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ХГЧ при беременности: о чем говорит повышение и понижение уровня гормона
ХГЧ при беременности: о чем говорит повышение и понижение уровня гормона - РИА Новости, 18.10.2021
ХГЧ при беременности: о чем говорит повышение и понижение уровня гормона
ХГЧ — это хорионический гонадотропин человека, который выполняет важные функции в организме. Норма ХГЧ при беременности, какой уровень вещества должен быть на... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:32
2021-10-18T10:32
2021-10-18T13:59
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ХГЧ — это хорионический гонадотропин человека, который выполняет важные функции в организме. Норма ХГЧ при беременности, какой уровень вещества должен быть на ранних сроках, сколько раз проводить исследование, расшифровка результатов анализа крови на гормон — в материале РИА НовостиЧто такое ХГЧХГЧ — гормон хорионического гонадотропина, позволяющий установить факт беременности, а также определить возможные заболевания или осложнения, которые могут возникнуть из-за нарушения секреции гормона."Хорионический гонадотропин человека — белок, состоящий из двух частей — альфа и бета. По структуре и функциям альфа-субъединица схожа с некоторыми гормонами гипофиза, отвечающими за центральную регуляцию синтеза гормонов яичников и щитовидной железы. Бета-субъединицы имеют уникальное строение. Именно ХГЧ используется для диагностики беременности и ее течения, а также в онкологии как маркер трофобластных и тестикулярных опухолей", — рассказывает Наталья Дериколенко, акушер-гинеколог, эксперт платформы профессионального развития врача DOCCLUB."ХГЧ производят клетки хориона после прикрепления яйцеклетки к стенке матки. Это происходит через несколько дней после оплодотворения. Часть клеток необходима для развития плода (эмбриобласт), часть для прикрепления к матке — трофобласт, из которого образуется хорион, питающий зародыш до того, как сформируется плацента", — добавляет врач акушер-гинеколог родильного дома № 4 при ГКБ им. В. В. Виноградова Наталья Осокина.Как определяется уровень ХГЧУровень гормона определяется при помощи тестов, показывающих его концентрацию в крови и моче.Наталья Дериколенко отмечает: "Уровень ХГЧ крови уже на шестой-восьмой день после зачатия позволяет диагностировать беременность (концентрация гормона в моче достигает диагностического уровня на один-два дня позже, чем в сыворотке крови). Из-за индивидуальных различий в скорости синтеза ХГЧ у женщин лучше проводить исследование не ранее трех-пятидневной задержки менструации во избежание ложноотрицательных результатов. В случае сомнительных результатов тест следует повторить дважды с интервалом в два-три дня."Типы анализов на ХГЧДля определения уровня гормона в организме берется анализ мочи или крови. Второй при тесте на беременность считается более точным.Мочу нельзя сдавать после того, как пациентка выпила большое количество жидкости: разбавленный продукт жизнедеятельности может дать ложноотрицательный результат. Кровь в моче вызывает ложноположительный результат теста.Марина Фурсова, медицинский директор Лаборатории НАКФФ, врач клинической лабораторной диагностики рассказывает: "Любая лаборатория выдает не только уровень ХГЧ в мЕд/мл, но и предоставляет референсные интервалы для каждой недели беременности, а также гарантирует качество результата благодаря использованию контрольных сывороток".Причины проведения исследованияИсследование проводится в следующих случаях:Александра Искровская объясняет: "Обнаружение ХГЧ может быть признаком серьезных заболеваний у небеременных женщин и у мужчин, таких как:"Чувствительность определения ХГЧ в крови при карциноме яичника и плаценты — 100%, при хорионаденоме — 97%, несеминоматозных герминомах — 48-86%, семиноме — 7-14%. Повышенную концентрацию гормона наблюдают у 100% больных с опухолями трофобласта и у 70% пациентов с несеминомными опухолями яичка, содержащими элементы синцитиотрофобласта. Необходимо сочетанное определение ХГЧ и АФП для дифференциальной диагностики, в ходе лечения и при диагностике рецидивов опухолей яичка. Оно необходимо для оценки эффективности терапии. Возрастающая концентрация АФП и ХГЧ указывает (часто на несколько месяцев раньше других диагностических методов) на прогрессирование опухоли и необходимость изменения лечения", — говорит Наталья Дериколенко.Когда нужно проводить анализ ХГЧИсследование крови на гормон хорионического гонадотропина проводится у женщин:У мужчин — при подозрении на опухоли яичек.Где можно сдать анализАнализ на ХГЧ можно сдать как в поликлинике по направлению лечащего врача, так и самостоятельно в любой лаборатории.Сколько стоит анализВ поликлинике исследование проводится бесплатно в рамках полиса ОМС.Как сдавать кровь на анализ ХГЧКровь сдается в утренние часы на голодный желудок.Марина Фурсова уточняет: "Для диагностики беременности рекомендуется проводить исследование не ранее трех-шестидневной задержки менструации во избежание ложноотрицательных результатов. В случае сомнительных результатов тест следует проводить дважды с интервалом в два-три дня. При определении полноты удаления эктопической беременности или аборта, тест на ХГЧ проводится через один-два дня после операции, для исключения ложноположительного результата".Подготовка к процедуреГотовиться к сдаче анализа необходимо заранее.Марина Фурсова отмечает: "С последнего приема пищи должно пройти не менее восьми часов, для исключения хилеза в пробирке. Хилез — это физическое помутнение сыворотки крови из-за присутствия большого количества жиров (триглицеридов и хиломикронов). Данное явление в сыворотке отрицательно сказывается на результате исследования и снижает его достоверность"."За 24 часа до анализа на ХГЧ следует воздержаться от употребления жирной пищи, алкоголя и интенсивных физических нагрузок", — предупреждает Арен Меграбян, врач акушер-гинеколог, аспирант кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова."В крайнем случае допустимо сделать анализ и днем через четыре часа после легкого приема пищи. Накануне необходимо исключить физические и психоэмоциональные нагрузки, не употреблять алкоголь, воздержаться от сексуальных контактов. За час до анализа исключить курение. Если вы принимаете гормональные препараты, обязательно сообщите об этом врачу перед началом процедуры", — предупреждает Юлия Паршина, акушер-гинеколог, УЗИ-диагност "Клиники инновационных технологий" в Куркино.Расшифровка анализаВ зависимости от того, какое содержание ХГЧ в крови показал анализ, можно установить наличие либо отсутствие беременности, патологий плода, онкологических заболеваний.Показатели нормыПограничным значением содержания гормона в крови для здоровых мужчин и небеременных женщин является 5 мЕд/мл.Александра Искровская отмечает: "Для беременных результат хорионического гонадотропина человека меняется буквально каждые одну-две недели: от 25 мЕд/мл в первом триместре до 58 000 мЕд/мл на 16-й неделе. При беременности важно следить за ростом ХГЧ".Арен Меграбян добавляет: "Если данный анализ сдает мужчина, то показатели ниже 5 мЕд/мл говорят о нормальном значении, в случае превышения доктор может подозревать возможные онкологические процессы"."Во время беременности в период между второй и пятой неделей уровень ХГЧ удваивается каждые один-два дня. Если беременность многоплодная, она увеличивается относительно числа плодов. Самый большой уровень гормона достигает к 10-11-й неделе. После этого он начинает снижаться, потому что формируется плацента", — сказала Наталья Осокина.Возможные разночтенияВместе с результатами анализа лаборатория также выдает референсные значения, по которым можно сравнить свои показатели. В медицинской практике бывают разночтения, поэтому в некоторых случаях требуется пересдача.Причины повышения ХГЧУ беременных женщин:У небеременных женщин:У мужчин:Оба пола:Причины понижения ХГЧБеременные женщины:Что может повлиять на результатыНа уровень гормона влияет прием препаратов с его содержанием, а также слишком ранний срок беременности во время проведения исследования.Кроме того, может возникнуть "эффект крючка", когда уровень ХГЧ составляет около 500 000 мЕд/мл. Это связано с тем, что существует так много молекул ХГЧ, что они насыщают как индикатор, так и антитела по отдельности, что не позволяет размещать индикаторные антитела-ХГЧ, необходимые для измерения. Все комплексы смываются, давая ложноотрицательный результат.Ложноположительный результат может дать наличие хронической почечной недостаточности, ревматоидные факторы, переливание крови, прием препаратов ХГЧ для снижения веса, вспомогательной репродукции и допинга.
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
ХГЧ — это хорионический гонадотропин человека, который выполняет важные функции в организме. Норма ХГЧ при беременности
, какой уровень вещества должен быть на ранних сроках, сколько раз проводить исследование, расшифровка результатов анализа крови на гормон — в материале РИА Новости
Что такое ХГЧ
ХГЧ — гормон хорионического гонадотропина, позволяющий установить факт беременности, а также определить возможные заболевания или осложнения, которые могут возникнуть из-за нарушения секреции гормона.
"Хорионический гонадотропин человека — белок, состоящий из двух частей — альфа и бета. По структуре и функциям альфа-субъединица схожа с некоторыми гормонами гипофиза, отвечающими за центральную регуляцию синтеза гормонов яичников и щитовидной железы. Бета-субъединицы имеют уникальное строение. Именно ХГЧ используется для диагностики беременности и ее течения, а также в онкологии как маркер трофобластных и тестикулярных опухолей", — рассказывает Наталья Дериколенко, акушер-гинеколог, эксперт платформы профессионального развития врача DOCCLUB.
"ХГЧ производят клетки хориона после прикрепления яйцеклетки к стенке матки. Это происходит через несколько дней после оплодотворения. Часть клеток необходима для развития плода (эмбриобласт), часть для прикрепления к матке — трофобласт, из которого образуется хорион, питающий зародыш до того, как сформируется плацента", — добавляет врач акушер-гинеколог родильного дома № 4 при ГКБ им. В. В. Виноградова Наталья Осокина.
"ХГЧ — это гормон, который вырабатывается в плодной оболочке эмбриона, поэтому его часто называют "гормоном беременности", — отмечает Арпине Торосян, акушер-гинеколог, репродуктолог, врач УЗД института репродуктивной медицины REMEDI.
Как определяется уровень ХГЧ
Уровень гормона определяется при помощи тестов, показывающих его концентрацию в крови и моче.
Наталья Дериколенко отмечает: "Уровень ХГЧ крови уже на шестой-восьмой день после зачатия позволяет диагностировать беременность (концентрация гормона в моче достигает диагностического уровня на один-два дня позже, чем в сыворотке крови). Из-за индивидуальных различий в скорости синтеза ХГЧ у женщин
лучше проводить исследование не ранее трех-пятидневной задержки менструации во избежание ложноотрицательных результатов. В случае сомнительных результатов тест следует повторить дважды с интервалом в два-три дня."
"На качественном анализе наличия субъединицы хорионического гонадотропина в моче основан тест на беременность. Снижение уровня ХГЧ в крови или замедление его роста может говорить о замершей или внематочной беременности", — говорит врач высшей категории, акушер-гинеколог, врач УЗД Александра Искровская.
Типы анализов на ХГЧ
Для определения уровня гормона в организме берется анализ мочи или крови. Второй при тесте на беременность считается более точным.
Мочу нельзя сдавать после того, как пациентка выпила большое количество жидкости: разбавленный продукт жизнедеятельности может дать ложноотрицательный результат. Кровь в моче вызывает ложноположительный результат теста.
Марина Фурсова, медицинский директор Лаборатории НАКФФ, врач клинической лабораторной диагностики рассказывает: "Любая лаборатория выдает не только уровень ХГЧ в мЕд/мл, но и предоставляет референсные интервалы для каждой недели беременности, а также гарантирует качество результата благодаря использованию контрольных сывороток".
"Технология хемилюминесцентного иммуноанализа сыворотки крови — более чувствительный иммунометрический метод, который позволяет определить беременность уже спустя шесть-восемь дней с момента зачатия", — уточняет Полина Большакова, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог сети медицинских центров "Поликлиника.ру".
Причины проведения исследования
Исследование проводится в следующих случаях:
—для определения беременности (уровень ХГЧ указывает на срок);
—для выявления аномалий развития плода (синдромы Дауна и Эдвардса);
—при подозрении на внематочную и замершую беременность;
—для диагностики некоторых типов злокачественных опухолей.
Александра Искровская объясняет: "Обнаружение ХГЧ может быть признаком серьезных заболеваний у небеременных женщин и у мужчин
, таких как:
—опухоли яичек;
—опухолевые заболевания желудочно-кишечного тракта;
—новообразования легких, почек, матки;
—пузырный занос, рецидив пузырного заноса;
—хорионкарцинома".
"Чувствительность определения ХГЧ в крови при карциноме яичника и плаценты — 100%, при хорионаденоме — 97%, несеминоматозных герминомах — 48-86%, семиноме — 7-14%. Повышенную концентрацию гормона наблюдают у 100% больных с опухолями трофобласта и у 70% пациентов с несеминомными опухолями яичка, содержащими элементы синцитиотрофобласта. Необходимо сочетанное определение ХГЧ и АФП для дифференциальной диагностики, в ходе лечения и при диагностике рецидивов опухолей яичка. Оно необходимо для оценки эффективности терапии. Возрастающая концентрация АФП и ХГЧ указывает (часто на несколько месяцев раньше других диагностических методов) на прогрессирование опухоли и необходимость изменения лечения", — говорит Наталья Дериколенко.
"Трудности в постановке диагноза возникают в тех случаях, когда данные объективного обследования не позволяют установить наличие беременности, а при УЗИ невозможно точно выяснить локализацию плода. В таких случаях необходимо определить количественную концентрацию хорионического гонадотропина в сыворотке крови. Если его уровень достигает 5000-6000 мЕд/мл, то при ультразвуковом исследовании малого таза необходимо искать внутриматочную беременность. В большинстве случаев у женщин с внематочной беременностью концентрация гормона в сыворотке крови не превышает 3000 мЕд/мл", — добавляет эксперт.
Когда нужно проводить анализ ХГЧ
Исследование крови на гормон хорионического гонадотропина проводится у женщин:
—при отсутствии менструации;
—для исключения или подтверждения беременности, в том числе внематочной;
—при динамическом наблюдении за беременностью и для диагностики пороков развития у плода;
—при подозрении на наличие опухолевых заболеваний половой системы, таких как пузырный занос (патология плодного яйца, при которой вместо развития эмбриона происходит разрастание ворсин хориона), хорионэпителиома (злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителия ворсин плодного яйца).
У мужчин — при подозрении на опухоли яичек.
Где можно сдать анализ
Анализ на ХГЧ можно сдать как в поликлинике по направлению лечащего врача, так и самостоятельно в любой лаборатории.
Сколько стоит анализ
В поликлинике исследование проводится бесплатно в рамках полиса ОМС.
"Сдать анализ можно в любой лаборатории, стоимость варьируется от 500 до 1200 рублей", — комментирует Арпине Торосян.
Как сдавать кровь на анализ ХГЧ
Кровь сдается в утренние часы на голодный желудок.
Марина Фурсова уточняет: "Для диагностики беременности рекомендуется проводить исследование не ранее трех-шестидневной задержки менструации во избежание ложноотрицательных результатов. В случае сомнительных результатов тест следует проводить дважды с интервалом в два-три дня. При определении полноты удаления эктопической беременности или аборта, тест на ХГЧ проводится через один-два дня после операции, для исключения ложноположительного результата".
Подготовка к процедуре
Готовиться к сдаче анализа необходимо заранее.
Марина Фурсова отмечает: "С последнего приема пищи должно пройти не менее восьми часов, для исключения хилеза в пробирке. Хилез — это физическое помутнение сыворотки крови из-за присутствия большого количества жиров (триглицеридов и хиломикронов). Данное явление в сыворотке отрицательно сказывается на результате исследования и снижает его достоверность".
"За 24 часа до анализа на ХГЧ следует воздержаться от употребления жирной пищи, алкоголя и интенсивных физических нагрузок", — предупреждает Арен Меграбян, врач акушер-гинеколог, аспирант кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова.
"В крайнем случае допустимо сделать анализ и днем через четыре часа после легкого приема пищи. Накануне необходимо исключить физические и психоэмоциональные нагрузки, не употреблять алкоголь, воздержаться от сексуальных контактов. За час до анализа исключить курение. Если вы принимаете гормональные препараты, обязательно сообщите об этом врачу перед началом процедуры", — предупреждает Юлия Паршина, акушер-гинеколог, УЗИ-диагност "Клиники инновационных технологий" в Куркино.
Расшифровка анализа
В зависимости от того, какое содержание ХГЧ в крови показал анализ, можно установить наличие либо отсутствие беременности, патологий плода, онкологических заболеваний.
"Существует ряд таблиц с референсными значениями уровня ХГЧ в зависимости от срока беременности, однако не рекомендуется трактовать эти показатели самостоятельно. Важна консультация врача, который расскажет о дальнейшей тактике после опроса, обследования и изучения результатов анализа", — уточняет Полина Большакова.
Показатели нормы
Пограничным значением содержания гормона в крови для здоровых мужчин и небеременных женщин является 5 мЕд/мл.
Александра Искровская отмечает: "Для беременных результат хорионического гонадотропина человека меняется буквально каждые одну-две недели: от 25 мЕд/мл в первом триместре до 58 000 мЕд/мл на 16-й неделе. При беременности важно следить за ростом ХГЧ".
Арен Меграбян добавляет: "Если данный анализ сдает мужчина, то показатели ниже 5 мЕд/мл говорят о нормальном значении, в случае превышения доктор может подозревать возможные онкологические процессы".
"Во время беременности в период между второй и пятой неделей уровень ХГЧ удваивается каждые один-два дня. Если беременность многоплодная, она увеличивается относительно числа плодов. Самый большой уровень гормона достигает к 10-11-й неделе. После этого он начинает снижаться, потому что формируется плацента", — сказала Наталья Осокина.
Возможные разночтения
Вместе с результатами анализа лаборатория также выдает референсные значения, по которым можно сравнить свои показатели. В медицинской практике бывают разночтения, поэтому в некоторых случаях требуется пересдача.
"Данный анализ является инструментом для диагностического поиска и имеет четкие требования для сдачи и интерпретации в зависимости от пола", — утверждает Арен Меграбян.
Причины повышения ХГЧ
—многоплодная беременность (уровень показателя возрастает пропорционально числу плодов);
—пролонгированная беременность;
—несоответствие реального и установленного срока беременности;
—ранний токсикоз беременных;
—гестоз;
—сахарный диабет у беременной;
—хромосомная патология плода (наиболее часто при синдроме Дауна, множественных пороках развития плода и так далее);
—прием синтетических гестагенов.
—хорионкарцинома и ее рецидив;
—пузырный занос и его рецидив;
—первые четыре-пять суток после аборта;
—прием препаратов ХГЧ.
—семинома;
—тератома яичка.
—в некоторых случаях новообразований легких, почек, желудочно-кишечного тракта (в том числе рак толстого кишечника и прямой кишки).
Причины понижения ХГЧ
—внематочная беременность;
—неразвивающаяся;
—угроза прерывания;
—хроническая плацентарная недостаточность;
—перенашивание беременности;
—антенатальная гибель плода (во втором-третьем триместрах);
—риск наличия у плода трисомии по 18-й хромосоме (синдром Эдвардса).
Что может повлиять на результаты
На уровень гормона влияет прием препаратов с его содержанием, а также слишком ранний срок беременности во время проведения исследования.
Кроме того, может возникнуть "эффект крючка", когда уровень ХГЧ составляет около 500 000 мЕд/мл. Это связано с тем, что существует так много молекул ХГЧ, что они насыщают как индикатор, так и антитела по отдельности, что не позволяет размещать индикаторные антитела-ХГЧ, необходимые для измерения. Все комплексы смываются, давая ложноотрицательный результат.
Ложноположительный результат может дать наличие хронической почечной недостаточности, ревматоидные факторы, переливание крови, прием препаратов ХГЧ для снижения веса, вспомогательной репродукции и допинга.
"Редко может иметь место ложноположительный результат вследствие индивидуальных факторов, влияющих на изменения показателей сыворотки крови. Возможные причины: применение препаратов на основе моноклональных антител, гетерофильные антитела вследствие рутинного контакта с сывороткой животных, неизвестные интерференции", — уточняет Наталья Дериколенко.