16:31 25.02.2022 (обновлено: 16:37 25.02.2022)
Иммунитет: почему падает, как укрепить препаратами и народными средствами
Продукты для укрепления иммунитета
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Как укрепить и повысить иммунитет взрослого и ребенка, что такое лизаты и как они влияют на организм человека, какими лекарственными препаратами и народными средствами можно поднять иммунитет у женщин и мужчин, а также рекомендации по реабилитации после коронавируса, - в материале РИА Новости.
Иммунитет
Иммунитет представляет собой систему защитных механизмов, помогающих организму бороться с вирусами, бактериями, паразитами и опасными веществами (например, токсинами). Именно иммунитет отвечает за процесс формирования антител, которые не допускают возможности подхватить инфекцию повторно (как в случае с ветряной оспой) или способствуют более легкому протеканию заболевания.
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Иммунитет также участвует в процессе гомеостаза: благодаря ему организм избавляется от отживших или поврежденных клеток.
Выделяют два вида иммунитета: врожденный и приобретенный. Первый – следствие генетической адаптации человека к условиям жизни. Антитела в крови появляются с момента рождения: большую их часть мать передает ребенку.
Приобретенный иммунитет вырабатывается в течение всей жизни. Он, в свою очередь, может быть естественным или искусственным. Естественный появляется после перенесенной болезни, искусственный – после вакцинации или введения сыворотки.
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Причины снижения иммунитета
Чтобы поднять иммунитет, первым делом нужно выявить причины, влияющие на его снижение. Чаще всего к ним относятся:
- 1Неправильное питание. Сейчас многие ведут активный образ жизни, в котором нет места полноценному приему пищи. Людям приходится довольствоваться быстрыми перекусами, которые не только экономят время, но и быстро насыщают организм. Однако такой подход к питанию наносит существенный вред организму в целом и может стать причиной появления проблем со здоровьем. Очень важно, чтобы в ежедневное меню человека входило достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. В рационе должны всегда присутствовать мясо, рыба, овощи и фрукты.
- 2Нездоровый сон. Необходимо соблюдать суточную норму сна. Она составляет не менее восьми часов. Постоянный недосып негативным образом сказывается на психическом и физическом здоровье человека.
- 3Вредные привычки. Достаточно сложно добиться положительных результатов в укреплении иммунитета, если человек не бросил курить или злоупотребляет спиртными напитками.
- 4Плохая экологическая обстановка. Загрязненная среда может привести к серьезным нарушениям в организме. Особенно сильно это сказывается на здоровье детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями.
- 5Неграмотное применение лекарственных препаратов. Назначением медикаментов, установлением сроков лечения и дозировки должен заниматься лечащий врач. Самостоятельный прием лекарственных средств (особенно антибиотиков) без наблюдения специалиста может вызвать побочные реакции.
- 6Стрессы. Ученые доказали, что при сильном эмоциональном напряжении в организме повышается выработка гормонов стресса. К ним относятся не только адреналин и кортизол, но и ацетилхолин, который также называют "гормоном слабости". Это химическое вещество активно влияет на иммунную систему человека, делая ее уязвимее.
Также причиной снижения иммунитета может быть сезонный гиповитаминоз, наличие хронических очагов инфекции и жесткие диеты.
Болезни, связанные с иммунитетом
Иммунные заболевания – это целая категория патологий, при которых происходят нарушения в работе иммунной системы человека. При них наблюдаются выраженные изменения в действии эффективных механизмов иммунитета, из-за чего состояние здоровья ухудшается
Наиболее распространенные заболевания иммунной системы:
- —иммунодефицит;
- —болезнь Крона;
- —бронхиальная астма;
- —гепатит А;
- —синдром хронической усталости;
- —СПИД;
- —системная красная волчанка;
- —экзема.
Как поднять иммунитет
Профилактика укрепления иммунитета - это комплекс мероприятий, выполнение которых создает устойчивость к возбудителям заболеваний. Она включает в себя как применение лекарственных препаратов, физическую активность, так и использование народных методов.
Профилактические меры и применяемые лекарства лучше согласовать со специалистом. Грамотный врач должен провести тщательную диагностику и дать рекомендации по поднятию иммунитета на основании особенностей организма пациента.
Самолечение не всегда приводит к должным результатам и нередко наносит лишь ущерб организму.
Препараты
Таблетки для иммунитета и другие лекарственные формы такой категории предназначены для того, чтобы привести в норму работу иммунной системы.
Иммуномодуляторы
К иммуномодуляторам относятся биологически активные вещества, участвующие в функционировании иммунной системы. Для профилактики заболеваний и восстановления ресурсов организма взрослым и детям часто назначают иммуностимуляторы и иммуносупрессоры.
Лизаты
Лизаты – это препараты, представляющие собой "кусочки" различных бактерий. Попадая в организм, они активируют иммунные клетки, которые повышают устойчивость к проникновению бактерий и вирусов.
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Лизаты представлены в форме таблеток и спреев для носа. Наиболее известные из них: ИРС-19, Имудон.
Витамины и минералы
Прием витаминов и минералов - обязательная составляющая при повышении иммунитета. Полезные микроэлементы можно получить из лекарственных препаратов или естественным путем - из продуктов питания.
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Интерфероны
Интерфероны – это группа белковых молекул, которые обеспечивают противовирусный иммунитет. На российском рынке представлены такие интерфероны, как Арбидол, Виферон, Гриппферон и т.д.
Комбинированные препараты
Некоторые витамины и минералы эффективно действуют только в результате интеграции (совместного применения). При недостатке одного компонента прием другого может не оказать никакого эффекта. По этой причине производители начали выпускать специальные сбалансированные продукты. Например, витамин С плюс цинк.
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БАД
Биологически активные добавки представляют собой продукты, состоящие из одного или нескольких веществ: витамины, микроэлементы, травы и т.д. Эти вещества можно активно использовать в качестве дополнения к питанию.
Правильное питание
Рацион должен быть разнообразным, сбалансированным, а также включать в себя достаточное количество белков животного и растительного происхождения, углеводов, жиров, витаминов и минералов.
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Физическая активность
Регулярные физические упражнения имеют общеукрепляющий эффект и благотворно влияют на здоровье человека. Но не стоит забывать, что уровень физической нагрузки должен подбираться в индивидуальном порядке. Длительность и вид упражнений должны соответствовать полу, возрасту, необходимо учитывать наличие заболеваний и другие факторы.
Для укрепления иммунной системы необходимо заниматься интенсивным спортом не более трех в неделю. Эксперты рекомендуют плавание, бег и ходьбу на свежем воздухе.
Закаливание
Существует много способов закаливания, начиная с контрастного душа по утрам, заканчивая использованием коврика, пропитанного холодными отварами трав (душица, полынь). Также можно кубиком льда из замороженного отвара трав протирать руки от кистей до плеч.
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Народные средства
Для поднятия иммунитета в домашних условиях можно прибегнуть к помощи народных средств. Эксперты выделяют несколько эффективных способов.
Первым делом стоит прибегнуть к помощи трав: чабреца, ромашки, женьшеня и шиповника. Травяные чаи с такой комбинацией улучшают самочувствие и предотвращают развитие болезней.
Мед – натуральный иммуностимулирующий продукт. Его можно добавлять в чай вместо сахара или употреблять в чистом виде.
Грецкие орехи богаты полезными микроэлементами, благотворно сказывающимися на иммунитете. Такие орехи можно использовать в качестве перекуса. Но не стоит злоупотреблять их количеством.
Также для профилактики простудных заболеваний у взрослых и детей активно используют чеснок. Польза от такого луковичного овоща состоит в наличии в нем аллицина – естественного антибиотика, который обеспечивает устранение вредных микроорганизмов.
Для приготовления лечебных отваров и ингаляций можно использовать корень имбиря.
Как поднять иммунитет после коронавируса
Оксана Жильцова, терапевт, дает несколько рекомендаций по восстановлению иммунитета после коронавируса:
- 1Сбалансированное питание и отказ от вредных продуктов. Белки, жиры и углеводы в рационе следует распределять в соотношении 1:1:3. Также пища должна содержать достаточное количество клетчатки.
- 2Здоровый сон (не менее восьми часов в сутки). За два часа до сна лучше избегать активностей. Телефон, интернет, телевидение также лучше исключить во время подготовки ко сну.
- 3Физическая активность. Необходимо ввести в распорядок дня регулярные прогулки на свежем воздухе. Начинать можно с маленьких расстояний, постепенно увеличивая дистанцию. Не стоит выполнять силовые упражнения. Лучше отдать предпочтение ходьбе и плаванию.
- 4Стабильное психологическое состояние. После коронавируса часто страдает центральная нервная система. Это выражается в раздражительности, бессоннице и панических атаках.
- 5Витаминотерапия. Необходимые витамины и их дозировка определяются лечащим врачом.
Уставший сотрудник в офисе
Опубликовано: Артем Смирнов