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Почему сводит ногу: какие заболевания могут скрываться за судорогами
Судороги в ногах: почему сводит мышцы по ночам, причины и лечение
Почему сводит ногу: какие заболевания могут скрываться за судорогами
Судороги в ногах многим кажутся безобидным явлением, но часто это — сигнал о серьезном заболевании. Почему ноги сводит по ночам у женщин и у мужчин, что делать, РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:39
2021-12-21T16:39
здоровье - общество
питание
витамины
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Судороги в ногах многим кажутся безобидным явлением, но часто это — сигнал о серьезном заболевании. Почему ноги сводит по ночам у женщин и у мужчин, что делать, чтобы быстро снять боль и расслабить мышцы, и какое лечение может понадобиться в дальнейшем — в материале РИА Новости.Что такое судорогиСудороги — это непроизвольное сокращение мышц, при этом они не поддаются расслаблению. Состояние нередко сопровождается острой болью. Возникают такие спазмы в любой части тела, но чаще всего в ногах. Регулярные приступы могут быть симптомом начальных стадий некоторых заболеваний, поэтому важно своевременно обратиться к врачу, найти причины и поставить точный диагноз.Большинство людей жалуются на ночные судороги в ногах. Они более характерны для взрослых, но встречаются и у детей. По статистике, чаще от судорог страдают женщины и люди преклонного возраста с заболеванием сосудов и мышечной атрофией. У тех, чья профессия связана с ежедневной нагрузкой на ноги — продавцов, спортсменов, хирургов, грузчиков и других — тоже время от времени сводит ноги. Судороги могут появиться и при злоупотреблении алкоголем.Как работают мышцыВ состав волокон скелетной мышцы входит миофибрилл, в котором находятся миоциты (длинные, вытянутые клетки). Именно они позволяют мышцам сокращаться.Сокращение мышцВо время выполнения произвольных действий (например, поднятия руки при ходьбе) мускулы работают синхронно, поочередно напрягаясь и расслабляясь по мере воздействия на них. При судорогах мышцы только сокращаются без периода отдыха, тем самым вызывая острую боль.Классификация судорог и их симптомыВиды судорог можно разделить по локализации, продолжительности и характеру спазмов.По месту возникновения:По характеру и продолжительности спазмов:Причины возникновенияОднозначно ответить на вопрос, почему сводит ноги, нельзя, так как причин возникновения спазмов множество. Единичные случаи не требуют консультации терапевта, а вот регулярные и сопряженные с болями стоит обсудить с врачом.Классификация основных причин появления судорогЧто делать, если свело ногу: первая помощьБыстро и эффективно снять спазм помогут следующие действия:Если свело спину, нужно лечь ровно и обеспечить пострадавшей части тела покой. При судороге в животе необходимо вызвать скорую, это может быть опасно для здоровья, особенно во время беременности.ДиагностикаЕсли приступ единичный и скорее всего спровоцирован длительным пребыванием в неудобной позе, занятиями спортом или нагрузкой на ноги, можно не переживать и не вызывать медиков.При регулярных болезненных мышечных спазмах необходимо обратиться к терапевту, который после первоначального обследования направит к узкому специалисту — эндокринологу, гинекологу, невропатологу, гастроэнтерологу. Своевременная диагностика поможет выявить истинную причину возникновения судорог и лечить заболевание на начальном этапе. ЛечениеВерный способ устранить судороги может выбрать только врач, причем в индивидуальном порядке. Самолечение небезопасно, так как выявить корень проблемы в домашних условиях невозможно.В зависимости от локализации болевых ощущений и конкретного диагноза специалист может назначить прием лекарственных средств, массаж и физиотерапию.Лекарственные препараты"Обострение проблемы судорог происходит весной и осенью, когда организм не получает достаточного количества витаминов, поэтому важно вовремя восполнить их дефицит", — говорит Александра Сафошкина. Возможно, дело в нехватке витаминов группы В (В6, В12), магния, калия, кальция, D3, витамина Е.Противосудорожные лекарственные средства принимать без назначения врача ни в коем случае нельзя. Они назначаются больным эпилепсией и вместо помощи могут навредить здоровью человека без такого диагноза. При редких спазмах мышц ног достаточно методов первой помощи.ДиетаВлияние продуктов питания на возникновение судорог не доказано. Но если спазмы беспокоят человека время от времени, специалисты рекомендуют добавить в рацион пищу, богатую кальцием, магнием, калием, снизить потребление углеводов и жиров.Если причина возникновения ночных судорог — в атеросклерозе и ожирении, то следует придерживаться рационального питания, а именно:Хирургическое лечениеПомимо лекарственных препаратов, физиотерапии и массажей в каких-то случаях может понадобиться хирургическое вмешательство.Обычно операции требуются, если у пациента выявлены:ПрофилактикаЕсли судороги не вызваны серьезными болезнями, то избежать повторений приступов можно, выполняя ряд рекомендаций: Спровоцировать повторное появление судорог могут:
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здоровье - общество, питание, витамины, россия
16:39 21.12.2021
 

Почему сводит ногу: какие заболевания могут скрываться за судорогами

© Depositphotos / iakovenko123Девушка страдает от судорог в ногах
Девушка страдает от судорог в ногах - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Depositphotos / iakovenko123
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Судороги в ногах многим кажутся безобидным явлением, но часто это — сигнал о серьезном заболевании. Почему ноги сводит по ночам у женщин и у мужчин, что делать, чтобы быстро снять боль и расслабить мышцы, и какое лечение может понадобиться в дальнейшем — в материале РИА Новости.

Что такое судороги

Судороги — это непроизвольное сокращение мышц, при этом они не поддаются расслаблению. Состояние нередко сопровождается острой болью. Возникают такие спазмы в любой части тела, но чаще всего в ногах. Регулярные приступы могут быть симптомом начальных стадий некоторых заболеваний, поэтому важно своевременно обратиться к врачу, найти причины и поставить точный диагноз.
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Большинство людей жалуются на ночные судороги в ногах. Они более характерны для взрослых, но встречаются и у детей. По статистике, чаще от судорог страдают женщины и люди преклонного возраста с заболеванием сосудов и мышечной атрофией. У тех, чья профессия связана с ежедневной нагрузкой на ноги — продавцов, спортсменов, хирургов, грузчиков и других — тоже время от времени сводит ноги. Судороги могут появиться и при злоупотреблении алкоголем.

Как работают мышцы

В состав волокон скелетной мышцы входит миофибрилл, в котором находятся миоциты (длинные, вытянутые клетки). Именно они позволяют мышцам сокращаться.
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Сокращение мышц

Во время выполнения произвольных действий (например, поднятия руки при ходьбе) мускулы работают синхронно, поочередно напрягаясь и расслабляясь по мере воздействия на них. При судорогах мышцы только сокращаются без периода отдыха, тем самым вызывая острую боль.
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Классификация судорог и их симптомы

Виды судорог можно разделить по локализации, продолжительности и характеру спазмов.
По месту возникновения:
  • локальные — спазм возникает на определенном участке группы мышц;
  • односторонние — целиком спазмируется правая или левая сторона тела;
  • общие — спазмы по всему телу.
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По характеру и продолжительности спазмов:
  • тонические — отличаются длительностью напряжения и ноющей болью. Спазмированные мышцы на ощупь твердые. Чаще всего такому типу судорог подвержены икры и голени, реже – бедра и ступни;
  • миоклонические — кратковременные сокращения, которые проходят сами через несколько минут, не вызывают болей;
  • клонические — часто называют "нервным тиком". Быстрое циклическое чередование кратковременного сокращения и расслабления мышц;
  • тонико-клонические — совмещают характеристику тонических и клонических;
  • генерализованные — сокращения мышц по всему телу, которые могут спровоцировать потерю сознания. При таких судорогах необходимо незамедлительно обратиться к врачу, иначе последствия могут быть самыми серьезными.
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Причины возникновения

Однозначно ответить на вопрос, почему сводит ноги, нельзя, так как причин возникновения спазмов множество. Единичные случаи не требуют консультации терапевта, а вот регулярные и сопряженные с болями стоит обсудить с врачом.
"Часто у пациентов с жалобами на судороги обнаруживается дисбаланс в теле. Например, у человека есть асимметрия тазовых костей, позвоночный столб подстраивается под это положение, мышцы начинают сокращаться несимметрично. Вследствие этого нарушается проводимость по нервному корешку, происходит спазм глубоких мышц, что приводит к возбудимости определенной группы мускулов, то есть к возникновению судорог", — рассказала РИА Новости врач - мануальный терапевт, остеопат Александра Сафошкина.

Классификация основных причин появления судорог

Причина

Описание

Чем может быть вызвано

Избыточно частая импульсация головного мозга

За регуляцию тонуса мышц отвечает мозжечок – задний отдел головного мозга. Именно он генерирует и отправляет импульсы и при определенных обстоятельствах учащает их, что приводит к состоянию постоянного сокращения мышц, которые создают тонические судороги ног.

Тромбоэмболия
Эпилепсия
Черепно-мозговая травма
Внутричерепное кровоизлияние
Острый психоз
Эклампсия

Избыток ацетилхолина в синаптической щели

Ацетилхолин – это основной медиатор центральной нервной системы, который участвует в передаче импульса от нерва к клеткам мышц.
Синапсы – нервные окончания, обеспечивающая эту передачу.
Синаптическая щель – это образование синапсов между двух контактирующих клеток посредством мембран.
Избыток ацетилхолина может блокировать передачу возбуждения.

Дефицит магния в организме
Передозировка препаратов группы блокаторов холинэстеразы
Миорелаксация препаратами деполяризующего действия

Снижение порога возбудимости миоцита

Миоцит – это мышечная клетка, которая, как и другие клетки организма, обладает определенным порогом возбудимости.

Электролитный дисбаланс

Гиповитаминоз

Снижение концентрации АТФ

Аденозинтрифосфат (АТФ) — нуклеотид, который играет важную роль в обмене энергии и веществ в организме

Хроническая сердечная недостаточность
Тромбофлебит
Сахарный диабет
Облитерирующий атеросклероз
Анемия
Гипертиреоз
Ранний послеоперационный период
Синдром нижней полой вены
Варикозное расширение вен
Чрезмерные физические нагрузки
Плоскостопие

Генетический дефект одного из сократительных белков

Категория редких и неизлечимых заболеваний, входящих в группу болезней аномальных белков.

Синдром Туретта

Что делать, если свело ногу: первая помощь

Быстро и эффективно снять спазм помогут следующие действия:
  • встать ровно на обе ноги и попробовать медленно перекатывать вес с пятки на носок, растягивая мышцу;
  • если встать не получается — сесть, выпрямить спину, вытянуть прямые ноги перед собой, взять в руки ногу, которую свело и медленно потянуть носок к себе;
  • если свело переднюю часть бедра — встать на обе ноги, оперевшись на стену или что-нибудь устойчивое, затем согнуть больную ногу в колене и рукой медленно притянуть носок к ягодице, растягивая мышцу;
  • активно помассировать и пощипать пострадавший участок, чтобы активировать прилив крови.
Если свело спину, нужно лечь ровно и обеспечить пострадавшей части тела покой. При судороге в животе необходимо вызвать скорую, это может быть опасно для здоровья, особенно во время беременности.
© Depositphotos / DenisSmileВрач осматривает ногу пациента
Врач осматривает ногу пациента - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Depositphotos / DenisSmile
Врач осматривает ногу пациента

Диагностика

Если приступ единичный и скорее всего спровоцирован длительным пребыванием в неудобной позе, занятиями спортом или нагрузкой на ноги, можно не переживать и не вызывать медиков.
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При регулярных болезненных мышечных спазмах необходимо обратиться к терапевту, который после первоначального обследования направит к узкому специалисту — эндокринологу, гинекологу, невропатологу, гастроэнтерологу. Своевременная диагностика поможет выявить истинную причину возникновения судорог и лечить заболевание на начальном этапе.
"Интересный факт работы нашего организма: если есть у пациента, предположим, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, то происходит напряжение челюстно-подъязычной мышцы, и далее, как по цепочке, реагируют первые шейные позвонки. Они могут смещаться от центральной оси. А если пациент не обращает внимания на первичную симптоматику, то этот дисбаланс распространяется вниз. И как итог — судороги", — говорит врач Александра Сафошкина.

Лечение

Верный способ устранить судороги может выбрать только врач, причем в индивидуальном порядке. Самолечение небезопасно, так как выявить корень проблемы в домашних условиях невозможно.
© Depositphotos / Syda_ProductionsМужчина принимает витамины
Мужчина принимает витамины - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
Мужчина принимает витамины
В зависимости от локализации болевых ощущений и конкретного диагноза специалист может назначить прием лекарственных средств, массаж и физиотерапию.

Лекарственные препараты

"Обострение проблемы судорог происходит весной и осенью, когда организм не получает достаточного количества витаминов, поэтому важно вовремя восполнить их дефицит", — говорит Александра Сафошкина. Возможно, дело в нехватке витаминов группы В (В6, В12), магния, калия, кальция, D3, витамина Е.
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Противосудорожные лекарственные средства принимать без назначения врача ни в коем случае нельзя. Они назначаются больным эпилепсией и вместо помощи могут навредить здоровью человека без такого диагноза. При редких спазмах мышц ног достаточно методов первой помощи.

Диета

Влияние продуктов питания на возникновение судорог не доказано. Но если спазмы беспокоят человека время от времени, специалисты рекомендуют добавить в рацион пищу, богатую кальцием, магнием, калием, снизить потребление углеводов и жиров.

Витамин или микроэлемент

Продукты

Витамин В6

Мясо, говяжья печень, бананы, лосось, грецкие орехи

Витамин Е

Продукты растительного происхождения, свежие овощи

Магний

Бобовые, морковь

Калий

Курага, картофель, брокколи

Кальций

Кунжут, черный хлеб, спаржа, брокколи, инжир

© Depositphotos / stockassoСалат из свежих овощей
Салат из свежих овощей - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Depositphotos / stockasso
Салат из свежих овощей
Если причина возникновения ночных судорог — в атеросклерозе и ожирении, то следует придерживаться рационального питания, а именно:
  • не превышать рекомендованную суточную норму калорий для своего пола, роста, возраста;
  • предпочитать продукты растительного происхождения;
  • разделить потребление пищи на пять-шесть приемов в сутки;
  • добавить в свой ежедневный рацион каши с высоким содержанием клетчатки (овсянка, булгур, киноа, перловка, отруби);
  • совершать последний прием пищи не менее чем за два часа до сна.

Хирургическое лечение

Помимо лекарственных препаратов, физиотерапии и массажей в каких-то случаях может понадобиться хирургическое вмешательство.
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  • эндокринные патологии;
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Профилактика

Если судороги не вызваны серьезными болезнями, то избежать повторений приступов можно, выполняя ряд рекомендаций:
  1. 1
    Утром делать зарядку, а перед сном — растяжку. Регулярная умеренная физическая активность поможет держать мышцы в тонусе, а стрейчинг устранит риск возникновения спазмов в состоянии покоя, например во время сна.
  2. 2
    Добавить в ежедневный рацион пищу, богатую калием, магнием, кальцием и клетчаткой, дополнительно принимать витамины В и Е.
  3. 3
    Пить больше воды.
  4. 4
    Перед занятиями спортом или работой, которая предполагает нагрузку на ноги, необходимо делать упражнения на разогрев мышц, чтобы усилить кровообращение.
© Depositphotos / choreographТренировка дома
Тренировка дома - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Depositphotos / choreograph
Тренировка дома
Спровоцировать повторное появление судорог могут:
  • игнорируемые начальные стадии некоторых заболеваний, что повышает риск их перехода в хроническое состояние или острое течение;
  • чрезмерные физические нагрузки, особенно в холодных условиях;
  • отеки ног;
  • невыполнение рекомендаций врача при сахарном диабете.
 
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