https://ria.ru/20231214/nevrozy-1915788056.html

Неврозы: причины, симптомы, способы лечения у взрослых и детей

Неврозы: симптомы, лечение, признаки, причины, виды и формы

Неврозы: причины, симптомы, способы лечения у взрослых и детей

Невроз – это психическое расстройство, которое может быть диагностировано как у взрослого, так и у ребенка. Какие симптомы указывают на наличие заболевания,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:46

2023-12-14T14:46

2023-12-14T14:46

психология

здоровье

психиатрия

общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Невроз – это психическое расстройство, которое может быть диагностировано как у взрослого, так и у ребенка. Какие симптомы указывают на наличие заболевания, причины, виды и формы неврозов, общие признаки, особенности проявления недуга у женщин и мужчин, как можно избавиться, методы лечения и профилактики заболевания, – в материале "РИА Новости".Невроз у взрослыхНевроз – психическое расстройство, как правило, вызванное стрессом, тревогой и эмоциональным напряжением. Он может возникать у людей разного возраста и проявляется в виде функциональных нарушений нервной системы.Симптомы и признакиНеврозы могут проявляться различными способами и иметь разнообразные симптомы, но общими чертами являются нарушения эмоционального состояния и поведения. Картина невроза может включать следующие признаки:ПричиныПерегрузки организма, психологические стрессы, нервное напряжение на работе, неустойчивый быт – все эти факторы отрицательно влияют на психику любого человека."Причины возникновения невроза у взрослых могут быть многообразными. В основе этого психического расстройства лежат различные факторы, включая генетическую предрасположенность, психологическую травму в прошлом, сильный стресс, наличие других психических или физических заболеваний, нарушение взаимодействия с окружающим миром и социальным окружением", – отмечает Екатерина Тур, врач, психосоматолог, нейропсихолог.ПатогенезПатогенез невроза, по словам эксперта, связан с гиперактивацией симпатической и снижением активности парасимпатической нервной системы."Это приводит к дисбалансу нейрохимических веществ в мозге, таких как серотонин, норадреналин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). В результате возникают различные симптомы невроза", – поясняет Екатерина Тур.Виды, формы и стадииФизические и психические отклонения могут проявляться независимо друг от друга, быть невыраженными или незаметными постороннему глазу."Среди основных причин возникновения неврозов медики чаще всего упоминают нервное истощение, перегрузки на работе и дома, неурядицы в личной жизни. Незначительные, казалось бы, события, которые иному человеку покажутся незаметными, для другого станут тяжелым переживанием. Многое зависит от наследственности, воспитания, личного иммунитета к повышенным нагрузкам", – говорит Евгений Гиберт, психотерапевт, клинический психолог.Существует несколько видов неврозов:По словам специалиста, часто встречаются комбинированные виды неврозов.Медики советуют самым пристальным образом исследовать возможные причины возникновения расстройств – это напрямую повлияет на точность постановки степени тяжести и выбора метода лечения.Особенности невроза у женщин и мужчинНевроз является одним из самых распространенных психических расстройств в мире. Он влияет на все аспекты жизни человека и может иметь серьезные последствия для его физического и эмоционального здоровья. Однако стоит отметить, что заболевание может проявляться по-разному у мужчин и женщин.В силу физиологических особенностей организма, женщины более эмоциональны, восприимчивы к стрессу и переживаниям. У них часто наблюдаются такие симптомы, как постоянная тревога, панические атаки, депрессия. При неврозе может появляться учащение сердцебиения, снижение физической активности, кошмары, апноэ, бессонница."Мужчины более сдержанны, привыкли держать все в себе. Поэтому неврозы у них возникают вследствие неустроенности, неудовлетворенности жизнью, недосыпания, постоянной сверхурочной работы и выливаются в головные, мышечные боли, разбитость, нервное переутомление, чрезмерную раздражительность", – поясняет Евгений Гиберт.Еще одним отличием невроза у мужчин и женщин, по словам Екатерины Тур, является его проявление в сфере сексуальности. У женщин он может привести к снижению либидо. У мужчин – вызывать эректильную дисфункцию и сексуальные дисфории."Однако необходимо отметить, что все эти особенности невроза у мужчин и женщин являются лишь общими тенденциями и не относятся к каждому отдельному случаю", – уточняет специалист.Невроз у детейУ детей заболевание может развиться вследствие эмоциональных стрессов, семейных проблем, психотравм. Детский невроз часто проявляется в проблемах с самоконтролем, эмоциональной неустойчивостью, частых вспышках гнева, плаксивостью, тревогой, быстрой утомляемостью. Кроме того, возможно выражение невроза и через физические симптомы, такие как головные боли, боли в животе, тошнота и другие проблемы со здоровьем. Нередко неврозы проявляются в проблемах с едой, таких как отказ от пищи, строгие диеты или выбор только определенных продуктов.Помощь маленьким пациентам, прежде всего, основана на тщательном исследовании и понимании причин возникновения проблемы. Важно создать поддерживающую и безопасную среду для ребенка, обеспечить его эмоциональную поддержку и оказать психотерапевтическую помощь. Психотерапия, семейная и игровая терапия, арт-терапия могут быть эффективными методами лечения неврозов у детей. В некоторых случаях может потребоваться прием определенных препаратов при наличии сопутствующих психических расстройств. Важно своевременно обратиться за помощью к педиатру, психологу или психиатру, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь ребенку.Лечение неврозаОт квалифицированного определения вида состояния зависит выбор метода лечения. Евгений Гиберт поясняет, что не все пациенты одинаково хорошо переносят те или иные препараты и процедуры, в каждом случае необходимо не только выявить особенности характера больного, но и знать о наличии наследственных или врожденных соматических болезней. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением – можно сделать только хуже, поэтому при первых же признаках стоит записаться к специалисту.По словам коуча Юрия Турцева, способы лечения неврозов могут включать в себя:Важно также изменить стиль жизни, включая здоровое питание, физическую активность и управление стрессом, чтобы поддерживать психическое здоровье."Лечение неврозов подразумевает комплексный подход, в котором сочетаются методы психотерапии и медикаментозное лечение, – дополняет Евгений Гиберт. – Высококвалифицированные врачи точно поставят диагноз и подберут индивидуальное лечение в каждом случае с учетом строения психики пациента".При неврозе показаны следующие виды терапии:ДиагностикаДиагностика неврозов осуществляется психиатрами и психологами на основе собранного анамнеза, клинической картины и использования различных психологических тестов и методик.К какому врачу обращатьсяЧтобы снять с себя нагрузки, избавиться от усталости, вновь вернуться к нормальной жизни, Евгений Гиберт советует пройти обследование у психотерапевта."Не следует путать изменения настроения и эмоционального состояния, характерные для каждого человека, с неврозом. Точный диагноз может поставить только специалист или несколько врачей, действующих в одной команде, – говорит эксперт. – Так, психотерапевт в связке с психологом гораздо точнее сможет понять проблемы пациента, узнать, что его беспокоит и назначить правильное лечение".Чтобы прийти на консультацию к медикам, не нужно ждать запущенной стадии. Следует обратиться за помощью, если появились следующие признаки:Как избавиться от расстройстваКаждый человек уникален, то, что работает для одного, может не сработать для другого."Лечение невроза – это сложный и индивидуальный процесс, который требует времени, терпения и профессиональной помощи. Имея поэтапный подход и осознавая проблему, можно добиться положительных результатов и преодолеть заболевание. Важно помнить, что методы лечения должны быть подобраны индивидуально", – говорит Екатерина Тур.Врач перечислила этапы лечения невроза:Профилактика неврозаПрофилактика неврозов направлена на укрепление психического и эмоционального здоровья, а также на уменьшение воздействия стрессовых факторов. Вот некоторые рекомендации:Управление стрессом:Поддержание физического здоровья:Специализированная помощь:Популярные вопросыЭксперт ответил на популярные вопросы о неврозе:Может ли невроз пройти сам по себе?Невроз – это обратимое психическое расстройство."Сам по себе он может проходить на начальной стадии, если оградить человека от внешних раздражителей, – отмечает Евгений Гиберт. – Если вас или близких людей беспокоят явно выраженные симптомы невроза, или стали заметны даже небольшие отклонения от привычного образа жизни, физической формы, следует обратиться к врачу. Кто, как не близкий или родной человек заметит малейшее изменение в поведении, настроении, образе мыслей. Если вам это озвучили – не отказывайтесь от визита к психологу, в этом нет ничего зазорного, только он может помочь эффективно избавиться от недуга, пока болезнь не перешла в более тяжелую форму". Квалифицированные психологи, психотерапевты, психиатры помогут в любой ситуации, вернув душевное спокойствие. Неврозы очень хорошо поддаются лечению с достижением стойкого продолжительного эффекта, так что своевременное обращение – единственный выход вновь получать удовольствие от жизни.Чем отличается от психоза?По словам Евгения Гиберта, невроз резко отличается от психоза тем, что человек, страдающий психозом, во время обострения не понимает, где он находится, не отдает себе отчет о своем состоянии, не может самостоятельно из него выбраться. Психозу сопутствуют бред, галлюцинации. При неврозе не происходит изменения личности, человек осознает свое состояние и относится к нему критически.

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https://ria.ru/20231026/sonlivost-1905401817.html

https://ria.ru/20230315/sotsiofobiya-1858109729.html

https://ria.ru/20220224/psikhika-1774797897.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

психология, здоровье, психиатрия, общество