https://ria.ru/20200831/sudorogi-1576503308.html

Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне

Во сне человек расслабляется, что сопровождается короткими судорогами. В каких случаях - в этом нет ничего страшного, а когда это - признак болезни, рассказала... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T02:00

2020-08-31T02:00

2020-08-31T02:00

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Во сне человек расслабляется, что сопровождается короткими судорогами. В каких случаях - в этом нет ничего страшного, а когда это - признак болезни, рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200831/sudorogi-1576446220.html">радио Sputnik</a> руководитель сомнологической службы "Унисон", невролог-сомнолог Елена Царева.Непроизвольное сокращение мышц в процессе засыпания – это нормальное явление. Оно называется миоклония и встречается у многих, если не у всех людей. С точки зрения неврологии – это не болезнь и лечить ее не надо. По ее словам, не нужно путать миоклонию с синдромом беспокойных ног, для которого характерно напряжение, вызывающее нестерпимое желание совершать движения. Возникает оно в состоянии покоя вечером или ночью. Спровоцировать его может неправильное питание. "Это может особенно проявиться, если человек на фоне стресса пьет много кофеина. Чай, кофе, шоколад и энергетики на ночь могут провоцировать двигательную активность, поскольку кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают. Люди с синдромом беспокойных ног, отказываясь от кофеина, решают свои проблемы, если это легкая степень", - уточнила Елена Царева в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200831/sudorogi-1576446220.html">радио Sputnik</a>.Но если изменение диеты не помогает, а сокращение мышц происходит больше одного-двух раз, то это уже признак болезни."Если четыре судороги подряд через промежуток времени, то это уже может быть неврологическим заболеванием или сопутствующее состояние синдрома беспокойных ног. Это может провоцировать стресс", - считает сомнолог.

https://rsport.ria.ru/20200729/1575104626.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество