https://ria.ru/20220817/migren-1810191620.html

Как бороться с мигренью: причины и лечение заболевания, советы врачей

Мигрень: симптомы, лечение, какие причины у женщин и мужчин

Как бороться с мигренью: причины и лечение заболевания, советы врачей

Мигрень - хроническое заболевание, характеризующееся приступами сильной головной боли. Причины возникновения недуга, советы врачей при мигрени у беременных, что РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:39

2022-08-17T15:39

2022-08-17T15:40

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мигрень - хроническое заболевание, характеризующееся приступами сильной головной боли. Причины возникновения недуга, советы врачей при мигрени у беременных, что делать, если голова не болит, но присутствуют тошнота и рвота, лечение и профилактика мигрени, - в материале РИА Новости.МигреньМигренями называют первичные боли в голове, которые, как правило, характеризуются сильной выраженностью, высокой интенсивностью, пульсирующие, односторонние, продолжающиеся до нескольких дней, часто сопровождающиеся нарушениями зрения."Мигрень — та самая булгаковская гемикрания, мучающая Понтия Пилата, головная боль пульсирующего характера, разной интенсивности, длительностью от нескольких часов до двух-трех суток, которая обычно локализуется в одной части головы. Ею страдали Гай Юлий Цезарь, Исаак Ньютон, Людвиг ван Бетховен, Карл Маркс, Чарлз Дарвин, Зигмунд Фрейд и многие другие исторические личности. Анализ данных в рамках всемирного исследования "Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска" (GBD), которое было проведено международной группой ученых с 1990 по 2016 год, показал масштабность проблемы. Так, в мире в среднем от мигренозных головных болей страдает 14 % населения (в России — до 21 %). При этом мигрень стала шестым по распространенности заболеванием среди 328 болезней и травм, для которых были сделаны оценки GBD 2016. Более того, анализ показал, что мигрень — вторая причина потери трудоспособности после болей в пояснице. Эта болезнь неизменно входила в десятку оснований для инвалидизации во всех 195 странах, где проводилось исследование", - рассказывает Светлана Вострякова, врач-невролог оздоровительного и спа-центра Verba Mayr в Подмосковье.ПричиныПричины возникновения заболевания мало изучены. Основной теорией на данный момент является наследственная предрасположенность."Большую роль в развитии мигрени играет генетика. Выделены четыре гена, которые отвечают за возникновение семейной гемиплегической мигрени. Этот вид мигрени наследуется по аутосомно-доминантному типу. Но необходимо учесть, что её генетическая основа сложна. И до сих пор до конца не очень ясно, какие локусы и гены вовлечены в патогенез. Недавно провели крупнейшее на сегодняшний день генетическое исследование, в ходе которого был проанализирован геном 102 084 пациентов с мигренью и 771 257 человек из контрольной группы, не страдающих этим заболеванием. Оно выявило 123 генетических локуса, связанных с данной болезнью. Среди них 86 ранее были неизвестны", - говорит Светлана Вострякова.У людей, генетически предрасположенных к мигрени, пусковым крючком к возникновению заболевания могут служить различные факторы. По словам Анастасии Лукиной, стоматолога-ортодонта центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile, к ним могут относиться:Симптомы и признакиОсновным симптомом является сильная длительная головная боль, возникающая с определённой периодичностью. По словам Ивана Емельянова, врача-невролога медицинской клиники НАКФФ, есть и другие характерные особенности этих болей:"Вне приступа болезнь себя никак не проявляет. А вот сам приступ имеет четко определенную симптоматику, позволяющую заподозрить заболевание еще на этапе самодиагностики: головная боль мучительная, длящаяся до нескольких суток, занимающая не только определенную локализацию, но и разливающаяся диффузно", - добавляет Глеб Маркелов, врач-невролог сети клиник "Поликлиника.ру".ОсобенностиПринципиальной разницы в протекании приступа у женщин и у мужчин нет. Но распространенность мигрени у женщин более чем в два раза превышает этот показатель у мужчин, причем, ее пик приходится на репродуктивный возраст, в период активного гормонального воздействия.У женщинУ женщин заболевание протекает более выражено, возникает в более раннем возрасте, чем у мужчин (обычно в период полового созревания), но при этом склонно к самозатуханию в постклимактерический период. Гормональные изменения оказывают значительное влияние на течение мигрени у женщин в разные периоды жизни. Менструация, беременность, прием оральных контрацептивов, менопауза и заместительная гормональная терапия изменяют течение мигрени и требуют соответствующей корректировки профилактической терапией."Менструальный цикл – один из важных провокаторов приступов мигрени. Взаимосвязь между мигренью и менструацией наблюдается у 60% женщин репродуктивного возраста. Обычно данная взаимосвязь формируется постепенно на втором десятилетии жизни, у большинства женщин наличие приступа мигрени во время менструации становится очевидным к 35 годам. Приступ мигрени может происходить до начала или во время менструации. При этом менструальные приступы мигрени обычно протекают более тяжело, они более длительные и могут быть устойчивы к анальгетикам", - объясняет Мария Меньшикова, гинеколог, старший медицинский консультант "Теледоктор24".У мужчинУ мужчин заболевание встречается хоть и реже, но при этом, возникнув, может мучить человека в течение всей жизни."Впрочем, по Визуальной аналоговой шкале боли мужчины оценивают головную боль во время мигренозного приступа меньшим количеством баллов, нежели женщины", - отмечает Глеб Маркелов.ФормыПо словам Ивана Емельянова, существует несколько клинических форм мигрени:С ауройСамая известная форма заболевания - мигрень с аурой. Хотя и встречается реже, чем мигрень без ауры. Мигренозная аура - комплекс симптомов, предшествующих приступу боли."Считается, что мигренозная аура обычно предшествует головной боли. Однако современные исследования свидетельствуют о том, что большинство пациентов с мигренью испытывают головную боль уже во время ауры. Самые типичные ауры – зрительные (например, яркие линии, формы, объекты), чувствительные (например, жжение, боль, онемение, “мурашки”), речевые (временные проблемы с речью от легких трудностей формулировки до потери речи)", - говорит Елизавета Бойко, невролог Европейского медицинского центра.Аура мигрени обычно развивается постепенно в течение более пяти минут. Реже она развивается быстрее. Острое начало ауры повышает вероятность путаницы с транзиторной ишемической атакой (ТИА) или инсультом.Без аурыНаиболее часто встречающаяся форма болезни.ХроническаяМигрень как таковую нельзя классифицировать как острую, хроническую или подострую формы. Мигрень - всегда хроническое заболевание. Если человек заметил возникновение приступов один-два раза за всю жизнь и между приступами проходит несколько лет, следует думать о поиске заболевания, которое может скрываться под маской мигрени, - считает Глеб Маркелов.Однако III Международная классификация головных болей дает определение так называемой хронической форме этой болезни: при ней приступы боли длятся от 15 дней в месяц на протяжении трех месяцев.ВидыВ зависимости от характера протекания болезни, выделяют несколько видов мигрени.ГлазнаяПри глазной (офтальмологической) мигрени развиваются зрительные нарушения с одной или двух сторон. Симптомы проходят с полным восстановлением зрения самостоятельно менее чем за час.ШейнаяШейная мигрень (или головная боль в затылочной области) обычно возникает в одной половине головы."Сопровождается головокружением, нарушениями зрения и слуха, вынужденным положением шеи, парестезиями — онемением, покалыванием, жжением в плечах и руках. Эти симптомы усиливаются при резких движениях головы", - отмечает Елена Сопова, специалист оздоровительного и спа-центра Verba Mayr.БазилярнаяМигрень со стволовой аурой, ранее называвшаяся базилярная мигрень, является редкой формой мигрени, при которой ауры состоят из сочетания двух и более признаков: головокружения, затрудненной речи, шума в ушах, снижения слуха, двоения в глазах, нарушения координации, снижения уровня сознания. Встречается чаще у женщин, чем у мужчин. Начало обычно в возрасте от 7 до 20 лет. Приступы могут эволюционировать в более типичные распространенные формы мигрени с возрастом.АбдоминальнаяЭта специфическая форма сопровождается не головной болью, а тошнотой, рвотой и болями в животе. К симптомам заболевания можно отнести также повышенное газообразование, диарею, бледность, озноб, холодный пот. При этом никаких патологий желудка и кишечника нет, чаще всего такой мигренью страдают дети и подростки.ОфтальмоплегическаяПриступы головной боли сопровождаются нарушениями в работе глазодвигательной системы.ГемиплегическаяСамая редкая из аур - когда конечности и мышцы лица на одной стороне тела временно становятся слабыми. Она была отделена от других форм ауры и классифицирована как гемиплегическая мигрень.РетинальнаяРетинальная мигрень - редкое состояние, которое характеризуется повторяющимися приступами монокулярного (в одном глазу) выпадения отдельного поля зрения или полной его потери, сопровождаемой головной болью.АфатическаяНа пике приступа головной боли при таком виде мигрени у больного появляются нарушения речи.Сколько длится приступПриступ мигрени, при котором больной часто становится практически беспомощным, так как движения причиняют еще большую боль, может длиться (со всеми фазами и стадиями) от одного дня до недели.Осложнения и чем опаснаПомимо значительного снижения качества жизни, приступ мигрени может спровоцировать мигренозный инсульт.Эксперт также называет и другие осложнения мигрени:"Кроме того, болезнь с аурой у женщин, использующих оральные контрацептивы или заместительную гормональную терапию, особенно в сочетании с курением, повышает риск ишемического инсульта. При этом приступы не считаются опасными, если их продолжительность не дольше нескольких часов, а случаются они не чаще двух-трёх раз в месяц", - добавляет Елена Сопова.Нюансы мигрени у беременныхБольше половины женщин, страдающих мигренью без ауры, отмечают улучшение состояния, которое длится до конца беременности. Это связано с уменьшением воздействия эстрогенов. Мигрень с аурой во время беременности прекращается реже, примерно у 40% пациенток."Улучшение наиболее вероятно у пациенток с менструальной мигренью (приступы связаны с менструальным циклом), с мигренью без ауры, а также если улучшение началось в первом триместре. Наиболее частым периодом рецидива приступов является послеродовой период. Пациенты с менструальной мигренью чаще всего испытывают послеродовую мигрень, а те, кто кормит грудью, реже. Защитный эффект грудного вскармливания объясняется более стабильным уровнем эстрогена", - добавляет Елизавета Бойко.ДиагностикаДля диагностики мигреней нет характерных специфических методов. Основной задачей врача является исключение других причин возникновения болей.По словам Ивана Емельянова, для этого может проводиться большой объем исследований, например: КТ/МРТ головного мозга с ангиографией, УЗИ сосудов, питающих головной мозг, электроэнцефалограмма, суточный мониторинг артериального давления, холтеровское мониторирование, клинический и биохимический анализ крови, коагулограмма. Конечный объем исследований должен определять врач-невролог после общения с пациентом, сбора анамнеза и осмотра больного.ЛечениеЛечение направлено на уменьшение выраженности симптомов во время приступов, продолжительности самих эпизодов мигрени, улучшения качества жизни, профилактику приступов и развития осложнений.Как избавиться от боли головыПо словам Елены Соповой, лечение назначается врачом индивидуально и может включать как медикаментозные, так и немедикаментозные методы:Среди новых методов лечения мигрени перспективными считаются:"Исправление прикуса играет очень важную роль в профилактике мигрени и головной боли в целом. Прикус способен передавать большое количество давления и стресса на мышцы челюсти, когда равновесие теряется, это может привести к проблемам с суставами и дальнейшему напряжению мышц в области головы и шеи. Если пациент имеет такую проблему как бруксизм, ортодонт может изготовить капу, которую обычно используют ночью, это может помочь снять напряжение мышц и защитить зубы от стираемости. Стоматологические проблемы не следует недооценивать как потенциальные триггеры сильных головных болей и мигреней", - советует Анастасия Лукина."Небеременным женщинам рекомендуется принимать лекарства для купирования приступов мигрени как можно раньше, не позднее 1 ч после начала приступа. В этом случае возможно облегчить или полностью прекратить приступ мигрени в короткие сроки. Беременность является единственным периодом в жизни женщины, когда этой рекомендацией можно временно пренебречь. Таким пациенткам рекомендован ступенчатый подход, когда лечение приступов легкой и средней тяжести начинают с нелекарственных методик. Лекарственная терапия у беременных осложняется самим фактом беременности и ее сроком. Так, несмотря на то, что парацетамол менее эффективен для купирования острого приступа мигрени, чем ацетилсалициловая кислота и нестероидные противовоспалительные средства, его безопасность в период беременности выше. Кофеин, обладающий способностью усиливать анальгетический эффект, является важным дополнением к обезболивающим препаратам", - говорит Мария Меньшикова.Самолечение при мигренозных болях чревато увеличением риска развития осложнений, снижения эффективности лекарственной терапии, развитию более устойчивой к лечению форме заболевания.Профилактика мигрениВ качестве профилактики возникновения приступов Иван Емельянов советует:

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, врачи, боль, стресс