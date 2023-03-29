https://ria.ru/20230329/zapis-1861534390.html

Запись на прием к врачу: как получить услугу онлайн и другими способами

Запись на прием к взрослому и детскому врачу через интернет и в регистратуре

Запись на прием к врачу: как получить услугу онлайн и другими способами

Чтобы попасть к взрослому или детскому врачу, нужно записаться на прием. Это можно сделать через интернет, в регистратуре поликлиники, по телефону и другими... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:42

2023-03-29T13:42

2023-03-29T13:42

здоровье - общество

россия

медучреждения

врачи

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Чтобы попасть к взрослому или детскому врачу, нужно записаться на прием. Это можно сделать через интернет, в регистратуре поликлиники, по телефону и другими способами. Как оформить электронную запись к врачу, особенности этой онлайн-услуги в Москве и другие важные моменты - в материале РИА Новости.Запись к врачуПопасть на прием к нужному медицинскому специалисту иногда бывает непросто. Как правило, количество потенциальных пациентов заметно превышает возможности врача. Проще говоря, доктор далеко не всегда способен принять за свой рабочий день всех желающих получить его консультацию или пройти осмотр. Для того, чтобы упорядочить данный процесс, и существует запись на прием.В большинстве случаев все, что потребуется для того, чтобы записаться к нужному специалисту - это полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Тот же полис и паспорт пациенту нужно иметь при себе и на приеме. В некоторых случаях (например, если речь идет о визите к узкому специалисту, сдаче анализов или прохождении определенных исследований) может понадобиться также направление от терапевта.При необходимости гражданин может записать к врачу не только себя, но и ребёнка либо другого человека. При этом требуется указать определенную информацию о пациенте (например, ФИО, номер полиса, дату рождения и так далее). К этому стоит подготовиться заранее.К каким врачам можно записатьсяСамостоятельно, без соответствующего направления от терапевта, педиатра или другого специалиста гражданин имеет право записаться на прием к тем докторам, которые оказывают медпомощь широкого профиля. То есть к специалистам так называемого первичного звена.К таковым, например, относятся терапевты и педиатры, стоматологи, хирурги, оториноларингологи, акушеры-гинекологи и другие, которые работают в городских территориальных поликлиниках (медучреждения первого уровня).Способы записи к врачуСуществует несколько основных способов оформить запись на прием к врачу в нужный день и в удобное для пациента время. Среди наиболее распространенных - запись в режиме онлайн, при помощи многофункционального портала госуслуг. Это также можно сделать лично, посетив поликлинику или обратившись в регистратуру по телефону. В отдельных регионах также существуют и другие варианты.Через портал госуслугПортал государственных услуг функционирует во всех субъектах России. С его помощью граждане могут получить доступ к множеству разных сервисов, в том числе - оформить запись на прием к нужному специалисту.Для этого необходимо иметь подтвержденный аккаунт на портале, авторизоваться и найти нужную услугу в разделе “Здоровье”. Далее стоит проверить указанную в личном кабинете информацию (или ввести необходимые данные с нуля, если, например, на прием будет записан другой человек), а следом выбрать нужную медицинскую организацию, врача, дату и время посещения.После того, как гражданин пройдет все этапы и подтвердит запись, информация о ней появится в личном кабинете. Если запись на прием к врачу оформляется для другого человека или ребенка, это необходимо указать в процессе, выбрав соответствующий пункт.Жители столицы также могут записаться к врачу при помощи порталов mos.ru или emias.info. Аналогичные сервисы существуют и в других российских регионах, например, жители Санкт-Петербурга могут записаться к врачу по направлению и без через сайт “Здоровье петербуржца”.Через мобильные приложенияЧтобы воспользоваться услугой записи на прием к врачу на портале госуслуг, гражданам не обязательно открывать браузер на своем ПК. Соответствующее приложение можно установить на смартфон.Нередко электронная запись открывается за несколько дней или даже недель до доступной даты приема. Это важно учитывать, а также стоит заранее уточнить в регистратуре поликлиники, в какой день и час обновляется запись к нужному специалисту.В отдельных субъектах существуют и свои особые сервисы, при помощи которых гражданин также может забронировать для себя время в графике работы нужного врача. Например, жители столицы могут воспользоваться для записи мобильными приложениями "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы" или "Моя Москва".С помощью телеграм-ботаЗапись на прием при помощи смартфонов и современных сервисов становится все более востребованной. В отдельных субъектах даже появились специализированные чат-боты, при помощи которых также можно забронировать для себя определенные дату и время в рабочем графике нужного врача. Такая возможность, у примеру, есть у москвичей, тем более что в столице функционирует сразу несколько таких сервисов в “Телеграм” - @MosUslugiBot или @EmiasInfoBot.По телефонуДалеко не всегда у граждан есть возможность воспользоваться онлайн-сервисами для записи на прием, да и технические сбои в работе порталов также не исключены. Но записаться на прием к врачу можно и привычными, “классическими” способами, например, по телефону.Это можно сделать как посредством действующей в регионе тематической “горячей линии” или по единому номеру 122, так и обратившись в регистратуру конкретной поликлиники или другого медучреждения.Личное обращениеВо многих российских поликлиниках установлены специальные устройства (инфоматы), которые также позволяют оформить электронную запись к нужным специалистам. Данными терминалами можно воспользоваться во время личного визита, указав запрашиваемые системой данные. Некоторые инфоматы также позволяют распечатать бумажный талон, на котором будет указана вся ключевая информация по оформленной записи.Еще один доступный способ - это обратиться за помощью в регистратуру медучреждения.Действия после записи на приемБольшая часть существующих сегодня электронных сервисов не требует предъявления талонов в распечатанном виде. И все же данный момент стоит уточнить заранее, а для того, чтобы чувствовать себя спокойнее и увереннее, можно сделать скриншот экрана с информацией о записи либо показать соответствующую информацию на экране смартфона в приложении.После оформления записи (например, на “Госуслугах”) стоит убедиться, что информация о ней появилась в личном кабинете.Прийти на прием необходимо к указанному времени, при себе лучше иметь паспорт и полис (также может понадобиться СНИЛС).Отмена или перенос приемаЕсли по какой-либо причине гражданин не сможет попасть на прием к врачу в тот день или в то время, на которые был записан, у него есть возможность отменить уже имеющуюся запись. Сделать это можно как через личный кабинет на портале государственных услуг, открыв список оформленных записей, так и при помощи телефонного звонка в регистратуру нужного медучреждения.Многие россияне в подобной ситуации предпочли бы не отменять, а перенести запись. Однако на “Госуслугах” в настоящий момент подобная функция не предусмотрена, а для того, чтобы перенести прием на новую дату, необходимо отменить уже оформленную запись. Для этого необходимо найти ее в личном кабинете и нажать кнопку “Отменить”. После этого уже знакомую процедуру придется повторить заново.“Поскольку сервисы, открывающие запись на прием к врачу, имеют ограниченное количество слотов, всякий раз, если по какой-то причине вы не можете посетить врача, необходимо отменить время приема. Это даст возможность другому пациенту попасть на прием к врачу”, - говорит заведующая кафедрой сестринского дела медицинского факультета Университета "Синергия", к.м.н. Наталья Шустикова.Изменить дату или время визита к врачу позволяют некоторые инфоматы, однако в данном случае все зависит от функционала конкретного устройства.Опоздание на приемГрафик приема пациентов у большинства врачей расписан буквально по минутам, а потому любое опоздание крайне нежелательно. В том случае, если гражданин по той или иной причине все же не успел явиться к доктору в назначенное время, ему могут быть предложены различные варианты дальнейшего развития событий.Так, если пациент опоздал на прием к терапевту или педиатру, ему могут предложить запись на другое удобное время либо направить к дежурному врачу. В том случае, если гражданин должен был попасть на прием к одному из узких специалистов, все будет зависеть от расписания доктора в этот конкретный день. При наличии свободного времени пациента могут принять в тот же день, но в другое доступное время, если такой возможности нет - подскажут, как записаться на другую дату.Если не получилось записаться к врачуСуществуют различные причины, по котором запись на прием к врачу может быть недоступна. Так, на портале госуслуг указано, что у гражданина не получится записаться к врачу на те же время и дату, на которые он уже записан к другому специалисту.Еще одна возможная причина - временный сбой в работе сервиса, из-за которого часть представленных услуг может быть недоступна. В данном случае можно посоветовать повторить попытку чуть позже, когда неполадки будут исправлены.Проблемы с полисом ОМС также могут стать причиной, по которой запись к врачу окажется недоступной. Первым делом стоит проверить правильность введенных данных.Если гражданин не находит на портале нужной поликлиники или специалиста, вероятно, для записи на прием в данном случае нужно прикрепление или направление от другого врача.В любом случае, если запись к врачу недоступна одним из существующих способов (например, онлайн), можно попробовать добиться желаемого иначе (обратиться в регистратуру, прийти в поликлинику лично и так далее)Визит к врачу без предварительной записиВ отдельных случаях для того, чтобы попасть на прием к врачу, гражданину не требуется предварительная запись. Исключение может быть сделано по уважительной причине, например:

https://ria.ru/20230209/polikliniki-1850913208.html

https://ria.ru/20230109/oms-1843713969.html

https://ria.ru/20230213/moskva-1851598449.html

https://ria.ru/20230210/poliklinika-1851214486.html

https://ria.ru/20201228/skoraya-1591245118.html

https://ria.ru/20210118/poliklinika-1593590668.html

https://ria.ru/20230117/foms-1845348161.html

https://ria.ru/20230120/medpolis-1846320562.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, россия, медучреждения, врачи