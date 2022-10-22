https://ria.ru/20221022/otravlenie-1825854187.html

Пищевое отравление: симптомы, чем опасно, как оказать первую помощь

Пищевое отравление у взрослых: симптомы, признаки, первая помощь, лечение

Пищевое отравление: симптомы, чем опасно, как оказать первую помощь

Пищевое отравление – это опасное состояние, которое сопровождается неприятными симптомами и может привести к тяжелым осложнениям. Признаки и причины острого... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:15

2022-10-22T09:15

2022-10-22T09:15

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пищевое отравление – это опасное состояние, которое сопровождается неприятными симптомами и может привести к тяжелым осложнениям. Признаки и причины острого отравления, как оказать первую помощь взрослому, какое лечение могут назначить и как помочь организму восстановиться – в материале РИА Новости.Пищевое отравлениеПо словам Михаила Кутушова, врача-токсиколога, кандидата медицинских наук, пищевое отравление – это острое заболевание, которое возникает при приеме пищи, в составе которой есть болезнетворные организмы и токсины, либо токсичные вещества и загрязнители. Заражение патогенными организмами встречается чаще всего – пищевые отравления возникают, потому что люди едят некачественные, передержанные продукты, не домывают посуду или руки.ПричиныОсновной причиной пищевого отравления является попадание бактерий, вирусов, паразитов, токсинов и т.д. в организм вместе с едой. Возбудители пищевой инфекции попадают на продукты различными способами: они могут находиться там еще до покупки и попасть в процессе транспортировки, например, при нарушении санитарных норм, через грязные руки грузчиков и продавцов, через необработанные лотки и упаковку. Также влияет обработка продуктов и их хранение. Высокую опасность представляют полусырые и сырые блюда.СимптомыОсобенность пищевого отравления заключается в его быстром развитии. Первые симптомы проявляются уже через несколько часов, а иногда и в течение 30–40 минут, это время называется инкубационным периодом. К основным признакам пищевого отравления относятся:При тяжелом отравлении также наблюдаются:Стадии отравленияВсего можно выделить три стадии развития пищевого отравления.Первая стадия. Это самое начало, сопровождающееся незначительной тошнотой, легкими изменениями дыхания (становится неритмичным и частым), перепадами настроения (от эйфории до апатии и обратно). Может наблюдаться тахикардия и незначительное снижение артериального давления.Вторая стадия. Появляются головные боли, мышечные судороги и спазмы, наблюдаются симптомы лихорадки – легкий озноб, усталость и слабость. Может беспокоить бессонница и отсутствие аппетита из-за постоянной тошноты.Третья стадия. На этом этапе проявляется тяжелая лихорадка. Усиливаются мышечные боли и озноб, тахикардия выраженная, артериальное давление значительно снижено. Могут начаться галлюцинации и бредовое состояние, при отсутствии адекватного медицинского вмешательства возможна кома и летальный исход.Классификация отравленийПищевые отравления делятся на три большие группы.МикробныеПричинами пищевого отравления микробной природы являются микроорганизмы и токсичные продукты их жизнедеятельности. Этот вид, в свою очередь, делится еще на несколько подвидов:НемикробныеНемикробные пищевые отравления менее распространены, чем микробные. Они возникают из-за:Неустановленной этиологииК данной группе относятся два заболевания:ОсложненияГлавное осложнение от пищевого отравления – обезвоживание и значительное снижение количества калия в организме вследствие продолжительной рвоты и диареи. Это негативно влияет на сердце и нервную систему. Из-за интоксикации и потери электролитов провоцируется функциональная неустойчивость дыхательного центра, что вызывает гипоксию – нехватку кислорода. Также из-за отравления повышается нагрузка на почки и печень, как на органы, выполняющие очистительную функцию. Именно поэтому после перенесенного такого состояния лучше всего провести дополнительную диагностику и пройти необходимое лечение.Эксперт дополнил, если упустить момент быстрой помощи и обращения к врачу, осложнения могут быть разными:Первая помощьПри тяжелом отравлении помощь могут оказать только медики, но до их прибытия можно принять некоторые меры. Главнымпринципом остановки развития патологического состояния является прекращение воздействия отравляющего вещества и его выведение из организма, потому если при тошноте рвота не наступает, можно ее вызвать искусственно, дав отравившемуся 2 стакана теплой кипяченой воды (но не газированной) с добавлением пары кристалликов марганцовки (жидкость должна быть бледно-розовой, но не красной). Такой способ ни в коем случае нельзя применять для детей и беременных.Также для связывания токсинов можно использовать активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг веса человека. Целиком запивать таблетки нельзя, так как это может привести к новым приступам рвоты, поэтому лучше всего измельчить уголь и давать его разбавленным в воде.Важным аспектом адекватной первой помощи является принцип "не навреди", в частности, при отравлении нельзя:Когда вызывать врачаПри легком пищевом отравлении вызывать врача необязательно, но если наблюдается практически безостановочная рвота и диарея, которые продолжаются около часа (у детей до 10 лет – 30 минут), необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь. Также тревожными признаками являются температура выше 38,5 °С, рвота и диарея с кровью, двоение в глазах и обморочное состояние.Михаил Кутушов также отмечает, что обращение в больницу очень важно, потому что врач должен подтвердить отсутствие дизентерии, энтерита, который вызывается в том числе кишечной палочкой, а также сальмонеллеза.ДиагностикаОсновная диагностика при отравлении – визуальный осмотр и опрос больного. При выявлении продуктов, которые могли стать причиной такого состояния, врач может назначить бактериологическое исследование кала, рвотных масс, промывных вод и остатков пищи. Главной целью анализов является выявление возбудителя и определение его устойчивости к антибиотикам. Если одинаковые микробы нашлись и в анализах больного, и в остатках пищи – можно с уверенностью говорить о пищевом отравлении.ЛечениеСуть лечения – максимально быстро вывести отравляющее вещество из организма. Для этого могут использоваться следующие процедуры:В частных случаях перечисленные методы могут применяться вместе. При тяжелой степени отравления нужно восстановить жизненно важные функции организма. Обезвоживание и нарушение водно-электролитного баланса корректируются с помощью обильного питья и инфузионной терапии.Также частью лечения при отравлении является симптоматическая терапия. Например, для снятия или облегчения головной, мышечной боли и снижения температуры могут назначить прием препаратов из группы нестероидных противовоспалительных. Если состояние осложняется рвотой, то вместо таблеток делают инъекции."Пищевое отравление требует длительного лечения и восстановления. Чаще всего это капельницы, возможно, прием антибиотиков и параллельно с ними врач должен выписать пробиотики. Это важно, так как антибиотик убивает микрофлору кишечника, не разбирая патогенная она или “родная”, которой нужна медицинская помощь, поэтому важно подкреплять ее и восстанавливать. И также обязательна лечебная диета (лечебные столы), которая назначается врачом, исходя из особенностей отравления", – уточнил эксперт.ПрофилактикаЧтобы минимизировать риск пищевого отравления, необходимо придерживаться простых правил:

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https://ria.ru/20220128/detoks-1770071954.html

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https://rsport.ria.ru/20220415/dietolog-1783729647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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