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В России выросли показатели заболеваемости ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221129/virusy-1834962376.html
В России выросли показатели заболеваемости ОРВИ и COVID-19
В России выросли показатели заболеваемости ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2022
В России выросли показатели заболеваемости ОРВИ и COVID-19
Показатель заболеваемости коронавирусом в России на 7% превысил показатель предыдущей недели, рост числа заболевших отмечается в 44 регионах страны, сообщила... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:48
2022-11-29T11:51
распространение коронавируса
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом в России на 7% превысил показатель предыдущей недели, рост числа заболевших отмечается в 44 регионах страны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на 29 ноября 2022 года в России за 47 неделю зарегистрировано почти 39 тысяч случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 7% превысил показатели предыдущей недели. Рост заболеваемости фиксируется в 44 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге",- говорится в сообщении.Доминирующими вариантами коронавируса в России остаются линии "омикрона" ВА.4 и ВА.5, на них приходится более 90% подтвержденных случаев COVID-19, уточнили в ведомстве. Неделей ранее сообщалось, что на эти варианты приходится 97% случаев коронавируса.Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос в России на 18,5% по сравнению с прошлой неделей, прививки сделали более 45% населения страны, сообщила пресс-служба ведомства."Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. В 43 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель",- говорится в сообщении.Среди случаев вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009 ("свиной грипп"), он выявлен уже в 55 субъектах России, уточнили в ведомстве.В стране продолжается прививочная кампания против гриппа, на сегодняшний день привито более 66,5 миллиона человек, что составляет 45,5% от численности населения, отметили в пресс-службе."В этой связи главный санитарный врач РФ потребовала от регионов, где вакцинация отстает от сроков, завершить работу до 5 декабря. Управлениям Роспотребнадзора поручено взять на особый контроль детские оздоровительные учреждения, в первую очередь - "Артек" и "Орленок",- подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20221128/koronavirus-1834837843.html
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
11:48 29.11.2022 (обновлено: 11:51 29.11.2022)
 
В России выросли показатели заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Роспотребнадзор: в России уровни заболеваемости ОРВИ, гриппа и COVID-19 выросли за неделю

© Depositphotos.com / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Depositphotos.com / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом в России на 7% превысил показатель предыдущей недели, рост числа заболевших отмечается в 44 регионах страны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 29 ноября 2022 года в России за 47 неделю зарегистрировано почти 39 тысяч случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 7% превысил показатели предыдущей недели. Рост заболеваемости фиксируется в 44 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге",- говорится в сообщении.
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Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос в России на 18,5% по сравнению с прошлой неделей, прививки сделали более 45% населения страны, сообщила пресс-служба ведомства.
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"Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. В 43 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель",- говорится в сообщении.
Среди случаев вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009 ("свиной грипп"), он выявлен уже в 55 субъектах России, уточнили в ведомстве.
В стране продолжается прививочная кампания против гриппа, на сегодняшний день привито более 66,5 миллиона человек, что составляет 45,5% от численности населения, отметили в пресс-службе.
"В этой связи главный санитарный врач РФ потребовала от регионов, где вакцинация отстает от сроков, завершить работу до 5 декабря. Управлениям Роспотребнадзора поручено взять на особый контроль детские оздоровительные учреждения, в первую очередь - "Артек" и "Орленок",- подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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