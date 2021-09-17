Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210917/kortizol-1750557485.html
Гормон стресса: к чему приводит повышенный уровень кортизола
Гормон кортизол в крови: за что отвечает, норма, повышенный и пониженный уровень
Гормон стресса: к чему приводит повышенный уровень кортизола
Кортизол — это название гормона, который отвечает за реакцию на стресс. О том, какова норма кортизола в крови, что означает повышенный или пониженный уровень... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:14
2021-09-17T17:32
здоровье - общество
здоровье
гормоны
андрей кондрахин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/75411/30/754113088_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_3ec91292ac751c5cb13ffcf783c96dd0.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Кортизол — это название гормона, который отвечает за реакцию на стресс. О том, какова норма кортизола в крови, что означает повышенный или пониженный уровень гормона у мужчин и женщин — в материале РИА Новости.Гормон кортизолКортизол (7-оксикортикостерон, соединение F или гидрокортизон) — это биологически активный гормон, который вырабатывается в стрессовых ситуациях. Если в организме его слишком много, то человек может столкнуться с бессонницей, потерей мышечной массы или, наоборот, ожирением.За что отвечаетКортизол выполняет в организме сразу несколько важных функций:В целом, это вещество за счет глюконеогенеза, который происходит под действием кортизола, обеспечивает организм энергией, необходимой для жизнедеятельности.Норма кортизолаПо словам Андрея Кондрахина, уровень кортизола изменяется в течение дня. Например, с утра он будет несколько повышенным, а потом снизится, поэтому анализы могут показывать различные результаты. На уровень кортизола в крови также оказывают влияние следующие факторы: травмы, чувство страха, повышенная тревожность, боль, непривычно холодная или жаркая температура воздуха, переутомление, недостаток сна, стресс, негативные эмоции, голодание.У мужчин и женщинПри отсутствии гормональных сбоев уровень кортизола у женщин будет практически таким же, как у мужчин. В спокойные, лишенные переживаний сутки вырабатывается около 15-30 миллиграммов гидрокортизона. Для обоих полов утренняя норма (с 06:00 до 8:00) составляет в пределах 101,2-535,7 наномоль на литр, вечерняя (с 20:00 до 21:00) — 79,0-477,8 наномоль на литр. При этом у беременных женщин концентрация гормона может повышаться за счет вынашивания плода. Если человек внезапно занервничал, то показатель может вырасти на 85 миллиграммов, а состояние шока — до 175 миллиграммов. Уровень кортизола в такой ситуации снизится в течение нескольких часов, поэтому он не опасен для организма.У детейУ детей кора надпочечников работает по-разному в зависимости от возраста, поэтому нормой считаются следующие показатели:Уровень кортизола в кровиЕсли кортизол находится в пределе нормы, то никакой опасности он не несет, но когда гормон накапливается, это может привести к довольно серьезным последствиям, вплоть до новообразований в головном мозге.ПовышенныйПовышенный кортизол способен вызывать многие неприятные последствия:ПониженныйПо словам Андрея Кондрахина, пониженный уровень кортизола в крови может свидетельствовать о том, что у человека произошел гормональный сбой. Также дефицит гормона способен развиться при недостатке гипофизарных гормонов, снижении функции надпочечников, гепатите и циррозе печени и так далее.Симптомы:Как поддерживать показатели в нормеЧтобы поддерживать уровень гормона в пределах нормы, следует вести здоровый образ жизни, избегать стресса.Как узнать уровень кортизолаДля определения уровня кортизола используется несколько видов анализов. Можно сдать кровь, слюну или мочу. Их назначают, если у человека ожирение, повышение артериального давления, повышение сахара в крови, нервно-мышечные нарушения, отсутствие менструации и другие патологии.АнализПеред процедурой, за 36 часов, следует исключить физические нагрузки. Кровь лучше сдавать утром (с 08:00 до 11:00 часов), натощак — последний прием пищи должен быть минимум за восемь часов до анализа. За день до этого нужно исключить сигареты и употребление алкоголя, за неделю проводится отмена гормональной терапии. Кроме этого, не следует употреблять кофе и чай хотя бы за два часа до процедуры. Оральные контрацептивы следует отменить за семь-десять дней до сдачи анализа на кортизол.
https://ria.ru/20210623/stress-1738080244.html
https://ria.ru/20210406/dofamin-1727063233.html
https://ria.ru/20210820/bilirubin-1746630823.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/analizy-1738829894.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/75411/30/754113088_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_447959367d3bf178daed6cb17ab4c802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, здоровье, гормоны, андрей кондрахин
16:14 17.09.2021 (обновлено: 17:32 17.09.2021)
 

Гормон стресса: к чему приводит повышенный уровень кортизола

© Fotolia / Minerva StudioСтресс на рабочем месте
Стресс на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Fotolia / Minerva Studio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Кортизол — это название гормона, который отвечает за реакцию на стресс. О том, какова норма кортизола в крови, что означает повышенный или пониженный уровень гормона у мужчин и женщин — в материале РИА Новости.

Гормон кортизол

Кортизол (7-оксикортикостерон, соединение F или гидрокортизон) — это биологически активный гормон, который вырабатывается в стрессовых ситуациях. Если в организме его слишком много, то человек может столкнуться с бессонницей, потерей мышечной массы или, наоборот, ожирением.
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 07:00Наука
Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса

За что отвечает

Кортизол выполняет в организме сразу несколько важных функций:
  • регулирует уровень глюкозы в крови;
  • поддерживает нервную систему;
  • активизирует мозговую деятельность;
  • контролирует артериальное давление;
  • защищает от инфекций.

"Этот гормон возникает, когда происходят какие-то серьезные события или явления и человеку нужно сосредоточиться на быстром принятии решений, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — Кортизол помогает адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся условиям окружающей среды. Например, когда человек просыпается, этот гормон позволяет организму встретить во всеоружии то, что может его потревожить".

В целом, это вещество за счет глюконеогенеза, который происходит под действием кортизола, обеспечивает организм энергией, необходимой для жизнедеятельности.
Дофаминергические нейроны человека - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 18:00Наука
Ученые выяснили, как клетки мозга выделяют гормон удовольствия

Норма кортизола

По словам Андрея Кондрахина, уровень кортизола изменяется в течение дня. Например, с утра он будет несколько повышенным, а потом снизится, поэтому анализы могут показывать различные результаты. На уровень кортизола в крови также оказывают влияние следующие факторы: травмы, чувство страха, повышенная тревожность, боль, непривычно холодная или жаркая температура воздуха, переутомление, недостаток сна, стресс, негативные эмоции, голодание.

У мужчин и женщин

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория исследования крови
Лаборатория исследования крови - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Лаборатория исследования крови
При отсутствии гормональных сбоев уровень кортизола у женщин будет практически таким же, как у мужчин. В спокойные, лишенные переживаний сутки вырабатывается около 15-30 миллиграммов гидрокортизона. Для обоих полов утренняя норма (с 06:00 до 8:00) составляет в пределах 101,2-535,7 наномоль на литр, вечерняя (с 20:00 до 21:00) — 79,0-477,8 наномоль на литр. При этом у беременных женщин концентрация гормона может повышаться за счет вынашивания плода. Если человек внезапно занервничал, то показатель может вырасти на 85 миллиграммов, а состояние шока — до 175 миллиграммов. Уровень кортизола в такой ситуации снизится в течение нескольких часов, поэтому он не опасен для организма.

У детей

У детей кора надпочечников работает по-разному в зависимости от возраста, поэтому нормой считаются следующие показатели:

Возраст

Норма

До года

28-966 наномоль на литр

От одного до пяти лет

28-718 наномоль на литр

5-10 лет

28-1049 наномоль на литр

10-14 лет

55-690 наномоль на литр

14-16 лет

28-856 наномоль на литр

Уровень кортизола в крови

Если кортизол находится в пределе нормы, то никакой опасности он не несет, но когда гормон накапливается, это может привести к довольно серьезным последствиям, вплоть до новообразований в головном мозге.
Врач берет анализ крови у пациента - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 21:30
Билирубин в крови: что означают повышенные показатели

Повышенный

Повышенный кортизол способен вызывать многие неприятные последствия:
  • разрушение мышечной ткани;
  • повышение ломкости костей;
  • нарушение метаболизма;
  • высокий уровень сахара в крови;
  • накопление жировой ткани в области живота, в том числе на внутренних органах;
  • снижение выработки тестостерона;
  • ослабление иммунитета;
  • расстройство пищеварения (диарея, запоры);
  • учащенное сердцебиение;
  • бессонница, невозможность быстро заснуть;
  • быстрая утомляемость;
  • раздражительность, агрессивность;
  • сбои в работе щитовидной железы.

"У человека может быть повышенный кортизол, если у него нарушен гормональный фон или он находится в стрессе, — рассказал клинический фармаколог. — Также это может свидетельствовать и о других проблемах организма, например опухоли гипофиза. Этот гормон может сжигать жир, но если надпочечники истощены, то тогда организм не получает достаточное количество гормональной энергии, нарушается метаболизм, и люди, наоборот, начинают полнеть".

Пониженный

По словам Андрея Кондрахина, пониженный уровень кортизола в крови может свидетельствовать о том, что у человека произошел гормональный сбой. Также дефицит гормона способен развиться при недостатке гипофизарных гормонов, снижении функции надпочечников, гепатите и циррозе печени и так далее.
Симптомы:
  • гипотония;
  • повышенная пигментация кожи;
  • головокружения, обмороки;
  • учащение пульса;
  • гипогликемическое состояние;
  • снижение массы тела;
  • боль в области брюшной полости;
  • оскудение менструаций, вплоть до полного их прекращения;
  • выпадение волос и ломкость ногтей;
  • слабость, неспособность выполнения физических нагрузок;
  • половая дисфункция;
  • развитие новообразований в различных органах.
© Depositphotos / AndrewLozovyiУставшая девушка
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Уставшая девушка

Как поддерживать показатели в норме

Чтобы поддерживать уровень гормона в пределах нормы, следует вести здоровый образ жизни, избегать стресса.

"Кортизол может угнетать иммунную систему, поэтому, если человек много "стрессует", у него нарушится работа организма, — рассказал Андрей Кондрахин. — Может появиться ожирение, хроническая усталость, суставы будут болеть, снизится либидо. Это произойдет, если гормон накапливается. Когда человек здоровый и он умеет отдыхать, расслабляться, вовремя ложится спать и просыпается, придерживается циркадного ритма, то у него будет нормальная мышечная масса, кости, энергия и, соответственно, уровень кортизола".

Как узнать уровень кортизола

Для определения уровня кортизола используется несколько видов анализов. Можно сдать кровь, слюну или мочу. Их назначают, если у человека ожирение, повышение артериального давления, повышение сахара в крови, нервно-мышечные нарушения, отсутствие менструации и другие патологии.
Анализы на коронавирус в лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 09:00Сказано в эфире
Гормональный дисбаланс: какие анализы и когда сдавать

Анализ

Перед процедурой, за 36 часов, следует исключить физические нагрузки. Кровь лучше сдавать утром (с 08:00 до 11:00 часов), натощак — последний прием пищи должен быть минимум за восемь часов до анализа. За день до этого нужно исключить сигареты и употребление алкоголя, за неделю проводится отмена гормональной терапии. Кроме этого, не следует употреблять кофе и чай хотя бы за два часа до процедуры. Оральные контрацептивы следует отменить за семь-десять дней до сдачи анализа на кортизол.
 
Здоровье - ОбществоЗдоровьегормоныАндрей Кондрахин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла
05:16В США ценят сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США сожалеют из-за приостановки миссии ОБСЕ на границе России и Украины
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
Лента новостейМолния