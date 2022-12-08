Успокаивает и снимает воспаления: в чем польза чабреца для организма

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Чабрец получил широкую популярность благодаря своим вкусовым и ароматическим свойствам, также он нашел широкое применение в народной медицине. В чем польза и вред травы для организма человека, как заваривать чай с чабрецом и в состав каких лекарств входит экстракт этого растения – в материале РИА Новости.

Трава чабрец

Средней Азии и Средиземноморья. Чабрец, или тимьян ползучий, – это выглядящий как трава многолетний низкий кустарник, стебли которого могут как стелиться по земле, так и быть прямыми. Их длина не превышает 30 см. Форма листьев варьируется от округлых до удлиненных и заостренных. Цветочки чабреца очень маленькие, окрашены в фиолетовые и лиловые оттенки. Растет такой тимьян практически по всей территории южной Европы

Знаменито растение душистым и ярко выраженным ароматом. Его активно используют в кулинарии, а благодаря богатому витаминному составу оно очень популярно в народной медицине и входит в состав некоторых лекарств.

Состав, калорийность и витамины

Пищевая ценность чабреца на 100 г:

Свойство Значение Калорийность 276 ккал Белки 9,11 г Углеводы 63,94 г Жиры 7,43 г

Растение богато витаминами, макро- и микроэлементами:

Вещество Содержание в 100 г Вода 65,11 г Пищевые волокна 14 г Зола 3,2 г Калий 609 мг Кальций 405 мг Магний 160 мг Фосфор 106 мг Натрий 9 мг Железо 17,45 мг Цинк 1,81 мг Марганец 1,72 мг Медь 0,56 мкг

Витамин C 160,1 мг Витамин PP 1,82 мг Витамин B2 (рибофлавин) 0,47 мг Витамин B5 0,41 мг Витамин B6 (пиридоксин) 0,35 мг Витамин B1 (тиамин) 0,05 мг Витамин A 238 мкг Витамин B9 45 мкг

Польза и свойства для организма человека

Сам по себе чабрец благодаря богатому составу является источником большого количества витаминов. Эфирное масло растения содержит тимол и карвакрол, которые известны своим антимикробным действием в отношении гемолитического стрептококка, золотистого стафилококка , кишечной и дизентерийной палочки, возбудителя брюшного тифа, дрожжеподобных грибков и плесени . Также можно выделить ряд других полезных свойств:

© Фото : Pixabay / silviarita Масло с чабрецом © Фото : Pixabay / silviarita Масло с чабрецом

— сочетание эфирных масел чабреца и плюща помогают облегчить кашель и другие симптомы острого бронхита;

сочетание эфирных масел чабреца и плюща помогают облегчить кашель и другие симптомы острого бронхита; — чай с чабрецом помогает при проблемах с ЖКТ, например при тошноте, запорах, вздутии. Тимол и карвакрол, содержащиеся в растении, положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, улучшают работу печени, помогают уменьшить воспаления и являются хорошим вспомогательным средством при лечении кишечных инфекций;

чай с чабрецом помогает при проблемах с ЖКТ, например при тошноте, запорах, вздутии. Тимол и карвакрол, содержащиеся в растении, положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, улучшают работу печени, помогают уменьшить воспаления и являются хорошим вспомогательным средством при лечении кишечных инфекций; — чабрец отличается антибактериальными, антимикробными и антисептическими свойствами, а также высокой антиоксидантной активностью, что делает его максимально полезным при простуде и для поддержки иммунитета. Такая польза обусловлена содержанием флавоноидов (лютеолина и апигенина) и витамина С;

чабрец отличается антибактериальными, антимикробными и антисептическими свойствами, а также высокой антиоксидантной активностью, что делает его максимально полезным при простуде и для поддержки иммунитета. Такая польза обусловлена содержанием флавоноидов (лютеолина и апигенина) и витамина С; — травяной чай с чабрецом нередко зовут "напитком для похудения". Он помогает притупить чувство голода и аппетита, что позволяет не переедать и не переусердствовать с перекусами. Также тимол, содержащийся в растении, ускоряет метаболизм и замедляет набор веса при питании с высоким содержанием жиров в рационе. Именно он помогает в профилактике диабета 2 типа, так как повышает восприимчивость организма к инсулину;

травяной чай с чабрецом нередко зовут "напитком для похудения". Он помогает притупить чувство голода и аппетита, что позволяет не переедать и не переусердствовать с перекусами. Также тимол, содержащийся в растении, ускоряет метаболизм и замедляет набор веса при питании с высоким содержанием жиров в рационе. Именно он помогает в профилактике диабета 2 типа, так как повышает восприимчивость организма к инсулину; — апигенин (флавоноид), присутствующий в составе чабреца влияет на формирование сильных связей между нейронами. Рацион, богатый флавоноидами, благотворно влияет на функции мозга;

апигенин (флавоноид), присутствующий в составе чабреца влияет на формирование сильных связей между нейронами. Рацион, богатый флавоноидами, благотворно влияет на функции мозга; — высокое содержание витамина К в чабреце делает его полезным для костей, так как помогает усваивать кальций. Также в растении есть магний, дефицит которого играет не последнюю роль в развитии хронических заболеваний костей;

высокое содержание витамина К в чабреце делает его полезным для костей, так как помогает усваивать кальций. Также в растении есть магний, дефицит которого играет не последнюю роль в развитии хронических заболеваний костей; — все тот же витамин К помогает избежать скопления кальция в сосудах, что снижает вероятность инфарктов и инсультов;

все тот же витамин К помогает избежать скопления кальция в сосудах, что снижает вероятность инфарктов и инсультов; — калий в составе чабреца нормализует давление;

калий в составе чабреца нормализует давление; — большое количество железа в чабреце помогает предотвратить железодефицитную анемию, так как этот микроэлемент принимает участие в производстве красных кровяных телец;

большое количество железа в чабреце помогает предотвратить железодефицитную анемию, так как этот микроэлемент принимает участие в производстве красных кровяных телец; — чабрец полезен для волос. Обрабатывать их можно как настоем, так и маслом. Регулярное использование косметических продуктов с чабрецом поможет уменьшить или устранить перхоть, улучшить рост волос, укрепить их, сделать мягкими и шелковистыми. В народной медицине отмечается эффект от втирания масла чабреца в кожу головы при облысении.

Для женщин

Настои и отвары с чабрецом благотворно влияют на женский организм при гормональных сбоях, воспалении придатков, болезненных месячных и т.д. Но это не может быть единственным методом лечения, поэтому перед приемом обязательно стоит проконсультироваться с врачом и узнать про влияние продуктов с этим растением на прописанную терапию.

Для мужчин

Согласно представлениям народной медицины, благодаря богатому содержанию полезных веществ чай из чабреца положительно влияет на мужской организм при простатите и других воспалительных заболеваниях мочеполовой системы. А отвары из растения помогут повысить уровень тестостерона и улучшить потенцию.

Для детей

Чабрец и продукты с ним не рекомендуется давать детям до 3-х лет, но в этом возрасте можно устраивать ребенку ванночки с этим растением. Такая процедура поможет успокоить нервную систему малыша и поможет ему быстрее заснуть. Детям старшего возраста можно заваривать чай с чабрецом, особенно полезен такой напиток в период сезонных простуд.

Вред и противопоказания

Чабрец может вызвать аллергию. Особенно это касается людей, у которых уже были аллергические реакции на мятные растения, например лаванду, розмарин, шалфей и душицу. Нередко при физическом контакте с чабрецом может появляться аллергический контактный дерматит.

Умеренное употребление продуктов с чабрецом (при отсутствии аллергии) ничем не вредит, так как токсичность у него практически отсутствует. Тем не менее, при чрезмерном потреблении могут наблюдаться тошнота, головокружение, мигрень, судороги и расстройства ЖКТ. С осторожностью стоит принимать БАДы и отвары с чабрецом людям с гипертонией и при заболеваниях почек и щитовидной железы. Некоторые вещества в составе растения могут приводить к выкидышам или преждевременным родам, поэтому его употребление строго противопоказано во время беременности, причем независимо от срока.

Вследствие приема продуктов с чабрецом может уменьшаться свертываемость крови, что опасно, если человек параллельно принимает препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты/антиагреганты). При желании употреблять настойки, отвары, БАДы и т.д. с добавлением тимьяна лучше всего предварительно проконсультироваться с врачом. Важно убедиться, что нет аллергии, хронических заболеваний (которые могут обостриться) и не прописаны никакие лекарства, с которыми сочетать чабрец не рекомендовано.

Использование чабреца

Особенность чабреца во многом заключается в том, что его используют в самых разных сферах.

В медицине

Экстракт чабреца может присутствовать в составе противокашлевых, отхаркивающих, противовоспалительных, противомикробных и бронхоспазмолитических препаратов. Как правило, все они выпускаются в форме бальзамов и сиропов для приема внутрь. Также тимьян ползучий присутствует во многих растительных седативных препаратах или продается в аптеках в сушеном виде для заваривания чая (для общего укрепления организма).

В кулинарии

Чабрец является популярной приправой для овощей, рыбы и мяса. Его нередко добавляют в салаты, маринады и соусы. Считается, что чабрец в жирных блюдах поможет органам ЖКТ легче их переварить. А чай с чабрецом популярен во многих кафе и ресторанах и имеет множество интерпретаций.

Инструкция по применению чабреца

В качестве дополнительной поддерживающей меры при воспалительных процессах дыхательных путей можно применять настои, отвары или чаи из чабреца. Это поможет облегчить воспаление и улучшить отхаркивание. По этим же причинам чабрец облегчит состояние курящих людей. При ангине и других заболеваниях рта и глотки отвар можно использовать для полоскания.

Чтобы приготовить общеукрепляющий настой, потребуется 10 г чабреца и 200 мл горячей воды. В эмалированной посуде траву залить кипятком, поставить на водяную баню и накрыть крышкой. Варить настой 15 минут, периодически помешивая. Напиток остудить при комнатной температуре, процедить. Получившийся отвар разбавить обычной кипяченой водой, чтобы объем был 200 мл.

Такой настой принимать в теплом виде внутрь по 1 столовой ложке 2–3 раза в день до еды. Дольше 3-х недель пить его нельзя. Также таким отваром можно полоскать рот и горло: 3–4 раза в день по 0,5 стакана, курс – не более 4-х недель.

Простые рецепты с чабрецом

Чабрец – это не только полезная трава, но и ароматная приправа, а также распространенный ингредиент вкуснейших чаев. Семен Панин, технолог общественного питания, поделился несколькими рецептами с использованием тимьяна ползучего.

Фруктовый чай с чабрецом

Ароматный насыщенный чай, который прекрасно согреет в зимние вечера и поможет укрепить иммунитет. Категория Напиток Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 5 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 0,5 шт. красное яблоко 2 шт. курага 6 г лимонная цедра 2 шт. веточки чабреца 10 г черный чай Приготовление 1 Фрукты промыть, просушить салфетками и нарезать небольшими кусочками. Цедру натереть на мелкой терке. 2 Все ингредиенты поместить в заварочный чайник и залить кипятком до верха (но не более 500 мл). © Фото : Unsplash / Olena Sergienko Напиток с чабрецом © Фото : Unsplash / Olena Sergienko 3 Чайник укутать в теплую ткань и оставить настаиваться на 25–30 минут. После этого чай готов. По желанию можно дополнительно добавить кусочки апельсина, молотый имбирь и немного корицы.

Фокачча

Ароматный хлеб, который быстро готовится и отлично подходит как к основным блюдам, так и в качестве закуски. Категория Выпечка Кухня Итальянская Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 2 ч. 10 мин. Ингредиенты 400 г пшеничная мука 250 мл вода 1 ст. л. сахар 7 г соль 80 мл растительное масло 5 г сухие дрожжи 8 г фенхель 5 г чабрец 5 г розмарин 10 г кунжут 2 шт. зубчики чеснока 10 шт. маслины Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 239 ккал Белки 11,4 г Жиры 8 г Углеводы 51,6 г Приготовление 1 Воду подогреть до 36–37 °С, добавить дрожжи, соль, сахар и половину муки. Осторожно перемешать, накрыть крышкой и оставить в теплом месте на 1 час, чтобы смесь "поднялась". 2 Добавить оставшуюся муку и растительное масло, перемешать все до однородности: сначала ложкой, потом рукой. Тесто должно получиться нежным, не крутым, поэтому количество муки можно менять по своему усмотрению. 3 Добавить все травы, измельченные чеснок и маслины. Тесто поделить на две части, из каждой сформировать лепешки, сделать углубления пальцами. Посыпать кунжутом и оставить на 20 минут "отдохнуть". © Фото : Pixabay / RitaE Хлеб с чабрецом © Фото : Pixabay / RitaE 4 Выпекать лепешки в духовке при 180 °С в течение 30 минут. Фокаччу можно подавать сразу горячей, а можно предварительно остудить, она станет слегка хрустящей.

Маринад для курицы с чабрецом и розмарином

Пикантный маринад, который отлично подойдет для жареного филе курицы или для приготовления на гриле. Кухня Разное Сложность Легко Время готовки 5 мин. Ингредиенты 130 мл оливковое масло 2 шт. зубчики чеснока 80 мл лимонный сок 10 г сушеный чабрец 10 г сушеный розмарин 5 г лимонная цедра Приготовление 1 В миске смешать масло, лимонный сок, предварительно измельченный чеснок, травы и цедру, хорошо перемешать. 2 Куриное филе промыть, просушить и положить в пакет. Залить маринадом, перемешать и плотно закрыть. 3 Мясо должно мариноваться в течение ночи, после чего его можно готовить.

Как хранить чабрец

Свежий чабрец, как правило, используется для чая и жарки мяса. Если планируется его использовать именно так, то веточки травы нужно промыть, просушить салфетками и хранить на открытом месте, например, в небольшой декоративной вазе. Тем не менее, использовать его стоит как можно быстрее, так как влага после промывки испаряется очень долго, что ведет к скорому гниению.

Перед сушкой чабрец мыть не надо. Веточки разложить на бумаге таким образом, чтобы они не соприкасались между собой. Сверху накрыть чистой тканью. Убрать чабрец подальше от солнечных лучей в проветриваемое место. Если высушиваются листочки, то их необходимо периодически перемешивать. Через 5 дней заготовку можно убрать в стеклянную тару с плотно закрывающейся крышкой.

© Фото : Pixabay / Irenna_____ Чабрец © Фото : Pixabay / Irenna_____ Чабрец

Рекомендации экспертов

По словам нутрициолога Вероники Хованской, из-за карвакрола в составе чабреца растение нередко используют в ароматических и терапевтических целях. Иными словами, при регулярном использовании чабреца в ароматерапии может наблюдаться улучшения настроения. А еще спиртовую настойку с чабрецом можно использовать в качестве препарата от прыщей.

Семен Панин рекомендует заваривать чай с чабрецом в керамической или фарфоровой посуде. Лучше выбирать траву нового урожая, так как старый сбор имеет меньше активных веществ.