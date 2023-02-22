https://ria.ru/20230222/beremennost-1853844501.html

Планирование беременности: какие обследования пройти, как питаться

Планирование беременности: с чего начать, подготовка женщин и мужчин, инструкция

Планирование беременности: какие обследования пройти, как питаться

С чего можно начать подготовку к появлению ребенка, какие дни цикла лучше подходят для зачатия, каких инструкций стоит придерживаться женщине и мужчине при... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:08

2023-02-22T18:08

2023-02-22T18:08

беременность

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. С чего можно начать подготовку к появлению ребенка, какие дни цикла лучше подходят для зачатия, каких инструкций стоит придерживаться женщине и мужчине при планировании беременности - в материале РИА Новости.Планирование беременностиБеременность - серьезное испытание для организма будущей мамы, а потому к данному процессу врачи рекомендуют подготовиться заранее.Научное название планирования будущей беременности - это прегравидарная подготовка. Она представляет собой комплекс профилактических мероприятий, которые направлены на две основные цели. С одной стороны - минимизировать число возможных патологий у ребенка, с другой - снизить риск осложнений беременности и проблем в процессе родов у матери.Продолжительность такой подготовки может варьироваться от нескольких месяцев до полугода и дольше. Рекомендации при первой и последующих беременностях при этом будут практически одинаковыми.С чего начатьКак только пара начала задумываться о рождении ребенка, первый шаг на пути воплощения этого желания в жизнь - это посещение профильных специалистов. Для женщины это - врач акушер-гинеколог, для мужчины - врач-уролог. Если у близких родственников будущих папы и мамы имеются серьезные наследственные заболевания, им может быть рекомендовано посещение генетика. Также рекомендуется записаться на прием к врачу-терапевту, который оценит общее состояние их здоровья.Еще один важный шаг, который необходимо сделать будущим родителям - коррекция своего образа жизни. Это и отказ от вредных привычек (например, курение и употребление алкоголя), и переход к правильному питанию, снижение количества и уровня стрессов, контроль веса и так далее.Как проверить фертильностьФертильность - это способность женщины зачать, выносить и по прошествии положенного срока произвести на свет здорового ребенка. Данный показатель тесно связан с таким процессом как овуляция, а также зависит от множества других факторов (состояние репродуктивной системы, наличие вредных привычек и так далее).Уровень фертильности меняется в зависимости от менструального цикла. Как правило, наиболее благоприятным в этом плане считается период за пять дней до овуляции и в течение суток после нее.Определить фертильность можно различными способами. Например, при помощи УЗИ-диагностики врач может оценить, как созревает фолликул, из которого появляется яйцеклетка, когда наступает овуляция и нет ли при этом каких-либо нарушений. Данная процедура также называется “фолликулометрия”.Также определить фертильность может помочь анализ крови на соответствующие гормоны. Есть мнение, что определить время овуляции возможно по внешним признакам (например, в результате измерения базальной температуры) или при помощи календаря, который ведут многие женщины (овуляция наступает примерно в середине цикла). Однако данные методы (особенно последний) сложно назвать надежными. В аптеках также можно приобрести тесты на овуляцию, которые реагируют на повышение уровня определенного гормона в моче.Термин “фертильность” применим не только к женщинам. У представителей сильного пола он обозначает способность к оплодотворению. Индекс мужской фертильности помогает определить особое исследование - спермограмма, при помощи которого оценивается количество и качество сперматозоидов.Обследование перед беременностьюПериод вынашивания ребенка связан с серьезной нагрузкой на женский организм. Потому будущей маме стоит заранее позаботиться о своем здоровье для того, чтобы данный этап прошел для нее и малыша максимально комфортно и безопасно. Определить текущий уровень состояния здоровья и имеющиеся проблемы у каждого из родителей помогут различные обследования (в том числе - лабораторные исследования) и консультации специалистов.АнализыОценить состояние здоровья человека помогают различные лабораторные исследования. Перечень анализов, которые зачастую назначаются гражданам в рамках подготовки к беременности, включает в себя:Зачастую анализы при подготовке к зачатию и беременности сдают лишь будущие мамы, однако и мужчинам также стоит проверить свое здоровье. Это поможет убедиться в отсутствии серьезных проблем, которые могут отразиться на здоровье ребенка.Помимо этого будущим родителям могут быть назначены и другие обследования. Например, женщинам обязательно рекомендуют сделать УЗИ органов малого таза и молочных желез, а мужчинам, если существуют проблемы с зачатием - спермограмму, исследование секрета предстательной железы и УЗИ простаты. Дополнительные анализы также могут понадобиться и в том случае, если по результатам перечисленных исследований врач выявит те или иные проблемы со здоровьем.Консультация с врачомОсновные специалисты, с которыми будущим родителям желательно проконсультироваться на самом первом этапе планирования беременности - это акушер-гинеколог для женщин и уролог для мужчин, терапевт. Будущим мамам также стоит посетить стоматолога.Гинеколог оценит состояние репродуктивной системы женщины и ее готовность к запланированной беременности. Терапевт даст рекомендации на основании информации об имеющихся проблемах со здоровьем и перенесенных заболеваниях. Лечение зубов также лучше провести до того, как будущая мама узнает о своей беременности.“В рамках подготовки к беременности необходима санация очагов хронической инфекции. Как правило, это зубы, носоглотка и почки. Консультации других специалистов по необходимости”, - говорит гинеколог "Теледоктор24" Мария Меньшикова.Мужчине желательно посетить андролога и выполнить флюорографию (если, конечно, он не делает ее в положенный срок, ведь взрослым необходимо выполнять это исследование ежегодно).Правила питанияПравильное питание, во-первых, позволяет контролировать свой вес. Избыточная масса тела может вызвать проблемы с зачатием (если у одного или у обоих родителей есть данная проблема, нужно постараться избавиться от лишних килограммов), а также осложнения во время беременности.Нежелательна и другая крайность - суровые ограничения в питании. Голодать будущим родителям не стоит (особенно это касается женщины), это может привести к серьезному дефициту необходимых веществ, что крайне нежелательно в период повышенных нагрузок из-за беременности. “Вегетарианцы и веганы должны обратить особое внимание на компенсацию дефицитов, как правило, это низкий уровень белка и железа, некоторых витаминов”, - отмечает Мария Меньшикова.Общие принципы правильно питания широко известны: питаться небольшими порциями и примерно в одно и то же время, свежие продукты, сбалансированный рацион и так далее. Все они актуальны и в период подготовки к беременности. “Правильное питание означает значительное уменьшение в рационе рафинированных продуктов, сахара, майонезов. Будущим родителям можно взять за основу средиземноморскую диету”, - добавляет эксперт.Полуфабрикаты, фаст-фуд, кофеиносодержащие напитки, сладкая газировка - эти и другие продукты, которые сложно назвать полезными, в данный период лучше исключить или употреблять очень дозированно. Нельзя забывать и про питьевой режим: в сутки человеку необходимо выпивать в среднем полтора-два литра чистой воды. “Суточный объем жидкости рассчитывается по формуле 30 мл на кг веса в сутки, из них половина приходится на чистую фильтрованную воду”, - уточняет Мария Меньшикова.Витамины и минералыДля нормального функционирования организма необходимы самые разные витамины, аминокислоты, минералы и другие важные элементы (среди них - витамины группы В, С, Е, D, йод, железо, магний). Далеко не всегда пополнить их запас удается только при помощи питания, однако дополнительный прием любых препаратов в период беременности или подготовки к ней необходимо согласовывать с врачом.“Нельзя не сказать об общемировой проблеме - это низкое содержание железа в организме у женщин. Причем это касается не только бедных стран, такую ситуацию ВОЗ отмечает по всему миру. Именно на нее надо обратить пристальное внимание, сделав необходимые исследования и восполнив дефицит”, - говорит эксперт.Медик поможет точно определить, каких именно витаминов и минералов не хватает в организме, и назначит соответствующие препараты для коррекции выявленного дефицита.АминокислотыВ организме человека содержатся различные виды аминокислот, каждому из которых в нем отведена своя роль. Часть таких веществ синтезируется непосредственно в организме, однако многие (их также называют незаменимыми) человек должен получать извне. Их дефицит, в числе прочих последствий, также может негативно отразиться и на репродуктивной функции будущих родителей.Фолиевая кислотаЗа несколько месяцев (по меньшей мере - за три) до планируемой беременности женщина может начать прием фолиевой кислоты (второе название - витамин В9). Доказано, что данный витамин может помочь в профилактике некоторых врожденных пороков (прежде всего - дефектов развития нервной трубки плода), а также предотвратить различные осложнения во время беременности.Фолиевая кислота назначается и беременным женщинам, как правило - до завершения первого триместра. Далее ее можно получать из специальных витаминно-минеральных комплексов для беременных. Мужчинам прием данного витамина также может быть полезен: он влияет на качество и количество сперматозоидов.Физические нагрузкиВ период подготовки к беременности не стоит изнурять себя интенсивными тренировками (и вновь в первую очередь данная рекомендация касается образа жизни будущей матери). Если женщина занимается каким-либо видом спорта, ей необходимо проконсультироваться с тренером или врачом, чтобы подобрать правильную и безопасную нагрузку. Изматывающие тренировки могут привести к нарушению менструального цикла, истощению и другим последствиям.Физические нагрузки должны быть умеренными. Это может быть зарядка по утрам, прогулки на свежем воздухе в комфортном ритме, плавание и другие.Образ жизниВажный момент при подготовке к беременности - это отказ от всех вредных привычек. В первую очередь - от курения (и обычные, и электронные сигареты, и кальяны могут навредить будущему ребенку) и употребления алкогольных напитков (за несколько месяцев до предполагаемого зачатия).Еще один значимый пункт - снижение количества и уровня стресса. Длительный или хронический стресс вполне может привести к проблемам с зачатием, а также отразиться на иммунитета или, к примеру, вызвать обострение хронических заболеваний.Большое значение для здоровья будущей мамы играет и полноценный отдых, прежде всего - сон. Ложиться спать рекомендуется примерно в одно и то же время, не употреблять на ночь напитки с кофеином и не засиживаться допоздна с гаджетами или перед телевизором - эти и другие факторы способны негативно отразиться на качестве ночного отдыха.Если работа предполагает контакт с вредными факторами (например, работа по сменам или в ночное время, и уж тем более - радиоактивное излучение, опасные химические вещества и прочие), подобное воздействие также необходимо минимизировать, а по возможности - полностью убрать.Психологическая подготовкаПланирование будущей беременности для многих включает в себя не только физиологическую, но и психологическую подготовку. Ведь будущие родители могут переживать по различным поводам: как изменится их жизнь во время беременности и после появления малыша на свет, не грозят ли семье финансовые трудности, получится ли правильно ухаживать за ребенком?Для того, чтобы чувствовать себя уверенно и получить полезные знания, можно записаться на тематические курсы или приобрести специализированные книги. Избавиться от тревоги могут помочь беседы с другими мамами, которые уже прошли через все то, что только предстоит испытать будущим родителям. Полезно может быть и общение с теми, кто точно также готовится к грядущему пополнению в семье.“А вот к информации, полученной из Сетевых источников, стоит подходить критически. Не нужно слепо доверять всему, что пишут в интернете. Лучше перепроверить, уточнить интересующий вопрос у специалистов или опытных мам”, - советует Мария Меньшикова.Будущим родителям стоит концентрироваться на положительных эмоциях, которые связаны с грядущим изменением их статуса. Если самостоятельно справиться с тревогой не получается, можно обратиться к психологу.Вакцинация перед беременностьюВо время беременности организм особенно уязвим, и те инфекции, которые и для здорового человека представляют серьезную угрозу, для женщины в положении становятся особенно опасными. Защитить будущую маму и ее ребенка помогает вакцинация, которая также должна быть проведена еще на этапе планирования беременности.От каких болезней необходимо вакцинироваться будущей маме? Прежде всего - от кори, паротита и краснухи (если нет антител), если не переболела ранее ветрянкой - то и от вируса ветряной оспы, “обновить” прививки от дифтерии и столбняка (либо сделать их впервые). Помимо этого можно сделать прививки против вирусного гепатита В (рекомендуется пройти данную вакцинацию минимум за полгода до зачатия), а также от гриппа и коронавируса.Точный перечень прививок, которые необходимо сделать женщине, а также сроки проведения вакцинации подскажет врач.Беременность после 35-40 летПрактика называть женщин, которые решились стать мамой после 35 лет, "старородящими" постепенно уходит в прошлое. В современном мире все чаще даже на первого ребенка пары решаются в уже достаточно зрелом возрасте, беременность не пугает даже женщин после 40 лет (хотя оптимальным возрастом для рождения ребенка с точки зрения физиологии все же считается 20-35 лет).Однако подготовка к беременности в этом возрасте имеет свои особенности и должна быть более тщательной. Так, после 35-40 лет зачать ребенка становится сложнее из-за снижения фертильности, все чаще дают о себе знать различные хронические заболевания (что отражается на состоянии здоровья будущих родителей), возрастает риск врожденных патологий у ребенка и угрозы осложнений или даже невынашивания беременности.Проверка здоровья будущего отцаБудущему отцу также стоит пройти обследование у врачей (терапевта и уролога, а в случае необходимости - и других специалистов), сдать практически все те же анализы, которые назначаются женщинам (общий анализ крови, анализ на передающиеся половым путем инфекции и так далее), придерживаться принципов здорового образа жизни (отказ от курения и употребления алкоголя, физическая активность, правильное питание и т.д.).Желаемый пол ребенкаНа сегодняшний день не существует никаких научных методов, которые могли бы помочь будущим родителям со стопроцентной гарантией “запрограммировать” пол будущего ребенка. Мальчик или девочка в итоге появится на свет - зависит только от того, какой сперматозоид первым доберется до яйцеклетки. Если в нем будет содержаться X-хромосома, то родители будут качать на руках девочку, если Y-хромосома, то родится мальчик.Все прочие приметы и ритуалы, которые нередко советуют паре для рождения мальчика/девочки, относятся скорее к области суеверий.Диспансеризация беременныхСуществует такое понятие как “диспансеризация беременных”, которое включает в себя целый ряд профилактических осмотров и исследований, цель которых - уже на ранней стадии выявить возможные проблемы со здоровьем как у мамы, так и у ребенка.Прежде всего беременной полагается встать на учет в женской консультации (желательно сделать это до 12 недель) и регулярно посещать врача-гинеколога. Также в рамках такой диспансеризации будущая мама должна будет посетить терапевта, стоматолога, окулиста, оториноларинголога, а если есть показания - то и других специалистов.Также беременным женщинам несколько раз проводится скрининговое ультразвуковое исследование. “На сегодняшний он УЗИ-скрининг проводится дважды: в 12 и 20 недель”, - говорит Мария Меньшикова.Диспансеризация также включает в себя различные лабораторные исследования: общие анализы крови и мочи, мазки на микрофлору, анализы на ВИЧ, гепатиты и другие серьезные инфекции.

https://radiosputnik.ria.ru/20230202/novorozhdennye-1849219971.html

https://ria.ru/20221130/gormonalnyy_sboy-1835393617.html

https://ria.ru/20230124/dispanserizatsiya-1847106075.html

https://rsport.ria.ru/20220524/aminokisloty-1790424053.html

https://ria.ru/20210827/fertilnost-1747596345.html

https://ria.ru/20230126/beremennost-1847673340.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

беременность, здоровье - общество