https://ria.ru/20230310/kollagen-1857110171.html

Коллаген: значение для кожи, как восполнить недостаток

Коллаген: что такое, польза и вред для кожи лица и организма, в каких продуктах содержится

Коллаген: значение для кожи, как восполнить недостаток

Большую роль в красоте кожи, волос и для общего здоровья мужчин и женщин играет коллаген. Он синтезируется в организме, но при воздействии определенных факторов РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:34

2023-03-10T18:34

2023-03-10T18:34

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Большую роль в красоте кожи, волос и для общего здоровья мужчин и женщин играет коллаген. Он синтезируется в организме, но при воздействии определенных факторов этот процесс нарушается и его количество падает. Как принимать коллаген и в какой форме, какие витамины нужны для его хорошей выработки в организме и советы экспертов – в материале РИА Новости.КоллагенКоллаген – это белок соединительной ткани, который вырабатывается специальными клетками – фибробластами. Во всем организме человека это самый распространенный протеин, на его долю приходится 1/4 всех белков. Он является стройматериалом костей, зубов, соединительных тканей и, конечно же, кожи.Польза и чем хорош для женщин и мужчинКоллагеновый белок не просто так в народе называется "источником молодости", он обладает рядом полезных свойств для мужского и женского организма:"Именно коллаген отвечает за плотность, гладкость, прочность и упругость кожи. Поэтому поддержание необходимого уровня коллагена крайне важно для здоровья кожи и помогает препятствовать морщинам, изменению цвета, дряблости, потере эластичности. В косметических средствах для поддержания кожи используется особый гидролизованный коллаген – он расщеплен до коротких фрагментов (пептидных цепочек или индивидуальных аминокислот), которые легко усваиваются и служат строительным материалом для синтеза белков – коллагена и эластина. Также гидролизованный коллаген – хороший увлажнитель и влагоудерживающий агент для кожи", – уточнила Вера Бирюкова, менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработки Unilever.ВредОщутимого вреда коллаген сам по себе для организма не несет, но бесконтрольный прием препаратов с ним может привести к побочным эффектам: аллергии, сбоям в работе ЖКТ и изжоге. Поэтому в любом случае предварительно следует проконсультироваться со специалистом."Организму вредит не наличие или избыток коллагена, а его недостаток. Кожа устроена таким образом, что усваивает только необходимый объем. Вместе с тем, любая кожа нуждается в увлажнении, которое обеспечивает гидролизованный коллаген, пептиды, протеины или свободные аминокислоты, содержащиеся в косметике", – дополнила Вера Бирюкова.Виды и типыКак отмечает эксперт, всего известно 28 типов коллагена. Молекулы каждого из них состоят из трех полипептидных цепей, каждая из которых насчитывает около 1000 аминокислотных остатков. Типы коллагена отличаются последовательностью аминокислот в полипептидных цепях, а также формой пространственной организации молекул. Они могут образовывать фибриллы, которые в конечном счете формируют коллагеновые волокна, или сети.Среди самых распространенных выделяют три типа коллагена. Первый встречается чаще всего и участвует в образовании сухожилий, связок, органов, тканей, кожи и костей. Он важен для регенерации тканей и поддержания прочности. Второй тип более важен для суставов и хрящей. Третий тип отвечает за упругость и эластичность кожи, кровеносных сосудов и тканей сердца.Норма коллагена в организмеВ здоровой клетке содержание коллагенового белка достигает 80–90 %. В его состав входит ряд аминокислот, которые необходимы для синтеза новых белковых соединений, именно поэтому важно поддерживать уровень коллагена в норме.Причины отклонения от нормыПо словам Веры Бирюковой, на недостаток коллагена влияет несколько факторов. Первый – это возраст. После 25 лет каждый год количество коллагена в организме снижается примерно на 1 %. Второй – солнечные лучи, которые, проникая глубоко в кожу, могут повреждать ДНК клеток и нарушать процессы выработки коллагена. Третий – хронический стресс, приводящий к избытку кортизола, который активирует расщепляющие белки ферменты. Четвертый – недостаточное количества белка в рационе.Признаки нехваткиНехватку коллагена в первую очередь можно отследить по визуальным признакам. Вера Бирюкова поясняет, что наиболее наглядными признаками недостатка коллагена можно назвать снижение упругости и сухость кожи, появление морщин и заломов, вялость и тусклость, потеря четкости контуров лица и шеи.В каких продуктах содержится коллагенК наиболее популярным источникам коллагенового белка относятся:Помимо включения этих продуктов в свой рацион, также важно увеличить потребление фруктов и овощей. Самого коллагена они не содержат, но в их составе есть витамины и аминокислоты, которые важны для производства этого белка. В частности, рекомендуется употреблять цитрусовые, землянику, черную смородину, брокколи, морковь, красный перец, салат, бобовые и орехи.Средства и добавки с коллагеномВсе средства и добавки с коллагеном можно классифицировать по способу использования:Для наружного применения. Это маски, кремы и гели для кожи и волос. В них, как правило, используется животный коллаген."При внешних проявлениях недостатка коллагена важно поддержать кожу с помощью специальных уходовых средств. Рекомендуется использовать антивозрастные серии: линейки кремов с гидролизованным коллагеном, гаммы с пептидами или растительными протеинами", – отметила Вера Бирюкова.Для инъекций. Существует множество препаратов, которые вводятся подкожно. Они могут представлять собой как чистый коллаген (как правило, бычий), так и коктейли, компоненты которого способствуют выработке собственного белка. Чаще всего к таким инъекциям обращаются для коррекции возрастных изменений или для устранения некоторых дефектов. Они привлекают продолжительностью эффекта – около полугода.Для приема внутрь. К этой категории относятся разнообразные БАДы с коллагеном. Несмотря на то, что они являются добавками, а не лекарствами, принимать их стоит только после консультации с врачом.Рекомендации по восстановлению и выработке коллагенаИлья Алмазов, пластический хирург, кандидат медицинских наук, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов отмечает, что коллаген жизненно важен для здоровья человека. Каждый год, начиная с 30 лет, человек теряет этот белок, и способность организма производить коллаген в необходимых количествах уменьшается, но еще быстрее уровень белка падает из-за чрезмерного пребывания на солнце, курения, употребления алкоголя, недостатка сна и малоподвижного образа жизни.Поэтому с 30 лет рекомендовано принимать препараты, которые усиливают выработку коллагена. Прием до 10 г пептидов коллагена в день может помочь улучшить эластичность кожи, делает ее увлажненной, а при длительном употреблении поможет снизить уровень холестерина.Помогает увеличить выработку коллагена и здоровое питание: употребление в пищу фруктов, овощей, цельных круп, постного мяса, морепродуктов и орехов, ограничение потребление сахара, которое приводит к образованию веществ, разъедающих коллаген. Для сохранения белка обязательно необходимо использовать уходовые средства за кожей с SPF 30. Кроме того, регулярный массаж кожи может помочь стимулировать образование проколлагена-1. Обязательно нужно высыпаться – для среднестатистического человека это 7–9 часов, а также контролировать стресс, так как хронически высокий уровень кортизола может снизить выработку коллагена. Что касается физических упражнений, точная связь между ними и качеством кожи не подтверждена, однако некоторые исследования показали, что занятие спортом способствует замедлению активности клеток, ответственных за старение кожи.Вера Бирюкова дополняет, что поддержать упругость кожи также поможет массаж лица и фейс-фитнес лица.

https://rsport.ria.ru/20220308/kollagen-1776505288.html

https://ria.ru/20230118/mezoterapiya-1845808548.html

https://ria.ru/20221209/kozha-1837637276.html

https://rsport.ria.ru/20220126/sustavy-1769507492.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красота, здоровье, здоровье - общество, кожа, лицо