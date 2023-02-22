Планирование беременности: какие обследования пройти, как питаться
© iStock.com / SDI ProductionsПланирование беременности
© iStock.com / SDI Productions
Планирование беременности
Оглавление
- Планирование беременности
- С чего начать
- Как проверить фертильность
- Обследование перед беременностью
- Анализы
- Консультация с врачом
- Правила питания
- Витамины и минералы
- Аминокислоты
- Фолиевая кислота
- Физические нагрузки
- Образ жизни
- Психологическая подготовка
- Вакцинация перед беременностью
- Беременность после 35-40 лет
- Проверка здоровья будущего отца
- Желаемый пол ребенка
- Диспансеризация беременных
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. С чего можно начать подготовку к появлению ребенка, какие дни цикла лучше подходят для зачатия, каких инструкций стоит придерживаться женщине и мужчине при планировании беременности - в материале РИА Новости.
Планирование беременности
Беременность - серьезное испытание для организма будущей мамы, а потому к данному процессу врачи рекомендуют подготовиться заранее.
Научное название планирования будущей беременности - это прегравидарная подготовка. Она представляет собой комплекс профилактических мероприятий, которые направлены на две основные цели. С одной стороны - минимизировать число возможных патологий у ребенка, с другой - снизить риск осложнений беременности и проблем в процессе родов у матери.
Продолжительность такой подготовки может варьироваться от нескольких месяцев до полугода и дольше. Рекомендации при первой и последующих беременностях при этом будут практически одинаковыми.
С чего начать
Как только пара начала задумываться о рождении ребенка, первый шаг на пути воплощения этого желания в жизнь - это посещение профильных специалистов. Для женщины это - врач акушер-гинеколог, для мужчины - врач-уролог. Если у близких родственников будущих папы и мамы имеются серьезные наследственные заболевания, им может быть рекомендовано посещение генетика. Также рекомендуется записаться на прием к врачу-терапевту, который оценит общее состояние их здоровья.
Еще один важный шаг, который необходимо сделать будущим родителям - коррекция своего образа жизни. Это и отказ от вредных привычек (например, курение и употребление алкоголя), и переход к правильному питанию, снижение количества и уровня стрессов, контроль веса и так далее.
© iStock.com / fcafotodigitalТарелки с овощными салатами
© iStock.com / fcafotodigital
Тарелки с овощными салатами
Как проверить фертильность
Фертильность - это способность женщины зачать, выносить и по прошествии положенного срока произвести на свет здорового ребенка. Данный показатель тесно связан с таким процессом как овуляция, а также зависит от множества других факторов (состояние репродуктивной системы, наличие вредных привычек и так далее).
Уровень фертильности меняется в зависимости от менструального цикла. Как правило, наиболее благоприятным в этом плане считается период за пять дней до овуляции и в течение суток после нее.
Определить фертильность можно различными способами. Например, при помощи УЗИ-диагностики врач может оценить, как созревает фолликул, из которого появляется яйцеклетка, когда наступает овуляция и нет ли при этом каких-либо нарушений. Данная процедура также называется “фолликулометрия”.
Также определить фертильность может помочь анализ крови на соответствующие гормоны. Есть мнение, что определить время овуляции возможно по внешним признакам (например, в результате измерения базальной температуры) или при помощи календаря, который ведут многие женщины (овуляция наступает примерно в середине цикла). Однако данные методы (особенно последний) сложно назвать надежными. В аптеках также можно приобрести тесты на овуляцию, которые реагируют на повышение уровня определенного гормона в моче.
Термин “фертильность” применим не только к женщинам. У представителей сильного пола он обозначает способность к оплодотворению. Индекс мужской фертильности помогает определить особое исследование - спермограмма, при помощи которого оценивается количество и качество сперматозоидов.
Обследование перед беременностью
Период вынашивания ребенка связан с серьезной нагрузкой на женский организм. Потому будущей маме стоит заранее позаботиться о своем здоровье для того, чтобы данный этап прошел для нее и малыша максимально комфортно и безопасно. Определить текущий уровень состояния здоровья и имеющиеся проблемы у каждого из родителей помогут различные обследования (в том числе - лабораторные исследования) и консультации специалистов.
© iStock.com / MariakrayКабинет гинеколога
© iStock.com / Mariakray
Кабинет гинеколога
Анализы
Оценить состояние здоровья человека помогают различные лабораторные исследования. Перечень анализов, которые зачастую назначаются гражданам в рамках подготовки к беременности, включает в себя:
- —общий анализ крови и мочи;
- —биохимический анализ крови;
- —анализ на выявление возможных половых инфекций;
- —определение группы крови и ее резус-фактора (знать последний необходимо для выявления возможного резус-конфликта);
- —исследование крови на ряд опасных (ВИЧ, сифилис, два вида гепатита, В и С) и скрытых инфекций (среди них - токсоплазмоз, ветряная оспа, краснуха, цитомегаловирус, герпес и так далее);
- —женщинам рекомендуется сдать анализ на гормоны, который позволит проверить работу щитовидной железы;
- —коагулограмму или гемостазиограмму, которые помогают оценить свертываемость крови.
Зачастую анализы при подготовке к зачатию и беременности сдают лишь будущие мамы, однако и мужчинам также стоит проверить свое здоровье. Это поможет убедиться в отсутствии серьезных проблем, которые могут отразиться на здоровье ребенка.
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Помимо этого будущим родителям могут быть назначены и другие обследования. Например, женщинам обязательно рекомендуют сделать УЗИ органов малого таза и молочных желез, а мужчинам, если существуют проблемы с зачатием - спермограмму, исследование секрета предстательной железы и УЗИ простаты. Дополнительные анализы также могут понадобиться и в том случае, если по результатам перечисленных исследований врач выявит те или иные проблемы со здоровьем.
Консультация с врачом
Основные специалисты, с которыми будущим родителям желательно проконсультироваться на самом первом этапе планирования беременности - это акушер-гинеколог для женщин и уролог для мужчин, терапевт. Будущим мамам также стоит посетить стоматолога.
Гинеколог оценит состояние репродуктивной системы женщины и ее готовность к запланированной беременности. Терапевт даст рекомендации на основании информации об имеющихся проблемах со здоровьем и перенесенных заболеваниях. Лечение зубов также лучше провести до того, как будущая мама узнает о своей беременности.
© iStock.com / M_a_y_aДевушка на приеме у стоматолога
© iStock.com / M_a_y_a
Девушка на приеме у стоматолога
“В рамках подготовки к беременности необходима санация очагов хронической инфекции. Как правило, это зубы, носоглотка и почки. Консультации других специалистов по необходимости”, - говорит гинеколог "Теледоктор24" Мария Меньшикова.
Мужчине желательно посетить андролога и выполнить флюорографию (если, конечно, он не делает ее в положенный срок, ведь взрослым необходимо выполнять это исследование ежегодно).
Правила питания
Правильное питание, во-первых, позволяет контролировать свой вес. Избыточная масса тела может вызвать проблемы с зачатием (если у одного или у обоих родителей есть данная проблема, нужно постараться избавиться от лишних килограммов), а также осложнения во время беременности.
Нежелательна и другая крайность - суровые ограничения в питании. Голодать будущим родителям не стоит (особенно это касается женщины), это может привести к серьезному дефициту необходимых веществ, что крайне нежелательно в период повышенных нагрузок из-за беременности. “Вегетарианцы и веганы должны обратить особое внимание на компенсацию дефицитов, как правило, это низкий уровень белка и железа, некоторых витаминов”, - отмечает Мария Меньшикова.
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Общие принципы правильно питания широко известны: питаться небольшими порциями и примерно в одно и то же время, свежие продукты, сбалансированный рацион и так далее. Все они актуальны и в период подготовки к беременности. “Правильное питание означает значительное уменьшение в рационе рафинированных продуктов, сахара, майонезов. Будущим родителям можно взять за основу средиземноморскую диету”, - добавляет эксперт.
Полуфабрикаты, фаст-фуд, кофеиносодержащие напитки, сладкая газировка - эти и другие продукты, которые сложно назвать полезными, в данный период лучше исключить или употреблять очень дозированно. Нельзя забывать и про питьевой режим: в сутки человеку необходимо выпивать в среднем полтора-два литра чистой воды. “Суточный объем жидкости рассчитывается по формуле 30 мл на кг веса в сутки, из них половина приходится на чистую фильтрованную воду”, - уточняет Мария Меньшикова.
Витамины и минералы
Для нормального функционирования организма необходимы самые разные витамины, аминокислоты, минералы и другие важные элементы (среди них - витамины группы В, С, Е, D, йод, железо, магний). Далеко не всегда пополнить их запас удается только при помощи питания, однако дополнительный прием любых препаратов в период беременности или подготовки к ней необходимо согласовывать с врачом.
© iStock.com / vitapixПрием витаминов
© iStock.com / vitapix
Прием витаминов
“Нельзя не сказать об общемировой проблеме - это низкое содержание железа в организме у женщин. Причем это касается не только бедных стран, такую ситуацию ВОЗ отмечает по всему миру. Именно на нее надо обратить пристальное внимание, сделав необходимые исследования и восполнив дефицит”, - говорит эксперт.
Медик поможет точно определить, каких именно витаминов и минералов не хватает в организме, и назначит соответствующие препараты для коррекции выявленного дефицита.
Аминокислоты
В организме человека содержатся различные виды аминокислот, каждому из которых в нем отведена своя роль. Часть таких веществ синтезируется непосредственно в организме, однако многие (их также называют незаменимыми) человек должен получать извне. Их дефицит, в числе прочих последствий, также может негативно отразиться и на репродуктивной функции будущих родителей.
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Фолиевая кислота
За несколько месяцев (по меньшей мере - за три) до планируемой беременности женщина может начать прием фолиевой кислоты (второе название - витамин В9). Доказано, что данный витамин может помочь в профилактике некоторых врожденных пороков (прежде всего - дефектов развития нервной трубки плода), а также предотвратить различные осложнения во время беременности.
“Последние исследования показали, что лучше усваивается производное фолиевой кислоты - метилфолат, поэтому стоит выбирать препараты, содержащие оба компонента”, - отмечает Мария Меньшикова.
Фолиевая кислота назначается и беременным женщинам, как правило - до завершения первого триместра. Далее ее можно получать из специальных витаминно-минеральных комплексов для беременных. Мужчинам прием данного витамина также может быть полезен: он влияет на качество и количество сперматозоидов.
Физические нагрузки
© iStock.com / monkeybusinessimagesДевушка на тренировке в бассейне
© iStock.com / monkeybusinessimages
Девушка на тренировке в бассейне
В период подготовки к беременности не стоит изнурять себя интенсивными тренировками (и вновь в первую очередь данная рекомендация касается образа жизни будущей матери). Если женщина занимается каким-либо видом спорта, ей необходимо проконсультироваться с тренером или врачом, чтобы подобрать правильную и безопасную нагрузку. Изматывающие тренировки могут привести к нарушению менструального цикла, истощению и другим последствиям.
Физические нагрузки должны быть умеренными. Это может быть зарядка по утрам, прогулки на свежем воздухе в комфортном ритме, плавание и другие.
Образ жизни
Важный момент при подготовке к беременности - это отказ от всех вредных привычек. В первую очередь - от курения (и обычные, и электронные сигареты, и кальяны могут навредить будущему ребенку) и употребления алкогольных напитков (за несколько месяцев до предполагаемого зачатия).
Еще один значимый пункт - снижение количества и уровня стресса. Длительный или хронический стресс вполне может привести к проблемам с зачатием, а также отразиться на иммунитета или, к примеру, вызвать обострение хронических заболеваний.
Большое значение для здоровья будущей мамы играет и полноценный отдых, прежде всего - сон. Ложиться спать рекомендуется примерно в одно и то же время, не употреблять на ночь напитки с кофеином и не засиживаться допоздна с гаджетами или перед телевизором - эти и другие факторы способны негативно отразиться на качестве ночного отдыха.
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Если работа предполагает контакт с вредными факторами (например, работа по сменам или в ночное время, и уж тем более - радиоактивное излучение, опасные химические вещества и прочие), подобное воздействие также необходимо минимизировать, а по возможности - полностью убрать.
Психологическая подготовка
Планирование будущей беременности для многих включает в себя не только физиологическую, но и психологическую подготовку. Ведь будущие родители могут переживать по различным поводам: как изменится их жизнь во время беременности и после появления малыша на свет, не грозят ли семье финансовые трудности, получится ли правильно ухаживать за ребенком?
Для того, чтобы чувствовать себя уверенно и получить полезные знания, можно записаться на тематические курсы или приобрести специализированные книги. Избавиться от тревоги могут помочь беседы с другими мамами, которые уже прошли через все то, что только предстоит испытать будущим родителям. Полезно может быть и общение с теми, кто точно также готовится к грядущему пополнению в семье.
“А вот к информации, полученной из Сетевых источников, стоит подходить критически. Не нужно слепо доверять всему, что пишут в интернете. Лучше перепроверить, уточнить интересующий вопрос у специалистов или опытных мам”, - советует Мария Меньшикова.
Будущим родителям стоит концентрироваться на положительных эмоциях, которые связаны с грядущим изменением их статуса. Если самостоятельно справиться с тревогой не получается, можно обратиться к психологу.
© iStock.com / YakobchukOlenaУзи во время беременности
© iStock.com / YakobchukOlena
Узи во время беременности
Вакцинация перед беременностью
Во время беременности организм особенно уязвим, и те инфекции, которые и для здорового человека представляют серьезную угрозу, для женщины в положении становятся особенно опасными. Защитить будущую маму и ее ребенка помогает вакцинация, которая также должна быть проведена еще на этапе планирования беременности.
От каких болезней необходимо вакцинироваться будущей маме? Прежде всего - от кори, паротита и краснухи (если нет антител), если не переболела ранее ветрянкой - то и от вируса ветряной оспы, “обновить” прививки от дифтерии и столбняка (либо сделать их впервые). Помимо этого можно сделать прививки против вирусного гепатита В (рекомендуется пройти данную вакцинацию минимум за полгода до зачатия), а также от гриппа и коронавируса.
Точный перечень прививок, которые необходимо сделать женщине, а также сроки проведения вакцинации подскажет врач.
Беременность после 35-40 лет
Практика называть женщин, которые решились стать мамой после 35 лет, "старородящими" постепенно уходит в прошлое. В современном мире все чаще даже на первого ребенка пары решаются в уже достаточно зрелом возрасте, беременность не пугает даже женщин после 40 лет (хотя оптимальным возрастом для рождения ребенка с точки зрения физиологии все же считается 20-35 лет).
Однако подготовка к беременности в этом возрасте имеет свои особенности и должна быть более тщательной. Так, после 35-40 лет зачать ребенка становится сложнее из-за снижения фертильности, все чаще дают о себе знать различные хронические заболевания (что отражается на состоянии здоровья будущих родителей), возрастает риск врожденных патологий у ребенка и угрозы осложнений или даже невынашивания беременности.
Проверка здоровья будущего отца
Будущему отцу также стоит пройти обследование у врачей (терапевта и уролога, а в случае необходимости - и других специалистов), сдать практически все те же анализы, которые назначаются женщинам (общий анализ крови, анализ на передающиеся половым путем инфекции и так далее), придерживаться принципов здорового образа жизни (отказ от курения и употребления алкоголя, физическая активность, правильное питание и т.д.).
© iStock.com / PixelsEffectПробирки для забора крови
© iStock.com / PixelsEffect
Пробирки для забора крови
Желаемый пол ребенка
На сегодняшний день не существует никаких научных методов, которые могли бы помочь будущим родителям со стопроцентной гарантией “запрограммировать” пол будущего ребенка. Мальчик или девочка в итоге появится на свет - зависит только от того, какой сперматозоид первым доберется до яйцеклетки. Если в нем будет содержаться X-хромосома, то родители будут качать на руках девочку, если Y-хромосома, то родится мальчик.
Все прочие приметы и ритуалы, которые нередко советуют паре для рождения мальчика/девочки, относятся скорее к области суеверий.
Диспансеризация беременных
Существует такое понятие как “диспансеризация беременных”, которое включает в себя целый ряд профилактических осмотров и исследований, цель которых - уже на ранней стадии выявить возможные проблемы со здоровьем как у мамы, так и у ребенка.
Прежде всего беременной полагается встать на учет в женской консультации (желательно сделать это до 12 недель) и регулярно посещать врача-гинеколога. Также в рамках такой диспансеризации будущая мама должна будет посетить терапевта, стоматолога, окулиста, оториноларинголога, а если есть показания - то и других специалистов.
Также беременным женщинам несколько раз проводится скрининговое ультразвуковое исследование. “На сегодняшний он УЗИ-скрининг проводится дважды: в 12 и 20 недель”, - говорит Мария Меньшикова.
Диспансеризация также включает в себя различные лабораторные исследования: общие анализы крови и мочи, мазки на микрофлору, анализы на ВИЧ, гепатиты и другие серьезные инфекции.