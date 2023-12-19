https://ria.ru/20231219/frustratsiya-1916787293.html

Фрустрация: что такое, как проявляется, методы борьбы и советы психологов

Фрустрация: что это такое простыми словами, примеры и виды психического состояния

Фрустрация: что такое, как проявляется, методы борьбы и советы психологов

Тревога, стресс, злость, растерянность - лишь часть эмоций, которые может вызывать у человека ситуация, когда воплотить в жизнь те или иные желания и... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:40

2023-12-19T18:40

2023-12-19T18:56

общество

зигмунд фрейд

психология

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Тревога, стресс, злость, растерянность - лишь часть эмоций, которые может вызывать у человека ситуация, когда воплотить в жизнь те или иные желания и потребности никак не получается. Такое состояние в психологии обозначается понятием “фрустрация”. Что это такое, виды и примеры наиболее характерных проявлений, - в материале РИА Новости.Фрустрация в психологииПрактически каждому человеку по крайней мере раз в жизни приходилось сталкиваться с тем, что достичь желаемой цели, даже если очень стараться и прикладывать все возможные усилия, никак не получается. При этом причины, по которым получить желаемое оказывается невозможно, могут носить как объективный, так и субъективный характер. Человек при этом испытывает целый спектр отрицательных эмоций, порой достаточно остро переживая постигшую его неудачу.Это состояние в психологии получило название “фрустрация”. Термин произошел от латинского “frustratio”, что можно перевести как “обман” или “разрушение планов”. Теоретически фрустрация может возникать даже в момент незначительных бытовых неудач, но чаще всего проявляет себя в том случае, если человек не может достичь гораздо более значимой, глобальной для себя цели.Существует и такое понятие как “толерантность фрустрации”, которое призвано обозначать тот условный уровень, до которого человек способен справляться с проявлениями этого состояния.Одним из первых, кто заговорил о фрустрации в психологии, стал австрийский психиатр и знаменитый основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд (он считал, что именно это эмоциональное состояние является для человека источником агрессии).ПричиныТе предметы и обстоятельства, которые вызывают у человека патологическое состояние фрустрации, называются фрустраторами и чаще всего относятся к одной из трех основных групп:- лишения или ограничения. В данном случае причиной фрустрации становится тот факт, что у человека нет необходимых средств для достижения цели, которую он ставит перед собой;- потеря. К таковым относятся потеря близкого (например, развод), рабочего места, проблемы с жильем и так далее. В результате человек уже не может на прежнем уровне удовлетворять те потребности, которые долгое время были частью его жизни, и наступает фрустрация;- конфликт. Как правило, в этом случае речь идет о столкновении двух противоположных сильных чувств или эмоций. Например, человек сделал крупную дорогую покупку, она должна сопровождаться чувством радости. Но вместо это (или вместе с этим) он испытывает и сильное чувство неловкости, ведь его родственники жалуются на финансовые проблемы.ВидыСуществует несколько классификаций, в соответствии с которыми принято обозначать различные типы фрустрации. Прежде всего выделяют внешнюю и внутреннюю. Первая характеризуется тем, что на пути к желанной цели встают внешние, не зависящие от человека препятствия. В отличие от нее, факторы, которые мешают человеку, страдающему от внутренней фрустрации, теоретически ему подвластны, но преодолеть их от этого легче не становится. Это, к примеру, может быть недостаточный уровень образования, из-за которого он не может претендовать на более высокую должность, или страх выступать перед публикой для мечтающего о карьере на сцене.Выделяют также несколько видов фрустрации в зависимости от того, как долго человек находится в данном эмоциональном состоянии. По этой классификации фрустрация бывает кратковременной и долгосрочной (последняя нередко чревата переходом в более тяжелые проявления, например, депрессию).РеакцииКак именно каждый конкретный человек отреагирует на ситуацию, спровоцировавшую фрустрацию, зависит от его личных, индивидуальных качеств и характеристик. Но в целом в психологии принято выделять три основные реакции:- агрессия. Наиболее распространенный тип реакции: человек буквально атакует оказавшееся на его пути препятствие либо срывает свой гнев на посторонних людях и предметах. Подобная агрессивность может выражаться как в физических действиях, так и вербально (оскорбления, грубое общение, крик и др.);- уход/отступление. Столкнувшись с препятствием, человек не пытается найти другие пути достижения цели, он попросту уходит от проблемы, избегает всех связанных с ней моментов, при этом часто стремится как-то компенсировать так и оставшуюся недостижимой цель (порой погружаясь в яркие фантазии). Это состояние также может сопровождаться агрессией, правда, по большей части не проявляемой открыто;- регресс. Тип реакции, при котором сложная и недостижимая задача заменяется более доступной и простой, но при этом зачастую гораздо более примитивной. Человек может возвращаться к тем шаблонам поведения, которые некогда доставляли ему радость и чувство удовлетворения. К слову, инфантильное поведение - один из характерных признаков этого типа ответа на фрустрацию.Примеры“Фрустрация очень ярко представлена в современных художественных фильмах и сериалах, - говорит психолог Инна Рейнер. - Например, в одном из них главный герой решает разорвать отношения со своей третьей женой Варварой, поскольку он встретил новую девушку. Варвара ощущает фрустрацию, которая проявляется у неё сразу в трех видах: физиологическом (она впадает в состояние ступора и сонливости, плачет), эмоциональном (чувство беспомощности, грусть) и поведенческом (попытка выйти из этой ситуации с помощью суицида). Источником фрустрации, то есть фрустратором, здесь является ее муж”.Чем опасна для человекаСама по себе кратковременная фрустрация не нанесет человеку серьезного вреда. Но если с таким состоянием сталкиваться слишком часто, при этом испытывая чересчур сильные негативные эмоции, то в конце концов фрустрация может привести к тому, что человек поверит в собственное бессилие и начнет пасовать даже перед самыми незначительными сложностями. Заметно снижается самооценка, появляются тревожность и раздражительность, в перспективе это может привести к развитию полной апатии (при которой фактически теряется интерес к жизни) и депрессии.Чревата фрустрация не только психологическими, но и физическими последствиями. Например, у погруженного в негативные переживания человека могут возникнуть проблемы с артериальным давлением и работой ЖКТ, появится головная боль и другие неприятные симптомы.Может ли оказать положительный эффектНесмотря на тот факт, что фрустрация в большинстве случаев ассоциируется исключительно с негативными эмоциями, даже из столь неблагоприятной ситуации можно извлечь пользу. Так, если грамотно проанализировать причины, можно четко обозначить те действия, которые необходимо предпринять для получения желаемого результата, мобилизовать все силы, сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи.Подобный подход также называют конструктивной фрустрацией.Как избавиться от состояния фрустрацииПервый и один из самых важных этапов - это понять, какие именно ситуации и проблемы вызывают формирование фрустрации, чем они вызваны и есть ли возможность справиться с ними своими силами либо при помощи других людей. Очень важно научиться правильно определять, когда фрустрацию вызывают причины, с которыми можно справиться, а когда исправить положение дел даже при очень сильном желании не получится.Если решение проблемы действительно возможно, необходимо продумать, какие шаги нужно предпринять для этого (например, для получения повышения на работе - закончить образовательные курсы). Если же препятствие непреодолимо и человек ничего не может сделать для успешного разрешения, полезно пересмотреть ситуацию в целом и ту цель, к которой так стремится гражданин, возможно, скорректировать методы ее достижения или ее саму с учетом сложившихся обстоятельств.Хороший эффект может дать стремление перекрывать негативные эмоции от неудачи позитивными впечатлениями. Многим бороться с фрустрацией помогают умеренные занятия спортом и в целом физическая активность.“Фрустрации невозможно избежать, как бы мы этого не хотели. Фрустраторы окружают нас: личные или физические потери, финансовые сложности, конфликты с людьми и прочее. Но можно усилить свою способность ее переносить, - говорит Инна Рейнер. - Прокачка качеств, помогающих переносить сложности, повышает уровень дискомфорта, который человек в состоянии выдержать. Для этого есть несколько специальных техник.Самое простое - это выражение гнева. Однако если фрустрация связана с конфликтом, то, выражая гнев, можно испортить отношения с близкими. В этом случае поможет арт-терапия: выразить на бумаге свое состояние в виде образа или изобразить фрустратора и раскрасить его яркими красками. Второй способ - замена иррациональных убеждений, не дающих какого-то решения, на рациональные, несущие выход из ситуации. Допустим, “это ужасно” на “это неудобно” или “не должно быть так тяжело” заменить на “все идет так, как идет”.Если справиться с фрустрацией собственными силами не получается, можно обратиться за помощью к психотерапевту.

https://ria.ru/20231213/autoagressiya-1915608826.html

https://ria.ru/20210226/son-1598983166.html

https://ria.ru/20231214/nevrozy-1915788056.html

https://ria.ru/20231010/schaste-1901600083.html

https://ria.ru/20230823/antidepressanty-1891320494.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, зигмунд фрейд, психология