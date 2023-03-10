https://ria.ru/20230310/kollagen-1857110171.html
Коллаген: значение для кожи, как восполнить недостаток
Коллаген: что такое, польза и вред для кожи лица и организма, в каких продуктах содержится
Коллаген: значение для кожи, как восполнить недостаток
Большую роль в красоте кожи, волос и для общего здоровья мужчин и женщин играет коллаген. Он синтезируется в организме, но при воздействии определенных факторов РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:34
2023-03-10T18:34
2023-03-10T18:34
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Большую роль в красоте кожи, волос и для общего здоровья мужчин и женщин играет коллаген. Он синтезируется в организме, но при воздействии определенных факторов этот процесс нарушается и его количество падает. Как принимать коллаген и в какой форме, какие витамины нужны для его хорошей выработки в организме и советы экспертов – в материале РИА Новости.КоллагенКоллаген – это белок соединительной ткани, который вырабатывается специальными клетками – фибробластами. Во всем организме человека это самый распространенный протеин, на его долю приходится 1/4 всех белков. Он является стройматериалом костей, зубов, соединительных тканей и, конечно же, кожи.Польза и чем хорош для женщин и мужчинКоллагеновый белок не просто так в народе называется "источником молодости", он обладает рядом полезных свойств для мужского и женского организма:"Именно коллаген отвечает за плотность, гладкость, прочность и упругость кожи. Поэтому поддержание необходимого уровня коллагена крайне важно для здоровья кожи и помогает препятствовать морщинам, изменению цвета, дряблости, потере эластичности. В косметических средствах для поддержания кожи используется особый гидролизованный коллаген – он расщеплен до коротких фрагментов (пептидных цепочек или индивидуальных аминокислот), которые легко усваиваются и служат строительным материалом для синтеза белков – коллагена и эластина. Также гидролизованный коллаген – хороший увлажнитель и влагоудерживающий агент для кожи", – уточнила Вера Бирюкова, менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработки Unilever.ВредОщутимого вреда коллаген сам по себе для организма не несет, но бесконтрольный прием препаратов с ним может привести к побочным эффектам: аллергии, сбоям в работе ЖКТ и изжоге. Поэтому в любом случае предварительно следует проконсультироваться со специалистом."Организму вредит не наличие или избыток коллагена, а его недостаток. Кожа устроена таким образом, что усваивает только необходимый объем. Вместе с тем, любая кожа нуждается в увлажнении, которое обеспечивает гидролизованный коллаген, пептиды, протеины или свободные аминокислоты, содержащиеся в косметике", – дополнила Вера Бирюкова.Виды и типыКак отмечает эксперт, всего известно 28 типов коллагена. Молекулы каждого из них состоят из трех полипептидных цепей, каждая из которых насчитывает около 1000 аминокислотных остатков. Типы коллагена отличаются последовательностью аминокислот в полипептидных цепях, а также формой пространственной организации молекул. Они могут образовывать фибриллы, которые в конечном счете формируют коллагеновые волокна, или сети.Среди самых распространенных выделяют три типа коллагена. Первый встречается чаще всего и участвует в образовании сухожилий, связок, органов, тканей, кожи и костей. Он важен для регенерации тканей и поддержания прочности. Второй тип более важен для суставов и хрящей. Третий тип отвечает за упругость и эластичность кожи, кровеносных сосудов и тканей сердца.Норма коллагена в организмеВ здоровой клетке содержание коллагенового белка достигает 80–90 %. В его состав входит ряд аминокислот, которые необходимы для синтеза новых белковых соединений, именно поэтому важно поддерживать уровень коллагена в норме.Причины отклонения от нормыПо словам Веры Бирюковой, на недостаток коллагена влияет несколько факторов. Первый – это возраст. После 25 лет каждый год количество коллагена в организме снижается примерно на 1 %. Второй – солнечные лучи, которые, проникая глубоко в кожу, могут повреждать ДНК клеток и нарушать процессы выработки коллагена. Третий – хронический стресс, приводящий к избытку кортизола, который активирует расщепляющие белки ферменты. Четвертый – недостаточное количества белка в рационе.Признаки нехваткиНехватку коллагена в первую очередь можно отследить по визуальным признакам. Вера Бирюкова поясняет, что наиболее наглядными признаками недостатка коллагена можно назвать снижение упругости и сухость кожи, появление морщин и заломов, вялость и тусклость, потеря четкости контуров лица и шеи.В каких продуктах содержится коллагенК наиболее популярным источникам коллагенового белка относятся:Помимо включения этих продуктов в свой рацион, также важно увеличить потребление фруктов и овощей. Самого коллагена они не содержат, но в их составе есть витамины и аминокислоты, которые важны для производства этого белка. В частности, рекомендуется употреблять цитрусовые, землянику, черную смородину, брокколи, морковь, красный перец, салат, бобовые и орехи.Средства и добавки с коллагеномВсе средства и добавки с коллагеном можно классифицировать по способу использования:Для наружного применения. Это маски, кремы и гели для кожи и волос. В них, как правило, используется животный коллаген."При внешних проявлениях недостатка коллагена важно поддержать кожу с помощью специальных уходовых средств. Рекомендуется использовать антивозрастные серии: линейки кремов с гидролизованным коллагеном, гаммы с пептидами или растительными протеинами", – отметила Вера Бирюкова.Для инъекций. Существует множество препаратов, которые вводятся подкожно. Они могут представлять собой как чистый коллаген (как правило, бычий), так и коктейли, компоненты которого способствуют выработке собственного белка. Чаще всего к таким инъекциям обращаются для коррекции возрастных изменений или для устранения некоторых дефектов. Они привлекают продолжительностью эффекта – около полугода.Для приема внутрь. К этой категории относятся разнообразные БАДы с коллагеном. Несмотря на то, что они являются добавками, а не лекарствами, принимать их стоит только после консультации с врачом.Рекомендации по восстановлению и выработке коллагенаИлья Алмазов, пластический хирург, кандидат медицинских наук, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов отмечает, что коллаген жизненно важен для здоровья человека. Каждый год, начиная с 30 лет, человек теряет этот белок, и способность организма производить коллаген в необходимых количествах уменьшается, но еще быстрее уровень белка падает из-за чрезмерного пребывания на солнце, курения, употребления алкоголя, недостатка сна и малоподвижного образа жизни.Поэтому с 30 лет рекомендовано принимать препараты, которые усиливают выработку коллагена. Прием до 10 г пептидов коллагена в день может помочь улучшить эластичность кожи, делает ее увлажненной, а при длительном употреблении поможет снизить уровень холестерина.Помогает увеличить выработку коллагена и здоровое питание: употребление в пищу фруктов, овощей, цельных круп, постного мяса, морепродуктов и орехов, ограничение потребление сахара, которое приводит к образованию веществ, разъедающих коллаген. Для сохранения белка обязательно необходимо использовать уходовые средства за кожей с SPF 30. Кроме того, регулярный массаж кожи может помочь стимулировать образование проколлагена-1. Обязательно нужно высыпаться – для среднестатистического человека это 7–9 часов, а также контролировать стресс, так как хронически высокий уровень кортизола может снизить выработку коллагена. Что касается физических упражнений, точная связь между ними и качеством кожи не подтверждена, однако некоторые исследования показали, что занятие спортом способствует замедлению активности клеток, ответственных за старение кожи.Вера Бирюкова дополняет, что поддержать упругость кожи также поможет массаж лица и фейс-фитнес лица.
https://rsport.ria.ru/20220308/kollagen-1776505288.html
https://ria.ru/20230118/mezoterapiya-1845808548.html
https://ria.ru/20221209/kozha-1837637276.html
https://rsport.ria.ru/20220126/sustavy-1769507492.html
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красота, здоровье, здоровье - общество, кожа, лицо
Красота, Здоровье, Здоровье - Общество, кожа, лицо
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Большую роль в красоте кожи, волос и для общего здоровья мужчин и женщин играет коллаген. Он синтезируется в организме, но при воздействии определенных факторов этот процесс нарушается и его количество падает. Как принимать коллаген и в какой форме, какие витамины нужны для его хорошей выработки в организме и советы экспертов – в материале РИА Новости.
Коллаген – это белок соединительной ткани, который вырабатывается специальными клетками – фибробластами. Во всем организме человека это самый распространенный протеин, на его долю приходится 1/4 всех белков. Он является стройматериалом костей, зубов, соединительных тканей и, конечно же, кожи.
Польза и чем хорош для женщин и мужчин
Коллагеновый белок не просто так в народе называется "источником молодости", он обладает рядом полезных свойств для мужского и женского организма:
- помогает нормализовать эмоциональный фон и улучшить качество сна;
- восстанавливает водный баланс кожи;
- улучшает структуру кожного покрова, регенерацию эпидермиса;
- способствует нормализации работы ЖКТ;
- укрепляет кости и благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат;
- улучшает внешний вид волос и ногтей;
- способствует нормализации работы гормонов и других систем организма.
"Именно коллаген отвечает за плотность, гладкость, прочность и упругость кожи. Поэтому поддержание необходимого уровня коллагена крайне важно для здоровья кожи и помогает препятствовать морщинам, изменению цвета, дряблости, потере эластичности. В косметических средствах для поддержания кожи используется особый гидролизованный коллаген – он расщеплен до коротких фрагментов (пептидных цепочек или индивидуальных аминокислот), которые легко усваиваются и служат строительным материалом для синтеза белков – коллагена и эластина. Также гидролизованный коллаген – хороший увлажнитель и влагоудерживающий агент для кожи", – уточнила Вера Бирюкова, менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработки Unilever
.
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Ощутимого вреда коллаген сам по себе для организма не несет, но бесконтрольный прием препаратов с ним может привести к побочным эффектам: аллергии, сбоям в работе ЖКТ и изжоге. Поэтому в любом случае предварительно следует проконсультироваться со специалистом.
"Организму вредит не наличие или избыток коллагена, а его недостаток. Кожа устроена таким образом, что усваивает только необходимый объем. Вместе с тем, любая кожа нуждается в увлажнении, которое обеспечивает гидролизованный коллаген, пептиды, протеины или свободные аминокислоты, содержащиеся в косметике", – дополнила Вера Бирюкова.
Как отмечает эксперт, всего известно 28 типов коллагена. Молекулы каждого из них состоят из трех полипептидных цепей, каждая из которых насчитывает около 1000 аминокислотных остатков. Типы коллагена отличаются последовательностью аминокислот в полипептидных цепях, а также формой пространственной организации молекул. Они могут образовывать фибриллы, которые в конечном счете формируют коллагеновые волокна, или сети.
Среди самых распространенных выделяют три типа коллагена. Первый встречается чаще всего и участвует в образовании сухожилий, связок, органов, тканей, кожи и костей. Он важен для регенерации тканей и поддержания прочности. Второй тип более важен для суставов и хрящей. Третий тип отвечает за упругость и эластичность кожи, кровеносных сосудов и тканей сердца.
Норма коллагена в организме
В здоровой клетке содержание коллагенового белка достигает 80–90 %. В его состав входит ряд аминокислот, которые необходимы для синтеза новых белковых соединений, именно поэтому важно поддерживать уровень коллагена в норме.
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Причины отклонения от нормы
По словам Веры Бирюковой, на недостаток коллагена влияет несколько факторов. Первый – это возраст. После 25 лет каждый год количество коллагена в организме снижается примерно на 1 %. Второй – солнечные лучи, которые, проникая глубоко в кожу, могут повреждать ДНК клеток и нарушать процессы выработки коллагена. Третий – хронический стресс, приводящий к избытку кортизола, который активирует расщепляющие белки ферменты. Четвертый – недостаточное количества белка в рационе.
Нехватку коллагена в первую очередь можно отследить по визуальным признакам. Вера Бирюкова поясняет, что наиболее наглядными признаками недостатка коллагена можно назвать снижение упругости и сухость кожи, появление морщин и заломов, вялость и тусклость, потеря четкости контуров лица и шеи.
В каких продуктах содержится коллаген
К наиболее популярным источникам коллагенового белка относятся:
- костный бульон;
- желатин;
- яичный белок;
- курица;
- рыба и морепродукты;
- говядина.
Помимо включения этих продуктов в свой рацион, также важно увеличить потребление фруктов и овощей. Самого коллагена они не содержат, но в их составе есть витамины и аминокислоты, которые важны для производства этого белка. В частности, рекомендуется употреблять цитрусовые, землянику, черную смородину, брокколи, морковь, красный перец, салат, бобовые и орехи.
Средства и добавки с коллагеном
Все средства и добавки с коллагеном можно классифицировать по способу использования:
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Для наружного применения. Это маски, кремы и гели для кожи и волос. В них, как правило, используется животный коллаген.
"При внешних проявлениях недостатка коллагена важно поддержать кожу с помощью специальных уходовых средств. Рекомендуется использовать антивозрастные серии: линейки кремов с гидролизованным коллагеном, гаммы с пептидами или растительными протеинами", – отметила Вера Бирюкова.
Для инъекций. Существует множество препаратов, которые вводятся подкожно. Они могут представлять собой как чистый коллаген (как правило, бычий), так и коктейли, компоненты которого способствуют выработке собственного белка. Чаще всего к таким инъекциям обращаются для коррекции возрастных изменений или для устранения некоторых дефектов. Они привлекают продолжительностью эффекта – около полугода.
Для приема внутрь. К этой категории относятся разнообразные БАДы с коллагеном. Несмотря на то, что они являются добавками, а не лекарствами, принимать их стоит только после консультации с врачом.
Рекомендации по восстановлению и выработке коллагена
Илья Алмазов, пластический хирург, кандидат медицинских наук, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов отмечает, что коллаген жизненно важен для здоровья человека. Каждый год, начиная с 30 лет, человек теряет этот белок, и способность организма производить коллаген в необходимых количествах уменьшается, но еще быстрее уровень белка падает из-за чрезмерного пребывания на солнце, курения, употребления алкоголя, недостатка сна и малоподвижного образа жизни.
Поэтому с 30 лет рекомендовано принимать препараты, которые усиливают выработку коллагена. Прием до 10 г пептидов коллагена в день может помочь улучшить эластичность кожи, делает ее увлажненной, а при длительном употреблении поможет снизить уровень холестерина.
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Помогает увеличить выработку коллагена и здоровое питание: употребление в пищу фруктов, овощей, цельных круп, постного мяса, морепродуктов и орехов, ограничение потребление сахара, которое приводит к образованию веществ, разъедающих коллаген. Для сохранения белка обязательно необходимо использовать уходовые средства за кожей с SPF 30. Кроме того, регулярный массаж кожи может помочь стимулировать образование проколлагена-1. Обязательно нужно высыпаться – для среднестатистического человека это 7–9 часов, а также контролировать стресс, так как хронически высокий уровень кортизола может снизить выработку коллагена. Что касается физических упражнений, точная связь между ними и качеством кожи не подтверждена, однако некоторые исследования показали, что занятие спортом способствует замедлению активности клеток, ответственных за старение кожи.
Вера Бирюкова дополняет, что поддержать упругость кожи также поможет массаж лица и фейс-фитнес лица.