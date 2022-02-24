https://ria.ru/20220224/kosmetika-1774879030.html

Уходовая косметика: как подобрать нужные средства по типу кожи и составу

Уходовая косметика для кожи: как самостоятельно и правильно подобрать

Уходовая косметика: как подобрать нужные средства по типу кожи и составу

Выбор уходовой косметики намного сложнее, чем декоративной. Важно отталкиваться от типа кожи для подбора правильного ухода за ней. Чтобы сохранить лицо здоровым РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:34

2022-02-24T20:34

2022-02-24T20:35

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Выбор уходовой косметики намного сложнее, чем декоративной. Важно отталкиваться от типа кожи для подбора правильного ухода за ней. Чтобы сохранить лицо здоровым и свежим, косметику также необходимо правильно хранить и использовать. О том, как найти подходящие средства и научиться их применять - в материале РИА Новости.Уходовая косметика для кожиКосметика подразделяется на две группы: декоративная и уходовая. Декоративные средства - те, с помощью которых наносят макияж, то есть консилер, пудра, тушь, тональное средство и так далее. Уходовая косметика (или ухаживающая) помогает сохранять кожу здоровой и свежей. Такие средства нужно выбирать внимательно, учитывая этапы ухода, а сами средства классифицируются в зависимости от того, для какого типа кожи и для каких целей они будут использоваться.Сначала необходимо проконсультироваться с косметологом. В целом этапов ухода за кожей несколько:ТипыОтличие уходовой косметики в том, что ее использование подразделяется на несколько этапов, которые должны осуществляться только в комплексе, чтобы получить нужный эффект. Так, сначала кожу необходимо очистить, а уже потом увлажнять. Переставлять местами схемы ухода нельзя. Самое сложное в выборе средств - это определиться с необходимыми ингредиентами. Так как кожа у разных девушек сильно отличается, в косметических средствах должны содержаться составляющие, подходящие конкретному ее типу.ОчищающаяСамый первый пункт - это демакияж. Смыть косметику можно при помощи гидрофильного масла или мицеллярной воды. Далее следует переходить непосредственно к самому процессу очищения. Бережный уход обеспечивает пенка или молочко, а более глубокое очищение - гель для умывания. Для начала следует сделать выбор в пользу нежного ухода, поскольку слишком интенсивные средства смывают не только загрязнения, но и гидролипидную мантию на коже, которая защищает её от воздействия окружающей среды. Слишком сильное очищение может способствовать иссушению эпидермиса. Так что лучше наносить пенку, распределяя ее аккуратно по коже, а затем смыть теплой водой.ТонизирующаяПосле очищения лицо нужно тонизировать. С помощью восстанавливающих и увлажняющих тоников образуется та самая гидролипидная мантия, которая защищает кожу и благодаря активным компонентам дополнительно тонизирует и увлажняет ее, восстанавливает pH. Есть более интенсивные тоники, например, с ретинолом, которые имеют противовоспалительный эффект, поэтому если кожа склонна к высыпаниям, можно чередовать разные тоники. Например, утром наносить увлажняющий, а вечером - противовоспалительный. Тоник стоит использовать сразу после очищения кожи, чтобы не дать ей высохнуть.Увлажняющая и питающаяУвлажнение и питание - это один из этапов ухода за с целью сохранения красоты и молодости. Используя крем утром и вечером и маски один-два раза в неделю, можно улучшить состояние кожи.Отшелушивающие средстваЕсть несколько видов отшелушивающих средств, которыми чаще всего пользуются в домашних условиях. Скрабы очищают кожу за счет механического воздействия на нее небольшими частицами. Они могут быть разными: натуральными, как, например, сахар, семена и кофе, и химическими. Многие косметологи не рекомендуют использование скрабов, так как они создают микротравмы, поэтому можно использовать более щадящую альтернативу - пилинги.Пилинги способны глубоко очистить кожу и обеспечить ее насыщение полезными элементами. Они позволяют снять ороговевшие частички, убрать даже глубокие загрязнения и стимулируют обновление кератиноцитов - клеток эпидермиса, которые участвуют в производстве коллагена. Пилинги также бывают разными по составу и могут обеспечивать дополнительный эффект: уменьшить пигментацию или морщинки, улучшить тон кожи или уплотнить её, дополнительно напитать витаминами или подтянуть.Как подобрать уходовую косметикуЧтобы грамотно подобрать уходовую косметику и не разочароваться в выборе, нужно обратить внимание на пять факторов: тип и особенности кожи, активные компоненты в составе, страна производства и комплексный подход.Вид средстваМыло, гели и пенки для умывания, а также молочко предназначены для очищения лица и тела от загрязнений. Они используются ежедневно, утром и вечером. Пилинги и скрабы созданы для глубокого очищения. Для жирной и комбинированной кожи можно использовать скрабы с мелкими частицами внутри, которые механически удаляют грязь и кожное сало, а для чувствительной и сухой кожи лучше выбрать кремовые гоммажи. Лосьоны и тоники предназначены для удаления остатков косметики. Кремы выполняют множество функций: они могут питать, увлажнять, смягчать кожу, бороться с признаками старения.ВозрастВыбор средств зависит и от возраста кожи. До 25 лет она обладает потенциалом самовосстановления. После 25 или 30 нужна комбинация омолаживающих и питательных средств с лифтинг-эффектом. Утром – интенсивное увлажнение, ночью – питание. Раз в неделю – маска с антиоксидантами в составе. После 40 - пилинги и лифтинг. После консультации косметолог может предложить инъекции красоты, а также аппаратные методы омоложения кожи.Как определить тип кожи“Чтобы правильно подобрать средства по уходу за кожей, нужно в первую очередь ориентироваться на ее тип и потребности. Для этого лучше обратиться к косметологу, чтобы избежать ошибок”, - убеждена Маргарита Рубцова, бьюти-эксперт Shopping Live. - Практика показывает, что многие ошибочно определяют свой тип кожи, и как следствие подбирают некорректный уход. Но какой бы он ни был, есть один универсальный совет: правильное очищение - залог ее здоровья и красоты. При выборе активных компонентов ухода стоит также учитывать сезон. Например, ретинол в сезоны с высокой солнечной активностью может вызвать пигментацию. А это значит, что летом стоит быть осторожными при выборе средств с ретинолом”.Три правила, чтобы определить тип кожи:Смешанная - это отдельный тип, когда разные зоны лица вырабатывают разное количество кожного сала, то есть кожа может быть нормальной, но очень сушиться или, наоборот, выделяет много жира в Т-зоне (переносица-нос-подбородок), тогда ее можно назвать смешанной.Состояние кожиСостояние кожи не зависит от ее типа. Даже неприхотливая зимой скорее всего будет сильно пересушена и станет нуждаться в активном увлажнении и тонизировании. Летом коже необходима защита от солнца, поэтому в составе средств необходимо обращать внимание на SPF. Минимальный SPF для летнего солнца - 30, но лучше выбирать косметику с SPF 50. Таким образом, на состояние кожи стоит ориентироваться потому, что в разное время года она требует разных уходовых средств.Изучение состава средстваДля того чтобы косметический продукт был удобен в использовании, его состав должен быть сбалансированным: не просто начиненным полезными ингредиентами, но и приятным по текстуре, обладающим легким ненавязчивым ароматом. Для этого химики и технологи продумывают все компоненты и их различные комбинации. И после того как продукт разработан и выпущен, производители обязаны указать состав на этикетке полностью. Все компоненты перечислены в порядке убывания.Необходимые свойства для разных типов кожи“Обратите внимание на состав и активные компоненты. Нужно выбирать разные, в зависимости от типа кожи, - комментирует Алина Донник. - Например, витамин С тонизирует и дарит коже сияние, гиалуроновая кислота увлажняет и помогает в борьбе с морщинами, Морские водоросли насыщают кожу влагой и повышают упругость, коллаген ускоряет регенерацию и выравнивает тон кожи”.Реакция кожиРеакция кожи - то, на что нужно обращать особое внимание при выборе косметики. Иногда бывает, что ингредиенты в составе подходят потребителю, но средство вызывает неприятные ощущения. Неблагоприятная реакция на средства - это зуд, раздражение, жжение, высыпания, припухлости, шелушение. А также если появляется отек после сна или кожа негативно реагирует на прикосновения и на нанесение любых средств.Особенности выбора средстваПомимо показателей самой кожи, важно также следить и за особенностями косметики: какой производитель ее продает, что предлагает средство, какие уточнения есть на этикетке. Есть несколько деталей, о которых стоит помнить.ОбозначенияЕсть разные обозначения на баночках с уходовой косметикой, на некоторые из них стоит обращать особое внимание.1. Знаки натуральной косметикиНатуральная биологическая косметика пользуется спросом у покупателей, но стоит недешево. Присутствие ароматизаторов, синтетических консервантов, красителей в таких средствах исключается. Продукция с логотипами ECO и BIO должна соответствовать ряду требований и норм, в ее состав должны входить ингредиенты натурального происхождения, компоненты растений, выросших в экологически чистых местах.2. Знаки этичной косметикиСейчас вопросу защиты животных уделяется большое внимание. Стандарт этичной косметики был утвержден Британским союзом (BUAV). Основной концепцией стандарта является недопустимость использования животных для тестирования косметики, а также отсутствие в ней компонентов животного происхождения.3. Знаки некомедогенностиКомедогенность - это способность вызывать образование комедонов. Это бугорки на коже, которые затем превращаются в прыщи. Комедоны - это начальная стадия угревой сыпи. Поэтому часто можно услышать, что некомедогенная косметика подходит людям с проблемной кожей, склонной к акне.4. Знак гипоаллергенностиКак правило, гипоаллергенность означает низкую вероятность аллергической реакции на средство. Продукты с такой пометкой предназначены для людей, которые часто сталкиваются с зудом, покраснением или другими кожными реакциями после использования продукта. Однако у некоторых людей может быть аллергия только на определенные компоненты косметики. Поэтому рекомендуется внимательно читать состав.УпаковкаСрок годности продукта зависит от упаковки. Каждый раз когда человек берет крем пальцами из баночки с широким горлышком, он вносит микроорганизмы в средство, которые размножаются, разрушают продукт и приводят к проблемам с кожей. Закрытая упаковка с помпой или в виде трубки помогает избежать этого, так как в этом случае потребитель выдавливает продукт и в него меньше попадают бактерии. В вакуумной упаковке нет воздуха, что замедляет рост бактерий. Упаковки с помпой также упрощают дозирование препарата.СтоимостьСлишком высокая или низкая цена может быть показателем перепродажи или подделки. Стоимость продукта зависит от многих факторов: сырья, рекламы, исследований. Чем чаще потребители видят товар на страницах журналов и по телевизору, тем больше производитель вкладывает в его продвижение. Так как сейчас большую роль играют вопросы экологии, многие производители создают органическую косметику, которая не тестируется на животных. Это средства, для создания которых нужны серьезные исследования, поэтому зачастую такая качественная продукция стоит дорого. Есть профессиональные марки, ориентированные на проблемную кожу, склонную к высыпаниям - их средства будут стоить около трех-четырех тысяч рублей за банку. Но есть и более бюджетные аналоги, например, продукты масс-маркета. Цена таких продуктов обычно ниже тысячи рублей.И такие и такие средства можно найти в магазинах и на интернет-сайтах, которые специализируются на продаже декоративной и уходовой косметики.Хранение уходовой косметикиКосметика должна храниться в сухом и прохладном месте. Жара и чрезмерная влажность провоцируют рост болезнетворных бактерий и грибков. Также необходимо следить за сроком годности продукта — не рекомендуется использовать его после его истечения.

https://ria.ru/20220126/volosy-1769665526.html

https://ria.ru/20210407/vitamin-1727230345.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/krasota-1591409459.html

https://ria.ru/20200401/1569422769.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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