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Масло черного тмина: полезные свойства, вред, противопоказания и как принимать
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13:42 31.03.2023 (обновлено: 13:47 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/tmin-1862137474.html
Масло черного тмина: польза и противопоказания, как правильно принимать
Масло черного тмина: полезные свойства, вред, противопоказания и как принимать
Масло черного тмина: польза и противопоказания, как правильно принимать
Масло черного тмина, благодаря множеству полезных свойств, стало популярной добавкой в рационе и компонентом многих косметических средств. В чем польза и вред... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:42
2023-03-31T13:47
в мире
растения
питание
еда
витамины
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Масло черного тмина, благодаря множеству полезных свойств, стало популярной добавкой в рационе и компонентом многих косметических средств. В чем польза и вред масла для мужчин и женщин, какие у него сферы применения и противопоказания – в материале РИА Новости.Масло черного тминаСемена черного тмина обычно используются в кулинарии в качестве пряности, нередко его называют "римским кориандром", "кумином" и "зирой". Наряду с ними существует масло черного тмина, которое с древних времен считается важным элементом народной медицины и косметологии.Состав и калорийностьСостав масла черного тмина богат полезными веществами. К примеру, в нем очень много витаминов:Также в масле черного тмина много макро- и микроэлементов:Немаловажной частью масла черного тмина являются жирные кислоты и аминокислоты, в частности:В 100 г масла черного тмина содержится 890 кКал.Полезные свойстваБлагодаря богатому составу, масло черного тмина отличается широким спектром полезных свойств. Вещества, содержащиеся в масле, и их соединения оказывают на организм противовоспалительное, жаропонижающее, болеутоляющее, противовирусное, бактерицидное, отхаркивающее, регенерирующее, тонизирующее воздействие. Именно поэтому масло черного тмина в народе называют "лекарством от всех болезней", в частности, оно:Для женщинМасло черного тмина рекомендуется употреблять (при отсутствии противопоказаний) при нарушениях менструального цикла, гормональных сбоях и воспалениях мочеполовой системы. В период грудного вскармливания масло помогает заживлять трещины на сосках, а также может способствовать уменьшению растяжек после родов.Для мужчинМасло повышает уровень тестостерона в крови, помогает при лечении бесплодия, оказывает положительное действие при профилактике простатита, аденомы предстательной железы и в случаях нарушения эректильной функции.Для детейВ ограниченном количестве масло черного тмина помогает укрепить иммунную систему малыша, улучшить аппетит, а также оказывает положительное действие при профилактике запоров и авитаминоза. При этом масло противопоказано детям до трех лет, а в более старшем возрасте его можно давать только после консультации с врачом и в случае отсутствия аллергии.Вред и побочные эффектыПобочные эффекты в основном связаны с индивидуальной непереносимостью или чрезмерно длительным приемом. Тем не менее можно выделить основной возможный вред вследствие бесконтрольного употребления этого продукта:ПротивопоказанияНесмотря на то, что абсолютного вреда от масла черного тмина нет, его противопоказано употреблять при некоторых болезнях и состояниях, в частности:Как лучше принимать масло черного тминаЧтобы масло приносило пользу для организма, важно правильно подобрать форму его выпуска и определить верную дозировку.ФормаМасло черного тмина выпускается в двух формах.В капсулахЖелатиновые капсулы с маслом черного тмина предназначены для приема внутрь. Их неоспоримым преимуществом является точность дозировки, а также дополнения в виде витаминного комплекса. Также масло обладает характерными вкусом и запахом и в жидком виде его может быть сложно принимать, при употреблении капсул этот минус нивелируется.В жидком видеМасло черного тмина выпускается, как правило, в небольших бутылочках. Его можно как применять внутрь, так и наносить наружно. Жидкая форма не особо удобна при регулярном употреблении внутрь, так как сложно отмерить необходимую дозу и при поездках придется с собой возить ложку и саму бутылку, зато идеально подходит для приготовления домашних косметических средств.ДозировкаРегулярно можно употреблять до 15 мл масла черного тмина. При этом дозировка зависит от множества факторов: возраста, веса, особенностей организма и т.д. Именно поэтому важно перед употреблением проконсультироваться с врачом, чтобы он назначил допустимую дозировку.Применение масла черного тмина в косметологииБлагодаря множеству полезных свойств, входящих в состав масла веществ, оно активно используется в косметологии. Чаще всего его используют для ухода за волосами и кожей. В частности, масло черного тмина:В чистом виде масло используется редко, как правило, оно входит в состав косметических продуктов. Некоторые маски для волос и кожи можно приготовить в домашних условиях.Перед применением любого косметического средства, особенно сделанного в домашних условиях, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Если во время или после использования какого-то средства появились дискомфортные ощущения – важно смыть состав и прекратить его дальнейшее использование.Как выбрать и хранитьВыбирать следует масло холодного отжима и в небольшой емкости, так как расход у него небольшой, а срок годности после открытия тары всего лишь год. Хранить масло черного тмина нужно в холодильнике под плотно закрытой крышкой.
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в мире, растения, питание, еда, витамины
В мире, Растения, Питание, Еда, Витамины

Масло черного тмина: польза и противопоказания, как правильно принимать

© iStock.com / Milena KhosroshviliМасло и семена черного тмина
Масло и семена черного тмина - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© iStock.com / Milena Khosroshvili
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Оглавление
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Масло черного тмина, благодаря множеству полезных свойств, стало популярной добавкой в рационе и компонентом многих косметических средств. В чем польза и вред масла для мужчин и женщин, какие у него сферы применения и противопоказания – в материале РИА Новости.

Масло черного тмина

Семена черного тмина обычно используются в кулинарии в качестве пряности, нередко его называют "римским кориандром", "кумином" и "зирой". Наряду с ними существует масло черного тмина, которое с древних времен считается важным элементом народной медицины и косметологии.
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Состав и калорийность

Состав масла черного тмина богат полезными веществами. К примеру, в нем очень много витаминов:
  • витамин А – он важен для хорошего зрения, клеток костной и эпителиальной ткани, является антиоксидантом;
  • витамин В1 – необходим для здоровья нервной системы, помогает повысить концентрацию и улучшить умственную деятельность, также он необходим для углеводного, белкового и жирового обмена;
  • витамин В2 – важен для хорошего состояния кожи, ногтей и волос. Необходим для образования антител и эритроцитов, а также для правильной работы щитовидной железы и репродуктивных функций организма;
  • витамин В3 – помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови, благотворно влияет на циркуляцию крови;
  • витамин В5 – повышает усвояемость других витаминов, участвует в важных функциях обмена веществ и в формировании антител и нейромедиаторов;
  • витамин В6 – необходим для образования эритроцитов, участвует в метаболизме белков и жиров, клеточном энергетическом обмене, помогает улучшить здоровье печени;
  • витамин В7 – участвует в синтезе коллагена, метаболизме жирных кислот и регуляции жирового и белкового баланса;
  • витамин В9 – важен для нормального функционирования кровеносной и иммунной систем, необходим для создания и поддержания здоровья новых клеток, нужен для нормальной выработки сперматозоидов;
  • витамин С – поддерживает иммунную систему организма, нормализует окислительно-восстановительные процессы, помогает заживлять и восстанавливать кожу, активно участвует в образовании серотонина и коллагена;
  • витамин D – снижает вероятность развития деменции, аутоиммунных заболеваний, диабета. Также замедляет процессы старения;
  • витамин Е – способствует улучшению циркуляции кислорода в организме, защищает клетки от повреждений свободными радикалами;
  • витамин К – принимает важное участие в работе печени, почек и желчного пузыря, помогает предотвратить остеопороз и другие заболевания, связанные с выработкой коллагена, а также укрепляет стенки сосудов и обеспечивает свертываемость крови.
© iStock.com / rezkrrСемена и масло черного тмина
Семена и масло черного тмина - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© iStock.com / rezkrr
Семена и масло черного тмина
Также в масле черного тмина много макро- и микроэлементов:
  • натрий – нормализует и поддерживает кислотно-щелочной и водный баланс в организме, обеспечивает сокращение мышц, принимает участие в клеточном обмене и многое другое;
  • кальций – необходим для здоровья зубов и костей, принимает важное участие в клеточном обмене и процессе свертываемости крови, а также помогает регулировать мышечное сокращение;
  • магний – нужен для стабильной работы сердца и нервной системы, синтеза белков. В связке с калием участвует во множестве внутренних реакций и процессов в организме;
  • калий – важен для организма в паре с магнием, так как именно вместе с ним принимает участие в большом количестве внутренних процессов;
  • фосфор – важен для здоровья зубов и костей, входит в состав нуклеиновых кислот, ферментов, фосфолипидов и т.д.;
  • сера – является частью некоторых ферментов и аминокислот, важна для формирования белков;
  • железо – необходимо для работы щитовидной железы и нормального дыхания, принимает важное участие в процессах кроветворения и препятствует развитию анемии;
  • марганец – благотворно влияет на рост и образование крови, важен для работы иммунной, репродуктивной, нервной и других систем организма;
  • цинк – является частью более чем 400 ферментов, которые отвечают за нормальную работу всех систем организма;
  • медь – участвует в синтезе коллагена и эндорфинов, входит в состав некоторых важнейших ферментов;
  • селен – участвует в обменежиров, белков и углеводов, окислительно-восстановительных процессах, усиливает действие витамина Е и йода.
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Немаловажной частью масла черного тмина являются жирные кислоты и аминокислоты, в частности:

Жирные кислоты

Аминокислоты

Миристинолеиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, α- и γ- линоленовая, гондоиновая (эйкозеновая), эйкозатриеновая, арахидоновая (арахиновая), бегеновая (докозановая), докозадиеновая, цервоновая, лигноцериновая (тетракозановая)

Аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, гистидин, глицин, глутаминовая кислота, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, пролин, серин, тирозин, треонин, фенилаланин, цистеин

В 100 г масла черного тмина содержится 890 кКал.

Полезные свойства

© iStock.com / Santje09Капсулы с маслом черного тмина
Капсулы с маслом черного тмина - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© iStock.com / Santje09
Капсулы с маслом черного тмина
Благодаря богатому составу, масло черного тмина отличается широким спектром полезных свойств. Вещества, содержащиеся в масле, и их соединения оказывают на организм противовоспалительное, жаропонижающее, болеутоляющее, противовирусное, бактерицидное, отхаркивающее, регенерирующее, тонизирующее воздействие. Именно поэтому масло черного тмина в народе называют "лекарством от всех болезней", в частности, оно:
  • способствует улучшению работы мозга и центральной нервной системы. Помогает повысить физическую и умственную работоспособность;
  • укрепляет иммунную систему. Компоненты, входящие в состав масла могут стимулировать работу вилочковой железы, которая напрямую связана с иммунной защитой организма;
  • благотворно влияет на работу пищеварительной системы. Масло черного тмина улучшает аппетит, нормализует кислотность желудочного сока, полезную микрофлору кишечника, а также оказывает желчегонное действие. Также оно помогает при неприятных побочных эффектах после нарушений работы ЖКТ, таких как тошнота, рвота, диарея, отрыжка и т.д. Такое масло в рационе может стать дополнительным фактором для профилактики гастрита, панкреатита, колита, язвенной болезни, желчнокаменной болезни и цирроза, дисбактериоза и других заболеваний ЖКТ;
  • считается природным антибиотиком и может стать хорошим дополнением в борьбе с различными патогенными микроорганизмами. Его особенностью является то, что оно оказывает мягкий эффект и, борясь с бактериями, не нарушает микрофлору кишечника;
  • полезно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Масло помогает укрепить и повысить эластичность сосудов, что препятствует появлению тромбов, а также способствует снижению холестерина в крови и нормализует давление. Оно может оказать положительное воздействие при профилактике и лечении гипертонии, атеросклероза, варикоза, тромбоза, ишемической болезни и воспалительных заболеваний сосудов и сердца;
  • оказывает жаропонижающее и отхаркивающее действие, что делает возможным его использование в качестве дополненияпри лечении различных простудных заболеваний, гайморита, синусита, бронхиальной астмы, пневмонии, гриппа, бронхита и т.д.;
  • при регулярном употреблении оказывает положительное воздействие при ожирении и болезняхмочеполовой системы (цистите, уретрите, нефрите и т.д.);
  • полезно при наружном применении. Масло обеззараживает кожу и помогает в борьбе с бородавками, герпесом, угревой сыпью, лишаями, крапивницей и другими заболеваниями кожи. Также при наружном применении оно может облегчить мышечные и суставные боли.

Для женщин

Масло черного тмина рекомендуется употреблять (при отсутствии противопоказаний) при нарушениях менструального цикла, гормональных сбоях и воспалениях мочеполовой системы. В период грудного вскармливания масло помогает заживлять трещины на сосках, а также может способствовать уменьшению растяжек после родов.
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Для мужчин

Масло повышает уровень тестостерона в крови, помогает при лечении бесплодия, оказывает положительное действие при профилактике простатита, аденомы предстательной железы и в случаях нарушения эректильной функции.

Для детей

В ограниченном количестве масло черного тмина помогает укрепить иммунную систему малыша, улучшить аппетит, а также оказывает положительное действие при профилактике запоров и авитаминоза. При этом масло противопоказано детям до трех лет, а в более старшем возрасте его можно давать только после консультации с врачом и в случае отсутствия аллергии.

Вред и побочные эффекты

© iStock.com / mesciogluМасло и семена черного тмина
Масло и семена черного тмина - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© iStock.com / mescioglu
Масло и семена черного тмина
Побочные эффекты в основном связаны с индивидуальной непереносимостью или чрезмерно длительным приемом. Тем не менее можно выделить основной возможный вред вследствие бесконтрольного употребления этого продукта:
  • содержащийся в масле меланин, в больших количествах может быть токсичным и негативно влиять на почки и печень;
  • нередко употребление масла может повлиять на свертываемость крови, замедлив процесс. Поэтому при склонности к кровотечениям стоит исключить эту добавку из рациона. Также именно из-за этой особенности не рекомендуется принимать масло за несколько недель до планируемого хирургического вмешательства;
  • вещества, содержащиеся в масле, могут негативно взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами;
  • при продолжительном приеме (более трех месяцев) могут проявиться побочные эффекты со стороны органов ЖКТ, в частности запор, рвота и расстройство желудка;
  • есть риск появления гипогликемии и гипотонии, поэтому с осторожностью следует принимать масло при сахарном диабете и низком давлении;
  • длительное употребление масла может привести к высокому уровню серотонина в крови;
  • при наружном применении может проявиться аллергическая реакция.
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Противопоказания

Несмотря на то, что абсолютного вреда от масла черного тмина нет, его противопоказано употреблять при некоторых болезнях и состояниях, в частности:
  • во время беременности и грудного вскармливания;
  • гиперкинетических нарушениях билиарной системы (желчный пузырь и протоки);
  • остром гастрите;
  • диарее;
  • нарушениях свертываемости крови;
  • системных или местных аллергических проявлениях на коже.

Как лучше принимать масло черного тмина

Чтобы масло приносило пользу для организма, важно правильно подобрать форму его выпуска и определить верную дозировку.

Форма

Масло черного тмина выпускается в двух формах.

В капсулах

Желатиновые капсулы с маслом черного тмина предназначены для приема внутрь. Их неоспоримым преимуществом является точность дозировки, а также дополнения в виде витаминного комплекса. Также масло обладает характерными вкусом и запахом и в жидком виде его может быть сложно принимать, при употреблении капсул этот минус нивелируется.
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В жидком виде

Масло черного тмина выпускается, как правило, в небольших бутылочках. Его можно как применять внутрь, так и наносить наружно. Жидкая форма не особо удобна при регулярном употреблении внутрь, так как сложно отмерить необходимую дозу и при поездках придется с собой возить ложку и саму бутылку, зато идеально подходит для приготовления домашних косметических средств.
© iStock.com / Vera Livchak Масло и семена черного тмина
Масло и семена черного тмина - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© iStock.com / Vera Livchak
Масло и семена черного тмина

Дозировка

Регулярно можно употреблять до 15 мл масла черного тмина. При этом дозировка зависит от множества факторов: возраста, веса, особенностей организма и т.д. Именно поэтому важно перед употреблением проконсультироваться с врачом, чтобы он назначил допустимую дозировку.

Применение масла черного тмина в косметологии

Благодаря множеству полезных свойств, входящих в состав масла веществ, оно активно используется в косметологии. Чаще всего его используют для ухода за волосами и кожей. В частности, масло черного тмина:
  • способствует улучшению состояния кожи;
  • улучшает состояние бровей и ресниц;
  • помогает избавиться от отеков;
  • помогает в борьбе с перхотью;
  • может помочь убрать пигментные пятна, сыпь и акне.
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В чистом виде масло используется редко, как правило, оно входит в состав косметических продуктов. Некоторые маски для волос и кожи можно приготовить в домашних условиях.
  1. 1.
    Маска для лица. 10 г предварительно измельченных овсяных хлопьев смешать с 5 мл масла черного тмина, добавить яичный желток, 5 мл меда и все хорошо перемешать. Смесь нанести на предварительно очищенную кожу лица (избегая зоны под глазами), продержать 20 минут и смыть теплой водой без использования дополнительных средств.
  2. 2.
    Маска против перхоти. 120 мл обезжиренного кефира смешать с 10 мл масла черного тмина и 5 мл масла розмарина. Получившуюся смесь необходимо нанести на кожу головы, помассировать пару минут и оставить на 30 минут, после смыть теплой водой с помощью шампуня.
  3. 3.
    Маска для волос. 50 мл оливкового масла смешать с 50 мл масла черного тмина. Смесь втереть массажными движениями в кожу головы и оставить на 15 минут, смыть с помощью шампуня.
  4. 4.
    Маска для всего тела. Взять по 5 мл следующих масел: черного тмина, ши, оливкового и смешать с 5 мл сока алоэ, 5 мл меда и ампулой витамина Е. Получившуюся смесь нанести на сухие участки кожи тела, осторожно помассировать, оставить на 20 минут и смыть теплой водой (или протереть влажной салфеткой).
  5. 5.
    Бальзам для зоны декольте. 5 мл масла черного тмина смешать с 5 мл масла виноградных косточек, 5 мл персикового масла, 0,5 мл масла фенхеля и 0,5 мл масла герани. Смесь нанести на кожу зоны декольте и мягкими движениями массировать в течение 5 минут. Оставшиеся излишки убрать бумажной салфеткой, смывать бальзам не нужно.
Перед применением любого косметического средства, особенно сделанного в домашних условиях, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Если во время или после использования какого-то средства появились дискомфортные ощущения – важно смыть состав и прекратить его дальнейшее использование.
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Как выбрать и хранить

Выбирать следует масло холодного отжима и в небольшой емкости, так как расход у него небольшой, а срок годности после открытия тары всего лишь год. Хранить масло черного тмина нужно в холодильнике под плотно закрытой крышкой.
 
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