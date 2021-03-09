https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html

Вред курения - все о влиянии привычки на организм человека и окружающих

Вред курения - все о влиянии привычки на организм человека и окружающих

Курение - вредная привычка, которая приводит к проблемам со здоровьем и внешностью человека. Почему курить вредно, какое влияние оказывает табак, электронные... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T18:45

2021-03-09T18:45

2021-03-09T18:45

курение

здоровье

общество

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Курение - вредная привычка, которая приводит к проблемам со здоровьем и внешностью человека. Почему курить вредно, какое влияние оказывает табак, электронные сигареты и кальян на организм, а также как правильно бросить курить - в материале РИА Новости.Состав табачного дыма- Многим кажется, что никотин, входящий в состав сигарет, наиболее губительно влияет на организм человека. Да, конечно, он вреден и вызывает зависимость, однако в сигаретах есть и другие химические вещества, которые имеют канцерогенное влияние на организм, - рассказала РИА Новости психиатр и нарколог Наталья Тищенко.В состав табачного дыма входит около 4000 химических соединений. Самыми опасными из них считаются бензол, ацетон, мышьяк, аммиак, свинец, ртуть формальдегид и ацетальдегид.Влияние курения на организм человекаОрганы дыхания- Вред курения очевиден. В первую очередь, оно плохо сказывается на дыхательной системе. Появляется одышка, кашель, слабость, - отметила врач.Механизмы регуляции дыхания из-за употребления сигарет или заменяющих их устройств нарушаются даже при стаже курения в полгода. Кроме того, из-за употребления токсичных веществ дыхательная система чаще подвергается простудам, ОРЗ.У курящих велика вероятность возникновения астмы или хронической обструктивной болезни легких. Установлено, что риск развития бронхитов и эмфиземы легких у курильщиков повышается в 10 раз.Нервная система и психика- Никотин и другие токсичные вещества табачного дыма отрицательно сказываются на мозге. Под действием никотина нарушается его кровоснабжение. У курящих ухудшаются внимание, память, способности к логике и нарушается координация движений. Кроме того, курящие чаще переутомляются, хуже переносят обычные нагрузки, - рассказал нарколог.У курильщика со стажем часто повышается уровень тревожности и увеличивается вероятность развития депрессии. Влияние сигарет на головной мозг также может проявляться частыми головными болями, бессонницей, неврозами и психозами.Сердечно-сосудистая системаНегативное влияние никотин и другие токсичные вещества из сигарет оказывают и на сердечно-сосудистую систему. Ее заболевания представляют для никотинозависимых людей самую большую опасность, именно с ними связаны 48% преждевременных смертей, вызванных курением сигарет.Согласно исследованиям, у курильщиков риск смерти от инфаркта миокарда, а также от инсульта в 2-4 раза выше, чем у некурящих. Кроме того, курение повышает уровень холестерина в крови.Органы пищеваренияПо мнению эксперта, расстройства работы желудочно-кишечного тракта – частый результат употребления сигарет.Табачный дым, поступая в ротовую полость, действует на слюнные железы, увеличивая секрецию слюны. Вместе с ней никотин и другие вещества, попадают в пищевод, желудок, где вызывают раздражение слизистых оболочек, уничтожая защитный слой и делая их более уязвимыми для соляной кислоты. В итоге возникают такие последствия, как:Кроме того, большая часть никотина из табачного дыма попадает непосредственно в кровь, проникая в головной мозг и воздействуя на гипоталамическую область, где находятся центры, отвечающие за чувство голода и насыщения. В результате органы пищеварения не выделяют достаточно соков во время переваривания пищи или начинают их усиленную выработку тогда, когда это совсем не нужно.Согласно данным ученых, курение увеличивает вероятность развития функциональной диспепсии в два раза.Эндокринная системаЧастое курение сигарет или заменяющих их устройств нередко приводит к нарушению работы желез внутренней секреции: щитовидной и половых. Курильщики могут быть вспыльчивыми и раздражительными, а также иметь проблемы в сексуальном плане, поскольку никотин влияет на синтез гормонов.В связи с этим у курильщиков часто диагностируют бесплодие и импотенцию.Органы чувствИз-за токсичных веществ в сигаретах у большинства курильщиков снижаются вкусовые ощущения, поскольку язык покрывается густым вязким налетом, который перекрывает доступ еды к отвечающим за ощущения вкуса рецепторам.Также у курящего нарушается обоняние, снижается способность правильно воспринимать запахи. Кроме того, слизистая оболочка носа воспаляется из-за курения, в результате чего может начаться хронический насморк.Курение влияет и на зрение, так как табачный дым негативно влияет на сетчатку глаза и зрительный нерв. Может даже развиться дальтонизм.СлухИз-за токсичных веществ в сигаретном дыме могут пострадать и органы слуха. Ядовитые вещества приводят к воспалению носоглотки, а так в свою очередь соединена с барабанной полостью. В результате не исключается возникновения воспаления слухового нерва.В чем вред куренияВред курения для подростковГлавный вред курения для подростков, по словам доктора, обусловлен их физиологической незрелостью. Организм людей полностью сформировывается только к 20 годам. Чтобы этот процесс прошел нормально, все эти годы к клеткам должно поступать нужное количество кислорода и питательных веществ, а при курении к ним добавляются токсины из табачного дыма.Кроме того, в подростковом возрасте никотиновая зависимость формируется возникает гораздо быстрее, чем во взрослом.Вред курения для женщинПомимо того, что токсины из сигаретного дыма влияют на все внутренние органы женщин, их действие сказывается и внешности. Кожа на лице быстрее стареет и теряет эластичность, появляются высыпания. Ногти и волосы страдают от кислородного голодания, становятся тусклыми и ломкими, медленнее растут, и выглядят блеклыми. Зубы постепенно разрушаются от табачного дыма, появляется постоянный зловонный запах изо рта.Кроме того, вдыхание табачного дыма негативно сказывается на репродуктивной функции. Курящие женщины чаще не могут стать матерями. Среди них бесплодие встречается значительно чаще, чем среди тех, кто никогда не курил.Вред курения для мужчинКанцерогенные вещества в сигаретах влияют на репродуктивную функцию мужчины не меньше, чем на все другие системы в организме.Из-за токсинов замедляется синтез тестостерона, что чревато снижением либидо и ухудшением качества сперматозоидов. У заядлых курильщиков их движение замедляется. Это непосредственно влияет на возможность зачатия.Кроме того, из-за нарушения работы центральной нервной системы и недостаточного кровенаполнения кавернозных тел может повлечь за собой развитие сахарного диабета, который приводит к импотенции.Вред курения при беременностиКурение является фактором риска развития осложнений при беременности, установили ученые.Все канцерогены от табачного дыма попадают в кровоток женщины, а после - к ребенку. Никотин в свою очередь сужает сосуды, включая те, которые находятся в пуповине. Из-за этого сокращается количество кислорода, поступающего к малышу. Впоследствии существует высокий риск рождения младенца в состоянии тяжелой асфиксии.Кроме того, если на протяжении 9 месяцев ребенку поступал никотин, то после рождения у него возникнет синдром отмены никотина.Вред пассивного курения для окружающихПобочный дым с высокой концентрацией канцерогенов считается даже более токсичным, чем основной. Он также содержит мелкие частицы вредных веществ (аммиака, бензола, кадмия, цианида формальдегида), которые легче проникают в ткани организма, например, в легкие.Не существует безопасного уровня пассивного курения. Даже несколько минут нахождения рядом с курящим человеком вредны.Кроме того, дым после курения в помещении не исчезает, а частично оседает на поверхностях: обивке мебели, полах, салоне автомобиля. Такие “отходы” от сигарет называют третичных дымом. Особенно он опасен для детей, которые, например, часто ползают по загрязненному ковру.Вред альтернативных видов куренияЧеловеку кажется, что он заменяет вредную сигарету, на "безвредный" кальян либо "айкос". Однако, по словам специалиста, другие табачные продукции содержат те же канцерогенные вещества, которые негативно влияют на организм, как и обычные сигареты. При этом никотиновая зависимость от них может развиваться даже быстрее.Электронные сигареты и вейп- Например, при курении электронных сигарет или вейпа человек делает затяжки и не контролирует количество выкуренного. В результате получается, что он может принимать большее количество никотина, так как не может отследить, сколько он употребил. Зависимость в таких случаях формируется быстрее, а пагубное влияние на организм сильнее, - отметила нарколог.То же происходит с системами нагревания табака. Из-за того, что они практически не выделяет табачного дыма и едкого запаха, многие курят их в помещениях: кафе, ресторанах, дома на кухне. Дым от систем нагревания табака и от обычных сигарет одинаково токсичен для бронхов и легких.КальянЛюбители кальянов должны знать, что его долговременное курение приводит к вдыханию большего количества никотинового дыма по сравнению с употреблением обычных сигарет.- Если при курении сигарет человек делает 8-12 затяжек, то в случае с кальяном их 50-100, каждая их которых содержит никотин. За один час курения кальяна человек выкуривает примерно пачку сигарет. Также при курении кальяна часто применяется фольга, которая при нагревании углем выделяет алюминиевые пары, совсем не полезные для организма человека, - отметила Наталья Тищенко.На рынке существуют смеси для кальяна без никотина, однако они также вредны для организма, поскольку содержат консерванты, красители, ароматизаторы. Кальян не может очистить дым от продуктов горения полностью, а значит при нагревании выделяется много токсинов, влияющих на нервную систему не хуже сигаретного табака. Вдыхаемый дым нередко приводит к раку легких, заболеваниям сердца и другим недугам, сообщают специалисты.Как долго никотин выводится из организма?Не существует единой формулы, по которой можно рассчитать через сколько никотин полностью выйдет из организма человека.Тем не менее, по словам специалиста, принято считать, что никотин выходит из организма человека в среднем от 7 до 21 дня.Сколько живут курильщики?- Также нет и единой формулы, с помощью которой можно посчитать, например, на сколько меньше проживет пациент, если он выкурил 1500 сигарет. Все зависит от его организма. Однако считается, что одна выкуренная сигарета укорачивает жизнь на 10-15 минут, - пояснила эксперт.Как отказаться от куренияСуществует множество методик отказа от курения. По словам Натальи Тищенко, действенным может быть такой алгоритм:- Ощущения, возникающие при отказе от никотина неприятны, но они являются знаком, что тело восстанавливается. Все они пройдут через неделю-другую. В случае когда самостоятельно бросить курить не получается, стоит обратиться за помощью к врачу психиатру-наркологу. Комплексный подход помогает избавиться от этой вредной привычки и дает установку на отказ табачных изделий в будущем в любом виде, - рассказала нарколог.

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https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574217653.html

https://ria.ru/20210126/kalyan-1594568210.html

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https://rsport.ria.ru/20210217/kurenie-1597913629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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курение, здоровье, общество