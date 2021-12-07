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Черные точки на носу: почему появляются и как устранить дефект навсегда
Как убрать черные точки на носу: избавление в домашних условиях, маски, средства
Черные точки на носу: почему появляются и как устранить дефект навсегда
Необходимость избавиться от черных точек на носу возникает не только в подростковом возрасте. Можно ли очистить поры домашними средствами и убрать косметический РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:39
2021-12-07T18:39
2021-12-07T18:39
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Необходимость избавиться от черных точек на носу возникает не только в подростковом возрасте. Можно ли очистить поры домашними средствами и убрать косметический дефект навсегда — в материале РИА Новости.Черные точки на носуЧерные точки (открытые комедоны) - это закупорка пор скоплением себума (кожного сала), омертвевшими клетками эпителия и внешними загрязнениями.Чтобы найти эффективный способ лечения черных точек на лице, в области шеи, груди и спины, нужно знать истинную причину их возникновения. В погоне за идеальной кожей большинство людей используют различные методы лечения, которые не всегда помогают, а зачастую ухудшают состояние наружных покровов.Эксперты рассказали, что влияет на возникновение черных точек.По словам врача-дерматолога и косметолога Екатерины Кулаго, чёрными комедоны становятся в результате накопления в сальных пробках пигмента меланина, который при контакте с воздухом окисляется. В результате верхний слой комедона темнеет.От чего возникают черные точкиПричины возникновения открытых комедонов могут быть разнообразными. При угревой болезни желательно проконсультироваться с дерматологом для выяснения истинной причины, а не лечить черные точки локально.Основные причины возникновения черных точек:С возрастом высыпания проходят самостоятельно, так как сальные железы начинают вырабатывать меньше кожного сала.Косметические процедурыБыстро избавиться от открытых комедонов проблематично, поэтому многие прибегают к агрессивным средствам: выдавливают, скрабируют, подвергая кожу механическим воздействиям. Косметологи категорически запрещают это делать, так как подобные способы опасны для здоровья: повышается риск занесения инфекций, травмируется кожа, может возникнуть воспалительный процесс и пигментация.Бережно очистить лицо от черных точек поможет базовый ежедневный уход за кожей лица. При регулярных процедурах уже через несколько недель можно будет увидеть результат.Пошаговые действия:Лучшие средства от черных точекКосметические процедурыКосметических процедур, способных избавить от черных точек, достаточно много. По словам Екатерины Кулаго, их основное действие направлено на удаление верхнего мертвого рогового слоя кожи и выведение содержимого комедона.Атравматичная чистка лица включает в себя поэтапное использование химических составов, способных размягчить и удалить сальный секрет. Такой способ является наиболее безболезненным и мягким.Механическая или мануальная чистки лица включают в себя глубокое очищение кожи с распариванием и комедоноэкстракцией. Данные методы имеют ряд противопоказаний и являются более агрессивными.Пилинги — еще одна категория процедур, способных не только очистить кожу от черных комедонов, но и высветлить лицо с явлениями постакне, снять воспаление, обновить и освежить цвет лица. Врач-косметолог Янина Олейникова рекомендует следующие процедуры, которые дадут положительный эффект:Домашние средстваМногие, столкнувшись с проблемой черных точек, пробуют устранить их домашними средствами. Перед этим необходимо внимательно проанализировать состав, чтобы избежать появления аллергической реакции.Считается, что устранить проблему черных точек с помощью домашних средств помогут:Однако Екатерина Кулаго предупреждает, что народные средства не подходят для ухода за кожей. Так как большинство компонентов, которые смешиваются самостоятельно, могут оказать прямо противоположное действие.Кроме того, многие домашние ингредиенты имеют слишком агрессивное действие (например, сок лимона, соль и др.), раздражение на коже может привести к еще большему воспалению. Некоторые ингредиенты, по словам врача, вовсе лишены очищающих свойств, в этом случае эффект будет отсутствовать.Профилактика черных точекПрофилактика появления чёрных точек заключается в регулярном грамотном очищении кожи с последующим увлажнением.Мнение экспертовЕкатерина Кулаго рекомендует раз в неделю проводить глубокое очищение с помощью дополнительных средств по уходу: механические скрабы, гоммажи, мультикислотные пилинги, ферментные маски. Эксперт также советует не забывать регулярно посещать косметолога для проведения косметических процедур, которые помогут в борьбе с несовершенствами кожи.Янина Олейникова отмечает, что на появление черных точек влияют два основных фактора: питание и уход."Молочные продукты и сахар усиливают выработку кожного сала. У любителей фастфуда и сладкоежек оно будет с трудом выходить на поверхность и поры будут забиваться. В рацион следует добавить больше растительных жиров и зелёных продуктов: капусту, сельдерей, шпинат, зеленые яблоки. Салаты лучше заправлять оливковым маслом, полезно принимать Омега-3 (полиненасыщенные жирные кислоты) и следить за уровнем витамина Д.Регулярный правильный домашний уход, направленный на уменьшение секреции кожного себума и мягкое отшелушивание кожи решат проблему черных точек. Используйте мягкие очищающие средства, пересушивать кожу ни в коем случае нельзя, иначе она будет защищаться и выбросит в два раза больше кожного сала, а это порочный круг. Добавьте в уход средства с кислотами, это могут быть салфетки или тоники, сыворотки сужающие поры. Во многих косметологических марках есть лёгкие химические пилинги для домашнего использования".
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Необходимость избавиться от черных точек на носу возникает не только в подростковом возрасте. Можно ли очистить поры домашними средствами и убрать косметический дефект навсегда — в материале РИА Новости
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Черные точки на носу
Черные точки (открытые комедоны) - это закупорка пор скоплением себума (кожного сала), омертвевшими клетками эпителия и внешними загрязнениями.
Чтобы найти эффективный способ лечения черных точек на лице, в области шеи, груди и спины, нужно знать истинную причину их возникновения. В погоне за идеальной кожей большинство людей используют различные методы лечения, которые не всегда помогают, а зачастую ухудшают состояние наружных покровов.
Эксперты рассказали, что влияет на возникновение черных точек.
По словам врача-дерматолога и косметолога Екатерины Кулаго, чёрными комедоны становятся в результате накопления в сальных пробках пигмента меланина, который при контакте с воздухом окисляется. В результате верхний слой комедона темнеет.
"Сальные железы располагаются практически по всему телу, но наибольшее их количество расположено на лице (особенно в Т-зоне), спине, волосистой части головы, чем и обусловлено возникновение на этих участках большего количество черных точек", — отмечает эксперт.
От чего возникают черные точки
Причины возникновения открытых комедонов могут быть разнообразными. При угревой болезни желательно проконсультироваться с дерматологом для выяснения истинной причины, а не лечить черные точки локально.
"Самая первая и основная причина — это генетика. Есть ряд факторов, которые стимулируют повышенную секрецию кожного себума: изменения гормонального фона, стрессы, использование некачественной косметики, неправильный домашний уход за кожей, плохое питание и т. д. Что является причиной возникновения черных точек у конкретного пациента, можно сказать только после тщательного обследования", — рассказала РИА Новости врач дерматолог, косметолог и трихолог Янина Олейникова.
Основные причины возникновения черных точек:
1Гормоны. В период перестройки гормональной системы (в подростковом возрасте, во время беременности, при гормональных сбоях) происходит активная выработка кожного сала из-за повышения уровня андрогенов в крови, что влияет на жирность кожи и возникновение высыпаний.
2Питание. Высыпания на коже могут вызвать продукты с высоким гликемическим индексом (сладости, мучные изделия, газировка), молочные и кисломолочные изделия, острая, жирная пища, а также кофе и алкоголь.
3Дисбаланс микрофлоры кишечника. Угревая сыпь, как и акне, может возникнуть под влиянием заболеваний кишечника, воспалительного процесса и нарушения баланса микрофлоры.
4Личная гигиена. Нерегулярное и некачественное очищение лица от загрязнений и косметики может способствовать формированию условий для размножения бактерий, в итоге образуются высыпания.
5Косметика. Неверное определение своего типа кожи и неправильный подбор косметических средств может усугубить ее состояние и вызвать воспаления. В составе косметики для проблемной кожи не должно быть минеральных масел и животного воска (ланолин). Также необходимо следить за сроком годности.
С возрастом высыпания проходят самостоятельно, так как сальные железы начинают вырабатывать меньше кожного сала.
Косметические процедуры
Быстро избавиться от открытых комедонов проблематично, поэтому многие прибегают к агрессивным средствам: выдавливают, скрабируют, подвергая кожу механическим воздействиям. Косметологи категорически запрещают это делать, так как подобные способы опасны для здоровья: повышается риск занесения инфекций, травмируется кожа, может возникнуть воспалительный процесс и пигментация.
Бережно очистить лицо от черных точек поможет базовый ежедневный уход за кожей лица. При регулярных процедурах уже через несколько недель можно будет увидеть результат.
Пошаговые действия:
1Утреннее и вечернее умывание. Для ежедневного умывания нужно использовать мягкие средства с нейтральным pH, которые помогают сохранять защитный слой кожи и гидролипидный баланс. При жирном типе кожи не стоит тщательно высушивать лицо лосьонами на спиртовой основе, это может спровоцировать усиленную работу сальных желез и дать обратный эффект.
2Очищение. Так как одной из составляющих черных точек являются омертвевшие клетки эпидермиса, нужно помогать коже вовремя от них избавляться. Для этого лучше всего подходят отшелушивающие средства, которые удаляют ороговевшие клетки и делают поверхность лица чище. При отсутствии открытых воспалений подойдут скрабы с небольшими абразивными частичками и химические эксфолианты на основе мягких кислот. Важно не забывать при этом пользоваться средствами с SPF-защитой.
3Глубокое очищение. В решении проблемы черных точек отлично помогают маски для глубокого очищения расширенных пор, а также для жирной и проблемной кожи. Лучше всего их применять один-два раза в неделю. Они способствуют глубокому очищению пор и помогают создать ровный тон кожи.
4Увлажнение. Недостаток влаги в коже увеличивает жирный блеск и провоцирует возникновение комедонов. Рекомендуется применять кремы, подходящие под тип кожи, и не забывать выпивать суточную норму воды - не менее полутора литров.
Лучшие средства от черных точек
Средство
Описание
Способ применения
Полоски
Специальные клеящиеся полоски обладают мгновенным эффектом, но помогают не всем. Они не устранят причину проблемы, а только очищают на некоторое время заполненные поры. Чаще всего их используют для носа.
1. Распарить кожу лица.
2. Намочить нос.
3. Приклеить полоску, разгладить и плотно прижать.
4. Подождать некоторое время, пока пропитка размягчит комедоны и поможет удалить их без повреждения кожи.
5. Снять полоски.
6. Умыть лицо и нанести средство для сужения пор.
Маски
Имеют более длительный эффект после избавления от черных точек, так как помогают "вытягивать" содержимое из пор.
1. Подготовить кожу, тщательно очистить ее от загрязнений и макияжа, протереть тоником.
2. Нанести маску специальной кистью или пальцами массажными движениями.
3. Выдержать определенное время (указано в инструкции).
4. Смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем.
Тоник
Обладает успокаивающим действием, восстанавливает кислотно-щелочной баланс, увлажняет кожу, сужает поры и возвращает клеткам естественный тонус.
1. Очистить лицо, шею и зону декольте.
2. Нанести небольшое количество тоника на спонж и протереть эти зоны, не затрагивая кожу вокруг глаз.
3. Нанести сыворотку или крем.
Лосьон
Подходит не для всех типов кожи, хорошо комбинируется с тоником.
Очищает глубокие загрязнения и дезинфицирует, подсушивает воспаления.
В составе водно-спиртовой раствор с активными действующими веществами (витаминами, кислотами, травами).
1. Очистить лицо, шею и зону декольте.
2. Промокнуть полотенцем.
3. Нанести лосьон на влажную кожу, не затрагивая область вокруг глаз.
4. Подождать пять минут, пока он впитается.
Скрабы
Оптимальное решение для очищения пор. Имеют основу (гель, крем) и абразивные частички (натуральные или синтетические).
Эффект чистых пор, ровного тона лица и мягкой кожи можно наблюдать сразу после применения.
1. Очистить кожу лица от загрязнений и макияжа.
2. Хорошенько распарить лицо.
3. На влажную кожу нанести скраб.
4. Аккуратно круговыми движениями помассировать лицо.
5. Смыть теплой водой и промокнуть лицо полотенцем.
Косметические процедуры
Косметических процедур, способных избавить от черных точек, достаточно много. По словам Екатерины Кулаго, их основное действие направлено на удаление верхнего мертвого рогового слоя кожи и выведение содержимого комедона.
Атравматичная чистка лица включает в себя поэтапное использование химических составов, способных размягчить и удалить сальный секрет. Такой способ является наиболее безболезненным и мягким.
Механическая или мануальная чистки лица включают в себя глубокое очищение кожи с распариванием и комедоноэкстракцией. Данные методы имеют ряд противопоказаний и являются более агрессивными.
Пилинги — еще одна категория процедур, способных не только очистить кожу от черных комедонов, но и высветлить лицо с явлениями постакне, снять воспаление, обновить и освежить цвет лица.
"Как правило, для кожи с большим количеством черных точек, повышенной жирностью, расширенными порами, а также воспалительными элементами используются пилинги на основе бета-гидроксикислоты (салициловая кислота). Она легко проникает в глубокие слои кожи, оказывая эффект на клеточном уровне",— отметил эксперт.
Врач-косметолог Янина Олейникова рекомендует следующие процедуры, которые дадут положительный эффект:
—поверхностные химические пилинги курсом три-пять процедур с интервалом 10-24 дней;
—мануальные или ультразвуковые чистки с использованием косметики, которая способствует деликатной экстракции комедонов, не травмируя кожу;
—американская вакуумная чистка Hydrafacial — современная установка для выполнения гидропилинга и очищения кожи на глубоком уровне.
Домашние средства
Многие, столкнувшись с проблемой черных точек, пробуют устранить их домашними средствами. Перед этим необходимо внимательно проанализировать состав, чтобы избежать появления аллергической реакции.
Считается, что устранить проблему черных точек с помощью домашних средств помогут:
—белая глина — очищает лицо от высыпаний и осветляет пигментные пятна;
—экстракт чайного дерева — обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами;
—сок алоэ — устраняет воспаления и успокаивает кожу;
—настой ромашки — выравнивает цвет лица, имеет противовоспалительный эффект;
—отвар из петрушки — регенерирует кожу, осветляет пигментацию, снимает покраснения.
Однако Екатерина Кулаго предупреждает, что народные средства не подходят для ухода за кожей. Так как большинство компонентов, которые смешиваются самостоятельно, могут оказать прямо противоположное действие.
Кроме того, многие домашние ингредиенты имеют слишком агрессивное действие (например, сок лимона, соль и др.), раздражение на коже может привести к еще большему воспалению. Некоторые ингредиенты, по словам врача, вовсе лишены очищающих свойств, в этом случае эффект будет отсутствовать.
Профилактика черных точек
Профилактика появления чёрных точек заключается в регулярном грамотном очищении кожи с последующим увлажнением.
"Умываться агрессивными мылами, протирать кожу спиртом — категорически запрещено. В случае сомнений в определении типа кожи необходимо обратиться за консультацией к косметологу. Неправильный подбор средств ухода может привести к обширному распространению черных точек", — добавила Екатерина Кулаго.
Мнение экспертов
Екатерина Кулаго рекомендует раз в неделю проводить глубокое очищение с помощью дополнительных средств по уходу: механические скрабы, гоммажи, мультикислотные пилинги, ферментные маски. Эксперт также советует не забывать регулярно посещать косметолога для проведения косметических процедур, которые помогут в борьбе с несовершенствами кожи.
Янина Олейникова отмечает, что на появление черных точек влияют два основных фактора: питание и уход.
"Молочные продукты и сахар усиливают выработку кожного сала. У любителей фастфуда и сладкоежек оно будет с трудом выходить на поверхность и поры будут забиваться. В рацион следует добавить больше растительных жиров и зелёных продуктов: капусту, сельдерей, шпинат, зеленые яблоки. Салаты лучше заправлять оливковым маслом, полезно принимать Омега-3
(полиненасыщенные жирные кислоты) и следить за уровнем витамина Д
.
Регулярный правильный домашний уход, направленный на уменьшение секреции кожного себума и мягкое отшелушивание кожи решат проблему черных точек. Используйте мягкие очищающие средства, пересушивать кожу ни в коем случае нельзя, иначе она будет защищаться и выбросит в два раза больше кожного сала, а это порочный круг. Добавьте в уход средства с кислотами, это могут быть салфетки или тоники, сыворотки сужающие поры. Во многих косметологических марках есть лёгкие химические пилинги для домашнего использования".