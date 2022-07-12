Воспаление легких: что такое пневмония, чем она опасна и как ее лечить
Врач проверяет рентген легких на пневмонию
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пневмония, или воспаление легких, – это острое заболевание, сопровождающееся температурой, которое при несвоевременном лечении может привести к фатальным последствиям. Причины появления пневмонии, симптомы у взрослых и детей, методы диагностики и виды лечения, – в материале РИА Новости.
Пневмония
Пневмония – это воспаление нижних дыхательных путей, которое может развиваться вследствие различных факторов. Оно протекает с внутриальвеолярной экссудацией – выходом жидкой части крови через сосудистую стенку в воспаленную ткань – и сопровождается характерными клиническими и рентгенологическими признаками. Острая форма пневмонии встречается у 10–14 человек из 1000 среди взрослого населения и у 17 человек из 1000 среди людей старше 50 лет.
Пневмония находится на четвертом месте по смертности после заболеваний сердца и сосудов, злокачественных образований, травматизма и отравлений. Она может развиваться у ослабленных людей, дополняя основной диагноз и ухудшая прогнозы на выздоровление. Несмотря на это, ранняя диагностика и своевременное лечение пневмонии может повысить шансы на положительный исход.
Причины
Среди этиологических факторов в основном выделяют бактериальную инфекцию. К возбудителям пневмонии относятся:
- —грамположительные микроорганизмы: пневмококки, стафилококки и стрептококки;
- —грамотрицательные микроорганизмы: палочка Фридлендера, гемофильная палочка, энтеробактерии, протей, кишечная палочка, легионелла и др.;
- —микоплазмы;
- —вирусные инфекции (грипп, герпес, аденовирусы и т.д.);
- —грибковые инфекции.
Также причинами могут стать неинфекционные факторы, например, травмы грудной клетки, ионизирующие излучения, токсические вещества и аллергические агенты.
Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента
Факторы риска. Ольга Клочкова, врач-терапевт, отмечает, что дыхательные пути и легкие постоянно подвергаются воздействию патогенных микроорганизмов внешней среды. В верхних дыхательных путях и ротоглотке человека проживает так называемая нормальная флора. Микроаспирация этих микробов из верхних дыхательных путей считается обычным явлением и обычно не приносит вреда. Пневмония может развиться, если:
- —ослабевают защитные механизмы;
- —аспирируется большое количество микробов;
- —микроб особо вирулентен (заразен).
В некоторых случаях инфекция развивается, когда патогенные микроорганизмы попадают в легкие через кровоток или путем пограничного распространения от грудной стенки или средостения. Другой недавно выявленный потенциальный механизм развития пневмонии – дисбиоз устойчивого микробиома легкого.
Защитные факторы верхних дыхательных путей включают иммуноглобулины слюны, протеолитические ферменты и лизоцим, а также ингибиторы роста, которые вырабатывает нормальная микрофлора, и фибронектин со слизистой оболочки.
Защита нижних дыхательных путей бывает неспецифической и специфической.
- —Неспецифическая защита нижних дыхательных путей осуществляется через кашлевой рефлекс и мукоцилиарный клиренс (удаление бактерий, вирусов, токсинов). Неблагоприятная экологическая ситуация, курение, неудовлетворительный климат оказывают отрицательное влияние на состояние мукоцилиарного клиренса, что приводит к нарушению дренажной функции бронхов и развитию бронхолегочных заболеваний.
- —Специфическая защита нижних дыхательных путей обеспечивается патоген-специфичными иммунными механизмами (иммуноглобулины, антимикробные пептиды, противовоспалительные свойства сурфактанта, альвеолярные макрофаги и др).
Эти механизмы защищают большинство людей от инфекций. Изменение нормальной микрофлоры происходит в результате:
- —антибиотикотерапии (особенно частой, бесконтрольной и назначенной без показаний);
- —системных заболеваний;
- —неполноценного питания и др.
Нарушение защитных механизмов провоцируют:
- —курение;
- —интубация;
- —изменение психического состояния;
- —назначение препаратов, подавляющих иммунную систему;
- —наличие заболеваний, вызывающих снижение функции иммунной системы.
Также к факторам риска относится возраст: особенно подвержены воспалению легких дети до пяти лет и люди старше 65 лет.
Ребенок с мамой на приеме у врача
Николай Дубинин, врач-эпидемиолог, дополняет, что отдельного внимания заслуживают факторы риска появления пневмонии у детей. К ним относятся:
- —хроническая инфекция ЛОР-органов;
- —частые бронхиты, которые приводят к хроническим болезням дыхательных путей, астме;
- —нарушение режима, недостаточное пребывание на свежем воздухе;
- —скудный рацион;
- —отсутствие закаливания;
- —игнорирование санитарно-противоэпидемического режима в детском коллективе (дети с симптомами ОРВИ должны быть изолированы).
Признаки
Распознать пневмонию не всегда легко, так как начальные симптомы схожи с простудой.
У взрослых. У взрослого человека при пневмонии сначала повышается температура, которая может достигать 38 °С. Чувствуется слабость во всем теле, возможны головные боли, заболевшему постоянно хочется лежать. Через несколько дней начинается сильный приступообразный кашель, появляется мокрота. Если дополнительно ощущается боль в грудной клетке и появляется одышка, это сигнал об ухудшении состояния, указывающий на воспаление легких.
Также признаки могут разниться от вида заболевания. При вирусной пневмонии симптомы появляются быстро, поэтому пациент чувствует стремительное ухудшение состояния. С первых дней появляется температура, сильная головная боль и непрекращающийся сухой кашель.
При бактериальной пневмонии симптомы развиваются медленнее. Только через две недели после появления общих признаков начинается сама болезнь. При этом сначала человек чувствует резкое облегчение и улучшение состояния, но потом все симптомы резко возвращаются, появляется гнойная мокрота.
У пожилых людей проявление пневмонии может быть другим. К примеру, температуры может не быть, а о начале развития болезни будет сигнализировать только сухой кашель и одышка.
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У детей. Пневмония у детей, как правило, проявляется как осложнение гриппа, ОРВИ и т.д. При ней наблюдаются:
- —кашель, который со временем усиливается:
- —сильные приступы кашля, которые начинаются после каждого глубокого вздоха;
- —одышка;
- —в сочетании со всеми симптомами – бледность кожи.
Если самочувствие ребенка внезапно улучшилось и потом также стремительно ухудшилось – это может свидетельствовать об осложнениях.
Симптомы
Если общие симптомы схожи с проявлением гриппа или простуды, то точные признаки воспаления легких, их очередность и продолжительность зависят от вида пневмонии.
Крупозная. По-другому ее еще называют долевой пневмонией. Это острое заболевание, при котором воспаляется несколько долей легкого. Начинается оно с температуры выше 39 °С, озноба, ощутимой боли в грудной клетке, одышки и общей слабости. Кашель сначала сухой, на третий–четвертый день влажный с мокротой цвета ржавчины. Температура остается высокой. Все симптомы крупозной пневмонии сохраняются до 10 дней.
При тяжелом течении заболевания появляются гиперемия (переполнение кровью сосудов) кожных покровов и цианоз (изменение цвета тканей тела вследствие нехватки кислорода) носогубного треугольника. На губах, крыльях носа и подбородке видны герпетические высыпания. Дыхание учащенное и поверхностное, при прослушивании легких слышны влажные мелкопузырчатые хрипы. Пульс частный, может быть аритмичным, сердечные тона глухие, артериальное давление сниженное.
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Очаговая. Острое заболевание, при котором инфекционно-воспалительный процесс локализуется на ограниченном участке легочной ткани. Начало очаговой пневмонии постепенное и малозаметное. Чаще всего появляется после перенесенного ОРВИ или острого трахеобронхита. Температура держится в пределах 38–38,5 °С, при этом в течение суток может колебаться. Кашель влажный, отходит слизисто-гнойная мокрота. Заболевший сильно потеет, чувствует слабость, при дыхании и кашле – боли в грудной клетке. Состояние впоследствии ухудшается: появляется выраженная одышка и цианоз. При прослушивании легких слышно жесткое дыхание, удлиненный выдох и сухие хрипы.
Патогенез
Возбудители пневмонии попадают в легкие тремя основными путями:
- —Бронхогенным. Он подразумевает вдыхание инородного материала, например, слизи, слюны, пищи и т.д. Как правило, такое происходит во сне или в случаях, когда человек не в состоянии самостоятельно откашлять или выплюнуть инородный материал.
- —Гематогенным. В этом случае инфекция попадает в общий ток крови, который потом циркулирует по всему организму.
- —Лимфогенный. Встречается достаточно редко, однако по лимфатическим путям возбудитель попадает из легочного очага в плевру.
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При снижении защитного бронхопульмонального барьера в альвеолах развивается инфекционное воспаление, которое впоследствии распространяется и на другие отделы легочной ткани. В альвеолах также образуется экссудат, именно он препятствует газообмену кислорода между кровеносными сосудами и легочной тканью. Из-за этого развивается дыхательная и кислородная недостаточность, а если пневмония протекает с осложнениями, то еще и сердечная недостаточность.
Развитие заболевания подразумевает четырестадии:
- 1Стадия прилива. Длится от 12 часов до трех суток. На этом этапе в сосудах легких резко возрастает количество крови и происходит фибринозная экссудация в альвеолах.
- 2Стадия красного опеченения. Длится от 24 часов до трех суток. В это время происходит уплотнение ткани легкого. В экссудате альвеол в большом количестве обнаруживаются эритроциты.
- 3Стадия серого опеченения. Длится от двух до шести суток. Происходит распад эритроцитов и массивный выход лейкоцитов в альвеолы.
- 4Стадия разрешения. Характеризуется восстановлением нормальной структуры легочной ткани.
Классификация
Классификация пневмоний осуществляется на основании определенного признака.
По происхождению
- —внебольничные;
- —внутрибольничные;
- —аспирационные;
- —атипичные.
По этиологическому фактору
- —бактериальные;
- —вирусные;
- —микоплазменные;
- —грибковые;
- —смешанные;
По области заражения
- —односторонние;
- —двусторонние;
- —тотальные.
По степени тяжести
- —легкие;
- —средние;
- —тяжелые.
Показания аппарата компьютерной томографии
Осложнения
Осложнения развиваются, когда при пневмонии возникают воспалительные и реактивные процессы в бронхолегочной системе и других органах, которые вызваны именно воспалением легких. Наличие таких осложнений во многом определяет исход заболевания. Они также делятся на легочные и внелегочные. К первым относятся:
- —обструктивный синдром;
- —абсцесс, гангрена легкого;
- —острая дыхательная недостаточность;
- —парапневмонический экссудативный плеврит.
К внелегочным относятся:
- —острая сердечно-легочная недостаточность;
- —эндокардит и миокардит;
- —менингит и менингоэнцефалит;
- —гломерулонефрит;
- —инфекционно-токсический шок;
- —анемия;
- —психозы и другое.
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник изучает рентгеновский снимок легких пациента в блоке реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок легких пациента в блоке реанимации и интенсивной терапии
Диагностика
Диагностика помогает не только определить пневмонию, но и отличить ее от других легочных процессов, выяснить этиологию и степень тяжести.
Физикальное исследование. Это диагностика, подразумевающая осмотр пациента, врач оценивает частоту дыхания, пульса и т.д. Она позволяет определить уплотнение легочной ткани на основании легочного звука и усиления бронхофонии – аномальной передачи звуков из легких или бронхов.
Осмотр пациента
Лабораторная диагностика. Она включает в себя сдачу крови, мочи и мокроты. Баканализ последней помогает определить возбудителя заболевания и его чувствительность к антибиотикам.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория биохимических и иммунохимических исследований
Лаборатория биохимических и иммунохимических исследований
Рентгенография легких. Процедуру обычно проводят в начале заболевания и через три–четыре недели для контроля воспалительного процесса и исключения другой патологии. При любой пневмонии чаще всего поражаются нижние доли легкого.
УЗИ. Оно помогает определить пневмонию как на начальной стадии, так и при значительных поражениях. Это безопасный для человека способ диагностики, который не требует определенной подготовки пациента. УЗИ делают в любое время дня, независимо от приема пищи и от того, курил ли человек до процедуры.
Лечение пневмонии
Николай Дубинин отмечает, что при легкой форме пневмонии(без осложнений) допустимо амбулаторное лечение, но под строгим контролем врача. Тяжелое течение болезни требует обязательной госпитализации. Длительность применения препаратов и их дозировка, а также схема лечения подбирают для пациентов индивидуально.
Способы
В зависимости от этиологии и тяжести заболевания применяют разные направления терапии и их сочетания.
Антибиотикотерапия. Это основной метод лечения. Как правило, антибиотики назначают, не дожидаясь определения возбудителя. Так как конкретный препарат зависит от того, чем именно была вызвана пневмония, самостоятельный подбор таких лекарств строго запрещен. Неправильно подобранный антибиотик не только не поможет, но и нанесет вред организму. Курс лечения, как правило, длится от 7 до 14 дней, в процессе препарат может меняться.
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"Терапия может быть антибактериальной, противовирусной или противогрибковой. После тщательного осмотра, исходя из анамнеза и характера течения заболевания, а также сопутствующей патологии и дообследования, врач выбирает эмпирическую терапию, направленную на предполагаемого возбудителя. Однако несмотря на возможность первично вирусных пневмоний у взрослых, назначение системной антибактериальной терапии в короткие сроки значимо улучшает прогноз", – уточнила Юлия Закиева, врач-пульмонолог и терапевт.
Симптоматическая терапия. Она направлена на лечение симптомов пневмонии. Может включать в себя дезинтоксикационную терапию, иммуностимуляцию, прием жаропонижающих, отхаркивающих препаратов, а также муколитических и антигистаминных средств.
Физиолечение. Как только пройдет лихорадка и интоксикация, врач может назначить проведение физиотерапевтических процедур: ингаляции, массаж, ЛФК, УВЧ, электрофорез с хлористым кальцием или йодистым калием.
Прогноз выздоровления
Прогноз выздоровления определяется многими факторами: возрастом заболевшего, иммунной реактивностью, адекватностью лечения и т.д. Неблагоприятные прогнозы касаются осложненных пневмоний и случаев, когда возбудитель устойчив к антибиотикотерапии. Также пневмония является особо опасной для детей в возрасте до одного года. Исходы заболевания могут также классифицироваться в зависимости от изменений в легочной ткани:
- —70 % случаев – полное восстановление структуры легочной ткани;
- —20 % случаев – возникновение локального пневмосклероза (замещение легочной ткани нефункциональной соединительной);
- —7 % случаев – возникновение локальной карнификации (изменение легочной ткани, при котором она становится похожей на сырое мясо);
- —1 % случаев – сморщивание сегмента или доли.
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Профилактика пневмонии
Базовой мерой профилактики является здоровый образ жизни, это касается разных сфер: питание, спорт, режим дня и т.д. Также важно исключить фактор переохлаждения, поддерживать иммунитет и соблюдать чистоту в месте проживания. Лежачим больным рекомендовано проводить дыхательную и лечебную гимнастику и массаж.
Рекомендации экспертов
Ольга Шарапова, профессор, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова и родильного дома № 4 отмечает: "Самая лучшая профилактика пневмонии — это, в первую очередь, отказ от вредных привычек, которые делают иммунитет человека слабым. Курение я настоятельно рекомендую заменить спортом. Например, плаванием, теннисом, сквошем или просто спортзалом. Регулярное движение очень полезно для здоровья, в том числе и для легких. Правильное питание и отдых тоже укрепит организм. Также для профилактики пневмонии очень важно соблюдать те же меры, что и для профилактики респираторных вирусных инфекций. В первую очередь, следует соблюдать гигиену рук, особенно после улицы, торговых центров, рынков и общественного транспорта. Важно одеваться по погоде и избегать переохлаждения, контактов с больными в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа. Рекомендую делать прививки от гриппа и коронавируса. Чаще всего пневмония является осложнением именно этих заболеваний".
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Юлия Закиева: "Пневмонию можно предупредить с помощью иммунизации, правильного питания и устранения экологических факторов риска. Одним из главных методов профилактики заболевания является вакцинация. Хотя универсальных вакцин от воспаления легких нет, хороший результат дают прививки от пневмококка (самого распространенного возбудителя бактериальной пневмонии), гриппа, кори и коклюша”.
По словам экспертов, большое значение для повышения защитных сил организма имеет полноценное рациональное питание, богатое поливитаминами, а также занятия ЛФК и дыхательной гимнастикой. Регулярное выполнение таких упражнений существенно улучшает вентиляцию легких, дыхательный аппарат укрепляется, а накопившаяся мокрота регулярно отходит, т.е. нет риска образования застойных явлений.
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К уменьшению рисков возникновения воспаления легких ведет и отказ от вредных привычек, а также коррекция сопутствующей патологии и борьба с такими экологическими факторами, как загрязнение воздуха внутри помещений (например, путем использования доступных экологически чистых кухонных плит) и создание условий для соблюдения правил гигиены в перенаселенных жилищах.