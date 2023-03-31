https://ria.ru/20230331/tmin-1862137474.html

Масло черного тмина: польза и противопоказания, как правильно принимать

Масло черного тмина: полезные свойства, вред, противопоказания и как принимать

Масло черного тмина: польза и противопоказания, как правильно принимать

Масло черного тмина, благодаря множеству полезных свойств, стало популярной добавкой в рационе и компонентом многих косметических средств. В чем польза и вред... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:42

2023-03-31T13:42

2023-03-31T13:47

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еда

витамины

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Масло черного тмина, благодаря множеству полезных свойств, стало популярной добавкой в рационе и компонентом многих косметических средств. В чем польза и вред масла для мужчин и женщин, какие у него сферы применения и противопоказания – в материале РИА Новости.Масло черного тминаСемена черного тмина обычно используются в кулинарии в качестве пряности, нередко его называют "римским кориандром", "кумином" и "зирой". Наряду с ними существует масло черного тмина, которое с древних времен считается важным элементом народной медицины и косметологии.Состав и калорийностьСостав масла черного тмина богат полезными веществами. К примеру, в нем очень много витаминов:Также в масле черного тмина много макро- и микроэлементов:Немаловажной частью масла черного тмина являются жирные кислоты и аминокислоты, в частности:В 100 г масла черного тмина содержится 890 кКал.Полезные свойстваБлагодаря богатому составу, масло черного тмина отличается широким спектром полезных свойств. Вещества, содержащиеся в масле, и их соединения оказывают на организм противовоспалительное, жаропонижающее, болеутоляющее, противовирусное, бактерицидное, отхаркивающее, регенерирующее, тонизирующее воздействие. Именно поэтому масло черного тмина в народе называют "лекарством от всех болезней", в частности, оно:Для женщинМасло черного тмина рекомендуется употреблять (при отсутствии противопоказаний) при нарушениях менструального цикла, гормональных сбоях и воспалениях мочеполовой системы. В период грудного вскармливания масло помогает заживлять трещины на сосках, а также может способствовать уменьшению растяжек после родов.Для мужчинМасло повышает уровень тестостерона в крови, помогает при лечении бесплодия, оказывает положительное действие при профилактике простатита, аденомы предстательной железы и в случаях нарушения эректильной функции.Для детейВ ограниченном количестве масло черного тмина помогает укрепить иммунную систему малыша, улучшить аппетит, а также оказывает положительное действие при профилактике запоров и авитаминоза. При этом масло противопоказано детям до трех лет, а в более старшем возрасте его можно давать только после консультации с врачом и в случае отсутствия аллергии.Вред и побочные эффектыПобочные эффекты в основном связаны с индивидуальной непереносимостью или чрезмерно длительным приемом. Тем не менее можно выделить основной возможный вред вследствие бесконтрольного употребления этого продукта:ПротивопоказанияНесмотря на то, что абсолютного вреда от масла черного тмина нет, его противопоказано употреблять при некоторых болезнях и состояниях, в частности:Как лучше принимать масло черного тминаЧтобы масло приносило пользу для организма, важно правильно подобрать форму его выпуска и определить верную дозировку.ФормаМасло черного тмина выпускается в двух формах.В капсулахЖелатиновые капсулы с маслом черного тмина предназначены для приема внутрь. Их неоспоримым преимуществом является точность дозировки, а также дополнения в виде витаминного комплекса. Также масло обладает характерными вкусом и запахом и в жидком виде его может быть сложно принимать, при употреблении капсул этот минус нивелируется.В жидком видеМасло черного тмина выпускается, как правило, в небольших бутылочках. Его можно как применять внутрь, так и наносить наружно. Жидкая форма не особо удобна при регулярном употреблении внутрь, так как сложно отмерить необходимую дозу и при поездках придется с собой возить ложку и саму бутылку, зато идеально подходит для приготовления домашних косметических средств.ДозировкаРегулярно можно употреблять до 15 мл масла черного тмина. При этом дозировка зависит от множества факторов: возраста, веса, особенностей организма и т.д. Именно поэтому важно перед употреблением проконсультироваться с врачом, чтобы он назначил допустимую дозировку.Применение масла черного тмина в косметологииБлагодаря множеству полезных свойств, входящих в состав масла веществ, оно активно используется в косметологии. Чаще всего его используют для ухода за волосами и кожей. В частности, масло черного тмина:В чистом виде масло используется редко, как правило, оно входит в состав косметических продуктов. Некоторые маски для волос и кожи можно приготовить в домашних условиях.Перед применением любого косметического средства, особенно сделанного в домашних условиях, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Если во время или после использования какого-то средства появились дискомфортные ощущения – важно смыть состав и прекратить его дальнейшее использование.Как выбрать и хранитьВыбирать следует масло холодного отжима и в небольшой емкости, так как расход у него небольшой, а срок годности после открытия тары всего лишь год. Хранить масло черного тмина нужно в холодильнике под плотно закрытой крышкой.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, растения, питание, еда, витамины