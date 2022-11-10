https://ria.ru/20221110/peptidy-1830515754.html

Пептиды: какую роль играют в организме и могут ли продлить молодость

Пептиды: что это значит, для чего нужны, какие типы бывают, влияние на здоровье

Пептиды: какую роль играют в организме и могут ли продлить молодость

Пептиды — короткие белки, состоящие из аминокислот, которые важны не только для кожи лица и тела, но и для мозговой активности. Какие типы этих веществ бывают и РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:02

2022-11-10T15:02

2022-11-10T15:03

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пептиды — короткие белки, состоящие из аминокислот, которые важны не только для кожи лица и тела, но и для мозговой активности. Какие типы этих веществ бывают и где они применяются, для чего нужны пептидные комплексы, в чем их значение для организма — в материале РИА Новости.ПептидыПептиды — это органические вещества, которые нормализуют жизнедеятельность клеток в организме. Они регулируют, определяют и поддерживают рост и развитие новых клеток. ⠀По словам эксперта, пептиды представляют собой молекулы аминокислот, соединенные между собой в цепочку. На рынке представлено множество препаратов на основе пептидов, которые способствуют не только формированию новых клеток, но и наполнению кожи коллагеном, и как следствие — омоложению.Зачем нужныПептиды — это своего рода “передатчики” информации от клетки к клетке. Именно поэтому они являются важным веществом для работы организма. Например, в пептидах нуждается наша кожа.Эксперт отмечает, что при любых условиях пептиды способны поддерживать жизнь как новых активных клеток, так и зрелых, регулируя их метаболизм. Они играют важную роль при восстановлении нормальной жизнедеятельности клеток и обладают антиоксидантным эффектом для организма в целом.Как утверждает врач, молекулы пептидов по своей природе очень маленькие и они способны проникать в самые глубокие поры и слои кожи и стимулировать производство активных веществ. Также восстанавливают циркуляцию коллагена в верхнем слое кожи, нормализуют состояние кровеносных сосудов. Благодаря этому улучшается цвет лица и уменьшается количество повреждений на коже.Кроме положительного воздействия пептидов на кожу, они также хорошо влияют на состояние волос, способствуют возникновению новых волосяных фолликулов, укрепляют волосы и ускоряют их рост.Из чего получаютОсновная часть пептидов синтезируются организмом человека, однако в наше время врачи научились добывать это вещество из животного белка, грибов, растений и бактерий. Получение материала происходит в лаборатории по специальной технологии. Например, пептиды Хавинсона получают путем экстрагирования (извлечение вещества при помощи растворителей).Виды и классификацияСветлана Студеникина, врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional перечислила основные виды пептидов:Пептидные комплексыПод пептидными комплексами понимается сочетание определенных аминокислот:Существуют разные виды пептидных комплексов в зависимости от цели их применения — восстановление нервной системы, функций сердца и сосудов, печени и других органов. Для каждого из комплексов имеются определенные показания. Перед приемом различных препаратов на основе пептидов необходимо проконсультироваться с врачом.Процесс усвоения пептидовПроцесс усвоения пептидов начинается с того момента, как еда попала в желудок:По словам эксперта, пептиды имеют маленький размер, что позволяет им встраиваться в ДНК клеток. Благодаря этому процессу ученые смогли приблизиться к пониманию продления молодости.Принцип работы пептидовСуть работы пептидов заключается в том, что эти вещества способны проникать в ДНК клеток и присоединятся к их теломеру, который за счет этого удлиняется. Благодаря такому увеличению клетка приобретает дополнительный “запас” для новых циклов деления, что продлевает ее молодость. Без этого клетка способна делиться только 50 раз в течение своего существования.Пептиды ХавинсонаИрина Юзуп перечисляет некоторые пептидные биорегуляторы В.Х.Хавинсона :Применение в косметикеКак утверждает Маргарита Рубцова, бьюти-эксперт интернет-магазина Shopping Live, пептиды имеют ярко выраженный антиоксидантный и антивозрастной эффект. В косметологии выделяют 4 типа вещества:“Пептиды рекомендовано включать в ежедневный уход примерно с 25 лет”, — добавила бьюти-эксперт. По ее словам, минимальный набор в ежедневной рутине — сыворотка и крем. Важно использовать их регулярно, поскольку пептиды обладают накопительным действием. В случае регулярного использования можно рассчитывать на заметный эффект.Применение в медицинеТак как пептиды способствуют улучшению и восстановлению различных функций организма, они активно используются в медицине:“Пептиды широко применяются в лечении различных органов и систем. Цитамины — пептиды, идентичные тем, что вырабатывает наш организм, имеют 16 наименований, каждый вид отвечает за определенную функцию в организме”, — рассказывает Светлана Студеникина.Так, по словам эксперта, пептиды используются для нормализации мозгового кровообращения, укрепления сосудов, восстановления функции зрения, при нарушениях работы ЖКТ, лечении почек, для улучшения иммунитета, нормализации гормонального фона, укрепления хрящевой ткани.Польза и вредПептиды не вызывают побочных эффектов и не опасны для здоровья человека, однако любой препарат может вызвать индивидуальную реакцию:“Всегда существует риск непереносимости каких-либо компонентов и возникновения аллергических реакций. Поэтому перед применением пептидов необходимо проконсультироваться со специалистом”, — добавила Светлана Студеникина.На практике применение настоящих пептидов отражается лучшим образом на состоянии здоровья пациентов, однако такие комплексы считаются “дорогим удовольствием” и могут быть не по карману.

https://ria.ru/20220618/kozha-1796395345.html

https://rsport.ria.ru/20221003/morschiny-1821252695.html

https://ria.ru/20220329/tsink-1780682397.html

https://ria.ru/20221006/sukhost-1821917421.html

https://ria.ru/20220126/volosy-1769665526.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье, красота