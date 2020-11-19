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"Зуб дракона" против вирусов и бактерий: чем полезен чеснок
"Зуб дракона" против вирусов и бактерий: чем полезен чеснок
Чеснок — это отличный стимулятор иммунитета. Как он помогает организму человека и когда может нанести вред – в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:10
2020-11-19T18:13
чеснок
юго-восточная азия
китай
еда
продукты
общество
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Чеснок — это отличный стимулятор иммунитета. Как он помогает организму человека и когда может нанести вред – в материале РИА Новости.Родина и история чеснокаМноголетнее растение из рода Лук стали культивировать в Средней и Юго-Восточной Азии 5 тысяч лет назад. Местные жители использовали этот овощ в качестве лекарства, но в пищу не употребляли из-за резкого запаха.В античности растение возделывали римляне, греки, египтяне, арабы и евреи. Продукт упоминается в мифологии и различных поверьях этих народов. Люди защищались с помощью чеснока от злых духов, вычисляли ведьм.Название растения на Руси произошло от глаголов "чесать" и "рвать" и обозначает "расколотая луковица". В Китае чеснок называли "зубом дракона" из-за внешнего вида, а также "вонючей розой" из-за ядреного запаха. Чем полезен чеснокГлавное достоинство продукта – содержащиеся в нем фитонциды. Это летучие вещества, которые подавляют рост бактерий, вирусов и грибков и стимулируют рост микроорганизмов-защитников. Такое свойство чеснока помогает ему также бороться и с паразитами в кишечнике.Кроме того, растение обладает антиоксидантными свойствами – выводит свободные радикалы, которые "окисляют" клетки организма, ускоряя процессы старения. Также в умеренных количествах чеснок является защитой от болезней печени: он стимулирует регенерацию ее клеток, способствует выведению токсинов.Помимо всего, в чесноке есть витамин C, витамины группы B, калий, кальций, фосфор, магний, натрий, селен, марганец, йод.КБЖУ в 100 граммах чеснока:Когда он опасенНесмотря на всю пользу, которую несет в себе чеснок, существуют и противопоказания к его применению. Например, его нельзя употреблять часто, а также стоит воздержаться от приема натощак и на ночь.Не стоит использовать и капли из чеснока для носа. По словам врача, такой "препарат" наоборот освободит дорогу вирусам, так как раздражение слизистых приведет к снижению местного защитного барьера.Также эксперт отметил, что в висящем на шее чесноке толку нет, так как концентрация полезных веществ растения при вдыхании будет невысока.В большом количестве чеснок вреден для беременных женщин, так как может спровоцировать преждевременные роды. При грудном вскармливании лучше избегать этого продукта, поскольку содержащиеся в нем вещества способны изменить вкус молока, и малыш может отказаться от груди.Как применяют в медицинеИздавна люди применяли чеснок как средство, понижающее артериальное давление. Он убивает "вредный" холестерин, провоцирующий образование атеросклеротических бляшек, уменьшает напряжение стенок сосудов и способствует активному кровотоку.Селен в составе чеснока помогает организму защищаться от онкологических заболеваний, а также способствует сохранению здоровья щитовидной железы. Витамин В6 влияет на работу центральной нервной системы - способствует выработке серотонина, которого в народе называют "гормоном счастья".Помогает чеснок и в борьбе с простудными заболеваниями. Принято считать, что люди, употребляющие этот продукт, простужаются значительно реже, чем те, кто его не ест совсем.Многие компании выпускают и биодобавки на основе растения - чеснок в капсулах. Их преимущество – отсутствие неприятного запаха.Применение в кулинарииВ пищу потребляют не только зубчики, но и листья, цветоносы, "стрелки" еще зеленого чеснока. Их маринуют, обжаривают, запекают в качестве приправы. Также из растения варят супы. Для повышения иммунитета из чеснока делают настойки на воде или молоке, смешивают с медом.Соус с чесноком для курицыИнгредиенты:Приготовление:На среднем огне разогреть сливки и растопить в них натертый сыр. В полученную массу добавить специи по вкусу, немного растительного масла и пропущенный через пресс чеснок. Затем все перемешать и снять с огня через две минуты. Готовый соус остудить и добавить измельченную зелень.Малосольные баклажаны с чеснокомИнгредиенты:Приготовление:Баклажаны помыть и нарезать на кубики среднего размера. Затем нужно приготовить рассол: на 2 литра воды - 2 столовых ложки соли. Полученный состав вскипятить, засыпать в него баклажаны и варить в течение 5 минут. После откинуть баклажаны на дуршлаг, просушить и положить в миску. Добавить к ним измельченную зелень и чеснок, ароматное растительное масло, и все перемешать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 12 часов.Печеный чеснокИнгредиенты:Приготовление:С каждой головки чеснока снять тонкий слой шелухи, а верхушку срезать так, чтобы оголить зубчики. На противень или в форму для запекания выложить лист фольги. На него - чесночные головки. Сверху посолить и полить маслом. Затем завернуть чеснок в фольгу и отправить его запекаться при температуре 200 градусов в духовку на 25-30 минут.Как выбрать и хранитьХороший продукт должен быть с твердыми и сухими зубчиками. Наиболее тонкий вкус имеют средние по размеру головки. Если чеснок уже прорастает, покупать его не стоит, так как в нем намного меньше полезных веществ. К тому же, он быстрее испортится.Хранить растение следует в сухом темном месте при комнатной температуре в коробке или связке. В холодильнике он может загнить от влажности.Как правильно употреблять— Растение может нанести вред, если принимать его в сыром виде. Правильно есть чеснок именно в составе готовых блюд. Можно брать свежий или сушеный. Запекать с ним или варить. Натирать зубчиками все продукты, которые вы готовите. Хорошо перед готовкой нарезать чеснок и дать ему полежать в сыром виде. От этого он станет только полезнее, так как на воздухе в нем усиливается образование веществ, из-за которых его так ценят. Подготовленный таким образом продукт нужно использовать для готовки, но ни в коем случае не в сыром виде, — подчеркнул Никита Харлов.
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чеснок, юго-восточная азия, китай, еда, продукты, общество

"Зуб дракона" против вирусов и бактерий: чем полезен чеснок

17:10 19.11.2020 (обновлено: 18:13 19.11.2020)
 
© Fotolia / PicciaNeriЧеснок
Чеснок - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Fotolia / PicciaNeri
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Чеснок — это отличный стимулятор иммунитета. Как он помогает организму человека и когда может нанести вред – в материале РИА Новости.

Родина и история чеснока

Многолетнее растение из рода Лук стали культивировать в Средней и Юго-Восточной Азии 5 тысяч лет назад. Местные жители использовали этот овощ в качестве лекарства, но в пищу не употребляли из-за резкого запаха.
В античности растение возделывали римляне, греки, египтяне, арабы и евреи. Продукт упоминается в мифологии и различных поверьях этих народов. Люди защищались с помощью чеснока от злых духов, вычисляли ведьм.
Название растения на Руси произошло от глаголов "чесать" и "рвать" и обозначает "расколотая луковица". В Китае чеснок называли "зубом дракона" из-за внешнего вида, а также "вонючей розой" из-за ядреного запаха.
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Чем полезен чеснок

Главное достоинство продукта – содержащиеся в нем фитонциды. Это летучие вещества, которые подавляют рост бактерий, вирусов и грибков и стимулируют рост микроорганизмов-защитников. Такое свойство чеснока помогает ему также бороться и с паразитами в кишечнике.
- Чеснок – отличное антибактериальное и противовирусное средство, стимулирующее иммунитет. Это сильный антибиотик, поэтому он часто используется для обезвреживания, обеззараживания продуктов животного происхождения, - рассказал РИА Новости cемейный врач, гастроэнтеролог Никита Харлов.
Кроме того, растение обладает антиоксидантными свойствами – выводит свободные радикалы, которые "окисляют" клетки организма, ускоряя процессы старения. Также в умеренных количествах чеснок является защитой от болезней печени: он стимулирует регенерацию ее клеток, способствует выведению токсинов.
Помимо всего, в чесноке есть витамин C, витамины группы B, калий, кальций, фосфор, магний, натрий, селен, марганец, йод.

КБЖУ в 100 граммах чеснока:

  • 149 килокалорий;
  • 6,5 грамма белков;
  • 0,5 грамма жиров;
  • 30 грамм углеводов.

Когда он опасен

Несмотря на всю пользу, которую несет в себе чеснок, существуют и противопоказания к его применению. Например, его нельзя употреблять часто, а также стоит воздержаться от приема натощак и на ночь.
- В сыром виде чеснок может нанести вред. Он сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта: и желудка, и особенно кишечника. У людей с гастродуоденитом, синдромом раздраженного кишечника продукт может вызывать серьезную ответную реакцию вплоть до срыва стула, - отметил гастроэнтеролог.
Не стоит использовать и капли из чеснока для носа. По словам врача, такой "препарат" наоборот освободит дорогу вирусам, так как раздражение слизистых приведет к снижению местного защитного барьера.
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Также эксперт отметил, что в висящем на шее чесноке толку нет, так как концентрация полезных веществ растения при вдыхании будет невысока.
В большом количестве чеснок вреден для беременных женщин, так как может спровоцировать преждевременные роды. При грудном вскармливании лучше избегать этого продукта, поскольку содержащиеся в нем вещества способны изменить вкус молока, и малыш может отказаться от груди.

Как применяют в медицине

Издавна люди применяли чеснок как средство, понижающее артериальное давление. Он убивает "вредный" холестерин, провоцирующий образование атеросклеротических бляшек, уменьшает напряжение стенок сосудов и способствует активному кровотоку.
Селен в составе чеснока помогает организму защищаться от онкологических заболеваний, а также способствует сохранению здоровья щитовидной железы. Витамин В6 влияет на работу центральной нервной системы - способствует выработке серотонина, которого в народе называют "гормоном счастья".
Помогает чеснок и в борьбе с простудными заболеваниями. Принято считать, что люди, употребляющие этот продукт, простужаются значительно реже, чем те, кто его не ест совсем.
Многие компании выпускают и биодобавки на основе растения - чеснок в капсулах. Их преимущество – отсутствие неприятного запаха.
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Применение в кулинарии

В пищу потребляют не только зубчики, но и листья, цветоносы, "стрелки" еще зеленого чеснока. Их маринуют, обжаривают, запекают в качестве приправы. Также из растения варят супы. Для повышения иммунитета из чеснока делают настойки на воде или молоке, смешивают с медом.

Соус с чесноком для курицы

Ингредиенты:
  • 450 миллилитров сливок;
  • 120 грамм пармезана;
  • 3 зубчика чеснока;
  • зелень и специи по вкусу.
Приготовление:
На среднем огне разогреть сливки и растопить в них натертый сыр. В полученную массу добавить специи по вкусу, немного растительного масла и пропущенный через пресс чеснок. Затем все перемешать и снять с огня через две минуты. Готовый соус остудить и добавить измельченную зелень.

Малосольные баклажаны с чесноком

Ингредиенты:
  • 700 грамм баклажанов;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 пучок петрушки;
  • 2 столовых ложки 6-процентного яблочного уксуса;
  • 2 столовых ложки соли;
  • 2 литра воды;
  • 3-4 столовых ложки растительного нерафинированного масла.
Приготовление:
Баклажаны помыть и нарезать на кубики среднего размера. Затем нужно приготовить рассол: на 2 литра воды - 2 столовых ложки соли. Полученный состав вскипятить, засыпать в него баклажаны и варить в течение 5 минут. После откинуть баклажаны на дуршлаг, просушить и положить в миску. Добавить к ним измельченную зелень и чеснок, ароматное растительное масло, и все перемешать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 12 часов.

Печеный чеснок

Ингредиенты:
  • 4 чесночные головки;
  • 1 столовая ложка подсолнечного или оливкового масла;
  • соль по вкусу.
Приготовление:
С каждой головки чеснока снять тонкий слой шелухи, а верхушку срезать так, чтобы оголить зубчики. На противень или в форму для запекания выложить лист фольги. На него - чесночные головки. Сверху посолить и полить маслом. Затем завернуть чеснок в фольгу и отправить его запекаться при температуре 200 градусов в духовку на 25-30 минут.
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Как выбрать и хранить

Хороший продукт должен быть с твердыми и сухими зубчиками. Наиболее тонкий вкус имеют средние по размеру головки. Если чеснок уже прорастает, покупать его не стоит, так как в нем намного меньше полезных веществ. К тому же, он быстрее испортится.
Хранить растение следует в сухом темном месте при комнатной температуре в коробке или связке. В холодильнике он может загнить от влажности.

Как правильно употреблять

— Растение может нанести вред, если принимать его в сыром виде. Правильно есть чеснок именно в составе готовых блюд. Можно брать свежий или сушеный. Запекать с ним или варить. Натирать зубчиками все продукты, которые вы готовите. Хорошо перед готовкой нарезать чеснок и дать ему полежать в сыром виде. От этого он станет только полезнее, так как на воздухе в нем усиливается образование веществ, из-за которых его так ценят. Подготовленный таким образом продукт нужно использовать для готовки, но ни в коем случае не в сыром виде, — подчеркнул Никита Харлов.
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