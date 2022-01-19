https://ria.ru/20220119/rezus-faktor-1768596550.html

Резус-фактор: что такое и зачем его определять будущим родителям

Резус фактор крови человека: положительный и отрицательный

Резус-фактор: что такое и зачем его определять будущим родителям

Свою группу крови, как и резус-фактор, необходимо знать каждому человеку. Почему определение положительной или отрицательной резус-принадлежности так важно, что РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:38

2022-01-19T18:38

2022-01-19T18:37

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Свою группу крови, как и резус-фактор, необходимо знать каждому человеку. Почему определение положительной или отрицательной резус-принадлежности так важно, что это такое, чем опасен резус-конфликт для беременных и к каким последствиям он может привести — в материале РИА Новости.Резус фактор"Резус-фактор (Rh-фактор), как и группа крови — это особые белки на поверхности клеток крови (основной антиген D, выделяют еще С, с, Е, е). Если этих белков нет, то резус-фактор считается отрицательным. Стоит отметить, что современная медицина не ограничивается разделением крови на четыре группы и два резус фактора, это лишь две системы признаков из более сорока существующих", — поясняет Кирилл Ювченко, медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+.ПоложительныйЕсли в крови эритроциты (красные клетки крови) несут антиген (белки D), значит резус-фактор у человека положительный (Rh+). Он отмечается у 85% населения планеты. Антиген D (резус-фактор) отличают выраженные иммуногенные свойства (способность провоцировать выработку антител в организме реципиента (тот, кому переливают кровь).ОтрицательныйЕсли антигена D нет, то резус-фактор отрицательный (Rh-). С отсутствием особых белков в крови живет 15% населения в мире.Принадлежность крови человека к определенной системе “резус” является генетически обусловленной и не меняется в течение жизни.Как определяетсяПо словам эксперта, для определения наличия или отсутствия белков “резус-фактор” в крови человека проводится лабораторное исследование. Оно называется “тест на резус-принадлежность” или “группа крови — резус-фактор”. Для анализа берут кровь из вены.При подготовке к процедуре специальных условий нет. Но специалисты отмечают, что при сдаче анализов крови желательно:Где сдать анализСдать кровь и узнать свой резус-фактор бесплатно при наличии полиса ОМС и направления терапевта можно в государственных поликлиниках. Определение резус-фактора крови важно при планируемой беременности, перед хирургическим вмешательством, в случаях, когда может потребоваться переливание эритроцитарной массы.Обозначения в расшифровке анализа кровиНаличие или отсутствие резус-фактора обозначают знаками плюс (Rh+) и минус (Rh-). Возможные результаты в сочетании с группой крови в системе АВ0 указаны в таблице:Риск для женщинКирилл Ювченко акцентирует внимание на том, что женщинам с отрицательным резус-фактором важно следить за совместимостью резус-факторов с плодом с момента зачатия и до рождения ребенка.Резус-фактор и беременностьЕсли у женщины положительный резус-фактор, то отрицательный резус мужчины никак не повлияет на протекание беременности. Даже в случае если ребенок унаследует кровь отца, в его крови не будет "незнакомых" для иммунной системы матери белков, конфликт не возникнет и беременность пройдет без осложнений.А вот у резус-отрицательной будущей мамы и резус-положительного папы есть вероятность, что ребенок будет иметь положительный резус-фактор. В этом случае возникнет резус-конфликт. Специалист отмечает, что при первой беременности он обычно не так активно проявляется, а вот при вторых родах вероятность конфликта высокая, так как в крови резус-отрицательной мамы могут быть антитела.Это позволит предупредить:СовместимостьСовместимость резус-фактора крови матери и плода влияет на последующие девять месяцев внутриутробной жизни. Анализ на определение резус-фактора при беременности назначается при постановке на учет в женской консультации.Также эти данные крайне важны при переливании крови. Если кровь донора (того, кто сдает) и кровь реципиента (того, кому ее вливают) окажется несовместимой, то это грозит пациенту серьезными осложнениями.Причиной несовместимости может служить не только резус крови, но и группа. Основная классификация групп крови по системе АВ0 отражена в таблице:В некоторых случаях возможна несовместимость по крови у мамы и ребенка:У мамы с I (Rh-) кровью возможна реакция на:У мамы с II (Rh-) кровью возможна реакция на:У мамы с III (Rh-) кровью возможна реакция на:У женщин с IV(Rh-) кровью возможен конфликт, который вызывает иммунную реакцию только в случае, если у папы ребенка кровь резус-положительная (Rh+).Резус-конфликт и его причиныЭксперт подчеркивает, если мать уже иммунизирована, то врачи определяют количество антител и проводят процедуру плазмафереза (забор некоторого объема крови) для уменьшения их количества.В случае тяжелых последствий и вынужденного прерывания беременности важно сделать вакцину — антирезус иммуноглобулин в первые 72 часа.Важность при переливании кровиРезус-принадлежность крайне важна при предоперационной подготовке пациента, когда есть вероятность, что понадобится гемотрансфузия (переливание донорской крови).Если пациенту (реципиенту) с отрицательным резус-фактором перельют резус-положительную кровь, то его иммунная система отреагирует на этот антиген как на чужеродный и организм человека запустит выработку антител к нему. Как правило, в таких случаях образуется небольшое число антител, но при этом сохраняются так называемые клетки памяти (В-лимфоциты), которые помнят об антигене D. При повторном контакте с чужеродными эритроцитарными антигенами образуется множество антител, и донорские эритроциты массивно разрушаются.Резус-конфликт при переливании крови вызывает посттрансфузионные осложнения:ПрофилактикаСовременная медицина позволяет контролировать проблему несовместимости по резус-фактору. Женщины с отрицательным резусом во время беременности наблюдаются наиболее тщательно.До восьмого месяца беременности анализ на антитела врач проводит ежемесячно. С 32 недели исследование делают дважды в месяц, а с 36-й — каждую неделю. Это позволяет выявить начало резус-конфликта и после родов ввести специальный антирезусный иммуноглобулин, содержащий особые антитела для связывания антител матери.

https://ria.ru/20210825/gemoglobin-1747256451.html

https://ria.ru/20210924/anemiya-1751712752.html

https://ria.ru/20210820/bilirubin-1746630823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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