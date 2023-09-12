https://ria.ru/20230912/toshnota-1895920823.html

Как избавиться от тошноты: причины, профилактика и способы лечения

Что делать, если тошнит: как быстро избавиться от тошноты в домашних условиях

Как избавиться от тошноты: причины, профилактика и способы лечения

С чувством тошноты сталкивались многие, оно возникает по разным причинам. Как убрать это ощущение в домашних условиях, что делать, если сильно тошнит, как... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:42

2023-09-12T18:42

2023-09-12T18:42

общество

здоровье

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. С чувством тошноты сталкивались многие, оно возникает по разным причинам. Как убрать это ощущение в домашних условиях, что делать, если сильно тошнит, как справиться с приступом боли и быстро избавиться от неприятного состояния; когда надо идти к врачу, рекомендации по профилактике дискомфорта в желудке и методы лечения, – в материале РИА Новости.ТошнотаТошнота – неприятное чувство, сопровождающееся слабостью и позывами к рвоте. Дискомфорт может быть связан с разными причинами и иметь различные уровни интенсивности. Как симптом она не представляет угрозы для жизни, но может сильно влиять на общее самочувствие и повседневную деятельность.Причины тошнотыПроявление тошноты может быть вызвано различными причинами, включая физиологические и психологические факторы: нарушение пищеварения, движение в транспорте, стресс, беременность, интоксикация и другие. Оно может возникать одновременно с другими симптомами:Жан Шоломицкий, врач-невролог, остеопат поясняет, что при тошноте вовлекается блуждающий нерв, это десятая пара черепно-мозговых нервов, которая идет от головы, выходит из яремного отверстия и крепится на уровне второго шейного позвонка. Он подходит к большинству органов брюшной полости, в том числе желудку. Отсюда и возникает симптоматика."У тошноты может быть много причин: от проблем с органами желудочно-кишечного тракта до нарушений работы вестибулярного аппарата, тошнота даже может быть аурой при мигрени", – говорит эксперт.После едыОщущение дискомфорта после приема пищи может быть вызвано избыточным питанием, употреблением жирной, пряной, острой еды, образованием изжоги, а также аллергической реакцией на определенные продукты. Кроме того, причиной возникновения тошноты может служить пищевое отравление. Еще она порой сигнализирует о проблемах в работе ЖКТ.При беременностиУтренняя тошнота является распространенным симптомом в ранние сроки беременности. Она связана с изменениями гормонального фона, давлением матки на органы пищеварения, а также психологическими факторами, и может возникать не только по утрам, но и в любое время дня.При высокой температуреПовышенная температура тела, вызванная лихорадкой или жаркой погодой, может быть причиной тошноты. В некоторых случаях этот симптом указывает на серьезное заболевание, требующее немедленного лечения.При боли в головеМигрень или пульсирующая головная боль могут наступать из-за переутомления, резкой смены атмосферного давления, климата и сопровождаться тошнотой.Боль в голове и чувство тошноты иногда появляются одновременно и варьируются от легких до тяжелых.После пробуждения утромИногда у некоторых людей возникает тошнота сразу после пробуждения. Это может быть связано с изменениями уровня глюкозы в крови, кровяного давления или других физиологических факторов.При коронавирусеОщущение тошноты может быть одним из симптомов проникновения в организм инфекции, например, COVID–19. Вызывать подобное состояние могут также испарения некоторых химических веществ, химиотерапия, прием антибиотиков, слабительных средств, противовоспалительных медикаментов и др. Постоянное подташнивание отмечается при поражении центральной нервной системы и различных хронических заболеваниях.Что делать, если тошнитЕсли симптоматика проявляется умеренно и носит кратковременный характер, то медикаментозное вмешательство не требуется, приступы можно облегчить следующими способами:Когда обращаться к врачуРасстройство бывает эпизодическим или постоянным и может указывать на ряд серьезных заболеваний. Следует обратиться к врачу, если приступы тошноты имеют долгосрочный характер и сопровождаются другими тревожными симптомами: головной болью, головокружением, дискомфортом в животе и рвотой. В этом случае важно своевременно получить профессиональную помощь и не заниматься самолечением."При регулярной тошноте без очевидных причин следует, в первую очередь, обращаться к терапевту или гастроэнтерологу. Это может быть симптомом разных заболеваний. Но и в психотерапевтической практике мы тоже постоянно сталкиваемся с чувством тошноты у клиентов и пациентов, и оно нередко оказывается связано именно с психологическими проблемами", – говорит Алексей Сапкин, психолог, научный журналист, преподаватель МГУ.Так, по словам эксперта, кроме довольно очевидной для самого человека связи тошноты с сильными эмоциями на фоне каких-то ярких переживаний (когда меняется, сердечный ритм, давление, тонус желудка и перистальтика органов ЖКТ), существует множество состояний, когда психогенная природа тошноты менее прозрачна."Это нередко пугает человека, даже может породить порочный круг, когда мы боимсяуже самого страха, по нарастающей можем накрутить себя чуть ли не до панической атаки, – поясняет Алексей Сапкин. – В подобных случаях психолог или психотерапевт вместе с клиентом должны выявить негативные мысли, которые запускают такую реакцию организма. Когнитивно-поведенческая терапия (едва ли не самая распространенная модальность психологической помощи) располагает всеми инструментами для этого. Иногда и за пару встреч клиент учится вылавливать мысли-триггеры тошноты и тогда избавление от нее становится делом техники".Лечение тошнотыМетоды лечения тошноты и подбор лекарственных препаратов зависят от причин, вызывающих это состояние. Важно определить источник проблемы и проконсультироваться со специалистом для получения рекомендаций и дозировки медикаментов. Тактику лечения и выбор препаратов должен определять врач.Лекарства от тошнотыМедикаментозная терапия тошноты включает следующие средства:Существуют также альтернативные методы лечения тошноты:Жан Шоломицкий рекомендует при тошноте разминать грудинно-ключично-сосцевидную мышцу (крупная поверхностная мышца в передней боковой части шеи, идущая от уха до ключицы). Ее спазм может давать симптоматику головной боли, тошноты. Эксперт советует выполнять вращательные движения шеей. После чего сильно поднять плечи вверх, пробыть в таком состоянии 8 секунд и опустить плечи вниз. Повторить 2-3 раза. Необходимо сделать несколько циклов: вдох-задержка дыхания-выдох-задержка дыхания. На одинаковое количество счетов. После чего сделать вдох, задержать дыхание и легко надавить под левое подреберье. Отпустить и снова надавить, сделать так несколько раз."Немного ссутулиться, аккуратно надавить на зону левого подреберья, проекцию желудка, погрузить руки на один-два сантиметра, удерживая их на месте сделать несколько глубоких вдохов выдохов, после этого на вдохе выпрямиться, оставляя руки на месте. Сделать еще пару вдохов выдохов – и руки можно отпускать", – поясняет специалист.ПрофилактикаСнизить вероятность появления таких нежелательных симптомов как тошнота и рвота помогут правильное питание, здоровый образ жизни и управление стрессом.● Важно обратить внимание на режим дня: спать не менее 8 часов, чтобы организм успевал отдыхать и восстанавливаться.● Избегать избыточного потребления жирной и острой пищи, питаться малыми порциями, чтобы предотвратить переполнение желудка и пить достаточно жидкости.● Стараться не контактировать с запахами средств и продуктов, которые вызывают реакцию тошноты.● Отдыхать в тишине и избегать стрессовых ситуаций, медитировать и выполнять дыхательные практики, чтобы расслабиться.Во многих случаях приходится искать глубинные установки, связанные с тошнотой психогенного характера. Алексей Сапкин рассказывает, что часто человеческая психика таким образом реагирует на неприятные обстоятельства или ситуации. Найдя первопричину можно свести на нет подобные приступы.Рекомендации врачейПри неприятном чувстве на протяжении двух суток и более, необходимо обратиться к специалисту для диагностики и подбора лечения. Рекомендации врачей могут варьироваться в зависимости от причины тошноты и индивидуальных особенностей пациента. Важно следовать советам специалистов, чтобы обеспечить эффективное лечение и управление этим состоянием. Если тошнота вызвана отравлением или интоксикацией, то можно принять сорбенты."В качестве профилактики может помочь магний и витамин В6, они расслабляют нервную систему, что позволяет справиться с переутомлением и стрессом", – говорит Жан Шоломицкий.

https://ria.ru/20230912/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html

https://ria.ru/20230727/otravlenie_gribami-1886731365.html

https://ria.ru/20230414/vitamin_e-1865439057.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье