https://ria.ru/20210917/kortizol-1750557485.html

Гормон стресса: к чему приводит повышенный уровень кортизола

Гормон кортизол в крови: за что отвечает, норма, повышенный и пониженный уровень

Гормон стресса: к чему приводит повышенный уровень кортизола

Кортизол — это название гормона, который отвечает за реакцию на стресс. О том, какова норма кортизола в крови, что означает повышенный или пониженный уровень... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:14

2021-09-17T16:14

2021-09-17T17:32

здоровье - общество

здоровье

гормоны

андрей кондрахин

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Кортизол — это название гормона, который отвечает за реакцию на стресс. О том, какова норма кортизола в крови, что означает повышенный или пониженный уровень гормона у мужчин и женщин — в материале РИА Новости.Гормон кортизолКортизол (7-оксикортикостерон, соединение F или гидрокортизон) — это биологически активный гормон, который вырабатывается в стрессовых ситуациях. Если в организме его слишком много, то человек может столкнуться с бессонницей, потерей мышечной массы или, наоборот, ожирением.За что отвечаетКортизол выполняет в организме сразу несколько важных функций:В целом, это вещество за счет глюконеогенеза, который происходит под действием кортизола, обеспечивает организм энергией, необходимой для жизнедеятельности.Норма кортизолаПо словам Андрея Кондрахина, уровень кортизола изменяется в течение дня. Например, с утра он будет несколько повышенным, а потом снизится, поэтому анализы могут показывать различные результаты. На уровень кортизола в крови также оказывают влияние следующие факторы: травмы, чувство страха, повышенная тревожность, боль, непривычно холодная или жаркая температура воздуха, переутомление, недостаток сна, стресс, негативные эмоции, голодание.У мужчин и женщинПри отсутствии гормональных сбоев уровень кортизола у женщин будет практически таким же, как у мужчин. В спокойные, лишенные переживаний сутки вырабатывается около 15-30 миллиграммов гидрокортизона. Для обоих полов утренняя норма (с 06:00 до 8:00) составляет в пределах 101,2-535,7 наномоль на литр, вечерняя (с 20:00 до 21:00) — 79,0-477,8 наномоль на литр. При этом у беременных женщин концентрация гормона может повышаться за счет вынашивания плода. Если человек внезапно занервничал, то показатель может вырасти на 85 миллиграммов, а состояние шока — до 175 миллиграммов. Уровень кортизола в такой ситуации снизится в течение нескольких часов, поэтому он не опасен для организма.У детейУ детей кора надпочечников работает по-разному в зависимости от возраста, поэтому нормой считаются следующие показатели:Уровень кортизола в кровиЕсли кортизол находится в пределе нормы, то никакой опасности он не несет, но когда гормон накапливается, это может привести к довольно серьезным последствиям, вплоть до новообразований в головном мозге.ПовышенныйПовышенный кортизол способен вызывать многие неприятные последствия:ПониженныйПо словам Андрея Кондрахина, пониженный уровень кортизола в крови может свидетельствовать о том, что у человека произошел гормональный сбой. Также дефицит гормона способен развиться при недостатке гипофизарных гормонов, снижении функции надпочечников, гепатите и циррозе печени и так далее.Симптомы:Как поддерживать показатели в нормеЧтобы поддерживать уровень гормона в пределах нормы, следует вести здоровый образ жизни, избегать стресса.Как узнать уровень кортизолаДля определения уровня кортизола используется несколько видов анализов. Можно сдать кровь, слюну или мочу. Их назначают, если у человека ожирение, повышение артериального давления, повышение сахара в крови, нервно-мышечные нарушения, отсутствие менструации и другие патологии.АнализПеред процедурой, за 36 часов, следует исключить физические нагрузки. Кровь лучше сдавать утром (с 08:00 до 11:00 часов), натощак — последний прием пищи должен быть минимум за восемь часов до анализа. За день до этого нужно исключить сигареты и употребление алкоголя, за неделю проводится отмена гормональной терапии. Кроме этого, не следует употреблять кофе и чай хотя бы за два часа до процедуры. Оральные контрацептивы следует отменить за семь-десять дней до сдачи анализа на кортизол.

https://ria.ru/20210623/stress-1738080244.html

https://ria.ru/20210406/dofamin-1727063233.html

https://ria.ru/20210820/bilirubin-1746630823.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/analizy-1738829894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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