https://ria.ru/20211207/komedony-1762629607.html

Черные точки на носу: почему появляются и как устранить дефект навсегда

Как убрать черные точки на носу: избавление в домашних условиях, маски, средства

Черные точки на носу: почему появляются и как устранить дефект навсегда

Необходимость избавиться от черных точек на носу возникает не только в подростковом возрасте. Можно ли очистить поры домашними средствами и убрать косметический РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:39

2021-12-07T18:39

2021-12-07T18:39

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Необходимость избавиться от черных точек на носу возникает не только в подростковом возрасте. Можно ли очистить поры домашними средствами и убрать косметический дефект навсегда — в материале РИА Новости.Черные точки на носуЧерные точки (открытые комедоны) - это закупорка пор скоплением себума (кожного сала), омертвевшими клетками эпителия и внешними загрязнениями.Чтобы найти эффективный способ лечения черных точек на лице, в области шеи, груди и спины, нужно знать истинную причину их возникновения. В погоне за идеальной кожей большинство людей используют различные методы лечения, которые не всегда помогают, а зачастую ухудшают состояние наружных покровов.Эксперты рассказали, что влияет на возникновение черных точек.По словам врача-дерматолога и косметолога Екатерины Кулаго, чёрными комедоны становятся в результате накопления в сальных пробках пигмента меланина, который при контакте с воздухом окисляется. В результате верхний слой комедона темнеет.От чего возникают черные точкиПричины возникновения открытых комедонов могут быть разнообразными. При угревой болезни желательно проконсультироваться с дерматологом для выяснения истинной причины, а не лечить черные точки локально.Основные причины возникновения черных точек:С возрастом высыпания проходят самостоятельно, так как сальные железы начинают вырабатывать меньше кожного сала.Косметические процедурыБыстро избавиться от открытых комедонов проблематично, поэтому многие прибегают к агрессивным средствам: выдавливают, скрабируют, подвергая кожу механическим воздействиям. Косметологи категорически запрещают это делать, так как подобные способы опасны для здоровья: повышается риск занесения инфекций, травмируется кожа, может возникнуть воспалительный процесс и пигментация.Бережно очистить лицо от черных точек поможет базовый ежедневный уход за кожей лица. При регулярных процедурах уже через несколько недель можно будет увидеть результат.Пошаговые действия:Лучшие средства от черных точекКосметические процедурыКосметических процедур, способных избавить от черных точек, достаточно много. По словам Екатерины Кулаго, их основное действие направлено на удаление верхнего мертвого рогового слоя кожи и выведение содержимого комедона.Атравматичная чистка лица включает в себя поэтапное использование химических составов, способных размягчить и удалить сальный секрет. Такой способ является наиболее безболезненным и мягким.Механическая или мануальная чистки лица включают в себя глубокое очищение кожи с распариванием и комедоноэкстракцией. Данные методы имеют ряд противопоказаний и являются более агрессивными.Пилинги — еще одна категория процедур, способных не только очистить кожу от черных комедонов, но и высветлить лицо с явлениями постакне, снять воспаление, обновить и освежить цвет лица. Врач-косметолог Янина Олейникова рекомендует следующие процедуры, которые дадут положительный эффект:Домашние средстваМногие, столкнувшись с проблемой черных точек, пробуют устранить их домашними средствами. Перед этим необходимо внимательно проанализировать состав, чтобы избежать появления аллергической реакции.Считается, что устранить проблему черных точек с помощью домашних средств помогут:Однако Екатерина Кулаго предупреждает, что народные средства не подходят для ухода за кожей. Так как большинство компонентов, которые смешиваются самостоятельно, могут оказать прямо противоположное действие.Кроме того, многие домашние ингредиенты имеют слишком агрессивное действие (например, сок лимона, соль и др.), раздражение на коже может привести к еще большему воспалению. Некоторые ингредиенты, по словам врача, вовсе лишены очищающих свойств, в этом случае эффект будет отсутствовать.Профилактика черных точекПрофилактика появления чёрных точек заключается в регулярном грамотном очищении кожи с последующим увлажнением.Мнение экспертовЕкатерина Кулаго рекомендует раз в неделю проводить глубокое очищение с помощью дополнительных средств по уходу: механические скрабы, гоммажи, мультикислотные пилинги, ферментные маски. Эксперт также советует не забывать регулярно посещать косметолога для проведения косметических процедур, которые помогут в борьбе с несовершенствами кожи.Янина Олейникова отмечает, что на появление черных точек влияют два основных фактора: питание и уход."Молочные продукты и сахар усиливают выработку кожного сала. У любителей фастфуда и сладкоежек оно будет с трудом выходить на поверхность и поры будут забиваться. В рацион следует добавить больше растительных жиров и зелёных продуктов: капусту, сельдерей, шпинат, зеленые яблоки. Салаты лучше заправлять оливковым маслом, полезно принимать Омега-3 (полиненасыщенные жирные кислоты) и следить за уровнем витамина Д.Регулярный правильный домашний уход, направленный на уменьшение секреции кожного себума и мягкое отшелушивание кожи решат проблему черных точек. Используйте мягкие очищающие средства, пересушивать кожу ни в коем случае нельзя, иначе она будет защищаться и выбросит в два раза больше кожного сала, а это порочный круг. Добавьте в уход средства с кислотами, это могут быть салфетки или тоники, сыворотки сужающие поры. Во многих косметологических марках есть лёгкие химические пилинги для домашнего использования".

https://rsport.ria.ru/20210529/pryschi-1734704304.html

https://rsport.ria.ru/20210421/kozha-1729356054.html

https://ria.ru/20181222/1548439889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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