Что делать, если сильно болит зуб: советы врача
Оглавление
- Зубная боль
- У взрослых
- У детей
- У беременных
- Причины появления
- Заболевания
- Кариес
- Периостит
- Пульпит
- После удаления зуба
- Травмы зубов
- Трещины в эмали зуба
- Зуб мудрости
- Симптомы
- Возможные осложнения
- Первая помощь при зубной боли
- Препараты
- Ненаркотические анальгетики
- Нестероидные противовоспалительные средства
- Какие препараты нельзя принимать
- Когда обращаться к врачу
- Лечение
- Народные средства
- Можно ли терпеть зубную боль
- Профилактика болезней полости рта
- Советы стоматолога
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Острая зубная боль - это симптом воспалительного процесса, который возникает в зубе или окружающих его тканях. О том, что делать при сильной зубной боли, как быстро снять болезненные ощущения у взрослых и детей, какие обезболивающие лучше использовать и как лечат различные заболевания полости рта - в материале РИА Новости.
Зубная боль
Зубная боль может появляться спонтанно или в виде ответа на воздействие раздражителя - химического, теплового, механического. При этом степень ее выраженности варьируется от незначительной до очень сильной и нередко распространяется на окружающие зуб области. Неприятные ощущения в зависимости от причины носят эпизодический или постоянный характер, в тяжелых случаях негативно влияя на сон, прием пищи и другие повседневные действия. В целом, зубная боль связана с разрушением эмали, дентина или пульпы, а ее появление говорит о начале воспалительного процесса в полости рта.
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У взрослых
У взрослых зубная боль чаще всего возникает из-за кариеса и пульпита. При этом с возрастом эмаль стирается, на ней образуются трещины и микроповреждения, которые могут способствовать проникновению внутрь зубного налета, что нередко приводит к неприятным осложнениям.
У детей
В детском возрасте молочные зубы более подвержены кариесу, так как их эмаль и дентин менее прочные, а пульпа расположена поверхностнее, чем в постоянных зубах. Поэтому даже небольшое повреждение может стать причиной острой зубной боли у ребенка. В таком случае для облегчения неприятных ощущений можно использовать анальгетики, но подбирать безопасный препарат должен врач в зависимости от возраста ребенка. Также следует как можно быстрее обратиться к стоматологу для определения причины боли и ее устранения.
Причины кариеса молочных зубов
- —наследственные дефекты эмали;
- —дефицит кальция белков и витаминов в период беременности и раннего детства;
- —искусственное вскармливание;
- —привычка грызть леденцы, орехи;
- —неправильное питание — обилие сладкого, кислого и мучного в рационе;
- —неправильный уход за зубами или его отсутствие;
- —неправильно подобранная зубная щетка.
Девочка на приеме у стоматолога
У беременных
Во время беременности и лактации зубы быстрее поддаются разрушению из-за повышенного уровня кислотности в ротовой полости и недостатка важных питательных веществ. При этом прием лекарственных препаратов, облегчающих боль, в этот период нежелателен по причине негативного воздействия на организм матери и развитие ребенка. Поэтому при появлении зубной боли необходимо незамедлительно обратиться к стоматологу, который подберет правильную стратегию лечения.
Причины появления
По словам врача-стоматолога Виктории Богдановой, причин появления острой зубной боли может быть несколько.
“Самая частая – кариес и его осложнения (это пульпит и периодонтит). Другая причина: гиперестезия - повышенная чувствительность зубов. Иногда пациенты путают с зубной болью заболевания десен - гингивит и пародонтит”, - объяснила эксперт.
Заболевания
Зубная боль свидетельствует о наличии того или иного патологического процесса в корневой части зуба, надкостнице или десне.
Кариес
Кариес - это медленно текущее поражение зуба, которое связано с разрушением эмали и дентина. Причиной этого процесса является воздействие на твердые ткани зуба бактерий - в основном кислотообразующих стрептококков (Streptococcus mutans, Streptococcus viridans и т.д.). При этом развитию кариеса способствуют следующие условия:
- —неправильная гигиена полости рта, нерегулярная или недостаточно качественная чистка зубов;
- —неправильное питание с избытком углеводов;
- —гиповитаминоз;
- —недостаток фтора, фосфора и кальция;
- —снижение иммунитета;
- —наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кариес необходимо лечить на ранних этапах развития, чтобы исключить осложнения, при неблагоприятном течении можно лишиться зуба.
Периостит
Периостит - это воспалительный процесс, который возникает в надкостнице зуба. Его развитие чаще всего происходит из-за невылеченного кариеса, когда инфекция поражает пульпу, а затем проникает дальше - в кость и подчелюстную надкостницу. К периоститу также могут привести периодонтит, пародонтит, альвеолит и т.д. В некоторых случаях флюс способен перейти в хроническую форму, чему больше всего подвержены дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой.
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Пульпит
Пульпит - это воспаление внутренней ткани зуба (пульпы), которое возникает при попадании внутрь инфекции, чаще всего в результате длительно текущего кариеса. Как правило, воспалительный процесс сопровождается сильной пульсирующей болью, повышенной чувствительностью зуба к температуре. Пульпит требует незамедлительного лечения у стоматолога, так как может привести к потере зуба, а также к переходу воспалительного процесса на ткани челюсти и сепсису.
После удаления зуба
Женщина с зубной болью у стоматолога
Боль после удаления зуба - это нормальная реакция после оперативного вмешательства в полость рта. Обычно она проходит в течение 3-6 дней. К стоматологу необходимо обратиться если:
- —кровь из лунки не прекращается в течение суток после удаления;
- —поднялась температура тела, появилась слабость, головная боль;
- —увеличились лимфатические узлы;
- —возникло обильное кровотечение, при котором пациенту приходится менять ватный тампон каждые 10—15 минут;
- —отекли мягкие ткани возле лунки, что сопровождается острой непрекращающейся болью;
- —сильно немеют челюсти;
- —из лунки выделяется гной, или на десне образовался абсцесс;
- —есть неприятный запах изо рта.
Травмы зубов
К травмам зубов, при которых происходит нарушение их целостности, относятся ушибы, вывихи, трещины, переломы коронки или корня. Вместе с тем у пациента возникает ноющая боль, усиливающаяся при надкусывании. При повреждении зубов следует как можно быстрее обратиться к специалисту.
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Трещины в эмали зуба
Эмаль зуба защищает его от вредных воздействий и повреждений, при этом в ряде случаев она может трескаться. Например, из-за механических травм, нехватки необходимых микроэлементов в организме, природной предрасположенности и т.д. При наличии трещин в эмали зуба могут возникать болезненные ощущения, особенно во время употребления горячих или холодных блюд, пережевывания пищи, проведения чистки зубов. Такой дефект также требует медицинского лечения.
Женщина у стоматолога
Зуб мудрости
Зуб мудрости - это 8-й зуб в ряду, который прорезается в возрасте 17-25 лет, а иногда и не растет вовсе, что является нормой, а не патологией. При этом зубы мудрости считаются самыми проблемными - они сильно болят во время прорезывания, а также наиболее подвержены различным стоматологическим заболеваниям. Причины возникновения зубной боли:
- 1Зуб упирается в ткани ротовой полости, сдавливая и травмируя их.
- 2На поверхности зубов мудрости образовался кариес, если он дошел до дентальных тканей, боль усиливается.
- 3Образовались отложения зубного камня, который натирает десны и вызывает воспаление.
- 4Зуб мудрости растет в неправильном направлении относительно челюсти.
- 5Во время прорезывания зуб мудрости повредил корневую систему соседнего зуба,
- 6Зуб из-за неправильного положения начал зажимать челюстной нерв.
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Симптомы
Боль в зубе часто отдает в виски, шею, нижнюю челюсть, может распространяться на здоровые зубы и сопровождаться другими неприятными симптомами. К ним относятся:
- 1головная боль разной интенсивности и локализации;
- 2припухлость и покраснение десен, щеки;
- 3неприятный запах изо рта;
- 4кровоточивость десен;
- 5язвы или гнойники на десне;
- 6повышение температуры тела.
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Возможные осложнения
“На самом деле, осложнений зубной боли очень много. Но чаще всего это пульпит и периодонтит. Совсем запущенные случаи приводят к удалению зуба”, - прокомментировала стоматолог Виктория Богданова.
Также без квалифицированной медицинской помощи у пациента могут развиться абсцесс и флегмона.
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Первая помощь при зубной боли
При возникновении зубной боли облегчить неприятные ощущения до похода к стоматологу помогут обезболивающие лекарства. Кроме этого, для снятия болевого симптома можно прополоскать ротовую полость антисептиком или противовоспалительным средством.
Что нельзя делать при зубной боли:
- 1прикладывать горячий компресс;
- 2подолгу лежать в горизонтальном положении, так как это вызывает прилив крови к зубу и усиливает болезненные ощущения;
- 3пить горячие напитки.
Препараты
К основным препаратам, купирующим зубную боль, относятся ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные лекарства.
Мужчина принимает лекарственные препараты
Ненаркотические анальгетики
Эта группа обезболивающих средств применяется для снятия слабого и умеренного болевого синдрома. Помимо этого, они используются в качестве жаропонижающего.
Нестероидные противовоспалительные средства
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) - самые эффективные в борьбе с зубной болью. Они не только устраняют болезненные ощущения, но и уменьшают отек, снимают воспаление, снижают повышенную температуру тела.
Какие препараты нельзя принимать
“Применять можно любое обезболивающее. Желательно не делать этого перед приемом у стоматолога, потому что это помешает диагностике заболевания”, - подчеркнула врач-стоматолог.
При зубной боли не следует использовать антибиотики без назначения врача. Любые лекарства нужно применять только в той дозировке, что указана в инструкции.
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Когда обращаться к врачу
О том, что нужно незамедлительно обратиться ко врачу, свидетельствуют следующие признаки:
- 1Зубная боль длится более одного или двух дней, при этом обезболивающие не помогают.
- 2Температура тела поднимается выше 38 градусов.
- 3В полости рта образуется мешочек с гнойной жидкостью, сильно опухает щека.
Правильная диагностика и лечение стоматологических инфекций важны для предотвращения их распространения в ротовой полости, а также для снижения риска осложнений.
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкВрач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы
Врач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы
Лечение
Метод лечения зубной боли зависит от того, что является ее причиной. Например, при кариесе терапия заключается в чистке каналов с последующим пломбированием. Если у пациента диагностировали пульпит, то проводится консервативная терапия с сохранением нерва или частичное или полное его удаление. Лечение периодонтита подразумевает удаление гноя из пораженных тканей и антимикробную очистку корневых каналов. Их потом заполняют лечебной пастой для восстановления костной ткани, которая окружает корень зуба.
Народные средства
При зубной боли следует исключить самолечение и использование народных средств, так как они не имеют доказанной эффективности, но могут только усугубить симптомы и течение воспалительного процесса. Назначать лечение и проводить терапию должен врач-стоматолог.
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Можно ли терпеть зубную боль
Появление зубной боли свидетельствует о патологических процессах в полости рта, которые не пройдут самостоятельно. Если терпеть неприятные ощущения и не лечить причину их возникновения, это чревато осложнениями, потерей зуба и даже сепсисом. Обезболивающие препараты могут на время убрать симптомы, но они не решат проблему, поэтому боль рано или поздно вернется. При этом со временем клиническая картина ухудшается, и нередко пациент обращается к стоматологу уже за экстренной помощью. Чтобы этого избежать, диагностика и лечение воспаления должно проходить на ранних этапах его развития.
Профилактика болезней полости рта
Как отметила Виктория Богданова, для профилактики зубной боли прежде всего важна регулярная индивидуальная гигиена.
“Чистить зубы нужно дважды в день: утром и вечером, а также пользоваться зубной нитью и ирригатором (специальное устройство, для удаления зубного налета, остатков пищи из межзубного пространства. - Прим. ред.). Важно уметь использовать эти средства правильно. Этому как раз обучает стоматолог и каждому пациенту индивидуально подбирает средства гигиены во время осмотра. Также важны профилактический осмотр и профессиональная чистка зубов раз в шесть месяцев.
На приеме можно задать врачу все интересующие вопросы по гигиене полости рта”, - посоветовала стоматолог.
Дополнительные меры профилактики:
- 1Полоскание зубов после каждого приема пищи.
- 2Здоровое и правильное питание.
- 3Исключение алкоголя, курения, чрезмерного употребления кофе.
- 4Отказ от слишком твердой пищи.
Советы стоматолога
“При появлении зубной боли я советую обратиться к стоматологу. Ее не стоит игнорировать. Бывает, что неприятные ощущения проходят на какое-то время, но потом могут стать еще сильнее, поэтому ждать не рекомендую. Если случилось так, что заболел зуб, а в ближайшие несколько часов нет возможности посетить стоматолога, можно принять обезболивающее и избегать нагрузки на этот зуб, чтоб не спровоцировать еще большей боли. Никакого самолечения, никаких народных методов быть не должно, этим можно только навредить. Единственное, что можно сделать самому, – на время снять болевые симптомы с помощью обезболивающего. Также нельзя принимать рецептурные препараты (антибиотики). Если же зуб реагирует на температуру, то необходимо избегать холодной или горячей пищи и напитков. Кроме этого, следует убедиться, что в больном зубе нет остатков пищи, которые могут провоцировать боль”, - порекомендовала Виктория Богданова.