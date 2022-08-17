15:39 17.08.2022 (обновлено: 15:40 17.08.2022)
Как бороться с мигренью: причины и лечение заболевания, советы врачей
Оглавление
- Мигрень
- Причины
- Симптомы и признаки
- Особенности
- У женщин
- У мужчин
- Формы
- С аурой
- Без ауры
- Хроническая
- Виды
- Глазная
- Шейная
- Базилярная
- Абдоминальная
- Офтальмоплегическая
- Гемиплегическая
- Ретинальная
- Афатическая
- Сколько длится приступ
- Осложнения и чем опасна
- Нюансы мигрени у беременных
- Диагностика
- Лечение
- Как избавиться от боли головы
- Профилактика мигрени
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мигрень - хроническое заболевание, характеризующееся приступами сильной головной боли. Причины возникновения недуга, советы врачей при мигрени у беременных, что делать, если голова не болит, но присутствуют тошнота и рвота, лечение и профилактика мигрени, - в материале РИА Новости.
Мигрень
Мигренями называют первичные боли в голове, которые, как правило, характеризуются сильной выраженностью, высокой интенсивностью, пульсирующие, односторонние, продолжающиеся до нескольких дней, часто сопровождающиеся нарушениями зрения.
"Мигрень — та самая булгаковская гемикрания, мучающая Понтия Пилата, головная боль пульсирующего характера, разной интенсивности, длительностью от нескольких часов до двух-трех суток, которая обычно локализуется в одной части головы. Ею страдали Гай Юлий Цезарь, Исаак Ньютон, Людвиг ван Бетховен, Карл Маркс, Чарлз Дарвин, Зигмунд Фрейд и многие другие исторические личности. Анализ данных в рамках всемирного исследования "Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска" (GBD), которое было проведено международной группой ученых с 1990 по 2016 год, показал масштабность проблемы. Так, в мире в среднем от мигренозных головных болей страдает 14 % населения (в России — до 21 %). При этом мигрень стала шестым по распространенности заболеванием среди 328 болезней и травм, для которых были сделаны оценки GBD 2016. Более того, анализ показал, что мигрень — вторая причина потери трудоспособности после болей в пояснице. Эта болезнь неизменно входила в десятку оснований для инвалидизации во всех 195 странах, где проводилось исследование", - рассказывает Светлана Вострякова, врач-невролог оздоровительного и спа-центра Verba Mayr в Подмосковье.
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Причины
Причины возникновения заболевания мало изучены. Основной теорией на данный момент является наследственная предрасположенность.
"Большую роль в развитии мигрени играет генетика. Выделены четыре гена, которые отвечают за возникновение семейной гемиплегической мигрени. Этот вид мигрени наследуется по аутосомно-доминантному типу. Но необходимо учесть, что её генетическая основа сложна. И до сих пор до конца не очень ясно, какие локусы и гены вовлечены в патогенез. Недавно провели крупнейшее на сегодняшний день генетическое исследование, в ходе которого был проанализирован геном 102 084 пациентов с мигренью и 771 257 человек из контрольной группы, не страдающих этим заболеванием. Оно выявило 123 генетических локуса, связанных с данной болезнью. Среди них 86 ранее были неизвестны", - говорит Светлана Вострякова.
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У людей, генетически предрасположенных к мигрени, пусковым крючком к возникновению заболевания могут служить различные факторы. По словам Анастасии Лукиной, стоматолога-ортодонта центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile, к ним могут относиться:
- —гормональные изменения у женщин;
- —депрессия, шок, стресс;
- —недостаток сна, напряжение, плохая осанка, интенсивные физические упражнения и низкий уровень сахара в крови;
- —употребление алкоголя и кофеина;
- —побочный эффект от приема различных лекарств;
- —окружающая среда, в том числе различные запахи, перепады температур, звуки, дым, мерцающие экраны;
- —проблемы с зубами (неправильный прикус, изменения в височно-нижнечелюстном суставе, кариес, скрежет зубами (бруксизм)).
© Depositphotos / AndrewLozovyiМужчина с похмелья
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Мужчина с похмелья
Симптомы и признаки
Основным симптомом является сильная длительная головная боль, возникающая с определённой периодичностью. По словам Ивана Емельянова, врача-невролога медицинской клиники НАКФФ, есть и другие характерные особенности этих болей:
- —боль, как правило, локализуется в одной половине головы;
- —имеет пульсирующий характер;
- —сопровождается тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к яркому свету и громкому звуку;
- —иногда сопровождается аурой.
"Вне приступа болезнь себя никак не проявляет. А вот сам приступ имеет четко определенную симптоматику, позволяющую заподозрить заболевание еще на этапе самодиагностики: головная боль мучительная, длящаяся до нескольких суток, занимающая не только определенную локализацию, но и разливающаяся диффузно", - добавляет Глеб Маркелов, врач-невролог сети клиник "Поликлиника.ру".
Особенности
Принципиальной разницы в протекании приступа у женщин и у мужчин нет. Но распространенность мигрени у женщин более чем в два раза превышает этот показатель у мужчин, причем, ее пик приходится на репродуктивный возраст, в период активного гормонального воздействия.
У женщин
У женщин заболевание протекает более выражено, возникает в более раннем возрасте, чем у мужчин (обычно в период полового созревания), но при этом склонно к самозатуханию в постклимактерический период. Гормональные изменения оказывают значительное влияние на течение мигрени у женщин в разные периоды жизни. Менструация, беременность, прием оральных контрацептивов, менопауза и заместительная гормональная терапия изменяют течение мигрени и требуют соответствующей корректировки профилактической терапией.
© Фото : PexelsДевушка в депресcии
© Фото : Pexels
Девушка в депресcии
"Менструальный цикл – один из важных провокаторов приступов мигрени. Взаимосвязь между мигренью и менструацией наблюдается у 60% женщин репродуктивного возраста. Обычно данная взаимосвязь формируется постепенно на втором десятилетии жизни, у большинства женщин наличие приступа мигрени во время менструации становится очевидным к 35 годам. Приступ мигрени может происходить до начала или во время менструации. При этом менструальные приступы мигрени обычно протекают более тяжело, они более длительные и могут быть устойчивы к анальгетикам", - объясняет Мария Меньшикова, гинеколог, старший медицинский консультант "Теледоктор24".
У мужчин
У мужчин заболевание встречается хоть и реже, но при этом, возникнув, может мучить человека в течение всей жизни.
"Впрочем, по Визуальной аналоговой шкале боли мужчины оценивают головную боль во время мигренозного приступа меньшим количеством баллов, нежели женщины", - отмечает Глеб Маркелов.
Формы
По словам Ивана Емельянова, существует несколько клинических форм мигрени:
- —классические приступы с аурой или без ауры;
- —мигрени детского возраста;
- —осложненные (хроническая мигрень, мигренозный статус, мигренозный инфаркт, эпилептическая активность на фоне приступа мигрени, персистирующая (постоянная) аура).
С аурой
Самая известная форма заболевания - мигрень с аурой. Хотя и встречается реже, чем мигрень без ауры. Мигренозная аура - комплекс симптомов, предшествующих приступу боли.
"Считается, что мигренозная аура обычно предшествует головной боли. Однако современные исследования свидетельствуют о том, что большинство пациентов с мигренью испытывают головную боль уже во время ауры. Самые типичные ауры – зрительные (например, яркие линии, формы, объекты), чувствительные (например, жжение, боль, онемение, “мурашки”), речевые (временные проблемы с речью от легких трудностей формулировки до потери речи)", - говорит Елизавета Бойко, невролог Европейского медицинского центра.
Аура мигрени обычно развивается постепенно в течение более пяти минут. Реже она развивается быстрее. Острое начало ауры повышает вероятность путаницы с транзиторной ишемической атакой (ТИА) или инсультом.
Без ауры
Наиболее часто встречающаяся форма болезни.
"Имеет три стадии развития приступа: продромальный (развитие неприятных ощущений, когда человек ощущает приближение приступа по нарастающему состоянию "разбитости"), болевую стадию и стадию разрешения болевого приступа, сходную по симптомам с продромальной стадией", - объясняет Глеб Маркелов.
Хроническая
Мигрень как таковую нельзя классифицировать как острую, хроническую или подострую формы. Мигрень - всегда хроническое заболевание. Если человек заметил возникновение приступов один-два раза за всю жизнь и между приступами проходит несколько лет, следует думать о поиске заболевания, которое может скрываться под маской мигрени, - считает Глеб Маркелов.
Однако III Международная классификация головных болей дает определение так называемой хронической форме этой болезни: при ней приступы боли длятся от 15 дней в месяц на протяжении трех месяцев.
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Виды
В зависимости от характера протекания болезни, выделяют несколько видов мигрени.
Глазная
При глазной (офтальмологической) мигрени развиваются зрительные нарушения с одной или двух сторон. Симптомы проходят с полным восстановлением зрения самостоятельно менее чем за час.
Шейная
Шейная мигрень (или головная боль в затылочной области) обычно возникает в одной половине головы.
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"Сопровождается головокружением, нарушениями зрения и слуха, вынужденным положением шеи, парестезиями — онемением, покалыванием, жжением в плечах и руках. Эти симптомы усиливаются при резких движениях головы", - отмечает Елена Сопова, специалист оздоровительного и спа-центра Verba Mayr.
Базилярная
Мигрень со стволовой аурой, ранее называвшаяся базилярная мигрень, является редкой формой мигрени, при которой ауры состоят из сочетания двух и более признаков: головокружения, затрудненной речи, шума в ушах, снижения слуха, двоения в глазах, нарушения координации, снижения уровня сознания. Встречается чаще у женщин, чем у мужчин. Начало обычно в возрасте от 7 до 20 лет. Приступы могут эволюционировать в более типичные распространенные формы мигрени с возрастом.
Абдоминальная
Эта специфическая форма сопровождается не головной болью, а тошнотой, рвотой и болями в животе. К симптомам заболевания можно отнести также повышенное газообразование, диарею, бледность, озноб, холодный пот. При этом никаких патологий желудка и кишечника нет, чаще всего такой мигренью страдают дети и подростки.
Офтальмоплегическая
Приступы головной боли сопровождаются нарушениями в работе глазодвигательной системы.
"В настоящее время офтальмоплегическую мигрень относят не к мигреням, а к нейропатиям. Чаще всего диагностируется у детей и проявляется приступом головной боли, которая сопровождается двоением в глазах (диплопия) и опущением верхнего века", - объясняет Елизавета Бойко.
Гемиплегическая
Самая редкая из аур - когда конечности и мышцы лица на одной стороне тела временно становятся слабыми. Она была отделена от других форм ауры и классифицирована как гемиплегическая мигрень.
Ретинальная
Ретинальная мигрень - редкое состояние, которое характеризуется повторяющимися приступами монокулярного (в одном глазу) выпадения отдельного поля зрения или полной его потери, сопровождаемой головной болью.
Афатическая
На пике приступа головной боли при таком виде мигрени у больного появляются нарушения речи.
Сколько длится приступ
Приступ мигрени, при котором больной часто становится практически беспомощным, так как движения причиняют еще большую боль, может длиться (со всеми фазами и стадиями) от одного дня до недели.
Осложнения и чем опасна
Помимо значительного снижения качества жизни, приступ мигрени может спровоцировать мигренозный инсульт.
"Мигренозный инсульт определяется приступом мигрени, возникающим у пациента с мигренью с аурой, при котором один или несколько симптомов ауры сохраняются более одного часа, а при КТ/МРТ выявляется инсульт в соответствующей области мозга", - объясняет Елизавета Бойко.
Эксперт также называет и другие осложнения мигрени:
- —мигренозный статус (изнурительный приступ мигрени, длящийся более 72 часов);
- —персистирующая аура без инфаркта определяется симптомами ауры, сохраняющимися в течение одной недели или более без признаков инсульта головного мозга при проведении КТ/МРТ.
"Кроме того, болезнь с аурой у женщин, использующих оральные контрацептивы или заместительную гормональную терапию, особенно в сочетании с курением, повышает риск ишемического инсульта. При этом приступы не считаются опасными, если их продолжительность не дольше нескольких часов, а случаются они не чаще двух-трёх раз в месяц", - добавляет Елена Сопова.
Женщина с головной болью
Нюансы мигрени у беременных
Больше половины женщин, страдающих мигренью без ауры, отмечают улучшение состояния, которое длится до конца беременности. Это связано с уменьшением воздействия эстрогенов. Мигрень с аурой во время беременности прекращается реже, примерно у 40% пациенток.
"Сохранение активной мигрени, особенно с аурой, в период беременности повышает риск острых нарушений мозгового кровообращения в 15–17 раз. Надо отметить, что сохранение активности мигренозных приступов ведет к таким грозным осложнениям беременности, как преэклампсия и гестационная артериальная гипертензия", - предупреждает Мария Меньшикова.
"Улучшение наиболее вероятно у пациенток с менструальной мигренью (приступы связаны с менструальным циклом), с мигренью без ауры, а также если улучшение началось в первом триместре. Наиболее частым периодом рецидива приступов является послеродовой период. Пациенты с менструальной мигренью чаще всего испытывают послеродовую мигрень, а те, кто кормит грудью, реже. Защитный эффект грудного вскармливания объясняется более стабильным уровнем эстрогена", - добавляет Елизавета Бойко.
Диагностика
Для диагностики мигреней нет характерных специфических методов. Основной задачей врача является исключение других причин возникновения болей.
По словам Ивана Емельянова, для этого может проводиться большой объем исследований, например: КТ/МРТ головного мозга с ангиографией, УЗИ сосудов, питающих головной мозг, электроэнцефалограмма, суточный мониторинг артериального давления, холтеровское мониторирование, клинический и биохимический анализ крови, коагулограмма. Конечный объем исследований должен определять врач-невролог после общения с пациентом, сбора анамнеза и осмотра больного.
Лечение
Лечение направлено на уменьшение выраженности симптомов во время приступов, продолжительности самих эпизодов мигрени, улучшения качества жизни, профилактику приступов и развития осложнений.
Как избавиться от боли головы
По словам Елены Соповой, лечение назначается врачом индивидуально и может включать как медикаментозные, так и немедикаментозные методы:
- —купирование приступов (анальгетики и НПВП, триптаны, стимуляторы моторики ЖКТ);
- —модификацию образа жизни на базе проведённого анализа провоцирующих приступы факторов;
- —профилактическую медикаментозную терапию;
- —немедикаментозную терапию (гирудотерапию, майндфулнесс-терапию, БОС, ИРТ, ПИР, ЛФК, высокочастотную ритмическую транскраниальную магнитную стимуляцию, внешнюю стимуляцию первой ветви тройничного нерва аппаратом "Цефали" и др.);
- —инвазивные способы: блокаду большого затылочного нерва, инвазивную нейростимуляцию большого затылочного нерва, крылонебного узла;
Среди новых методов лечения мигрени перспективными считаются:
- —применение моноклональных антител к CGRP-рецептору;
- —джепанты (антагонисты CGRP-рецепторов);
- —дитаны (агонисты 5-НТ1f-рецепторов).
"Исправление прикуса играет очень важную роль в профилактике мигрени и головной боли в целом. Прикус способен передавать большое количество давления и стресса на мышцы челюсти, когда равновесие теряется, это может привести к проблемам с суставами и дальнейшему напряжению мышц в области головы и шеи. Если пациент имеет такую проблему как бруксизм, ортодонт может изготовить капу, которую обычно используют ночью, это может помочь снять напряжение мышц и защитить зубы от стираемости. Стоматологические проблемы не следует недооценивать как потенциальные триггеры сильных головных болей и мигреней", - советует Анастасия Лукина.
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"Небеременным женщинам рекомендуется принимать лекарства для купирования приступов мигрени как можно раньше, не позднее 1 ч после начала приступа. В этом случае возможно облегчить или полностью прекратить приступ мигрени в короткие сроки. Беременность является единственным периодом в жизни женщины, когда этой рекомендацией можно временно пренебречь. Таким пациенткам рекомендован ступенчатый подход, когда лечение приступов легкой и средней тяжести начинают с нелекарственных методик. Лекарственная терапия у беременных осложняется самим фактом беременности и ее сроком. Так, несмотря на то, что парацетамол менее эффективен для купирования острого приступа мигрени, чем ацетилсалициловая кислота и нестероидные противовоспалительные средства, его безопасность в период беременности выше. Кофеин, обладающий способностью усиливать анальгетический эффект, является важным дополнением к обезболивающим препаратам", - говорит Мария Меньшикова.
© Depositphotos / SashaKhalabuzarФармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
Фармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке
Самолечение при мигренозных болях чревато увеличением риска развития осложнений, снижения эффективности лекарственной терапии, развитию более устойчивой к лечению форме заболевания.
Профилактика мигрени
В качестве профилактики возникновения приступов Иван Емельянов советует:
- —избегать развития перенапряжения мышц шейного отдела;
- —заниматься лечебной гимнастикой;
- —избегать переутомления на работе или учёбе, развития хронических стрессовых расстройств;
- —выбираться почаще на природу.