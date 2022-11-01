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Зубная боль: что делать, как быстро снять сильную острую боль у взрослых и детей
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Что делать, если сильно болит зуб: советы врача
Зубная боль: что делать, как быстро снять сильную острую боль у взрослых и детей
Что делать, если сильно болит зуб: советы врача
Острая зубная боль - это симптом воспалительного процесса, который возникает в зубе или окружающих его тканях. О том, что делать при сильной зубной боли, как... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:20
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здоровье - общество
зубы
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врачи
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Острая зубная боль - это симптом воспалительного процесса, который возникает в зубе или окружающих его тканях. О том, что делать при сильной зубной боли, как быстро снять болезненные ощущения у взрослых и детей, какие обезболивающие лучше использовать и как лечат различные заболевания полости рта - в материале РИА Новости.Зубная больЗубная боль может появляться спонтанно или в виде ответа на воздействие раздражителя - химического, теплового, механического. При этом степень ее выраженности варьируется от незначительной до очень сильной и нередко распространяется на окружающие зуб области. Неприятные ощущения в зависимости от причины носят эпизодический или постоянный характер, в тяжелых случаях негативно влияя на сон, прием пищи и другие повседневные действия. В целом, зубная боль связана с разрушением эмали, дентина или пульпы, а ее появление говорит о начале воспалительного процесса в полости рта.У взрослыхУ взрослых зубная боль чаще всего возникает из-за кариеса и пульпита. При этом с возрастом эмаль стирается, на ней образуются трещины и микроповреждения, которые могут способствовать проникновению внутрь зубного налета, что нередко приводит к неприятным осложнениям.У детейВ детском возрасте молочные зубы более подвержены кариесу, так как их эмаль и дентин менее прочные, а пульпа расположена поверхностнее, чем в постоянных зубах. Поэтому даже небольшое повреждение может стать причиной острой зубной боли у ребенка. В таком случае для облегчения неприятных ощущений можно использовать анальгетики, но подбирать безопасный препарат должен врач в зависимости от возраста ребенка. Также следует как можно быстрее обратиться к стоматологу для определения причины боли и ее устранения.Причины кариеса молочных зубовУ беременныхВо время беременности и лактации зубы быстрее поддаются разрушению из-за повышенного уровня кислотности в ротовой полости и недостатка важных питательных веществ. При этом прием лекарственных препаратов, облегчающих боль, в этот период нежелателен по причине негативного воздействия на организм матери и развитие ребенка. Поэтому при появлении зубной боли необходимо незамедлительно обратиться к стоматологу, который подберет правильную стратегию лечения.Причины появленияПо словам врача-стоматолога Виктории Богдановой, причин появления острой зубной боли может быть несколько.“Самая частая – кариес и его осложнения (это пульпит и периодонтит). Другая причина: гиперестезия - повышенная чувствительность зубов. Иногда пациенты путают с зубной болью заболевания десен - гингивит и пародонтит”, - объяснила эксперт.ЗаболеванияЗубная боль свидетельствует о наличии того или иного патологического процесса в корневой части зуба, надкостнице или десне.КариесКариес - это медленно текущее поражение зуба, которое связано с разрушением эмали и дентина. Причиной этого процесса является воздействие на твердые ткани зуба бактерий - в основном кислотообразующих стрептококков (Streptococcus mutans, Streptococcus viridans и т.д.). При этом развитию кариеса способствуют следующие условия:Кариес необходимо лечить на ранних этапах развития, чтобы исключить осложнения, при неблагоприятном течении можно лишиться зуба.ПериоститПериостит - это воспалительный процесс, который возникает в надкостнице зуба. Его развитие чаще всего происходит из-за невылеченного кариеса, когда инфекция поражает пульпу, а затем проникает дальше - в кость и подчелюстную надкостницу. К периоститу также могут привести периодонтит, пародонтит, альвеолит и т.д. В некоторых случаях флюс способен перейти в хроническую форму, чему больше всего подвержены дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой.ПульпитПульпит - это воспаление внутренней ткани зуба (пульпы), которое возникает при попадании внутрь инфекции, чаще всего в результате длительно текущего кариеса. Как правило, воспалительный процесс сопровождается сильной пульсирующей болью, повышенной чувствительностью зуба к температуре. Пульпит требует незамедлительного лечения у стоматолога, так как может привести к потере зуба, а также к переходу воспалительного процесса на ткани челюсти и сепсису.После удаления зубаБоль после удаления зуба - это нормальная реакция после оперативного вмешательства в полость рта. Обычно она проходит в течение 3-6 дней. К стоматологу необходимо обратиться если:Травмы зубовК травмам зубов, при которых происходит нарушение их целостности, относятся ушибы, вывихи, трещины, переломы коронки или корня. Вместе с тем у пациента возникает ноющая боль, усиливающаяся при надкусывании. При повреждении зубов следует как можно быстрее обратиться к специалисту.Трещины в эмали зубаЭмаль зуба защищает его от вредных воздействий и повреждений, при этом в ряде случаев она может трескаться. Например, из-за механических травм, нехватки необходимых микроэлементов в организме, природной предрасположенности и т.д. При наличии трещин в эмали зуба могут возникать болезненные ощущения, особенно во время употребления горячих или холодных блюд, пережевывания пищи, проведения чистки зубов. Такой дефект также требует медицинского лечения.Зуб мудростиЗуб мудрости - это 8-й зуб в ряду, который прорезается в возрасте 17-25 лет, а иногда и не растет вовсе, что является нормой, а не патологией. При этом зубы мудрости считаются самыми проблемными - они сильно болят во время прорезывания, а также наиболее подвержены различным стоматологическим заболеваниям. Причины возникновения зубной боли:СимптомыБоль в зубе часто отдает в виски, шею, нижнюю челюсть, может распространяться на здоровые зубы и сопровождаться другими неприятными симптомами. К ним относятся:Возможные осложнения“На самом деле, осложнений зубной боли очень много. Но чаще всего это пульпит и периодонтит. Совсем запущенные случаи приводят к удалению зуба”, - прокомментировала стоматолог Виктория Богданова.Также без квалифицированной медицинской помощи у пациента могут развиться абсцесс и флегмона.Первая помощь при зубной болиПри возникновении зубной боли облегчить неприятные ощущения до похода к стоматологу помогут обезболивающие лекарства. Кроме этого, для снятия болевого симптома можно прополоскать ротовую полость антисептиком или противовоспалительным средством.Что нельзя делать при зубной боли:ПрепаратыК основным препаратам, купирующим зубную боль, относятся ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные лекарства.Ненаркотические анальгетикиЭта группа обезболивающих средств применяется для снятия слабого и умеренного болевого синдрома. Помимо этого, они используются в качестве жаропонижающего.Нестероидные противовоспалительные средстваНестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) - самые эффективные в борьбе с зубной болью. Они не только устраняют болезненные ощущения, но и уменьшают отек, снимают воспаление, снижают повышенную температуру тела.Какие препараты нельзя принимать“Применять можно любое обезболивающее. Желательно не делать этого перед приемом у стоматолога, потому что это помешает диагностике заболевания”, - подчеркнула врач-стоматолог.При зубной боли не следует использовать антибиотики без назначения врача. Любые лекарства нужно применять только в той дозировке, что указана в инструкции.Когда обращаться к врачуО том, что нужно незамедлительно обратиться ко врачу, свидетельствуют следующие признаки:Правильная диагностика и лечение стоматологических инфекций важны для предотвращения их распространения в ротовой полости, а также для снижения риска осложнений.ЛечениеМетод лечения зубной боли зависит от того, что является ее причиной. Например, при кариесе терапия заключается в чистке каналов с последующим пломбированием. Если у пациента диагностировали пульпит, то проводится консервативная терапия с сохранением нерва или частичное или полное его удаление. Лечение периодонтита подразумевает удаление гноя из пораженных тканей и антимикробную очистку корневых каналов. Их потом заполняют лечебной пастой для восстановления костной ткани, которая окружает корень зуба.Народные средстваПри зубной боли следует исключить самолечение и использование народных средств, так как они не имеют доказанной эффективности, но могут только усугубить симптомы и течение воспалительного процесса. Назначать лечение и проводить терапию должен врач-стоматолог.Можно ли терпеть зубную больПоявление зубной боли свидетельствует о патологических процессах в полости рта, которые не пройдут самостоятельно. Если терпеть неприятные ощущения и не лечить причину их возникновения, это чревато осложнениями, потерей зуба и даже сепсисом. Обезболивающие препараты могут на время убрать симптомы, но они не решат проблему, поэтому боль рано или поздно вернется. При этом со временем клиническая картина ухудшается, и нередко пациент обращается к стоматологу уже за экстренной помощью. Чтобы этого избежать, диагностика и лечение воспаления должно проходить на ранних этапах его развития.Профилактика болезней полости ртаКак отметила Виктория Богданова, для профилактики зубной боли прежде всего важна регулярная индивидуальная гигиена.“Чистить зубы нужно дважды в день: утром и вечером, а также пользоваться зубной нитью и ирригатором (специальное устройство, для удаления зубного налета, остатков пищи из межзубного пространства. - Прим. ред.). Важно уметь использовать эти средства правильно. Этому как раз обучает стоматолог и каждому пациенту индивидуально подбирает средства гигиены во время осмотра. Также важны профилактический осмотр и профессиональная чистка зубов раз в шесть месяцев.На приеме можно задать врачу все интересующие вопросы по гигиене полости рта”, - посоветовала стоматолог.Дополнительные меры профилактики:Советы стоматолога“При появлении зубной боли я советую обратиться к стоматологу. Ее не стоит игнорировать. Бывает, что неприятные ощущения проходят на какое-то время, но потом могут стать еще сильнее, поэтому ждать не рекомендую. Если случилось так, что заболел зуб, а в ближайшие несколько часов нет возможности посетить стоматолога, можно принять обезболивающее и избегать нагрузки на этот зуб, чтоб не спровоцировать еще большей боли. Никакого самолечения, никаких народных методов быть не должно, этим можно только навредить. Единственное, что можно сделать самому, – на время снять болевые симптомы с помощью обезболивающего. Также нельзя принимать рецептурные препараты (антибиотики). Если же зуб реагирует на температуру, то необходимо избегать холодной или горячей пищи и напитков. Кроме этого, следует убедиться, что в больном зубе нет остатков пищи, которые могут провоцировать боль”, - порекомендовала Виктория Богданова.
https://rsport.ria.ru/20211207/zuby-1762479108.html
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здоровье - общество, зубы, боль, врачи
Здоровье - Общество, зубы, боль, врачи
15:20 01.11.2022
 

Что делать, если сильно болит зуб: советы врача

© Фото : Freepik / stefamerpikДевушка с зубной болью
Девушка с зубной болью - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Freepik / stefamerpik
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Оглавление
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Острая зубная боль - это симптом воспалительного процесса, который возникает в зубе или окружающих его тканях. О том, что делать при сильной зубной боли, как быстро снять болезненные ощущения у взрослых и детей, какие обезболивающие лучше использовать и как лечат различные заболевания полости рта - в материале РИА Новости.

Зубная боль

Зубная боль может появляться спонтанно или в виде ответа на воздействие раздражителя - химического, теплового, механического. При этом степень ее выраженности варьируется от незначительной до очень сильной и нередко распространяется на окружающие зуб области. Неприятные ощущения в зависимости от причины носят эпизодический или постоянный характер, в тяжелых случаях негативно влияя на сон, прием пищи и другие повседневные действия. В целом, зубная боль связана с разрушением эмали, дентина или пульпы, а ее появление говорит о начале воспалительного процесса в полости рта.
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У взрослых

У взрослых зубная боль чаще всего возникает из-за кариеса и пульпита. При этом с возрастом эмаль стирается, на ней образуются трещины и микроповреждения, которые могут способствовать проникновению внутрь зубного налета, что нередко приводит к неприятным осложнениям.

У детей

В детском возрасте молочные зубы более подвержены кариесу, так как их эмаль и дентин менее прочные, а пульпа расположена поверхностнее, чем в постоянных зубах. Поэтому даже небольшое повреждение может стать причиной острой зубной боли у ребенка. В таком случае для облегчения неприятных ощущений можно использовать анальгетики, но подбирать безопасный препарат должен врач в зависимости от возраста ребенка. Также следует как можно быстрее обратиться к стоматологу для определения причины боли и ее устранения.
Причины кариеса молочных зубов
  • наследственные дефекты эмали;
  • дефицит кальция белков и витаминов в период беременности и раннего детства;
  • искусственное вскармливание;
  • привычка грызть леденцы, орехи;
  • неправильное питание — обилие сладкого, кислого и мучного в рационе;
  • неправильный уход за зубами или его отсутствие;
  • неправильно подобранная зубная щетка.
© Фото : Freepik / DCStudioДевочка на приеме у стоматолога
Девочка на приеме у стоматолога - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Freepik / DCStudio
Девочка на приеме у стоматолога

У беременных

Во время беременности и лактации зубы быстрее поддаются разрушению из-за повышенного уровня кислотности в ротовой полости и недостатка важных питательных веществ. При этом прием лекарственных препаратов, облегчающих боль, в этот период нежелателен по причине негативного воздействия на организм матери и развитие ребенка. Поэтому при появлении зубной боли необходимо незамедлительно обратиться к стоматологу, который подберет правильную стратегию лечения.

Причины появления

По словам врача-стоматолога Виктории Богдановой, причин появления острой зубной боли может быть несколько.
“Самая частая – кариес и его осложнения (это пульпит и периодонтит). Другая причина: гиперестезия - повышенная чувствительность зубов. Иногда пациенты путают с зубной болью заболевания десен - гингивит и пародонтит”, - объяснила эксперт.
Врач-стоматолог во время работы - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля 2021, 13:59Сказано в эфире
Стоматолог рассказал о причинах зубной боли и способах борьбы с ней

Заболевания

Зубная боль свидетельствует о наличии того или иного патологического процесса в корневой части зуба, надкостнице или десне.

Кариес

Кариес - это медленно текущее поражение зуба, которое связано с разрушением эмали и дентина. Причиной этого процесса является воздействие на твердые ткани зуба бактерий - в основном кислотообразующих стрептококков (Streptococcus mutans, Streptococcus viridans и т.д.). При этом развитию кариеса способствуют следующие условия:
  • неправильная гигиена полости рта, нерегулярная или недостаточно качественная чистка зубов;
  • неправильное питание с избытком углеводов;
  • гиповитаминоз;
  • недостаток фтора, фосфора и кальция;
  • снижение иммунитета;
  • наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кариес необходимо лечить на ранних этапах развития, чтобы исключить осложнения, при неблагоприятном течении можно лишиться зуба.
© Фото : Freepik / KamranAydinovРентген зубов
Рентген зубов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Freepik / KamranAydinov
Рентген зубов

Периостит

Периостит - это воспалительный процесс, который возникает в надкостнице зуба. Его развитие чаще всего происходит из-за невылеченного кариеса, когда инфекция поражает пульпу, а затем проникает дальше - в кость и подчелюстную надкостницу. К периоститу также могут привести периодонтит, пародонтит, альвеолит и т.д. В некоторых случаях флюс способен перейти в хроническую форму, чему больше всего подвержены дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой.
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Пульпит

Пульпит - это воспаление внутренней ткани зуба (пульпы), которое возникает при попадании внутрь инфекции, чаще всего в результате длительно текущего кариеса. Как правило, воспалительный процесс сопровождается сильной пульсирующей болью, повышенной чувствительностью зуба к температуре. Пульпит требует незамедлительного лечения у стоматолога, так как может привести к потере зуба, а также к переходу воспалительного процесса на ткани челюсти и сепсису.

После удаления зуба

© Фото : FreepikЖенщина с зубной болью у стоматолога
Женщина с зубной болью у стоматолога - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Freepik
Женщина с зубной болью у стоматолога
Боль после удаления зуба - это нормальная реакция после оперативного вмешательства в полость рта. Обычно она проходит в течение 3-6 дней. К стоматологу необходимо обратиться если:
  • кровь из лунки не прекращается в течение суток после удаления;
  • поднялась температура тела, появилась слабость, головная боль;
  • увеличились лимфатические узлы;
  • возникло обильное кровотечение, при котором пациенту приходится менять ватный тампон каждые 10—15 минут;
  • отекли мягкие ткани возле лунки, что сопровождается острой непрекращающейся болью;
  • сильно немеют челюсти;
  • из лунки выделяется гной, или на десне образовался абсцесс;
  • есть неприятный запах изо рта.

Травмы зубов

К травмам зубов, при которых происходит нарушение их целостности, относятся ушибы, вывихи, трещины, переломы коронки или корня. Вместе с тем у пациента возникает ноющая боль, усиливающаяся при надкусывании. При повреждении зубов следует как можно быстрее обратиться к специалисту.
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Трещины в эмали зуба

Эмаль зуба защищает его от вредных воздействий и повреждений, при этом в ряде случаев она может трескаться. Например, из-за механических травм, нехватки необходимых микроэлементов в организме, природной предрасположенности и т.д. При наличии трещин в эмали зуба могут возникать болезненные ощущения, особенно во время употребления горячих или холодных блюд, пережевывания пищи, проведения чистки зубов. Такой дефект также требует медицинского лечения.
© Фото : Freepik / senivpetroЖенщина у стоматолога
Женщина у стоматолога - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Freepik / senivpetro
Женщина у стоматолога

Зуб мудрости

Зуб мудрости - это 8-й зуб в ряду, который прорезается в возрасте 17-25 лет, а иногда и не растет вовсе, что является нормой, а не патологией. При этом зубы мудрости считаются самыми проблемными - они сильно болят во время прорезывания, а также наиболее подвержены различным стоматологическим заболеваниям. Причины возникновения зубной боли:
  1. 1
    Зуб упирается в ткани ротовой полости, сдавливая и травмируя их.
  2. 2
    На поверхности зубов мудрости образовался кариес, если он дошел до дентальных тканей, боль усиливается.
  3. 3
    Образовались отложения зубного камня, который натирает десны и вызывает воспаление.
  4. 4
    Зуб мудрости растет в неправильном направлении относительно челюсти.
  5. 5
    Во время прорезывания зуб мудрости повредил корневую систему соседнего зуба,
  6. 6
    Зуб из-за неправильного положения начал зажимать челюстной нерв.
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Симптомы

Боль в зубе часто отдает в виски, шею, нижнюю челюсть, может распространяться на здоровые зубы и сопровождаться другими неприятными симптомами. К ним относятся:
  1. 1
    головная боль разной интенсивности и локализации;
  2. 2
    припухлость и покраснение десен, щеки;
  3. 3
    неприятный запах изо рта;
  4. 4
    кровоточивость десен;
  5. 5
    язвы или гнойники на десне;
  6. 6
    повышение температуры тела.
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Возможные осложнения

“На самом деле, осложнений зубной боли очень много. Но чаще всего это пульпит и периодонтит. Совсем запущенные случаи приводят к удалению зуба”, - прокомментировала стоматолог Виктория Богданова.
Также без квалифицированной медицинской помощи у пациента могут развиться абсцесс и флегмона.
Почему мы боимся зубных врачей и причем здесь Октябрьская революция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Первая помощь при зубной боли

При возникновении зубной боли облегчить неприятные ощущения до похода к стоматологу помогут обезболивающие лекарства. Кроме этого, для снятия болевого симптома можно прополоскать ротовую полость антисептиком или противовоспалительным средством.
Что нельзя делать при зубной боли:
  1. 1
    прикладывать горячий компресс;
  2. 2
    подолгу лежать в горизонтальном положении, так как это вызывает прилив крови к зубу и усиливает болезненные ощущения;
  3. 3
    пить горячие напитки.

Препараты

К основным препаратам, купирующим зубную боль, относятся ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные лекарства.
© Фото : Freepik / zinkevychМужчина принимает лекарственные препараты
Мужчина принимает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Freepik / zinkevych
Мужчина принимает лекарственные препараты

Ненаркотические анальгетики

Эта группа обезболивающих средств применяется для снятия слабого и умеренного болевого синдрома. Помимо этого, они используются в качестве жаропонижающего.

Нестероидные противовоспалительные средства

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) - самые эффективные в борьбе с зубной болью. Они не только устраняют болезненные ощущения, но и уменьшают отек, снимают воспаление, снижают повышенную температуру тела.

Какие препараты нельзя принимать

“Применять можно любое обезболивающее. Желательно не делать этого перед приемом у стоматолога, потому что это помешает диагностике заболевания”, - подчеркнула врач-стоматолог.
При зубной боли не следует использовать антибиотики без назначения врача. Любые лекарства нужно применять только в той дозировке, что указана в инструкции.
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Когда обращаться к врачу

О том, что нужно незамедлительно обратиться ко врачу, свидетельствуют следующие признаки:
  1. 1
    Зубная боль длится более одного или двух дней, при этом обезболивающие не помогают.
  2. 2
    Температура тела поднимается выше 38 градусов.
  3. 3
    В полости рта образуется мешочек с гнойной жидкостью, сильно опухает щека.
Правильная диагностика и лечение стоматологических инфекций важны для предотвращения их распространения в ротовой полости, а также для снижения риска осложнений.
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкВрач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы
Врач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Врач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы

Лечение

Метод лечения зубной боли зависит от того, что является ее причиной. Например, при кариесе терапия заключается в чистке каналов с последующим пломбированием. Если у пациента диагностировали пульпит, то проводится консервативная терапия с сохранением нерва или частичное или полное его удаление. Лечение периодонтита подразумевает удаление гноя из пораженных тканей и антимикробную очистку корневых каналов. Их потом заполняют лечебной пастой для восстановления костной ткани, которая окружает корень зуба.

Народные средства

При зубной боли следует исключить самолечение и использование народных средств, так как они не имеют доказанной эффективности, но могут только усугубить симптомы и течение воспалительного процесса. Назначать лечение и проводить терапию должен врач-стоматолог.
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Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта

Можно ли терпеть зубную боль

Появление зубной боли свидетельствует о патологических процессах в полости рта, которые не пройдут самостоятельно. Если терпеть неприятные ощущения и не лечить причину их возникновения, это чревато осложнениями, потерей зуба и даже сепсисом. Обезболивающие препараты могут на время убрать симптомы, но они не решат проблему, поэтому боль рано или поздно вернется. При этом со временем клиническая картина ухудшается, и нередко пациент обращается к стоматологу уже за экстренной помощью. Чтобы этого избежать, диагностика и лечение воспаления должно проходить на ранних этапах его развития.

Профилактика болезней полости рта

Как отметила Виктория Богданова, для профилактики зубной боли прежде всего важна регулярная индивидуальная гигиена.
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 08:17
Стоматолог рассказала, как правильно ухаживать за полостью рта ребенка
“Чистить зубы нужно дважды в день: утром и вечером, а также пользоваться зубной нитью и ирригатором (специальное устройство, для удаления зубного налета, остатков пищи из межзубного пространства. - Прим. ред.). Важно уметь использовать эти средства правильно. Этому как раз обучает стоматолог и каждому пациенту индивидуально подбирает средства гигиены во время осмотра. Также важны профилактический осмотр и профессиональная чистка зубов раз в шесть месяцев.
На приеме можно задать врачу все интересующие вопросы по гигиене полости рта”, - посоветовала стоматолог.
Дополнительные меры профилактики:
  1. 1
    Полоскание зубов после каждого приема пищи.
  2. 2
    Здоровое и правильное питание.
  3. 3
    Исключение алкоголя, курения, чрезмерного употребления кофе.
  4. 4
    Отказ от слишком твердой пищи.
© Фото : Freepik / senivpetroМодель зубов
Модель зубов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Freepik / senivpetro
Модель зубов

Советы стоматолога

“При появлении зубной боли я советую обратиться к стоматологу. Ее не стоит игнорировать. Бывает, что неприятные ощущения проходят на какое-то время, но потом могут стать еще сильнее, поэтому ждать не рекомендую. Если случилось так, что заболел зуб, а в ближайшие несколько часов нет возможности посетить стоматолога, можно принять обезболивающее и избегать нагрузки на этот зуб, чтоб не спровоцировать еще большей боли. Никакого самолечения, никаких народных методов быть не должно, этим можно только навредить. Единственное, что можно сделать самому, – на время снять болевые симптомы с помощью обезболивающего. Также нельзя принимать рецептурные препараты (антибиотики). Если же зуб реагирует на температуру, то необходимо избегать холодной или горячей пищи и напитков. Кроме этого, следует убедиться, что в больном зубе нет остатков пищи, которые могут провоцировать боль”, - порекомендовала Виктория Богданова.
 
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