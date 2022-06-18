https://ria.ru/20220618/kozha-1796395345.html

Очищение, увлажнение, защита: правила ухода за кожей лица и тела

Уход за кожей лица и тела: правила, этапы и как ухаживать в домашних условиях

Очищение, увлажнение, защита: правила ухода за кожей лица и тела

Правильный уход за кожей включает в себя регулярное проведение определенных манипуляций. Как ухаживать за лицом и телом, чтобы предотвратить ранние признаки... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:11

2022-06-18T11:11

2022-06-18T11:53

общество

здоровье - общество

кожа

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Правильный уход за кожей включает в себя регулярное проведение определенных манипуляций. Как ухаживать за лицом и телом, чтобы предотвратить ранние признаки старения, появление морщин и сухость; ежедневные процедуры, этапы и правила их проведения в домашних условиях— в материале РИА Новости.Уход за кожейКожа круглый год подвергается серьезным испытаниям - морозный или наоборот сухой и горячий воздух, ветер, пыль, ультрафиолетовое излучение. Все эти негативные факторы усиливают работу сальных желез, приводя к загрязнению кожи, различным воспалениям, шелушениям, обезвоживанию, провоцируют образование морщин и усиленную пигментацию. Поэтому возникает необходимость скорректировать домашний уход таким образом, чтобы защитить кожу от негативного воздействия окружающей среды. В постоянном уходе нуждается не только лицо и область вокруг глаз, необходимо также уделять должное внимание коже рук и ног.По типу кожиПри выборе средств по уходу за кожей для начала необходимо узнать, к какому типу она относится:Затем нужно определить ее состояние на данный момент - есть ли повышенная чувствительность, обезвоженность, воспалительные элементы."Сухую кожу необходимо питать, а жирную — контролировать. Например, летом сухая кожа от жары только больше сохнет, а жирная еще активнее вырабатывает себум", — говорит Ксения Вебер, косметолог, эксперт интернет-магазина Shopping Live.По возрастуУход за кожей в разном возрасте имеет свои особенности. "В подростковом на уровне гормональных перестроек происходит гиперпродукция кожного сала, из-за чего возникает жирный блеск, комедоны, воспаления. И при несвоевременном решении проблемы возможно прогрессирование акне в более тяжелые формы с гнойными, глубокими подкожными шаровидными элементами",— комментирует Ольга Самойлова, врач-косметолог клиники LazerJazz, эксперт телеканала “Доктор”.​"До 25 лет для увлажнения достаточно использовать легкий крем гелевой текстуры. Один из самых популярных увлажняющих компонентов — гиалуроновая кислота, средства с ней в составе можно выбирать для кожи в любом возрасте", — комментирует Мария Гусева, косметолог "Мейтан".После 30 лет замедляются обменные процессы внутри клеток, кожа начинает интенсивно терять влагу, истончается липидный слой. Синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты снижается. При отсутствии заботы кожа начинает стареть быстрее, появляются первые морщинки, тусклый цвет лица, темные круги под глазами. С этого возраста необходим комплексный уход и косметика для профилактики первых признаков старения, сыворотки для увлажнения.После 40 лет появляется отечность под глазами, пигментные пятна, деформация овала, также повышается сухость кожи. Регулярный уход в этом возрасте, по словам Марии Гусевой, должен базироваться на кремах для лица и кожи вокруг глаз, которые дают выраженный омолаживающий эффект. Стоит выбирать косметику более плотной текстуры на основе масел."К 50 годам кожа у женщин утрачивает способность к естественному восстановлению формы. Значительно изменяется ее цвет, а пигментация становится более явной. В этом возрасте нужно интенсивное питание и процедуры, направленные на повышение тургора. Стоит обратить внимание на косметику, которая питает кожу и насыщает ее жирными кислотами и витаминами. На возрастной коже отлично работают пептиды, они влияют на глубину морщин, уменьшают уже существующие и предотвращают появление новых", — отмечает Мария Гусева.Как ухаживать за кожей изнутриКрасота и здоровье кожи зависят от работы внутренних органов, питания и гормонального фона."Если беспокоят акне, воспаления на лице или теле, сухость или жирность кожи, то стоит обратить внимание на то, что мы едим и как работает наш ЖКТ, а не на содержимое косметички. Ведь внешне можно только убрать проявление симптомов, а не решить причину проблемы, которая скрывается внутри", — говорит Татьяна Железнова, профессиональный нутрициолог-натуропат.Правильное питаниеЛокализация высыпаний поможет понять, в каком органе есть проблемы. Например, если беспокоят:В любом случае Татьяна Железнова рекомендует начинать с налаживания функции печени и кишечника — это основа качественной работы организма. Для этого необходимо убрать из рациона провоспалительные продукты, такие как:Добавить в рацион больше темной зелени и овощей, следить за количеством белка и полезных жиров, а также чистой воды в течение дня вне других напитков."Темная зелень содержит витамины А и К, которые помогают контролировать выработку кожного сала и способствуют заживлению постакне. Овощи содержат большое количество клетчатки, которая способствует лучшему опорожнению кишечника и выводу лишних токсинов из организма. Белок - важный компонент клеток и тканей, а его дефицит негативно сказывается на красоте кожи. Полезные жиры важны для гормонального фона, а также предотвращения воспалительны хпроцессов в организме", — поясняет Татьяна Железнова.Питьевой режимЧто касается водного баланса, то его необходимо поддерживать для естественной детоксикации организма. Поэтому ежедневно необходимо выпивать от 35 мл воды на кг массы тела.ВитаминыДля питания кожи изнутри важны регулярные курсовые приемы антиоксидантов, таких как селен, гинкго билоба, альфа-липоевая кислота и другие. "Прием БАД и витаминно-минеральных комплексов для кожи, ногтей, волос рекомендуется один-два раза в год индивидуальным курсом, который назначает врач с учетом состояния кожи и здоровья каждого пациента. Это могут быть курсы длительностью 10 дней или один-два месяца", — комментирует Оксана Рогожина, врач-косметолог, дерматолог, трихолог клиники доктора Василенко.Эксперт предупреждает, что бесконтрольное применение и злоупотребление витаминами, комплексами БАД чревато изменением работы внутренних органов - щитовидной железы, почек и др. А это, в свою очередь, негативно скажется на коже. "Тусклость, землистый цвет, бледность, одутловатость — вот те немногие их неприглядных проявлений заболеваний внутренних органов. Спрогнозировать пользу и вред от самовольно выбранного витаминного воздействия человек без медицинского образования вряд ли сможет. Чтобы понять, как и какой микроэлемент может повлиять на работу органов, необходимо обращаться к врачам-косметологам", — отмечает Оксана Рогожина.Как ухаживать за кожей снаружиЧтобы достичь видимого результата, необходимо правильно и организовать процесс домашнего ухода. Косметолог поможет в подборе средств и даст рекомендации по их использованию. Задача клиента —придерживаться этих советов.ОчищениеУход за кожей лица начинается с правильной гигиены. "Водой невозможно полностью удалить частицы грязи, косметики и веществ, которые выделяются на поверхность кожи", — говорит Лилия Смирнова, врач-косметолог клиники LazerJazz, дерматолог, лазеротерапевт, специалист по лечению акне и розацеа. Для этого используют специальные средства:"Никогда не оставляйте на лице несмытую мицеллярную воду или молочко, т.к. они образуют пленку, которая будет мешать дальнейшей процедуре, не позволит проникать питательным и увлажняющим компонентам в кожу", — предупреждает Галина Герасимова, косметолог федеральной сети салонов красоты "ЦирюльникЪ" в Орле.ОтшелушиваниеВ любое время года важно удалять ороговевшие частички кожи примерно раз в неделю. Главное - не травмировать кожу, иначе воздействие УФ-лучей спровоцирует ожоги, нежелательную пигментацию. Косметолог Ксения Вебер рекомендует в жаркий сезон отказаться от агрессивных салонных процедур: химических пилингов среднего и глубокого проникновения, лазерной эпиляции верхней губы, шлифовки кожи, удаления татуировок на открытых участках кожи. Лучше не проводить их и подождать, пока активность УФ-лучей снизится.ТонизированиеТонизация — это использование лосьона/тоника для завершения этапа очищения кожи, устранения остатков очищающего средства. Лосьон-тоник должен оказывать двойное действие: регулировать выработку кожного сала, увлажнять и восстанавливать уровень pH кожи. "После воздействия очищающих средств PH нашей кожи смещается в щелочную сторону, а природный PH кожи должен быть слабокислый. Тоник восстанавливает этот баланс. А слабокислая среда является естественным барьером для микроорганизмов, препятствует появлению различных высыпаний", — поясняет Галина Герасимова.Увлажнение и питаниеСыворотки, ампульные концентраты, флюиды, гели, спреи для увлажнения и питания кожи наносят на уже очищенное лицо. Крем для должен обладать легкой текстурой, интенсивно увлажнять, защищать от антиоксидантов и активного ультрафиолетового облучения. Хорошо если в составе есть аминокислоты, гиалуроновая кислота, коллаген, витамины С и Е. Нежелательными компонентами являются ретинол, энзимы и фруктовые кислоты, поскольку они усиливают чувствительность кожи к UV–излучению.ЗащитаКосметические средства с липидами или маслами (крем, флюид, мазь) наносят для формирования окклюзионного слоя на коже, который "запечатывает" увлажняющие средства, уменьшает потерю влаги кожей через воспаление.Подбор средств для ухода за кожейНабор уходовых средств может меняться в зависимости от типа кожи, возраста и времени года, а также от тех проблем, которые необходимо решить:Но есть минимум, который должен быть у каждой женщины. "Базовый набор — гель или пенка для умывания, скраб или пилинг, тоник, сыворотка или тонер, дневной увлажняющий крем, средство с spf-защитой, ночной восстанавливающий питательный крем, средство для ухода за кожей вокруг глаз, маски. Для экспресс-ухода отлично подойдут тканевые маски и патчи", — говорит Мария Гусева.Полезные компоненты для увлажнения — это экстракт алоэ вера, водорослей, гиалуроновая кислота, пантенол, молочная кислота. "Но это не значит, что в составе крема не может быть, например, масел, хотя они тоже считаются запирающими компонентами", — отмечает Ксения Вебер. Для сухой кожи летом подойдет питательный крем с маслами, но более легкой текстурой, чем зимний. Для жирной и комбинированной отличный вариант — увлажняющие гели и матирующие салфетки для лица, которые впитывают излишний себум, а влагу сохраняют.Наиболее эффективно, безопасно и индивидуально сделать подбор необходимой косметики для домашнего ухода может лишь специалист. "Рекомендовать средства с нужным именно вам составом косметолог сможет после очного осмотра и беседы. Не стоит ориентироваться на красивую упаковку или название. Самое главное — это состав и действующие вещества, которые находятся в средстве", — отмечает Галина Герасимова.Этапы ежедневного ухода за кожейПоэтапно уход за кожей на ежедневной основе состоит из:Глубокое очищение с применением пилинга рекомендуется делать раз в месяц, так как цикл формирования роговых клеток верхнего слоя кожи (а именно их удаляют при глубоком очищении) составляет 28-35 дней. Очистку лица с помощью скраба, гоммажа, эксфолианта косметологи советуют проводить один-два раза в неделю или курсами несколько раз в год.Правила ухода за кожейПо мнению Лилии Смирновой, в большинстве случаев страдает барьер кожи, что приводит к:Первое правило ухода — не забывать про защиту от солнца. "Ультрафиолету все равно, где проникать в кожу — на пляже или в мегаполисе. Поэтому лучше всего, если SPF-компоненты будут в составе дневного крема, который используется каждое утро", — говорит Ксения Вебер. Наносить такой крем можно точно так же, как и обычный, за 20-30 минут до выхода из дома.Очищать кожу лица летом следует более тщательно, поскольку пыль, забивающая поры, может спровоцировать воспаления и высыпания. Завершать очищение лучше тоником, он удалит остатки макияжа, тонизирует кожу и подготовит к нанесению последующих средств. Далее наносят тонер или сыворотку— осветляющую, увлажняющую, успокаивающую, для проблемной кожи либо антивозрастную. Ей необходимо несколько минут поработать на коже и затем можно наносить крем для век, для лица и зоны декольте."Сыворотка с большой концентрацией активных веществ подбирается по проблеме кожи. Она не используется как самостоятельный продукт, это "подложка" под крем, который накладывается поверх неё. Сыворотка и крем усиливают действие друг друга, являясь синергетиками", — комментирует Галина Герасимова.Для регулярного очищения и обновления кожи один-два раза в неделю применяют скрабы, пилинги. При сухой коже абразивное очищение производят реже: один раз в две недели. Маски следует выбирать в зависимости от проблемы: они бывают кремовые, альгинатные, ночные, смываемые и несмываемые.Как избежать пигментных пятенЗа нарушение пигментации кожи отвечают несколько составляющих: меланин, каротин, оксигемоглобин, меланоид и восстановленный гемоглобин. В первую очередь пигментные пятна возникают вследствие нарушения выработки меланина, за что отвечают печень и щитовидная железа. "Если говорить о дефицитах, то для предотвращения пигментации кожи стоит контролировать уровень витамина Д в организме и железа. Но опять же все сводится к улучшению качества рациона и заботе о здоровье желудочно-кишечного тракта", — говорит Татьяна Железнова.Советы косметологов"Нет единой методики для всех и за получением более подробной и индивидуальной информации о состоянии кожи и организма в целом рекомендуется обращаться к специалисту с комплексным подходом к здоровью человека", — отмечает Татьяна Железнова.Сейчас в помощь специалистам есть множество аппаратов, диагностирующих состояние кожи. На экране монитора можно увидеть толщину рогового слоя кожи: нормальный он или толще, глубину морщин, состояние сосудов кожи и т.п.

https://ria.ru/20220614/ii-1795109596.html

https://ria.ru/20220610/allergiya-1794679168.html

https://ria.ru/20220609/genetika-1793997371.html

https://ria.ru/20220531/dermatit-1792018402.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/kosmetika-1787279336.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, кожа