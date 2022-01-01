Диета не нужна: как избавиться от акне на лице — советы косметологов
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Каждый хотя бы раз в жизни задавался вопросом, как избавиться от прыщей на лице. Желательно — быстро и в домашних условиях. Однако часто это не просто эстетический дефект, а заболевание, которое требует комплексного лечения. По каким причинам появляются прыщи, что делать при акне и как убрать его последствия, в материале РИА Новости.
Прыщи на лице
Заболевание, поражающее волосяные фолликулы и сальные железы и вызывающее прыщи и подобные образования на лице, на медицинском языке называется акне. Его причины, виды и проявления могут быть разными, от них зависит подход в лечении.
"Угри на лице, или акне – часто встречающееся кожное заболевание, которое впервые возникает у человека в подростковом возрасте. Наблюдается у 80 % людей приблизительно от 12 до 30 лет. У 11 % прыщи могут появляться и во взрослом возрасте. Может протекать длительно, в течение нескольких лет. Как правило, внешний вид улучшается летом, а зимой и осенью, наоборот, акне может приобрести более тяжелую форму", – рассказала РИА Новости Ирина Егоровская, основатель бренда Dibs Cosmetics.
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Виды
Прыщи на лице отличаются по своему проявлению и симптоматике:
- —папулы – мягкие или плотные образования, имеют, как правило, красный цвет. Не содержат гнойного наполнения;
- —пустулы – привычные для многих прыщи с гнойным наполнением, сопровождаются воспалением, а после себя зачастую оставляют застойные пятна;
- —открытые комедоны – черные точки, которые образуются в порах кожи. Как правило, не приносят большого дискомфорта, довольно просто удаляются при косметологической или косметической чистке;
- —закрытые комедоны, или подкожные прыщи – высыпания белого цвета под верхним слоем эпидермиса. Они чаще всего со временем становятся обычными воспаленными прыщами. В силу того, что кожное сало не может выйти наружу, появляются болезненные ощущения;
- —нодулы, или узлы – плотные подкожные образования. Могут сопровождаться выделением гноя, отличаются тем, что располагаются достаточно глубоко, поэтому оставляют после себя рубцы;
- —розовые или красные прыщи – не зависят от работы сальных желез, как правило, являются признаками розацеа — хронического заболевания.
Причины появления
Появление прыщей обусловлено множеством факторов. Об основных из них рассказывает Елена Старикова, косметолог, дерматовенеролог, врач клиники превентивной косметологии и системной медицины GMTClinic: "Ведущий фактор в развитии акне – генетика. По наследству могут передаваться особенности строения сальных желез, чувствительность к гормону тестостерону, толщина кожи лица и диаметр пор. Если любите фастфуд, курите, злоупотребляете алкоголем, то вы в группе риска по развитию воспалений на коже. Вредные привычки подавляют иммунитет. А это, в свою очередь, провоцирует размножение бактерий propionibacterium acne на коже, которые в норме не доставляют никаких хлопот, но при снижении защитных свойств провоцируют образование воспалений. У взрослых акне может быть одним из признаков функциональных нарушений в организме, в частности, заболеваний ЖКТ, эндокринной системы или сосудов".
Среди других причин эксперт выделяют:
- —избыточное УФ-излучение. Солнце – самый главный иммунодепрессант, который снижает защитные функции кожи. Загар скрывает некоторые ее дефекты, но сам по себе ультрафиолет влияет на иммунитет и запускает размножение бактериальной флоры;
- —неправильная гигиена. В частности, пренебрежение ее элементарными правилами или, напротив, гиперочищение лица;
- —использование агрессивной косметики в ежедневном уходе. Это, прежде всего, средства с содержанием спирта и щелочей. Они подсушивают кожу, нарушают ее рН-баланс и стимулируют более сильную выработку кожного сала;
- —частые прикосновения к лицу, особенно грязными руками, могутспровоцировать акне;
- —особенности питания. Точнее, обилие простых углеводов в пище. "Есть мнение, что причиной акне становится употребление цельного молока и продуктов с глютеном", - сказала Елена Старикова.
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Диагностика
Многие стараются избавиться от прыщей на лице в домашних условиях, но специалисты уверяют, что лечить нужно не проявления, а причину. Для этого необходимо провести полную диагностику и выявить нарушения в работе организма. Может потребоваться посетить дерматолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога, сдать разнообразные анализы (их назначает врач) и собрать анамнез. Как правило, в первую очередь обращают внимание на наследственность, сопутствующие заболевания и их стадии, образ жизни и гормональный фон.
Лечение
Лечением акне занимается дерматолог или косметолог, именно они формируют конкретный подход и алгоритм действий в том или ином случае. Об общем порядке РИА Новости рассказала Ксения Федотова, косметолог сети салонов Keep Looking.
"Шаг 1: устранение процессов кератинизации. Иными словами, это тщательное очищение кожи лица и удаление излишков кожного сала (себума). С этим справляются пилинги, чистки (механические, мануальные, ультразвуковые, аппаратные вакуумные), а также адекватный и грамотно подобранный домашний уход – космецевтика.
Шаг 2: уменьшение признаков воспаления. Противовоспалительная терапия. Обязательно устранение инсулиноподобного фактора IGF-1, то есть корректировка питания, при которой исключается сахар. Используют такие лечебные препараты, как “Клензит”, “Эффезел”, “Скинорен”. Мезотерапия (инъекционные методики лечения) – витамин С, витамины группы В, нуклеотидные мезо-коктейли, разработанные для лечения акне. Если воспаление вызвано бактериями propionibacterium acne, то назначают прием антибиотиков. А при крайне тяжелых стадиях – системные ретиноиды (“Роаккутан”). Для поддержания иммунного статуса кожи назначают витамины и микроэлементы: витамин D3, омега-3, витамин С, цинк, селен и органический кремний.
Шаг № 3: улучшение качества себума. Используют тоники и средства для умывания для нормализации pH-баланса, а также уходовые средства для восстановления липидного барьера кожи.
Шаг № 4: устранение осложнений и проявлений постакне. Здесь помогут поверхностные пилинги, шлифовки, лазерные аппараты. Мезо- и плазмотерапия, а также препараты на основе адапалена (“Дифферин”, “Клензит”)".
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Как избавиться от прыщей в домашних условиях
В домашних условиях, без изначальной помощи дерматолога или косметолога, лечить акне не получится. Если прыщи на лице беспокоят редко и в небольшом количестве, можно подойти к проблеме с двух сторон.
Диета и корректировка рациона и режима питания в целом
Так как одной из причин считается употребление простых углеводов и сахара, следует их исключить или сильно ограничить. Также важно наладить режим потребления пищи.
"Полноценные завтрак, обед и ужин помогают сохранить стабильный уровень сахара в крови и инсулина, а также бороться с воспалениями или окислительными процессами в организме, которые вызывают высыпания. Перерыв между приемами пищи должен составлять не менее четырех часов. Такой интервал необходим для того, чтобы инсулин пришел в норму и органы пищеварительной системы работали эффективно. Ужинать необходимо не позднее, чем за три-четыре часа до сна. Это позволяет желудочно-кишечному тракту отдыхать, а не заниматься перевариванием пищи, а мозгу полноценно восстанавливаться ночью. Завтраки, обеды и ужины в определенные часы помогут организму перестроиться на новый режим и выработать полезные пищевые привычки", – уточняет Инна Решетова, врач австрийского центра здоровья Verba Mayr.
Уход
Под этим подразумевается не только забота о коже лица и применение косметики, но и изменение некоторых привычек в быту. В частности рекомендуется:
- —не выдавливать прыщи;
- —не использовать грязные кисти и спонжи для макияжа;
- —раз в неделю менять постельное белье и полотенца;
- —протирать смартфон.
Что касается косметических процедур, то важно избавиться от привычки или желания использовать самодельные пилинги, лосьоны и т.д., если они не были составлены под руководством дерматолога или косметолога. В лучшем случаем они просто не помогут, в худшем – вызовут аллергическую реакцию и навредят коже.
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Косметические средства
Средств от прыщей и акне на современном рынке представлено множество. Важно обращать внимание на состав. Лучше выбирать средства, в которых содержатся:
- —бензоил пероксид;
- —салициловая кислота;
- —сера;
- —альфа-гидроксикислоты;
- —азелаиновая кислота;
- —эфирное масло чайного дерева.
"Для лечения применяются средства, которые можно купить в аптеке – бензоил пероксид, антибиотик клиндамицина фосфат, цинковая мазь, а также препараты на основе эритромицина. Препараты принимают от трех месяцев, но не более года. Можно использовать крем “Скинорен”, гель “Куриозин”, а также растворы аптечных трав – календулы, ромашки и шалфея. Ими можно умываться и протирать лицо. Для усиления эффекта подойдут маски с гликолевой и молочной кислотами, которые способны отшелушить кожу, устранить мелкие дефекты кожи и даже бороться с рубцами от постакне", – уточнила Ирина Егоровская.
Мужчина перед зеркалом
Осложнения
Если игнорировать акне, могут возникнуть различные осложнения. Первое, что следует отметить: чем сильнее запущено заболевание, тем сложнее и дольше будет лечение. Также впоследствии может остаться множество эстетических дефектов: расширенные поры, пигментация, застойные пятна и рубцы. Тяжелое возможное осложнение в таких случаях — сепсис. Это инфекционное заболевание, которое может быть спровоцировано привычкой самостоятельно выдавливать прыщи, особенно в районе носогубного треугольника. В этой зоне сосуды кожи расположены близко к сосудам головного мозга.
Опасности самолечения
Правильно собственноручно ухаживать за кожей очень важно, но если акне проявляется постоянно и не проходит, не стоит заниматься самолечением.
"Если запустить болезнь, она перейдет в следующую стадию, а значит, избавиться от угревой сыпи будет сложнее. При самолечении некоторые препараты могут вызвать аллергию и усугубить ситуацию, а бесконтрольный прием антибиотиков повредит слизистые оболочки организма. Поэтому, если появилась угревая сыпь, лучше сразу обратиться к врачу", — предупреждает Ксения Федотова.
Девушка умывается в ванной
Профилактика
Многое зависит от генетического фактора, но все-таки ряд мер может сократить вероятность акне. Лучшей профилактикой станут регулярное наблюдение у врачей (дерматолога, эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеролога и других), правильный ежедневный уход за кожей лица, отказ от вредных привычек, соблюдение режима дня (здоровый сон, регулярное питание), достаточное употребление воды и другие подобные меры. Чтобы исключить вредное воздействие УФ-лучей, следует пользоваться солнцезащитными средствами, причем не только жарким летом. Сегодня дерматологи советуют применять их круглый год.
Мифы
Вокруг акне по-прежнему существует достаточно мифов. Самые распространенные для РИА Новости развенчали эксперты.
Елена Васильева, врач дерматолог-косметолог, главный врач Института красоты Belle Allure: "Первый миф, с которым мы сталкиваемся — что возникновение прыщей связано с несоблюдением гигиены и нужно часто мыть лицо с мылом. Отказываться от очищения, конечно, не следует, но делать это нужно не более двух раз в день и с использованием специальных мягких средств.
Второй миф: обязательно соблюдать диету. На самом деле в этом нет никакой необходимости. Целесообразно ограничить чрезмерное количество углеводов (мучное, газированные тонизирующие напитки, шоколад) и только в том случае, если есть явная связь между приемом такого продукта и высыпаниями.
Третий миф: для избавления от прыщей необходимо сменить климат на более теплый. Однако чрезмерная инсоляция приводит к кратковременному улучшению и загару, который маскирует высыпания на время, а потом возникает рецидив".
Девушка смотрится в зеркало
Ксения Федотова, косметолог сети салонов Keep Looking: "Угри можно не лечить, сами пройдут — частое заблуждение. Чем раньше начнется лечение, тем лучше, запущенные формы угрей лечатся дольше.
“Сладкое не влияет на кожу”. Еще как влияет! Чрезмерное употребление сахара (сладостей) дает питательную среду для размножения бактерий и усугубляет воспалительный процесс".
Ксения Черная, эксперт онлайн-школы "Pro-здоровье": "Один из главных мифов гласит, что от заболеваний кожи можно избавится лишь с помощью уходовых средств и косметологических процедур. Однако лечить нужно причину, а это могут быть хронические болезни пищеварительной системы, аутоиммунные заболевания, гормональные проблемы. Почти все они связаны с неправильным рационом и режимом питания. Индивидуальный рацион, подобранный на основании результатов лабораторной диагностики, решает проблемы с акне, высыпаниями, покраснениями, шелушениями уже через несколько недель".