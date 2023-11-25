https://ria.ru/20231125/sindrom_aspergera-1911700778.html

Синдром Аспергера: симптомы, признаки, лечение и советы психологов

Синдром Аспергера: что это за болезнь, симптомы, признаки у взрослых и детей

Синдром Аспергера: симптомы, признаки, лечение и советы психологов

Синдром Аспергера - это одно из расстройств аутистического спектра, группы патологических состояний, вызванных особенностями развития головного мозга. Что это... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T08:47

2023-11-25T08:47

2023-11-25T08:47

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Синдром Аспергера - это одно из расстройств аутистического спектра, группы патологических состояний, вызванных особенностями развития головного мозга. Что это такое, какими симптомами и признаками проявляется у ребенка и взрослого человека, в чем его отличие от аутизма, диагностика и методы лечения, - в материале РИА Новости.Синдром Аспергера у взрослых и детейАвстрийский психиатр и педиатр Ганс Аспергер ещё в 1944 году описал детей, отличавшихся от сверстников отсутствием способностей к невербальной коммуникации, физической неловкостью, ограниченной эмпатией.Статус диагноза расстройству присвоен в 1992 году. В том же году синдром Аспергера был включен в международный справочник ВОЗ - МКБ-10, а также в 4-е издание Диагностического руководства по психопатологиям - DSM-IV. Авторство принадлежит Психиатрической ассоциации США.- По МКБ -10 (2019) синдром Аспергера - расстройство неопределенной нозологической значимости, характеризующееся тем же типом качественных нарушений взаимного социального взаимодействия, которые типичны для аутизма, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и деятельности. Он отличается от аутизма прежде всего тем, что не имеет общей задержки или задержки в речевом или когнитивном развитии. Это расстройство часто сочетается с выраженной неуклюжестью. Существует сильная тенденция к тому, что отклонения сохраняются в подростковом и взрослом возрасте, - рассказывает логопед Марина Студнева.По словам Нары Совковой, нейропсихолога, нейрологопеда, тренера адаптивной физической культуры, обычно синдром Аспергера ассоциируется с гениями, так как много известных, выдающихся в определённых областях личностей имели это расстройство: Исаак Ньютон, Чарлз Дарвин, Альберт Эйнштейн, Микеланджело Буанарроти, Томас Джеферсон, Энди Уорхол, Билл Гейтс, Стенли Кубрик, Энтони Хопкинс и некоторые другие. Но Дари Раднаева, педиатр медицинской компании "СберЗдоровье" объясняет, что научных доказательств этому нет."Да, многие "аспи" (как их иногда называют) имеют высокий интеллект, но чаще всего у них достаточно ограниченные интересы. Хорошие когнитивные способности помогают им достичь в своей области высоких результатов, но при этом такие люди игнорируют другие аспекты жизни", – отмечает эксперт.Характеристика и особенностиСиндром Аспергера, как и любое расстройство аутистического спектра (РАС), это нарушение работы нервной системы, незрелость глубоких структур мозга. В отличие от классического аутизма, здесь не страдают когнитивные функции, то есть сохраняется умственная способность человека, речь, понимание, память, происходит их гиперкомпенсация. Люди с синдромом Аспергера зачастую обладают феноменальной памятью, высоким IQ, умением сосредотачиваться на важном деле на очень долгое время. Их речь наполнена сложными конструкциями, терминологией, оборотами и устаревшими выражениями. Это и обуславливает гениальность таких людей.- При этом могут быть нарушены сенсорные каналы: нетерпение прикосновений, раздражение от определённого цвета и формы, отсутствие разнообразия в еде, одежде, обстановке. Или, наоборот, пониженная чувствительность к сенсорным ощущениям - нет реакции на раздражитель, собственное имя, человека рядом. Они испытывают трудности в общении, не способны поддерживать социальное взаимодействие, часто замкнуты, одиноки. Их интересы сводятся к одной сфере, которой они отдают всё своё внимание. Озабочены одними и теми же предметами, стимулами (например, включение и выключение света), не могут расстаться с вещами, к которым привыкли. Имеют сложности в выражении эмоций, плохо считывают настроение других людей, невербальные сигналы, подтекст. Часто говорят то, о чём думают, без мысли ранить собеседника. Они абсолютно не гибки: не допустят изменения правила игры, а, имея ритуал, ни за что не отступят от него, - рассказывает Нара Совкова.Марина Студнева уточняет, что у детей с синдромом Аспергера трудности не только в невербальной коммуникации, но и в психоэмоциональном развитии. Они не воспринимают жестов, мимики, интонации голоса, с возрастом трудно понимают юмор, сарказм, иносказания. Трудности в коммуникации отражают проблемы при социальных взаимодействиях: тяжело подобрать тему для разговора, понять, когда его можно начать или закончить. Они не понимают, как правильно выбрать тон голоса или уместные слова. Зачастую речь может быть нарочито громкой или монотонной."Но этикет, социальные нормы такие дети могут освоить, если родители будут держать фокус внимания ребенка при взаимодействии. Дети с синдромом Аспергера не понимают смысла чужого поведения, эмоций, состояния, не воспринимают точку зрения оппонента. Поэтому им сложно предсказать эмоциональную реакцию или намерения собеседника. Синдром Аспергера и относят к РАС по причине затруднения детей с выражением эмоций и чувств. Также для многих характерно потряхивание кистями рук, которое прослеживается при классическом аутизме", - говорит эксперт.Отличие от аутизмаПсихиатр Юлия Волынкина объясняет, что аутизм и синдром Аспергера по данным специалистов имеют общую причину, сходные прогнозы и являются разными проявлениями одного и того же нарушения. Тем не менее принято считать, что у детей с синдромом Аспергера лучшие лингвистические навыки и более развитый интеллект.Для объяснения связи между аутизмом и синдромом Аспергера за основу был взят критерий - эмпатия.Главное отличие от аутизма - речевые ( вербальные) и когнитивные способности в целом сохраняются, но отмечается ярко выраженная неуклюжесть.- Связь между синдромом Аспергера и аутизмом была основана на IQ (сохранный интеллект) и уровне развития сопереживания - эмпатии, которая в таком случае рассматривается как функциональная способность, концептуально похожая на IQ. Если ее уровень опускается намного ниже значимого - может быть поставлен диагноз аутизм. А в тех случаях, когда уровень эмпатии более высокий, вместо аутизма может быть поставлен диагноз синдрома Аспергера, - объясняет Марина Студнева.ПричиныДетский психиатр Алексей Мароян говорит, что единой, стопроцентно доказанной и подтвержденной теории о появлении детского аутизма и синдрома Аспергера не существует. Есть гипотезы о связи с генетическими нарушениями, инфекционными, вирусными, бактериальными заболеваниями, нарушениями питания плода во время беременности, родовыми травмами и другими факторами.- Есть серьезные доказательства генетической предрасположенности. Например, для родителей ребенка с РАС риск рождения следующего малыша с той же патологией составляет около 3-10%. Причины, связанные с окружающей средой, изучаются, но пока не подтверждены. Ряд исследований показывает, что на РАС оказывает влияние недоношенность. Очень важно знать, что прививки не вызывают аутизм. Автора исследования, предполагающего связь между вакцинированием и РАС, уличили в фальсификации данных, - отмечает Дари Раднаева.Классификация и стадии развитияЕдиной общепризнанной классификации синдрома Аспергера на сегодняшний день нет."Более того, в научных кругах до сих пор продолжаются споры: нужно ли выделять синдром как отдельное состояние, включенное в понятие детского аутизма", - отмечает Алексей Мароян.- Когда мы говорим о РАС, мы не зря упоминаем слово "спектр": взрослые и дети с аутизмом очень разные и непохожи друг на друга. Это связано с выраженностью симптомов, отсюда и расстройство у каждого аутичного человека свое, неповторимое. Некоторые психические состояния у взрослых способны имитировать РАС, но это врожденная особенность человека, поэтому симптомы всегда есть с детства. И, к сожалению, аутизм не проходит с возрастом - нарушения сохраняются на всю жизнь, просто человек может очень хорошо приспособиться. Кроме того, у таких людей часто встречаются и другие расстройства (это называется коморбидность): синдром дефицита внимания с гиперактивностью, тревожные и депрессивные состояния, - рассказывает врач-невролог Юлия Сущевская.По словам невролога, РАС - это не только детская болезнь: дети с аутизмом становятся взрослыми, просто многие из них не знают о своем диагнозе. А если проявления легкие, как при синдроме Аспергера, то могут и не узнать до конца своей жизни.Симптомы и признакиСуществуют различные диагностические критерии для выявления симптомов синдрома Аспергера, отмечает Марина Студнева, например, шведского ученого Кристофера Гилберга, который опубликовал их в 1989 и 1991 годах:Тяжелое нарушение в социальном взаимодействии:Узкий интерес:Языковые и речевые проблемы:Проблема невербальной коммуникации:Моторная неуклюжесть, которая представлена низкими показателями при исследовании психического развития.ДиагностикаДиагностировать синдром можно и нужно у детей в раннем возрасте, так как своевременное вмешательство окажет сильное влияние на будущее ребёнка. Американская академия педиатрии (ААП) рекомендует проводить скрининг всех детей на РАС в возрасте полутора и двух лет. Обычно родителей расспрашивают о развитии ребенка во время посещения педиатра, а также проводят стандартные тесты (например, M-CHATи ASSQ)."Врач может порекомендовать проведение специальных тестов, если ребенок к полугоду не отвечает улыбкой на улыбку, не имитирует звуки и мимику к 9 месяцам, не лепечет в годовалом возрасте, не жестикулирует к 14 месяцам, не говорит ни слова к 16 месяцам, а к 18 не играет в игры "понарошку", не говорит фразы из двух слов в два года или теряет языковые, социальные навыки в любом возрасте", - уточняет Дари Раднаева.Алексей Мароян уточняет, что нарушение коммуникации, сложность с эмоциональными реакциями, сопереживанием, особенности невербального поведения родители могут увидеть у ребенка сами. Как правило, ближе к третьему году жизни врач-педиатр может заподозрить расстройство аутистического спектра и направить ребенка к психиатру, который соберет подробный анамнез, заполнит вместе с родителями специальные опросники, проведет полноценный осмотр и необходимые обследования и поставит диагноз. В некоторых ситуациях требуются дополнительные обследования, например, экспериментально-психологическое исследование у клинического психолога. Какого-то специфического анализа или инструментального исследования, с помощью которых можно точно установить диагноз, не существует.К какому врачу обращатьсяДиагноз определяют врачи: неврологи, психиатры, психологи, педагоги-дефектологи.Лечение синдрома АспергераЮлия Сущевская отмечает, что лекарств от РАС и синдрома Аспергера, к сожалению, не существует - нельзя вылечить особенность мозга. Однако есть множество методик коррекции нарушений, обладающих доказанной эффективностью, например, прикладной анализ поведения (ПАП или ABA-терапия), когнитивно-поведенческая терапия, тренинг функциональной коммуникации или использование методик сценария или видеомоделирования (для прорабатывания ситуаций). Кроме того, лечение может потребоваться для коморбидных заболеваний: при тревоге и депрессии могут использоваться антидепрессанты.- Расстройство аутистического спектра - не приговор. Ребенок с РАС наиболее нуждается в социализации, желает быть услышанным. При поддержке родных и близких, а также с помощью специалистов и усилий по адаптации в социальной среде особенности развития поддаются коррекции. То есть для освоения мира и поиска своего места в нем ребенку с РАС необходимы усилия с двух сторон: со стороны близких (большое число контактов, активное общение помогают взаимодействовать с миром, ощутить его как более безопасный), а также со стороны специалистов - они помогают развить эмоциональный интеллект, понять окружающий мир, научиться в нем общаться, - рассказывает Юлия Волынкина.Эксперт объясняет, что для достижения успеха в лечении ребенка с синдромом Аспергера необходима комплексная программа лечения, включающая медикаментозные и немедикаментозные методы терапии (поведенческая, игровая, ABA-терапия, эмоционально-смысловой подход, методики развития эмоционального интеллекта и навыков речевой коммуникации). Также важны усилия по социализации ребенка как в семье, так и группах инклюзивного образования. Помогать семьям, в которых растет малыш с РАС, могут не только психиатры и клинические психологи, но и разные специалисты: неврологи, педиатры, педагоги, дефектологи и социальные работники.Одной из эффективных методик обучения и социализации детей с РАС, в том числе с синдромом Аспергера, являются группы инклюзивного образования (в детских садах и школах, специальных образовательных центрах). Контакты с другими детьми помогают ребенку развить навыки взаимодействия и общения, эмоциональный интеллект (навыки "считывания" эмоций других людей), в том числе понять самого себя."Особое значение в диагностике, коррекции нарушений развития и терапии синдрома Аспергера имеют игровые методики и коррекционные программы на их основе. Игра с другими детьми, в группе, построенная на установленных правилах, позволяет развить социальную направленность ребенка, навыки подражания, речи, внимания, интерес к общению. Сказкотерапия также имеет большое значение для детей с РАС. Сказка выступает как инструмент включения ребенка в работу, установления контакта с ним, основа психотерапевтической проработки эмоциональных проблем. При комплексном подходе симптомы синдрома Аспергера успешно поддаются коррекции. Однако социальные и коммуникационные трудности всё же могут сохраняться во взрослом возрасте", - говорит психиатр.

https://ria.ru/20210509/musk-1731533193.html

https://ria.ru/20210403/autizm-1604054278.html

https://ria.ru/20191015/1559758246.html

https://ria.ru/20190721/1556643423.html

https://ria.ru/20191015/1559758246.html

https://ria.ru/20231108/autizm-1908155141.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, в мире