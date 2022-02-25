https://ria.ru/20220225/immunitet-1775094977.html

Иммунитет: почему падает, как укрепить препаратами и народными средствами

Как повысить иммунитет взрослому человеку и ребенку: средства для защиты организма

Иммунитет: почему падает, как укрепить препаратами и народными средствами

Как укрепить и повысить иммунитет взрослого и ребенка, что такое лизаты и как они влияют на организм человека, какими лекарственными препаратами и народными... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:31

2022-02-25T16:31

2022-02-25T16:37

иммунитет

питание

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Как укрепить и повысить иммунитет взрослого и ребенка, что такое лизаты и как они влияют на организм человека, какими лекарственными препаратами и народными средствами можно поднять иммунитет у женщин и мужчин, а также рекомендации по реабилитации после коронавируса, - в материале РИА Новости.ИммунитетИммунитет представляет собой систему защитных механизмов, помогающих организму бороться с вирусами, бактериями, паразитами и опасными веществами (например, токсинами). Именно иммунитет отвечает за процесс формирования антител, которые не допускают возможности подхватить инфекцию повторно (как в случае с ветряной оспой) или способствуют более легкому протеканию заболевания.Иммунитет также участвует в процессе гомеостаза: благодаря ему организм избавляется от отживших или поврежденных клеток.Выделяют два вида иммунитета: врожденный и приобретенный. Первый – следствие генетической адаптации человека к условиям жизни. Антитела в крови появляются с момента рождения: большую их часть мать передает ребенку.Приобретенный иммунитет вырабатывается в течение всей жизни. Он, в свою очередь, может быть естественным или искусственным. Естественный появляется после перенесенной болезни, искусственный – после вакцинации или введения сыворотки.Причины снижения иммунитетаЧтобы поднять иммунитет, первым делом нужно выявить причины, влияющие на его снижение. Чаще всего к ним относятся:Также причиной снижения иммунитета может быть сезонный гиповитаминоз, наличие хронических очагов инфекции и жесткие диеты.Болезни, связанные с иммунитетомИммунные заболевания – это целая категория патологий, при которых происходят нарушения в работе иммунной системы человека. При них наблюдаются выраженные изменения в действии эффективных механизмов иммунитета, из-за чего состояние здоровья ухудшаетсяНаиболее распространенные заболевания иммунной системы:Как поднять иммунитетПрофилактика укрепления иммунитета - это комплекс мероприятий, выполнение которых создает устойчивость к возбудителям заболеваний. Она включает в себя как применение лекарственных препаратов, физическую активность, так и использование народных методов.Профилактические меры и применяемые лекарства лучше согласовать со специалистом. Грамотный врач должен провести тщательную диагностику и дать рекомендации по поднятию иммунитета на основании особенностей организма пациента.Самолечение не всегда приводит к должным результатам и нередко наносит лишь ущерб организму.ПрепаратыТаблетки для иммунитета и другие лекарственные формы такой категории предназначены для того, чтобы привести в норму работу иммунной системы.ИммуномодуляторыК иммуномодуляторам относятся биологически активные вещества, участвующие в функционировании иммунной системы. Для профилактики заболеваний и восстановления ресурсов организма взрослым и детям часто назначают иммуностимуляторы и иммуносупрессоры.ЛизатыЛизаты – это препараты, представляющие собой "кусочки" различных бактерий. Попадая в организм, они активируют иммунные клетки, которые повышают устойчивость к проникновению бактерий и вирусов.Лизаты представлены в форме таблеток и спреев для носа. Наиболее известные из них: ИРС-19, Имудон.Витамины и минералыПрием витаминов и минералов - обязательная составляющая при повышении иммунитета. Полезные микроэлементы можно получить из лекарственных препаратов или естественным путем - из продуктов питания.ИнтерфероныИнтерфероны – это группа белковых молекул, которые обеспечивают противовирусный иммунитет. На российском рынке представлены такие интерфероны, как Арбидол, Виферон, Гриппферон и т.д.Комбинированные препаратыНекоторые витамины и минералы эффективно действуют только в результате интеграции (совместного применения). При недостатке одного компонента прием другого может не оказать никакого эффекта. По этой причине производители начали выпускать специальные сбалансированные продукты. Например, витамин С плюс цинк.БАДБиологически активные добавки представляют собой продукты, состоящие из одного или нескольких веществ: витамины, микроэлементы, травы и т.д. Эти вещества можно активно использовать в качестве дополнения к питанию.Правильное питаниеРацион должен быть разнообразным, сбалансированным, а также включать в себя достаточное количество белков животного и растительного происхождения, углеводов, жиров, витаминов и минералов.Физическая активностьРегулярные физические упражнения имеют общеукрепляющий эффект и благотворно влияют на здоровье человека. Но не стоит забывать, что уровень физической нагрузки должен подбираться в индивидуальном порядке. Длительность и вид упражнений должны соответствовать полу, возрасту, необходимо учитывать наличие заболеваний и другие факторы.Для укрепления иммунной системы необходимо заниматься интенсивным спортом не более трех в неделю. Эксперты рекомендуют плавание, бег и ходьбу на свежем воздухе.ЗакаливаниеСуществует много способов закаливания, начиная с контрастного душа по утрам, заканчивая использованием коврика, пропитанного холодными отварами трав (душица, полынь). Также можно кубиком льда из замороженного отвара трав протирать руки от кистей до плеч.Народные средстваДля поднятия иммунитета в домашних условиях можно прибегнуть к помощи народных средств. Эксперты выделяют несколько эффективных способов.Первым делом стоит прибегнуть к помощи трав: чабреца, ромашки, женьшеня и шиповника. Травяные чаи с такой комбинацией улучшают самочувствие и предотвращают развитие болезней.Мед – натуральный иммуностимулирующий продукт. Его можно добавлять в чай вместо сахара или употреблять в чистом виде.Грецкие орехи богаты полезными микроэлементами, благотворно сказывающимися на иммунитете. Такие орехи можно использовать в качестве перекуса. Но не стоит злоупотреблять их количеством.Также для профилактики простудных заболеваний у взрослых и детей активно используют чеснок. Польза от такого луковичного овоща состоит в наличии в нем аллицина – естественного антибиотика, который обеспечивает устранение вредных микроорганизмов.Для приготовления лечебных отваров и ингаляций можно использовать корень имбиря.Как поднять иммунитет после коронавирусаОксана Жильцова, терапевт, дает несколько рекомендаций по восстановлению иммунитета после коронавируса:

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https://ria.ru/20211012/immunitet-1754121326.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211016/pereedanie-1754739564.html

https://ria.ru/20211225/immunitet-1765373575.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/brusnika-1768975586.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иммунитет, питание