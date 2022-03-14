https://ria.ru/20220314/novorozhdennyy-1778101259.html

Что купить для новорожденного: список вещей и советы экспертов

Список вещей для новорожденного на первое время: необходимые и нужные покупки

Что купить для новорожденного: список вещей и советы экспертов

Вещи, которые пригодятся новорожденному в первое время, лучше купить заранее. Что понадобится в первые месяцы жизни малыша, какие пеленки лучше выбрать, нужно... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:18

2022-03-14T16:18

2022-03-14T16:18

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вещи, которые пригодятся новорожденному в первое время, лучше купить заранее. Что понадобится в первые месяцы жизни малыша, какие пеленки лучше выбрать, нужно ли покупать подгузники большими пачками, а также список необходимых лекарств - в материале РИА Новости.Необходимые вещи для новорожденногоБудущие мамы и папы до момента рождения малыша стремятся приобрести все, что будет необходимо новорожденному в первое время. Однако многие вещи, которые принято покупать, не пригодятся грудничку.Что должно быть в детскойДетская комната прежде всего должна быть функциональной, чтобы новоиспеченные родители могли легко и быстро найти необходимые вещи. Также очень важно правильно организовать пространство.Основные предметы и вещи, которые должны быть в детской:Необходимая одежда на первое времяПри покупке первых вещей для малыша стоит учитывать, что ему не нужно много одежды, к тому же буквально через месяц она уже не подойдет по размеру.Перечень необходимых вещей для новорожденного:ЛетоВещи и предметы для новорожденного, необходимые в летний сезон:ЗимаВещи и предметы для малыша в зимнее время года:Весна-осеньПеречень вещей и предметов, необходимых в весенний и осенний сезоны:Принадлежности для кормленияГрудное вскармливание также предполагает наличие специальных приобретений. Многие молодые мамы прилагают все усилия, чтобы растянуть процесс кормления грудью на максимально длительный срок. Первой важной покупкой в таком вопросе считается молокоотсос. Приобретать его нужно как можно раньше, желательно, чтобы он уже был у мамы во время нахождения в роддоме. Молокоотсос помогает избежать некоторых проблем в процессе налаживания лактации.Также для кормления малыша необходимо приобрести слюнявчики (3-4 штуки). Стульчик для кормления желательно купить как можно раньше, но, как правило, необходимость в нем возникает лишь тогда, когда малыш научится устойчиво сидеть (примерно в шесть месяцев).Новоиспеченная мама не должна забывать о собственном комфорте. Необходимо приобрести бюстгальтеры для кормления и прокладки для груди. Нередко молодым мамам нужна мазь с декспантенолом и ланолином от трещин на сосках.Подушка для кормления повысит уровень комфорта и разгрузит руки мамы во время этого процесса. Многие родители не перестают пользоваться такой подушкой даже после прекращения лактации.Мамам, которые не планируют кормить ребенка смесью, также необходимо приобрести пару детских бутылочек. Они выручат в моменты, когда необходимо будет разлучиться с малышом. Достаточно лишь сцедить грудное молоко и оставить его в холодильнике. Когда приходит время кормления, молоко необходимо подогреть и напоить малыша. Также бутылочки пригодятся позже, когда в рацион малыша нужно будет вводить прикорм.Гигиена и ваннаяНекоторые родители с первых дней жизни купают ребенка во взрослой ванне. Но для тех, кому важно соблюдать гигиену во время купания, необходимо приобрести детскую ванночку. Она прослужит ребенку до полугода.Детская мочалка должна быть сделана из натуральных материалов. Кроме того, важно, чтобы она была мягкой и не раздражала кожу малыша.Наиболее удобный вариант полотенец для малыша – с капюшоном, который накидывается на голову.Чтобы не ошибиться с комфортной температурой для купания малыша стоит приобрести детский термометр для воды.Также для купания понадобятся детское мыло или гель, в дальнейшем – детский шампунь.Для стирки детской одежды рекомендуется приобрести детское мыло и порошок.Аптечка для новорожденногоЭксперты рекомендуют заранее собирать аптечку для малыша, чтобы у молодых родителей всегда было необходимое лекарство под рукой.Первое, что должно быть в аптечке для новорожденного – это препараты для обработки пупочной ранки. К ним относятся "зеленка", раствор перманганата калия 5%, раствор перекиси водорода 3%. Обрабатывать ранку удобнее ватными палочками.Также необходимо, чтобы в аптечке была мазь “Левомеколь”. Она может понадобиться на тот случай, если при стрижке ногтей родитель случайно поранит малыша.Рекомендуемые препараты для малыша при коликах: суспензия Sab Simplex, “Эспумизан”, и порошок “Плантекс”.Для лечения насморка могут понадобиться “Аквамарис” и “Эуфорбиум Композитум”.Также в аптечке необходимо хранить жаропонижающие средства: суспензия “Найз”, “Эффералган”.Дополнительно в аптечке должны быть:Вещи для прогулок и поездокВрачи рекомендуют гулять с малышом с первых дней жизни. Поэтому коляски и сопутствующие предметы для передвижения – покупки первой необходимости.Для прогулок с малышом лучше выбрать коляску-люльку, трансформер или универсальную систему 2 в 1. При выборе стоит обратить внимание на характеристики люльки, системы амортизации, а также учесть наличие аксессуаров. Для новорожденных лучше всего подходят коляски-люльки: они имеют достаточно жесткую и ровную спальную поверхность.Во время прогулок в холодное время года необходимо приобрести для малыша конверт в коляску на овчине или синтепоне. Наличие сумки для коляски будет плюсом. В ней удобно хранить одноразовые пеленки, влажные салфетки и другие необходимые для прогулки с малышом предметы. На случай, если малыш на смешанном или искусственном вскармливании, можно приобрести термосумку для бутылочек.Для поездок на автомобиле необходимо автокресло.Дополнительные мелочиСейчас в магазинах есть большой выбор аксессуаров для новоиспеченных мам, которые облегчают уход за малышом и обеспечивают женщинам комфорт в период восстановления после родов.Перечень полезных покупок для мамы:Что не стоит покупать в первое времяТакже существует ряд предметов, навязанных рекламой или продавцами в качестве необходимых для новорожденных. К ним относятся:Рекомендации экспертов"Процессы терморегуляции у новорожденного ребенка несовершенны и его, действительно, можно перегреть или переохладить. Но не стоит паниковать по этому поводу, необходимо одевать ребенка адекватно температурному режиму в помещении или на улице. Рекомендуется на один слой одежды больше, чем надеваете себе.Оптимальная температура воздуха в комнате, где спит малыш, должна составлять 18-22 градуса и влажность 45%", - добавляет эксперт.Также стоит учесть, что малыша практически невозможно перекормить, если он находится на грудном вскармливании. Более того, эксперты рекомендуют кормить ребенка по требованию, то есть объем молока, время кормления и длительность регулирует малыш самостоятельно."Купать малыша можно с самого рождения. В обычной проточной воде. И, да, кипятить воду не надо. И марганцовку добавлять тоже не надо.Если ребенку не по душе ежедневные купания, то их количество можно сократить до 1-2 раз в неделю.Но подмывать малыша необходимо при каждой смене подгузника. Влажные салфетки лучше использовать по крайней необходимости, так как они не заменяют гигиенические мероприятия", - поясняет Татьяна Журавлева.

https://ria.ru/20220310/voda-1777492356.html

https://ria.ru/20220216/imena-1773080852.html

https://ria.ru/20211126/koliki-1760988217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дети, общество, здоровье - общество, младенцы