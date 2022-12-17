https://ria.ru/20221217/gripp-1839412396.html

Грипп у детей: особенности в сезоне 2022-2023, симптомы и лечение

Грипп у детей 2022-2023: симптомы, признаки, сколько держится температура, лечение

Грипп у детей: особенности в сезоне 2022-2023, симптомы и лечение

Грипп у детей — респираторное заболевание, которое может стать причиной серьезных осложнений. В сезоне 2022-2023 среди детей 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 лет... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:41

2022-12-17T16:41

2022-12-17T17:22

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

европейский медицинский центр

см-клиника

коронавирус covid-19

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здоровье

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Грипп у детей — респираторное заболевание, которое может стать причиной серьезных осложнений. В сезоне 2022-2023 среди детей 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 лет отмечается высокая распространенность свиного гриппа A/H1N1. Клинические проявления, основные симптомы, сколько дней держится температура, признаки осложнений, методы диагностики и лечения, рекомендации врачей – в материале РИА Новости.Грипп у детей"Грипп – одно из самых тяжелых ОРВИ, с которым могут столкнуться дети. Хотя возбудителями респираторных вирусных инфекций могут стать более двухсот различных вирусов, в т.ч. коронавирус, риск осложнений при гриппе гораздо выше, чем при других ОРВИ, а сами осложнения развиваются быстрее", –говорит Николай Дубинин, врач-эпидемиолог, директор по качеству компании "Добролов".В конце ноября Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости вирусом гриппа A/H1N1, который также называют свиным гриппом. "Активная циркуляция этого вида гриппа может быть связана с различными причинами, в том числе ослаблением иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19. У детей симптомы заболеваний проявляются быстро и в яркой форме", – поясняет Денис Усенко, доктор медицинских наук, исполнительный директор Национального научного общества инфекционистов.Симптомы"В отличие от большинства вирусных заболеваний грипп дебютирует остро: на первый план выходит лихорадка и клиника интоксикации, т.е. сначала высокая температура, которая за несколько часов может доходить до 39-40 градусов, плохо сбивается жаропонижающими препаратами с выраженными головными и мышечными болями, светобоязнью, вялостью или возбуждением, отказом от пищи, сухим кашлем", – объясняет Елена Стеблецова, кандидат медицинских наук, педиатр Поликлиника.ру.Основные симптомы гриппа у детей:Причины"Вирус гриппа, как и другие его виды, передаётся от человека к человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, то есть при распылении капель слизи при чихании, кашле, разговоре, а также через предметы обихода, на поверхность которых попадают такие частицы. Поэтому грипп является очень заразным заболеванием и быстро распространяется, особенно среди детей. Дети в возрасте до 2 лет составляют группу риска по развитию осложненного течения гриппа", – комментирует Юлия Климова, врач-педиатр Европейского медицинского центра.ПризнакиОтличить грипп по внешним признакам от других ОРВИ, которые в народе называются простудой, по мнению Дениса Усенко, очень сложно, особенно у маленьких детей. Но родители должны обратить внимание на следующие различия в симптоматике заболеваний:Течение болезни"Грипп – очень контагиозная инфекция. Инкубационный период составляет от нескольких часов до трех дней", – говорит Елена Стеблецова.Течение гриппа разделяют по степени тяжести на легкое, среднее, тяжелое и крайне тяжелое. "Заболевание начинается внезапно с повышения температуры тела до фебрильных цифр, отмечается озноб и дрожь, головная боль, ломота в теле, присоединяются боль в горле, сухой кашель, ринит, у большинства детей появляются симптомы по ЖКТ, такие как рвота, диарея", – поясняет Юлианна Шабатура, педиатр "Теледоктор24".По словам Ольги Татаркиной, врача-педиатра "СМ-Клиника", примерно в 5% случаев на любой день от начала заболевания возможно внезапное ухудшение состояния пациента, даже на фоне улучшения клинической картины. Учитывая это, следует бдительно отслеживать симптомы, указывающие на то, что заболевание принимает более тяжелую форму течения.К их числу эксперт относит:Осложнения и последствия"Штамм вируса гриппа A/H1N1 способен вызвать вирусную пневмонию, а симптомы схожи с симптомами коронавируса. Кроме того, сейчас отмечается сезонный рост заболеваемости различными респираторными инфекциями, поэтому заниматься самодиагностикой и самолечением нельзя — наличие вируса в организме может подтвердить только лабораторная диагностика", – говорит Денис Усенко.Елена Стеблецова отмечает, температура обычно держится 3-4 дня, потом снижается. А новый подъем температуры может свидетельствовать о возникновении осложнений. Чаще всего грипп осложняется пневмонией, но также вирус может вызвать синусит, отит и гайморит. Одними из самых грозных осложнений гриппа, по мнению специалистов, являются пиелонефрит, острая почечная и печеночная недостаточность, миокардит (воспаление сердечной мышцы), воспаление головного мозга и его оболочек. Эти состояния требуют срочной госпитализации.Диагностика"Лабораторная диагностика гриппа может быть проведена методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), основанном на обнаружении в клинических пробах генетического материала вирусов (РНК или ДНК). Он является наиболее современным, высокочувствительным методом", – поясняет Ольга Татаркина. По словам эксперта, мазки из носа и зева берутся в первые три дня и не позднее пятого дня болезни. Существуют также экспресс-тесты диагностики гриппа. Результат может быть получен уже через 10 минут после взятия мазка.Наибольшей достоверностью для диагностики гриппа обладают лабораторные тесты, при этом отрицательный результат экспресс-теста, по словам Дениса Усенко, не является основанием исключения клинического диагноза грипп. Поэтому лечение должно быть назначено врачом и проходить под его наблюдением.Ольга Татаркина дополняет, что для уточнения тяжести течения гриппа, мониторинга развития осложнений показано проведение клинического анализа крови с исследованием лейкоцитарной формулы, СРБ, прокальцитонина. "Исследование общего анализа мочи, биохимического анализа крови, времени свертывания и длительности кровотечения, коагулограммы необходимы для оценки степени тяжести осложнений при тяжелом течении гриппа и/или развитии геморрагического синдрома", – уточняет врач.ЛечениеПо словам Ольги Татаркиной,с целью инактивации вируса гриппа, препятствующего проникновению и последующей репродукции вируса в клетках респираторного тракта, назначаются противовирусные препараты, активные в отношении вируса гриппа."Применяются препараты интерферона (капли, спрей, мазь, суппозитории, гель), медикаменты, способствующие выработке собственного интерферона в организме. Использовать антибактериальные препараты необходимо только при развитии вторичных бактериальных осложнений и только по назначению врача", – говорит специалист.С целью нормализации температуры, устранения интоксикации, катарального синдрома назначается симптоматическая терапия.Основные методы лечения перечислил Денис Усенко:Кашель и синусит. Малопродуктивный кашель, с трудно отходящей мокротой важно перевести во влажный с помощью муколитиков, которые подходят и для лечения синусита. "Наиболее эффективны препараты на основе карбоцистеина, например, бронхобос, который также назначается при одновременном бронхите и отите. Муколитики действуют быстро — если на третий день лечения кашель ребенка не становится “мягче”, следует обратиться к врачу", – говорит эксперт.Заложенность носа. При сильной заложенности носа врач советует использовать сосудосуживающие капли в нос (деконгестанты), но применение их безопасно только коротким курсом — не более 5 дней. Восстановить носовое дыхание помогут промывания носовых ходов изотоническими растворами, при отеке слизистой можно применять гипертонические спреи, но для маленьких детей следует использовать только дозированные спреи, чтобы избежать возникновения отита.Боль в горле. "Наиболее безопасными средствами для детей являются препараты на основе лизоцима, например, лизобакт. Лизоцим — это естественный для человеческого организма фермент, который помогает укрепить местный иммунитет и обладает противовирусным действием, сохраняя нормальную микрофлору, – говорит Денис Усенко. – Родители должны обратить внимание на то, что в последнее время распространенность получили биологически активные добавки с лизоцимом, применять которые для лечения боли в горле у детей не рекомендуется, даже если вам его посоветовали в аптеке, поскольку БАД не является лекарственным средством и может привести к серьезным осложнениям состояния ребенка".Высокая температура. Снижать температуру тела у детей необходимо, если она выше 38,5 градуса. Лучше с помощью препаратов на основе парацетамола или ибупрофена. Выбирать следует исходя из состояния ребенка. Например, если ребенок испытывает сложности с глотанием таблетки, лучше выбрать свечи или сироп."При гриппе чаще всего мы наблюдаем развитие сразу нескольких симптомов, а значит, приходится применять несколько препаратов. Чтобы избежать побочных эффектов, необходимо не заниматься самоназначением лекарств ребенку, а обратиться к врачу, поскольку только он сможет правильно подобрать средства, сочетающиеся друг с другом", – советует Денис Усенко.Прививки"Вакцинация от гриппа — это лучший способ профилактики из всех существующих на сегодняшний день, избегать его не стоит, особенно, когда дело касается детей, – отмечает Денис Усенко. – Вакцина от гриппа содержит убитый вирус или искусственно собранные его антигены, который способствует выработке антител после введения его в организм. Таким образом, иммунитет учиться бороться с вирусом".Юлия Климова отмечает, что среди родителей существует миф о вреде вакцинации для детей. "Это не так, вакцинация может привести к осложнениям только в некоторых случаях: если у ребёнка есть аллергия на белок куриных яиц, уже была аллергическая реакция на вводимый препарат или есть острое заболевание", – поясняет эксперт. В остальных случаях возможны такие побочные эффекты как:Но всё это проходит в течение 2-3 дней.Для предотвращения заболевания сделать прививку против гриппа следует до начала эпидемического сезона, в сентябре. Вакцина защищает в первую очередь от тяжелого течения заболевания, и даже если ребенок заразится гриппом, то перенесет его в более легкой форме и без осложнений. Эффект от прививки сохраняется на протяжении 6-9 месяцев, после чего вакцинация повторяется, поскольку вирус мутирует и организм уже не может противостоять новому штамму также эффективно."Состав вакцин изменяется каждый год в соответствии с данными ВОЗ. Согласно клиническим исследованиям антитела вырабатываются у 90% лиц, получивших прививку, через 8-12 дней", – говорит Елена Стеблецова.В настоящее время, по словам специалиста, используют инактивированные вакцины: сплит-вакцины (например: Ультрикс, Флю-М и др.) и субъединичные вакцины (например: Гриппол, Совигрипп).Николай Дубинин дополняет, что в последние годы в практике здравоохранения наряду с российскими появились новые вакцины производства зарубежных фирм:"Детям в возрасте от 6 месяцев и до 3 лет вакцинацию проводят в два этапа с перерывом в месяц, а с 3-летнего возраста вакцину нужно вводить только один раз. Новое поколение вакцин от гриппа дает перекрестный эффект, заключающийся в том, что одна вакцина даёт иммунитет сразу к нескольким видам гриппа", – поясняет Юлия Климова.ПрофилактикаДети легко заражаются гриппом как в школах и детских садах, так и дома от бессимптомных и малосимптомных заболевших взрослых. Кроме вакцинации, другие методы профилактики гриппа сводятся к тому, что нужно:Профилактические меры, используемые в комплексе, помогут ребенку не заразиться гриппом или легче перенести заболевание."Специфическая профилактика гриппа включает, помимо вакцинопрофилактики, экстренную химиопрофилактику. Возможно проведение экстренной химиопрофилактики этиотропными препаратами и иммуномодуляторами в очагах инфекции", – говорит Ольга Татаркина.КлассификацияВыделяют вирусы гриппа трех типов: А, В и С. "Вирус типа А наиболее опасен и может вызывать эпидемии, поскольку способен мутировать и “обманывать” иммунную систему, меняя белковую структуру оболочки, поэтому антитела, выработанные против одного штамма вируса, не воспринимают новый штамм гриппа как угрозу. Именно вирус А вызвал пандемии испанского и свиного гриппа. Чаще всего пик заболеваемости приходится на февраль и март, – поясняет Денис Усенко. – Вирус В вызывает более легкую форму заболевания, а вирус С и вовсе может протекать бессимптомно или вызывать неопасные инфекции, например, конъюнктивит".Также грипп классифицируют по:К какому врачу обращатьсяЕсли речь идет о детях, медлить и заниматься самостоятельным лечением нельзя. Педиатр должен осмотреть ребенка максимально быстро после начала заболевания, поскольку в зависимости от состояния маленьким детям может быть рекомендовано стационарное лечение. Если после назначения терапии симптомы не облегчаются в течение трех суток, необходимо повторно обратиться к специалисту. При подозрении на осложнения пациентам могут быть рекомендованы консультации смежных специалистов: невролога, пульмонолога, кардиолога, гематолога.Денис Усенко перечислил случаи, при которых требуется немедленное обращение за медицинской помощью:Если заболевание началось поздно вечером, ночью или стремительно нарастают симптомы, необходимо незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь.Рекомендации врачей"Первое, о чем стоит помнить родителям: не используйте антибиотики без назначения врача и не злоупотребляйте народной медициной, это может привести к серьезным осложнениям, которые будут давать о себе знать всю жизнь, – предостерегает Денис Усенко. – Лук, мед, чай, лимон, клюква и прочее — это не лекарственные средства и не могут вылечить грипп. Травы могут вызвать сильнейшие аллергические реакции, а биологические добавки не будут работать так, как работают лекарственные средства с доказанной эффективностью. Сегодня в аптеках достаточное количество безопасных препаратов, чтобы не экспериментировать над здоровьем ребенка".Врач также не рекомендует уксусные и спиртовые растирания при повышении температуры — это может стать причиной интоксикации, нарушить теплообмен организма и причинить вред. В современных клинических рекомендациях допускается легкое обтирание смоченным полотенцем в воде температурой 25-30 градусов. Не стоит кутать ребенка, важно поддерживать комфортную температуру в комнате — около 20 градусов, увлажнять воздух и проводить проветривания.В случае если один из членов семьи заболел гриппом, Ольга Татаркина рекомендует по возможности изолировать его, а также:"В связи с тем, что дети, особенно до пяти лет, могут переносить заболевание в тяжелой форме или с осложнениями, рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа детям, начиная с возраста 6 месяцев и старше", – отмечает Юлианна Шабатура.Как помочь ребенку в домашних условияхЕсли у ребенка появились симптомы гриппа, то рекомендуется вызвать педиатра на дом или бригаду скорой помощи. До прихода врача при повышении температуры тела выше 38,5 градуса следует дать жаропонижающие в возрастной дозировке, обеспечить ребенку постельный режим, обильное теплое питье (вода, морсы, чай, отвары ромашки, шиповника), доступ свежего воздуха, щадящую диету с достаточным количеством фруктов и овощей."Если у ребенка теплые руки и ноги, то можно раздеть его и обтереть полотенцем, смоченным водой комнатной температуры (22-25 °C), если же холодные руки и ноги, озноб, то надо осторожно растереть его и механически согреть кисти и стопы", – говорит Елена Стеблецова.Ольга Татаркина отмечает, что важна санация верхних дыхательных путей. "Своевременное и максимально полное удаление слизи из носа – залог более быстрого выздоровления и профилактика осложнений. Особенно это актуально для детей до трехлетнего возраста, которые еще не умеют сморкаться. Для санации носа у них необходимо использовать назальные аспираторы, – говорит специалист. – А при появлении влажного кашля необходимо следить за полноценным отхождением мокроты. Для этого может использоваться дренажный массаж".Заразен ли грипп"Способность вирусов гриппа менять свою структуру определяет высокую восприимчивость населения, вовлечение в эпидемический процесс всех возрастных групп, – говорит Ольга Татаркина. – Источником инфекции при гриппе являются в основном больные люди в остром периоде заболевания, в том числе с легкой или бессимптомной формой, реже выздоровевшие и уже не имеющие симптомов заболевания, но выделяющие вирус. Это может происходить в течение двух недель от начала заболевания".

https://ria.ru/20221122/prostuda-1833468121.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221213/gripp-1838089397.html

https://ria.ru/20221214/gripp-1838543611.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221214/gripp-1838530562.html

https://ria.ru/20221215/gripp-1838954991.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), европейский медицинский центр, см-клиника, коронавирус covid-19, грипп, здоровье, здоровье - общество, россия