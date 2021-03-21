https://ria.ru/20210321/bolezni-1602170698.html

Названы опасные болезни, на которые указывают судороги

Названы опасные болезни, на которые указывают судороги

Врач-невролог Юрий Андрусов рассказал в беседе с телеканалом "360", что судороги могут быть признаком эпилептических припадков и нарушения тонуса мышц. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T07:05

2021-03-21T07:05

2021-03-21T07:05

юрий андрусов

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Врач-невролог Юрий Андрусов рассказал в беседе с телеканалом "360", что судороги могут быть признаком эпилептических припадков и нарушения тонуса мышц.По его словам, стоит бить тревогу, если спазмы начинаются в мышцах головы, лица, шеи и рук. В частности, подбирающиеся к голове судороги могут сигнализировать об опасных дистониях и миоклониях.Невролог подчеркнул, что чаще всего судорогами сводит мышцы ног. Это происходит из-за ортопедических проблем, уточнил он.Андрусов добавил, что судорожные мышечные спазмы могут возникнуть из-за недостатка калия или магния, а также в результате ходьбы в неудобной обуви.

https://ria.ru/20200831/sudorogi-1576503308.html

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2021

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юрий андрусов, россия, здоровье, общество