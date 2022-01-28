Варикоз ног: почему возникает, как лечить без операции
Варикоз на ногах
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Варикоз на ногах – это заболевание, при котором утрачивается эластичность вен и нарушается кровообращение. Патологические изменения провоцируют отеки стоп, ноющую боль в икрах и другие опасные симптомы. Почему у женщин болезнь возникает чаще, чем у мужчин, можно ли избавиться от варикоза с помощью лекарств и к какому врачу обращаться за лечением, - в материале РИА Новости.
Варикоз на ногах
Варикоз нижних конечностей – заболевание, характеризующееся стойким расширением подкожных вен ног, которое может привести к развитию хронической венозной недостаточности.
"На ногах есть три вида вен: поверхностные, которые находятся ближе к коже, глубокие, которые расположены в мышцах, и перфорантные, соединяющие поверхностные с глубокими. Последние впадают в полую вену, которая в свою очередь впадает непосредственно в сердце. Варикозное расширение вен, как правило, происходит в поверхностных венах нижних конечностей", - поясняет Богдан Олейник, сердечно-сосудистый хирург высшей категории, флеболог, кандидат медицинских наук.
Когда человек находится в вертикальном положении, кровь в венах ног должна течь против силы тяжести, чтобы вернуться к сердцу. В результате мышцы ног сжимают глубокие вены, которые содержат клапаны, что позволяет крови двигаться в правильном направлении. Когда мышцы ног сокращаются, клапаны внутри вен открываются, а при расслаблении мышц закрываются. Это препятствует току крови в обратном направлении, вниз по ногам. Процесс отправки крови к сердцу называется венозной помпой. В процессе ходьбы мышцы ног и помпа активно работают, но если человек сидит или стоит, особенно в течение длительного времени, кровь в венах ног может застаиваться, давление в них увеличивается.
Варикоз вен на ногах
"Глубокие и перфорантные вены, как правило, способны выдерживать короткие периоды повышенного давления. Однако если имеется предрасположенность к развитию заболевания, вены постепенно расширяются. Это в последующем приводит к ослаблению стенок сосудов и повреждению их клапанов.
Первое проявление варикозной болезни - сосудистые звездочки на ногах, в последующем под кожей образуется сосудистая сеть. При этом могут возникать боли в ногах. Если в это время не начать лечение, то поверхностные вены продолжают расширяться, становятся извитыми, параллельно с этим страдает венозный отток от нижних конечностей, в результате чего ухудшается питание ноги, появляются отеки, уплотнение кожи и другие симптомы патологии", - добавляет эксперт.
Симптомы
На начальном этапе варикоза вен симптомы заболевания отсутствуют. Но при наличии выпирающих вен стоит обратиться к специалисту. Своевременное лечение помогает избежать развития таких осложнений, как тромбофлебит, трофическая язва и т.д.
К первым признакам варикоза относятся:
- —тяжесть в ногах, ощущение жара и распирания;
- —появление отеков в области голени и стоп;
- —повышенная утомляемость нижних конечностей;
- —ноющая или пульсирующая боль в икрах;
- —судороги по ночам;
- —появление сосудистых звездочек на коже.
Расширенные выступающие вены свидетельствуют о тяжелом течении заболевания. Нарушение питания кожных покровов может привести к развитию белой атрофии кожи.
Изменение цвета кожи на голени, появление зудящих узелков и пузырьков - симптомы хронической венозной недостаточности.
Причины
Основная причина возникновения патологии - наследственность. Если кто-то в семье или из близких родственников столкнулся с варикозом или врожденной слабостью соединительной ткани, то риск развития болезни увеличивается.
Помимо генетических факторов, к основным причинам развития варикоза нижних конечностей относятся:
- —длительные статические нагрузки;
- —подъем тяжестей;
- —длительное пребывание в положении стоя или сидя;
- —частые травмы ног;
- —нарушение гормонального фона,
- —длительное использование эстрогенсодержащих препаратов;
- —курение;
- —ожирение;
- —возрастные изменения сосудов.
“Женщины более подвержены варикозу ввиду анатомических и функциональных особенностей организма. Также одной из причин является беременность, во второй половине которой происходит давление на нижнюю полую вену. Наличие болезни может сопровождаться такими субъективными симптомами, как дискомфорт и тяжесть в ногах, ощущение пульсации, отечность ног, судороги, кожный зуд, покалывание и чувство жара”, - добавляет Екатерина Есакова, терапевт, старший медицинский консультант сервиса “Теледоктор24".
Классификация
Варикоз вен на ногах имеет несколько стадий, которые различаются между собой формой и симптомами. Среди них выделяются следующие: начальная, вторая и третья.
Начальная характеризуется появлением сосудистых звездочек на коже. Также у пациента могут присутствовать ощущения дискомфорта в ногах, отеки и тяжесть. При этом выраженная венозная недостаточность отсутствует.
Вторая стадия чаще всего растягивается на долгие годы. Основные ее симптомы: судороги в области икр по ночам, постоянная отечность, выпирание вен, изменение цвета кожи на голени.
Третья стадия характеризуется нарушением венозного оттока. Отек стоп и голеней не спадает, появляется кожный зуд, подкожные вены ярко выражены. Кроме того, на этом этапе происходят нарушения процессов питания тканей: пигментация, трофические язвы и т.д.
Осложнения могут возникать на любой стадии, но наиболее часто они проявляются на двух последних.
Осложнения
Игнорирование симптомов или неправильное лечение заболевания может привести к появлению осложнений. Они могут проявляться не только в виде дефектов косметического характера, но и в таких серьезных формах, как: трофическая экзема (впоследствии переходящая в язву), тромбофлебит и другие поражения вен.
Трофическая язва - неизбежный исход варикозной болезни при отсутствии лечения. Расширенная варикозом вена не только приводит к увеличению количества вредных веществ в зоне поражения, но и увеличению отека стоп. Трофическая язва существует длительное время, медленно закрывается и имеет высокую степень устойчивости к лечению.
Тромбофлебит – это патология системы кровообращения, которая характеризуется воспалением стенки поверхностной вены с образованием тромба, закрывающего просвет сосуда. Основные симптомы такого заболевания: покраснение и отек, а также болезненные ощущения вдоль тромбированной зоны, также может наблюдаться повышение температуры тела.
Степень опасности болезни увеличивается при появлении кровотечения из варикозных вен. Если стенки сосуда расширены на протяжении длительного времени, кожа в области поражения истончается и любая маленькая травма может привести к кровотечению.
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Диагностика
"Предположить диагноз, как правило, не составляет труда. Варикозные вены проявляются "шишками" и/или "узлами" на нижних конечностях. Инструментальной диагностикой варикоза ног является ультразвуковая допплерография вен. Метод позволяет получить информацию об анатомии и гемодинамике венозного русла, одновременно визуализировать исследуемый сосуд, определит направление кровотока и его параметры. Помимо УЗИ дополнительно используется такой метод, как флебография с контрастом. Он позволяет визуализировать глубокие и поверхностные вены, используется только при планировании оперативного лечения. Терапия начинается при появлении первых признаков заболевания. Основная ее цель – восстановление/улучшение кровотока, профилактика осложнений и улучшение качества жизни пациента", - поясняет эксперт Екатерина Есакова.
Лечение
Лечение варикозной болезни направлено на устранение проявлений венозной недостаточности, профилактику прогрессирования, предотвращение рецидивов и осложнений заболевания.
Современные подходы к лечению варикоза вен ног можно разделить на две важные группы: консервативное лечение варикоза и хирургическое лечение расширенных вен.
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Хирургические методы
Ученые разработали множество хирургических методик, направленных на лечение варикозно расширенных вен:
- —Комбинированная флебэктомия. Комбинированная флебэктомия — операция, в ходе которой хирург удаляет подкожную варикозно расширенную вену через маленький разрез в паховой области и медиальной лодыжки. Такая операция включает в себя несколько видов вмешательств: кроссэктомия, стриппинг, удаление вен по Нарату, Клаппу. Чаще всего комбинированная флебэктомия проводится под общим обезболиванием, а пациенту приходится госпитализироваться на несколько дней. Восстановление после операции длительное, а эстетический результат - низкий.
Процедура лечения варикозного расширения вен лазером
Склеротерапия
Консервативное лечение
Консервативная терапия направлена на снятие симптомов патологии, но она не приводит к выздоровлению.
Хирург-флеболог Армен Авакян выделяет два важных аспекта в профилактике и лечении варикозной болезни:
- —Компрессионная терапия. Профилактика варикозной болезни или ее лечение обязательно включают в себя компрессионную терапию. Специальный трикотаж создает определенное давление на разные участки ноги, способствует правильному движению венозной крови. Он оказывает максимальное давление в области лодыжки, которое снижается на уровне голени или бедра, в зависимости от того, гольфы это, чулки или колготки. Получается, что чем выше участок ноги, тем ниже компрессия. Эти медицинские изделия используются для профилактики и лечения варикозной болезни и других патологий венозной системы ног. Компрессионный трикотаж показан тем, кто работает за компьютером, мало двигается. Подобные изделия нужно использовать при тяжелых физических нагрузках, занятиях спортом, в период беременности и в продолжительных путешествиях. Также стоит носить трикотаж в целях профилактики, если кого-то из родственников беспокоят проблемы с венами.
- —Медикаментозная терапия. Она включает в себя прием венотоников, основное действующие вещество которых — диосмин. Кроме того, врач назначает гепаринсодержащие мази и кремы.
Компрессионные чулки
Результаты лечения
После проведенного комплексного лечения пациент избавляется от неприятных симптомов, вызванных варикозной болезнью: отеков, тяжести, усталости и боли в ногах. При успешном лечении снижается до минимума риск возникновения угрожающих жизни осложнений. Решается эстетическая проблема, пациента больше не беспокоят выпирающие на ногах вены.
Стоит учитывать то, что ни один из методов лечения варикозной болезни не дает полной гарантии устранения патологии.
Диета
Наряду с медикаментозным лечением варикозной болезни очень большую роль играет питание. Людям с варикозным расширением вен, а также с предрасположенностью к данному заболеванию важно следить за массой тела. При избыточном весе риск возрастает в несколько раз. Но и при нормальном индексе массы тела также важно соблюдать рекомендации по питанию, чтобы устранить воспалительные процессы в кишечнике, так как состояние здоровья человека и, соответственно, качество его жизни зависит от состояния ЖКТ.
"Для поддержания оптимального веса важно соблюдать калорийность дневного рациона, контролировать содержание белков, жиров и углеводов (БЖУ). В правильном расчете может помочь нутрициолог или диетолог, так как диета подбирается для каждого человека индивидуально с учетом веса, роста, возраста, физической активности, а также сопутствующих заболеваний", - поясняет Ирина Зуева, нутрициолог.
Кроме того, специалисты рекомендуют следить за вязкостью крови и соблюдать питьевой режим. Следует исключить алкогольные напитки, сладости, выпечку, мучные изделия.
Рацион должен содержать достаточное количество белка, источники коллагена: костные бульоны, холодец, субпродукты. Большую роль при варикозе играют продукты, богатые полифенолами, которые содержатся в растительной пище: овощи, фрукты, специи, травы, чаи.
"Необходимо употребление продуктов, богатых витамином С и биофлавоноидами, которые являются антиоксидантами и поддерживают иммунитет (витамин С также способствует выработке коллагена), витамином Е, витаминами группы В, медью. К таким продуктам относятся: рыба и мясо нежирных сортов, морепродукты, яйца, орехи, печень.
Также пища должна быть богата клетчаткой, так как она стимулирует работу кишечника и снижает риск возникновения запоров, которые в свою очередь приводят к негативным последствиям в работе организма в целом, а также к образованию варикоза из-за застойных процессов в малом тазу", - добавляет эксперт.
Профилактика
Девушка занимается спортом
При появлении первых симптомов патологии необходимо обратиться за консультацией к флебологу, который подберет оптимальный курс профилактики, обучит правильному и максимально эффективному применению компрессионного трикотажа.
Также специалисты выделяют некоторые рекомендации для сохранения здоровья вен ног:
- —регулярно заниматься спортом (нагрузки должны быть умеренными);
- —отказаться от частого посещения сауны и принятия горячей ванны;
- —избавиться от лишнего веса (каждый килограмм увеличивает нагрузку на сосуды);
- —отказаться от носков с тугими резинками или узких джинсов;
- —не сидеть нога на ногу;
- —делать вращательные движения стопами утром и вечером для улучшения кровообращения;
- —отдавать предпочтение удобной обуви на невысоком каблуке;
- —по возможности больше ходить босиком;
- —соблюдать питьевой режим (не менее полутора литров воды в день);
- —отказаться от употребления алкоголя и курения;
- —делать по вечерам прохладные ванночки для ног;
- —если работа предполагает долгое пребывание в одной позе, периодически менять положение тела;
- —следить за рационом, минимизировать употребление чая и кофе.