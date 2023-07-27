https://ria.ru/20230727/otravlenie_gribami-1886731365.html

Отравление грибами: причины и симптомы, первая помощь

Отравление грибами: первая помощь, симптомы, признаки и через сколько они появляются

Отравление грибами: причины и симптомы, первая помощь

Что делать при отравлении грибами и как отличить ядовитые грибы, через сколько часов и минут появляются признаки интоксикации и как оказать первую помощь - в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T21:47

2023-07-27T21:47

2023-07-27T21:47

общество

россия

здоровье

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Что делать при отравлении грибами и как отличить ядовитые грибы, через сколько часов и минут появляются признаки интоксикации и как оказать первую помощь - в материале РИА Новости.Отравление грибамиГрибной сезон в средней полосе России стартует уже в первый месяц лета, а число собираемых видов грибов насчитывает несколько сотен. И это лишь съедобные виды: еще большее число разновидностей грибов являются ядовитыми за счет содержащихся в них токсинов. К таковым относятся бледная поганка, мухомор, ложные опята и так далее. Они могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем и даже привести к летальному исходу.Все грибы можно разделить на три большие группы:ПричиныОсновная причина отравления грибами - это содержащиеся в них ядовитые вещества.Помимо этого проблемы со здоровьем могут вызвать и съедобные грибы, в которых скопилось большое количество токсичных веществ (радионуклиды и другие). Такие вещества грибы “впитывают” в себя из окружающей среды, именно по этой причине не рекомендуется их собирать в непроверенных или потенциально опасных местах (рядом с промышленными предприятиями, в непосредственной близости от автодорог и так далее).Отравление грибами также может быть вызвано нарушением технологии их приготовления, в результате чего не удалось до конца вывести все вредные вещества.Симптомы и признакиСимптомы отравления грибами, а также скорость их появления отличаются в зависимости от того, какой именно токсин попал в организм человека. Так, первые симптомы могут появиться как через несколько часов после употребления опасных плодовых тел в пищу, так и спустя практически сутки после этого.“Существует условное разделение “6 часов”. Если симптоматика развилась в течение первых 6 часов, то, скорее всего, это будет кратковременное отравление, если после 6 часов, то возможны тяжелые осложнения вплоть до летального”, - отмечает иммунолог-трансплантолог НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, эксперт медицинского факультета университета "Синергия" Айшат Идармачева.В первую очередь, как правило, страдает желудочно-кишечный тракт, а потому к числу наиболее характерных симптомов отравления относятся:Страдает в результате отравления и нервная система. Так, содержащиеся в мухоморах токсины могут стать причиной галлюцинаций и судорог.Со стороны сердечно-сосудистой системы признаками отравления могут стать слабый пульс и существенное снижение артериального давления. У человека при этом порой падает температура тела.Также к числу универсальных симптомов при отравлении можно отнести чувство слабости.ВидыВыделяют несколько основных разновидностей отравлений в зависимости от того, какой конкретно гриб его вызвал и, соответственно, какой токсин попал в организм пострадавшего.К первому виду относится отравление бледной поганкой. Она считается самым ядовитым и опасным грибом в российских лесах, на ее долю приходится наибольший процент смертельных исходов. Для поганки характерно достаточно позднее появление симптомов отравления, порой это происходит практически через сутки после употребления поганки в пищу. Наряду с сильной болью в животе и рвотой может появиться головная боль, нарушение зрения, сильная жажда, слабость, снижение температуры тела и другие симптомы. Содержащийся в бледной поганке яд поражает почки и печень.Второй вид - это отравление мухоморами, и в этом случае симптомы развиваются в среднем через несколько часов. Рвота, понос и боли в животе также входят в перечень наиболее характерных признаков, а вместе с ними - повышенные пото- и слюноотделение, одышка, низкое давление, а также может появиться бред, галлюцинации и так далее.Отравление строчками выделяют в третий вид, симптомы становятся заметными примерно через 6-10 часов после того, как ядовитые вещества попали в организм. Основные проявления - тошнота, рвота, головная боль, плохое самочувствие, однако в тяжелых случаях на следующий день после употребления строчка в пищу развивается желтуха с последующей анемией и, в наиболее критических ситуациях - сердечной недостаточностью.Четвертый тип отравления грибами - это отравление ложными опятами, другими грибами, которые внешне очень похожи на съедобные аналоги или такими, в которых содержится жгучий млечный сок. Через несколько часов после того, как было съедено плодовое тело, появляются тошнота, слабость, понос, боль в животе и прочие симптомы.ОсложненияЕсли в организм человека попало небольшое количество ядовитых грибов или речь идет о не самом сильном токсине, то при вовремя оказанной медпомощи недомогание может закончиться без долгосрочных последствий и серьезного урона для здоровья. Однако в случае с наиболее опасными грибами (например, бледной поганкой) несвоевременно оказанная помощь может привести к серьезным осложнениям вплоть до поражения некоторых органов (чаще всего - печени или почек) или даже летального исхода.Лечение и что делать при отравлении грибамиТак как отравление грибами может не просто нанести существенный вред организму, но и привести к гибели человека, то первое и самое главное, что необходимо сделать в данной ситуации - это как можно быстрее обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.Если блюдо с грибами было съедено не полностью, его рекомендуется оставить для того, чтобы медики могли быстрее понять, какой именно токсин стал причиной отравления.В большинстве случаев лечение при отравлении грибами проходит в условиях стационара, так как человек нуждается в наблюдении специалистов. Основная задача врачей при этом - как можно оперативнее очистить организм от попавших в него отравляющих веществ и не допустить негативного их воздействия на внутренние органы.“Лечение в стационаре направлено на поддержку организма в виде инфузионной терапии, повышения артериального давления, противосудорожной терапии и лечения других осложнений (гемолитическая анемия, почечная недостаточность, метгемоглобинемия)”, - говорит Айшат Идармачева.Первая помощьВ ожидании медиков можно предпринять простые меры, которые могут оказаться весьма полезными при отравлении грибами. Первое, что рекомендуется сделать в таком случае - это одним из доступных способов вызвать у пострадавшего рвоту. Например, при помощи обильного питья (как минимум - несколько стаканов теплой воды, в которую можно добавить соль). После этого рекомендуется надавить на корень языка.После промывания желудка можно предложить отравившемуся несколько таблеток активированного угля. Обильное питье также может быть полезно для профилактики обезвоживания.Айшат Идармачева составила список наиболее важных моментов, которые нужно рассказать врачу при отравлении грибами для того, чтобы тот выбрал правильную терапию:Прогноз и реабилитацияВ том случае, если в организм попало незначительное количество токсинов и необходимая помощь была оказана в короткие сроки, то прогноз достаточно благоприятный: полное выздоровление занимает несколько суток. Если же отравление вызвал один из самых опасных грибов (та же бледная поганка и другие), то прогноз во многом зависит от своевременности оказанной медпомощи.При легком отравлении на восстановление организма может уйти несколько дней или примерно неделя, в тяжелых случаях - до нескольких недель и даже месяцев. Если отравление привело к развитию осложнений и успело задеть внутренние органы, то даже после выздоровления человеку может быть рекомендовано на протяжении какого-то периода времени наблюдаться у специалиста.ПрофилактикаТоксины в несъедобных грибах не уничтожаются даже при длительной термической обработке, высушивании или вымачивании. Даже единственный ядовитый гриб, попавший в корзину с другими, съедобными, может испортить весь собранный урожай. Именно поэтому первое правило профилактики - это собирать лишь те плодовые тела, в съедобности которых человек полностью уверен.Не стоит класть в корзину явно испорченные либо червивые грибы, а также пробовать сырые плодовые тела на вкус. Чтобы съедобные грибы не привели к неприятным последствиям, нужно тщательно выбирать место для их сбора. Не рекомендуется употреблять даже съедобные разновидности в пищу без тщательной термической обработки, а также смешивать их с алкоголем.Отравление грибами особенно опасно для пожилых людей и маленьких детей. Этим категориям употреблять в пищу данный продукт следует с особой осторожностью.Признаки ядовитых грибовПрактически не существует универсальных признаков, по котором ядовитые грибы можно со стопроцентной уверенностью отличить от съедобных. Например, мухомор в большинстве случаев можно опознать по яркой шляпке узнаваемой окраски, а бледную поганку - по кольцу на ножке и так называемой “чашечке” в ее основании.Многие ядовитые грибы маскируются под съедобные аналоги (боровик, опята и так далее). Такие двойники могут отличаться от оригинала, например, тем, что их мякоть на воздухе быстро приобретает яркую и нехарактерную для обычного гриба окраску. У многих несъедобных видов можно заметить утолщение у основании ножки.

https://ria.ru/20210930/griby-1752571483.html

https://ria.ru/20220517/poganka-1789044444.html

https://ria.ru/20230610/potreblenie-1877343400.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, здоровье