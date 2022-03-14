Что купить для новорожденного: список вещей и советы экспертов
Список вещей для новорожденного
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вещи, которые пригодятся новорожденному в первое время, лучше купить заранее. Что понадобится в первые месяцы жизни малыша, какие пеленки лучше выбрать, нужно ли покупать подгузники большими пачками, а также список необходимых лекарств - в материале РИА Новости.
Необходимые вещи для новорожденного
Будущие мамы и папы до момента рождения малыша стремятся приобрести все, что будет необходимо новорожденному в первое время. Однако многие вещи, которые принято покупать, не пригодятся грудничку.
Что должно быть в детской
Детская комната прежде всего должна быть функциональной, чтобы новоиспеченные родители могли легко и быстро найти необходимые вещи. Также очень важно правильно организовать пространство.
Основные предметы и вещи, которые должны быть в детской:
Детские вещи на пеленальном столике
- 1Кроватка. Существует много вариантов от бюджетных до дорогих. При выборе необходимо опираться на размеры комнаты, удобство кроватки, ее функционал, дизайн и бюджет. Есть кроватки с маятниками для укачивания, с ящичками для вещей, приставные (для безопасного совместного сна) и т.д.
- 2Матрас. Он должен быть достаточно твердым, толщиной не менее шести см. Желательно приобрести вариант с натуральным наполнителем.
- 3Наматрасник. Необходимая покупка, если не хочется, чтобы матрас в скором времени стал непригодным для использования. Можно положить клеенку, но она не совсем удобна в эксплуатации. Современные наматрасники обычно имеют резинку для крепления и достаточно приятную поверхность.
- 4Постельное белье. Можно не приобретать комплекты, так как новорожденным не нужна подушка, а значит наволочка не пригодится. Необходимо купить три-четыре простыни, так как их придется часто менять. Желательно покупать простынь на резинке, чтобы ребенок, ворочаясь во сне, не сбил ее.
- 5Детское одеяло. В летнее время можно использовать байковую пеленку. Зимой малышу понадобится теплый вариант одеяла.
- 6Мобиль. По возможности лучше отдать предпочтение моделям на батарейках с музыкой и яркими предметами. Такое приобретение не только способствует развитию малыша, но и подарит несколько свободных минут родителям, когда ребенок будет занят.
- 7Комод. С появлением малыша возникает потребность в покупке мебели для новых вещей: пеленок, одежды, постельных принадлежностей и т.д. И по мере взросления ребенка количество вещей будет лишь увеличиваться. Поэтому отдельный детский комод – очень нужное приобретение.
- 8Пеленальный столик. Некоторые родители обходятся без пеленального столика и выполняют необходимые процедуры, склонившись над кроватью. Но это достаточно сложно, особенно для мам, у которых было кесарево сечение. В этом случае пеленальный столик станет настоящим спасением. Он может идти в комплекте с комодом, кроваткой или представлять собой отдельную конструкцию. Пеленальная доска – бюджетный и эргономичный вариант.
- 9Ночник. Для малышей отлично подойдет ночник с мягким светом, который вставляется в розетку. Он не мешает сну ребенка и является энергоэкономичным. Если рядом с месторасположением ночника нет розетки, то можно выбрать вариант на батарейках.
- 10Радионяня или видеоняня. Это не предметы первой необходимости, но они облегчают жизнь молодых родителей, когда ребёнок находится в отдельной комнате. Благодаря таким предметам нет необходимости регулярно бегать и проверять малыша. Хорошая радионяня позволит услышать, что ребенок проснулся, даже в случаях, когда родитель находится в другой части дома. Видеоняня – более усовершенствованная версия, показывающая изображение из детской в реальном времени.
Необходимая одежда на первое время
При покупке первых вещей для малыша стоит учитывать, что ему не нужно много одежды, к тому же буквально через месяц она уже не подойдет по размеру.
Перечень необходимых вещей для новорожденного:
- 1Пеленки. Это необходимая вещь даже если родители не планируют пеленать ребенка. Их можно использовать в качестве простыни, полотенца или просто класть на них ребенка, пока он лежит на кровати. Рекомендуемое количество: пять тонких пеленок и три байковых.
- 2Чепчики для новорожденных.
- 3Ползунки, боди и слипы. Количество одежды зависит от того, планируют родители пеленать малыша или нет. Не стоит покупать много вещей маленького размера, так как дети быстро растут. Лучше позже докупить одежду.
- 4Носки и пинетки.
- 5Теплая одежда. Если малыш родился в холодное время года, но желательно приобрести комбинезон. Остальные теплые вещи лучше купить уже после рождения, чтобы наверняка угадать с размером.
- 6Подгузники. Эксперты не рекомендуют покупать целую пачку, так как нередки случаи, когда у малыша появляется раздражение от подгузников определенного бренда. Также ему может не подойти размер. Поэтому в качестве пробы можно взять небольшую упаковку.
Лето
Вещи и предметы для новорожденного, необходимые в летний сезон:
- —легкий летний комплект на выписку;
- —распашонки, ползунки, боди с короткими рукавами;
- —тонкие носочки и царапки;
- —чепчики и тоненькая шапочка;
- —плед из трикотажной пряжи;
- —муслиновые, ситцевые или трикотажные пеленки;
- —дождевик;
- —москитная сетка;
- —прогулочная коляска.
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Зима
Вещи и предметы для малыша в зимнее время года:
- —теплый комплект на выписку;
- —комбинезон на овчине или синтепоне;
- —ползунки, распашонки, боди с длинными рукавами;
- —теплая шапка, носочки, пинетки;
- —шерстяное или синтепоновое одеяло;
- —фланелевые пеленки;
- —коляска.
Весна-осень
Перечень вещей и предметов, необходимых в весенний и осенний сезоны:
- —комплект на выписку;
- —конверт или комбинезон на синтепоне;
- —распашонки, ползунки, боди с короткими и длинными рукавами;
- —шапка, носки и пинетки;
- —трикотажные или фланелевые пеленки;
- —флисовый плед;
- —дождевик;
- —москитная сетка;
- —прогулочная коляска.
Новорожденный в коляске
Принадлежности для кормления
Грудное вскармливание также предполагает наличие специальных приобретений. Многие молодые мамы прилагают все усилия, чтобы растянуть процесс кормления грудью на максимально длительный срок. Первой важной покупкой в таком вопросе считается молокоотсос. Приобретать его нужно как можно раньше, желательно, чтобы он уже был у мамы во время нахождения в роддоме. Молокоотсос помогает избежать некоторых проблем в процессе налаживания лактации.
Также для кормления малыша необходимо приобрести слюнявчики (3-4 штуки). Стульчик для кормления желательно купить как можно раньше, но, как правило, необходимость в нем возникает лишь тогда, когда малыш научится устойчиво сидеть (примерно в шесть месяцев).
Новоиспеченная мама не должна забывать о собственном комфорте. Необходимо приобрести бюстгальтеры для кормления и прокладки для груди. Нередко молодым мамам нужна мазь с декспантенолом и ланолином от трещин на сосках.
Подушка для кормления повысит уровень комфорта и разгрузит руки мамы во время этого процесса. Многие родители не перестают пользоваться такой подушкой даже после прекращения лактации.
Мамам, которые не планируют кормить ребенка смесью, также необходимо приобрести пару детских бутылочек. Они выручат в моменты, когда необходимо будет разлучиться с малышом. Достаточно лишь сцедить грудное молоко и оставить его в холодильнике. Когда приходит время кормления, молоко необходимо подогреть и напоить малыша. Также бутылочки пригодятся позже, когда в рацион малыша нужно будет вводить прикорм.
Гигиена и ванная
Некоторые родители с первых дней жизни купают ребенка во взрослой ванне. Но для тех, кому важно соблюдать гигиену во время купания, необходимо приобрести детскую ванночку. Она прослужит ребенку до полугода.
Детская мочалка должна быть сделана из натуральных материалов. Кроме того, важно, чтобы она была мягкой и не раздражала кожу малыша.
Наиболее удобный вариант полотенец для малыша – с капюшоном, который накидывается на голову.
Чтобы не ошибиться с комфортной температурой для купания малыша стоит приобрести детский термометр для воды.
Также для купания понадобятся детское мыло или гель, в дальнейшем – детский шампунь.
Для стирки детской одежды рекомендуется приобрести детское мыло и порошок.
Аптечка для новорожденного
Эксперты рекомендуют заранее собирать аптечку для малыша, чтобы у молодых родителей всегда было необходимое лекарство под рукой.
Первое, что должно быть в аптечке для новорожденного – это препараты для обработки пупочной ранки. К ним относятся "зеленка", раствор перманганата калия 5%, раствор перекиси водорода 3%. Обрабатывать ранку удобнее ватными палочками.
Также необходимо, чтобы в аптечке была мазь “Левомеколь”. Она может понадобиться на тот случай, если при стрижке ногтей родитель случайно поранит малыша.
Рекомендуемые препараты для малыша при коликах: суспензия Sab Simplex, “Эспумизан”, и порошок “Плантекс”.
Для лечения насморка могут понадобиться “Аквамарис” и “Эуфорбиум Композитум”.
Также в аптечке необходимо хранить жаропонижающие средства: суспензия “Найз”, “Эффералган”.
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Дополнительно в аптечке должны быть:
- —электронный градусник;
- —пипетки;
- —аспиратор для чистки носа;
- —спирт (для ухода за пупочной раной и др.);
- —бинт.
Вещи для прогулок и поездок
Врачи рекомендуют гулять с малышом с первых дней жизни. Поэтому коляски и сопутствующие предметы для передвижения – покупки первой необходимости.
Для прогулок с малышом лучше выбрать коляску-люльку, трансформер или универсальную систему 2 в 1. При выборе стоит обратить внимание на характеристики люльки, системы амортизации, а также учесть наличие аксессуаров. Для новорожденных лучше всего подходят коляски-люльки: они имеют достаточно жесткую и ровную спальную поверхность.
Во время прогулок в холодное время года необходимо приобрести для малыша конверт в коляску на овчине или синтепоне. Наличие сумки для коляски будет плюсом. В ней удобно хранить одноразовые пеленки, влажные салфетки и другие необходимые для прогулки с малышом предметы. На случай, если малыш на смешанном или искусственном вскармливании, можно приобрести термосумку для бутылочек.
Для поездок на автомобиле необходимо автокресло.
Дополнительные мелочи
Сейчас в магазинах есть большой выбор аксессуаров для новоиспеченных мам, которые облегчают уход за малышом и обеспечивают женщинам комфорт в период восстановления после родов.
Семейная пара с коляской
Перечень полезных покупок для мамы:
- 1Подушка для кормления. Кормление – достаточно деликатный процесс. Важно, что он был максимально удобным и безопасным для малыша и мамы. На подушку для кормления можно положить ребенка и кормить его из положения сидя или лежа. Также необходимо подумать о месте для кормления. Если есть возможность и свободное место в комнате можно приобрести кресло с удобными подлокотниками.
- 2Бюстгальтер для кормления. Рекомендуемое количество – две штуки.
- 3Прокладки для груди.
- 4Молокоотсос необходим, чтобы избежать застоя молока в груди. Также он нужен для того, чтобы делать запасы молока для малыша, когда мамы рядом нет.
- 5Прокладки послеродовые.
- 6Одежда для кормления. Специальные кофты и майки с молнией в области груди, халат или футболка.
- 7Чай или витамины для кормящих мам стоит принимать только по рекомендации врача.
Что не стоит покупать в первое время
Также существует ряд предметов, навязанных рекламой или продавцами в качестве необходимых для новорожденных. К ним относятся:
- —кофты для детей, которые нужно надевать через голову;
- —одежда в большом количестве одного размерного ряда;
- —вещи ярких цветов (они могут раздражать глаза малыша), лучше приобрести вещи в нежных тонах (нежно-розовый, нежно-фисташковый, оттенки бежевого цвета и т.д.);
- —одежда из синтетики, лучше покупать вещи из натуральных материалов, так как они не вызывают аллергию у малыша и намного приятнее на ощупь;
- —одежда с застежками сзади, такой вариант не считается практичным, так как ребенок большую часть времени лежит на спине;
- —молочные смеси без назначения педиатра.
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Рекомендации экспертов
"Рождение ребенка – это всегда праздник, но, к сожалению, вместе с ребенком не выдают "инструкцию по эксплуатации". Молодые родители, оказываясь один на один с новорожденным, зачастую испытывают страх сделать что-то не так: перегреть, переохладить, перекормить, перекупать, нужно или нет пеленать, страх избаловать длительным ношением на руках и т.д.", - комментирует Татьяна Журавлева, врач-педиатр, гастроэнтеролог.
"Процессы терморегуляции у новорожденного ребенка несовершенны и его, действительно, можно перегреть или переохладить. Но не стоит паниковать по этому поводу, необходимо одевать ребенка адекватно температурному режиму в помещении или на улице. Рекомендуется на один слой одежды больше, чем надеваете себе.
Оптимальная температура воздуха в комнате, где спит малыш, должна составлять 18-22 градуса и влажность 45%", - добавляет эксперт.
Также стоит учесть, что малыша практически невозможно перекормить, если он находится на грудном вскармливании. Более того, эксперты рекомендуют кормить ребенка по требованию, то есть объем молока, время кормления и длительность регулирует малыш самостоятельно.
"Купать малыша можно с самого рождения. В обычной проточной воде. И, да, кипятить воду не надо. И марганцовку добавлять тоже не надо.
Если ребенку не по душе ежедневные купания, то их количество можно сократить до 1-2 раз в неделю.
Но подмывать малыша необходимо при каждой смене подгузника. Влажные салфетки лучше использовать по крайней необходимости, так как они не заменяют гигиенические мероприятия", - поясняет Татьяна Журавлева.