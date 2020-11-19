"Зуб дракона" против вирусов и бактерий: чем полезен чеснок
17:10 19.11.2020 (обновлено: 18:13 19.11.2020)
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Чеснок — это отличный стимулятор иммунитета. Как он помогает организму человека и когда может нанести вред – в материале РИА Новости.
Родина и история чеснока
Многолетнее растение из рода Лук стали культивировать в Средней и Юго-Восточной Азии 5 тысяч лет назад. Местные жители использовали этот овощ в качестве лекарства, но в пищу не употребляли из-за резкого запаха.
В античности растение возделывали римляне, греки, египтяне, арабы и евреи. Продукт упоминается в мифологии и различных поверьях этих народов. Люди защищались с помощью чеснока от злых духов, вычисляли ведьм.
Название растения на Руси произошло от глаголов "чесать" и "рвать" и обозначает "расколотая луковица". В Китае чеснок называли "зубом дракона" из-за внешнего вида, а также "вонючей розой" из-за ядреного запаха.
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Чем полезен чеснок
Главное достоинство продукта – содержащиеся в нем фитонциды. Это летучие вещества, которые подавляют рост бактерий, вирусов и грибков и стимулируют рост микроорганизмов-защитников. Такое свойство чеснока помогает ему также бороться и с паразитами в кишечнике.
- Чеснок – отличное антибактериальное и противовирусное средство, стимулирующее иммунитет. Это сильный антибиотик, поэтому он часто используется для обезвреживания, обеззараживания продуктов животного происхождения, - рассказал РИА Новости cемейный врач, гастроэнтеролог Никита Харлов.
Кроме того, растение обладает антиоксидантными свойствами – выводит свободные радикалы, которые "окисляют" клетки организма, ускоряя процессы старения. Также в умеренных количествах чеснок является защитой от болезней печени: он стимулирует регенерацию ее клеток, способствует выведению токсинов.
Помимо всего, в чесноке есть витамин C, витамины группы B, калий, кальций, фосфор, магний, натрий, селен, марганец, йод.
КБЖУ в 100 граммах чеснока:
- —149 килокалорий;
- —6,5 грамма белков;
- —0,5 грамма жиров;
- —30 грамм углеводов.
Когда он опасен
Несмотря на всю пользу, которую несет в себе чеснок, существуют и противопоказания к его применению. Например, его нельзя употреблять часто, а также стоит воздержаться от приема натощак и на ночь.
- В сыром виде чеснок может нанести вред. Он сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта: и желудка, и особенно кишечника. У людей с гастродуоденитом, синдромом раздраженного кишечника продукт может вызывать серьезную ответную реакцию вплоть до срыва стула, - отметил гастроэнтеролог.
Не стоит использовать и капли из чеснока для носа. По словам врача, такой "препарат" наоборот освободит дорогу вирусам, так как раздражение слизистых приведет к снижению местного защитного барьера.
Также эксперт отметил, что в висящем на шее чесноке толку нет, так как концентрация полезных веществ растения при вдыхании будет невысока.
В большом количестве чеснок вреден для беременных женщин, так как может спровоцировать преждевременные роды. При грудном вскармливании лучше избегать этого продукта, поскольку содержащиеся в нем вещества способны изменить вкус молока, и малыш может отказаться от груди.
Как применяют в медицине
Издавна люди применяли чеснок как средство, понижающее артериальное давление. Он убивает "вредный" холестерин, провоцирующий образование атеросклеротических бляшек, уменьшает напряжение стенок сосудов и способствует активному кровотоку.
Селен в составе чеснока помогает организму защищаться от онкологических заболеваний, а также способствует сохранению здоровья щитовидной железы. Витамин В6 влияет на работу центральной нервной системы - способствует выработке серотонина, которого в народе называют "гормоном счастья".
Помогает чеснок и в борьбе с простудными заболеваниями. Принято считать, что люди, употребляющие этот продукт, простужаются значительно реже, чем те, кто его не ест совсем.
Многие компании выпускают и биодобавки на основе растения - чеснок в капсулах. Их преимущество – отсутствие неприятного запаха.
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Применение в кулинарии
В пищу потребляют не только зубчики, но и листья, цветоносы, "стрелки" еще зеленого чеснока. Их маринуют, обжаривают, запекают в качестве приправы. Также из растения варят супы. Для повышения иммунитета из чеснока делают настойки на воде или молоке, смешивают с медом.
Соус с чесноком для курицы
Ингредиенты:
- —450 миллилитров сливок;
- —120 грамм пармезана;
- —3 зубчика чеснока;
- —зелень и специи по вкусу.
Приготовление:
На среднем огне разогреть сливки и растопить в них натертый сыр. В полученную массу добавить специи по вкусу, немного растительного масла и пропущенный через пресс чеснок. Затем все перемешать и снять с огня через две минуты. Готовый соус остудить и добавить измельченную зелень.
Малосольные баклажаны с чесноком
Ингредиенты:
- —700 грамм баклажанов;
- —3 зубчика чеснока;
- —1 пучок петрушки;
- —2 столовых ложки 6-процентного яблочного уксуса;
- —2 столовых ложки соли;
- —2 литра воды;
- —3-4 столовых ложки растительного нерафинированного масла.
Приготовление:
Баклажаны помыть и нарезать на кубики среднего размера. Затем нужно приготовить рассол: на 2 литра воды - 2 столовых ложки соли. Полученный состав вскипятить, засыпать в него баклажаны и варить в течение 5 минут. После откинуть баклажаны на дуршлаг, просушить и положить в миску. Добавить к ним измельченную зелень и чеснок, ароматное растительное масло, и все перемешать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 12 часов.
Печеный чеснок
Ингредиенты:
- —4 чесночные головки;
- —1 столовая ложка подсолнечного или оливкового масла;
- —соль по вкусу.
Приготовление:
С каждой головки чеснока снять тонкий слой шелухи, а верхушку срезать так, чтобы оголить зубчики. На противень или в форму для запекания выложить лист фольги. На него - чесночные головки. Сверху посолить и полить маслом. Затем завернуть чеснок в фольгу и отправить его запекаться при температуре 200 градусов в духовку на 25-30 минут.
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Как выбрать и хранить
Хороший продукт должен быть с твердыми и сухими зубчиками. Наиболее тонкий вкус имеют средние по размеру головки. Если чеснок уже прорастает, покупать его не стоит, так как в нем намного меньше полезных веществ. К тому же, он быстрее испортится.
Хранить растение следует в сухом темном месте при комнатной температуре в коробке или связке. В холодильнике он может загнить от влажности.
Как правильно употреблять
— Растение может нанести вред, если принимать его в сыром виде. Правильно есть чеснок именно в составе готовых блюд. Можно брать свежий или сушеный. Запекать с ним или варить. Натирать зубчиками все продукты, которые вы готовите. Хорошо перед готовкой нарезать чеснок и дать ему полежать в сыром виде. От этого он станет только полезнее, так как на воздухе в нем усиливается образование веществ, из-за которых его так ценят. Подготовленный таким образом продукт нужно использовать для готовки, но ни в коем случае не в сыром виде, — подчеркнул Никита Харлов.