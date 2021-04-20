https://ria.ru/20210420/smert-1729027449.html

Названа частая причина смерти в молодом возрасте

Названа частая причина смерти в молодом возрасте

Повышенное артериальное давление может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте, заявил радиостанции "Говорит Москва" заведующий отделением... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T06:25

2021-04-20T06:25

2021-04-20T11:32

александр мясников (врач)

здоровье

гипертония

общество

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Повышенное артериальное давление может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте, заявил радиостанции "Говорит Москва" заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.По его словам, гипертония сказывается на жизненно важных органах человека. В первую очередь речь идет о заболеваниях мозга, сердца и почек.Это влечет за собой каскад других проблем — например, снижение умственных способностей.Иванов добавил, что повышенное давление — первая причина для хронической сердечной недостаточности. При гипертонии происходят морфологические изменения в сердце, и дальше насосная функция этого органа начинает страдать.Если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в раннем возрасте, предупредил он.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при повышенном систолическом артериальном давлении недопустимы неправильный рацион и избыточный вес, хотя соблюдать строгую диету необязательно. Медик призвал исключить жирную пищу и свести к минимуму потребление соли и сахара.

https://ria.ru/20201221/produkt-1590261124.html

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2021

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александр мясников (врач), здоровье, гипертония, общество