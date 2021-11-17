https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759441714.html
Новорожденных в России начнут обследовать на СМА
Новорожденных в России начнут обследовать на СМА - РИА Новости, 17.11.2021
Новорожденных в России начнут обследовать на СМА
Всех новорожденных в России с 2023 года будут проверять на 36 заболеваний, сообщил директор Медико-генетического научного центра имени Н. П. Бочкова (МГНЦ),... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:56
2021-11-17T12:56
2021-11-17T15:47
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Всех новорожденных в России с 2023 года будут проверять на 36 заболеваний, сообщил директор Медико-генетического научного центра имени Н. П. Бочкова (МГНЦ), главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев.Это позволит выявлять патологии до того, как у детей начнут проявляться первые клинические симптомы, а значит, и раньше начинать терапию.Для реализации программы предстоит подготовить нормативные документы, закупить оборудование и расходные материалы, обучить специалистов.Сейчас всех родившихся бесплатно в рамках ОМС тестируют на адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию и муковисцидоз. В Москве перечень расширен еще шестью наименованиями: глутаровая ацидурия первого типа, тирозинемия первого типа, лейциноз, метилмалоновая/пропионовая ацидурия, недостаточность биотинидазы, недостаточность ацил-КоА-дегидрогеназы среднецепочечных жирных кислот.Спинальная мышечная атрофия — редкое наследственное заболевание, поражающее участок нервной системы, контролирующий движение. Половина детей с СМА не доживают до двухлетнего возраста.
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СМА и онкология: Голикова рассказала, на какие детские болезни потратят 60 млрд рублей
Татьяна Голикова рассказала о том, на лечение каких редких заболеваний в следующем году будет потрачено 60 млрд рублей. Предложения были сегодня представлены главе государства.
2021-11-17T12:56
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия
12:56 17.11.2021 (обновлено: 15:47 17.11.2021)
Новорожденных в России начнут обследовать на СМА
Генетик Куцев: новорожденных в России будут обследовать на 36 заболеваний, среди них СМА