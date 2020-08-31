https://ria.ru/20200831/sudorogi-1576503308.html
Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
Во сне человек расслабляется, что сопровождается короткими судорогами. В каких случаях - в этом нет ничего страшного, а когда это - признак болезни, рассказала... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T02:00
2020-08-31T02:00
2020-08-31T02:00
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Во сне человек расслабляется, что сопровождается короткими судорогами. В каких случаях - в этом нет ничего страшного, а когда это - признак болезни, рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200831/sudorogi-1576446220.html">радио Sputnik</a> руководитель сомнологической службы "Унисон", невролог-сомнолог Елена Царева.Непроизвольное сокращение мышц в процессе засыпания – это нормальное явление. Оно называется миоклония и встречается у многих, если не у всех людей. С точки зрения неврологии – это не болезнь и лечить ее не надо. По ее словам, не нужно путать миоклонию с синдромом беспокойных ног, для которого характерно напряжение, вызывающее нестерпимое желание совершать движения. Возникает оно в состоянии покоя вечером или ночью. Спровоцировать его может неправильное питание. "Это может особенно проявиться, если человек на фоне стресса пьет много кофеина. Чай, кофе, шоколад и энергетики на ночь могут провоцировать двигательную активность, поскольку кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают. Люди с синдромом беспокойных ног, отказываясь от кофеина, решают свои проблемы, если это легкая степень", - уточнила Елена Царева в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200831/sudorogi-1576446220.html">радио Sputnik</a>.Но если изменение диеты не помогает, а сокращение мышц происходит больше одного-двух раз, то это уже признак болезни."Если четыре судороги подряд через промежуток времени, то это уже может быть неврологическим заболеванием или сопутствующее состояние синдрома беспокойных ног. Это может провоцировать стресс", - считает сомнолог.
https://rsport.ria.ru/20200729/1575104626.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Во сне человек расслабляется, что сопровождается короткими судорогами. В каких случаях - в этом нет ничего страшного, а когда это - признак болезни, рассказала радио Sputnik
руководитель сомнологической службы "Унисон", невролог-сомнолог Елена Царева.
Непроизвольное сокращение мышц в процессе засыпания – это нормальное явление. Оно называется миоклония и встречается у многих, если не у всех людей. С точки зрения неврологии – это не болезнь и лечить ее не надо.
"Перед засыпанием мы вздрагиваем. Это называет миоклония. Это одно или двукратное вздрагивание всего тела, либо какой-то части. Есть мнение, что это сброс напряжения, накопившегося в течение дня. Лечить это не надо, патологией не является, ни о каких болезнях не говорит. Одна-две судороги ни на качество, ни на продолжительность жизни не влияет", - рассказала радио Sputnik
Елена Царева.
По ее словам, не нужно путать миоклонию с синдромом беспокойных ног, для которого характерно напряжение, вызывающее нестерпимое желание совершать движения. Возникает оно в состоянии покоя вечером или ночью. Спровоцировать его может неправильное питание.
"Это может особенно проявиться, если человек на фоне стресса пьет много кофеина. Чай, кофе, шоколад и энергетики на ночь могут провоцировать двигательную активность, поскольку кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают. Люди с синдромом беспокойных ног, отказываясь от кофеина, решают свои проблемы, если это легкая степень", - уточнила Елена Царева в интервью радио Sputnik
.
Но если изменение диеты не помогает, а сокращение мышц происходит больше одного-двух раз, то это уже признак болезни.
"Если четыре судороги подряд через промежуток времени, то это уже может быть неврологическим заболеванием или сопутствующее состояние синдрома беспокойных ног. Это может провоцировать стресс", - считает сомнолог.