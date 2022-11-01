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Креатинин в крови: что значит, норма у женщин и мужчин, причины отклонений
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Креатинин в крови: причины и последствия отклонения от нормы
Креатинин в крови: что значит, норма у женщин и мужчин, причины отклонений
Креатинин в крови: причины и последствия отклонения от нормы
Креатинин — кислота, принимающая активное участие в энергетическом обмене, происходящем в организме человека. Что значит повышение или понижение содержания... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:03
2022-11-01T20:03
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Креатинин — кислота, принимающая активное участие в энергетическом обмене, происходящем в организме человека. Что значит повышение или понижение содержания креатинина в крови, нормы для мужчин и женщин до 60 и после 60 лет, причины и последствия высокого и низкого креатинина, — в материале РИА Новости.Креатинин в кровиКреатинин - химическое соединение, которое возникает в организме человека в результате распада молекул белка. В начале цепочки образования креатинина стоит креатин (азотсодержащая карбоновая кислота), это вещество, попадая в мускулатуру, преобразуется в креатинфосфат, а потом распадается на креатинин и фосфат, давая мышцам энергию для сокращения. Креатинин легко выводится из организма с мочой. Такой энергетический оборот происходит постоянно, у здоровых мужчин и женщин количество этого химического соединения в крови не изменяется, а содержание его зависит от состояния почек и мускулатуры, возраста и пола. Именно благодаря креатинину человек способен двигаться и совершать любые мышечные сокращения. Организм сам определяет, какое количество вещества необходимо для его правильного функционирования, например, у занимающихся регулярными физическими нагрузками, имеющих развитую мускулатуру и употребляющих в пищу животный белок уровень этого химического соединения выше, чем у тех, кто далек от спорта и предпочитает еду растительного происхождения. По сходной причине уровень креатинина у мужчин выше, чем у женщин, так как сильная половина человечества имеет более развитую мышечную систему, на сокращение которой требуется больше энергии. Чаще всего показатель снижается с возрастом, а до подросткового периода (до 15 лет) он одинаков для девочек и мальчиков.Показания к анализуОтклонения от нормы говорят о нарушении процесса выведения креатинина из организма. Повышение или понижение уровня в крови в несколько раз говорят в первую очередь о неправильной работе почек, поэтому показаниями к анализу являются:Пациент может чувствовать тяжесть в области поясницы, усталость и повышенную утомляемость, затрудненное поверхностное дыхание, у него появляются:Методика проведения анализаУровень креатинина в крови определяется лабораторными исследованиями крови и мочи. Биохимический анализ крови из вены - количественное обнаружение соединения с помощью метода Яффе, при котором кровь освобождается от белков, потом в нее вводится пикриновая кислота, вступающая в реакцию с креатинином и окрашивающая его в оранжевый цвет. Существует также проба Реберга (клиренс креатинина) - более доскональное исследование, которое дает возможность определить почечную недостаточность и правильность кровотока через почечные клубочки. В этом случае в качестве лабораторного материала используются кровь и моча пациента. Проба Реберга назначается врачами в том случае, когда одного биохимического анализа крови недостаточно.По словам Мелани Маилян, врача-гинеколога, УЗИ-диагноста, исследование крови и мочи показывает уровень вещества, по которому становится ясно, как работают почки. По уровню креатинина видно:Еще анализ может быть назначен при проблемах с мышцами и других болезнях мочевыделительной системы.Анализ кровиОпределяется креатинин в венозной или капиллярной крови, но чаще всего биоматериал для анализа берется из вены.Подготовка к анализуПеред анализом следует за два часа отказаться от крепкого кофе и чая, алкогольные напитки лучше не употреблять за день до исследования, прекратить прием лекарств (по согласованию с врачом), за час до взятия крови следует исключить психоэмоциональные нагрузки.Расшифровка результатовРезультаты анализа пациент может получить на следующий день после сдачи, при исследовании крови за основу берутся нормативные значения в мкм/л. Проба Реберга, которая назначается в спорных случаях, представляет собой скорость очищения биологической жидкости от креатинина, результат указывается в миллилитрах в минуту.Что может повлиять на результатК повышению или понижению содержания креатинина могут привести причины, не связанные с патологией. Например:НормаДопустимые нормы креатинина у мужчин и женщин различны.У мужчинВ зависимости от возраста, норма варьируется и составляет:У женщинНормативные значения у женщин несколько ниже:Повышенный креатининПовышение уровня креатинина свидетельствует о снижении функции почек.ПричиныПо словам Ларисы Агей, нефролога, терапевта, гастроэнтеролога Lahta Clinic, в этом случае необходим подсчет СКФ (скорости клубочковой фильтрации). Возможно острое повреждение почек в результате отравления токсическими веществами, обширных ожогов, массивного разрушения мышечной ткани, шока, острой сердечно-сосудистой недостаточности, резкого обезвоживания, острого гломерулонефрита, обструкции мочевыводящих путей. Данные состояния требуют экстренной госпитализации в специализированное отделение. Хроническое поражение почек может развиваться медленно, без выраженных симптомов, на фоне длительно протекающих хронических заболеваний почек, гипертонической болезни, сердечной недостаточности, сахарного диабета, длительного приема анальгетиков, лекарственных препаратов, биологически активных веществ.ПоследствияТак как креатинин - продукт распада, который должен выводиться из организма, нарушение процесса может повлечь за собой токсическое воздействие на органы и системы. Состояние человека ухудшается, он начинает чувствовать упадок сил, тошноту, головную боль и прочее. Высокий креатинин всегда является показателем болезни и опасных для здоровья патологий, поэтому важно незамедлительно приступать к лечению первопричины.Пониженный креатининНизкий уровень вещества также говорит об ухудшении почечной функции и возможном заболевании печени.ПричиныКроме того, снижение содержания креатинина могут вызвать:ПоследствияЧеловек начинает испытывать мышечную слабость и невозможность выполнить самые простые физические упражнения, если снижение уровня вызвано несбалансированным питанием (диета, вегетарианство), появляются частые головокружения, снижение мышечной массы, при поражении печени появляются тошнота, озноб, неприятные ощущения в верхней части живота. В любом случае нужна незамедлительная консультация врача.Как привести уровень в нормуЕсли колебания не вызваны патологиями органов, для того, чтобы креатинин был в норме, нужно:Если причина повышения вызвана неправильным питанием, следует:Лариса Агей советует здоровым гражданам регулярно проводить исследования на уровень креатинина в рамках диспансеризации, у пациентов, имеющих хронические заболевания, регулярно исследовать креатинин по рекомендации лечащего врача. Лицам, случайно выявившим повышение креатинина, необходимо незамедлительно обратиться к терапевту, нефрологу.
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20:03 01.11.2022
 

Креатинин в крови: причины и последствия отклонения от нормы

© Фото : Freepik / stefamerpikКреатинин в крови
Креатинин в крови - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Freepik / stefamerpik
Креатинин в крови
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Оглавление
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Креатинин — кислота, принимающая активное участие в энергетическом обмене, происходящем в организме человека. Что значит повышение или понижение содержания креатинина в крови, нормы для мужчин и женщин до 60 и после 60 лет, причины и последствия высокого и низкого креатинина, — в материале РИА Новости.

Креатинин в крови

Креатинин - химическое соединение, которое возникает в организме человека в результате распада молекул белка. В начале цепочки образования креатинина стоит креатин (азотсодержащая карбоновая кислота), это вещество, попадая в мускулатуру, преобразуется в креатинфосфат, а потом распадается на креатинин и фосфат, давая мышцам энергию для сокращения. Креатинин легко выводится из организма с мочой. Такой энергетический оборот происходит постоянно, у здоровых мужчин и женщин количество этого химического соединения в крови не изменяется, а содержание его зависит от состояния почек и мускулатуры, возраста и пола. Именно благодаря креатинину человек способен двигаться и совершать любые мышечные сокращения. Организм сам определяет, какое количество вещества необходимо для его правильного функционирования, например, у занимающихся регулярными физическими нагрузками, имеющих развитую мускулатуру и употребляющих в пищу животный белок уровень этого химического соединения выше, чем у тех, кто далек от спорта и предпочитает еду растительного происхождения. По сходной причине уровень креатинина у мужчин выше, чем у женщин, так как сильная половина человечества имеет более развитую мышечную систему, на сокращение которой требуется больше энергии. Чаще всего показатель снижается с возрастом, а до подросткового периода (до 15 лет) он одинаков для девочек и мальчиков.
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Показания к анализу

Отклонения от нормы говорят о нарушении процесса выведения креатинина из организма. Повышение или понижение уровня в крови в несколько раз говорят в первую очередь о неправильной работе почек, поэтому показаниями к анализу являются:
  • подозрение на почечную недостаточность;
  • заболевания почек;
  • травмы, ожоги;
  • атрофия мышц;
  • заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
  • острые воспалительные процессы;
  • сепсис;
  • послеоперационный период.
Пациент может чувствовать тяжесть в области поясницы, усталость и повышенную утомляемость, затрудненное поверхностное дыхание, у него появляются:
  • отеки конечностей;
  • мешки под глазами;
  • ухудшение аппетита;
  • изменение цвета и количества мочи;
  • болезненное мочеиспускание.
© Фото : Freepik / ijeabВрач консультирует пациента
Врач консультирует пациента - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Freepik / ijeab
Врач консультирует пациента

Методика проведения анализа

Уровень креатинина в крови определяется лабораторными исследованиями крови и мочи. Биохимический анализ крови из вены - количественное обнаружение соединения с помощью метода Яффе, при котором кровь освобождается от белков, потом в нее вводится пикриновая кислота, вступающая в реакцию с креатинином и окрашивающая его в оранжевый цвет. Существует также проба Реберга (клиренс креатинина) - более доскональное исследование, которое дает возможность определить почечную недостаточность и правильность кровотока через почечные клубочки. В этом случае в качестве лабораторного материала используются кровь и моча пациента. Проба Реберга назначается врачами в том случае, когда одного биохимического анализа крови недостаточно.
По словам Мелани Маилян, врача-гинеколога, УЗИ-диагноста, исследование крови и мочи показывает уровень вещества, по которому становится ясно, как работают почки. По уровню креатинина видно:
  • как органы выполняют свои функции;
  • нет ли последствий от приема лечебных препаратов при осложнениях и заболеваниях;
  • в каком состоянии сейчас трансплантированные почки.
Еще анализ может быть назначен при проблемах с мышцами и других болезнях мочевыделительной системы.
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Анализ крови

Определяется креатинин в венозной или капиллярной крови, но чаще всего биоматериал для анализа берется из вены.

Подготовка к анализу

Перед анализом следует за два часа отказаться от крепкого кофе и чая, алкогольные напитки лучше не употреблять за день до исследования, прекратить прием лекарств (по согласованию с врачом), за час до взятия крови следует исключить психоэмоциональные нагрузки.
"Одно из требований – сдавать на голодный желудок. Желательно не принимать пищу за 8-10 часов, а накануне не есть слишком жирное и тяжелое. Нельзя сдавать креатинин после физических нагрузок (за 2-3 дня их лучше исключить), так как распад вещества происходит под их воздействием. По анализу мочи тоже можно определить креатинин. Для исследования подходит суточный сбор", – объясняет Меланя Маилян.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пробирки с образцами крови

Расшифровка результатов

Результаты анализа пациент может получить на следующий день после сдачи, при исследовании крови за основу берутся нормативные значения в мкм/л. Проба Реберга, которая назначается в спорных случаях, представляет собой скорость очищения биологической жидкости от креатинина, результат указывается в миллилитрах в минуту.

Что может повлиять на результат

К повышению или понижению содержания креатинина могут привести причины, не связанные с патологией. Например:
  • избыточная мышечная масса (спортсмены, занимающиеся силовыми видами спорта);
  • чрезмерные физические нагрузки;
  • большое количество мясных продуктов в рационе;
  • прием некоторых лекарственных препаратов;
  • неправильное хранение и транспортировка биологического материала;
  • голодание;
  • период беременности;
  • вегетарианство;
  • наличие ампутированных конечностей.
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Норма

Допустимые нормы креатинина у мужчин и женщин различны.
"У мужчин уровень креатинина всегда выше – они наделены большей мышечной массой, так что им требуется больше энергии для приведения в силу мускулатуры. Еще одна причина, почему норма зависит от пола – разный гормональный фон и обменные процессы. У женщин метаболизм замедлен. А у подростков с небольшой мышечной массой допустимый уровень находится в пределах от 44 до 88 мкмоль/л.", - отмечает Меланя Маилян.

У мужчин

В зависимости от возраста, норма варьируется и составляет:
  • до 60 лет – 80-115 мкмоль/л;
  • после 60 лет – 71-115 мкмоль/л.

У женщин

Нормативные значения у женщин несколько ниже:
  • до 60 лет – от 53 до 97 мкмоль/л;
  • старше 60 – от 53 до 106 мкмоль/л.
© Depositphotos.com / angellodecoПробирки с кровью в лабораторной центрифуге
Пробирки с кровью в лабораторной центрифуге - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Depositphotos.com / angellodeco
Пробирки с кровью в лабораторной центрифуге

Повышенный креатинин

Повышение уровня креатинина свидетельствует о снижении функции почек.

Причины

По словам Ларисы Агей, нефролога, терапевта, гастроэнтеролога Lahta Clinic, в этом случае необходим подсчет СКФ (скорости клубочковой фильтрации). Возможно острое повреждение почек в результате отравления токсическими веществами, обширных ожогов, массивного разрушения мышечной ткани, шока, острой сердечно-сосудистой недостаточности, резкого обезвоживания, острого гломерулонефрита, обструкции мочевыводящих путей. Данные состояния требуют экстренной госпитализации в специализированное отделение. Хроническое поражение почек может развиваться медленно, без выраженных симптомов, на фоне длительно протекающих хронических заболеваний почек, гипертонической болезни, сердечной недостаточности, сахарного диабета, длительного приема анальгетиков, лекарственных препаратов, биологически активных веществ.

Последствия

Так как креатинин - продукт распада, который должен выводиться из организма, нарушение процесса может повлечь за собой токсическое воздействие на органы и системы. Состояние человека ухудшается, он начинает чувствовать упадок сил, тошноту, головную боль и прочее. Высокий креатинин всегда является показателем болезни и опасных для здоровья патологий, поэтому важно незамедлительно приступать к лечению первопричины.
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Пониженный креатинин

Низкий уровень вещества также говорит об ухудшении почечной функции и возможном заболевании печени.

Причины

Кроме того, снижение содержания креатинина могут вызвать:
  • дегенеративные изменения в мышечных тканях;
  • заболевания эндокринной системы;
  • длительные инфекционные процессы;
  • злокачественные опухоли;
  • цирроз;
  • истощение и обезвоживание организма;
  • сердечная недостаточность.

Последствия

Человек начинает испытывать мышечную слабость и невозможность выполнить самые простые физические упражнения, если снижение уровня вызвано несбалансированным питанием (диета, вегетарианство), появляются частые головокружения, снижение мышечной массы, при поражении печени появляются тошнота, озноб, неприятные ощущения в верхней части живота. В любом случае нужна незамедлительная консультация врача.
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"При снижении вещества в крови отмечаются изменения в управляемом теплообмене. К тому же в дефицит приходят вещества, влияющие на синтез креатинина – аргинин, глицин и метионин. Почечная недостаточность определяется как по уровню креатинина, так и по появлению ряда симптомов. О болезни свидетельствуют плохой аппетит, высокое давление, усталость, одышка, сухость кожи, чувство обезвоживания. Состояние пациента, кроме того, может усугубиться отеками, проблемами с мочеиспусканием, тошнотой, рвотой", – добавляет Меланя Маилян.

Как привести уровень в норму

Если колебания не вызваны патологиями органов, для того, чтобы креатинин был в норме, нужно:
  • сбалансированно питаться;
  • заниматься посильной физической нагрузкой;
  • соблюдать питьевой режим;
  • соблюдать режим труда и отдыха;
  • периодически принимать поливитаминные препараты.
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Если причина повышения вызвана неправильным питанием, следует:
  • ограничить прием жирных сортов рыбы и мяса;
  • копченого и острого;
  • молочных продуктов;
  • крепкого чая и кофе;
  • соли и сахара;
  • увеличить употребление продуктов растительного происхождения, богатых антиоксидантами (капусты, фасоли, баклажанов, орехов и т.д.).
Лариса Агей советует здоровым гражданам регулярно проводить исследования на уровень креатинина в рамках диспансеризации, у пациентов, имеющих хронические заболевания, регулярно исследовать креатинин по рекомендации лечащего врача. Лицам, случайно выявившим повышение креатинина, необходимо незамедлительно обратиться к терапевту, нефрологу.
 
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