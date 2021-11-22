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Нужно ли пеленать новорожденных: мнение врачей и лучшие способы
Как правильно пеленать новорожденного ребенка: пошаговая инструкция
Нужно ли пеленать новорожденных: мнение врачей и лучшие способы
Пеленание новорожденного — тема, вокруг которой существует немало споров. О том, необходимо ли пеленать ребенка еще в роддоме, как правильно это делать и что о... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T20:58
2021-11-22T20:58
общество
дети
воз
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пеленание новорожденного — тема, вокруг которой существует немало споров. О том, необходимо ли пеленать ребенка еще в роддоме, как правильно это делать и что о заворачивании младенца в ткань думают врачи — в материале РИА Новости.Пеленание новорожденногоПроцесс пеленания представляет собой полное или неполное заворачивание малыша в ткань из хлопка, бамбукового волокна, фланели, ситца и других материалов. Главные задачи такого “укутывания” — сохранение тепла и содействие крепкому сну.Насколько эта процедура необходима - в последнее время вопрос дискуссионный. Например, тугое пеленание сейчас ВОЗ не рекомендует по ряду причин.Нужно ли пеленать?Еще пару десятков лет назад пеленки успешно заменяли одежду и применялись для обездвиживания новорожденного. Сейчас необходимость этого метода подвергают сомнению. В магазинах достаточно большой выбор детской одежды, а полная фиксация движений считается скорее вредной, чем полезной.Однако, по мнению многих врачей, большинство детей в возрасте до 9-12 месяцев нуждаются в пеленании. Важный критерий — это сам способ заворачивания малыша в ткань. Самый распространённый вариант, который называется “тугим”, не рекомендуют, в то время как “свободное” пеленание имеет массу сторонников.По словам эксперта, если и делать выбор в пользу пеленания, то оно обязательно должно быть свободным. Для ног ребенка подходит только не скованное положение. Если у малыша будет болеть животик, он не сможет подогнуть ноги в тесной пеленке для улучшения работы ЖКТ.ПлюсыЕсли говорить о тугом пеленании, то в нем только один плюс — это полное ограничение движений малыша, а значит — крепкий сон и снижение риска испуга от собственных ручек или ножек.Что касается свободного пеленания — здесь плюсов гораздо больше:Также специалисты отмечают плюсы отдельного направления пеленания — “открытого”, то есть заматывание ребенка происходит не целиком, а частично, например, только ручек или ножек:МинусыСписок недостатков в основном относится к тугому пеленанию:К минусам свободного пеленания относят:Отрицательные стороны открытого пеленания:Какую пеленку использовать?Врач-педиатр отмечает, что лучше всего делать выбор в пользу натуральных трикотажных материалов, которые слегка тянутся, например, интерлок. Такие пеленки хорошо поддаются заматыванию, не сдавливают конечности и в меру эластичны. Также в зависимости от времени года можно подбирать ткань из более тонких или, наоборот, плотных материалов для комфорта малыша. Кроме того, различают впитывающие и непромокаемые пеленки.В первом случае изделия подходят как для пеленания, так и для укрывания младенца. Во втором — материал чем-то напоминает клеенку и применяется для поддержания гигиены во время воздушных ванн, гимнастики или массажа.Виды пеленанияСуществует несколько распространенных видов пеленания.ТугоеКлассический вариант, таким способом малышей пеленали еще наши бабушки и дедушки. Это крепкое обматывание младенца, при котором может фиксироваться даже голова. В таком положении ребенок не может пошевелить ручками или ножками. Часто этот способ еще называют “солдатик”, так как малыш не способен двигаться в полной мере. Существует миф, что без тугого пеленания у ребенка могут быть кривые ноги. Но это неверно. Как раз наоборот - из-за тесного положения во сне опорно-двигательный аппарат малыша не может развиваться должным образом.СвободноеХоть свободное пеленание схоже с тугим, однако оно значительно лояльнее почти по всем показателям. Заматывание малыша более упрощенное и без тугих оборотов. Ребенок не так сильно ограничен в движениях, но все же его тело упирается в пеленку, где создается необходимая “закрытая” среда. Младенец благодаря такому виду пеленания постепенно привыкает к своим ручкам и ножкам, гораздо спокойнее спит и чувствует себя в безопасности.ШирокоеВид заматывания новорожденного, который применяется чаще в медицинских целях. Между ножек располагают валик из второй пеленки для фиксации широко разведенных ножек и затем укутывают в основную ткань. Широкое пеленание помогает в правильном формировании тазобедренного сустава, лечении его незрелости и применяется в целях профилактики.Пеленание пошаговоВ зависимости от того, какой метод пеленания выбрала мама ребенка, порядок действий может отличаться.Тугое пеленаниеПри тугом виде пеленания ребенок укутывается полностью:Свободное пеленаниеТехника свободного пеленания строится похожим образом. Но есть только два отличия: ручки и ножки не выпрямляются, а сила заматывания гораздо слабее, что не стесняет движения.Широкое пеленаниеДля широкого пеленания необходимо подготовить не только пеленку, но и дополнительный материал/предмет для выполнения функции валика (это может быть вторая пеленка, маленькая подушка и т.д.). Последовательность действий строится на укреплении нижней части тела, здесь можно не заматывать ручки, а фиксировать только таз и ножки в разведенном виде:До какого возраста можно пеленать?Самый оптимальный период для пеленания ребенка — от 0 до 12 месяцев (возможно и до 9). Это обусловлено тем, что в первые 2-3 месяца у новорожденного выражен рефлекс “Моро” — резкое разведение ручек как реакция на громкие звуки. Заворачивание в пеленку помогает смягчить реакцию ребенка на самого себя, если тот крепко спит.Часто первый месяц жизни малыша называют десятым месяцем беременности — в этот период создаются специальные условия, похожие на утробу матери, где пеленки выполняют роль замкнутого пространства и помогают адаптироваться к новому миру.Кроме того, в течение полугода ребенок постепенно изучает свои конечности и только по прошествии этого времени привыкает к ним. Пеленки в такой период помогают облегчить изучение собственного тела и оберегают от внезапных испугов.
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общество, дети, воз, младенцы
20:58 22.11.2021
 

Нужно ли пеленать новорожденных: мнение врачей и лучшие способы

© Depositphotos / sayfutdinovРодители пеленают новорожденного
Родители пеленают новорожденного - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / sayfutdinov
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пеленание новорожденного — тема, вокруг которой существует немало споров. О том, необходимо ли пеленать ребенка еще в роддоме, как правильно это делать и что о заворачивании младенца в ткань думают врачи — в материале РИА Новости.

Пеленание новорожденного

Процесс пеленания представляет собой полное или неполное заворачивание малыша в ткань из хлопка, бамбукового волокна, фланели, ситца и других материалов. Главные задачи такого “укутывания” — сохранение тепла и содействие крепкому сну.
Насколько эта процедура необходима - в последнее время вопрос дискуссионный. Например, тугое пеленание сейчас ВОЗ не рекомендует по ряду причин.

Нужно ли пеленать?

Еще пару десятков лет назад пеленки успешно заменяли одежду и применялись для обездвиживания новорожденного. Сейчас необходимость этого метода подвергают сомнению. В магазинах достаточно большой выбор детской одежды, а полная фиксация движений считается скорее вредной, чем полезной.
© Depositphotos / KlannekeЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / Klanneke
Женщина с ребенком
Однако, по мнению многих врачей, большинство детей в возрасте до 9-12 месяцев нуждаются в пеленании. Важный критерий — это сам способ заворачивания малыша в ткань. Самый распространённый вариант, который называется “тугим”, не рекомендуют, в то время как “свободное” пеленание имеет массу сторонников.
“Пеленание — выбор каждой мамы, здесь нет однозначного ответа. Ребенок в утробе матери привык к тесноте, поэтому запеленованным может чувствовать себя комфортнее”, - говорит врач-педиатр Алина Лонгинова.
По словам эксперта, если и делать выбор в пользу пеленания, то оно обязательно должно быть свободным. Для ног ребенка подходит только не скованное положение. Если у малыша будет болеть животик, он не сможет подогнуть ноги в тесной пеленке для улучшения работы ЖКТ.

Плюсы

Если говорить о тугом пеленании, то в нем только один плюс — это полное ограничение движений малыша, а значит — крепкий сон и снижение риска испуга от собственных ручек или ножек.
Что касается свободного пеленания — здесь плюсов гораздо больше:
  • развитие тактильных ощущений и координации движений;
  • имитация утробы матери;
  • комфорт малыша — конечности не сдавливаются, можно свободно двигаться и занимать удобное положение;
  • поддержка комфортной температуры тела;
  • легче менять подгузник и поддерживать гигиену ребенка.
Также специалисты отмечают плюсы отдельного направления пеленания — “открытого”, то есть заматывание ребенка происходит не целиком, а частично, например, только ручек или ножек:
  • помощь в лечении заболевания тазобедренного сустава с фиксацией ножек;
  • замена того или иного вида одежды;
  • возможность более свободных движений.
© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / osons163
Новорожденные дети

Минусы

Список недостатков в основном относится к тугому пеленанию:
  • неестественная поза малыша;
  • ухудшение кровоснабжения;
  • повышение вероятности перегрева;
  • замедление развития мышц и тактильных ощущений;
  • появление риска нарушения дыхания;
  • усугубление патологии дисплазии тазобедренного сустава, если она была при рождении.
К минусам свободного пеленания относят:
  • укутывание в теплые материалы может создать риск перегрева;
  • неправильно выполненное пеленание способно вызвать затруднение кровообращения;
  • тактильное познавание окружающего мира все также ограничено.
Отрицательные стороны открытого пеленания:
  • повышение шанса самопробуждения и испуга;
  • рекомендовано только в отдельных случаях (например, при дисплазии тазобедренного сустава);
  • нет ощущения полной безопасности, малыш может стать тревожнее.

Какую пеленку использовать?

Врач-педиатр отмечает, что лучше всего делать выбор в пользу натуральных трикотажных материалов, которые слегка тянутся, например, интерлок. Такие пеленки хорошо поддаются заматыванию, не сдавливают конечности и в меру эластичны. Также в зависимости от времени года можно подбирать ткань из более тонких или, наоборот, плотных материалов для комфорта малыша. Кроме того, различают впитывающие и непромокаемые пеленки.
В первом случае изделия подходят как для пеленания, так и для укрывания младенца. Во втором — материал чем-то напоминает клеенку и применяется для поддержания гигиены во время воздушных ванн, гимнастики или массажа.
© Fotolia / TobilanderНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Fotolia / Tobilander
Новорожденный

Виды пеленания

Существует несколько распространенных видов пеленания.

Тугое

Классический вариант, таким способом малышей пеленали еще наши бабушки и дедушки. Это крепкое обматывание младенца, при котором может фиксироваться даже голова. В таком положении ребенок не может пошевелить ручками или ножками. Часто этот способ еще называют “солдатик”, так как малыш не способен двигаться в полной мере. Существует миф, что без тугого пеленания у ребенка могут быть кривые ноги. Но это неверно. Как раз наоборот - из-за тесного положения во сне опорно-двигательный аппарат малыша не может развиваться должным образом.

Свободное

Хоть свободное пеленание схоже с тугим, однако оно значительно лояльнее почти по всем показателям. Заматывание малыша более упрощенное и без тугих оборотов. Ребенок не так сильно ограничен в движениях, но все же его тело упирается в пеленку, где создается необходимая “закрытая” среда. Младенец благодаря такому виду пеленания постепенно привыкает к своим ручкам и ножкам, гораздо спокойнее спит и чувствует себя в безопасности.

Широкое

Вид заматывания новорожденного, который применяется чаще в медицинских целях. Между ножек располагают валик из второй пеленки для фиксации широко разведенных ножек и затем укутывают в основную ткань. Широкое пеленание помогает в правильном формировании тазобедренного сустава, лечении его незрелости и применяется в целях профилактики.
© Depositphotos / ArenaCreativeПлачущий младенец
Плачущий младенец - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / ArenaCreative
Плачущий младенец

Пеленание пошагово

В зависимости от того, какой метод пеленания выбрала мама ребенка, порядок действий может отличаться.

Тугое пеленание

При тугом виде пеленания ребенок укутывается полностью:
  • ребенок укладывается на пеленку;
  • верхний край изделия располагается на уровне шеи с отогнутым углом;
  • одна боковая сторона сворачивается под малыша, вторая поверх ткани;
  • нижний край охватывает ноги, заворачивается наверх и заправляется в плечо;
  • ручки при этом прижимаются к телу и выпрямляются вместе с нижними конечностям;
  • оставшийся край пеленки оборачивается и заправляется за спину.

Свободное пеленание

Техника свободного пеленания строится похожим образом. Но есть только два отличия: ручки и ножки не выпрямляются, а сила заматывания гораздо слабее, что не стесняет движения.

Широкое пеленание

Для широкого пеленания необходимо подготовить не только пеленку, но и дополнительный материал/предмет для выполнения функции валика (это может быть вторая пеленка, маленькая подушка и т.д.). Последовательность действий строится на укреплении нижней части тела, здесь можно не заматывать ручки, а фиксировать только таз и ножки в разведенном виде:
  • положить ребенка на сложенную треугольником пеленку;
  • положить между ножек валик;
  • нижний край пеленки поднять к животу;
  • зафиксировать боковые стороны.
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До какого возраста можно пеленать?

Самый оптимальный период для пеленания ребенка — от 0 до 12 месяцев (возможно и до 9). Это обусловлено тем, что в первые 2-3 месяца у новорожденного выражен рефлекс “Моро” — резкое разведение ручек как реакция на громкие звуки. Заворачивание в пеленку помогает смягчить реакцию ребенка на самого себя, если тот крепко спит.
Часто первый месяц жизни малыша называют десятым месяцем беременности — в этот период создаются специальные условия, похожие на утробу матери, где пеленки выполняют роль замкнутого пространства и помогают адаптироваться к новому миру.
Кроме того, в течение полугода ребенок постепенно изучает свои конечности и только по прошествии этого времени привыкает к ним. Пеленки в такой период помогают облегчить изучение собственного тела и оберегают от внезапных испугов.
 
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