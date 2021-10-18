https://ria.ru/20211018/gormon-1754796996.html

ХГЧ при беременности: о чем говорит повышение и понижение уровня гормона

ХГЧ при беременности: о чем говорит повышение и понижение уровня гормона - РИА Новости, 18.10.2021

ХГЧ при беременности: о чем говорит повышение и понижение уровня гормона

ХГЧ — это хорионический гонадотропин человека, который выполняет важные функции в организме. Норма ХГЧ при беременности, какой уровень вещества должен быть на... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:32

2021-10-18T10:32

2021-10-18T13:59

здоровье - общество

мужчины

гормоны

женщины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591585975_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_7f21c4573781b809a46875b9d05c7e75.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ХГЧ — это хорионический гонадотропин человека, который выполняет важные функции в организме. Норма ХГЧ при беременности, какой уровень вещества должен быть на ранних сроках, сколько раз проводить исследование, расшифровка результатов анализа крови на гормон — в материале РИА НовостиЧто такое ХГЧХГЧ — гормон хорионического гонадотропина, позволяющий установить факт беременности, а также определить возможные заболевания или осложнения, которые могут возникнуть из-за нарушения секреции гормона."Хорионический гонадотропин человека — белок, состоящий из двух частей — альфа и бета. По структуре и функциям альфа-субъединица схожа с некоторыми гормонами гипофиза, отвечающими за центральную регуляцию синтеза гормонов яичников и щитовидной железы. Бета-субъединицы имеют уникальное строение. Именно ХГЧ используется для диагностики беременности и ее течения, а также в онкологии как маркер трофобластных и тестикулярных опухолей", — рассказывает Наталья Дериколенко, акушер-гинеколог, эксперт платформы профессионального развития врача DOCCLUB."ХГЧ производят клетки хориона после прикрепления яйцеклетки к стенке матки. Это происходит через несколько дней после оплодотворения. Часть клеток необходима для развития плода (эмбриобласт), часть для прикрепления к матке — трофобласт, из которого образуется хорион, питающий зародыш до того, как сформируется плацента", — добавляет врач акушер-гинеколог родильного дома № 4 при ГКБ им. В. В. Виноградова Наталья Осокина.Как определяется уровень ХГЧУровень гормона определяется при помощи тестов, показывающих его концентрацию в крови и моче.Наталья Дериколенко отмечает: "Уровень ХГЧ крови уже на шестой-восьмой день после зачатия позволяет диагностировать беременность (концентрация гормона в моче достигает диагностического уровня на один-два дня позже, чем в сыворотке крови). Из-за индивидуальных различий в скорости синтеза ХГЧ у женщин лучше проводить исследование не ранее трех-пятидневной задержки менструации во избежание ложноотрицательных результатов. В случае сомнительных результатов тест следует повторить дважды с интервалом в два-три дня."Типы анализов на ХГЧДля определения уровня гормона в организме берется анализ мочи или крови. Второй при тесте на беременность считается более точным.Мочу нельзя сдавать после того, как пациентка выпила большое количество жидкости: разбавленный продукт жизнедеятельности может дать ложноотрицательный результат. Кровь в моче вызывает ложноположительный результат теста.Марина Фурсова, медицинский директор Лаборатории НАКФФ, врач клинической лабораторной диагностики рассказывает: "Любая лаборатория выдает не только уровень ХГЧ в мЕд/мл, но и предоставляет референсные интервалы для каждой недели беременности, а также гарантирует качество результата благодаря использованию контрольных сывороток".Причины проведения исследованияИсследование проводится в следующих случаях:Александра Искровская объясняет: "Обнаружение ХГЧ может быть признаком серьезных заболеваний у небеременных женщин и у мужчин, таких как:"Чувствительность определения ХГЧ в крови при карциноме яичника и плаценты — 100%, при хорионаденоме — 97%, несеминоматозных герминомах — 48-86%, семиноме — 7-14%. Повышенную концентрацию гормона наблюдают у 100% больных с опухолями трофобласта и у 70% пациентов с несеминомными опухолями яичка, содержащими элементы синцитиотрофобласта. Необходимо сочетанное определение ХГЧ и АФП для дифференциальной диагностики, в ходе лечения и при диагностике рецидивов опухолей яичка. Оно необходимо для оценки эффективности терапии. Возрастающая концентрация АФП и ХГЧ указывает (часто на несколько месяцев раньше других диагностических методов) на прогрессирование опухоли и необходимость изменения лечения", — говорит Наталья Дериколенко.Когда нужно проводить анализ ХГЧИсследование крови на гормон хорионического гонадотропина проводится у женщин:У мужчин — при подозрении на опухоли яичек.Где можно сдать анализАнализ на ХГЧ можно сдать как в поликлинике по направлению лечащего врача, так и самостоятельно в любой лаборатории.Сколько стоит анализВ поликлинике исследование проводится бесплатно в рамках полиса ОМС.Как сдавать кровь на анализ ХГЧКровь сдается в утренние часы на голодный желудок.Марина Фурсова уточняет: "Для диагностики беременности рекомендуется проводить исследование не ранее трех-шестидневной задержки менструации во избежание ложноотрицательных результатов. В случае сомнительных результатов тест следует проводить дважды с интервалом в два-три дня. При определении полноты удаления эктопической беременности или аборта, тест на ХГЧ проводится через один-два дня после операции, для исключения ложноположительного результата".Подготовка к процедуреГотовиться к сдаче анализа необходимо заранее.Марина Фурсова отмечает: "С последнего приема пищи должно пройти не менее восьми часов, для исключения хилеза в пробирке. Хилез — это физическое помутнение сыворотки крови из-за присутствия большого количества жиров (триглицеридов и хиломикронов). Данное явление в сыворотке отрицательно сказывается на результате исследования и снижает его достоверность"."За 24 часа до анализа на ХГЧ следует воздержаться от употребления жирной пищи, алкоголя и интенсивных физических нагрузок", — предупреждает Арен Меграбян, врач акушер-гинеколог, аспирант кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова."В крайнем случае допустимо сделать анализ и днем через четыре часа после легкого приема пищи. Накануне необходимо исключить физические и психоэмоциональные нагрузки, не употреблять алкоголь, воздержаться от сексуальных контактов. За час до анализа исключить курение. Если вы принимаете гормональные препараты, обязательно сообщите об этом врачу перед началом процедуры", — предупреждает Юлия Паршина, акушер-гинеколог, УЗИ-диагност "Клиники инновационных технологий" в Куркино.Расшифровка анализаВ зависимости от того, какое содержание ХГЧ в крови показал анализ, можно установить наличие либо отсутствие беременности, патологий плода, онкологических заболеваний.Показатели нормыПограничным значением содержания гормона в крови для здоровых мужчин и небеременных женщин является 5 мЕд/мл.Александра Искровская отмечает: "Для беременных результат хорионического гонадотропина человека меняется буквально каждые одну-две недели: от 25 мЕд/мл в первом триместре до 58 000 мЕд/мл на 16-й неделе. При беременности важно следить за ростом ХГЧ".Арен Меграбян добавляет: "Если данный анализ сдает мужчина, то показатели ниже 5 мЕд/мл говорят о нормальном значении, в случае превышения доктор может подозревать возможные онкологические процессы"."Во время беременности в период между второй и пятой неделей уровень ХГЧ удваивается каждые один-два дня. Если беременность многоплодная, она увеличивается относительно числа плодов. Самый большой уровень гормона достигает к 10-11-й неделе. После этого он начинает снижаться, потому что формируется плацента", — сказала Наталья Осокина.Возможные разночтенияВместе с результатами анализа лаборатория также выдает референсные значения, по которым можно сравнить свои показатели. В медицинской практике бывают разночтения, поэтому в некоторых случаях требуется пересдача.Причины повышения ХГЧУ беременных женщин:У небеременных женщин:У мужчин:Оба пола:Причины понижения ХГЧБеременные женщины:Что может повлиять на результатыНа уровень гормона влияет прием препаратов с его содержанием, а также слишком ранний срок беременности во время проведения исследования.Кроме того, может возникнуть "эффект крючка", когда уровень ХГЧ составляет около 500 000 мЕд/мл. Это связано с тем, что существует так много молекул ХГЧ, что они насыщают как индикатор, так и антитела по отдельности, что не позволяет размещать индикаторные антитела-ХГЧ, необходимые для измерения. Все комплексы смываются, давая ложноотрицательный результат.Ложноположительный результат может дать наличие хронической почечной недостаточности, ревматоидные факторы, переливание крови, прием препаратов ХГЧ для снижения веса, вспомогательной репродукции и допинга.

https://ria.ru/20210917/kortizol-1750557485.html

https://ria.ru/20190801/1557068720.html

https://ria.ru/20210908/beremennost-1749176437.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/schitovidka-1733700489.html

https://ria.ru/20210827/fertilnost-1747596345.html

https://ria.ru/20210125/beremennost-1594527284.html

https://ria.ru/20210825/gemoglobin-1747256451.html

https://ria.ru/20201230/beremennost-1591580196.html

https://ria.ru/20210824/glyukoza-1747054605.html

https://ria.ru/20200219/1564930704.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/besplodie-1750854105.html

https://ria.ru/20210720/vitaminy-1741993785.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, мужчины, гормоны, женщины, россия