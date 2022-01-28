https://ria.ru/20220128/varikoz-1770036230.html

Варикоз ног: почему возникает, как лечить без операции

Варикоз на ногах: симптомы у женщин и мужчин, причины расширения вен, лечение

Варикоз ног: почему возникает, как лечить без операции

Варикоз на ногах – это заболевание, при котором утрачивается эластичность вен и нарушается кровообращение. Патологические изменения провоцируют отеки стоп,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:40

2022-01-28T17:40

2022-01-28T17:40

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Варикоз на ногах – это заболевание, при котором утрачивается эластичность вен и нарушается кровообращение. Патологические изменения провоцируют отеки стоп, ноющую боль в икрах и другие опасные симптомы. Почему у женщин болезнь возникает чаще, чем у мужчин, можно ли избавиться от варикоза с помощью лекарств и к какому врачу обращаться за лечением, - в материале РИА Новости.Варикоз на ногахВарикоз нижних конечностей – заболевание, характеризующееся стойким расширением подкожных вен ног, которое может привести к развитию хронической венозной недостаточности.Когда человек находится в вертикальном положении, кровь в венах ног должна течь против силы тяжести, чтобы вернуться к сердцу. В результате мышцы ног сжимают глубокие вены, которые содержат клапаны, что позволяет крови двигаться в правильном направлении. Когда мышцы ног сокращаются, клапаны внутри вен открываются, а при расслаблении мышц закрываются. Это препятствует току крови в обратном направлении, вниз по ногам. Процесс отправки крови к сердцу называется венозной помпой. В процессе ходьбы мышцы ног и помпа активно работают, но если человек сидит или стоит, особенно в течение длительного времени, кровь в венах ног может застаиваться, давление в них увеличивается."Глубокие и перфорантные вены, как правило, способны выдерживать короткие периоды повышенного давления. Однако если имеется предрасположенность к развитию заболевания, вены постепенно расширяются. Это в последующем приводит к ослаблению стенок сосудов и повреждению их клапанов.Первое проявление варикозной болезни - сосудистые звездочки на ногах, в последующем под кожей образуется сосудистая сеть. При этом могут возникать боли в ногах. Если в это время не начать лечение, то поверхностные вены продолжают расширяться, становятся извитыми, параллельно с этим страдает венозный отток от нижних конечностей, в результате чего ухудшается питание ноги, появляются отеки, уплотнение кожи и другие симптомы патологии", - добавляет эксперт.СимптомыНа начальном этапе варикоза вен симптомы заболевания отсутствуют. Но при наличии выпирающих вен стоит обратиться к специалисту. Своевременное лечение помогает избежать развития таких осложнений, как тромбофлебит, трофическая язва и т.д.К первым признакам варикоза относятся:Расширенные выступающие вены свидетельствуют о тяжелом течении заболевания. Нарушение питания кожных покровов может привести к развитию белой атрофии кожи.Изменение цвета кожи на голени, появление зудящих узелков и пузырьков - симптомы хронической венозной недостаточности.ПричиныОсновная причина возникновения патологии - наследственность. Если кто-то в семье или из близких родственников столкнулся с варикозом или врожденной слабостью соединительной ткани, то риск развития болезни увеличивается.Помимо генетических факторов, к основным причинам развития варикоза нижних конечностей относятся:КлассификацияВарикоз вен на ногах имеет несколько стадий, которые различаются между собой формой и симптомами. Среди них выделяются следующие: начальная, вторая и третья.Начальная характеризуется появлением сосудистых звездочек на коже. Также у пациента могут присутствовать ощущения дискомфорта в ногах, отеки и тяжесть. При этом выраженная венозная недостаточность отсутствует.Вторая стадия чаще всего растягивается на долгие годы. Основные ее симптомы: судороги в области икр по ночам, постоянная отечность, выпирание вен, изменение цвета кожи на голени.Третья стадия характеризуется нарушением венозного оттока. Отек стоп и голеней не спадает, появляется кожный зуд, подкожные вены ярко выражены. Кроме того, на этом этапе происходят нарушения процессов питания тканей: пигментация, трофические язвы и т.д.Осложнения могут возникать на любой стадии, но наиболее часто они проявляются на двух последних.ОсложненияИгнорирование симптомов или неправильное лечение заболевания может привести к появлению осложнений. Они могут проявляться не только в виде дефектов косметического характера, но и в таких серьезных формах, как: трофическая экзема (впоследствии переходящая в язву), тромбофлебит и другие поражения вен.Трофическая язва - неизбежный исход варикозной болезни при отсутствии лечения. Расширенная варикозом вена не только приводит к увеличению количества вредных веществ в зоне поражения, но и увеличению отека стоп. Трофическая язва существует длительное время, медленно закрывается и имеет высокую степень устойчивости к лечению.Тромбофлебит – это патология системы кровообращения, которая характеризуется воспалением стенки поверхностной вены с образованием тромба, закрывающего просвет сосуда. Основные симптомы такого заболевания: покраснение и отек, а также болезненные ощущения вдоль тромбированной зоны, также может наблюдаться повышение температуры тела.Степень опасности болезни увеличивается при появлении кровотечения из варикозных вен. Если стенки сосуда расширены на протяжении длительного времени, кожа в области поражения истончается и любая маленькая травма может привести к кровотечению.Диагностика"Предположить диагноз, как правило, не составляет труда. Варикозные вены проявляются "шишками" и/или "узлами" на нижних конечностях. Инструментальной диагностикой варикоза ног является ультразвуковая допплерография вен. Метод позволяет получить информацию об анатомии и гемодинамике венозного русла, одновременно визуализировать исследуемый сосуд, определит направление кровотока и его параметры. Помимо УЗИ дополнительно используется такой метод, как флебография с контрастом. Он позволяет визуализировать глубокие и поверхностные вены, используется только при планировании оперативного лечения. Терапия начинается при появлении первых признаков заболевания. Основная ее цель – восстановление/улучшение кровотока, профилактика осложнений и улучшение качества жизни пациента", - поясняет эксперт Екатерина Есакова.ЛечениеЛечение варикозной болезни направлено на устранение проявлений венозной недостаточности, профилактику прогрессирования, предотвращение рецидивов и осложнений заболевания.Современные подходы к лечению варикоза вен ног можно разделить на две важные группы: консервативное лечение варикоза и хирургическое лечение расширенных вен.Хирургические методыУченые разработали множество хирургических методик, направленных на лечение варикозно расширенных вен:Консервативное лечениеКонсервативная терапия направлена на снятие симптомов патологии, но она не приводит к выздоровлению.Хирург-флеболог Армен Авакян выделяет два важных аспекта в профилактике и лечении варикозной болезни:Результаты леченияПосле проведенного комплексного лечения пациент избавляется от неприятных симптомов, вызванных варикозной болезнью: отеков, тяжести, усталости и боли в ногах. При успешном лечении снижается до минимума риск возникновения угрожающих жизни осложнений. Решается эстетическая проблема, пациента больше не беспокоят выпирающие на ногах вены.Стоит учитывать то, что ни один из методов лечения варикозной болезни не дает полной гарантии устранения патологии.ДиетаНаряду с медикаментозным лечением варикозной болезни очень большую роль играет питание. Людям с варикозным расширением вен, а также с предрасположенностью к данному заболеванию важно следить за массой тела. При избыточном весе риск возрастает в несколько раз. Но и при нормальном индексе массы тела также важно соблюдать рекомендации по питанию, чтобы устранить воспалительные процессы в кишечнике, так как состояние здоровья человека и, соответственно, качество его жизни зависит от состояния ЖКТ.Кроме того, специалисты рекомендуют следить за вязкостью крови и соблюдать питьевой режим. Следует исключить алкогольные напитки, сладости, выпечку, мучные изделия.Рацион должен содержать достаточное количество белка, источники коллагена: костные бульоны, холодец, субпродукты. Большую роль при варикозе играют продукты, богатые полифенолами, которые содержатся в растительной пище: овощи, фрукты, специи, травы, чаи."Необходимо употребление продуктов, богатых витамином С и биофлавоноидами, которые являются антиоксидантами и поддерживают иммунитет (витамин С также способствует выработке коллагена), витамином Е, витаминами группы В, медью. К таким продуктам относятся: рыба и мясо нежирных сортов, морепродукты, яйца, орехи, печень.Также пища должна быть богата клетчаткой, так как она стимулирует работу кишечника и снижает риск возникновения запоров, которые в свою очередь приводят к негативным последствиям в работе организма в целом, а также к образованию варикоза из-за застойных процессов в малом тазу", - добавляет эксперт.ПрофилактикаПри появлении первых симптомов патологии необходимо обратиться за консультацией к флебологу, который подберет оптимальный курс профилактики, обучит правильному и максимально эффективному применению компрессионного трикотажа.Также специалисты выделяют некоторые рекомендации для сохранения здоровья вен ног:

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/varikoz-1731610629.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/varikoz-1738921395.html

https://ria.ru/20211126/varikoz-1760808552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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