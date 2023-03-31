Масло черного тмина: польза и противопоказания, как правильно принимать
© iStock.com / Milena KhosroshviliМасло и семена черного тмина
© iStock.com / Milena Khosroshvili
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Масло черного тмина, благодаря множеству полезных свойств, стало популярной добавкой в рационе и компонентом многих косметических средств. В чем польза и вред масла для мужчин и женщин, какие у него сферы применения и противопоказания – в материале РИА Новости.
Масло черного тмина
Семена черного тмина обычно используются в кулинарии в качестве пряности, нередко его называют "римским кориандром", "кумином" и "зирой". Наряду с ними существует масло черного тмина, которое с древних времен считается важным элементом народной медицины и косметологии.
Состав и калорийность
Состав масла черного тмина богат полезными веществами. К примеру, в нем очень много витаминов:
- витамин А – он важен для хорошего зрения, клеток костной и эпителиальной ткани, является антиоксидантом;
- витамин В1 – необходим для здоровья нервной системы, помогает повысить концентрацию и улучшить умственную деятельность, также он необходим для углеводного, белкового и жирового обмена;
- витамин В2 – важен для хорошего состояния кожи, ногтей и волос. Необходим для образования антител и эритроцитов, а также для правильной работы щитовидной железы и репродуктивных функций организма;
- витамин В3 – помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови, благотворно влияет на циркуляцию крови;
- витамин В5 – повышает усвояемость других витаминов, участвует в важных функциях обмена веществ и в формировании антител и нейромедиаторов;
- витамин В6 – необходим для образования эритроцитов, участвует в метаболизме белков и жиров, клеточном энергетическом обмене, помогает улучшить здоровье печени;
- витамин В7 – участвует в синтезе коллагена, метаболизме жирных кислот и регуляции жирового и белкового баланса;
- витамин В9 – важен для нормального функционирования кровеносной и иммунной систем, необходим для создания и поддержания здоровья новых клеток, нужен для нормальной выработки сперматозоидов;
- витамин С – поддерживает иммунную систему организма, нормализует окислительно-восстановительные процессы, помогает заживлять и восстанавливать кожу, активно участвует в образовании серотонина и коллагена;
- витамин D – снижает вероятность развития деменции, аутоиммунных заболеваний, диабета. Также замедляет процессы старения;
- витамин Е – способствует улучшению циркуляции кислорода в организме, защищает клетки от повреждений свободными радикалами;
- витамин К – принимает важное участие в работе печени, почек и желчного пузыря, помогает предотвратить остеопороз и другие заболевания, связанные с выработкой коллагена, а также укрепляет стенки сосудов и обеспечивает свертываемость крови.
© iStock.com / rezkrrСемена и масло черного тмина
© iStock.com / rezkrr
Семена и масло черного тмина
Также в масле черного тмина много макро- и микроэлементов:
- натрий – нормализует и поддерживает кислотно-щелочной и водный баланс в организме, обеспечивает сокращение мышц, принимает участие в клеточном обмене и многое другое;
- кальций – необходим для здоровья зубов и костей, принимает важное участие в клеточном обмене и процессе свертываемости крови, а также помогает регулировать мышечное сокращение;
- магний – нужен для стабильной работы сердца и нервной системы, синтеза белков. В связке с калием участвует во множестве внутренних реакций и процессов в организме;
- калий – важен для организма в паре с магнием, так как именно вместе с ним принимает участие в большом количестве внутренних процессов;
- фосфор – важен для здоровья зубов и костей, входит в состав нуклеиновых кислот, ферментов, фосфолипидов и т.д.;
- сера – является частью некоторых ферментов и аминокислот, важна для формирования белков;
- железо – необходимо для работы щитовидной железы и нормального дыхания, принимает важное участие в процессах кроветворения и препятствует развитию анемии;
- марганец – благотворно влияет на рост и образование крови, важен для работы иммунной, репродуктивной, нервной и других систем организма;
- цинк – является частью более чем 400 ферментов, которые отвечают за нормальную работу всех систем организма;
- медь – участвует в синтезе коллагена и эндорфинов, входит в состав некоторых важнейших ферментов;
- селен – участвует в обменежиров, белков и углеводов, окислительно-восстановительных процессах, усиливает действие витамина Е и йода.
Немаловажной частью масла черного тмина являются жирные кислоты и аминокислоты, в частности:
Жирные кислоты
Аминокислоты
Миристинолеиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, α- и γ- линоленовая, гондоиновая (эйкозеновая), эйкозатриеновая, арахидоновая (арахиновая), бегеновая (докозановая), докозадиеновая, цервоновая, лигноцериновая (тетракозановая)
Аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, гистидин, глицин, глутаминовая кислота, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, пролин, серин, тирозин, треонин, фенилаланин, цистеин
В 100 г масла черного тмина содержится 890 кКал.
Полезные свойства
© iStock.com / Santje09Капсулы с маслом черного тмина
© iStock.com / Santje09
Капсулы с маслом черного тмина
Благодаря богатому составу, масло черного тмина отличается широким спектром полезных свойств. Вещества, содержащиеся в масле, и их соединения оказывают на организм противовоспалительное, жаропонижающее, болеутоляющее, противовирусное, бактерицидное, отхаркивающее, регенерирующее, тонизирующее воздействие. Именно поэтому масло черного тмина в народе называют "лекарством от всех болезней", в частности, оно:
- способствует улучшению работы мозга и центральной нервной системы. Помогает повысить физическую и умственную работоспособность;
- укрепляет иммунную систему. Компоненты, входящие в состав масла могут стимулировать работу вилочковой железы, которая напрямую связана с иммунной защитой организма;
- благотворно влияет на работу пищеварительной системы. Масло черного тмина улучшает аппетит, нормализует кислотность желудочного сока, полезную микрофлору кишечника, а также оказывает желчегонное действие. Также оно помогает при неприятных побочных эффектах после нарушений работы ЖКТ, таких как тошнота, рвота, диарея, отрыжка и т.д. Такое масло в рационе может стать дополнительным фактором для профилактики гастрита, панкреатита, колита, язвенной болезни, желчнокаменной болезни и цирроза, дисбактериоза и других заболеваний ЖКТ;
- считается природным антибиотиком и может стать хорошим дополнением в борьбе с различными патогенными микроорганизмами. Его особенностью является то, что оно оказывает мягкий эффект и, борясь с бактериями, не нарушает микрофлору кишечника;
- полезно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Масло помогает укрепить и повысить эластичность сосудов, что препятствует появлению тромбов, а также способствует снижению холестерина в крови и нормализует давление. Оно может оказать положительное воздействие при профилактике и лечении гипертонии, атеросклероза, варикоза, тромбоза, ишемической болезни и воспалительных заболеваний сосудов и сердца;
- оказывает жаропонижающее и отхаркивающее действие, что делает возможным его использование в качестве дополненияпри лечении различных простудных заболеваний, гайморита, синусита, бронхиальной астмы, пневмонии, гриппа, бронхита и т.д.;
- при регулярном употреблении оказывает положительное воздействие при ожирении и болезняхмочеполовой системы (цистите, уретрите, нефрите и т.д.);
- полезно при наружном применении. Масло обеззараживает кожу и помогает в борьбе с бородавками, герпесом, угревой сыпью, лишаями, крапивницей и другими заболеваниями кожи. Также при наружном применении оно может облегчить мышечные и суставные боли.
Для женщин
Масло черного тмина рекомендуется употреблять (при отсутствии противопоказаний) при нарушениях менструального цикла, гормональных сбоях и воспалениях мочеполовой системы. В период грудного вскармливания масло помогает заживлять трещины на сосках, а также может способствовать уменьшению растяжек после родов.
Для мужчин
Масло повышает уровень тестостерона в крови, помогает при лечении бесплодия, оказывает положительное действие при профилактике простатита, аденомы предстательной железы и в случаях нарушения эректильной функции.
Для детей
В ограниченном количестве масло черного тмина помогает укрепить иммунную систему малыша, улучшить аппетит, а также оказывает положительное действие при профилактике запоров и авитаминоза. При этом масло противопоказано детям до трех лет, а в более старшем возрасте его можно давать только после консультации с врачом и в случае отсутствия аллергии.
Вред и побочные эффекты
© iStock.com / mesciogluМасло и семена черного тмина
© iStock.com / mescioglu
Масло и семена черного тмина
Побочные эффекты в основном связаны с индивидуальной непереносимостью или чрезмерно длительным приемом. Тем не менее можно выделить основной возможный вред вследствие бесконтрольного употребления этого продукта:
- содержащийся в масле меланин, в больших количествах может быть токсичным и негативно влиять на почки и печень;
- нередко употребление масла может повлиять на свертываемость крови, замедлив процесс. Поэтому при склонности к кровотечениям стоит исключить эту добавку из рациона. Также именно из-за этой особенности не рекомендуется принимать масло за несколько недель до планируемого хирургического вмешательства;
- вещества, содержащиеся в масле, могут негативно взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами;
- при продолжительном приеме (более трех месяцев) могут проявиться побочные эффекты со стороны органов ЖКТ, в частности запор, рвота и расстройство желудка;
- есть риск появления гипогликемии и гипотонии, поэтому с осторожностью следует принимать масло при сахарном диабете и низком давлении;
- длительное употребление масла может привести к высокому уровню серотонина в крови;
- при наружном применении может проявиться аллергическая реакция.
Противопоказания
Несмотря на то, что абсолютного вреда от масла черного тмина нет, его противопоказано употреблять при некоторых болезнях и состояниях, в частности:
- во время беременности и грудного вскармливания;
- гиперкинетических нарушениях билиарной системы (желчный пузырь и протоки);
- остром гастрите;
- диарее;
- нарушениях свертываемости крови;
- системных или местных аллергических проявлениях на коже.
Как лучше принимать масло черного тмина
Чтобы масло приносило пользу для организма, важно правильно подобрать форму его выпуска и определить верную дозировку.
Форма
Масло черного тмина выпускается в двух формах.
В капсулах
Желатиновые капсулы с маслом черного тмина предназначены для приема внутрь. Их неоспоримым преимуществом является точность дозировки, а также дополнения в виде витаминного комплекса. Также масло обладает характерными вкусом и запахом и в жидком виде его может быть сложно принимать, при употреблении капсул этот минус нивелируется.
В жидком виде
Масло черного тмина выпускается, как правило, в небольших бутылочках. Его можно как применять внутрь, так и наносить наружно. Жидкая форма не особо удобна при регулярном употреблении внутрь, так как сложно отмерить необходимую дозу и при поездках придется с собой возить ложку и саму бутылку, зато идеально подходит для приготовления домашних косметических средств.
© iStock.com / Vera Livchak Масло и семена черного тмина
© iStock.com / Vera Livchak
Масло и семена черного тмина
Дозировка
Регулярно можно употреблять до 15 мл масла черного тмина. При этом дозировка зависит от множества факторов: возраста, веса, особенностей организма и т.д. Именно поэтому важно перед употреблением проконсультироваться с врачом, чтобы он назначил допустимую дозировку.
Применение масла черного тмина в косметологии
Благодаря множеству полезных свойств, входящих в состав масла веществ, оно активно используется в косметологии. Чаще всего его используют для ухода за волосами и кожей. В частности, масло черного тмина:
- способствует улучшению состояния кожи;
- улучшает состояние бровей и ресниц;
- помогает избавиться от отеков;
- помогает в борьбе с перхотью;
- может помочь убрать пигментные пятна, сыпь и акне.
В чистом виде масло используется редко, как правило, оно входит в состав косметических продуктов. Некоторые маски для волос и кожи можно приготовить в домашних условиях.
- 1.Маска для лица. 10 г предварительно измельченных овсяных хлопьев смешать с 5 мл масла черного тмина, добавить яичный желток, 5 мл меда и все хорошо перемешать. Смесь нанести на предварительно очищенную кожу лица (избегая зоны под глазами), продержать 20 минут и смыть теплой водой без использования дополнительных средств.
- 2.Маска против перхоти. 120 мл обезжиренного кефира смешать с 10 мл масла черного тмина и 5 мл масла розмарина. Получившуюся смесь необходимо нанести на кожу головы, помассировать пару минут и оставить на 30 минут, после смыть теплой водой с помощью шампуня.
- 3.Маска для волос. 50 мл оливкового масла смешать с 50 мл масла черного тмина. Смесь втереть массажными движениями в кожу головы и оставить на 15 минут, смыть с помощью шампуня.
- 4.Маска для всего тела. Взять по 5 мл следующих масел: черного тмина, ши, оливкового и смешать с 5 мл сока алоэ, 5 мл меда и ампулой витамина Е. Получившуюся смесь нанести на сухие участки кожи тела, осторожно помассировать, оставить на 20 минут и смыть теплой водой (или протереть влажной салфеткой).
- 5.Бальзам для зоны декольте. 5 мл масла черного тмина смешать с 5 мл масла виноградных косточек, 5 мл персикового масла, 0,5 мл масла фенхеля и 0,5 мл масла герани. Смесь нанести на кожу зоны декольте и мягкими движениями массировать в течение 5 минут. Оставшиеся излишки убрать бумажной салфеткой, смывать бальзам не нужно.
Перед применением любого косметического средства, особенно сделанного в домашних условиях, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Если во время или после использования какого-то средства появились дискомфортные ощущения – важно смыть состав и прекратить его дальнейшее использование.
Как выбрать и хранить
Выбирать следует масло холодного отжима и в небольшой емкости, так как расход у него небольшой, а срок годности после открытия тары всего лишь год. Хранить масло черного тмина нужно в холодильнике под плотно закрытой крышкой.