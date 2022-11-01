https://ria.ru/20221101/kreatinin-1828505105.html

Креатинин в крови: причины и последствия отклонения от нормы

Креатинин в крови: что значит, норма у женщин и мужчин, причины отклонений

Креатинин в крови: причины и последствия отклонения от нормы

Креатинин — кислота, принимающая активное участие в энергетическом обмене, происходящем в организме человека. Что значит повышение или понижение содержания... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:03

2022-11-01T20:03

2022-11-01T20:03

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Креатинин — кислота, принимающая активное участие в энергетическом обмене, происходящем в организме человека. Что значит повышение или понижение содержания креатинина в крови, нормы для мужчин и женщин до 60 и после 60 лет, причины и последствия высокого и низкого креатинина, — в материале РИА Новости.Креатинин в кровиКреатинин - химическое соединение, которое возникает в организме человека в результате распада молекул белка. В начале цепочки образования креатинина стоит креатин (азотсодержащая карбоновая кислота), это вещество, попадая в мускулатуру, преобразуется в креатинфосфат, а потом распадается на креатинин и фосфат, давая мышцам энергию для сокращения. Креатинин легко выводится из организма с мочой. Такой энергетический оборот происходит постоянно, у здоровых мужчин и женщин количество этого химического соединения в крови не изменяется, а содержание его зависит от состояния почек и мускулатуры, возраста и пола. Именно благодаря креатинину человек способен двигаться и совершать любые мышечные сокращения. Организм сам определяет, какое количество вещества необходимо для его правильного функционирования, например, у занимающихся регулярными физическими нагрузками, имеющих развитую мускулатуру и употребляющих в пищу животный белок уровень этого химического соединения выше, чем у тех, кто далек от спорта и предпочитает еду растительного происхождения. По сходной причине уровень креатинина у мужчин выше, чем у женщин, так как сильная половина человечества имеет более развитую мышечную систему, на сокращение которой требуется больше энергии. Чаще всего показатель снижается с возрастом, а до подросткового периода (до 15 лет) он одинаков для девочек и мальчиков.Показания к анализуОтклонения от нормы говорят о нарушении процесса выведения креатинина из организма. Повышение или понижение уровня в крови в несколько раз говорят в первую очередь о неправильной работе почек, поэтому показаниями к анализу являются:Пациент может чувствовать тяжесть в области поясницы, усталость и повышенную утомляемость, затрудненное поверхностное дыхание, у него появляются:Методика проведения анализаУровень креатинина в крови определяется лабораторными исследованиями крови и мочи. Биохимический анализ крови из вены - количественное обнаружение соединения с помощью метода Яффе, при котором кровь освобождается от белков, потом в нее вводится пикриновая кислота, вступающая в реакцию с креатинином и окрашивающая его в оранжевый цвет. Существует также проба Реберга (клиренс креатинина) - более доскональное исследование, которое дает возможность определить почечную недостаточность и правильность кровотока через почечные клубочки. В этом случае в качестве лабораторного материала используются кровь и моча пациента. Проба Реберга назначается врачами в том случае, когда одного биохимического анализа крови недостаточно.По словам Мелани Маилян, врача-гинеколога, УЗИ-диагноста, исследование крови и мочи показывает уровень вещества, по которому становится ясно, как работают почки. По уровню креатинина видно:Еще анализ может быть назначен при проблемах с мышцами и других болезнях мочевыделительной системы.Анализ кровиОпределяется креатинин в венозной или капиллярной крови, но чаще всего биоматериал для анализа берется из вены.Подготовка к анализуПеред анализом следует за два часа отказаться от крепкого кофе и чая, алкогольные напитки лучше не употреблять за день до исследования, прекратить прием лекарств (по согласованию с врачом), за час до взятия крови следует исключить психоэмоциональные нагрузки.Расшифровка результатовРезультаты анализа пациент может получить на следующий день после сдачи, при исследовании крови за основу берутся нормативные значения в мкм/л. Проба Реберга, которая назначается в спорных случаях, представляет собой скорость очищения биологической жидкости от креатинина, результат указывается в миллилитрах в минуту.Что может повлиять на результатК повышению или понижению содержания креатинина могут привести причины, не связанные с патологией. Например:НормаДопустимые нормы креатинина у мужчин и женщин различны.У мужчинВ зависимости от возраста, норма варьируется и составляет:У женщинНормативные значения у женщин несколько ниже:Повышенный креатининПовышение уровня креатинина свидетельствует о снижении функции почек.ПричиныПо словам Ларисы Агей, нефролога, терапевта, гастроэнтеролога Lahta Clinic, в этом случае необходим подсчет СКФ (скорости клубочковой фильтрации). Возможно острое повреждение почек в результате отравления токсическими веществами, обширных ожогов, массивного разрушения мышечной ткани, шока, острой сердечно-сосудистой недостаточности, резкого обезвоживания, острого гломерулонефрита, обструкции мочевыводящих путей. Данные состояния требуют экстренной госпитализации в специализированное отделение. Хроническое поражение почек может развиваться медленно, без выраженных симптомов, на фоне длительно протекающих хронических заболеваний почек, гипертонической болезни, сердечной недостаточности, сахарного диабета, длительного приема анальгетиков, лекарственных препаратов, биологически активных веществ.ПоследствияТак как креатинин - продукт распада, который должен выводиться из организма, нарушение процесса может повлечь за собой токсическое воздействие на органы и системы. Состояние человека ухудшается, он начинает чувствовать упадок сил, тошноту, головную боль и прочее. Высокий креатинин всегда является показателем болезни и опасных для здоровья патологий, поэтому важно незамедлительно приступать к лечению первопричины.Пониженный креатининНизкий уровень вещества также говорит об ухудшении почечной функции и возможном заболевании печени.ПричиныКроме того, снижение содержания креатинина могут вызвать:ПоследствияЧеловек начинает испытывать мышечную слабость и невозможность выполнить самые простые физические упражнения, если снижение уровня вызвано несбалансированным питанием (диета, вегетарианство), появляются частые головокружения, снижение мышечной массы, при поражении печени появляются тошнота, озноб, неприятные ощущения в верхней части живота. В любом случае нужна незамедлительная консультация врача.Как привести уровень в нормуЕсли колебания не вызваны патологиями органов, для того, чтобы креатинин был в норме, нужно:Если причина повышения вызвана неправильным питанием, следует:Лариса Агей советует здоровым гражданам регулярно проводить исследования на уровень креатинина в рамках диспансеризации, у пациентов, имеющих хронические заболевания, регулярно исследовать креатинин по рекомендации лечащего врача. Лицам, случайно выявившим повышение креатинина, необходимо незамедлительно обратиться к терапевту, нефрологу.

https://ria.ru/20130514/937155156.html

https://ria.ru/20091001/186995175.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221001/vegetarianstvo-1820824721.html

https://ria.ru/20210825/gemoglobin-1747256451.html

https://ria.ru/20221028/belok-1827629839.html

https://rsport.ria.ru/20200411/1569876535.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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