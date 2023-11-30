https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html

Дым в глаза: вред курения и его последствия для организма человека

Вред курения: влияние сигарет на организм и последствия для здоровья человека

Дым в глаза: вред курения и его последствия для организма человека

Курение табака - одна из самых вредных привычек, которая может нанести серьезный урон здоровью человека. В чем суть табакокурения, какое влияние никотин... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:56

2023-11-30T12:56

2023-11-30T12:56

общество

здоровье

курение

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Курение табака - одна из самых вредных привычек, которая может нанести серьезный урон здоровью человека. В чем суть табакокурения, какое влияние никотин оказывает на организм, в чем его вред, а также к каким последствиям могут привести даже несколько сигарет в день - в материале РИА Новости.Курение табакаКурение совсем не случайно называют вредной привычкой. Табак (а точнее, содержащийся в нем никотин) вызывает сильное привыкание, которое заставляет человека курить снова и снова. Впрочем, не никотином единым: в табаке и, соответственно, в табачном дыме содержится несколько тысяч различных соединений, в том числе - канцерогенных и потенциально опасных веществ.Не существует безопасной дозы табака, курение с любой частотой и в любом количестве наносит серьезный вред различным органам и системам человеческого организма. Причем страдает не только непосредственно сам курильщик, но и люди, подвергающиеся воздействию так называемого пассивного курения, то есть вдыхающие вторичный дым от сигарет.ИсторияПервыми, кто догадался использовать листья табака для курения, были индейцы. При этом существовало два основных способа: табаком набивали специальные трубки или заворачивали его в листья растений (внешне это очень напоминало современные сигареты). Индейцы также ценили табак в качестве лекарства и применяли его в различных ритуалах.В Европу табак попал на кораблях Колумба и первое время пользовался весьма противоречивой славой. Одни его любили и активно использовали, другие (например, представители церкви) осуждали пристрастие к заморской траве и даже за него наказывали. К слову, популярно было не только курение табака, многие предпочитали его нюхать или жевать.Время от времени появлялись заявление о вреде табакокурения. Так. английский монарх Яков I Стюарт назвал курение привычкой, которая губительно воздействует на мозг, глаза и легкие. А в начале 2000-х была принята Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения, которая вывела антитабачную кампанию на международный уровень.Состав табачного дыма- Многим кажется, что никотин, входящий в состав сигарет, наиболее губительно влияет на организм человека. Да, конечно, он вреден и вызывает зависимость, однако в сигаретах есть и другие химические вещества, которые имеют канцерогенное влияние на организм, - рассказала РИА Новости психиатр и нарколог Наталья Тищенко.В состав табачного дыма входит около 4000 химических соединений. Самыми опасными из них считаются бензол, ацетон, мышьяк, аммиак, свинец, ртуть формальдегид и ацетальдегид.Причины табакокуренияМногие молодые люди впервые решают взять в руки сигарету просто из любопытства, другие стремятся выглядеть взрослыми, подражать образу популярного киногероя или друзьям (особенно если большинство в компании курит). Часть будущих курильщиков попадает под воздействие связанных с табаком стереотипов, например, что курение помогает эффективно снять стресс.Однако какой бы ни была причина первого шага, со временем эта привычка перерастает в настоящую зависимость. Отвечает за это никотин - содержащийся в табаке растительный алкалоид и сильный токсин. Воздействуя на определенные рецепторы, он стимулирует выработку серотонина, дофамина и других веществ. Проще говоря, после выкуренной сигареты человек чувствует себя хорошо, однако со временем этот эффект снижается, а курить хочется все чаще и больше. В то время как попытки отказаться от вредной привычки вызывают неприятные ощущения.Также у человека может сформироваться и психологическая зависимость. Курение превращается в ритуал, от которого сложно отказаться, ассоциируется с определенными действиями (например, выкурить сигарету после обеда или пока ждешь общественный транспорт).Симптомы табакокуренияКурильщика можно распознать по целому ряду внешних признаков. Прежде всего к ним относятся:Когда у человека формируется никотиновая зависимость, он регулярно испытывает очень сильное желание курить. Как правило, на данном этапе он уже практически не способен контролировать количество выкуриваемых сигарет, их может быть достаточно много даже за короткое время.Попытки бросить курить у страдающего табакозависимостью приводят к появлению так называемого синдрома отмены. Он проявляется следующими симптомами:Стадии никотиновой зависимостиСуществуют различные классификации тех стадий, которые проходит каждый курильщик, страдающий от никотиновой зависимости. По одной из них процесс можно разделить на три этапа.Первое время, когда человек только начинает курить, после каждой сигареты он может испытывать ряд неприятных симптомов. Самые распространенные из них - это тошнота и головокружение. Но чем больше и чаще курит гражданин, тем менее они выражены. При этом курить тянет все чаще, число перекуров за день увеличивается, а удержаться от сигареты даже по уважительной причине становится все сложнее. Это и называют первой стадией, которая может растянуться на несколько лет.О второй стадии можно говорить тогда, когда человек впервые замечает, что отказ от курения (даже временный, если в силу различных причин нет возможности затянуться сигаретой) вызывает настоящую “ломку”, характерную для синдрома отмены. Теперь уже не идет речи о том, что “хочу - курю, хочу - не курю”. Организм требует свою порцию никотина вне зависимости от внешних обстоятельств.Третья стадия - промежутки между перекурами становятся все более короткими, человек никуда не выходит без пачки сигарет и не может сказать “нет” вредной привычке, даже если уже начались проблемы со здоровьем.Вред для организма человекаКурение наносит серьезный вред здоровью человека, вплоть до развития онкологических заболеваний. Ежегодно, по данным Всемирной организации здравоохранения, пристрастие к табаку становится причиной смерти более 8 миллионов человек.Органы дыхания“Вред курения очевиден. В первую очередь, оно плохо сказывается на дыхательной системе. Появляется одышка, кашель, слабость”, - отмечает Наталья Тищенко.Механизмы регуляции дыхания из-за употребления сигарет или заменяющих их устройств нарушаются даже при стаже курения в полгода. Кроме того, из-за употребления токсичных веществ дыхательная система чаще подвергается простудам, ОРЗ.У курящих велика вероятность возникновения астмы или хронической обструктивной болезни легких. Установлено, что риск развития бронхитов и эмфиземы легких у курильщиков повышается в 10 раз. Не говоря уже о том, что регулярное курение может стать причиной рака легких.“Когда мы говорим о вреде курения, то в первую очередь вспоминаем рак лёгких. Но есть и другое очень серьезное заболевание, одним из важнейших факторов развития которого является курение. Оно возникает даже чаще, чем рак лёгких, - говорит терапевт и руководитель проектной группы медицинского факультета университета "Синергия" Владислав Ледовский. - Речь идет о хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), при которой у человека изменяется сама структура бронхо-легочной системы. При таком заболевании у курильщика увеличивается одышка, могут возникать приступы удушья, снижается продолжительность жизни и ухудшается качество жизни вплоть до того, что пациенты не могут самостоятельно дышать без специальных приспособлений. Пациенты с ХОБЛ всю жизнь принимают лекарственные препараты. Если они не бросают курить, то прогноз их выздоровления сильно ухудшается”.Нервная система и психика- Никотин и другие токсичные вещества табачного дыма отрицательно сказываются на мозге. Под действием никотина нарушается его кровоснабжение. У курящих ухудшаются внимание, память, способности к логике и нарушается координация движений. Кроме того, курящие чаще переутомляются, хуже переносят обычные нагрузки, - говорит Наталья Тищенко.У курильщика со стажем часто повышается уровень тревожности и увеличивается вероятность развития депрессии. Влияние сигарет на головной мозг также может проявляться частыми головными болями, бессонницей, неврозами и психозами.Сердечно-сосудистая системаНегативное влияние никотин и другие токсичные вещества из сигарет оказывают и на сердечно-сосудистую систему. Ее заболевания представляют для никотинозависимых людей самую большую опасность, именно с ними связаны 48% преждевременных смертей, вызванных курением сигарет.“У курильщиков часто фиксируются нарушения сердечного ритма и предрасположенность к повышению артериального давления”, - отметила Наталья Тищенко.Согласно исследованиям, у курильщиков риск смерти от инфаркта миокарда, а также от инсульта в 2-4 раза выше, чем у некурящих. Кроме того, курение повышает уровень холестерина в крови.“Курение - фактор риска развития ишемической болезни сердца, которая является первой причиной смерти во всём мире, в том числе в России”, - отмечает Владислав Ледовский.Органы пищеваренияРасстройства работы желудочно-кишечного тракта – частый результат употребления сигарет. Табачный дым, поступая в ротовую полость, действует на слюнные железы, увеличивая секрецию слюны. Вместе с ней никотин и другие вещества, попадают в пищевод, желудок, где вызывают раздражение слизистых оболочек, уничтожая защитный слой и делая их более уязвимыми для соляной кислоты. В итоге возникают такие последствия, как:Кроме того, большая часть никотина из табачного дыма попадает непосредственно в кровь, проникая в головной мозг и воздействуя на гипоталамическую область, где находятся центры, отвечающие за чувство голода и насыщения. В результате органы пищеварения не выделяют достаточно соков во время переваривания пищи или начинают их усиленную выработку тогда, когда это совсем не нужно.Согласно данным исследований, курение увеличивает вероятность развития функциональной диспепсии в два раза.Эндокринная системаЧастое курение сигарет или заменяющих их устройств нередко приводит к нарушению работы желез внутренней секреции: щитовидной и половых. Курильщики могут быть вспыльчивыми и раздражительными, а также иметь проблемы в сексуальном плане, поскольку никотин влияет на синтез гормонов.В связи с этим у курильщиков часто диагностируют бесплодие и импотенцию.Органы чувствИз-за токсичных веществ в сигаретах у большинства курильщиков снижаются вкусовые ощущения, поскольку язык покрывается густым вязким налетом, который перекрывает доступ еды к отвечающим за ощущения вкуса рецепторам.Также у курящего нарушается обоняние, снижается способность правильно воспринимать запахи. Кроме того, слизистая оболочка носа воспаляется из-за курения, в результате чего может начаться хронический насморк.Курение влияет и на зрение, так как табачный дым сказывается на сетчатке глаза и зрительном нерве. Может даже развиться дальтонизм.СлухИз-за токсичных веществ в сигаретном дыме могут пострадать и органы слуха. Ядовитые вещества приводят к воспалению носоглотки, а так в свою очередь соединена с барабанной полостью. В результате не исключается возникновения воспаления слухового нерва.Вред курения при беременностиУченые установили, что курение является фактором риска развития осложнений при беременности.Все канцерогены от табачного дыма попадают в кровоток женщины, а после - к ребенку. Никотин в свою очередь сужает сосуды, в том числе те, которые находятся в пуповине. Из-за этого сокращается количество кислорода, поступающего к малышу. Впоследствии существует высокий риск рождения младенца в состоянии тяжелой асфиксии.Кроме того, если на протяжении 9 месяцев ребенку поступал никотин, то после рождения у него возникнет синдром отмены никотина.“Существует миф, что если в начале беременности женщина употребляет сигареты, то необходимо продолжать это делать, якобы вредно бросать курить резко, так как ребенку будет хуже. Вред курения при беременности очевиден, потому с вредной привычкой можно завязывать на любом сроке”, - отметила Наталья Тищенко.Вред пассивного куренияПобочный дым с высокой концентрацией канцерогенов считается даже более токсичным, чем основной. Он также содержит мелкие частицы вредных веществ (аммиака, бензола, кадмия, цианида, формальдегида), которые легче проникают в ткани организма, например, в легкие.Не существует безопасного уровня пассивного курения. Даже несколько минут нахождения рядом с курящим человеком вредны.Кроме того, дым после курения в помещении не исчезает, а частично оседает на поверхностях: обивке мебели, полах, салоне автомобиля. Такие “отходы” от сигарет называют третичным дымом. Особенно он опасен для детей, которые, например, часто ползают по загрязненному ковру.Лечение табакокуренияБросить курить непросто, для этого человеку необходимо избавиться как от физиологической, так и от психологической зависимостей. Сделать это самостоятельно получается далеко не у всех. Побороть пристрастие к никотину может помочь врач-нарколог, также человеку может понадобиться помощь психиатра или психотерапевтаФармакотерапияБорьба с курение часто включает в себя никотинозаместительную терапию, то есть использование препаратов с никотином. Такие средства помогают человеку отказаться от табака, а также смягчить проявления синдрома отмены. Это могут быть никотиновые пластыри, жвачки и так далее.Еще одна группа препаратов, которые используются при лечении табакозависимости - это антагонисты и частичные агонисты никотиновых рецепторов, например, варениклин. Важно понимать, что все лекарственные средства вне зависимости от того, требуется ли для их покупки рецепт или нет, имеют свои побочные эффекты. А потому перед их применением необходима консультация врача.Когнитивно-поведенческая психотерапияТак как курение чревато привыканием не только на уровне физиологии, но и в плане психологии, то важную роль в процессе избавления от этой вредной привычки играет регулярная психотерапия. Такие сеансы нередко помогает человеку понять, какие причины и факторы заставляют его браться за сигарету (например, выявить ситуации, в которых чаще всего хочется закурить, и по возможности стараться их избегать), изменить свое отношение к данному процессу, получить дополнительную мотивацию и, как следствие, побороть зависимость.Значительную роль в процессе борьбы с курением для человека играет помощь и поддержка со стороны друзей и родственников. Весьма эффективным может быть совместный отказ от курения: человек может найти другого курильщика, желающего избавиться от пагубной привычки, чтобы поддерживать друг друга в сложные моменты.Кодирование от куренияТак называемое “кодирование” - это не определенная процедура, а целый комплекс методов, направленных на достижение одной цели - помочь человеку отказаться от курения. Сюда входит и гипноз, и воздействие при помощи специальных препаратов, а также иглоукалывание и прочее. Как и другие методы, кодирование не гарантирует 100-процентный результат, а его эффект может быть заявлен как бессрочный, так и действующим в течение определенного периода (например, год).Другие виды куренияСегодня сигареты остаются наиболее популярным и доступным для большинства курильщиков источником никотина. Вместе с тем все более популярными становятся и альтернативные виды курения, такие как электронные сигареты, кальяны и другие.При этом человеку кажется, что он заменяет вредную сигарету, на "безвредный" кальян либо "айкос". Однако, по словам специалиста, другие табачные продукции содержат те же канцерогенные вещества, которые негативно влияют на организм, как и обычные сигареты. При этом никотиновая зависимость от них может развиваться даже быстрее.Электронные сигареты и вейпы“При курении электронных сигарет или вейпа человек делает затяжки и не контролирует количество выкуренного. В результате получается, что он может принимать большее количество никотина, так как не может отследить, сколько он употребил. Зависимость в таких случаях формируется быстрее, а пагубное влияние на организм сильнее”, - отмечает нарколог Наталья Тищенко.То же происходит с системами нагревания табака. Из-за того, что они практически не выделяет табачного дыма и едкого запаха, многие курят их в помещениях: кафе, ресторанах, дома на кухне. Дым от систем нагревания табака и от обычных сигарет одинаково токсичен для бронхов и легких.“При этом, если раньше кому-то было лень идти на балкон или выходить на улицу, то стики можно курить дома, а значит, их выкуривается больше. А еще существуют стики, в состав которых входят глицерин и пропиленгликоль, что явно не может не влиять на организм отрицательно, - подчеркнула Наталья Тищенко.КальянЛюбители кальянов должны знать, что его долговременное курение приводит к вдыханию большего количества никотинового дыма по сравнению с употреблением обычных сигарет.- Если при курении сигарет человек делает 8-12 затяжек, то в случае с кальяном их 50-100, каждая их которых содержит никотин. За один час курения кальяна человек выкуривает примерно пачку сигарет. Также при курении кальяна часто применяется фольга, которая при нагревании углем выделяет алюминиевые пары, совсем не полезные для организма человека, - отметила Наталья Тищенко.На рынке существуют смеси для кальяна без никотина, однако они также вредны для организма, поскольку содержат консерванты, красители, ароматизаторы. Кальян не может очистить дым от продуктов горения полностью, а значит при нагревании выделяется много токсинов, влияющих на нервную систему не хуже сигаретного табака. Вдыхаемый дым нередко приводит к раку легких, заболеваниям сердца и другим недугам, сообщают специалисты.Основные факты о куренииКурение - одна из основных причин развития многих видов рака. Эта вредная привычка также негативно отражается практически на всех органах человеческого организма: от сердечно-сосудистой и пищеварительной до эндокринной и нервной систем.В табачном дыме содержится свыше 4000 различных химических соединений, в том числе - очень токсичных и смертельно опасных.Принято считать, что никотин выходит из организма человека в среднем от 7 до 21 дня.По данным ВОЗ, каждый год более 8 миллионов человек по всему миру умирают от последствий употребления табака.Курение опасно не только для самого курильщика, но и для окружающих его людей. Пассивное курение наносит такой же вред организму человека, прежде всего в группе риска - беременные, дети и подростки.Существует также понятие третичное курение: о нем идет речь, если человек вынужден находиться в помещении, где много курили (даже после проветривания) либо контактировать с вещами, которые располагались в прокуренной комнате.

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https://ria.ru/20220602/kurenie-1792670836.html

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779795895.html

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https://ria.ru/20221105/nikotin-1829017630.html

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https://radiosputnik.ru/20220531/tabak-1786820862.html

https://ria.ru/20220729/sigarety-1805746187.html

https://ria.ru/20211010/otkaz-1753775969.html

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общество, здоровье, курение