https://ria.ru/20231219/prokrastinatsiya-1916780223.html

Прокрастинация: что это такое, почему появляется и как от нее избавиться

Прокрастинация: что это такое простыми словами, причины и как бороться

Прокрастинация: что это такое, почему появляется и как от нее избавиться

Прокрастинация – популярное явление в современной жизни, вокруг которого немало заблуждений. Определение прокрастинации в психологии, в чем ее отличие от лени,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:57

2023-12-19T17:57

2023-12-19T17:57

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Прокрастинация – популярное явление в современной жизни, вокруг которого немало заблуждений. Определение прокрастинации в психологии, в чем ее отличие от лени, как избавиться и что нужно сделать, чтобы победить это состояние, – в материале РИА Новости.ПрокрастинацияКак отмечает Евгений Гиберт, психотерапевт и клинический психолог, прокрастинация – это психологическое состояние, которое характеризуется привычкой откладывать важные задачи на потом и предпочтением им более мелких дел."Такое состояние появляется не на пустой почве. Человеческий мозг рассчитан на постоянную экономию энергии в целях безопасности. Это связано с памятью древних человеческих предков, которым приходилось тратить немало усилий на то, чтобы выжить", – дополнил эксперт.Во время сложного мыслительного процесса мозг потребляет энергию почти так же, как и при физической деятельности. Поэтому, желая сэкономить как можно больше сил для жизнеобеспечения организма, он начинает отказываться от решения важной проблемы, преуменьшать ее значимость и искать альтернативу в виде легких и менее затратных дел.Определение в психологииСам по себе термин "прокрастинация" означает "затягивание, задержка" и произошел от латинского слова procrastinatus, где "pro" переводится как "вместо, впереди", а "crastinus" – "завтрашний". Это состояние, при котором человек добровольно игнорирует и иррационально откладывает выполнение важных дел, поручений или постоянных обязанностей, что приводит к болезненным психологическим проблемам.При этом тот, кто страдает прокрастинацией, не всегда сидит совсем без дел. С целью отсрочить выполнение важных и ответственных заданий он начинает заниматься более простыми и полезными с его точки зрения вещами: убираться в квартире, раскладывать вещи в шкафу, затачивать карандаши, поливать цветы и т.д. Это только усугубляет моральное состояние: появляется чувство стыда и угрызения совести, ощущение собственной беспомощности, что в дальнейшем ведет к более серьезному негативному эффекту. Ухудшается психоэмоциональное состояние, начинаются проблемы в рабочей и социальной сферах жизни.Отличие от лениИлья Михеев, психолог и член Ассоциации специалистов психоаналитической психосоматики, уточняет, что прокрастинацию необходимо отличать от лени. Лень, если она носит постоянный, а не временный характер, не обусловлена усталостью и необходимость отдохнуть. Как правило, она является грозным симптомом снижения энергетического потенциала и психической истощенности, причиной которой, зачастую, является тяжелое переживание, которое осознанно или бессознательно несет в себе человек. Оно явно или скрытно забирает все его силы. Прокрастинация – это нежелание приступать к решению тех или иных жизненных задач, лень – это отсутствие возможности делать что-либо. В первом случае человек откладывает решение важных проблем, но при этом может с удовольствием общаться с друзьями, любить и быть любимым, получать радость от жизни. Во втором – может проводить целый день дома, не в силах встать с постели и заняться не только делами, но и чем-то, что требует хоть каких-то усилий.ВидыСтрогой классификации прокрастинации нет, но, чтобы подобрать подходящий способ борьбы с этим состоянием, некоторые психологи для удобства могут выделять такие виды:ПричиныПрокрастинация может быть следствием ряда когнитивных искажений, таких как:Ощущение, что впереди еще много времени. Если у задачи есть четкий дедлайн (срок, когда ее нужно выполнить), то может казаться, что до него еще много дней, которые можно потратить на что-то другое. Поэтому человек просто не начинает действовать раньше и ждет практически последнего момента, чтобы приступить к работе.Задача кажется простой и быстрой. Иногда не получается оценить работу адекватно, человек не начинает ее делать, оправдываясь тем, что выполнит ее быстро и времени для этого еще много. Но когда неожиданно оказывается, что времени и сил нужно потратить гораздо больше, чем предполагалось, то внутреннее чувство разочарования или неготовность к такой нагрузке может еще сильнее усилить прокрастинацию.Также можно выделить психологические причины прокрастинации, например:Перфекционизм. Стремление делать все идеально рождает в подсознании человека страх не справиться или сделать что-то недостаточно хорошо. При этом, как правило, перфекционист сам не знает идеала, он из раза в раз пытается все перепроверить, тщательно проработать даже самую мелкую и простую задачу. В результате даже простейшая работа превращается в трудоемкий процесс, который либо затягивается, либо постоянно откладывается.Тревожность. При высокой тревожности могут возникать страхи и срабатывать ответный защитный механизм от пугающих и, как кажется, травмирующих перемен. Боязнь чего-то нового, к чему может привести выполнение тех или иных срочных задач, подавляют мотивацию к действию, поэтому дела снова и снова откладываются.Неспособность планировать. Когда человек не умеет расставлять приоритеты, все задачи и бытовые дела сваливаются в общую кучу, теряется ощущение дедлайна, а совокупность предстоящей работы кажется тяжелой и неподъемной. В результате все решается наспех и кое-как, что вызывает чувство вины, а это, в свою очередь, усиливает прокрастинацию.Страх первого шага. Такое особенно часто происходит, когда задача неструктурированная или непонятная. Человек просто не понимает с чего начать и вместо того, чтобы предпринимать небольшие действия, откладывает работу до последнего момента.Низкая мотивация. Если задача скучная, неинтересная, не принесет желаемой награды, то человек просто не получает удовольствия от ее выполнения, поэтому просто сесть и сделать у него не получается. Работа растягивается на долгое время и не всегда доводится до конца.Илья Михеев также дополняет, что обычно причиной прокрастинации является сильное противоречие мотивов и влечений, которые не всегда осознаются. Некоторые очень сильные потребности носят бессознательный характер. Они могут вступать в противоречие с осознаваемыми потребностями, что приводит человека в психологический тупик.Симптомом каких проблем может бытьПо словам Татьяны Коробовой, исследователя психологии и поведения человека, клинического психолога и судебного эксперта, прокрастинация является симптомом различных проблем, которые могут быть связаны с психическим или эмоциональным состоянием. Постоянное откладывание задачи на потом может быть сигналом о недостаточной мотивации, страхе неудачи или неуверенности в своих способностях. Бесконечное отсрочивание может также указывать на снижение силы воли, плохую организацию времени или прокрастинативные установки, полученные из окружающей среды.Может ли быть полезнойЕвгений Гиберт отмечает, что у прокрастинации много минусов, о борьбе с ней написано немало книг. Однако, в ней есть и плюсы, которые могут помочь людям в решении их проблем:Прокрастинация у подростковПо словам Татьяны Коробовой, прокрастинация часто проявляется у подростков. В этом возрасте многие испытывают стресс и неуверенность в своих способностях, что может влиять на мотивацию и способность начать или завершить задачи. Отсрочка может также быть связана с поиском своего пути, экспериментированием с разными областями и возможностями. Вместе с тем, важно отличать нормальное поведение от патологического, если прокрастинация начинает серьезно влиять на учебу или социальные контакты, следует обратиться к специалисту."Прокрастинация часто наблюдается у подростков и молодых людей. В этом возрасте иерархия мотивов еще не устоялась и выбор жизненного пути не произошел. Поэтому подросток сталкивается с противоречивыми и даже не сопоставимыми потребностями, они не позволяют энергично решать задачи, которые ставит перед ним жизнь. Если прокрастинация встречается в более старшем возрасте, она может свидетельствовать о незрелой и инфантильной личности, которая не может определиться с жизненными приоритетами и выстроить внутреннюю иерархию собственных мотивов", – дополнил Илья Михеев.Как бороться и победить прокрастинациюТатьяна Коробова отмечает, что важно осознать свои откладывающие привычки и понять причины, почему они возникают. Постепенное распределение задач на более мелкие этапы и соблюдение плана действий помогут более эффективно управлять временем и снизить откладывание. Также стоит поискать мотивацию и поддержку от окружающих людей. Необходимо внимательно относиться к своему физическому и эмоциональному состоянию, отдыхать и проводить время с пользой. В особых случаях, когда прокрастинация становится хронической или сильно влияет на жизнь, рекомендуется консультация психолога или специалиста в области управления временем."Прокрастинация может быть преодолена приведением иерархии потребностей в порядок. Необходим честный и мужественный взгляд внутрь себя. Нужно задать самому себе вопрос: "Что по-настоящему хочется от жизни?". Должны быть выделены основные мотивы, а все остальные подчинены им. К сожалению, это не всегда получается у взрослых людей, тем более трудно ожидать от подростков. Необходимо найти главный смысл, поставить важную цель, решение которой будет определять всю жизнь человека. Это может быть построение семьи или достижение высокого уровня профессионализма, духовное развитие, но никакой смысл нельзя навязать, каждый из нас должен найти свой, особенно ценный и важный только для него самого", – заключил Илья Михеев.

https://ria.ru/20210202/prokrastinatsiya-1595739517.html

https://ria.ru/20231214/nevrozy-1915788056.html

https://ria.ru/20211215/stress-1763855604.html

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общество, психология, в мире, россия