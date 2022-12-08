Успокаивает и снимает воспаления: в чем польза чабреца для организма

Оглавление
- Трава чабрец
- Состав, калорийность и витамины
- Польза и свойства для организма человека
- Для женщин
- Для мужчин
- Для детей
- Вред и противопоказания
- Использование чабреца
- В медицине
- В кулинарии
- Инструкция по применению чабреца
- Простые рецепты с чабрецом
- Фруктовый чай с чабрецом
- Фокачча
- Маринад для курицы с чабрецом и розмарином
- Как хранить чабрец
- Рекомендации экспертов
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Чабрец получил широкую популярность благодаря своим вкусовым и ароматическим свойствам, также он нашел широкое применение в народной медицине. В чем польза и вред травы для организма человека, как заваривать чай с чабрецом и в состав каких лекарств входит экстракт этого растения – в материале РИА Новости.
Трава чабрец
Чабрец, или тимьян ползучий, – это выглядящий как трава многолетний низкий кустарник, стебли которого могут как стелиться по земле, так и быть прямыми. Их длина не превышает 30 см. Форма листьев варьируется от округлых до удлиненных и заостренных. Цветочки чабреца очень маленькие, окрашены в фиолетовые и лиловые оттенки. Растет такой тимьян практически по всей территории южной Европы, Средней Азии и Средиземноморья.
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Знаменито растение душистым и ярко выраженным ароматом. Его активно используют в кулинарии, а благодаря богатому витаминному составу оно очень популярно в народной медицине и входит в состав некоторых лекарств.
Состав, калорийность и витамины
Пищевая ценность чабреца на 100 г:
Свойство
Значение
Калорийность
276 ккал
Белки
9,11 г
Углеводы
63,94 г
Жиры
7,43 г
Растение богато витаминами, макро- и микроэлементами:
Вещество
Содержание в 100 г
Вода
65,11 г
Пищевые волокна
14 г
Зола
3,2 г
Калий
609 мг
Кальций
405 мг
Магний
160 мг
Фосфор
106 мг
Натрий
9 мг
Железо
17,45 мг
Цинк
1,81 мг
Марганец
1,72 мг
Медь
0,56 мкг
Витамин C
160,1 мг
Витамин PP
1,82 мг
Витамин B2 (рибофлавин)
0,47 мг
Витамин B5
0,41 мг
Витамин B6 (пиридоксин)
0,35 мг
Витамин B1 (тиамин)
0,05 мг
Витамин A
238 мкг
Витамин B9
45 мкг
Польза и свойства для организма человека
Сам по себе чабрец благодаря богатому составу является источником большого количества витаминов. Эфирное масло растения содержит тимол и карвакрол, которые известны своим антимикробным действием в отношении гемолитического стрептококка, золотистого стафилококка, кишечной и дизентерийной палочки, возбудителя брюшного тифа, дрожжеподобных грибков и плесени. Также можно выделить ряд других полезных свойств:
© Фото : Pixabay / silviaritaМасло с чабрецом
© Фото : Pixabay / silviarita
Масло с чабрецом
- —сочетание эфирных масел чабреца и плюща помогают облегчить кашель и другие симптомы острого бронхита;
- —чай с чабрецом помогает при проблемах с ЖКТ, например при тошноте, запорах, вздутии. Тимол и карвакрол, содержащиеся в растении, положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, улучшают работу печени, помогают уменьшить воспаления и являются хорошим вспомогательным средством при лечении кишечных инфекций;
- —чабрец отличается антибактериальными, антимикробными и антисептическими свойствами, а также высокой антиоксидантной активностью, что делает его максимально полезным при простуде и для поддержки иммунитета. Такая польза обусловлена содержанием флавоноидов (лютеолина и апигенина) и витамина С;
- —травяной чай с чабрецом нередко зовут "напитком для похудения". Он помогает притупить чувство голода и аппетита, что позволяет не переедать и не переусердствовать с перекусами. Также тимол, содержащийся в растении, ускоряет метаболизм и замедляет набор веса при питании с высоким содержанием жиров в рационе. Именно он помогает в профилактике диабета 2 типа, так как повышает восприимчивость организма к инсулину;
- —апигенин (флавоноид), присутствующий в составе чабреца влияет на формирование сильных связей между нейронами. Рацион, богатый флавоноидами, благотворно влияет на функции мозга;
- —высокое содержание витамина К в чабреце делает его полезным для костей, так как помогает усваивать кальций. Также в растении есть магний, дефицит которого играет не последнюю роль в развитии хронических заболеваний костей;
- —все тот же витамин К помогает избежать скопления кальция в сосудах, что снижает вероятность инфарктов и инсультов;
- —калий в составе чабреца нормализует давление;
- —большое количество железа в чабреце помогает предотвратить железодефицитную анемию, так как этот микроэлемент принимает участие в производстве красных кровяных телец;
- —чабрец полезен для волос. Обрабатывать их можно как настоем, так и маслом. Регулярное использование косметических продуктов с чабрецом поможет уменьшить или устранить перхоть, улучшить рост волос, укрепить их, сделать мягкими и шелковистыми. В народной медицине отмечается эффект от втирания масла чабреца в кожу головы при облысении.
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Для женщин
Настои и отвары с чабрецом благотворно влияют на женский организм при гормональных сбоях, воспалении придатков, болезненных месячных и т.д. Но это не может быть единственным методом лечения, поэтому перед приемом обязательно стоит проконсультироваться с врачом и узнать про влияние продуктов с этим растением на прописанную терапию.
Для мужчин
Согласно представлениям народной медицины, благодаря богатому содержанию полезных веществ чай из чабреца положительно влияет на мужской организм при простатите и других воспалительных заболеваниях мочеполовой системы. А отвары из растения помогут повысить уровень тестостерона и улучшить потенцию.
Для детей
Чабрец и продукты с ним не рекомендуется давать детям до 3-х лет, но в этом возрасте можно устраивать ребенку ванночки с этим растением. Такая процедура поможет успокоить нервную систему малыша и поможет ему быстрее заснуть. Детям старшего возраста можно заваривать чай с чабрецом, особенно полезен такой напиток в период сезонных простуд.
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Вред и противопоказания
Чабрец может вызвать аллергию. Особенно это касается людей, у которых уже были аллергические реакции на мятные растения, например лаванду, розмарин, шалфей и душицу. Нередко при физическом контакте с чабрецом может появляться аллергический контактный дерматит.
Умеренное употребление продуктов с чабрецом (при отсутствии аллергии) ничем не вредит, так как токсичность у него практически отсутствует. Тем не менее, при чрезмерном потреблении могут наблюдаться тошнота, головокружение, мигрень, судороги и расстройства ЖКТ. С осторожностью стоит принимать БАДы и отвары с чабрецом людям с гипертонией и при заболеваниях почек и щитовидной железы. Некоторые вещества в составе растения могут приводить к выкидышам или преждевременным родам, поэтому его употребление строго противопоказано во время беременности, причем независимо от срока.
Вследствие приема продуктов с чабрецом может уменьшаться свертываемость крови, что опасно, если человек параллельно принимает препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты/антиагреганты). При желании употреблять настойки, отвары, БАДы и т.д. с добавлением тимьяна лучше всего предварительно проконсультироваться с врачом. Важно убедиться, что нет аллергии, хронических заболеваний (которые могут обостриться) и не прописаны никакие лекарства, с которыми сочетать чабрец не рекомендовано.
Использование чабреца
Особенность чабреца во многом заключается в том, что его используют в самых разных сферах.
В медицине
Экстракт чабреца может присутствовать в составе противокашлевых, отхаркивающих, противовоспалительных, противомикробных и бронхоспазмолитических препаратов. Как правило, все они выпускаются в форме бальзамов и сиропов для приема внутрь. Также тимьян ползучий присутствует во многих растительных седативных препаратах или продается в аптеках в сушеном виде для заваривания чая (для общего укрепления организма).
В кулинарии
Чабрец является популярной приправой для овощей, рыбы и мяса. Его нередко добавляют в салаты, маринады и соусы. Считается, что чабрец в жирных блюдах поможет органам ЖКТ легче их переварить. А чай с чабрецом популярен во многих кафе и ресторанах и имеет множество интерпретаций.
Инструкция по применению чабреца
В качестве дополнительной поддерживающей меры при воспалительных процессах дыхательных путей можно применять настои, отвары или чаи из чабреца. Это поможет облегчить воспаление и улучшить отхаркивание. По этим же причинам чабрец облегчит состояние курящих людей. При ангине и других заболеваниях рта и глотки отвар можно использовать для полоскания.
Чтобы приготовить общеукрепляющий настой, потребуется 10 г чабреца и 200 мл горячей воды. В эмалированной посуде траву залить кипятком, поставить на водяную баню и накрыть крышкой. Варить настой 15 минут, периодически помешивая. Напиток остудить при комнатной температуре, процедить. Получившийся отвар разбавить обычной кипяченой водой, чтобы объем был 200 мл.
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Такой настой принимать в теплом виде внутрь по 1 столовой ложке 2–3 раза в день до еды. Дольше 3-х недель пить его нельзя. Также таким отваром можно полоскать рот и горло: 3–4 раза в день по 0,5 стакана, курс – не более 4-х недель.
Простые рецепты с чабрецом
Чабрец – это не только полезная трава, но и ароматная приправа, а также распространенный ингредиент вкуснейших чаев. Семен Панин, технолог общественного питания, поделился несколькими рецептами с использованием тимьяна ползучего.
Фруктовый чай с чабрецом
Ароматный насыщенный чай, который прекрасно согреет в зимние вечера и поможет укрепить иммунитет.
Категория
Напиток
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
0,5 шт.
красное яблоко
2 шт.
курага
6 г
лимонная цедра
2 шт.
веточки чабреца
10 г
черный чай
Приготовление
1
Фрукты промыть, просушить салфетками и нарезать небольшими кусочками. Цедру натереть на мелкой терке.
2
Все ингредиенты поместить в заварочный чайник и залить кипятком до верха (но не более 500 мл).
3
Чайник укутать в теплую ткань и оставить настаиваться на 25–30 минут. После этого чай готов. По желанию можно дополнительно добавить кусочки апельсина, молотый имбирь и немного корицы.
Фокачча
Ароматный хлеб, который быстро готовится и отлично подходит как к основным блюдам, так и в качестве закуски.
Категория
Выпечка
Кухня
Итальянская
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
2 ч. 10 мин.
Ингредиенты
400 г
пшеничная мука
250 мл
вода
1 ст. л.
сахар
7 г
соль
80 мл
растительное масло
5 г
сухие дрожжи
8 г
фенхель
5 г
чабрец
5 г
розмарин
10 г
кунжут
2 шт.
зубчики чеснока
10 шт.
маслины
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
239 ккал
Белки
11,4 г
Жиры
8 г
Углеводы
51,6 г
Приготовление
1
Воду подогреть до 36–37 °С, добавить дрожжи, соль, сахар и половину муки. Осторожно перемешать, накрыть крышкой и оставить в теплом месте на 1 час, чтобы смесь "поднялась".
2
Добавить оставшуюся муку и растительное масло, перемешать все до однородности: сначала ложкой, потом рукой. Тесто должно получиться нежным, не крутым, поэтому количество муки можно менять по своему усмотрению.
3
Добавить все травы, измельченные чеснок и маслины. Тесто поделить на две части, из каждой сформировать лепешки, сделать углубления пальцами. Посыпать кунжутом и оставить на 20 минут "отдохнуть".
© Фото : Pixabay / RitaEХлеб с чабрецом
© Фото : Pixabay / RitaE
4
Выпекать лепешки в духовке при 180 °С в течение 30 минут. Фокаччу можно подавать сразу горячей, а можно предварительно остудить, она станет слегка хрустящей.
Маринад для курицы с чабрецом и розмарином
Пикантный маринад, который отлично подойдет для жареного филе курицы или для приготовления на гриле.
Кухня
Разное
Сложность
Легко
Время готовки
5 мин.
Ингредиенты
130 мл
оливковое масло
2 шт.
зубчики чеснока
80 мл
лимонный сок
10 г
сушеный чабрец
10 г
сушеный розмарин
5 г
лимонная цедра
Приготовление
1
В миске смешать масло, лимонный сок, предварительно измельченный чеснок, травы и цедру, хорошо перемешать.
2
Куриное филе промыть, просушить и положить в пакет. Залить маринадом, перемешать и плотно закрыть.
3
Мясо должно мариноваться в течение ночи, после чего его можно готовить.
Как хранить чабрец
Свежий чабрец, как правило, используется для чая и жарки мяса. Если планируется его использовать именно так, то веточки травы нужно промыть, просушить салфетками и хранить на открытом месте, например, в небольшой декоративной вазе. Тем не менее, использовать его стоит как можно быстрее, так как влага после промывки испаряется очень долго, что ведет к скорому гниению.
Перед сушкой чабрец мыть не надо. Веточки разложить на бумаге таким образом, чтобы они не соприкасались между собой. Сверху накрыть чистой тканью. Убрать чабрец подальше от солнечных лучей в проветриваемое место. Если высушиваются листочки, то их необходимо периодически перемешивать. Через 5 дней заготовку можно убрать в стеклянную тару с плотно закрывающейся крышкой.
© Фото : Pixabay / Irenna_____Чабрец
© Фото : Pixabay / Irenna_____
Чабрец
Рекомендации экспертов
По словам нутрициолога Вероники Хованской, из-за карвакрола в составе чабреца растение нередко используют в ароматических и терапевтических целях. Иными словами, при регулярном использовании чабреца в ароматерапии может наблюдаться улучшения настроения. А еще спиртовую настойку с чабрецом можно использовать в качестве препарата от прыщей.
Семен Панин рекомендует заваривать чай с чабрецом в керамической или фарфоровой посуде. Лучше выбирать траву нового урожая, так как старый сбор имеет меньше активных веществ.
"Я бы не стал рекомендовать пить чай (зеленый или черный) с чабрецом перед сном, так как он может оказать тонизирующий эффект. Но если добавить к нему мяту, мелиссу или валериану – напиток, напротив, поможет расслабиться", – дополнил эксперт.
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