапивы, хмеля. Неплохие результаты дает ароматерапия: эфирные масла сосны, эвкалипта, можжевельника, лаванды.ПрофилактикаЛучшей профилактикой ПА является положительные взгляд на то, что происходит вокруг, умение не преувеличивать свои проблемы."Примите свой страх и все чувства, которые возникают в вас. Испытывать разные эмоции – это нормально и необходимо. Откажитесь от алкоголя, курения, кофе и других стимуляторов. Старайтесь вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться, употреблять витамин D и ненасыщенные жирные кислоты. Занимайтесь спортом, йогой или расслабляющими практиками. Работайте над укреплением самооценки, веры в то, что вы сильный и независимый человек (здесь вам в помощь работа с убеждениями, повторение аффирмацией, чтение соответствующей и мотивационной литературы)", - говорит Ольга Понамарева.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

психология, психиатрия, здоровье - общество