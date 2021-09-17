https://ria.ru/20210917/kortizol-1750557485.html
Гормон стресса: к чему приводит повышенный уровень кортизола
Гормон кортизол в крови: за что отвечает, норма, повышенный и пониженный уровень
Гормон стресса: к чему приводит повышенный уровень кортизола
Кортизол — это название гормона, который отвечает за реакцию на стресс. О том, какова норма кортизола в крови, что означает повышенный или пониженный уровень... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:14
2021-09-17T16:14
2021-09-17T17:32
здоровье - общество
здоровье
гормоны
андрей кондрахин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Кортизол — это название гормона, который отвечает за реакцию на стресс. О том, какова норма кортизола в крови, что означает повышенный или пониженный уровень гормона у мужчин и женщин — в материале РИА Новости.Гормон кортизолКортизол (7-оксикортикостерон, соединение F или гидрокортизон) — это биологически активный гормон, который вырабатывается в стрессовых ситуациях. Если в организме его слишком много, то человек может столкнуться с бессонницей, потерей мышечной массы или, наоборот, ожирением.За что отвечаетКортизол выполняет в организме сразу несколько важных функций:В целом, это вещество за счет глюконеогенеза, который происходит под действием кортизола, обеспечивает организм энергией, необходимой для жизнедеятельности.Норма кортизолаПо словам Андрея Кондрахина, уровень кортизола изменяется в течение дня. Например, с утра он будет несколько повышенным, а потом снизится, поэтому анализы могут показывать различные результаты. На уровень кортизола в крови также оказывают влияние следующие факторы: травмы, чувство страха, повышенная тревожность, боль, непривычно холодная или жаркая температура воздуха, переутомление, недостаток сна, стресс, негативные эмоции, голодание.У мужчин и женщинПри отсутствии гормональных сбоев уровень кортизола у женщин будет практически таким же, как у мужчин. В спокойные, лишенные переживаний сутки вырабатывается около 15-30 миллиграммов гидрокортизона. Для обоих полов утренняя норма (с 06:00 до 8:00) составляет в пределах 101,2-535,7 наномоль на литр, вечерняя (с 20:00 до 21:00) — 79,0-477,8 наномоль на литр. При этом у беременных женщин концентрация гормона может повышаться за счет вынашивания плода. Если человек внезапно занервничал, то показатель может вырасти на 85 миллиграммов, а состояние шока — до 175 миллиграммов. Уровень кортизола в такой ситуации снизится в течение нескольких часов, поэтому он не опасен для организма.У детейУ детей кора надпочечников работает по-разному в зависимости от возраста, поэтому нормой считаются следующие показатели:Уровень кортизола в кровиЕсли кортизол находится в пределе нормы, то никакой опасности он не несет, но когда гормон накапливается, это может привести к довольно серьезным последствиям, вплоть до новообразований в головном мозге.ПовышенныйПовышенный кортизол способен вызывать многие неприятные последствия:ПониженныйПо словам Андрея Кондрахина, пониженный уровень кортизола в крови может свидетельствовать о том, что у человека произошел гормональный сбой. Также дефицит гормона способен развиться при недостатке гипофизарных гормонов, снижении функции надпочечников, гепатите и циррозе печени и так далее.Симптомы:Как поддерживать показатели в нормеЧтобы поддерживать уровень гормона в пределах нормы, следует вести здоровый образ жизни, избегать стресса.Как узнать уровень кортизолаДля определения уровня кортизола используется несколько видов анализов. Можно сдать кровь, слюну или мочу. Их назначают, если у человека ожирение, повышение артериального давления, повышение сахара в крови, нервно-мышечные нарушения, отсутствие менструации и другие патологии.АнализПеред процедурой, за 36 часов, следует исключить физические нагрузки. Кровь лучше сдавать утром (с 08:00 до 11:00 часов), натощак — последний прием пищи должен быть минимум за восемь часов до анализа. За день до этого нужно исключить сигареты и употребление алкоголя, за неделю проводится отмена гормональной терапии. Кроме этого, не следует употреблять кофе и чай хотя бы за два часа до процедуры. Оральные контрацептивы следует отменить за семь-десять дней до сдачи анализа на кортизол.
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https://ria.ru/20210820/bilirubin-1746630823.html
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здоровье - общество, здоровье, гормоны, андрей кондрахин
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
Кортизол — это название гормона
, который отвечает за реакцию на стресс. О том, какова норма кортизола в крови, что означает повышенный или пониженный уровень гормона у мужчин и женщин — в материале РИА Новости.
Гормон кортизол
Кортизол (7-оксикортикостерон, соединение F или гидрокортизон) — это биологически активный гормон, который вырабатывается в стрессовых ситуациях. Если в организме его слишком много, то человек может столкнуться с бессонницей, потерей мышечной массы или, наоборот, ожирением.
За что отвечает
Кортизол выполняет в организме сразу несколько важных функций:
—регулирует уровень глюкозы в крови;
—поддерживает нервную систему;
—активизирует мозговую деятельность;
—контролирует артериальное давление;
—защищает от инфекций.
"Этот гормон возникает, когда происходят какие-то серьезные события или явления и человеку нужно сосредоточиться на быстром принятии решений, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — Кортизол помогает адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся условиям окружающей среды. Например, когда человек просыпается, этот гормон позволяет организму встретить во всеоружии то, что может его потревожить".
В целом, это вещество за счет глюконеогенеза, который происходит под действием кортизола, обеспечивает организм энергией, необходимой для жизнедеятельности.
Норма кортизола
По словам Андрея Кондрахина, уровень кортизола изменяется в течение дня. Например, с утра он будет несколько повышенным, а потом снизится, поэтому анализы могут показывать различные результаты. На уровень кортизола в крови также оказывают влияние следующие факторы: травмы, чувство страха, повышенная тревожность, боль, непривычно холодная или жаркая температура воздуха, переутомление, недостаток сна, стресс, негативные эмоции, голодание.
У мужчин и женщин
При отсутствии гормональных сбоев уровень кортизола у женщин будет практически таким же, как у мужчин. В спокойные, лишенные переживаний сутки вырабатывается около 15-30 миллиграммов гидрокортизона. Для обоих полов утренняя норма (с 06:00 до 8:00) составляет в пределах 101,2-535,7 наномоль на литр, вечерняя (с 20:00 до 21:00) — 79,0-477,8 наномоль на литр. При этом у беременных женщин концентрация гормона может повышаться за счет вынашивания плода. Если человек внезапно занервничал, то показатель может вырасти на 85 миллиграммов, а состояние шока — до 175 миллиграммов. Уровень кортизола в такой ситуации снизится в течение нескольких часов, поэтому он не опасен для организма.
У детей
У детей кора надпочечников работает по-разному в зависимости от возраста, поэтому нормой считаются следующие показатели:
Возраст
Норма
До года
28-966 наномоль на литр
От одного до пяти лет
28-718 наномоль на литр
5-10 лет
28-1049 наномоль на литр
10-14 лет
55-690 наномоль на литр
14-16 лет
28-856 наномоль на литр
Уровень кортизола в крови
Если кортизол находится в пределе нормы, то никакой опасности он не несет, но когда гормон накапливается, это может привести к довольно серьезным последствиям, вплоть до новообразований в головном мозге.
Повышенный
Повышенный кортизол способен вызывать многие неприятные последствия:
—разрушение мышечной ткани;
—повышение ломкости костей;
—нарушение метаболизма;
—высокий уровень сахара в крови;
—накопление жировой ткани в области живота, в том числе на внутренних органах;
—снижение выработки тестостерона;
—ослабление иммунитета;
—расстройство пищеварения (диарея, запоры);
—учащенное сердцебиение;
—бессонница, невозможность быстро заснуть;
—быстрая утомляемость;
—раздражительность, агрессивность;
—сбои в работе щитовидной железы.
"У человека может быть повышенный кортизол, если у него нарушен гормональный фон или он находится в стрессе, — рассказал клинический фармаколог. — Также это может свидетельствовать и о других проблемах организма, например опухоли гипофиза. Этот гормон может сжигать жир, но если надпочечники истощены, то тогда организм не получает достаточное количество гормональной энергии, нарушается метаболизм, и люди, наоборот, начинают полнеть".
Пониженный
По словам Андрея Кондрахина, пониженный уровень кортизола в крови может свидетельствовать о том, что у человека произошел гормональный сбой. Также дефицит гормона способен развиться при недостатке гипофизарных гормонов, снижении функции надпочечников, гепатите и циррозе печени и так далее.
—гипотония;
—повышенная пигментация кожи;
—головокружения, обмороки;
—учащение пульса;
—гипогликемическое состояние;
—снижение массы тела;
—боль в области брюшной полости;
—оскудение менструаций, вплоть до полного их прекращения;
—выпадение волос и ломкость ногтей;
—слабость, неспособность выполнения физических нагрузок;
—половая дисфункция;
—развитие новообразований в различных органах.
Как поддерживать показатели в норме
Чтобы поддерживать уровень гормона в пределах нормы, следует вести здоровый образ жизни, избегать стресса.
"Кортизол может угнетать иммунную систему, поэтому, если человек много "стрессует", у него нарушится работа организма, — рассказал Андрей Кондрахин. — Может появиться ожирение, хроническая усталость, суставы будут болеть, снизится либидо. Это произойдет, если гормон накапливается. Когда человек здоровый и он умеет отдыхать, расслабляться, вовремя ложится спать и просыпается, придерживается циркадного ритма, то у него будет нормальная мышечная масса, кости, энергия и, соответственно, уровень кортизола".
Как узнать уровень кортизола
Для определения уровня кортизола используется несколько видов анализов. Можно сдать кровь, слюну или мочу. Их назначают, если у человека ожирение, повышение артериального давления, повышение сахара в крови, нервно-мышечные нарушения, отсутствие менструации и другие патологии.
Анализ
Перед процедурой, за 36 часов, следует исключить физические нагрузки. Кровь лучше сдавать утром (с 08:00 до 11:00 часов), натощак — последний прием пищи должен быть минимум за восемь часов до анализа. За день до этого нужно исключить сигареты и употребление алкоголя, за неделю проводится отмена гормональной терапии. Кроме этого, не следует употреблять кофе и чай хотя бы за два часа до процедуры. Оральные контрацептивы следует отменить за семь-десять дней до сдачи анализа на кортизол.