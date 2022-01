https://ria.ru/20220101/akne-1766354033.html

Диета не нужна: как избавиться от акне на лице — советы косметологов

Прыщи на лице: как избавиться, причины появления и как убрать

Диета не нужна: как избавиться от акне на лице — советы косметологов

Каждый хотя бы раз в жизни задавался вопросом, как избавиться от прыщей на лице. Желательно — быстро и в домашних условиях. Однако часто это не просто... РИА Новости, 01.01.2022

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Каждый хотя бы раз в жизни задавался вопросом, как избавиться от прыщей на лице. Желательно — быстро и в домашних условиях. Однако часто это не просто эстетический дефект, а заболевание, которое требует комплексного лечения. По каким причинам появляются прыщи, что делать при акне и как убрать его последствия, в материале РИА Новости.Прыщи на лицеЗаболевание, поражающее волосяные фолликулы и сальные железы и вызывающее прыщи и подобные образования на лице, на медицинском языке называется акне. Его причины, виды и проявления могут быть разными, от них зависит подход в лечении."Угри на лице, или акне – часто встречающееся кожное заболевание, которое впервые возникает у человека в подростковом возрасте. Наблюдается у 80 % людей приблизительно от 12 до 30 лет. У 11 % прыщи могут появляться и во взрослом возрасте. Может протекать длительно, в течение нескольких лет. Как правило, внешний вид улучшается летом, а зимой и осенью, наоборот, акне может приобрести более тяжелую форму", – рассказала РИА Новости Ирина Егоровская, основатель бренда Dibs Cosmetics.ВидыПрыщи на лице отличаются по своему проявлению и симптоматике:Причины появленияПоявление прыщей обусловлено множеством факторов. Об основных из них рассказывает Елена Старикова, косметолог, дерматовенеролог, врач клиники превентивной косметологии и системной медицины GMTClinic: "Ведущий фактор в развитии акне – генетика. По наследству могут передаваться особенности строения сальных желез, чувствительность к гормону тестостерону, толщина кожи лица и диаметр пор. Если любите фастфуд, курите, злоупотребляете алкоголем, то вы в группе риска по развитию воспалений на коже. Вредные привычки подавляют иммунитет. А это, в свою очередь, провоцирует размножение бактерий propionibacterium acne на коже, которые в норме не доставляют никаких хлопот, но при снижении защитных свойств провоцируют образование воспалений. У взрослых акне может быть одним из признаков функциональных нарушений в организме, в частности, заболеваний ЖКТ, эндокринной системы или сосудов".Среди других причин эксперт выделяют:ДиагностикаМногие стараются избавиться от прыщей на лице в домашних условиях, но специалисты уверяют, что лечить нужно не проявления, а причину. Для этого необходимо провести полную диагностику и выявить нарушения в работе организма. Может потребоваться посетить дерматолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога, сдать разнообразные анализы (их назначает врач) и собрать анамнез. Как правило, в первую очередь обращают внимание на наследственность, сопутствующие заболевания и их стадии, образ жизни и гормональный фон.ЛечениеЛечением акне занимается дерматолог или косметолог, именно они формируют конкретный подход и алгоритм действий в том или ином случае. Об общем порядке РИА Новости рассказала Ксения Федотова, косметолог сети салонов Keep Looking."Шаг 1: устранение процессов кератинизации. Иными словами, это тщательное очищение кожи лица и удаление излишков кожного сала (себума). С этим справляются пилинги, чистки (механические, мануальные, ультразвуковые, аппаратные вакуумные), а также адекватный и грамотно подобранный домашний уход – космецевтика.Шаг 2: уменьшение признаков воспаления. Противовоспалительная терапия. Обязательно устранение инсулиноподобного фактора IGF-1, то есть корректировка питания, при которой исключается сахар. Используют такие лечебные препараты, как “Клензит”, “Эффезел”, “Скинорен”. Мезотерапия (инъекционные методики лечения) – витамин С, витамины группы В, нуклеотидные мезо-коктейли, разработанные для лечения акне. Если воспаление вызвано бактериями propionibacterium acne, то назначают прием антибиотиков. А при крайне тяжелых стадиях – системные ретиноиды (“Роаккутан”). Для поддержания иммунного статуса кожи назначают витамины и микроэлементы: витамин D3, омега-3, витамин С, цинк, селен и органический кремний.Шаг № 3: улучшение качества себума. Используют тоники и средства для умывания для нормализации pH-баланса, а также уходовые средства для восстановления липидного барьера кожи.Шаг № 4: устранение осложнений и проявлений постакне. Здесь помогут поверхностные пилинги, шлифовки, лазерные аппараты. Мезо- и плазмотерапия, а также препараты на основе адапалена (“Дифферин”, “Клензит”)".Как избавиться от прыщей в домашних условияхВ домашних условиях, без изначальной помощи дерматолога или косметолога, лечить акне не получится. Если прыщи на лице беспокоят редко и в небольшом количестве, можно подойти к проблеме с двух сторон.Диета и корректировка рациона и режима питания в целомТак как одной из причин считается употребление простых углеводов и сахара, следует их исключить или сильно ограничить. Также важно наладить режим потребления пищи."Полноценные завтрак, обед и ужин помогают сохранить стабильный уровень сахара в крови и инсулина, а также бороться с воспалениями или окислительными процессами в организме, которые вызывают высыпания. Перерыв между приемами пищи должен составлять не менее четырех часов. Такой интервал необходим для того, чтобы инсулин пришел в норму и органы пищеварительной системы работали эффективно. Ужинать необходимо не позднее, чем за три-четыре часа до сна. Это позволяет желудочно-кишечному тракту отдыхать, а не заниматься перевариванием пищи, а мозгу полноценно восстанавливаться ночью. Завтраки, обеды и ужины в определенные часы помогут организму перестроиться на новый режим и выработать полезные пищевые привычки", – уточняет Инна Решетова, врач австрийского центра здоровья Verba Mayr.УходПод этим подразумевается не только забота о коже лица и применение косметики, но и изменение некоторых привычек в быту. В частности рекомендуется:Что касается косметических процедур, то важно избавиться от привычки или желания использовать самодельные пилинги, лосьоны и т.д., если они не были составлены под руководством дерматолога или косметолога. В лучшем случаем они просто не помогут, в худшем – вызовут аллергическую реакцию и навредят коже.Косметические средстваСредств от прыщей и акне на современном рынке представлено множество. Важно обращать внимание на состав. Лучше выбирать средства, в которых содержатся:"Для лечения применяются средства, которые можно купить в аптеке – бензоил пероксид, антибиотик клиндамицина фосфат, цинковая мазь, а также препараты на основе эритромицина. Препараты принимают от трех месяцев, но не более года. Можно использовать крем “Скинорен”, гель “Куриозин”, а также растворы аптечных трав – календулы, ромашки и шалфея. Ими можно умываться и протирать лицо. Для усиления эффекта подойдут маски с гликолевой и молочной кислотами, которые способны отшелушить кожу, устранить мелкие дефекты кожи и даже бороться с рубцами от постакне", – уточнила Ирина Егоровская.ОсложненияЕсли игнорировать акне, могут возникнуть различные осложнения. Первое, что следует отметить: чем сильнее запущено заболевание, тем сложнее и дольше будет лечение. Также впоследствии может остаться множество эстетических дефектов: расширенные поры, пигментация, застойные пятна и рубцы. Тяжелое возможное осложнение в таких случаях — сепсис. Это инфекционное заболевание, которое может быть спровоцировано привычкой самостоятельно выдавливать прыщи, особенно в районе носогубного треугольника. В этой зоне сосуды кожи расположены близко к сосудам головного мозга.Опасности самолеченияПравильно собственноручно ухаживать за кожей очень важно, но если акне проявляется постоянно и не проходит, не стоит заниматься самолечением."Если запустить болезнь, она перейдет в следующую стадию, а значит, избавиться от угревой сыпи будет сложнее. При самолечении некоторые препараты могут вызвать аллергию и усугубить ситуацию, а бесконтрольный прием антибиотиков повредит слизистые оболочки организма. Поэтому, если появилась угревая сыпь, лучше сразу обратиться к врачу", — предупреждает Ксения Федотова.ПрофилактикаМногое зависит от генетического фактора, но все-таки ряд мер может сократить вероятность акне. Лучшей профилактикой станут регулярное наблюдение у врачей (дерматолога, эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеролога и других), правильный ежедневный уход за кожей лица, отказ от вредных привычек, соблюдение режима дня (здоровый сон, регулярное питание), достаточное употребление воды и другие подобные меры. Чтобы исключить вредное воздействие УФ-лучей, следует пользоваться солнцезащитными средствами, причем не только жарким летом. Сегодня дерматологи советуют применять их круглый год.МифыВокруг акне по-прежнему существует достаточно мифов. Самые распространенные для РИА Новости развенчали эксперты.Елена Васильева, врач дерматолог-косметолог, главный врач Института красоты Belle Allure: "Первый миф, с которым мы сталкиваемся — что возникновение прыщей связано с несоблюдением гигиены и нужно часто мыть лицо с мылом. Отказываться от очищения, конечно, не следует, но делать это нужно не более двух раз в день и с использованием специальных мягких средств.Второй миф: обязательно соблюдать диету. На самом деле в этом нет никакой необходимости. Целесообразно ограничить чрезмерное количество углеводов (мучное, газированные тонизирующие напитки, шоколад) и только в том случае, если есть явная связь между приемом такого продукта и высыпаниями.Третий миф: для избавления от прыщей необходимо сменить климат на более теплый. Однако чрезмерная инсоляция приводит к кратковременному улучшению и загару, который маскирует высыпания на время, а потом возникает рецидив".Ксения Федотова, косметолог сети салонов Keep Looking: "Угри можно не лечить, сами пройдут — частое заблуждение. Чем раньше начнется лечение, тем лучше, запущенные формы угрей лечатся дольше.“Сладкое не влияет на кожу”. Еще как влияет! Чрезмерное употребление сахара (сладостей) дает питательную среду для размножения бактерий и усугубляет воспалительный процесс".Ксения Черная, эксперт онлайн-школы "Pro-здоровье": "Один из главных мифов гласит, что от заболеваний кожи можно избавится лишь с помощью уходовых средств и косметологических процедур. Однако лечить нужно причину, а это могут быть хронические болезни пищеварительной системы, аутоиммунные заболевания, гормональные проблемы. Почти все они связаны с неправильным рационом и режимом питания. Индивидуальный рацион, подобранный на основании результатов лабораторной диагностики, решает проблемы с акне, высыпаниями, покраснениями, шелушениями уже через несколько недель".

