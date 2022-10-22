Пищевое отравление: симптомы, чем опасно, как оказать первую помощь
© Depositphotos.com / NewAfricaОтравление
© Depositphotos.com / NewAfrica
Отравление. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пищевое отравление – это опасное состояние, которое сопровождается неприятными симптомами и может привести к тяжелым осложнениям. Признаки и причины острого отравления, как оказать первую помощь взрослому, какое лечение могут назначить и как помочь организму восстановиться – в материале РИА Новости.
Пищевое отравление
По словам Михаила Кутушова, врача-токсиколога, кандидата медицинских наук, пищевое отравление – это острое заболевание, которое возникает при приеме пищи, в составе которой есть болезнетворные организмы и токсины, либо токсичные вещества и загрязнители. Заражение патогенными организмами встречается чаще всего – пищевые отравления возникают, потому что люди едят некачественные, передержанные продукты, не домывают посуду или руки.
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Причины
Основной причиной пищевого отравления является попадание бактерий, вирусов, паразитов, токсинов и т.д. в организм вместе с едой. Возбудители пищевой инфекции попадают на продукты различными способами: они могут находиться там еще до покупки и попасть в процессе транспортировки, например, при нарушении санитарных норм, через грязные руки грузчиков и продавцов, через необработанные лотки и упаковку. Также влияет обработка продуктов и их хранение. Высокую опасность представляют полусырые и сырые блюда.
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Симптомы
Особенность пищевого отравления заключается в его быстром развитии. Первые симптомы проявляются уже через несколько часов, а иногда и в течение 30–40 минут, это время называется инкубационным периодом. К основным признакам пищевого отравления относятся:
- —рвота и тошнота;
- —диарея;
- —боли в животе и спазмы;
- —ощущение лихорадки: озноб, слабость и ломота в теле;
- —усталость, вялость;
- —снижение артериального давления.
При тяжелом отравлении также наблюдаются:
- —головокружение;
- —потеря сознания;
- —бледность кожи;
- —боль в мышцах и суставах;
- —повышение температуры (37–40 °С).
Стадии отравления
Всего можно выделить три стадии развития пищевого отравления.
Первая стадия. Это самое начало, сопровождающееся незначительной тошнотой, легкими изменениями дыхания (становится неритмичным и частым), перепадами настроения (от эйфории до апатии и обратно). Может наблюдаться тахикардия и незначительное снижение артериального давления.
Вторая стадия. Появляются головные боли, мышечные судороги и спазмы, наблюдаются симптомы лихорадки – легкий озноб, усталость и слабость. Может беспокоить бессонница и отсутствие аппетита из-за постоянной тошноты.
Третья стадия. На этом этапе проявляется тяжелая лихорадка. Усиливаются мышечные боли и озноб, тахикардия выраженная, артериальное давление значительно снижено. Могут начаться галлюцинации и бредовое состояние, при отсутствии адекватного медицинского вмешательства возможна кома и летальный исход.
© Depositphotos.com / Krakenimages.comЖенщина с расстройством желудка
© Depositphotos.com / Krakenimages.com
Женщина с расстройством желудка
Классификация отравлений
Пищевые отравления делятся на три большие группы.
Микробные
Причинами пищевого отравления микробной природы являются микроорганизмы и токсичные продукты их жизнедеятельности. Этот вид, в свою очередь, делится еще на несколько подвидов:
- —Токсикоинфекции. Это острые, зачастую массовые заболевания, которые возникают вследствие употребления пищи с большим количеством условно-патогенных бактерий (десятки и даже сотни миллионов в одном грамме продукта) и токсинов, которые образовываются в процессе их жизнедеятельности и гибели. Возбудители токсикоинфекций распространены повсюду: в воде, почве, воздухе, они могут быть на различных предметах быта, посуде, оборудовании, на руках людей и т.д. Условно-патогенными их называют из-за того, что заболевание может возникнуть только при попадании сразу огромного количества микроорганизмов определенного штамма. К основным возбудителям пищевой токсикоинфекции относятся энтеротоксические виды стафилококков и стрептококков, энтерококки, споровые анаэробы, представители Е. coli, Ргоteus vulgaris, галофильные вибрионы и другие.
- —Бактериальные токсикозы. В отличие от токсикоинфекции, при которой в организм должно попасть большое количество микроорганизмов, которые будут выделять токсины, токсикоз развивается вследствие употребления пищи с достаточным количеством самого токсина. К такому заболеванию приводят условия, при которых экзотоксин накапливается в продукте вследствие жизнедеятельности специфического возбудителя.
- —Смешанные бактериальные пищевые отравления. Это отравления, при которых сочетаются токсикоинфекции и токсикозы. Они могут возникать в случаях грубых нарушений санитарных норм при производстве, хранении и реализации пищевых продуктов, при которых происходит массивное обсеменение различной микрофлорой. Такое заболевание отличается тяжелым течением с различными клиническими проявлениями, что может усложнить постановку диагноза.
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Немикробные
Немикробные пищевые отравления менее распространены, чем микробные. Они возникают из-за:
- —Отравления растениями, грибами и тканями животных, ядовитыми по своей природе (мухоморы и поганки, белена, волчьи ягоды, рыба фугу и т.д.).
- —Отравления растениями и тканями животных, ядовитыми только при определенных условиях, например: икрой, молокой, тканями и печенью рыб в период нереста и активного размножения цианобактерий, мидиями и крабами в период активного размножения планктонных организмов динофлагеллятов, позеленевшим, лежалым и проросшим картофелем, в котором накопился соланин, медом, собранным пчелами с ядовитых растений и т.д.
- —Отравления химическими веществами.
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Неустановленной этиологии
К данной группе относятся два заболевания:
- —Гаффская болезнь. Это токсикоз пищевого происхождения, который возникает у плотоядных птиц и зверей, хищных рыб, а также у людей. Он связан с токсическими продуктами, накапливающимися во внутренностях рыбы. Этиологический агент-токсин не установлен. К основным симптомам гаффской болезни относятся мышечные боли, признаки дыхательной недостаточности, изменение цвета мочи (до кирпично-красного цвета и темнее), диарея, тошнота, рвота, лихорадка.
- —Уровская болезнь. Это хроническое заболевание, характерное для населения Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Оно характеризуется дегенеративными изменениями в суставах и костях. Этиология заболевания неизвестна, но согласно одной из теорий причиной является поражение местных злаковых растений токсигенным грибом из рода Фузариум.
© Depositphotos.com / Irina_VIVРебенка тошнит в автомобиле
© Depositphotos.com / Irina_VIV
Ребенка тошнит в автомобиле
Осложнения
Главное осложнение от пищевого отравления – обезвоживание и значительное снижение количества калия в организме вследствие продолжительной рвоты и диареи. Это негативно влияет на сердце и нервную систему. Из-за интоксикации и потери электролитов провоцируется функциональная неустойчивость дыхательного центра, что вызывает гипоксию – нехватку кислорода. Также из-за отравления повышается нагрузка на почки и печень, как на органы, выполняющие очистительную функцию. Именно поэтому после перенесенного такого состояния лучше всего провести дополнительную диагностику и пройти необходимое лечение.
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Эксперт дополнил, если упустить момент быстрой помощи и обращения к врачу, осложнения могут быть разными:
- —переход в хроническую форму отравления, что негативно отражается и на толстой, и на тонкой кишке, а лечение и помощь усложняются до антибиотиков;
- —дисбактериоз – на фоне затяжной невнимательности к отравлению происходит активный рост патогенной микрофлоры в кишечнике, что приводит к длительному расстройству пищеварения и требует больше времени на лечение и восстановление;
- —при игнорировании отравления может случиться инфекционно-токсический шок, который бьет по сердечно-сосудистой системе и состоянию сосудов.
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Первая помощь
При тяжелом отравлении помощь могут оказать только медики, но до их прибытия можно принять некоторые меры. Главнымпринципом остановки развития патологического состояния является прекращение воздействия отравляющего вещества и его выведение из организма, потому если при тошноте рвота не наступает, можно ее вызвать искусственно, дав отравившемуся 2 стакана теплой кипяченой воды (но не газированной) с добавлением пары кристалликов марганцовки (жидкость должна быть бледно-розовой, но не красной). Такой способ ни в коем случае нельзя применять для детей и беременных.
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Также для связывания токсинов можно использовать активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг веса человека. Целиком запивать таблетки нельзя, так как это может привести к новым приступам рвоты, поэтому лучше всего измельчить уголь и давать его разбавленным в воде.
Важным аспектом адекватной первой помощи является принцип "не навреди", в частности, при отравлении нельзя:
- —принимать противодиарейные и, напротив, слабительные препараты;
- —пить газированные и молочные напитки;
- —прикладывать грелку к животу;
- —принимать анальгетики;
- —употреблять любую пищу.
Когда вызывать врача
При легком пищевом отравлении вызывать врача необязательно, но если наблюдается практически безостановочная рвота и диарея, которые продолжаются около часа (у детей до 10 лет – 30 минут), необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь. Также тревожными признаками являются температура выше 38,5 °С, рвота и диарея с кровью, двоение в глазах и обморочное состояние.
Михаил Кутушов также отмечает, что обращение в больницу очень важно, потому что врач должен подтвердить отсутствие дизентерии, энтерита, который вызывается в том числе кишечной палочкой, а также сальмонеллеза.
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкМедицинские работники в реанимационном отделении
Медицинские работники в реанимационном отделении
Диагностика
Основная диагностика при отравлении – визуальный осмотр и опрос больного. При выявлении продуктов, которые могли стать причиной такого состояния, врач может назначить бактериологическое исследование кала, рвотных масс, промывных вод и остатков пищи. Главной целью анализов является выявление возбудителя и определение его устойчивости к антибиотикам. Если одинаковые микробы нашлись и в анализах больного, и в остатках пищи – можно с уверенностью говорить о пищевом отравлении.
Лечение
Суть лечения – максимально быстро вывести отравляющее вещество из организма. Для этого могут использоваться следующие процедуры:
- —промывание желудка;
- —форсированный диурез;
- —прием сорбентов;
- —гемодиализ.
В частных случаях перечисленные методы могут применяться вместе. При тяжелой степени отравления нужно восстановить жизненно важные функции организма. Обезвоживание и нарушение водно-электролитного баланса корректируются с помощью обильного питья и инфузионной терапии.
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Также частью лечения при отравлении является симптоматическая терапия. Например, для снятия или облегчения головной, мышечной боли и снижения температуры могут назначить прием препаратов из группы нестероидных противовоспалительных. Если состояние осложняется рвотой, то вместо таблеток делают инъекции.
"Пищевое отравление требует длительного лечения и восстановления. Чаще всего это капельницы, возможно, прием антибиотиков и параллельно с ними врач должен выписать пробиотики. Это важно, так как антибиотик убивает микрофлору кишечника, не разбирая патогенная она или “родная”, которой нужна медицинская помощь, поэтому важно подкреплять ее и восстанавливать. И также обязательна лечебная диета (лечебные столы), которая назначается врачом, исходя из особенностей отравления", – уточнил эксперт.
Профилактика
Чтобы минимизировать риск пищевого отравления, необходимо придерживаться простых правил:
- —мясо, рыбу и грибы подвергать тщательной термической обработке. Употребление таких продуктов в сыром и полусыром виде может быть опасным;
- —внимательно проверять срок годности продуктов, особенно молочных;
- —не хранить готовые блюда, открытые консервы (в особенности мясные и рыбные) в холодильнике дольше трех дней;
- —не покупать продукты (овощи, грибы, консервы и т.д.) у незнакомых людей в местах стихийной торговли;
- —не покупать рыбу, мясо, молоко и яйца на открытых рынках, где не соблюдаются правила хранения (отсутствие холодильников, маркировки, специальной посуды и т.д.);
- —не собирать и не употреблять в пищу грибы, растущие вблизи дорог и промышленных предприятий;
- —овощи и фрукты тщательно мыть перед употреблением;
- —мыть руки каждый раз после возвращения с улицы;
- —десерты с кремом хранить в холодильнике;
- —не пить некипяченую водопроводную воду;
- —не употреблять в пищу консервы со вздувшейся крышкой, продукты с поврежденной упаковкой и т.д.
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