https://ria.ru/20211213/skrining-1763534167.html

Не только синдром Дауна: какие патологии выявляет скрининг беременных

Скрининг при беременности: на каких сроках проводят, как делают и с какой целью

Не только синдром Дауна: какие патологии выявляет скрининг беременных

Исключить или предположить возможные патологии будущего ребенка позволяет скрининг на разных сроках беременности. Комплексное дородовое обследование включает... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T21:01

2021-12-13T21:01

2021-12-13T21:01

здоровье - общество

беременность

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Исключить или предположить возможные патологии будущего ребенка позволяет скрининг на разных сроках беременности. Комплексное дородовое обследование включает УЗИ плода и биохимический анализ крови. О том, сколько раз и на каких неделях беременности делают скрининг, как проходит процедура — в материале РИА Новости.Что такое скринингСкрининг в медицине — широкое понятие, подразумевающее исследования для установления возможных отклонений тех или иных показателей от нормы. Такой метод не дает стопроцентной гарантии того, что у человека не разовьется патология, но помогает минимизировать возможные риски для здоровья. На основании скринингового исследования проводят углубленную диагностику.Зачем делаютДовольно часто между понятиями "скрининг беременных" и "УЗИ" ставят знак равенства. Однако при первом скрининге врачи рекомендуют расширенное обследование, включающее помимо УЗИ-диагностики анамнез, данные текущего осмотра и биохимические анализы крови. Решение провести комплексную процедуру продиктовано заботой о здоровье будущего ребенка и его матери. Нередко на этом настаивают сами пациентки — для уверенности в нормальном протекании беременности.Скрининг позволяет уточнить возможные риски для ребенка:"Сейчас чаще поднимается вопрос этического характера, связанный с тем, что медицинское обследование — это не развлечение и не фотография с УЗИ на память, о чем порой просят сами пациентки", — добавила эксперт.В случае подозрений на отклонения врач назначает дополнительные исследования, уточняет диагноз, определяет схему лечения. Пациентки, входящие в группу риска, находятся под особым наблюдением до самых родов.Какие виды бываютВ зависимости от особенностей здоровья пациентки врач может назначить разные виды скрининга: на венозные осложнения, на сахарный диабет, на преэклампсию. С 2022 года в России планируют делать скрининг беременным на наличие у плода спинальной мышечной атрофии.Самыми важными принято считать пренатальные скрининги первого и второго триместров, определяющие принадлежность к группе риска — кругу пациенток, у которых высока вероятность рождения ребенка с патологией.До 2021 года обязательным было трехкратное УЗИ, но, согласно приказу министерства здравоохранения № 1130н от 20 октября 2020 г., норматив изменился. Как рассказала РИА Новости Анна Калинина, теперь законодательно закреплена необходимость двукратной УЗИ-диагностики:"Обязательными сейчас являются скрининги на 11 – 14 и 19 – 21 неделях беременности. Ранее, до 2021 года, УЗИ делали и в третьем триместре в период с 30 по 34 неделю. Сейчас такая диагностика проводится только по показаниям. Хотя до сих пор идут споры о том, стоило ли исключать третье УЗИ из списка обязательных".Какие нарушения показываетПренатальный скрининг позволяет если не обнаружить, то заподозрить отклонения в генетическом развитии плода. Речь, в первую очередь, о трисомии — наличии трех гомологичных хромосом вместо двух парных, что приводит к серьезным порокам умственного и физического развития.При возникновении дополнительной хромосомы у ребенка может развиться:Помимо изменений хромосомного ряда в списке генетических патологий значатся:Скрининг на разных сроках беременности — это способ выявить возможные риски развития патологий у ребенка. Но даже если результаты обследования выходят за пределы референсных значений, это не всегда говорит о наличии у плода патологии. Нельзя исключать того факта, что на результат влияют: подготовка будущей мамы, точность и аккуратность медицинских манипуляций, профессионализм врача. Если есть подозрения на наличие проблем, необходимо проконсультироваться с врачом, возможно с несколькими специалистами, и определить план дальнейших действий.В каких случаях нужен обязательноСкрининговое исследование проходят все беременные. Но некоторым женщинам, направляемым на диагностику, требуется особое внимание. В эту группу входят:Также сюда попадают "возрастные" родители, когда мать ребенка старше 35 лет, а отец — старше 40 лет.Как подготовиться к обследованиюУЗИ-диагностика и анализы — типовые процедуры, но перед забором крови из вены на определение гормонов b-ХГЧ и PAPP-A требуется определенная подготовка:Для прохождения процедур обычно назначают один день, это важно для чистоты результатов. Если рекомендации по сдаче анализов не соблюдались, показатели могут выходить за пределы нормы при отсутствии рисков. В таком случае женщину направят на пересдачу крови.Как проходит обследованиеВрач проводит УЗИ-диагностику двумя способами, не требующими от женщины особой подготовки. Первый метод - трансвагинальный, когда датчик вводится во влагалище. При втором методе — трансабдоминальной диагностике брюшной полости — врач водит датчиком по поверхности живота.Ультразвуковое обследование уточняет срок беременности, устанавливает размеры и параметры плода, объем околоплодных вод и другие показатели, имеющие значение для нормального протекания беременности.Скрининг по срокамСкрининг на разных сроках беременности позволяет отследить, как развивается плод.1 триместрПервый скрининг делают в промежутке между 11-й и 14-й неделями, комплекс процедур включает в себя: УЗИ-диагностику, сдачу крови из вены на биохимические показатели, взвешивание и измерение артериального давления.Что интересует врача на УЗИ:В анализах крови:Показатели b-ХГЧ и РАРР-А врач заносит в специальную программу, указывая анкетные данные пациентки (возраст, вес) и параметры плода (копчиково-теменной размер, длину носовых костей и пр.).В рамках первого скрининга врач ставит наиболее точную дату родов и исключает либо выявляет пороки, несовместимые с жизнью: гидроцефалиию, мозговую грыжу, анэнцефалию и пр.Примерная норма для первого триместра**в таблице приведены усредненные значения.2 триместрДату второго скрининга выбирают между 19-й и 21-й неделями. Женщину снова направляют на ультразвуковую диагностику и, если был пропущен первый скрининг или имеются показания генетика, на биохимическую сдачу крови.Что на этом сроке интересует врача на УЗИ:В анализах крови особый интерес представляют:Примерная норма для второго триместраВторой скрининг позволяет диагностировать отклонения в развитии органов брюшной полости и легких, пороки мочевыделительной системы, проблемы скелета. Анализы крови, выходящие за пределы нормы, на этом этапе позволяют заподозрить проблемы с почками, угрозу выкидыша или преждевременных родов.3 триместрВ третьем триместре уже не нужно сдавать кровь. Скрининг на сроке между 30-й и 34-й неделями проводится по показаниям врача и состоит, как правило, из УЗИ и кардиотокографии (КТГ), измеряющей частоту сердечных сокращений.Что важно для врача на этом этапе:Частоту сердечных сокращений врач уточняет, чтобы понять, справляется ли плод с нагрузками, не страдает ли от нехватки кислорода.Примерная норма для третьего триместраРасшифровка результатовОценку рисков после скрининга проводит специальная программа, говорит Анна Калинина:В зависимости от результатов врач ставит низкую, пороговую или высокую угрозу развития у плода хромосомных аномалий.Степень угрозы в каждой стране рассчитывается по-разному. В России высоким риском принято считать соотношение 1:100, когда на каждые сто родов приходится один случай генетического нарушения. При подозрении на возможное отклонение в развитии беременную могут направить на инвазивную диагностику, включающую в себя:Полученный материал нужен для дополнительных анализов и тестов, а также консультации врача-генетика. Поскольку инвазивная диагностика предполагает нарушение естественных защитных барьеров организма и не исключает осложнений (резус-конфликта, инфицирования), то проводится только после согласия пациентки.Показания и противопоказанияПренатальный скрининг проводят согласно приказу Министерства здравоохранения и рекомендуют всем беременным. Однако в некоторых случаях врачи не назначают его из-за противопоказаний:Если расширенное обследование, проведенное после скрининга, подтвердило высокую вероятность аномального развития плода или выявило угрозу для жизни матери, принимается решение о прерывании беременности.Неинвазивное пренатальное тестирование — безопасный метод молекулярного исследования на обнаружение патологий — служит хорошей альтернативой первому скринингу в части выявления синдрома Дауна. Однако внедрение НИПТ в сферу бесплатного здравоохранения началось не так давно, потому услуга доступна клиентам частных клиник.Где делаютОграничений по тому, где делать скрининг на разных сроках беременности, нет. Можно пройти обследование в муниципальной больнице, можно и в частной клинике, где есть необходимое оборудование. Нередко беременные комбинируют бесплатные и платные медицинские услуги, сдавая кровь по ОМС и делая УЗИ на аппаратах с доплером и возможностями 3Д- и 4Д-съемки.Важно, чтобы врач имел допуск к проведению процедуры, подчеркивает Анна Калинина, врач УЗИ, акушер-гинеколог:Если женщина доверяет своему лечащему врачу, то может, опираясь на его профессионализм и знания, следовать рекомендациям по прохождению скрининга в конкретном учреждении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, беременность