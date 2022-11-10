15:02 10.11.2022 (обновлено: 15:03 10.11.2022)
Пептиды: какую роль играют в организме и могут ли продлить молодость
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пептиды — короткие белки, состоящие из аминокислот, которые важны не только для кожи лица и тела, но и для мозговой активности. Какие типы этих веществ бывают и где они применяются, для чего нужны пептидные комплексы, в чем их значение для организма — в материале РИА Новости.
Пептиды
Пептиды — это органические вещества, которые нормализуют жизнедеятельность клеток в организме. Они регулируют, определяют и поддерживают рост и развитие новых клеток. ⠀
“Что касается косметологических эффектов, пептиды проникают в глубокие слои кожи, доходя до уровня клеток, поэтому восстановление кожи начинается из самой глубины и в результате наружные покровы тела надолго сохраняет молодость”, — рассказала Ирина Юзуп, к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf.
По словам эксперта, пептиды представляют собой молекулы аминокислот, соединенные между собой в цепочку. На рынке представлено множество препаратов на основе пептидов, которые способствуют не только формированию новых клеток, но и наполнению кожи коллагеном, и как следствие — омоложению.
Девушка пользуется сывороткой для лица
Зачем нужны
Пептиды — это своего рода “передатчики” информации от клетки к клетке. Именно поэтому они являются важным веществом для работы организма. Например, в пептидах нуждается наша кожа.
“Благодаря тому, что состояние кожи поддерживается пептидами, она защищена от вредного воздействия окружающей среды. Кроме этого, пептиды уменьшают появление морщин, способствуют увлажнению и борются с начальными факторами старения, помогают сформировать контур лица, повышают тонус, помогают коже вырабатывать коллаген”, — поясняет Ирина Юзуп.
Эксперт отмечает, что при любых условиях пептиды способны поддерживать жизнь как новых активных клеток, так и зрелых, регулируя их метаболизм. Они играют важную роль при восстановлении нормальной жизнедеятельности клеток и обладают антиоксидантным эффектом для организма в целом.
“Эти вещества являются носителями информации для выработки генов, которые также имеют отношение к омолаживанию, запускают процессы восстановления”, — добавила нутрициолог.
Как утверждает врач, молекулы пептидов по своей природе очень маленькие и они способны проникать в самые глубокие поры и слои кожи и стимулировать производство активных веществ. Также восстанавливают циркуляцию коллагена в верхнем слое кожи, нормализуют состояние кровеносных сосудов. Благодаря этому улучшается цвет лица и уменьшается количество повреждений на коже.
Кроме положительного воздействия пептидов на кожу, они также хорошо влияют на состояние волос, способствуют возникновению новых волосяных фолликулов, укрепляют волосы и ускоряют их рост.
Из чего получают
Лекарственный препарат в капсулах
Основная часть пептидов синтезируются организмом человека, однако в наше время врачи научились добывать это вещество из животного белка, грибов, растений и бактерий. Получение материала происходит в лаборатории по специальной технологии. Например, пептиды Хавинсона получают путем экстрагирования (извлечение вещества при помощи растворителей).
Виды и классификация
Светлана Студеникина, врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional перечислила основные виды пептидов:
- —собственные (природные);
- —гормоны;
- —биорегуляторы — контролируют биохимические процессы в организме, аппетит, иммунитет;
- —нейропептиды — отвечают за сон, аппетит, удовольствие, боль;
- —синтетические – “выведенные” в лаборатории;
- —высокомолекулярные – выделяются организмом;
- —низкомолекулярные — применяются в косметике и косметологии. Именно они способны проходить через дерму и поддерживать выработку собственного коллагена.
Пептидные комплексы
Под пептидными комплексами понимается сочетание определенных аминокислот:
“В состав пептидных комплексов входит от 2 до 8 низкомолекулярных аминокислот, связанных пептидной связью. Они способны запускать ряд биохимических реакций для коррекции возрастных изменений в тканях”, — добавила Светлана Студеникина.
Существуют разные виды пептидных комплексов в зависимости от цели их применения — восстановление нервной системы, функций сердца и сосудов, печени и других органов. Для каждого из комплексов имеются определенные показания. Перед приемом различных препаратов на основе пептидов необходимо проконсультироваться с врачом.
Процесс усвоения пептидов
Процесс усвоения пептидов начинается с того момента, как еда попала в желудок:
“Белки поступают в наш организм вместе с пищей. В процессе переваривания распадаются на пептиды, всасываются в тонком кишечнике, усваиваются и через кровь доставляются к клеткам”, — рассказала Светлана Студеникина.
По словам эксперта, пептиды имеют маленький размер, что позволяет им встраиваться в ДНК клеток. Благодаря этому процессу ученые смогли приблизиться к пониманию продления молодости.
Принцип работы пептидов
Суть работы пептидов заключается в том, что эти вещества способны проникать в ДНК клеток и присоединятся к их теломеру, который за счет этого удлиняется. Благодаря такому увеличению клетка приобретает дополнительный “запас” для новых циклов деления, что продлевает ее молодость. Без этого клетка способна делиться только 50 раз в течение своего существования.
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Пептиды Хавинсона
Ирина Юзуп перечисляет некоторые пептидные биорегуляторы В.Х.Хавинсона :
- —тимоген (зона ответственности - клеточный, гуморальный иммунитет и неспецифическая резистентность организма);
- —тималин (стимулирует реакции клеточного иммунитета);
- —кортексин (тканеспецифическое действие на кору головного мозга)
- —венфорт (пептиды сосудов);
- —владоникс (пептиды тимуса);
- —церлутен (пептиды мозга);
- —церлутенсупрефорт (пептиды поджелудочной железы);
- —везуген (пептиды сосудов);
- —кристаген (нормализация иммунной системы);
- —пинеалон (нормализация функциональной активности клеток головного мозга);
- —панкраген (пептиды поджелудочной железы);
- —эндолутен (пептиды эпифиза);
- —эпитид (пептиды эпифиза).
Применение в косметике
Как утверждает Маргарита Рубцова, бьюти-эксперт интернет-магазина Shopping Live, пептиды имеют ярко выраженный антиоксидантный и антивозрастной эффект. В косметологии выделяют 4 типа вещества:
- —сигнальные — стимулируют выработку собственного коллагена и эластина. Возвращают коже упругость, в результате она становится более подтянутой и плотной;
- —релаксирующие пептиды по эффекту заменяют ботокс. Блокируют нервные импульсы, в результате морщины разглаживаются;
- —транспортные пептиды доставляют элементы до клетки;
- —ингибиторы энзимов подавляют действия энзимов, которые разрушают коллаген. К ним можно отнести пептиды риса, сои и шелка.
“Пептиды рекомендовано включать в ежедневный уход примерно с 25 лет”, — добавила бьюти-эксперт. По ее словам, минимальный набор в ежедневной рутине — сыворотка и крем. Важно использовать их регулярно, поскольку пептиды обладают накопительным действием. В случае регулярного использования можно рассчитывать на заметный эффект.
Применение в медицине
Так как пептиды способствуют улучшению и восстановлению различных функций организма, они активно используются в медицине:
“Пептиды широко применяются в лечении различных органов и систем. Цитамины — пептиды, идентичные тем, что вырабатывает наш организм, имеют 16 наименований, каждый вид отвечает за определенную функцию в организме”, — рассказывает Светлана Студеникина.
Так, по словам эксперта, пептиды используются для нормализации мозгового кровообращения, укрепления сосудов, восстановления функции зрения, при нарушениях работы ЖКТ, лечении почек, для улучшения иммунитета, нормализации гормонального фона, укрепления хрящевой ткани.
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Польза и вред
Пептиды не вызывают побочных эффектов и не опасны для здоровья человека, однако любой препарат может вызвать индивидуальную реакцию:
“Всегда существует риск непереносимости каких-либо компонентов и возникновения аллергических реакций. Поэтому перед применением пептидов необходимо проконсультироваться со специалистом”, — добавила Светлана Студеникина.
На практике применение настоящих пептидов отражается лучшим образом на состоянии здоровья пациентов, однако такие комплексы считаются “дорогим удовольствием” и могут быть не по карману.