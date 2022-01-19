Резус-фактор: что такое и зачем его определять будущим родителям
Резус фактор
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Свою группу крови, как и резус-фактор, необходимо знать каждому человеку. Почему определение положительной или отрицательной резус-принадлежности так важно, что это такое, чем опасен резус-конфликт для беременных и к каким последствиям он может привести — в материале РИА Новости.
Резус фактор
"Резус-фактор (Rh-фактор), как и группа крови — это особые белки на поверхности клеток крови (основной антиген D, выделяют еще С, с, Е, е). Если этих белков нет, то резус-фактор считается отрицательным. Стоит отметить, что современная медицина не ограничивается разделением крови на четыре группы и два резус фактора, это лишь две системы признаков из более сорока существующих", — поясняет Кирилл Ювченко, медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+.
Положительный
Если в крови эритроциты (красные клетки крови) несут антиген (белки D), значит резус-фактор у человека положительный (Rh+). Он отмечается у 85% населения планеты. Антиген D (резус-фактор) отличают выраженные иммуногенные свойства (способность провоцировать выработку антител в организме реципиента (тот, кому переливают кровь).
Медицинские наклейки с группами крови
Отрицательный
Если антигена D нет, то резус-фактор отрицательный (Rh-). С отсутствием особых белков в крови живет 15% населения в мире.
Принадлежность крови человека к определенной системе “резус” является генетически обусловленной и не меняется в течение жизни.
Как определяется
По словам эксперта, для определения наличия или отсутствия белков “резус-фактор” в крови человека проводится лабораторное исследование. Оно называется “тест на резус-принадлежность” или “группа крови — резус-фактор”. Для анализа берут кровь из вены.
При подготовке к процедуре специальных условий нет. Но специалисты отмечают, что при сдаче анализов крови желательно:
- —избегать пищевых перегрузок;
- —сдавать анализ натощак или выдержать четыре часа после приема пищи;
- —исключить прием алкоголя накануне процедуры;
- —не курить минимум один час до исследования;
- —избегать эмоциональных и физических нагрузок.
Где сдать анализ
Тест на резус-принадлежность можно сдать в любой независимой лаборатории вместе в анализом на определение группы крови. Стоимость такого исследования зависит от прейскуранта самой клиники. "В тесте при получении результатов не указывают референсные значения, так как их попросту нет. Исследование просто покажет наличие или отсутствие белков "резус-фактор", что не является патологией в обоих случаях", — разъясняет Кирилл Ювченко.
Сдать кровь и узнать свой резус-фактор бесплатно при наличии полиса ОМС и направления терапевта можно в государственных поликлиниках. Определение резус-фактора крови важно при планируемой беременности, перед хирургическим вмешательством, в случаях, когда может потребоваться переливание эритроцитарной массы.
Медицинская сестра проводит взятие крови у пациентки
Обозначения в расшифровке анализа крови
Наличие или отсутствие резус-фактора обозначают знаками плюс (Rh+) и минус (Rh-). Возможные результаты в сочетании с группой крови в системе АВ0 указаны в таблице:
Группы крови
Обозначение с учетом наличия D антигена
Обозначение с учетом отсутствия D антигена
первая (0)
0 Rh+
0 Rh-
вторая (А)
А Rh+
А Rh-
третья (В)
В Rh+
В Rh-
четвертая (АВ)
АВ Rh+
АВ Rh-
Риск для женщин
Кирилл Ювченко акцентирует внимание на том, что женщинам с отрицательным резус-фактором важно следить за совместимостью резус-факторов с плодом с момента зачатия и до рождения ребенка.
Резус-фактор и беременность
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Если у женщины положительный резус-фактор, то отрицательный резус мужчины никак не повлияет на протекание беременности. Даже в случае если ребенок унаследует кровь отца, в его крови не будет "незнакомых" для иммунной системы матери белков, конфликт не возникнет и беременность пройдет без осложнений.
А вот у резус-отрицательной будущей мамы и резус-положительного папы есть вероятность, что ребенок будет иметь положительный резус-фактор. В этом случае возникнет резус-конфликт. Специалист отмечает, что при первой беременности он обычно не так активно проявляется, а вот при вторых родах вероятность конфликта высокая, так как в крови резус-отрицательной мамы могут быть антитела.
"Чтобы защитить малыша от возможных последствий, женщинам с отрицательным резусом при беременности необходимо вовремя сдавать все анализы, назначаемые врачом", — советует Кирилл Ювченко.
Это позволит предупредить:
- —выкидыш;
- —водянку плода и отечный синдром;
- —эритробластоз (анемия) у малыша;
- —нарушения слуха, работы головного мозга и речи ребенка.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер-лаборант проводит исследование крови на группу, резус-фактор, фенотипирование и антитела
Фельдшер-лаборант проводит исследование крови на группу, резус-фактор, фенотипирование и антитела
Совместимость
Совместимость резус-фактора крови матери и плода влияет на последующие девять месяцев внутриутробной жизни. Анализ на определение резус-фактора при беременности назначается при постановке на учет в женской консультации.
Также эти данные крайне важны при переливании крови. Если кровь донора (того, кто сдает) и кровь реципиента (того, кому ее вливают) окажется несовместимой, то это грозит пациенту серьезными осложнениями.
Причиной несовместимости может служить не только резус крови, но и группа. Основная классификация групп крови по системе АВ0 отражена в таблице:
Группы крови
Описание
I (0) - самая распространенная
отсутствуют специфические белки и антигенные свойства
II (А)
в эритроцитарной оболочке присутствует антиген типа А
III (В)
в клеточной мембране эритроцитов находится антиген типа В
IV (АВ) - самая редкая
в плазматической оболочке красных кровяных телец содержатся антигены обоих типов, А и В
В некоторых случаях возможна несовместимость по крови у мамы и ребенка:
У мамы с I (Rh-) кровью возможна реакция на:
- —белок II группы (А);
- —белок III группы (В);
- —белок резуса (положительный).
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У мамы с II (Rh-) кровью возможна реакция на:
- —белок III группы (В);
- —белок IV группы (В);
- —белок резуса (положительный).
У мамы с III (Rh-) кровью возможна реакция на:
- —белок II группы (А);
- —белок IV группы (А);
- —белок резуса (положительный).
У женщин с IV(Rh-) кровью возможен конфликт, который вызывает иммунную реакцию только в случае, если у папы ребенка кровь резус-положительная (Rh+).
Резус-конфликт и его причины
"Резус-конфликт возможен при беременности, когда у матери резус отрицательный, а у ребенка положительный. Тогда организм женщины начинает сопротивляться клеткам крови плода. Эта ситуация возникает, когда ребенок зачат партнерами с разными резус-факторами, — поясняет Кирилл Ювченко. — Это опасно для здоровья женщины, поскольку возможна иммунная реакция организма матери против резус-положительных эритроцитов малыша. Иногда единственный выход — прерывание беременности. Но существует и мера профилактики — введение матери специального лекарства, чтобы предупредить иммунную реакцию".
Эксперт подчеркивает, если мать уже иммунизирована, то врачи определяют количество антител и проводят процедуру плазмафереза (забор некоторого объема крови) для уменьшения их количества.
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В случае тяжелых последствий и вынужденного прерывания беременности важно сделать вакцину — антирезус иммуноглобулин в первые 72 часа.
Важность при переливании крови
Резус-принадлежность крайне важна при предоперационной подготовке пациента, когда есть вероятность, что понадобится гемотрансфузия (переливание донорской крови).
Если пациенту (реципиенту) с отрицательным резус-фактором перельют резус-положительную кровь, то его иммунная система отреагирует на этот антиген как на чужеродный и организм человека запустит выработку антител к нему. Как правило, в таких случаях образуется небольшое число антител, но при этом сохраняются так называемые клетки памяти (В-лимфоциты), которые помнят об антигене D. При повторном контакте с чужеродными эритроцитарными антигенами образуется множество антител, и донорские эритроциты массивно разрушаются.
Резус-конфликт при переливании крови вызывает посттрансфузионные осложнения:
- —гемолитическая анемия;
- —желтуха;
- —острая почечная недостаточность;
- —посттрансфузионный шок.
Донор во время процедуры сдачи крови
Профилактика
Современная медицина позволяет контролировать проблему несовместимости по резус-фактору. Женщины с отрицательным резусом во время беременности наблюдаются наиболее тщательно.
"Резус-фактор плода можно определить внутриутробно, обнаружив его ДНК в крови матери. Своевременная диагностика помогает избежать многих проблем при беременности и принять своевременные меры. Начать отслеживать состояние организма стоит еще до зачатия, — рассказал Кирилл Ювченко. — В лабораториях можно найти комплексы чекапов для будущих мам. Такого набора анализов будет достаточно, чтобы подготовиться к беременности".
До восьмого месяца беременности анализ на антитела врач проводит ежемесячно. С 32 недели исследование делают дважды в месяц, а с 36-й — каждую неделю. Это позволяет выявить начало резус-конфликта и после родов ввести специальный антирезусный иммуноглобулин, содержащий особые антитела для связывания антител матери.