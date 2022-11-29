11:48 29.11.2022 (обновлено: 11:51 29.11.2022)
В России выросли показатели заболеваемости ОРВИ и COVID-19
Роспотребнадзор: в России уровни заболеваемости ОРВИ, гриппа и COVID-19 выросли за неделю
© Depositphotos.com / viz-archКоронавирус COVID-19
© Depositphotos.com / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом в России на 7% превысил показатель предыдущей недели, рост числа заболевших отмечается в 44 регионах страны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 29 ноября 2022 года в России за 47 неделю зарегистрировано почти 39 тысяч случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 7% превысил показатели предыдущей недели. Рост заболеваемости фиксируется в 44 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге",- говорится в сообщении.
Доминирующими вариантами коронавируса в России остаются линии "омикрона" ВА.4 и ВА.5, на них приходится более 90% подтвержденных случаев COVID-19, уточнили в ведомстве. Неделей ранее сообщалось, что на эти варианты приходится 97% случаев коронавируса.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос в России на 18,5% по сравнению с прошлой неделей, прививки сделали более 45% населения страны, сообщила пресс-служба ведомства.
"Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. В 43 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель",- говорится в сообщении.
Среди случаев вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009 ("свиной грипп"), он выявлен уже в 55 субъектах России, уточнили в ведомстве.
В стране продолжается прививочная кампания против гриппа, на сегодняшний день привито более 66,5 миллиона человек, что составляет 45,5% от численности населения, отметили в пресс-службе.
"В этой связи главный санитарный врач РФ потребовала от регионов, где вакцинация отстает от сроков, завершить работу до 5 декабря. Управлениям Роспотребнадзора поручено взять на особый контроль детские оздоровительные учреждения, в первую очередь - "Артек" и "Орленок",- подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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